2025'in En İyi 11 Microsoft Office 365 Planner Alternatifi

Takımınızın proje panosunu güncelliyor, görevleri atıyor ve son tarihleri ayarlıyorsunuz. Her şey harika görünüyor (şimdilik).

Ancak öncelikler değiştikçe ve iş yükü arttıkça, daha fazlasını istemeye başlarsınız. Belki özel iş akışları, daha iyi raporlama veya birden çok projede ilerlemeyi izlemenin daha kolay bir yolunu arıyorsunuz.

Microsoft Planner ihtiyacınız olan her şeyi karşılamıyorsa, diğer seçenekleri keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir.

İyi bir proje yönetimi aracı, çalışma şeklinize uymalı, sınırlamaları nedeniyle sizi zorlamamalıdır. Daha derin otomasyon, daha güçlü entegrasyonlar veya daha fazla esnekliğe ihtiyacınız varsa, dikkate almaya değer birçok alternatif bulunmaktadır.

Size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olacak en iyi Microsoft Office 365 Planner alternatiflerine göz atın. 📝

Microsoft Office 365 Planner Sınırlamaları

Microsoft Office 365 Planner, temel görev yönetimi için iyi çalışır, ancak karmaşık iş akışlarını yöneten takımlar genellikle engellerle karşılaşır. Platform esnek değildir, bu da proje yönetimi süreçlerinin ölçeklendirilmesini ve özelleştirilmesini zorlaştırır.

Karşılaşabileceğiniz bazı sınırlamalar şunlardır. 👀

Sınırlı iş akışı otomasyonu: Manuel güncellemeler ilerlemeyi yavaşlatır ve otomasyon seçenekleri, daha gelişmiş proje yönetimi araçlarına kıyasla minimum düzeydedir

Katı görev organizasyonu: Özel durumlar, bağımlılıklar veya gelişmiş önceliklendirme seçenekleri olmadığından görev yönetimi kısıtlayıcıdır

Yerel zaman takibi yok: Faturalandırılabilir saatleri izleyen veya iş yükü dağıtımını izleyen takımlar, üçüncü taraf entegrasyonlara veya diğer Microsoft Office 365 Planner alternatiflerine güvenmek zorundadır

Zayıf raporlama ve analiz: Yerleşik raporlama yalnızca yüzeysel bilgiler sağlar, bu da performans eğilimlerini analiz etmeyi ve iş akışlarını optimize etmeyi zorlaştırır

Sınırlı entegrasyonlar: Bazı Microsoft uygulamalarıyla bağlantı kurmasına rağmen, harici entegrasyonlar yetersizdir ve takımların manuel geçici çözümlere başvurmasını gerektirir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Microsoft, Nisan 2024'te Microsoft Teams'de Planner uygulamasını piyasaya sürdü. Bu uygulama, Microsoft 365 ekosistemindeki görevleri ve planları tek bir konumda bir araya getirir.

Microsoft Office 365 Planner alternatiflerine genel bakış

Microsoft Project Planner alternatiflerini karşılaştıran bir tablo aşağıda yer almaktadır. 📈

Araç adı Kullanım örneği En uygun ClickUp Hepsi bir arada proje ve görev yönetimi uygulaması Derin özelleştirme, yapay zeka destekli özellikler ve sorunsuz işbirliği gerektiren takımlar Todoist Minimalist görev yönetimi Basit ama etkili görev organizasyonu arayan bireyler ve küçük takımlar Asana Takımlar için iş akışı otomasyonu Yapılandırılmış iş akışları, otomasyon ve hedef izleme gerektiren orta ölçekli takımlar Trello Basit Kanban organizasyonu Sürükle ve bırak Kanban sistemini tercih eden görsel organizasyon meraklıları Wrike Kurumsal düzeyde proje portföy yönetimi Ayrıntılı kaynak planlaması ile birden fazla karmaşık projeyi yöneten kurumsal şirketler Monday. com Görsel iş akışı özelleştirme Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, görsel odaklı bir proje yönetimi sistemi isteyen takımlar Smartsheet Hesap tablosu tarzı proje izleme Hesap tablolarına alışkın ancak gelişmiş proje izleme araçlarına ihtiyaç duyan takımlar MeisterTask Sezgisel görev geçişleri Görev taşıma için otomasyon özelliğine sahip temiz ve modern bir arayüz arayan kullanıcılar Jira Çevik geliştirme döngüsü yönetimi Sprintleri, hataları ve teknik iş akışlarını izleyen yazılım geliştirme takımları Notion Esnek, hepsi bir arada çalışma alanı Notlar, veritabanları ve görev yönetimini birleştiren hibrit bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar Basecamp Kolay takım iletişimi Kullanımı kolay, iletişim odaklı bir araç arayan küçük takımlar ve serbest çalışanlar

En İyi Microsoft Office 365 Planner Alternatifleri

Katı bir proje yönetimi uygulaması, planlamayı gereğinden fazla zorlaştırabilir.

Daha fazla esneklik, otomasyon veya daha iyi işbirliği arıyorsanız, en iyi Microsoft Planner alternatifleri işlerinizi yolunda tutmak için daha akıllı yollar sunar. ⚙️

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi için en iyisi)

Projeleri yolunda tutmak her zaman kolay değildir.

Bir dakika önce her şey yolunda gidiyordu. Bir dakika sonra, bir yığın görev altında gömülmüş, kimin ne yapacağını anlamaya çalışıyorsunuz.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve takımların daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Hedef belirleme, iş akışı otomasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği ile temel görev izlemenin ötesine geçerek işlerin her zamanki kaos olmadan ilerlemesini sağlayan, temel görev izleme gereksinimlerinin ötesine geçen takımlar için tasarlanmıştır.

ClickUp Görevleri, takımların tek bir yerden yapılandırılmış iş akışları oluşturmasına, sorumlulukları atamasına ve ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

Ancak görev listeleri tek başına projeleri yolunda tutmaz; takımların ilerlemeyi de ölçmesi gerekir. ClickUp Hedefleri, net hedefler belirlemenize, bunları görevlere bağlamanıza ve tamamlanma durumunu otomatik olarak izlemenize yardımcı olur.

Net ve ölçülebilir ClickUp Hedefleri ile yolunuzdan sapmayın

Anlamlı işlere ayırabileceğiniz zamanı tekrarlayan görevlerin almasından endişe duyuyorsanız, ClickUp Otomasyonlarına başvurabilirsiniz. Sıkıcı görevleri halleder ve sürekli manuel güncellemeler olmadan her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

Aynı zamanda, gerçek zamanlı takım iletişimi her şeyin uyumlu olmasını sağlar.

ClickUp Sohbet ile takım konuşmalarını düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirin

ClickUp Sohbet, takım tartışmalarını gerçek işle bağlantılı tutarak, uygulamalar arasında geçiş yapmadan kararları ve takipleri izlemeyi kolaylaştırır. Sohbet ve görevlerin entegre olması sayesinde takımlar bağlamı asla kaybetmez. FollowUps™, eylem öğelerinin kaybolmamasını sağlar ve AI destekli özetler takımların odaklanmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain ile gerçek zamanlı yanıtlar ve proje bilgileri alın

ClickUp Brain bunu daha da ileriye taşır. Talep üzerine AI proje asistanı olarak çalışır ve takımların ihtiyaç duyduğu bilgileri sonsuz aramalar yapmaya gerek kalmadan anında ortaya çıkarır.

Takımlar saniyeler içinde tam bir resim elde eder, engelleri daha kolay aşar ve işlerin ilerlemesini sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Proje Planlayıcı şablonu, projelerin ilerlemesini düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İşleri daha da kolaylaştırmak için ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu, kullanıma hazır bir iş akışını dakikalar içinde kurar. Bu şablon, görev izlemenin ötesine geçerek, proje yönetiminin farklı yönlerine uyarlanmış birden fazla ClickUp Görünümü sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Belgeleri merkezileştirin: Toplantı notlarını, planları ve kaynakları ilgili görevlere ekleyerek kolay erişim için Toplantı notlarını, planları ve kaynakları ilgili görevlere ekleyerek kolay erişim için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

Görsel olarak beyin fırtınası yapın ve planlayın: ClickUp Beyaz Tahtaları ile iş akışlarını haritalayın, fikirlerinizi çizin ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ClickUp Beyaz Tahtaları ile iş akışlarını haritalayın, fikirlerinizi çizin ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Çalışma saatlerini kaydedin ve yönetin: Daha iyi iş yükü yönetimi için Daha iyi iş yükü yönetimi için ClickUp Zaman Takibi ile görevlere harcanan zamanı izleyin, tahminler belirleyin ve raporlar oluşturun

Konuşmaları görevlere dönüştürün: ClickUp Brain ile sohbet mesajlarını eylem öğelerine dönüştürün, takip işlemleri atayın ve yapay zeka destekli sonraki adımları alın

Görev ayrıntılarını özelleştirin: ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak daha iyi izleme için bütçe, müşteri adları veya ilerleme göstergeleri gibi projeye özgü bilgiler ekleyin

ClickUp sınırlamaları

Özel gösterge panelleri ve ayrıntılı raporlama gibi bazı gelişmiş özellikler en iyi masaüstü bilgisayarlarda çalışır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı ClickUp hakkında şunları söyledi:

Tek bir uygulamada kelimenin tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

Tek bir uygulamada tam anlamıyla TÜM özelliklere sahiptir. Klipleri kaydedin, zamanı takip edin, hizmet projelerini veya ürün geliştirmeyi izleyin. Tesadüfen buldum ve yaptığım için çok mutluyum... Trello, Monday.com, Bitrix ve bu amaçla 10 farklı kuruluşta dünyadaki diğer tüm uygulamaları kullandım. Hiçbiri buna yaklaşamıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Proje yönetimi uzmanlarının %54'ü etkili işbirliği teknolojisinden yoksun olduklarını söylüyor!

2. Todoist (Minimalist kişisel görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, işlerinizi tamamlamaya odaklanmak için gereksiz karmaşıklığı ortadan kaldırır. Temiz arayüzü, basit ama güçlü bir proje, bölüm ve etiket sistemi aracılığıyla görevleri düzenler.

Doğal dil işleme özelliği, kullanıcıların birden fazla açılır menüye tıklamadan "her Cuma saat 3'te raporu gönder" gibi ifadeler yazarak görevler eklemesine olanak tanır. Ayrıca, çevrimdışı işlevsellik, bağlantı geri geldiğinde görevlerin sorunsuz bir şekilde senkronizasyonunu sağlayarak hareket halindeyken verimlilik için güvenilirlik sunar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Projeler, bölümler, görevler ve alt görevlerden oluşan dört seviyeli bir hiyerarşi sistemi ile işleri düzenleyin

Görev tamamlama kalıplarınızı zaman içinde görselleştiren ve tutarlı ilerlemeyi ödüllendiren Karma sistemi ile verimlilik eğilimlerini izleyin

Son teslim tarihlerini, öncelik düzeylerini, etiketleri ve projeleri birleştiren özel sorgularla görevleri anında filtreleyin

Görevler atayarak, yorumlar ekleyerek ve projeleri paylaşarak takım üyeleriyle işbirliği yapın ve kişisel çalışma alanı ile paylaşılan çalışma alanının görünürlüğü üzerinde kontrol sahibi olun

Todoist sınırlamaları

Kurumsal çözümlere kıyasla sınırlı raporlama

Yerleşik zaman takibi özelliği yoktur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.560+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı deneyimini şöyle anlatıyor:

Todoist ile aşk-nefret ilişkisi içindeyim. Evet, piyasadaki en basit uygulamalardan biri ve sadeliğinde bir güç var, ancak bence bu tür bir uygulamanın olabileceği en sezgisel ve verimliliği destekleyen tasarım değil.

Todoist ile aşk-nefret ilişkisi içindeyim. Evet, piyasadaki en basit uygulamalardan biri ve sadeliğinde bir güç var, ancak bence bu tür bir uygulamanın olabileceği en sezgisel ve verimliliği destekleyen tasarım değil.

3. Asana (Orta ölçekli takım iş akışı yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, takımların departmanlar ve projeler arasında işleri koordine etme şeklini dönüştürür. Aynı görevleri listeler, panolar, zaman çizelgeleri veya takvimler gibi farklı şekillerde görselleştirerek farklı takım üyelerinin çalışma tercihlerine uyum sağlar.

Bu arada, iş akışı kuralları rutin süreçleri otomatikleştirerek takımları tekrarlayan durum güncellemeleri veya atanan kişi değişikliklerinden kurtarır. Ayrıca, hedefler özelliği günlük görevleri daha geniş şirket hedeflerine bağlayarak herkesin işlerinin kuruluşun başarısına nasıl katkıda bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Asana AI ile karar vermeyi kolaylaştırın, tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

Takım bilgilerini merkezileştirmek ve strateji haritalarıyla şirket çapındaki hedefleri görselleştirmek için özel takım sayfaları oluşturun

Eyleme geçirilebilir veri içgörüleri için kişiselleştirilmiş metin bileşenleriyle özel gösterge panellerine bağlam ekleyin

Asana sınırlamaları

Gelişmiş raporlama, daha üst düzey planlar gerektirir

Daha basit Asana alternatiflerine göre daha dik öğrenme eğrisi

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şu geri bildirimi paylaştı:

ASANA'nın ücretsiz sürümünü hem iş hem de kişisel planlama için kullanıyorum, karmaşık pazarlama takvimleri ve takım görevlerini görmek için harika, ancak günlerinizi planlamak için herhangi bir saatlik takvim yok. Etkinlikleri (tatiller, randevular) eklemek için Google takvimini de kullanıyorum, ancak günlük planlama için sevmiyorum.

ASANA'nın ücretsiz sürümünü hem iş hem de kişisel planlama için kullanıyorum, karmaşık pazarlama takvimleri ve takım görevlerini görmek için harika, ancak günlerinizi planlamak için saatlik takvim özelliği yok. Etkinlikleri (tatiller, randevular) eklemek için Google Takvim'i de kullanıyorum, ancak günlük planlama için pek sevmiyorum.

4. Trello (Basitlikle görsel proje organizasyonu için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Trello, her boyuttaki takıma Kanban tarzı organizasyon sağlayan sezgisel bir pano ve kart sistemidir. Sürükle ve bırak arayüzü, proje durum güncellemelerini sütunlar arasında kartları taşımak kadar basit hale getirir. Ayrıca, Power-ups temel deneyimi karmaşıklaştırmadan takvim görünümleri, zaman takibi ve otomasyon ile işlevselliği genişletir.

Sonuç olarak, platform ideal bir denge sağlar: anında verimlilik için yeterince erişilebilir, ancak özel alanlar, etiketler ve Butler otomasyonu sayesinde karmaşık iş akışları için yeterince esnektir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Takvim görünümleri, GitHub entegrasyonu veya zaman takibi gibi özel özellikler ekleyen güçlendiricilerle işlevselliği artırın

Kodlama bilgisi olmadan kart hareketlerine, son teslim tarihlerine veya etiket değişikliklerine göre etkinlikleri tetikleyen Butler komutlarıyla tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Bulut depolama hizmetlerinden kartlara doğrudan dosya ekleyin ve bağlamsal bir belge deposu oluşturun

Bilgi toplama işlemlerini standart hale getiren ve kurulum süresinden tasarruf sağlayan önceden tanımlanmış kontrol listeleri, etiketler ve açıklamalar içeren Trello kart şablonları oluşturun

Trello sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve analiz yetenekleri ve daha büyük projeler için kullanımı zor hale gelebilir

Bağımlılık yönetimi, özel araçlara göre daha az sağlamdır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.500+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? İletişim, proje yöneticilerinin önümüzdeki beş yıl içinde geliştirmeleri gereken en önemli beceridir!

5. Wrike (Kurumsal düzeyde proje portföy yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, aynı anda birden fazla karmaşık projeyi yürüten takımlar için ideal bir araçtır. Departmanlar arasında kaynakları yönetmede mükemmeldir, böylece kapasite sorunlarını engel haline gelmeden tespit edebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Tek bir çalışma yöntemine bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Özel iş akışları, geleneksel şelale planlaması ile çevik sprintler arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar. Büyük resme bakmayı seven (ama sonsuz toplantıları sevmeyen) yöneticiler için Wrike'ın raporlama gösterge paneli, her şeyi net ve eyleme geçirilebilir güncellemeler halinde bir araya getirir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Wrike Work Intelligence ile akıllı öneriler, risk tahmini ve otomatik görev önceliklendirme elde edin

Görev açıklamalarını otomatik olarak oluşturun ve sorunsuz iş akışları için yorumları özetleyin

Gecikmiş görevler, yaklaşan dönüm noktaları ve durum değişiklikleri hakkında bildirimlerle güncel kalın

Hassas verileri korumak için ayrıntılı izinlerle bilgi erişimini kontrol edin

Wrike sınırlamaları

İşbirliği yapanlar açıklama alanına katkıda bulunamaz

Kullanıcılar beklenmedik fonksiyon kayıpları ve gecikmeler bildiriyor

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.760+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.770+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış:

Çok farklı iş türleri için oldukça esnektir. Tek şikayetim, projeler, görevler vb. ötesine geçen özelliklerin eksikliğidir. Programa dahil olan kişiler (takımım) için gelişmiş araçlar olması iyi olurdu, ancak gerektiğinde diğer araçlarla tamamlıyoruz.

Çok farklı iş türleri için oldukça esnektir. Tek şikayetim, projeler, görevler vb. ötesine geçen özelliklerin eksikliğidir. Programa dahil olan kişiler (takımım) için gelişmiş araçlar olması iyi olurdu, ancak gerektiğinde diğer araçlarla tamamlıyoruz.

💡 Profesyonel İpucu: Görevlere öncelik vermekte zorlanıyor musunuz? MoSCoW yöntemini kullanın — görevleri Olmazsa olmazlar, Olsa iyi olurlar, Olabilirler ve Olmayacaklar olarak sıralayın, böylece düşük etkili işlerle zaman kaybetmezsiniz.

6. Monday. com (Renkli görsel iş akışı özelleştirmesi için en iyisi)

Monday. com, görevlerin durumunu anında gösteren renk kodlu panolarla proje izlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Bu ürünü ayıran özellik, esnek, kendi yaklaşımınızı oluşturma imkanıdır. Sütunları, otomasyonları ve entegrasyonları karıştırıp eşleştirerek takımınızın ihtiyaçlarına uygun iş akışları oluşturun. Ayrıca, temiz ve kullanıcı dostu arayüzü, herkesin kolayca kullanmaya başlayabilmesini sağlar.

Görev yorumları, @bahsetmeler ve ek dosya ekleri sayesinde tüm konuşmalar tek bir yerde toplanır; artık dağınık mesajlar yok. Yapılandırılmış girdi mi ihtiyacınız var? Özelleştirilebilir formlar, takımlardan veya müşterilerden ayrıntıları kolayca toplamanızı sağlar. Ayrıca, huni grafiği bileşeni, anlaşma ilerlemesinin net bir görünümünü sunarak satış boru hattınızı izlemeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır.

Monday. com en iyi özellikleri

Durum açılır menüleri, kişi atamaları, zaman çizelgesi çubukları ve formül hesaplamaları ile özel iş akışları oluşturun

Renk kodlamasıyla yüzlerce görevdeki proje durumunu, öncelikleri ve engelleri bir bakışta anında görün

Belirli koşullar oluştuğunda bildirimleri tetikleyen görsel otomasyon oluşturucular ile rutin süreçleri otomatikleştirin

Faturalandırma, kaynak yönetimi ve verimlilik bilgileri için saatleri doğru bir şekilde kaydetmek üzere yerleşik zaman takibi özelliğini kullanın

Monday. com sınırlamaları

Aşırı bildirimler ilk kullanıcı deneyimini engeller

Büyük panolarda ara sıra performans sorunları

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz (iki kullanıcıyla sınırlı)

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.870+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.385+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Proje yönetimi yeni bir şey değildir; binlerce yıl öncesine dayanır. Büyük Piramitler, Çin Seddi ve Roma Kolezyumu? Hepsi planlama, dönüm noktaları ve ekip çalışması gerektiren devasa projelerdi!

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Monday Alternatifleri ve Rakipleri

7. Smartsheet (Hesap tablosuna aşina olanlar için en iyi proje koordinasyonu)

smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, geleneksel elektronik tablolar ile modern proje yönetimi yazılımları arasındaki boşluğu doldurur. Excel'i seviyorsanız, tanıdık satır ve sütun düzeni sayesinde kullanmaya başlamak çok kolay.

Hesap tablosu esnekliğini yapılandırılmış iş akışlarıyla ve tarih, durum veya form gönderimlerine göre güncellemeleri yöneten bir otomasyon motoruyla birleştirir. Veri toplamak mı gerekiyor? Platformun form özellikleri, hesap tablolarını veri toplama araçlarına dönüştürerek takımların yapılandırılmış bilgileri doğrudan izleme sistemlerine toplamasına olanak tanır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Birden çok sayfadan gerçek zamanlı bilgileri birleştirilmiş gösterge panellerine çeken dinamik raporlar oluşturun

Özelleştirilebilir formları kullanarak yapılandırılmış verileri toplayın ve sayfalarınızı otomatik olarak doldurun

Otomatik bildirimler ve denetim izleri ile belgeleri veya kararları önceden tanımlanmış yollardan yönlendiren onay iş akışları oluşturun

Karmaşık görevleri basitleştirmek için doğal dil komutlarını kullanarak formüller ve metinler oluşturun

Smartsheet sınırlamaları

Mobil deneyim, masaüstü sürümüne göre daha az sağlamdır

Excel'e kıyasla sınırlı formül işlevselliği

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (19.080+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.420+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Bir süre Smartsheet kullandım ama biraz karmaşık buldum. Sonunda ClickUp'ı denedim ve çok daha iyi oldu. Birçok özelliği aynı ama çok daha kullanıcı dostu ve takımımla birlikte büyüyor.

Bir süre Smartsheet kullandım ama biraz karmaşık buldum. Sonunda ClickUp'ı denedim ve çok daha iyi oldu. Birçok özelliği aynı ama çok daha kullanıcı dostu ve takımımla birlikte büyüyor.

🔍 Biliyor muydunuz? 1950'ler bize iki çığır açan proje yönetimi yöntemi getirdi: Kritik Yol Yöntemi (CPM) ve PERT (Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği) — biri DuPont tarafından, diğeri ise ABD Donanması tarafından kullanıldı.

8. MeisterTask (Sezgisel görev yönetimi geçişleri için en iyisi)

meisterTask aracılığıyla

MeisterTask, görsel çekiciliği işlevsel basitlikle birleştirerek, hemen kullanılabilir hissi veren bir görev yönetim sistemi oluşturur.

Otomasyon özellikleri, karmaşık kural oluşturucularla kullanıcıları zorlamadan rutin görev hareketlerini, bildirimleri ve atamaları yönetir. MindMeister ile doğrudan entegrasyon, takımların beyin fırtınası oturumlarını saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görev panolarına dönüştürmesini sağlar.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Arka plan resimleri, simge kümeleri ve renk şemaları gibi özelliklere sahip özelleştirilebilir panolarla görsel olarak çekici iş akışları tasarlayın

Faturalandırma veya verimlilik analizi için doğru kayıtları tutan yerleşik zamanlayıcı ile tek tek görevlere harcanan zamanı izleyin

MeisterNote ve AI Yazma Asistanını kullanarak projeleri belgelendirin ve takım işbirliği için hiyerarşik notlar oluşturun

MeisterTask sınırlamaları

Görev panoları ve şablonlar için sınırlı özelleştirme

Tek bir hesapta tüm takım üyeleri için genel bir zaman çizelgesi sunmaz

MeisterTask fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.150+ yorum)

🤝 Hatırlatıcı: Yeni bir takım mı yönetiyorsunuz? Biraz kaos bekleyin. Takımlar Form, Fırtına, Norm ve Performans aşamalarından geçerler — onları bu aşamalardan geçirin, onlar da yoluna girsinler.

9. Jira (Yazılım geliştirme döngüsü yönetimi için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Jira, basit bir hata izleme aracı olarak başladı, ancak geliştirme ekipleri için tasarlanmış tam donanımlı bir proje planlama aracına dönüştü. Yerleşik Scrum ve Kanban panoları ile çevik iş akışları için mükemmeldir ve bunları takımınızın iş süreçlerine tam olarak uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Teknik ekipler için popüler Microsoft Office 365 Planner alternatifleri arasında yer alır.

Gelişmiş özelliklerle donatılmış olan Jira, zamanla daha kullanıcı dostu hale gelerek geliştiriciler için derinlik ve takımlar için erişilebilirlik arasında bir denge kurmuştur.

Jira'nın en iyi özellikleri

Ayrıntılı hata, hikaye, epik ve alt görev yönetimi ile sorunları baştan sona izleyin

Hız grafikleri ve burndown raporlarını kullanarak takım kapasitesini, sprint ilerlemesini ve proje zaman çizelgelerini izleyin

Geliştirme sürecinde tam görünürlük için GitHub, Bitbucket ve Jenkins ile bağlantı kurun

Jira sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için çok karmaşık ve yapılandırma karmaşıklığı özel yönetim gerektirir

Yazılım dışı projeler için katı gelebilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 100 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8,60 $'dan başlar

Premium: 100 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 17 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.270+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.100+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Toyota tarafından geliştirilen Kanban Sistemi, iş akışlarını yönetmek için görsel panolar kullanmaya başladı. Bu yöntem, sürekli iyileştirmeyi ve iş süreçlerini görselleştirmeyi vurgulayarak görsel proje yönetiminde önemli bir gelişme olduğunu kanıtladı.

10. Notion (Esnek, hepsi bir arada çalışma alanı oluşturma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, not alma, dokümantasyon ve proje yönetimini tek bir esnek çalışma alanında bir araya getirir.

Veritabanları, Kanban panoları ve takvimler ile görevleri istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Blok tabanlı kurulumu, metin, resim, tablo ve daha fazlasını taşıyıp özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, Notion'daki gerçek zamanlı işbirliği, çoklu görev görünümleri ve yapay zeka, işlerin akışını sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Çalışma alanınızdaki bilgileri birbirine bağlayan, projeler, görevler, kişiler ve kaynaklar arasında bağlantılar kuran ilişkisel veritabanları oluşturun

Görev panolarını, takvimleri ve listeleri doğrudan belgelerin içine yerleştirin, bağlamı koruyun ve ayrı araçlar arasında gezinme ihtiyacını azaltın

İç içe sayfalar, kapsamlı arama ve özelleştirilebilir proje yönetimi şablonlarıyla takım wiki'leri ve bilgi tabanları tasarlayın

Notion sınırlamaları

Bağımlılık izleme ve portföy yönetimi gibi gelişmiş özellikler yoktur

Çok büyük veritabanlarında performans düşebilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI eklentisi: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bunu şöyle ifade ediyor:

Notion'u planlayıcı olarak kullanmayı denedim, ancak kişisel olarak zorlandım. Geçmişte hayatımı, görevlerimi ve her şeyi düzenlemek için bullet journal kullandım, ancak bunu yaparken her zaman zorlandım.

Notion'u planlayıcı olarak kullanmayı denedim, ancak şahsen zorlandım. Geçmişte hayatımı, görevlerimi ve her şeyi düzenlemek için bullet journal kullandım, ancak bunu yaparken her zaman zorlandım.

💡 Profesyonel İpucu: Her şeyi önceden mi planlıyorsunuz? Bunun yerine Rolling Wave Planning'i deneyin. Büyük resmi haritalayın, ardından esnek kalmak için ayrıntıları ilerledikçe iyileştirin.

11. Basecamp (Basit ve kapsamlı takım iletişimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Microsoft Office 365 Planner alternatifleri listemizin sonuncusu Basecamp. Bu platform, iletişim netliğine odaklanan basitleştirilmiş bir proje yönetimi yaklaşımı benimser. Projeleri, mesaj panoları, yapılacaklar listeleri, belgeler ve programlar gibi tüm ilgili araçları içeren ayrı alanlarda düzenler.

Zengin özelliklere sahip rakiplerinin aksine, Basecamp karmaşıklığı ve karar verme yorgunluğunu azaltmak için seçenekleri kasıtlı olarak sınırlar. Her takım üyesi, atandıkları projelere bağlı olarak özelleştirilmiş bir ana ekrana sahiptir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Temel yüzde izlemenin ötesinde net bir momentum resmi sunan Hill Charts ile ilerlemeyi görsel olarak takip edin

Takım üyelerinin güncelleme hatırlatıcıları alması için check-in'leri otomatikleştirin; manuel takip veya durum toplantılarına gerek kalmaz

Mesaj panolarıyla konuşmaları düzenli tutun, tartışmaları takip etmeyi kolaylaştırın

Müşteri işbirliği için bir alan sağlarken, iç ekip çalışmalarını gizli tutarak çalışma alanlarını akıllıca yönetin

Basecamp sınırlamaları

Esnek alternatiflere kıyasla sınırlı özelleştirme

Güçlü raporlama yetenekleri yoktur

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.300+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.500+ yorum)

🤝 Hatırlatıcı: Tüm işler aynı değildir! 80/20 kuralı, çabalarınızın %20'sinin sonuçlarınızın %80'ini oluşturduğunu söyler. Bu %20'yi bulun ve ona iki kat daha fazla odaklanın.

ClickUp'ı deneyin ve planlarınızı senkronize edin

Sağlam bir proje yönetimi aracı, gerçek işbirliğini desteklemeli, tekrarlayan işleri otomatikleştirmeli ve ilerleme konusunda görünürlük sağlamalıdır.

Microsoft Office 365 Planner gibi diğer proje yönetimi araçları görev izleme için temel bir yaklaşım sunarken, özelleştirme, otomasyon, proje zaman çizelgelerini görselleştirme ve daha derin proje içgörülerine yönelik kapsamlı bir araç setinden yoksundur.

ClickUp mükemmel bir alternatiftir. Özel iş akışları, yapay zeka destekli otomasyon, ayrıntılı raporlama, görev yönetimi araçları ve sorunsuz entegrasyonlar her şeyi bir araya getirir. Takımlar daha hızlı hareket eder, uyumlu çalışır ve projeleri net bir şekilde yürütür.

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