2025'te 10 Ücretsiz Sunsama Alternatifi ve Rakibi

Sunsama, 2013 yılından beri kullanılan bir günlük planlayıcı ve görev yönetimi aracıdır. Bu web uygulaması 10 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor olmasına rağmen, hala popüler ve düzenli olarak güncellenmektedir.

Hayranları, takvim uygulamasını, görev yönetimi fonksiyonlarını ve Trello ve Asana gibi diğer araçları entegre etme özelliğini seviyor. Ancak Zapier, Toggl ve TickTick gibi temel otomasyon ve verimlilik araçlarıyla entegrasyonları eksik.

Bazı serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için aylık 20 dolarlık ücretiyle çok pahalı olduğundan bahsetmeye gerek bile yok.

Ve işte burada ücretsiz seçenekler devreye giriyor! 👀

Bu kılavuz, en iyi Sunsama alternatifleri için en iyi seçimlerimizi, anahtar özellikleri, artıları, eksileri ve fiyatlandırma kademeleriyle birlikte öne çıkarıyor.

Hayatınızı daha kolay (ve daha bütçe dostu) hale getirmek için okumaya devam edin.

Sunsama alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Anlıyoruz, verimlilik aracı seçmek kolay değildir, özellikle de bütçeniz kısıtlıysa. Ancak kendinize birkaç soru sorarak bu baş ağrısından kurtulabilirsiniz:

Bir görev yönetimi uygulamasının ücretsiz sürümünü beğendiyseniz, yükseltme için ödeme yapmaya hazır mısınız?

Sunsama alternatifinizin entegre olması gereken uygulamalar, araçlar ve platformlar nelerdir?

Ücretsiz bir uygulamada hangi fonksiyonlara öncelik vermelisiniz?

Sunsama alternatifinizi kaç takım üyesi kullanacak?

Kısa bir Pomodoro zamanlayıcı ayarlayıp, liste yapmayı seven biriyseniz istediğinizi not almak isteyebilirsiniz. Ancak bunun için zamanınız yoksa endişelenmeyin, her durumda size yardımcı olmak için buradayız. 🙂

En İyi 10 Sunsama Alternatifi

Oyun değiştiricinizi bulmaya hazır mısınız? İş akışınız için daha iyi bir seçenek ve fiyat olup olmadığını görmek için en iyi 10 Sunsama alternatifinin listesine göz atın.

ClickUp'ta 15'ten fazla görünüm arasından seçim yapın ve iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Evet, ClickUp'a biraz önyargılıyız ve muhtemelen listenin en başında olmasını bekliyordunuz, ancak bu, listenin tek başı değil. ClickUp, G2'de 2023'ün En İyi Proje Yönetimi Yazılımı seçildi! Ve bunun iyi bir nedeni var. 🙌

ClickUp, ücretsiz sürümünde en az 10'u kullanılabilir olmak üzere 15'in üzerinde görünüm özelliğine sahiptir. Bu görünümler, çalışma alanınızı akışınıza uyacak şekilde dönüştürmenize olanak tanır. Ayrıca, görevlerinizi veya belgelerinizi planlamak, zamanlamak ve düzenlemek için şablon merkezimizdeki binlerce şablondan seçim yapabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Günlük Planlayıcı şablonu, Sunsama'nın planlayıcısıyla karşılaştırılabilir. Ancak, ücretli bir hizmetin parçası olarak değil, ücretsiz üyelere sunulmaktadır. Böylece herkes, günlük ve haftalık hedefleri için randevuları, tek seferlik görevleri, yinelenen görevleri ve dönüm noktalarını planlamak için kullanabilir.

Ayrıca, zamanı kolayca bloklayabileceğiniz ClickUp Takvim Görünümü de mevcuttur. Bu, herkesin her şeyi (ve herkesi) aynı sayfada tutmak için kullanabileceği başka bir ücretsiz özelliktir.

ClickUp'taki Takvim görünümünü kullanarak diğer görevleriniz ve toplantılarınızın yanı sıra sosyal medya gönderilerini, blogları ve duyuruları planlayın

Harika özelliklerin listesi uzayıp gidebilir, ancak kısaca özetlemek gerekirse, ClickUp her şeyi kapsar: proje yönetimi takvimi, CRM çözümü, gerçek zamanlı iş mesajlaşma uygulaması, işbirliği yazılımı, yapılacaklar listesi ve çok daha fazlası. Ayrıca, çeşitli platformları kullanan profesyoneller ve takımlar için de harikadır. ClickUp'a iOS ve Android için mobil uygulamalar, Windows, Linux ve Mac için masaüstü uygulamaları ve Chrome uzantısı aracılığıyla erişebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz üyeler, 100 MB depolama, sınırsız görev, sınırsız kullanıcı, 10'dan fazla ücretsiz görünüm, Beyaz Tahtalar, Sohbet, Kanban panoları, Gantt grafikleri, yerel zaman takibi, Takvim görünümü, uygulama içi kayıt ve 7/24 destek dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe erişebilir

İç içe alt görevler, yinelenen görevler, yerel zaman takibi, görev ve durum şablonları, yinelenen kontrol listeleri, dönüm noktaları ve hatırlatıcılar gibi özelliklerle proje yönetimini kolaylaştırın

Özel alanlar, durumlar, bildirimler, atanan kişiler, filtreler, kısayollar, sürükle ve bırak ek dosyaları, elektronik tablolar, etiketler ve durumlar oluşturun

İki yönlü takvim senkronizasyonu, liste ayrıntıları ve tartışmalar, bahsetmeler, gerçek zamanlı düzenleme, yorum atama, klip, kim çevrimiçi, kullanıcı grupları, prova, konu yorumları ve yanıtları, markdown ve çevrimdışı erişim gibi özellikleri kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

ClickUp entegrasyonları Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick ve Zapier dahil olmak üzere 1.000'den fazla aracı kapsar

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir (ancak bu, ücretsiz demolar ve eğitimlerle çözülebilir)

Bazı kullanıcılar, akıllı bildirim ayarlarını değiştirmedikleri takdirde çok fazla bildirim aldıklarını bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

2. Todoist

Todoist aracılığıyla

Todoist, 2007 yılından beri proje yönetimi alanında faaliyet göstermektedir ve basit yapılacaklar listeleri oluşturmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için çok uygundur.

Todoist hayranları, temiz ve sezgisel arayüzünü seviyor. Küçük takımların görev listeleri ve basit projeler üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır. Ayrıca, tek başına çalışan girişimcilerin birçok teslim tarihini takip etmelerine yardımcı olur.

Bununla birlikte, birçok kullanıcının temel görev yönetiminden daha fazlasını gerektiren karmaşık projelerle karşılaştıklarında daha dinamik bir alternatife ihtiyaç duyduklarını belirtmek gerekir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Ücretsiz özellikler arasında beş adede kadar aktif proje, proje başına beş işbirlikçi, 5 MB dosya yükleme, üç filtre ve bir haftalık etkinlik geçmişi bulunmaktadır

Görev listeleri, kullanışlı zaman kutuları, öncelik seviyeleri , favoriler, hatırlatıcılar ve Kaban tarzı kartlarla görev yönetimini kolaylaştırın

Kolay işbirliği için görevleri uzaktaki takım üyeleri arasında dağıtın ve bildirimleri buna göre özelleştirin

Temaları, renkleri ve bildirimleri özelleştirin

Outlook, Chrome, Gmail ve Alexa gibi araçlarla entegre edin

Todoist sınırlamaları

Uygulama içinde çevrimdışı erişim veya zaman izleme özelliği yoktur

Bazı kullanıcılar, özelleştirme seçeneklerinin eksikliğinden duydukları memnuniyetsizliği bildirmiştir

Ücretsiz plan, sınırlı sayıda işbirlikçi, proje ve etkinlik geçmişi sunar

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

3. nTask

Via nTask

NTask platformu, 2015 yılından bu yana bireylere ve küçük işletmelere bulut tabanlı bir görev yönetimi aracı olarak hizmet vermektedir. Takım üyelerini bir araya getiren işbirliği araçları ve iyi ücretsiz özelliklere sahip kullanıcı dostu bir çalışma alanı sunar.

Ücretsiz üyeler, sınırsız görev ve çalışma alanıyla en fazla beş takım üyesi ekleyebilir. Ayrıca, her iş gününü düzenli tutmak için tasarlanmış diğer görev yönetimi özelliklerine de erişim elde ederler.

Ve yükseltmek için yeterince beğenirseniz, nTask ücretli üyeleri ayrıca Gantt grafiklerine, yinelenen görevlere, ilerleme raporlarına ve diğer değerli özelliklere erişim elde eder.

nTask'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz plan, beş adede kadar takım üyesi için sınırsız çalışma alanı, görev, toplantı, zaman çizelgesi ve sorun izleme özellikleri sunar

Çalışma günlerinizi planlama, sürükle ve bırak Kanban panoları, önceliklendirme şablonları , görev izleme, çevrimdışı erişim ve takip eylemleri gibi özelliklerle yönetin

Görev yorumları, ek dosyalar, atanan roller, izinler ve takım yönetimi ile takım üyeleriyle işbirliği yapın

Outlook Takvim, Google Takvim, Apple Takvim, Microsoft Teams, Google Meet ve Zoom ile entegre edin

nTask sınırlamaları

Bazı üyeler, sınırlı özelleştirme ve biçimlendirme seçenekleri olduğunu bildiriyor

Ücretsiz plan beş takım üyesi ile sınırlıdır

nTask fiyatlandırması

nTask Basic: Ücretsiz

nTask Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $

nTask Business: Kullanıcı başına aylık 8 $

nTask Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

4. Google Takvim

Google Takvim aracılığıyla

Google Takvim'i çok seviyoruz! 🤩

Sezgisel, kullanışlı ve Google hesabı olan herkes için ücretsizdir. Ve ne kadar sık güncellendiğini düşünürsek, 2009'dan beri var olduğuna inanmak zor.

Sezgisel zaman bloklama gibi Google Takvim'in özellikleri, Sunsama'nın takvim görünümüne alternatif arıyorsanız tam size göre. Planlama için daha az zaman harcayıp, yapmanız gerekenlere daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olacaktır.

Çoklu görev yapanlar, iş gününüzün görevlerini, toplantılarını ve etkinliklerini geleneksel görünümde görüntülemeyi sevecekler. Google Takvim, tüm üyeler ve cihazlar için otomatik senkronizasyon özelliği ile etkinlikleri ve toplantıları kolayca planlamanıza olanak tanıdığından, işbirliği için idealdir.

Genel olarak, Google Takvim, her boyuttaki proje, takım ve iş için basit ama pratik bir çözümdür.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Tüm Gmail ve Google Çalışma Alanı kullanıcıları için ücretsiz

Toplantı hatırlatıcıları, yinelenen görevler, alt görevler ve proje dönüm noktaları gibi özelliklerle sorunsuz yapılacaklar listesi yönetimi

Birden çok görünüm, etkinlik renkleri, ön tanımlı görev süresi ve arka planlar

Görevleri, takvimleri, projeleri, toplantıları ve durumları paylaşarak herkes aynı sayfada kalabilir

ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack, Google Tasks ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyonlar

Google Takvim sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, profesyonel takvimlerde kişisel etkinliklerin paylaşılmasına yol açabilecek hantal görev düzenleme ve oluşturma işlemlerinden şikayetçi

Gelişmiş özellikler yeni kullanıcılar için bulmak ve kullanmak zor olabilir

Görev yönetimi özellikleri, özel görev yönetimi araçlarının çok yönlülüğüne uymuyor

Google Takvim fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

Google için Business Starter Çalışma Alanı: Tüm Google uygulamaları için kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

5. TickTick

TickTick aracılığıyla

TickTick, sizi yolunda tutmak için basit ve esnek bir arayüze sahip, uygulama odaklı bir görev yönetim aracıdır. 2013 yılından bu yana güçlü bir şekilde hizmet vermektedir.

Kişiselleştirilmiş özelliklerden sesli girişe, konum tabanlı hatırlatıcılara ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonuna kadar her şeyi sunan TickTick, küçük işletmeler için ideal bir seçenektir. Ayrıca, listeleri takımınızla paylaşabilir, görevleri önceliklendirebilir ve takip edebilir, takımınızdaki herkesin güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

TickTick, görev yönetimi yolculuğuna yeni başlayanlar ve ekstra özellikler istemeyen tek başına çalışan girişimciler arasında popülerdir.

TickTick'in en iyi özellikleri

Ücretsiz kullanıcılar, liste başına 99 görev, ayrıca 19 alt görev ve görev başına iki hatırlatıcı içeren dokuz listeye kadar oluşturabilir

Klasörler, liste paylaşımı, konuma dayalı hatırlatıcılar, etiketler, akıllı tarihler, sesli giriş, Pomodoro zamanlayıcılar, çoklu görünümler ve görev süresi ayarları ile hayatınızı kolaylaştırın

Özel akıllı listeler, kaydırma seçenekleri ve temalar oluşturun veya seçin

Entegrasyonlar arasında Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier ve Spark gibi araçlar bulunur

TickTick sınırlamaları

Ücretsiz sürümde özelliklere sınırlı erişim vardır

Birçok popüler görev yönetimi uygulamasıyla entegre değildir

Bazı kullanıcılar uygulama navigasyonunun ve kullanıcı arayüzünün zor olduğunu bildiriyor

TickTick fiyatlandırması

TickTick Ücretsiz

TickTick Premium: 27,99 $/ay kullanıcı başına

6. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp, verimli zaman yönetimi ve hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 2009 yılında piyasaya sürülen bu araç, yaşı bazen kendini gösterse de hala en popüler zaman yönetimi araçlarından biridir.

Bu kullanıcı dostu bulut tabanlı uygulama, proje yöneticilerinin ve kuruluşların çalışma saatlerini izlemelerine, proje durumlarını takip etmelerine ve takımları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. TimeCamp, çalışma günleri boyunca hesap verebilirliklerini sağlamak için sıklıkla TimeCamp'e güvenen evden çalışanlar arasında da popülerdir.

TimeCamp'ın ücretsiz özelliklerinin biraz sınırlı olduğunu belirtmek gerekir, ancak her boyuttaki takımın temel işlevlerinden yararlanması için yeterli özellikler mevcuttur.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz plan özellikleri arasında sınırsız kullanıcı, proje ve görev yer alır

Masaüstü, web ve mobil uygulamalardan zamanı takip edin

Asana, ClickUp, Gmail, Airtable ve Google Takvim gibi popüler iş araçlarıyla entegrasyonlar

Faturalandırılabilir saatleri izleyerek faturalandırmayı kolaylaştırır

TimeCamp sınırlamaları

Ücretsiz plan üyeleri için sınırlı özellikler

Bazı üyeler, uygulamada hantal bir arayüz ve gelişmiş işlevsellik nedeniyle öğrenmenin zor olduğunu not etmişlerdir

Manuel kullanım hatalarına maruz kalan zaman takibi fonksiyonları

TimeCamp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 7,99 $/ay kullanıcı başına

Pro: 10,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

7. Basecamp

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, takım üyeleriniz, projeleriniz ve görevleriniz için bir üs olarak tasarlanmıştır. 2004 yılında piyasaya sürülen hepsi bir arada proje yönetimi uygulamasıdır.

O zamandan beri, yüz binlerce takımdan gelen geri bildirimlere göre güncellenmiş, basitleştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Bu süreç, proje yönetiminin karmaşıklığını azaltmak için tasarlanmış bir dizi araç ve yöntemle sonuçlanmıştır.

Basecamp, tüm görev yönetimini ve takım iletişimini tek bir çatı altında toplamak için tasarlanmıştır. Bunu yaparken, proje yönetiminin karmaşıklığını azaltmayı ve daha az zahmetli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Ne yazık ki, Basecamp'ın tamamen ücretsiz bir sürümü yoktur. 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz, ancak uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız kaydolmanız gerekir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listeleri oluşturmak, yönetmek, arşivlemek, atamak ve düzenlemek kolaydır ve hızlı arama özelliği aradığınızı bulmanızı kolaylaştırır

Basecamp'ın benzersiz tepe grafikleri, projenizin ve ilerlemenizin kuşbakışı görünümünü sunarak, herkesin görebileceği ve düzenleyebileceği yokuş yukarı (fikir oluşturma) ve yokuş aşağı (yürütme) aşamalarına ayırır

Mesaj panoları, bireysel görevler ve bildirim özelleştirme ile işbirliği daha kolay

Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana ve Wrike gibi popüler araçlarla entegre olur

Basecamp sınırlamaları

Görev öncelikleri veya yerel zaman takibi yok

Sınırlı özelleştirme, ilerleme izleme ve proje görünümleri

Ücretsiz deneme sürümünün bitiminden sonra yüksek fiyatlar

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay

8. Microsoft Outlook

Microsoft aracılığıyla

Microsoft Outlook, bu listedeki en eski araçtır. 1997 yılında bir bilgi yönetim aracı olarak piyasaya sürüldü ve Microsoft Office ve Microsoft 365 'in bir parçası olarak mevcuttur.

Microsoft Outlook, proje yönetimi için açıkça tasarlanmamış olsa da, birçok değerli işlevselliğe sahiptir. Ayrıca, birincil e-posta sağlayıcınız ise, son derece kullanışlıdır.

E-postalardan görevler oluşturabilir ve bir bakışta görülebilen panoları ve yapışkan notları kullanarak düzenli kalabilirsiniz. Ayrıca SharePoint, Excel ve PowerPoint gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Ayrıca, üyeler projelerini, görevlerini ve etkinliklerini düzenlemek, paylaşmak ve planlamak için temel bir Kanban tarzı pano olan Microsoft Planner'ı kullanabilirler.

Ücretsiz bir plan arayanların, ücretli Microsoft Suite paketlerine kıyasla sınırlı özelliklere erişebileceğini unutun.

Microsoft Outlook'un en iyi özellikleri

Ücretsiz kullanıcılar takvim araçlarına, e-postaya, 5 GB dosya depolama alanına, 15 GB e-posta depolama alanına ve temel Takım özelliklerine erişebilir

Takvim paylaşımı, etiketleme, @bahsetmeler, e-posta planlama, mesaj yönetimi ve özelleştirilebilir uyarılar ile işbirliği çok kolay

Gmail gibi Outlook da, bir e-postada ek dosyadan bahsettiğiniz ancak eklemeyi unuttuğunuzda dosya ekleme hatırlatıcıları sağlar

Otomatik takvim güncellemeleri, e-postalardan takviminize etkinlikler, uçuşlar, toplantılar ve daha fazlasını ekler

Organize zaman çizelgeleri, proje izleme araçları, proje raporları , bütçe yönetimi, önceden hazırlanmış proje şablonları ve aktif bir kullanıcı topluluğuna erişim sağlayan Microsoft Project ile çalışır

ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike ve Asana gibi popüler araçlarla entegre olur

Microsoft Outlook sınırlamaları

Tüm takım üyeleri aynı araçları ve sürümleri kullanmıyorsa uyumluluk sorunları yaşanabilir

Küçük takımlar için pahalı olabilir

Diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

Microsoft Outlook fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

9. Herhangi biri. Yapılacak

Any. do, küçük takımlar ve bireyler için görev yönetimine yönelik 2011 yılında piyasaya sürülen bir verimlilik uygulamasıdır.

Hafif bir kullanıcı arayüzü ve basit özellikleriyle, Any. do'nun neden sadık hayranları olduğunu anlamak kolaydır. Tüm cihazlarda senkronizasyon özelliği sayesinde, bu güçlü küçük uygulama her şeyi güncel tutar.

Ücretsiz sürüm, kişisel görev yönetimi ve yapılacaklar listeleriyle başlamak için yeterli özelliklere sahiptir. Takımlarla Any. do'yu kullanmak için yükseltme yapmanız gerekirse, fiyatlar nispeten düşüktür.

Any. yapılacak en iyi özellikler

Ücretsiz kullanıcılar, atanan görevlere, görev listelerine , hatırlatıcılara, takvim görünümüne, günlük planlayıcı görünümüne ve senkronizasyona erişim elde eder

Yerleşik takvim uygulaması ve dijital planlayıcı , projelerinizi düzenlemenizi ve izlemenizi kolaylaştırır

Tek seferlik, tekrarlanan, konuma dayalı ve WhatsApp hatırlatıcılar, işlerinizi takip etmenize yardımcı olur

Özelleştirilebilir temalar ve renk etiketleri

Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp ve Siri gibi araçlarla entegrasyonlar

Herhangi bir sınırlama yok

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı ve karmaşık olduğunu bildiriyor

Alt görevler, yorumlar, notlar, dosya yönetimi, Gantt grafikleri, proje planlama ve proje izleme gibi bazı seçenekler eksiktir

Any. fiyatlandırma

Ücretsiz Plan

Bireysel Kullanıcılar için Premium: Aylık 3 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $

10. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, 2013 yılından beri kullanılan sağlam bir not alma uygulaması ve dahili bilgi tabanıdır. Takımlarınızın işlerini ve görevlerini düzenlemenize, belgeler oluşturmanıza ve işbirliğini basitleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Proje yöneticileri, Notion'u proje planları hazırlamak, bilgi veritabanları oluşturmak ve önemli iç kılavuzlar ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanabilir. Ayrıca, proje alanınızı düzenlemek için süper basit bir sistem kullanarak benzersiz düzenler ve şablonlar oluşturabilirsiniz.

Notion, hayatlarını basitleştirmek isteyen solo girişimciler arasında da popülerdir.

Dezavantajı ise, Notion'un ücretsiz sürümünün sınırlı olması ve ücretli üyeler bile bazı izleme ve yönetim özelliklerinden mahrum kalabilmesidir.

Notion'un en iyi özellikleri

Ücretsiz üyeler sınırsız blok, ortak çalışma alanları, temel sayfa analizi, yedi günlük sayfa geçmişi ve 10'a kadar misafir erişimine sahiptir

Farklı kullanım durumları için farklı şablonlar

Kullanıcı arayüzündeki çeşitli bileşenler için özelleştirme seçenekleri

Görev paylaşımı ve düzenleme ile takım üyeleriyle işbirliği daha erişilebilir hale gelir

Benzersiz blok sistemi bazı kullanıcıları rahatsız ediyor

Birçok kullanıcı, Notion'un benzersiz sistemleri ile zor bir öğrenme süreci yaşar (ancak bu, kapsamlı eğitimler ve belgelerle aşılabilir)

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Size en uygun Sunsama alternatifini bulun

Her şeyi yapan ücretsiz bir Sunsama alternatifi istiyorsanız, çok fazla şey istemiyorsunuz. En azından ClickUp'ı tercih ederseniz!

Her cihaz için birçok ücretsiz özellik ve mobil uygulama sunan ClickUp, organizasyon ve verimlilik becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak için mükemmel bir yoldur.

Hemen uygulamayı indirin ve kullanmaya başlayın!