2025'in En İyi 10 İkinci Beyin Uygulaması ve Not Alma Yazılımı

Hiç aklınıza harika bir fikir geldi, ancak hayatın dikkatinizi dağıtan unsurları yüzünden onu unuttunuz mu?

Hayatınızı değiştirecek fikirleri not almak için bir sisteminiz varsa, bunları saklayabilirsiniz.

Yaratıcı ilhamın en beklemediğiniz anda gelmesi çok yaygındır; koşarken veya duş alırken. İşte bu noktada ikinci beyin uygulamaları imdadınıza yetişir. Hızlıca telefonunuza uzanın ve işte!

Bu not alma araçları, zihninizi boşaltmanıza, her gün günlük tutmanıza, bilişsel yeteneklerinizi geliştirmenize ve ikinci beyninizi oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Not almak için ikinci beyin uygulamalarına henüz geçmediyseniz, bunu yapmanın zamanı geldi ve nedenini size söyleyeceğiz.

İkinci Beyin nedir?

İkinci beyin uygulaması, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve bilgilerinizi yapılandırılmış bir şekilde yakalamanıza, düzenlemenize ve saklamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış dijital bir araçtır.

İkinci bir beyin oluşturmak, bilişsel süreçlerinizi ve yeteneklerinizi genişleterek notlarınız, belgeleriniz ve yaratıcı fikirleriniz için yapılandırılmış ve kolay erişilebilir bir depo sağlar.

Tiago Forte, ikinci beyin kavramını ilk olarak " Building a Second Brain . " adlı kitabında tanıttı. O, insanların günlük bilgilerin her bir parçasını her zaman hatırlayamayacağını, çünkü bunların çok fazla olabileceğini savunuyor.

Tiago, ikinci beyin sistemine güvenmenin faydalarını listeledi:

Bilgilerinizi mükemmel bir şekilde düzenleyerek erişimi kolaylaştırır

Artık ihtiyacınız olmayan bilgileri silmediğiniz sürece bilgileri saklar

Yaratıcılığınızı koruyun ve işlerinizi izleyin, böylece istediğiniz zaman tekrar gözden geçirebilirsiniz

İkinci Beyin Uygulaması Nasıl Seçilir?

İkinci beyin uygulaması seçerken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

Erişilebilirlik: İyi tasarlanmış bir ikinci beyin uygulaması, herhangi bir cihazda veya platformda her zaman kullanılabilir olmalıdır

Yapı ve esneklik: Uygulamanın not arayüzünü farklı fonksiyonlara, biçimlere ve stillere göre kolayca değiştirebilmelisiniz. Notları klasörler, etiketler, not defterleri vb. ile esnek bir şekilde sınıflandırabilmelisiniz.

Paylaşım: İyi tasarlanmış bir ikinci beyin not alma uygulaması, notlarınızı başkalarıyla kolayca paylaşmanızı sağlar. Düzenleme ve yorum ekleme gibi fonksiyonlar ekip çalışmasını, işbirliğini ve genel verimliliği artırır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İkinci Beyin Uygulaması ve Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp Belgeleri'ni deneyin ClickUp Docs ile güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun ve bunları iş akışlarınıza bağlayın

ClickUp, not almak için en iyi hepsi bir arada verimlilik aracıdır. Notlarınızı düzenleyin ve paylaştığınız herkese geri bildirim bırakın. ClickUp'ın en iyi yanı, basit bir not olarak başlayan şeyin bir görev veya daha büyük bir projeye dönüşebilmesidir.

ClickUp, tüm fikirlerinizi ve iş akışlarınızı tek bir uygulamada düzenler. ClickUp, çeşitli cihazlarda ve platformlarda kullanılabilir ve günlük iş akışınızdaki mevcut araçlarla uyumludur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

: Herhangi bir biçimde belge oluşturun. Belgeyi tercihinize göre özelleştirin ve takımınızla paylaşın. Farklı şablonlar ve biçimler arasından seçim yapın, böylece sıfırdan ikinci bir beyin oluşturmanıza gerek kalmaz ClickUp Docs: Herhangi bir biçimde belge oluşturun. Belgeyi tercihinize göre özelleştirin ve takımınızla paylaşın. Farklı şablonlar ve biçimler arasından seçim yapın, böylece sıfırdan ikinci bir beyin oluşturmanıza gerek kalmaz

: Kapsamlı bir not defteri şablon aralığıyla fikirlerinizi not alın ve hızlıca kontrol listeleri oluşturun. Notlarınızı görevlere dönüştürün. Notlarınız için farklı yazı tipleri, renkler, arka planlar, şablonlar vb. kullanın ClickUp NotePad: Kapsamlı bir not defteri şablon aralığıyla fikirlerinizi not alın ve hızlıca kontrol listeleri oluşturun. Notlarınızı görevlere dönüştürün. Notlarınız için farklı yazı tipleri, renkler, arka planlar, şablonlar vb. kullanın

: Fikirlerinizi ve görevlerinizi bir araya getirin. Belgeleriniz arasında bağlantılar oluşturun ve geri bağlantılarla ilgili görevler ve Belgeler arasındaki bağlantıları otomatikleştirin. Böylece, tek bir fikir oluşturup her yerde kullanabilirsiniz! ClickUp İlişkileri: Fikirlerinizi ve görevlerinizi bir araya getirin. Belgeleriniz arasında bağlantılar oluşturun ve geri bağlantılarla ilgili görevler ve Belgeler arasındaki bağlantıları otomatikleştirin. Böylece, tek bir fikir oluşturup her yerde kullanabilirsiniz!

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın önceden tasarlanmış şablonlarıyla bilgi tabanınızı oluşturmak için zaman kazanın

ClickUp sınırlamaları

Uyumluluk sorunları: ClickUp bazı cep telefonlarında (henüz) hızlı çalışmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Notion

Notion'da not alma

Notion, bireysel iş akışlarına uyum sağlayan çok yönlü ikinci beyin uygulamalarından biridir. Odaklanmanızı geliştirmek için not alma, düzenleme, görev yönetimi, odaklanmış yazma ve kişisel gelişim için bu birleşik alanı kullanın.

Her yerden hızlıca notlar, fikirler, yapılacaklar listesi veya hatırlatıcılar yazın. Bu notları sınırlama olmaksızın düzenleme esnekliği sunar, böylece istediğiniz zaman kolayca geri alabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI: İşiniz için fikirler üretin ve AI ile daha hızlı yazın İşiniz için fikirler üretin ve AI ile daha hızlı yazın

Sınırsız not : Herhangi bir sınır olmadan istediğiniz kadar yazın

Merkezi organizasyon: Tüm ihtiyaçlarınızı tek bir platformda birleştirir. Notlar, bütçeler, görevler veya tarifler olsun, düşünme sürecinize uygun özelleştirilebilir bir Tüm ihtiyaçlarınızı tek bir platformda birleştirir. Notlar, bütçeler, görevler veya tarifler olsun, düşünme sürecinize uygun özelleştirilebilir bir bilgi yönetimi aracı oluşturabilirsiniz

Platform ve cihaz kullanılabilirliği: Notion, mobil cihazlar için iOS ve Android'de, masaüstü bilgisayarlar için Mac ve Windows'ta kullanılabilir ve Chrome, Safari ve Firefox web tarayıcılarıyla uyumlu Notion Web Clipper'ı sunar

Notion sınırlamaları

Güvenlik: Notion'un güvenliği daha iyi olabilir. Bu zayıflık, uygulamadaki önemli belgeleri savunmasız hale getirebilir

Notion Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına 8-10 dolar

İş : Kullanıcı başına 15-18 dolar

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion AI: tüm ücretli planlarda aylık 8 $ karşılığında kullanılabilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.917+ yorum)

3. Devam et

google Keep aracılığıyla

Google Keep, yazma, liste oluşturma ve düşüncelerinizi düzenlemek için tasarlanmış bir not alma aracıdır; etkili hatırlatıcılar ayarlamak için kullanışlıdır. Ayrıca, notları resim ve ses ile kolayca paylaşmanıza olanak tanır.

Milyonlarca kullanıcısıyla Keep, canlı notları sevenler için en iyi seçimdir ve belgelerinizi verimli bir şekilde düzenlemek ve sıralamak için bir dizi renkli etiket sunar.

En iyi özellikleri koruyun

Optik karakter tanıma: Herhangi bir fotoğrafı metne dönüştürün, böylece görüntülere dayalı notları anında alabilirsiniz

Ses kayıtları : Ses kayıtlarınızı otomatik olarak metne dönüştürün

iOS, Android ve web'de mevcuttur: Bu web uygulamasını her yerde ve her cihazda kullanın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Biçimlendirme seçeneklerinin olmaması: Keep, italik, kalın ve altı çizili gibi biçimlendirme seçenekleri sunmaz

Fiyatlandırmayı koruyun

Ücretsizdir ve premium sürümü yoktur

Yorumları ve puanları saklayın

G2: 4. 4/5 (36 yorum)

Capterra: 4,6/5 (161 yorum)

4. Workflowy

workflowy aracılığıyla

Workflowy, basit ve esnek arayüzüyle not almayı kolaylaştıran, fikirlerinizi hızlı ve doğal bir şekilde düzenlemenizi sağlayan web tabanlı bir ikinci beyin not alma uygulamasıdır.

Çevrimdışı olarak mükemmel çalışır ve internete bağlandığında bu fikirlerin geliştirilmesini sorunsuz bir şekilde destekler. Workflowy'nin iç içe geçmiş listeleri öne çıkan özelliğidir — fikirlerinizi veya listelerinizi karmaşık yapısını ortadan kaldırmak için istediğiniz sayıda seviye için madde işaretli listeler oluşturun.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Sonsuz iç içe geçme: Bağlamı koruyarak karmaşık fikirler geliştirin. Daha geniş bağlamı veya yapıyı kaybetmeden notlarınızın veya projelerinizin derin ayrıntılarına dalın

Dosyalar ve görüntüler: Basit sürükle ve bırak özelliğini kullanarak sınırsız sayıda dosya ve görüntüyü doğrudan içeriğinize entegre edin

Giriş yapmadan düzenleme: Alıcıların kendi Workflowy hesaplarına sahip olmaları gerekmeden paylaşımlı erişimi etkinleştirin

Şablonlar: Notlarınızı sıfırdan yazmak istemiyorsanız, Workflowy şablon kitaplığından seçim yaparak başlayabilirsiniz

Workflowy sınırlamaları

Ücretsiz sürümdeki sınırlı özellikler: Workflowy'nin ücretsiz sürümü, aylık madde işareti sınırı ve 100 MB dosya yükleme sınırı dahil olmak üzere daha az özellik ile kullanıcıları kısıtlar

Workflowy fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına 4,99 $

Workflowy yorumları ve puanları

G2: 4. 4/5 (22 yorum)

Capterra: 4,7/5 (14 yorum)

5. Craft

via Craft

Craft'ın sorunsuz arayüzü, günlük notlar, ortak belgeler, wikiler, entegrasyonlar, zengin bağlantı önizlemeleri, AI yazma yardımı, yorumlar ve tepkiler gibi özellikleri içerir.

Craft, yapılandırılmış günlük güncellemeleri birleştirerek, öncelikleri hizalayarak ve engelleyicileri ortadan kaldırarak takım işbirliğini ve not almayı tek bir yerde dönüştürür. Takımların notlar alması ve çeşitli projelerdeki görevleri, fikirleri ve zorlukları izlemesi için merkezi bir merkezdir.

En iyi özellikleri oluşturun

Ş Akışları: Takımlar içinde ve takımlar arasında işleri bağlayın ve düzenleyin

Günlük Notlar: Takvime bağlı güncellemeler, öncelikler ve engelleyicilerle günlük toplantılarınızı geliştirin

Yapılandırılmış belgeler: Fikirleriniz için ayrıntılı bağlam ve düzen sağlamak üzere Kartlar ve Sayfalar oluşturun

Zengin içerik entegrasyonu: Kod blokları, zengin bağlantı önizlemeleri, resimler, videolar ve AI asistan desteği ekleyin

Wiki: Takım bilgilerini birleştirin, bağlantı veya bilgi için tekrar tekrar istekte bulunma ihtiyacını ortadan kaldırın

Zanaat sınırlamaları

Görev yönetimi için çok uygun değildir: Craft, öncelikle not almak için tasarlanmıştır ve görev yönetimi için sınırlı seçenekler sunar

Fiyatlandırma oluşturun

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına 5 $

İş : Kullanıcı başına 10 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Craft AI: Tüm kullanıcılar için ücretsiz

Yorumlar ve puanlar oluşturun

G2 : 4,6/5 (20 yorum)

Capterra: 4,5 (32 yorum)

6. Evernote

Evernote aracılığıyla

Evernote, nerede çalışırsanız çalışın, notlarla işinizi ve hayatınızı düzenlemenize yardımcı olur. Metin, resim, şablon ve daha fazlasını içeren dinamik notlar almanızı sağlar.

Evernote, son teslim tarihleri ve hatırlatıcılarla notları yönetmenize yardımcı olur, kağıtsız belge depolamayı destekler ve verimli planlama ve bağlamsal notlar için Google Takvim ile entegre olur.

Evernote'un en iyi özellikleri

Her yerde iş yapın: Tüm cihazlarda otomatik not senkronizasyonu ile önemli bilgilerin her zaman elinizin altında olmasını sağlayın

Her şeyi hatırlayın: Metin, görüntü, ses, tarama, PDF ve belgeleri ekleyerek notlarınızın kullanışlılığını artırın

Her şeyi hızlıca bulun: Güçlü ve esnek arama özelliklerini kullanarak ihtiyacınız olan şeye anında erişin

Evernote sınırlamaları

Fiyatlandırma: Evernote , diğer ikinci beyin not alma uygulamalarına kıyasla daha pahalıdır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Aylık 14,99 $

Profesyonel: Aylık 17,99 $

Evernote yorumları ve puanları

G2 : 4,6/5 (20 yorum)

Capterra: 4,3 (5 yorum)

7. Düşünün

via Reflect

Reflect, gelişmiş bilişsel süreçler ve etkili not alma için kapsamlı bir çözüm sunar. Geri bağlantılı notlarla anında not senkronizasyonu özelliğine sahiptir ve bir fikir ağı oluşturur.

Reflect, uçtan uca şifreleme, takvim entegrasyonu, tek tıklamayla yayınlama ve GPT-4 tarafından desteklenen AI yardımı ile güvenli ve verimli not yönetimi sağlar.

En iyi özellikleri yansıtın

Ağ bağlantılı notlar: Geri bağlantılı notları kullanarak fikirlerinizi grafik haline getirin ve kapsamlı bir entelektüel ağ oluşturun

Entegrasyonlar: Google Takvim ve Outlook entegrasyonlarından etkinlikleri içe aktarırken toplantı tartışmalarını yönetin ve özetleyin

Reflect AI: OpenAI'nin GPT-4 ve Whisper teknolojisiyle desteklenen AI yardımından yararlanarak yazma becerilerinizi geliştirin, düşüncelerinizi düzenleyin ve entelektüel ortağınız olsun

Sınırlamaları yansıtın

Fiyatlandırma: Reflect, diğer ikinci beyin uygulamalarına göre daha pahalıdır

Fiyatlandırmayı yansıtın

Premium: Aylık 10 dolar

Yorumları ve puanları yansıtın

G2 : 4,7/5 (41 yorum)

Capterra: 5. 0 (2 yorum)

8. Obsidian

obsidian aracılığıyla

Obsidian, düşüncelerinize uyum sağlayan çok yönlü bir not alma uygulamasıdır. Çevrimiçi yapışkan notlarınızı yazarken, uygulama stilinize dinamik olarak uyum sağlayarak aklınızdakileri tam olarak aktarmanızı sağlar.

Dahası, Obsidian notları kolayca birbirine bağlayıp herkesle paylaşmanıza olanak tanır. Uygulama ayrıca ofis işleri ve proje yönetimini de destekler.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Bağlantılar ve Grafikler : Obsidian'ın USP'si, bağlantıları ve grafikleri etkisidir. Notlarınızın nasıl birbirine bağlandığını izlemenize yardımcı olurlar

İşbirliği : Gizli verilerinizi paylaşmadan işlerinizi başkalarıyla paylaşın

Özelleştirme: İşinizi zevkinize göre özelleştirin. Görünümü, rengi, temayı vb. değiştirme seçenekleriyle, bu uygulamanın sunduğu yaratıcılığın tadını çıkarın

Obsidian sınırlamaları

Ekstra ücret: Cihazlar arasında senkronizasyon gibi bazı basit ve beklenen özellikleri kullanmak için ek ücret ödemeniz gerekir

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Obsidian yorumları ve puanları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: 4,4/5 (20 yorum)

9. iCloud Notlar

apple iCloud Notlar aracılığıyla

Apple Notlar ile ilham dolu anları her zaman yakalayabilirsiniz. İPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizde Notlar uygulaması iCloud ile kolayca senkronize olur ve notlarınıza tüm aygıtlarınızdan anında erişebilirsiniz.

iCloud.com, not oluşturma, düzenleme, notları organize etme, ek dosyaları yönetme ve notları veya klasörleri paylaşma gibi bir dizi işlev sunar.

iCloud'un en iyi özellikleri

Güvenlik: iCloud, yalnızca yetkili kişilerin notlarına erişebilmesini sağlayan son derece güvenli bir gizlilik sistemine sahiptir

Yeterli Depolama: Premium iCloud kullanıcıları, 12 terabaytı aşan depolama kapasitesinin keyfini çıkararak kişisel ve iş verileri için geniş alan elde ederler

ICloud sınırlamaları

Sınırlı işbirliği özelliği: Notları başkalarıyla paylaşmak mümkün olmakla birlikte, iCloud notlarında yorum yapma özelliği yoktur. İşbirliği yapanlar geri bildirimde bulunamaz veya her bir katılımcının düzenleme geçmişini görüntüleyemez

iCloud fiyatlandırması

50 GB : 0,99 $

200 GB : 2,99 $

2 TB : 9,99 $

6 TB : 29,99 $

12 TB: 59,99 $

iCloud yorumları ve puanları

G2 : 4,3/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1500+ yorum)

10. Roam Research

roam Research aracılığıyla

Roam Research, belge yazmanıza ve araştırma yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir not alma uygulamasıdır ve bilgileri grafik veritabanında toplar.

Doktor öğrencilerinin karmaşık tezlerini yapılandırmalarına ve yazmalarına yardımcı olmak için bir araç olarak başladı.

Diğer ikinci beyin not alma uygulamalarının aksine, Roam Research daha çok teknoloji araştırmasına dayalı bir araç olarak hizmet verir. Ayrıca şablonları yoktur, ancak notları birbirine bağlamak ve ikinci bir beyin oluşturmak için harika seçenekler sunar.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

Düzenli Arayüz: Roam, farklı kullanıcılar için farklı özelliklere sahiptir, ancak son derece düzenlidir; dağınık değildir ve gezinmesi kolaydır

Görev izleme: Görevleri atayabilir ve ilerlemelerini kolayca takip edebilirsiniz, bu nedenle proje yönetimi için idealdir

Roam Research sınırlamaları

Aracın kullanımı her zaman kolay değildir ve kullanıcılar, şirketin müşterilerin ihtiyaç duyduğu özellikleri geliştirme konusunda isteksiz olduğunu bildirmiştir

Roamresearch, piyasadaki diğer ikinci beyin uygulamalarına göre daha pahalıdır

Roam Research fiyatlandırması

Pro : Aylık 15 dolar

Believer: 5 yılda 500 dolar

Roam Research incelemeleri ve puanları

Capterra : 4,2/5 (20 yorum)

G2: Yeterli puan yok

Not almak için neden bir ikinci beyin uygulamasına ihtiyacınız var?

Esasen, fiziksel defterlere fikirlerinizi not almanın klasik cazibesi olsa da, bunları kaybetme riski her zaman vardır. İkinci beyin uygulamasının güzelliği, fikirlerinizi ve görevlerinizi merkezi bir konumda koruyarak, kaybetme endişesini ortadan kaldırmasıdır.

Yıllar geçtikçe, kişisel ve profesyonel hayatlarımız iç içe geçtikçe bilişsel yeteneklerimiz zamanla azalmaya devam ediyor. Profesyonel uzmanlık, yaratıcı atılımlar ve hayatımız boyunca belgelenip saklanması gereken fikirler birikir.

Onlarca yıllık işinize dakikalar içinde erişebildiğinizde ikinci beyninize teşekkür edebilirsiniz.

ClickUp, düşünceleriniz ve görevleriniz için güvenli bir depo sağlama konusunda mükemmeldir ve bununla birlikte birçok verimlilik seçeneği sunar.