MoSCoW Önceliklendirme Yöntemi nedir?

Hafızaya kalıcı yöntemler söz konusu olduğunda, MoSCoW önceliklendirme, çevik scrum yazılım geliştirmede en etkili kısaltmalardan biridir. Adı, ürün planlama sırasında öğeleri önceliklendirmenin kritik ve sıklıkla tekrarlanan uygulamasını kısaca özetler.

Peki, nedir? Neden gereklidir? Nasıl kullanılır? Hadi öğrenelim.

MoSCoW Önceliklendirme nedir?

MoSCoW önceliklendirme, görevler ve girişimler için öncelikler belirlemek amacıyla çevik proje yönetiminde kullanılan güçlü bir tekniktir. MoSCoW, şu kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır

Olmazsa olmaz

Olması gereken

Olabilirdi

Olmayacak

Bunların her biri, takımın gelecek sprintlerde ne geliştireceğine rehberlik eden bir önceliklendirme kategorisidir. MoSCoW önceliklendirme, gereksinimler, test kullanım örnekleri, kullanıcı hikayeleri, hatalar/kusurlar, kabul kriterleri veya görevler dahil olmak üzere çevik çerçeve içindeki her şeye uygulanabilir.

Çevik ürün geliştirmenin ötesinde, MoSCoW modeli işlerin önceliklendirilmesine yardımcı olabilir. MoSCoW yöntemi, proje takımlarının daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için çeşitli sektörlerdeki operasyon yönetimi yazılımlarına dahil edilmiştir.

En basit yüksek-orta-düşük ölçeği dahil olmak üzere çeşitli diğer önceliklendirme yöntemleri varken, neden başka bir yönteme ihtiyacımız var? Bu yöntemin nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini görelim.

MoSCoW Önceliklendirmesinin Kökenleri ve Tarihi

MoSCoW önceliklendirme tekniği, 1994 yılında Oracle'dan Dai Clegg tarafından, hızlı uygulama geliştirme (RAD) süreçlerinde takımının proje görevlerini kritik ve kritik olmayanlara ayırmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu tekniği özellikle zaman kutusuna sahip projelerde, projenin gereksinimlerini önceliklendirmek için kullanmıştır.

Yıllar içinde, bu yöntem çevik proje yönetiminde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Basitliği ve bir takımın tüm projeyi yürütürken öncelik vermesi gerekenlere yönelik yönlendirmesi nedeniyle benimsenmiş ve takdir edilmiştir.

MoSCoW Önceliklendirme Yönteminin Avantajları

Yirmi yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, MoSCoW önceliklendirme tekniği, Dinamik Sistem Geliştirme Yöntemi (DSDM) kullanan takımlar arasında popülerliğini korumaya devam ediyor. İşte nedenleri.

Basitlik

MoSCoW tekniği, anlaşılması son derece basittir. Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak için önünüzdeki seçenekleri netleştirmeye yardımcı olur. (Kullanımı o kadar basit değildir, çünkü örneğin neyin olmazsa olmaz, neyin olması gerektiği konusunda fikir ayrılıkları olabilir. Buna biraz sonra değineceğiz. )

Netlik

Kategoriler netlik sağlar ve karışıklığı azaltır. Zorunlu değilse, bir sonraki sprintte yapılmaz. Bu, takımın stressiz çalışmasını ve en iyi işlerini yapmaya odaklanmasını sağlar.

Odak

MoSCoW yöntemi, yöneticilerin ve takımların neyin önemli ve acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini görmelerine yardımcı olur. Yüksek öncelikli görevleri "olmazsa olmaz" olarak sınıflandırarak, yöneticiler bu görevleri tamamlamak için gereken her şeye sahip olduklarından emin olabilirler. Ayrıca, takım olarak birbiriyle çakışan öncelikleri tartışabilirler.

Uygulanabilirlik

MoSCoW yöntemi neredeyse evrensel olarak uygulanabilir. Herhangi bir şeye öncelik vermek için kullanılabilir. Örneğin, bir takım lideri, üstlerine kaç kişiye ihtiyaçları olduğunu bildirmek için on geliştiriciyi "olmazsa olmaz" ve üç geliştiriciyi "olabilir" olarak işaretleyebilir.

İletişim

Bu yöntemde öncelik düzeyleri atamak, proje planlama ve sprint planlaması oturumlarında konuşmalar için harika bir başlangıç noktasıdır. Bir şeyi "olmazsa olmaz" veya "olmaz" olarak tanımlamak, insanların belirli konularda hemfikir olmalarını veya hemfikir olmamalarını teşvik eder.

Sınırlar

MoSCoW önceliklendirme, kapsam genişlemesini önlemede çok etkilidir. Net öncelikler, yeni eklenen tüm özelliklerin önceliklendirme sürecinden geçmesini sağlayarak proje yöneticilerinin beklentileri yönetmesine yardımcı olur.

MoSCoW yönteminin dezavantajları

Avantajlarına rağmen, MoSCoW Önceliklendirme yöntemi bazı zorluklar da barındırır. Bunları aşağıda ele alacağız.

Belirsizlik: Olması gerekenler ve olmaması gerekenler üzerinde anlaşmak kolaydır. Ancak olması gerekenler ve olabilecekler daha belirsiz olabilir. Çerçeve net tanımlar ortaya koyarken, uygulamada karmaşık hale gelebilir. Dahası, takımlar genellikle olmaması gerekenlerin tanımı konusunda anlaşamazlar: bunlar sprintten mi yoksa tüm üründen mi çıkarılmalıdır?

Aşırı basitleştirme: Bu yöntem, görevlerin ayrı kategorilere kolayca ayrıştırılamadığı ve görevler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları yeterince ele alamayabileceği karmaşık çevik projeleri aşırı basitleştirme riskini taşır.

Öznellik: Tüm yöntemler gibi, MoSCoW önceliklendirme de özneldir. Takım, görev önceliklendirme kararlarını almak için bir araya gelmelidir. Dezavantajı, sürece objektiflik katmak için pek bir şey yapmamasıdır.

Zorlu: MoSCoW çerçevesinde bir görevi önceliklendirmek için, her birinin ayrıntılı açıklamaları ve bağlamı olmalıdır. Örneğin, çevik bir proje yönetimi aracındaki "etiketleme" özelliği, kritik görünmese de belirli kullanım durumları için zorunlu olabilir. Ürün sahipleri, doğru kategorilere ayırmak için tanımlamalara zaman ve enerji yatırımı yapmalıdır.

Tek seviye: Dört kategori içinde, öğeleri daha fazla önceliklendirmenin bir yolu yoktur. Bu, tüm zorunlu öğelerin eşit önceliğe sahip olduğunu varsayar ve planlamada etkisizdir.

MoSCoW Önceliklendirme Yönteminin Kategorileri

MoSCoW önceliklendirme yöntemi dört kategoriye ayrılır: zorunlu, olması gereken, olabilen ve olmayacak.

#1 Olmazsa olmaz

"Olmazsa olmaz" görevler, mevcut sprintin süresi boyunca kritik öneme sahip öğelerdir. Olmazsa olmaz kategorisinde yer alan "olmazsa olmaz" öğeler bazen "minimum kullanılabilir alt küme" olarak tanımlanır. Bu, yinelemenin özelliklerin minimum düzeyde kullanılabilirliğini sağlar.

Genellikle müşteriler için kritik öneme sahip, bir uyumluluk gerekliliği veya bir güvenlik/erişilebilirlik ayrıcalığı olan bir özellik. Bu özellikler olmadan, ürünün piyasaya sürülmesi anlamsız olur.

#2 Olması gerekenler

"Olması gereken" olarak değerlendirilen görevler ikinci önceliktedir. Bu görevler önemlidir ancak mevcut zaman dilimi için kritik değildir ve gerekirse ertelenebilir.

Olabilir özellik, genellikle ürünün en iyi şekilde olmasa da çalışmasını sağlayan küçük bir hata düzeltmesi veya performans iyileştirmesidir. Takımlar genellikle bu öğeleri yönetmek için geçici çözümler kullanır.

#3 Olabilirdi

Üçüncü kategori "olabilir" görevlerdir, yani arzu edilen ancak gerekli olmayan görevlerdir. Olmalı ve olabilir arasındaki kritik fark, ilkinin önemli olması ve ürünün başarısını (müşteri memnuniyeti, gelir, karlılık vb.) önemli ölçüde etkileyebilmesidir, ikincisi ise fazla zarar vermeden rahatlıkla dışarıda bırakılabilir.

Takımlar, geliştirme ekibinin maliyetini veya çabasını etkilemeden teslim edilebilecek görevlere öncelik verir. Durum geliştikçe, olası öğelerin önceliği genellikle yeniden belirlenir ve geliştirilir.

#4 Olmayacak (bu sefer)

"Olmayacak" görevler, projenin mevcut kapsamı için gerekli olmadığı kabul edilir. Bu görevler veya özellikler en düşük önceliğe sahiptir ve ilk direnç belirtisinde çıkarılır.

Olması gerekmeyen özellikler, projenin başarısı üzerinde çok düşük bir etkiye sahiptir. Sonuçlara zarar vermezler ve ek değer yaratmazlar.

Bu teknik ne kadar yararlı olursa olsun, her durumda etkili değildir. İşte en iyi sonuç verdiği durumlar.

MoSCoW Önceliklendirme Yöntemini Ne Zaman Kullanmalı?

MoSCoW önceliklendirme, çeşitli kişisel ve profesyonel senaryolar için harika bir karar verme aracıdır. Evinizi düzenlerken, bir öğenin "mutluluk verip vermediğini" sormak yerine, "olmazsa olmaz" olup olmadığını sorabilirsiniz

Çevik bir proje yöneticisi için bunun değeri çok daha fazla olabilir. İşte nasıl.

Zaman: MoSCoW analizinin temel belirleyicisi zamandır. Kategorizasyon, mevcut sprint veya zaman dilimi içindir. Sıkı teslim tarihleri olan, zamana duyarlı projeler için oldukça etkilidir.

Kaynaklar: Sınırlı sayıda geliştiriciden oluşan bir takımınız varsa ne yapmalısınız? Mevcut kaynaklar dahilinde teslim edilebilirleri en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan MoSCoW'u kullanın.

Ürün başlatma: Projenin başlarında, önce neye odaklanacağınızı ve minimum uygulanabilir ürününüzü (MVP) oluşturan unsurları belirlemelisiniz. MoSCoW önceliklendirme, bu konuşmaları yönlendirmede son derece yararlı olabilir.

Ancak, MoSCoW'un tüm projeler için, özellikle karmaşık karşılıklı bağımlılıkları olan veya tüm görevlerin eşit derecede kritik olduğu projeler için uygun olmayabileceğini not etmek önemlidir.

MoSCoW Önceliklendirme Yöntemini Uygulama

Başarılı bir MoSCoW önceliklendirme, açık ve etkili süreçler gerektirir. İşte, ClickUp gibi herhangi bir ücretsiz proje yönetimi yazılımıyla işlerinizi doğru bir şekilde önceliklendirmenize yardımcı olacak bir süreç özeti ve ipuçları.

1. Ürün biriktirme listenizi oluşturun

Gelecek sürüm için görevleri önceliklendirmeden önce, olasılıkların bir listesini oluşturmak çok önemlidir. Genellikle bu, ürün biriktirme listesinde özetlenir. Araştırma ve işlevler arası takımların girdilerine dayanarak, biriktirme listesinden birkaçını seçin.

ClickUp'ta, daha iyi önceliklendirme yapmak için bunları görevler, dönüm noktaları, özellikler, kusurlar ve daha fazlası olarak ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ta iyi organize edilmiş bir ürün backlog'u oluşturmak için görev türleri

2. Ürün biriktirme listesine ayrıntılar ekleyin

Daha önce bahsettiğimiz gibi, MoSCoW önceliklendirmesinin tartışılmaz faktörlerinden biri, görevle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaktır. Ne, neden, nasıl, ne zaman ve kim gibi bilgiler olmadan doğru önceliklendirme yapmak imkansızdır. Bu nedenle, toplayabileceğiniz tüm bilgileri ekleyin. Bunlar şunlar olabilir:

Kullanıcı hikayesinin açıklaması

İş etkisi

Zaman/çaba tahmini gibi mühendislik etkisi

Başarı ölçütleri

Diğer görevlere bağımlılıklar

ClickUp görevleri, alt görevler, kontrol listeleri, zaman tahminleri, kullanıcılar, etiketler, özel alanlar ve daha fazlasını eklemenizi sağlar. Bilgileri etkili bir şekilde düzenlemek için ClickUp'ın hiyerarşi kılavuzunu kullanın.

3. Öncelik kategorileri için tanımlar belirleyin

"Olmazsa olmaz" ne anlama gelir? Bir görevin "olmazsa olmaz" olarak kabul edilmesi için hangi parametrelere sahip olması gerekir? Bir şeyi "olmaz" olarak sınıflandırmak için tüm takımın hemfikir olması gerekir mi?

En sık kullanılan metodolojiler ağırlıklı puanlama, Kano modeli veya özellik satın alma yöntemidir. Bunlar size başka bir çerçeve/model katmanı gibi geliyorsa, kullanabileceğiniz birkaç proje önceliklendirme şablonu burada bulabilirsiniz.

Seçiminizi dikkatli yapın. Görevlere öncelik vermeden önce bu tanımları ayarlamak çok önemlidir. Bu, uygun öncelik yönetimi için süreç standardizasyonuna yardımcı olacaktır. Ayrıca, anlaşmazlık durumunda birinin karar verebilmesi için bir eskalasyon matris yerleştirin.

Herkesin öncelik tanımlarınızı anladığından ve uyguladığından emin olmak için bunları ClickUp Belgeleri'nde belgelendirin ve yayınlayın. Takımın bu tanımlar üzerinde anlaşmasını sağlamak için birlikte çalışın. Belgeler içinde ClickUp AI'yı kullanarak daha uzun tanımları kolayca başvurulabilecek şekilde özetleyebilirsiniz.

4. Öncelikleri işbirliği içinde belirleyin

Tüm temel işler tamamlandıktan sonra, önceliklerinizi belirleme zamanı gelir. Takımı bir araya getirerek her seçeneği değerlendirin ve öncelikleri belirleyin.

İhtiyaçlarınıza uygun bilgileri görmek için ClickUp'ın görünümlerinden herhangi birini seçin. Örneğin, çoğu çevik takım, kategorize edilmemiş tüm öğeleri tek bir sütunda görmek için genellikle Kanban panosu görünümünü kullanır ve ardından bunları ilgili önceliklerine sürükleyip bırakır. Kanban panosundaki öğeleri görmek istediklerinize göre de filtreleyebilirsiniz.

ClickUp Kanban panosu görünümü

İş gereksinimlerini açıkça tartışın. İşte dikkate almanız gereken birkaç nokta.

Tüm görevleri "olmaz" olarak ayarlayın ve neden olması gerektiğini tartışın

Zorunlu gereksinimler için, "Bu öğe olmadan, artış iptal edilmiş gibi mi olur?" diye sorun

Bir çözüm yolu varsa, manuel olsa bile, bunu zorunlu olarak sınıflandırmayın

Bir zorunluluk, başka bir zorunluluktan başka bir şeye bağımlıysa, onu yeniden değerlendirin

Önceki artışta "olabilir" olarak kategorize ettiğiniz bir şeyin, bir sonraki artışta "olmazsa olmaz" haline gelebileceğini unutmayın. Örneğin, MVP'yi oluştururken, mevcut sprint için çok önemli olmadıkları için bazı öğeleri "olabilir" olarak kategorize etmiş olabilirsiniz. MVP piyasaya sürüldükten sonra, bu özellikler artık "olmazsa olmaz" hale gelebilir.

5. Öncelikleri belirleyin

Anlaştıktan sonra, bunları önceliklendirme araçlarınızda ayarlayın. ClickUp öncelikleri size dört seçenek sunar: Acil, yüksek, normal ve düşük. Bunları MoSCoW öncelikleri haline getirebilirsiniz.

Alternatif olarak, MoSCoW yöntemini özel durumlarla birlikte kullanabilirsiniz. ClickUp'ta görev önceliklerini ayarlarken, kararınızı neden verdiğinizi açıklamak için yorumlara bir veya iki satır ekleyin. Bu, gelecekteki önceliklendirme oturumlarına yardımcı olacaktır.

ClickUp'ta özel durumlar

Öncelikler sadece neyin önemli olduğu ile ilgili değildir, aynı zamanda o zaman diliminde neyin yapılabileceği ile de ilgilidir. Her şeyin zorunlu olduğunu düşündüğünüz için aşırı taahhütte bulunup beklentileri karşılayamayın.

Bir plana commit etmeden önce, her takım üyesinin mevcut iş yükünü ve kapasitesini kontrol edin. Her görev için zaman tahminlerini kullanarak kapasiteyi simüle edin. İş yükü görünümünü kullanarak kimsenin aşırı iş yükü altında kalmadığından emin olun.

ClickUp ile kapasite planlama

ClickUp ile Doğru Şeyleri Önceliklendirin

Ürün takımları, iş ve müşteri için neyin iyi olduğuna odaklanmalıdır. Dikkatlerini dağıtan unsurları ortadan kaldırmaları gerekir. Bu nedenle, proje önceliklendirme süper bir güçtür. İyi önceliklendirme, ne yapılacağı kadar ne yapılmayacağı konusunda da bir seçimdir.

ClickUp'ın proje yönetimi aracı tam da bunu sağlamak için tasarlanmıştır. Hiyerarşi, görev yönetimi, öncelikler ve özel durumlar, takımların işlerini etkili bir şekilde anlamalarına ve önceliklendirmelerine yardımcı olur.

İş Yükü görünümleri, öncelikli görevlerin teslim edilebilir olmasını sağlarken, ClickUp Gösterge Panelleri önceliklerin yolunda gitmesini sağlar. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve doğru şeyi oluşturun.