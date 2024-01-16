İkinci Bir Beyin Oluşturmak: Dijital Hayatınızı En Üst Düzeye Çıkarmanın Yolları

Durmaksızın bilgi akışının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Fikirler gelir ve gider, görevler birikir ve iyi niyetler yeni bir Slack mesajı geldiği anda yok olur.

Bu nedenle, giderek daha fazla insan, önemli bilgileri zahmetsizce yakalamanıza, düzenlemenize ve geri getirmenize yardımcı olan dijital bir hafıza uzantısı olan "İkinci Beyin" oluşturuyor.

İster oluşturucu, ister girişimci, öğrenci veya yönetici olun, İkinci Beyin'e sahip olmak, hatırlamak için daha az zaman harcayıp düşünmek, yaratmak ve yapmak için daha fazla zaman harcayacağınız anlamına gelir.

İkinci Beyin'i nasıl oluşturacağınızı ve ClickUp'ın bunu hayata geçirmek için neden ideal platform olduğunu keşfedin.

İkinci Beyin Oluşturmak Nedir?

Tiago Forte (dünyanın önde gelen verimlilik uzmanlarından biri) tarafından kavramsallaştırılan İkinci Beyin Oluşturma (BASB), günlük karşılaştığınız sayısız fikri düzenlemek ve bunlara göre harekete geçmek için dijital bir depo oluşturmaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Çevrimiçi tüketimimizdeki katlanarak artan büyüme göz önüne alındığında, tüm bu bilgileri hatırlamaya çalışmak pratik olmaktan çıkmaktadır. Ancak, bu bilgi zenginliğini tek bir erişilebilir konumda birleştirerek, verimliliğinizde önemli bir artış göreceksiniz.

Bilgileri depolamak ve düzenlemek için yapılandırılmış bir alana sahip olmak, zihnimizin özgürce düşünmesine, hayal kurmasına ve anı yaşamasına olanak tanır. Dahası, her şeyi hatırlamaya çalışmanın sürekli baskısı altında olmadığınızda, doğru adımları atarsınız.

C. O. D. E. & P. A. R. A

Forte, İkinci Beyin oluşturmanın bir parçası olarak iki önemli ilkeyi daha tanıttı. Bunları inceleyelim:

C. O. D. E: Yakala, Düzenle, Özetle, İfade Et

Bu dört adımlı yöntem, bilgileri düzenlemenize ve somut sonuçlara dönüştürmenize yardımcı olur:

Yakalama: Makaleler, videolar veya diğer içerikler gibi çeşitli kaynaklardan sistematik olarak bilgi toplayın. Makaleler, videolar veya diğer içerikler gibi çeşitli kaynaklardan sistematik olarak bilgi toplayın. Not almak için AI araçlarını kullanarak, ilgili bilgileri ve içgörüleri yakalayın

Düzenleme: Bilgiler toplandıktan sonra, gerektiğinde kolayca erişilebilecek şekilde kategorilere ayırın ve saklayın

Özetleyin: Toplanan bilgilerden temel içgörüleri veya anahtar çıkarımları çıkarın

Express: Son olarak, notlar alarak, özetleyerek veya hatta elde ettiğiniz içgörülere dayalı içerikler oluşturarak, özetlediğiniz bilgileri net bir şekilde ifade edin

P. A. R. A: Projeler, Alanlar, Kaynaklar, Arşivler

Forte'ye göre, hayatınızda yer alan tüm bilgiler sadece dört kategoriye ayrılabilir:

Projeler: Bu kategori, aktif olarak üzerinde çalıştığınız belirli görevlere veya girişimlere ve bu projelerle ilgili tüm bilgilere, görevlere ve kaynaklara ayrılmıştır. Örneğin, projeleriniz arasında bir rapor yazmak, bir etkinlik planlamak, eviniz için yeni mobilya satın almak ve yemek pişirmeyi öğrenmek olabilir.

Alanlar: Alanlar, uzun vadeli hedefleri veya sorumlulukları kapsayan hayatınızın veya işinizin daha geniş yönlerini temsil eder. Örneğin, ürün yönetimi ve takım koçluğu gibi iş sorumlulukları ile ev, çocuklar, finans vb. gibi ev sorumlulukları.

Kaynaklar: Bu kategori, projenizle doğrudan ilgili olmayabilir ancak ilgi alanlarınızla ilgili ve gelecekte yararlı olabilecek değerli bilgiler içermektedir. Örneğin, referans materyalleri, araçlar veya bilgiler gibi. Örneğin, kişisel finans, alışkanlık oluşturma, bitki yetiştirme, ahşap işleri vb. hakkında bilgiler.

Arşivler: Arşivler, tamamlanan projeleri, güncelliğini yitirmiş bilgileri veya acil olarak ilgilenilmesi gerekmeyen ancak ileride faydalı olabilecek her türlü bilgiyi saklar

BASB Yöntemini Kullanmanın Avantajları

İkinci beyninizi oluşturmak, sürekli bilgi tüketiminden kaynaklanan stresi ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Ancak bununla da bitmiyor; işte bu kanıtlanmış yöntemin diğer bazı avantajları:

Avantaj 1: Bilgi yüklemesi yok

Çevrimiçi olarak tükettiğiniz bilgilerin ani patlamasından dolayı kendinizi inanılmaz derecede bunalmış hissettiğiniz oldu mu? Diyelim ki bir hafta içinde bir dizi web semineri katıldınız, son trendler hakkında birkaç makale okudunuz ve çevrimiçi topluluklara veya tartışmalara katıldınız.

Beyniniz bilgi yüklemesi ile karşı karşıya kalır ve bilgileri düzenlemek ve sınıflandırmak için yardıma ihtiyaç duyar. İşte burada ikinci beyin metodolojisi devreye girer. Uygun bir sistem olmadan, farkına bile varmadan önemli ayrıntıları unutma riskiyle karşı karşıya kalırsınız ve daha sonra bunları bir araya getirmeye çalışmak sinir bozucu olabilir.

Not alma uygulamaları , sanal beyaz tahtalar , zihin haritaları ve ikinci beyin uygulamaları gibi modern araçları kullanarak önemli bilgileri saklayabilir ve bunları takımınızla etkili bir şekilde paylaşabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir pazarlama web seminerine katıldıktan sonra, rastgele belgelere notlar almak yerine, ikinci beyin uygulamanızdaki yapılandırılmış bir klasöre temel çıkarımları ekleyin. Kampanya fikirleri için beyin fırtınası yapma zamanı geldiğinde, bu bilgiler düzenlenmiş ve eyleme geçirilebilir halde hazır olacaktır.

Avantaj 2: Bilgileri zahmetsizce geri getirme

Dürüst olalım, kimse önemli bir sunum hazırlarken veya zamanın önemli olduğu bir karar verirken dağınık belgeleri karıştırmak istemez. Bilgilerin erişilebilir, bağlamsal ve kullanıma hazır olması gerekir.

Örneğin, bir strateji sunumu hazırladığınızı düşünün. Araştırma raporlarını, geçmiş toplantıların notlarını ve sektördeki karşılaştırmaları inceliyorsunuz. Baskı altındayken, BASB yöntemi ile dijital çalışma alanınızdan anahtar noktaları hızlıca çıkarabilirsiniz; geri dönüp tekrar okumak veya bağlamı değiştirmek gerekmez.

Düşüncelerinizi görsel olarak düzenlemek için zihin haritalama tekniklerini kullanın ve araştırma sırasında yenilikçi fikirleri veya bakış açılarını not alın. Bu yapılandırılmış akış, yaratma zamanı geldiğinde sıfırdan başlamamanızı sağlar.

📌 Örnek: Yeni bir ürün tanıtıyorsunuz. İkinci beyninizde her şeyi etiketlediğiniz için (geçmiş pazar araştırmaları, müşterilerin sorunları, test edilmiş mesajlar) hikayenizi daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Avantaj 3: Yaratıcı fikir üretmeye yardımcı olur

Yaratıcı düşünce, fikirlerin yakalanması, saklanması ve yeniden gözden geçirilmesi ile gelişir. Sürekli bir düşünce ve ilham akışı varsa, bunları not almak ve kategorilere ayırmak anahtar önemdedir.

BASB yöntemi, resimlerin, alıntıların, makalelerin ve notların merkezi bir deposunu oluşturmanıza yardımcı olur, böylece değerli hiçbir şey kaybolmaz. Bu koleksiyon, yaratıcı bloklar veya içerik planlama sırasında başvurabileceğiniz bir alan haline gelir.

📌 Örnek: Bir roman okurken harika bir benzetmeyle karşılaşırsınız. Bunu ikinci beyninize "hikaye anlatma teknikleri" altında kaydedersiniz. Haftalar sonra, bu benzetme viral bir reklam konseptinin ana fikri olur.

Takım beyin fırtınası için etkileşimli beyaz tahta şablonlarını da kullanabilirsiniz. Herkes aynı alanda çalışır; ekran paylaşımı veya hantal dosya alışverişi yoktur, bu da işbirliğini sorunsuz ve hızlı hale getirir.

Avantaj 4: Tutarlı proje tamamlama

Birden fazla önceliği aynı anda mı idare ediyorsunuz? BASB yöntemi, karmaşık projeleri daha küçük parçalara ayırmanıza, dönüm noktalarını belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olarak görevlerin gözden kaçmamasını sağlar.

Diyelim ki yaratıcı bir ajansın proje yöneticisisiniz. Dijital çalışma alanınızı kullanarak ayrıntılı proje planları oluşturun, teslim edilecekleri izleyin ve faaliyetleri aciliyetine göre önceliklendirin. Her adım görünür ve düzenli olduğunda, son dakika kaoslarından ve gecikmelerden kaçınabilirsiniz.

İkinci beyniniz , neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve zorlukları nasıl aştığınızı gösteren değerli bir kayıt haline gelir ve gelecekteki projeleriniz için daha iyi planlama yapmanızı sağlar.

📌 Örnek: Bir kampanya gerçekleştirdikten sonra, anahtar kazanımları ve engelleri belgelersiniz. Aylar sonra, benzer bir lansman sırasında bu notları tekrar gözden geçirerek geçmişteki hatalardan kaçınır, zamandan tasarruf eder ve sonuçları iyileştirirsiniz.

İkinci Bir Beyin Oluşturmanın Yaygın Zorlukları

Sağlam bir plan olsa bile, ikinci bir beyin oluşturmak ve sürdürmek bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Bilgi bombardımanı

Dijital çağ bizi bol miktarda bilgi ile boğuyor ve neyi saklayıp neyi silmeyeceğimize karar vermek zorlaşıyor. Diyelim ki en son trendleri, araştırmaları ve haberleri takip etmek istiyorsunuz.

Google'da hızlı bir arama bile düzinelerce makale getirir ve gerçekten alakalı olanı seçmeyi zorlaştırır. Net bir strateji olmadan, ya gereksiz yere çok fazla şey kaydedersiniz ya da önemli olanı kaçırırsınız.

📌 Örnek: "Her ihtimale karşı" diye gördüğünüz her makaleyi kaydedersiniz. Haftalar sonra, gerçekten ihtiyacınız olan bilgiyi bulamazsınız.

Erteleme alışkanlığının ortasında tutarlılığı korumak

İkinci beyninizi korumak tutarlılık gerektirir, ancak erteleme genellikle dağınık sistemlere ve ihmal edilen notlara yol açar. İkinci beyniniz sadece dağınık bir Google Dokümanlar koleksiyonu ise, yararlı olmaktan çıkar.

📌 Örnek: Düzgün bir şekilde etiketlenmiş klasörlerle güçlü bir başlangıç yaparsınız, ancak haftalarca güncellemeyi atlarsınız. Artık bu, bir verimlilik aracı yerine dijital bir çöp çekmecesi haline gelmiştir.

Unutmayın: İkinci beyniniz dijital mezarlık haline gelmemelidir. Haftalık temizlik veya gözden geçirme, onu canlı ve kullanışlı tutmaya yardımcı olur.

Doğru teknolojiyi seçmek zor olabilir

Notion'dan Obsidian'a ve yerleşik yapay zekaya sahip ikinci beyin uygulamalarına kadar, mevcut araçların sayısı insanı şaşkına çevirebilir.

📌 Örnek: Bir ayda üç araç deniyorsunuz, ancak hiçbirini kullanmaya devam etmiyorsunuz, notlarınız farklı platformlara dağılmış ve ş akışlarınız birbirinden kopuk kalıyor.

Kullanım kolaylığı, ş Akışı uyumluluğu ve uzun vadeli sürdürülebilirlik temelinde araçları değerlendirin. İşleri karmaşıklaştırmayın, gerçekten kullanacağınız şeylerle başlayın.

Sistemle ilgili başarısızlık korkusu

Yaygın bir engel, sistemle ilgili başarısızlık korkusu, yani saatlerce ayarlamaya zaman harcayıp sonra terk edeceğiniz endişesidir.

📌 Örnek: "Doğru" yolun ne olduğundan emin olmadığınız için ikinci beyninizi oluşturmayı erteliyorsunuz. Bu kusurluluk korkusu, başlamanızı tamamen engelliyor.

Bunun yerine, ikinci beyninizi canlı bir sistem olarak düşünün. Küçük adımlarla başlayıp zamanla gelişmeniz gayet normaldir.

İkinci Bir Beyin Nasıl Oluşturulur?

Adım 1: Sorunlarınızı belirleyin

İkinci bir beyin oluşturmanın ilk adımı, en sık karşılaştığınız zorlukları belirlemektir. Değerli içgörüleri saklamakta, okuduklarınızı uygulamakta veya dağınık fikirler üzerinde harekete geçmekte zorlanıyor musunuz?

Kendinizi sıkışmış hissettiğiniz alanlar hakkında sürekli sorgulayın. Bu belirli zorlukları not alın, böylece gerekli bilgileri yakaladığınızdan ve ikinci bir beyin oluşturmak için doğru yaklaşımı kullandığınızdan emin olun.

Sık sık yaratıcı bir blokla karşılaştığınızı varsayalım. İkinci Beyin, aklınıza gelen fikirleri saklayabileceğiniz bir yer sunar, böylece zihniniz boşaldığında her zaman geri dönebileceğiniz bir yeriniz olur.

Adım 2: Doğru bilgileri yakalayın

Artık ikinci bir beyin kullanırken karşılaşacağınız zorlukları biliyorsunuz. Ancak, her bilgi aynı değerde olmadığı için doğru bilgileri yakalamak çok önemlidir. İşte bu noktada, doğru fikir üretme tekniklerini içeren bir beyin fırtınası oturumu, doğru bilgileri toplamanıza yardımcı olur.

Notlar, metinler, resimler, bağlantılar, ses kayıtları ve eskizler gibi çeşitli biçimleri kullanarak bilgileri en iyi şekilde yakalayabilirsiniz.

İkinci beyniniz için bilgi toplama sürecine beyin fırtınası eklemek istiyorsanız, şunları yapmalısınız:

Kaydetmek istediğiniz bilgi türleri için kategoriler veya temalar oluşturun

Yakalamak istediğiniz bilgilerle ilişkili eyleme geçirilebilir adımları veya görevleri belirleyin

ClickUp gibi bir AI aracı kullanın AI , herhangi bir konuya dayalı fikirleri anında üretir — sadece komutunuzu yazın ve başlayın

ClickUp AI'yı çarpıcı AI sanat eserleri oluşturmak için hızlı bir güç kaynağı olarak kullanın

ClickUp AI'nın akıllı özetleme özelliği ile uzun notları, toplantı tutanaklarını veya belgeleri otomatik olarak özetleyin

ClickUp AI'nın yerleşik yazma araçlarını kullanarak içerikleri saniyeler içinde taslak haline getirin, düzenleyin veya yeniden yazın

ClickUp AI'yı kullanarak içerikleri saniyeler içinde taslak haline getirin, düzenleyin ve özetleyin

Beyin fırtınası sırasında anahtar temaları ve kavramları belirlemek için etiketler ve anahtar kelimeler kullanın

Zihin haritaları, diyagramlar veya kavram haritaları gibi görsel araçları kullanın

İkinci Beyniniz geliştikçe, zaman içinde yakalama sürecinizi iyileştirin

💡 Profesyonel İpucu: "Mükemmel an"ı beklemeyin. Not uygulamaları, sesli notlar veya hızlı tıklamayla yer imleri aracılığıyla karşılaştığınız bilgileri yakalama alışkanlığı edinin.

Hala takıldınız mı? Yaratıcı oturumlarınızı yapılandırmak için ClickUp içindeki beyin fırtınası yazılımını veya şablonu deneyin.

İkinci bir beyin oluşturmak, bilgileri düzenlemek, kategorilere ayırmak ve gerektiğinde geri çağırmakla ilgilidir. Bu görevleri manuel olarak saatlerce yapabilirsiniz, ancak bilgi yönetimi yazılımına yatırım yapmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Her şeyi manuel olarak düzenlemeye çalışabilirsiniz... veya ClickUp gibi bilgi yönetimi yazılımlarını kullanarak sıkıcı kısımları otomatikleştirebilir ve fikirlerinize her yerden erişebilirsiniz. İşte nasıl:

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yapılandırılmış notlar, wiki'ler ve uzun içerikler oluşturun.

ClickUp'ın Belgeleri'ni kullanarak güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun ve takımınızla sorunsuz bir şekilde fikirlerinizi hayata geçirin

Farklı takımlar belge üzerinde kolayca işbirliği yapabilir ve birlikte beyin fırtınası yapabilir. Herkes için her şeyi eksiksiz tutan bir ikinci beyin oluşturun. Gerçek zamanlı düzenleme, tartışmalar sırasında önemli fikirlerin kaçırılmamasını sağlar.

Görevleri birbirine bağlayarak ClickUp Belgelerini ş Akışınıza bağlayın

ClickUp Beyaz Tahtalar, beyin fırtınanızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Bu tür görsel işbirliği, uzaktan veya karma takımlar için özellikle yararlıdır. Bunu doğru beyin fırtınası şablonlarıyla birleştirerek, takımınızla harika fikir üretme oturumları gerçekleştirebilirsiniz.

ClickUp, takımınızın fikirlerini tek bir yerde koordineli eylemlere dönüştüren dünyanın tek sanal beyaz tahtasını sunar.

Son olarak, notlarınızı kategorilere, klasörlere veya görünümler halinde düzenleyin, böylece gerektiğinde doğru bilgileri anında bulabilirsiniz.

Adım 4: İşe yarayan bir yapı oluşturun (PARA + KOD kullanın)Bu aşamada çok fazla bilgi topladınız, ancak bir yapı olmadan İkinci Beyniniz kaosa dönüşebilir.

İşte burada P. A. R. A. (Projeler, Alanlar, Kaynaklar, Arşivler) ve C. O. D. E. (Yakala, Düzenle, Özetle, İfade Et) gibi organizasyon çerçeveleri devreye girer.

💡 ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanın sürükle ve bırak düğümlerini kullanarak düşüncelerinizi görsel olarak birbirine bağlayın, bilgileri kategorilere ayırın ve çalışma alanınızı yeniden yapılandırın.

Şunları yapabilirsiniz:

Görevleri ve konuları görsel olarak haritalayın

Görünümünüzden ayrılmadan proje hiyerarşilerini değiştirin

Görevleri doğrudan zihin haritanızdan oluşturun, düzenleyin ve silin

ClickUp Zihin Haritaları ile projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin.

Doğru görsel araçlarla, bilgileri sadece saklamakla kalmayacak, daha hızlı anlayacak ve harekete geçebileceksiniz.

Adım 5: İncelemeleri planlayın

İkinci Beyin, "ayarla ve unut" türünden bir şey değildir. Önemli olan şeyleri düzenli olarak düşünmeniz, iyileştirmeniz ve yeniden gündeme getirmeniz gerekir.

Basit bir alışkanlıkla başlayın: haftada 1 saatlik gözden geçirme. Bu süre zarfında:

İkinci Beyninizin genel yapısını inceleyin

Son notları ve yakalanan içeriği inceleyin

Proje güncellemelerini veya öncelik değişikliklerini kontrol edin

Yeni içeriği mevcut temalara bağlayın

Yeni fikirler veya zihinsel atılımlar üzerinde düşünün

Son tarihleri, etiketleri ve durumları güncelleyin

🗓️ Ayda bir kez, daha derine inin:

Tekrarlayan kalıpları veya temaları arayın

Bunları hedeflerinize veya OKR'lerinize bağlayın

Eksik olanları not alın ve eksiklikleri gidermek için plan yapın

Mevcut araçlarınızın (AI, Belgeler, Beyaz Tahtalar) sisteminizi destekleyip desteklemediğini veya engellediğini değerlendirin

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Gösterge Panelleri veya Belgelerini kullanarak inceleme notlarını kaydedin ve zaman içindeki temaları belirleyin.

Gerçek Dünya Kullanım Örnekleri: ClickUp ile İkinci Beyinler Oluşturma

İşte gerçek kullanıcılar ClickUp'ı zihinlerini genişletmek için nasıl kullanıyor:

Ürün Yöneticisi : Ürün geri bildirimlerini Dokümanlar'da kaydeder → Görevlere bağlar → Gösterge panellerini kullanarak sürümlerin önceliğini belirler

İçerik Oluşturucu : Belgeler'de içerik fikirlerini yakalar → Klipsler ile asenkron geri bildirimleri kaydeder → Her şeyi İkinci Beyin Klasörü'nde düzenler

Öğrenci: Brain ile ders notlarını özetler → Klasörleri kullanarak konuları düzenler → Yineleyen hatırlatıcılarla gözden geçirme görevleri ayarlar

🧠 ClickUp, notlardan fikirlere ve eyleme kadar her şey için merkezi komut merkeziniz olur.

Artık bilgileri saklayan bir ikinci beyin oluşturmaya karar verdiğinize göre, manuel yüklerden kurtulun.

Araçlar ve teknoloji, süreçlerinizi hızla iyileştirebilir ve bilgi kaybı olasılığını azaltabilir. Sonuçta, tıkanıp kaldığınızda geri dönebileceğiniz ikinci bir beyine ihtiyacınız var.

ClickUp ile, bilgileri istediğiniz şekilde görüntülemek için bir dizi araca erişin. Görevleri hızlıca yerine getirin, diğerleriyle işbirliği yapın ve çevrimiçi olarak topladığınız bilgilerden en iyi şekilde yararlanın.

Belgeler, Zihin Haritaları veya Beyaz Tahtalar kullanın, ClickUp hiçbir bilginin gözden kaçmamasını ve fikirlerinizin anlamlı sonuçlara dönüşmesini sağlar.

ClickUp'ın dijital bir beyin oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek ister misiniz? Hemen takımımızla iletişime geçin veya ücretsiz kaydolun!

BASB SSS

İkinci beyin, geleneksel not alma sisteminden nasıl farklıdır?

Geleneksel not almadan farklı olarak, İkinci Beyin daha yapılandırılmış ve birbiriyle bağlantılı bir yaklaşım içerir. Bilgilerin düzenlendiği, birbirine bağlandığı ve kolayca geri çağrılabildiği bir dijital çalışma alanı oluşturmaya odaklanır.

İkinci Beynime hangi bilgileri ekleyeceğime nasıl karar vereceğim?

Kişisel ve profesyonel hedeflerinizle ilgili bilgileri ekleyin. İçgörüler, fikirler, proje ayrıntıları ve bilgi ve karar verme sürecinize katkıda bulunan her şeyi kaydetmeye odaklanın.

İkinci Beyin sadece işle ilgili bilgiler için mi kullanılır?

Hayır, İkinci Beyin, kişisel ilgi alanlarınız, hobileriniz ve bilgi toplamak ve düzenlemek istediğiniz her türlü alanı içeren, organize bir dijital depodur.

İkinci Beynimi başkalarıyla paylaşabilir miyim?

Seçtiğiniz platforma bağlı olarak, İkinci Beyin'in belirli bölümlerini veya tamamını başkalarıyla paylaşma seçeneğiniz olabilir. Örneğin ClickUp, bir takım olarak fikir üretip bunları hayata geçirebileceğiniz işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sunar.

İkinci Beyin oluşturmak zaman alıcı bir süreç midir?

Başlangıçta bir öğrenme süreci olabilir, ancak verimlilik ve bilgi yönetiminin artmasıyla elde edilen uzun vadeli faydalar, genellikle başlangıçta harcanan zamandan daha fazladır.