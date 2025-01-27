2025'in En İyi 10 UML Diyagram Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

UML diyagramları, sistem tasarımı veya iş süreci analizi gibi karmaşık projelerde harikalar yaratabilir. ✨

Projeler için evrensel şablon görevi görürler ve tüm katılımcılara neyin oluşturulması gerektiği, nasıl çalışması gerektiği ve farklı bileşenlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgi verir. Sistemlerin ve süreçlerin çeşitli yönlerini görselleştirerek, bu araçlar işbirliğini teşvik eder ve hata riskini azaltarak başarılı proje sonuçları elde edilmesini sağlar.

Bu bağlamda, bugünün en favori 10 UML diyagram yazılımını ele alacağız.

İş akışınız için en iyi aracı bulmanıza yardımcı olmak için bunların temel özelliklerini, fiyatlandırma modellerini, sınırlamalarını ve kullanıcı yorumlarını inceleyeceğiz.

UML diyagram yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Birleşik modelleme dili (UML) diyagramları, işi iyileştirmek için oluşturabileceğiniz ve yeniden oluşturabileceğiniz özelleştirilebilir iş akışlarıdır. Bir sonraki UML diyagram aracınızı seçerken aşağıdaki beş özelliği göz önünde bulundurun:

Standartlaştırma: Uygun UML diyagram yazılımı, endüstri standartlarına uygun olmalıdır Çok yönlülük: Sınıf, nesne ve sıra gibi çeşitli UML diyagram türlerini desteklemelidir Özelleştirme: Diyagramları tercihlerinize göre kişiselleştirmenize ve markanızı eklemenize izin vermelidir Kullanım kolaylığı: Sezgisel ve UML diyagramlarını verimli bir şekilde oluşturup düzenlemenizi sağlayan yazılımı seçin Uyumluluk: Yazılımın, uyumlu biçimlerde dosya içe ve dışa aktarmaya izin verip vermediğini ve : Yazılımın, uyumlu biçimlerde dosya içe ve dışa aktarmaya izin verip vermediğini ve ş Akışınıza entegre olup olmadığını kontrol edin Erişilebilirlik: Hareket halindeyken UML diyagramları üzerinde çalışmayı planlıyorsanız, seçtiğiniz yazılımın hem web hem de mobil erişime izin verdiğinden emin olun

Bu 10 kullanışlı UML aracı, karmaşık UML diyagramları aracılığıyla herhangi bir fikri kısa sürede hayata geçirmenize yardımcı olacaktır. Çoğu ücretli olmakla birlikte, bazıları yeni kullanıcılara ücretsiz deneme sürümleri sunarak, commit yapmadan önce bunları çalışırken görmenize olanak tanır.

En iyi UML diyagram araçlarımızı inceleyin ve hangilerinin zaman ve paranız için değer olduğunu belirleyin! ?

ClickUp'ta zihin haritaları, akış şemaları veya UML diyagramlarını kolaylıkla ve güvenle çizebilirsiniz

ClickUp, basit bir pizza partisinden ay'a inişe kadar her şeyi planlamanıza yardımcı olabilecek çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. ?

Etkileyici bir özellik ve görüntüleme modu koleksiyonuna sahiptir, diğer adıyla "Görünümler". Bu ana hatlar, bir projenin belirli yönlerini çeşitli perspektiflerden ele almanızı sağlar. Bunlardan bazıları beyin fırtınası ve diyagram oluşturma için Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtalar, zamanlama için Gantt ve Takvim Görünümü ve veri toplama için Form Görünümü'dür.

UML diyagramları söz konusu olduğunda, ClickUp hayal kırıklığına uğratmaz. ClickUp Zihin Haritaları ile diyagram oluşturmak basit ve sezgiseldir. Tek bir tıklama ile düğümler ekleyin ve özelleştirin veya sürükleyip bırakarak yeniden düzenleyin.

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve düşüncelerinizi aktarmak için görüntüler, videolar, çizimler, belgeler, web sitesi kartları veya diğer medya öğelerini ekleyin.

İki farklı Zihin Haritası modu arasından seçim yapabilirsiniz:

Düğüm tabanlı: Tamamen görsel; düğümler şekillerdir ve fikirleri temsil ederler Görev tabanlı: Etkileşimli; düğümler görevlerdir ve bunları diğer Görünümlerde yönetebilirsiniz

ClickUp'ın sunduğu bir başka avantaj, geniş bir UML diyagram şablonu seçimidir. Araç, ClickUp UML Sınıf Diyagramı Şablonu gibi önceden hazırlanmış Çalışma Alanları ve Listeler aracılığıyla profesyonel UML diyagramları sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Geniş özellik aralığı, görünümler ve şablonlar

Sezgisel Zihin Haritası Görünümü

Sürükle ve bırak fonksiyonu

Düğüm veya görev tabanlı diyagramlar

Görüntü, video, belge ve diğer medya ekleme özelliği

Gerçek zamanlı takım işbirliği

1.000'den fazla uygulama ile entegre

Mobil ve web'de kullanılabilir

ClickUp sınırlamaları

Daha önce PM aracı kullanmamış yeni kullanıcılar için zor olabilir

Mobil sürüm, web sürümüne kıyasla sınırlı işlevsellik sunar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Gleek. io

Klavyeyi ellerinizin uzantısı olarak gören bir yazılım geliştiricisi yseniz, Gleek. io tam size göre! ⌨️

Bu araç, kendi benzersiz sözdizimini kullanarak metinleri diyagramlara dönüştürür. Çok fazla çaba harcamadan basit ve etkili UML diyagramları oluşturmanıza olanak tanır. Gleek manuel işlerin çoğunu sizin için yaptığı için sadece klavyeyi kullanabilirsiniz.

Sadece düğüm açıklamalarını yazmanız ve sonunda önceden ayarlanmış komutları kullanarak aralarındaki ilişkileri belirtmeniz yeterlidir. Gleek, komutlarınızı temel alarak düğümleri otomatik olarak düzenler.

Ayrıca, bu araç diğer kullanıcılarla canlı olarak işbirliği yapmanızı, sürümleri kontrol etmenizi ve hızlı bir başlangıç için şablonları kullanmanızı sağlar.

Gleek. io'nun en iyi özellikleri

Basit metin-diyagram aracı

Fareye gerek yok

Açıklamalarınıza göre otomatik diyagram oluşturma

Gerçek zamanlı işbirliği

Sürüm kontrolü

Daha hızlı oluşturma için özel UML şekillerine sahip şablonlar

Confluence ve Azure DevOps ile ücretsiz entegrasyon

Gleek. io sınırlamaları

Mobil uygulama yok

Az entegrasyon seçeneği

Ücretsiz plan sadece beş diyagram, 40 nesne ve PNG dışa aktarma ile birlikte gelir

Gleek. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium Aylık : 9,95 $/ay

Premium Yıllık : 83,40 $/yıl

Takım (10+ kullanıcı): Özel

Öğrenci: Özel (öğrenciler ve öğretmenler için %50 indirim)

Gleek. io puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

3. Astah

Astah, kişisel, takım ve akademik kullanım için dört araç içeren bir modelleme yazılımıdır:

Profesyonel: Eksiksiz yazılım tasarım aracı UML: Basit UML ve : Basit UML ve zihin haritalama aracı SysML: Sistem mühendisleri için basit modelleme aracı Sistem Güvenliği: Güvenlik mühendisleri için MBSE aracı

Astah'ın UML aracı hafif ve kullanımı kolaydır. UML diyagramı oluşturmada size yardımcı olacak çeşitli fonksiyonlar sunar. Bunlar arasında otomatik sınıf diyagramı oluşturma, kısayol tuşları özelleştirme ve proje dosyalarını birleştirme bulunur. Çok sayıda eklenti ve entegrasyon seçeneği ile aracı tercihlerinize göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

Astah UML'yi tercih etmeniz için bir başka neden de kod oluşturma ve tersine mühendislik özelliği. Mevcut bir modelden otomatik olarak kod yazabilir veya koddan modeller oluşturabilirsiniz (Java, C# ve C++).

Astah UML'nin en iyi özellikleri

Kullanımı kolay ve profesyonel UML diyagramları oluşturun

Çeşitli UML'ye özgü özellikler

Kod oluşturma ve tersine mühendislik

Kapsamlı eklenti kitaplığı

Confluence, yUML ve Freemind ile entegrasyon veya Via: API

Çevrimiçi öğrenme içeriği

Birçok dışa aktarma seçeneği

Astah UML sınırlamaları

Diyagrama bilgi eklemek daha kolay hale gelebilir

Bazı kullanıcılar lisans yönetimini zor buluyor

Mobil sürüm yok

Astah UML fiyatlandırması

Bireysel : 5,99 $/ay

Takım : Yüzen lisans: 1.110 $/yıl (10 kullanıcı için) Kurumsal lisans 790 $/yıl (10 kullanıcı için)

Yüzen lisans: 1.110 $/yıl (10 kullanıcı için)

Kurumsal lisans 790 $/yıl (10 kullanıcı için)

Yüzen lisans: 1.110 $/yıl (10 kullanıcı için)

Kurumsal lisans 790 $/yıl (10 kullanıcı için)

Astah UML puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,4/5 (yedi yorum)

4. Creately

Adından da anlaşılacağı gibi, Creately, UML diyagramları gibi sıradan öğelerle bile yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanızı sağlayan bir araçtır! ?

Kapsamlı diyagram oluşturma ve tasarım yetenekleriyle görsel işbirliğinde devrim yaratır. Kodlama becerisi olmadan UML diyagramları, sınıf diyagramları, sekans diyagramları ve akış şemalarından BPMN akışlarına ve süreç haritalarına kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

Sonsuz bir tuval ile başlayın ve sürükle ve bırak işlevini kullanarak herhangi bir sistemi veya etkinliği görselleştirin. Zaman kazanmak için sayısız şablondan biriyle başlayın.

Creately, diyagramlar üzerinde işbirliği yapmayı da gerçekçi ve sorunsuz hale getirmiştir. Çoklu imleç desteği, ultra hızlı önizleme senkronizasyonu ve uygulama içi video sohbeti sunar.

ClickUp gibi, Creately de işlerinizi halletmenize yardımcı olacak daha genel proje yönetimi araçları sunar; projenizin Wiki'si görevi görür. Ş Akışlarını, kuralları ve rol tabanlı erişimi tanımlamak ve tüm proje öğeleri arasında verileri hizalamak için kullanın.

Creately'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı diyagram oluşturma özellikleri

Sürükle ve bırak özellikleriyle hızlı ve gerçekçi takım işbirliği

Senkronizasyon önizlemesi ve video sohbet

Birçok diyagram UML ve sekans diyagramı şablon seçeneği

Drive, Slack, Confluence ve Teams ile entegrasyon

Hareket halindeki yazılım geliştirme takımları için mobil sürüm mevcuttur

Creately sınırlamaları

Bazı kullanıcılar belirli özelliklerde gecikme yaşadığını bildirdi

Metin biçimlendirme sorunları

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : 89 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)

5. SmartDraw

SmartDraw, uygun fiyatlı bir Visio alternatifi olarak tanıtılan bir diyagram oluşturma aracıdır. 70'ten fazla diyagram türü oluşturabilirsiniz ve tümü daha hızlı kurulum için şablonlarla birlikte gelir.

Akıllı biçimlendirme motoru sayesinde diyagram oluşturma süreci sezgiseldir. Şekilleri istediğiniz gibi ekleyebilir, kaldırabilir veya yeniden konumlandırabilirsiniz; diyagramın geri kalan kısmı yeni düzenlemeye otomatik olarak uyum sağlar.

Otomatik boşluk bırakma, hizalama ve renk şemaları sayesinde diyagramınızın profesyonel görüneceğinden emin olabilirsiniz. ?

Araç, işbirliğine dayalı çalışmayı destekler; siz ve takımınız dosya paylaşabilir, yorumlar, notlar ve bağlantılar ekleyebilirsiniz.

SmartDraw, yerleşik uzantıları ile beslediğiniz herhangi bir veri kaynağından sizin için diyagramlar oluşturur. Gleek. io gibi, GitHub veya yerel deponuzdaki mevcut koda dayalı diyagramlar oluşturmanıza olanak tanır.

SmartDraw'ın en iyi özellikleri

Bağlam diyagramlarından UML'ye kadar 70'in üzerinde diyagram şablonu türü

Akıllı biçimlendirme motoru

Otomatik diyagram oluşturma uzantıları

Sürükle ve bırak özellikli paylaşım, not alma ve yorum yapma gibi işbirliği araçları

10'dan fazla popüler program ve paketle yerel entegrasyon

SmartDraw sınırlamaları

Mobil cihazlarda kullanılamaz

Gerçek zamanlı ortak düzenleme yok

Alışmak biraz zaman alır

SmartDraw fiyatlandırması

Bireysel : 9,95 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 8,25 $ (en az üç kullanıcı)

Site: 2.995 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

6. Miro

İster tek başınıza ister 10 kişilik bir uzaktan takımla çalışın, Miro iş akışlarınızı görselleştirmek ve işbirliği ile iletişimi geliştirmek için çarpıcı diyagramlar oluşturmanıza yardımcı olur

Miro'nun kullanıcı dostu arayüzü, diyagram oluşturmayı herkes için çocuk oyuncağı haline getirir. ?

Tüm verileri tek bir panoda toplayarak başlayın. 2.000'den fazla şekil seçeneğini kullanarak diyagramı sıfırdan oluşturun veya birçok şablondan biriyle başlayın ve sürükle ve bırak fonksiyonlarıyla oluşturmaya başlayın.

Miro AI'nin yardımıyla, herhangi bir metin komutundan saniyeler içinde bir UML diyagramı oluşturabilirsiniz. Miro'nun Mermaid ve PlantUML uygulamaları sayesinde kodu bir UML diyagramına dönüştürebilirsiniz.

Diyagram oluşturmanın yanı sıra Miro, sanal işbirliği atölyeleri, stratejik planlama ve çevik takımlar için Scrum Etkinlikleri gibi birçok başka işlev de sunar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu diyagram oluşturma aracı

Hazır şablonlar

2.000'den fazla şekil

Metin veya koddan otomatik diyagram oluşturma

100'den fazla entegrasyon seçeneği

Hareket halindeki yazılım geliştirme ekibi üyeleri için mobil sürümü mevcuttur

Miro sınırlamaları

Geniş özellik aralığı ilk başta göz korkutucu olabilir

Sınırlı çevrimdışı erişim

Bazı kullanıcılar eğitim materyallerini yetersiz buluyor

Miro fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Üye başına aylık 8 $

İş : Üye başına aylık 16 $

Kurumsal: Satış ile iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

7. Microsoft Visio

Microsoft'un zihinlerinden çıkan Visio, diyagramlar ve akış şemaları oluşturmak için basit ama güçlü bir araç.

Office 365'te çalışmaya alışkınsanız, Microsoft Visio size evinizde hissettirecek. Kullanıcı deneyimi size tanıdık gelecek, ayrıca kullandığınız diğer birçok Office programıyla da entegre edebilirsiniz.

Visio, düzinelerce önceden oluşturulmuş şablon, şablon ve binlerce özelleştirilebilir şekil sunar. Diyagramları temiz ve kolayca anlaşılabilir.

Ayrıca erişilebilirlik özelliklerine sahip birkaç diyagram oluşturma uygulamasından biridir. Anlatıcı, Erişilebilirlik Denetleyicisi ve yüksek kontrast modu ile bu araç, kapsayıcılık göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

İşbirliği söz konusu olduğunda, UML diyagramını gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir, takımınızla paylaşabilir ve diğerlerini yorumlarda fikirlerini paylaşmaya davet edebilirsiniz. ?

Visio'nun en iyi özellikleri

Temiz ve anlaşılır diyagramlar

Erişilebilirlik özellikleri

Düzinelerce şablon ve şablon

Diğer Microsoft araçlarıyla entegrasyon

Web ve masaüstü sürümleri

Tüm Microsoft 365 Ticari ve Eğitim planları için ücretsiz olarak kullanılabilir

Visio sınırlamaları

Otomatik hizalama biraz iyileştirilebilir

Sınırlı işbirliği özellikleri

Visio fiyatlandırması

Abonelik planları: Plan 1 : Kullanıcı başına aylık 5 $ Plan 2 : Kullanıcı başına aylık 15

Plan 1 : Kullanıcı başına aylık 5 $

Plan 2 : Kullanıcı başına aylık 15 $

Tek seferlik satın alma: Standart 2021 : 369,99 $ (bir PC için) Profesyonel 2021 : 719,99 $ (bir PC için)

2021 standardı : Bir PC için 369,99 $

Professional 2021: Bir PC için 719,99 $

Plan 1 : Kullanıcı başına aylık 5 $

Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

2021 standardı : Bir PC için 369,99 $

Profesyonel 2021: Bir PC için 719,99 $

Visio puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

8. EdrawMax

EdrawMax, diyagram oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak bir araçtır. ☝️

Bulut tabanlı sonsuz bir tuval olan bu yazılım, takımınızın işbirliği yapmasına ve amacına uygun etkili diyagramlar üretmesine olanak tanır.

EdrawMax, iş dünyasındaki en kapsamlı şablon kitaplıklarından birine sahiptir ve şu özellikleri sunar:

1.500'den fazla profesyonel şablon Topluluk tarafından oluşturulan diğer birçok diyagram

Diyagramınızı oluşturmak için 26.000 seçenek arasından şekil ve semboller ekleyin. Şekiller, kolaylık sağlamak için otomatik olarak bağlanır ve hizalanır. Ek bilgi eklemek için bağlantılar ve notlar ekleyin. Uygulamadan çıkmadan PowerPoint slaytları bile oluşturabilirsiniz.

EdrawMax'ın en yeni özelliklerinden biri, diyagram oluşturma asistanı Edraw AI'dır. Bu özellik, tek bir tıklama ile diyagramlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu özellik sayesinde, tüm manuel işlerden kurtulabilir ve önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

EdrawMax'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş diyagram oluşturma özellikleri

Kapsamlı şablon kitaplığı, uzmanlar ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş

Edraw AI ile tek tıklamayla diyagramlar

Uygulama içinde PowerPoint slayt oluşturma

Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir

EdrawMax sınırlamaları

Entegrasyon seçenekleri yok

Çoğu rakibinden daha pahalıdır

Doğrudan canlı işbirliği yok

EdrawMax fiyatlandırma

Abonelik Planı : 99 $*

Ömür Boyu Plan : 298 $ tek seferlik ödeme

Ömür Boyu Paket Planı (Max, Mind ve Proj): 245 $ tek seferlik ödeme

*Listelenen fiyat yıllık fatura modeline aittir

EdrawMax puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)

9. Moqups

Fikirlerinizin şekillenip gerçeğe dönüşmesini görmek için Moqups'u deneyin! Basit tel kafeslerden ve maketlerden karmaşık etkileşimli prototiplere kadar her şeyi oluşturabilmenizi sağlayan bulut tabanlı bir tasarım yazılımıdır.

Ayrıca, 100'den fazla hazır, özelleştirilebilir şablon ve UML diyagramlarına özel bir şablon seti ile diyagram oluşturmayı da destekler.

Gelişmiş düzenleme özellikleri ile Moqups, her diyagramın her yönünü ince ayarlamanıza olanak tanır. Sürükle ve bırak öğeleri ve çok çeşitli yazı tipleri, biçimlendirme seçenekleri ve simge kümeleri sunar. En dikkat çekici araçlardan bazıları arasında çok düzeyli geri alma ve yeniden yapma, nesne kilitleme, cetveller ve ızgaralar ve zahmetsiz ölçeklendirme için vektörel yakınlaştırma bulunur. ⚖️

Ayrıca, hazır tasarımları Moqups'a yükleyebilir ve bunları hızlı bir şekilde etkileşimli prototiplere dönüştürebilirsiniz.

Moqups ortak çalışmaya ideal. Tek bir platformda beyin fırtınası yapabilir, organize edebilir, tasarlayabilir, geri bildirim alabilir ve paydaşlara sunum yapabilirsiniz.

Moqups'un en iyi özellikleri

Etkileşimli prototipler ve diyagramlar

Gelişmiş düzenleme ve biçimlendirme özellikleri

UML diyagram şablon seti

Görüntüden etkileşimli diyagrama dönüştürme

Canlı işbirliğine dayalı düzenleme

10 entegrasyon seçeneği

Moqups sınırlamaları

Mobil sürüm yok

Akış şeması konektörlerinin pozisyonlanması zordur

Moqups fiyatlandırma

Ücretsiz

Solo : Bir koltuk için aylık 9 $

Takım : Beş koltuk için aylık 15 ABD doları

Sınırsız: Sınırsız koltuk için aylık 40 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Moqups puanları ve yorumları

10. Draw. io

Eskiden Diagrams.net olarak bilinen Draw.io, diyagram oluşturma araçları dünyasında bir güç merkezidir. En gelişmiş çizim özelliklerinden bazılarını sunar. Ayrıca, verilerinizin nerede depolanacağını seçmenize olanak tanıyan, güvenlik öncelikli bir araçtır. ?

Metin açıklamalarına göre sizin için diyagramlar oluşturan geniş şablon ve akıllı şablon kitaplığını inceleyin. Tüm çizimler, mükemmel bir düzenleme yapmanıza yardımcı olacak konumlandırma kılavuzlarıyla birlikte özelleştirilebilir bir ızgara üzerinde yapılır.

Hepsini listelemek imkansız olduğundan, dikkate alınması gereken bazı Draw. io özelliklerini burada bulabilirsiniz:

Şekil kitaplığı, serbest çizim ve özel şekiller

Katmanlar ve etiketler

Çeviriler, bağlantılar ve etkileşimli eylemler

Otomatik düzenler

Tablolar ve yüzme şeridi diyagramları

Kod veya elektronik tablo verilerine dayalı diyagram metni oluşturma

Düzenleyiciyi özelleştirebilir ve temasını veya dilini değiştirebilirsiniz. Draw. io, paylaşılan imleçlerle gerçek zamanlı takım işbirliğini mümkün kılar.

Draw. io'nun en iyi özellikleri

Açık kaynaklı, ücretsiz UML diyagram yazılımı

Güvenlik odaklı

Gelişmiş diyagram oluşturma araçları

Özelleştirilebilir düzenleyici ve ızgara

Canlı takım işbirliği

Beş yerel entegrasyon ve daha birçok üçüncü taraf entegrasyon

Web, masaüstü ve mobil cihazlardan erişilebilir

Draw. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar şablon seçimini sınırlı buluyor

Karmaşık grafiklerin yüklenmesi biraz zaman alabilir

Çeşitli özellikler, öğrenme sürecinin biraz uzun olmasını gerektirebilir

Draw. io fiyatlandırma

Açık kaynak/ücretsiz

Draw. io puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

UML Diyagram Yazılımı ile Başarıya Ulaşın

Bir sonraki UML diyagram oluşturma yolculuğunuza çıkarken, bu araçlar sizi başarıya ulaştıracaktır. Her biri, otomatik diyagram oluşturmadan gelişmiş güvenlik özelliklerine kadar, tabloya benzersiz bir şey katar.

Bu UML diyagram yazılımlarından hangisini seçerseniz seçin, yanlış bir seçim yapmazsınız. Hepsi diyagram oluşturma deneyiminizi iyileştirmek, işbirliğini kolaylaştırmak ve proje mükemmelliğini artırmak için tasarlanmıştır. ?