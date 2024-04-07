Lucidchart ve Visio: 2025'te Hangi Diyagram Aracı Daha İyi?

Proje yöneticisi, iş sahibi veya ciddi bir öğrenci olun, bazen bir fikri uygulamaya koymadan önce biraz beyin fırtınası yapmak en iyisidir. Eskiden dünyanın en büyük beyinleri fikirlerini peçetelere yazardı, bugün ise diyagram araçlarını kullanıyor.

Ancak eski moda bir eskiz defterinde diyagramlar çizmek yerine, gerçek zamanlı bir diyagram oluşturma platformunda diğer kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. Diyagram yazılımı, ürün fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmanızı, organizasyon şeması oluşturmanızı ve verileri tek başınıza veya bir grup insanla birlikte görselleştirmenizi mümkün kılar. Tek sınır, hayal gücünüzdür. ✨

En iyi diyagram aracını arıyorsanız, Lucidchart ve Visio seçeneklerine kadar arayışınızı daraltmış olabilirsiniz. Bu seçenekler, bireysel kullanıcılar ve kurumsal işletmeler arasında popülerdir, ancak yine de artıları ve eksileri vardır.

Bu kılavuzda, Visio ve Lucidchart arasındaki çekişmeyi derinlemesine inceleyeceğiz. Ana işlevleri, fiyatlandırmaları ve iki platformun birbirinden farkları hakkında bilgi edinerek durumunuza en uygun seçeneği bulun.

Ayrıca, sizi sevindirecek sağlam bir Lucidchart ve Visio alternatifi de sunacağız. Hadi başlayalım! 🕺

Lucidchart nedir?

Lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, yalnızca web tabanlı bir diyagram oluşturma uygulamasıdır. Lucidchart, gerçek zamanlı işbirliği için özel olarak tasarlanmıştır ve en büyük takımların bile karmaşık fikirleri tek bir yerde görselleştirmesine olanak tanır. Büyük bir takımı aynı sayfaya getirmek istiyorsanız, Lucidchart herkesin aynı anda diyagrama girip düzenleme yapmasına olanak tanır.

Takımlar Lucidchart'ı şu amaçlarla kullanır:

Süreç haritaları oluşturun

Kullanıcı yolculuklarını haritalayın

Takımları organize edin

Veri akışlarını belirleyin

UML diyagramları

Bu sürükle ve bırak aracı, kullanıcı dostu koşullu biçimlendirme özelliğiyle birlikte gelir, böylece sofistike grafikleri hızla oluşturabilirsiniz.

Mac ve Linux kullanıcıları, bulutta çalıştığı için Lucidchart'ı seviyor. Bu yazılım, hemen hemen tüm cihazlarla (Android dahil) ve işletim sistemleriyle uyumluluğuyla bilinir.

Lucidchart özellikleri

Lucidchart ile Visio'yu karşılaştırırken, paranızın karşılığında ne elde ettiğinizi ayrıntılı olarak incelemek önemlidir. Lucidchart'ın en çekici özellikleri şunlardır.

Uzaktan ortak yazma

Gerçek bir beyaz tahta bulunmadığında, Lucidchart beyaz tahta aracına ihtiyaç duyan uzaktaki takımlar için harika bir seçenektir. Ancak, özellikle grubunuzla buluşmak için kampüsü dolaşmak istemiyorsanız, birlikte sunum planlayan öğrenciler için de harika bir seçenektir.

Kullanım durumunuz ne olursa olsun, Lucidchart'ın uzaktan ortak yazma özelliği sayesinde herkes aynı grafik üzerinde aynı anda işbirliği yapabilir. Bu özellik, herkesin düşüncelerini paylaştığı bir düzenleyici içi sohbet ve takım üyelerini etiketleyebileceğiniz bir yorum bölümü içerir.

Bonus: UML Diyagram Yazılımı!

Lucidchart'ın işbirliğine yönelik imleç özelliği, dosyadaki herkesi gerçek zamanlı olarak vurgular

Daha da iyisi, Lucidchart'ta işbirliğine yönelik imleçler de bulunur, böylece Lucidchart'ta kimin nerede olduğunu görebilirsiniz.

Verilerin bağlamsallaştırılması

Verileri Lucidchart'a kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yoktur. Veri kaynaklarını ve metrikleri platforma bağlayarak veri yoğun diyagramları hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Verilerinizi manuel olarak eklemek için veri bağlantısını ayarlamanız yeterlidir. Aceleniz varsa, Lucidchart'ın otomatik görselleştirme aracının her şeyi sizin için bir araya getirmesine izin verin.

Belge depolama

Kurumsal bilgilerinizi takımınızın e-posta gelen kutularında veya yerel sürücülerde saklamak yerine belgelendirin. Lucidchart, belgeleri depolar ve gerçek zamanlı bir bulut ortamında herkesin erişimine sunar. Bunu, tüm diyagramlarınızı ve belgelerinizi yönetmek için tek bir merkezi konum olarak düşünün.

Ancak bu, herkesin tüm Lucid dosyalarına erişebileceği anlamına gelmez. Yöneticiler hesap erişimini özelleştirebilir, böylece yönetici düzeyindeki beyaz tahta oturumlarını gizli tutmanız gerektiğinde bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Entegrasyonlar

Lucidchart ile mevcut teknoloji yığınınıza sadık kalabilirsiniz. Bu platformun aşağıdakiler için konektörleri vardır:

Google Drive dahil Google Çalışma Alanı

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Ayrıca, Lucidchart belgelerini takımınızın halihazırda kullandığı teknolojiye gömebilir veya daha kolay işbirliği için dosyaları Lucidchart'a içe aktarabilirsiniz.

Lucidscale

Bu özellik daha çok BT ve veri uzmanları içindir, ancak bu alanlarda çalışıyorsanız Lucidscale'i seveceksiniz. Lucidchart'ın bir yan ürünü olan Lucidscale, AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud Platform (GCP) verilerini görselleştirir. Veri yönetimi konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, bu ürün bulut ortamınızın her köşesini ve her ayrıntısını görselleştirir.

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: 7,95 $/ay kullanıcı başına

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Visio nedir?

Visio aracılığıyla

Microsoft Visio, 1992 yılından beri kullanılan bir diyagram oluşturma çözümüdür. Visio'yu bağımsız bir uygulama olarak satın alabilirsiniz, ancak her Microsoft Office 365 ticari aboneliğiyle birlikte gelir.

Visio'ya kaydolduğunuzda, binlerce şablona ve özelleştirilebilir şekle anında erişim elde edersiniz. Diyagrama ihtiyacınız varsa ancak kendiniz oluşturmak istemiyorsanız, kitaplıktan bir Visio şablonu veya şekli seçin ve hemen çalışmaya başlayın.

Visio, onaylanmış takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği özellikleri içerir. Yöneticiler kimin neyi göreceğini kontrol eder, bu nedenle platform hem gizli hem de güvenli olmasıyla bilinir.

Visio özellikleri

Visio, akış şeması yazılımı olarak Lucidchart ile birçok benzerlik gösterir, ancak bazı özellikleri onu öne çıkarır.

Şekil ve şablon kitaplığı

Visio'da akış şemaları oluşturma

Burada grafik tasarım becerilerine ihtiyacınız yok. Visio, kütüphanesinde aşağıdakiler dahil 250.000 şekil ile önceden yüklenmiş olarak geldiği için yeni başlayanlar ve birden fazla kullanıcı için idealdir:

Akış şemaları

Ağ diyagramları

Organizasyon şemaları

Kat planları

İş süreçleri

Ancak, premium şekillere ve şablonlara erişmek için yükseltilmiş bir Visio aboneliğine ihtiyacınız olacağını unutmayın. Bulut mimarisi haritaları veya iş süreçleri gibi daha karmaşık diyagram şablonları istiyorsanız, ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Veri kaynakları

Mevcut bir Microsoft müşterisiyseniz, diyagram oluşturmak için Visio'ya veri aktarmak çok kolaydır. Excel veya SQL Server'dan veri aktarır, ancak otomatik olarak bir diyagram oluşturup bunu Excel dosyanıza geri ekleyebilir. Excel'in diyagram oluşturma özellikleri yetersiz kaldığında, Visio bu boşluğu doldurur.

Entegrasyonlar

Microsoft, her şeyi kendi ortamında tutmaya önem verir ve biz de buna saygı duyuyoruz. Mevcut Microsoft kullanıcıları, Visio dosyalarının aşağıdakiler dahil diğer Microsoft özelliklerine sorunsuz bir şekilde bağlanacağından emin olabilirler:

Takımlar

Power BI

Güçlü otomasyon

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Erişilebilirlik

Visio'nun erişilebilirlik ayarları bizden A+ aldı. Her Visio aboneliği, aşağıdakiler dahil olmak üzere yerleşik erişilebilirlik özellikleriyle birlikte gelir:

Anlatıcı

Erişilebilirlik Denetleyicisi

Yüksek kontrastlı görseller

İşiniz erişilebilirlik ve kapsayıcılığa önem veriyorsa, Visio diyagramları herkes için daha erişilebilir hale getirir.

Web ve masaüstü uygulaması

Visio, tüm abonelerine bir web uygulaması sunar, ancak yükseltilmiş abonelik masaüstü sürümüne erişimi de içerir.

Web sürümü her zaman erişilebilir ve güncelken, masaüstü sürümü Excel veya Azure gibi veri kaynaklarından otomatik olarak görseller oluşturur.

Fare yerine parmağınızla çizim yapmak istiyorsanız, dokunmatik cihazlar için de idealdir. Diyagramları çevrimdışı düzenlemek istiyorsanız, masaüstü sürümünde bu özellik de mevcuttur.

Visio fiyatlandırması

Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Visio ve Lucidchart: Özellik Karşılaştırması

Lucidchart ve Visio arasındaki rekabette, kesin bir kazanan belirlemek zor. Her iki platformun da artıları ve eksileri var, bu nedenle en iyi diyagram aracı, hedeflerinize ve tercihlerinize bağlı.

Hem Lucidchart hem de Visio şunları yapmanızı sağlar:

Sezgisel, sürükle ve bırak kullanıcı arayüzünde diyagramlar oluşturun

Gerçek zamanlı olarak diyagramları birlikte oluşturun

Diğer kaynaklardan gelen verileri entegre edin

Kullanıcı erişimini yönetin

Bununla birlikte, birkaç anahtar alanda farklılıklar gösterirler.

Entegrasyonlar: Lucidchart birkaç üçüncü taraf uygulamayla entegre olurken, Microsoft yalnızca kendi araçlarıyla entegre olur. Zaten Microsoft kullanıcısıysanız bu sorun olmaz, ancak farklı teknolojileri bir arada kullanıyorsanız Visio daha sınırlayıcı olabilir

Masaüstü ve web: Lucidchart, web tabanlı bir uygulama olmasıyla övünür, bu sayede herhangi bir cihazdan veya platformdan erişebilirsiniz. Visio'ya buluttan erişebilirsiniz, bu yüzden Macbook'unuzu henüz atmayın. Ancak Visio'nun daha güçlü masaüstü sürümünü istiyorsanız, bir Windows bilgisayara ihtiyacınız olacak

Erişilebilirlik: Lucidchart bazı erişilebilirlik özelliklerine sahiptir, ancak bunları Visio kadar ön plana çıkarmamaktadır. Ekran okuyucu veya diğer yardımcı teknolojilere güveniyorsanız, Visio daha uyumludur

Şablonlar : Visio, Lucidchart'tan daha fazla şablona sahiptir, ancak tüm şablonlara erişmek için daha pahalı aboneliğe geçmeniz gerekir

Fiyatlandırma: Visio'nun tek başına aboneliği Lucidchart'tan biraz daha ucuzdur, ancak her ikisi de oldukça uygun fiyatlıdır. Sorun, Visio'nun özel premium özellikler sunmasıdır, bu nedenle ihtiyacınız olan özelliklere erişmek için Lucidchart'ın iki katı olan aylık 15 $'lık bir hesap için ödeme yapmanız gerekebilir. Visio, Microsoft paketinin bir parçası olduğundan, Microsoft 365 ticari aboneliğiniz varsa zaten erişiminiz olabilir

Bu akış şeması araçlarından hangisinin sizin için en uygun olacağından emin değilseniz, farklı ihtiyaçlara göre yaptığımız oylama sonuçlarını inceleyebilirsiniz.

Gerekli Kazanan Erişilebilirlik Visio Üçüncü taraf entegrasyonlar Lucidchart Masaüstü uygulaması Visio Fiyatlandırma basitliği Lucidchart Microsoft paketi ile uyumludur Visio Çeşitli cihazlarla uyumluluk Lucidchart

ClickUp ile tanışın: Lucidchart ve Visio'ya en iyi alternatif

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

Lucidchart ve Visio'nun avantajları olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu iki platform ne kadar yararlı olursa olsun, tüm diyagramlarınızı, görevlerinizi, konuşmalarınızı, raporlarınızı ve şablonlarınızı bir araya getiren verimlilik platformumuzun yanında sönük kalırlar. 🕯️

ClickUp, tüm verilerinizi ve işbirliği araçlarınızı tek bir yerde bir araya getiren benzersiz, hepsi bir arada bir platformdur. Artık farklı platformlar veya yazılımlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok — her şeyi yapmak için ClickUp'a giriş yapın.

Elbette diyagramlarımız var, ancak ClickUp bir diyagram oluşturma aracından çok daha fazlasıdır. Özelleştirilebilir süreç haritalama iş akışı araçlarını tercih ediyorsanız, bizde var. Zihin haritaları ve Gantt grafikleri mi? ClickUp, iş gününüzü ciddi şekilde kolaylaştırmak için hazır diyagram şablonlarından oluşan sağlam bir koleksiyona sahiptir. 🤩

Zihin Haritaları ile daha iyi beyin fırtınası yapın

ClickUp'ta projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin, en iyi görsel taslakları oluşturun

Zihin haritalama yazılımı, bir fikri gerçekten uygulamaya geçmeden önce görselleştirmenizi sağlar. Bu, karmaşık projeler veya süreçler için olmazsa olmaz bir araçtır. Sonuçta, daha sonra fikrinizi değiştirecekseniz bir fikre çok fazla zaman harcamak istemezsiniz.

Herhangi bir şey yapmadan önce, ClickUp Zihin Haritası ile bir harita oluşturun. ClickUp gösterge panelinizdeki fikirleri, görevleri ve iş akışlarını birbirine bağlayın ve sadece birkaç tıklama ile bunları eyleme geçirilebilir projelere dönüştürün. Her şey takımınızla da paylaşılabilir, böylece e-posta etiketlemeyi bırakıp enerjinizi işinize odaklayabilirsiniz.

ClickUp'ın Zihin Haritaları görev tabanlı veya düğüm tabanlıdır:

Görev tabanlı: Görevleriniz zaten ClickUp'a eklenmişse ve sadece bir iş akışı veya sipariş belirlemeniz gerekiyorsa, görev tabanlı bir Zihin Haritası oluşturun. ClickUp, beyin fırtınası oturumunuzdan ayrılmanıza gerek kalmadan Zihin Haritası'na görev eklemeyi, düzenlemeyi ve silmeyi kolaylaştırır

Düğüm tabanlı: Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Sorun değil. Beyin fırtınası belgesinde düğümler halinde fikirler üretin. Zihin Haritanızdan memnun olduğunuzda, düğümleri görevlere dönüştürün, böylece herkes en kısa sürede işe başlayabilir

Beyaz Tahtalar ile görsel olarak işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar ile şekiller, metinler, nesneler ekleyin ve hatta daire diyagramınızdaki öğeleri görevlere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtalar, bulut tabanlı bir diyagram oluşturma aracıdır. Lucidchart ve Visio gibi, takımınızın gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanırız. Görüntüleri yükleyerek, bağlantılar ekleyerek veya varlıkları Beyaz Tahtalarınıza bağlayarak daha fazla bağlam ekleyin.

Beyaz Tahtaları şunlar için kullanın:

Beyin fırtınası oturumları

Strateji oluşturma

Tel kafes

Verileri haritalama

İş akışları oluşturma

Bağlam diyagramı oluşturma

ClickUp, aynı ekranda diyagramlar oluşturup bunları görevlere dönüştürme olanağı sunan dünyadaki tek sanal beyaz tahtadır. Fikir oluşturma sürecini hızlandırmak için buradayız, böylece siz de en önemli kısma, yani büyük fikirlerinizi hayata geçirmeye geçebilirsiniz. 💡

Şablonlarla zaman kazanın

ClickUp'ın birçok şablonundan birini özelleştirerek balık kılçığı diyagramınızı sergileyin

Övünmek gibi olmasın, ama ClickUp şablonlarıyla ünlüdür. Cidden. Hemen hemen her şey için bir şablonumuz var.

Elbette, Lucidchart ve Visio size diyagramlar için şablonlar sunar, ancak ajans yönetimi, İK, BT planlama veya zamanlama için şablonları da var mı? Bizde hepsi ve daha fazlası var.

ClickUp Şablonları, belge oluşturma ve biçimlendirme için harcadığınız zamanı azaltır. ClickUp ile muhteşem diyagramlarınızı ekleyin ve hızla işinize geri dönün. Kullanım kolaylığı açısından nasıl?

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp ile Her Şeyi Bir Arada Toplayın

Lucidchart ve Visio, gerçek zamanlı diyagram oluşturma için popüler seçeneklerdir. Ancak bu platformlarda bile görev yönetimi yazılımları, takım sohbetleri ve belgeleme arasında gidip gelmeniz gerekir. Bu bize oldukça yorucu geliyor.

Çılgınlığı durdurun ve tüm işlerinizi (gerçekten hepsini) ClickUp ile tek bir yere taşıyın. Sizin için çok çalışan sezgisel kurulum ile zaman kazanın. 🌻

İkna olmadınız mı? Kendiniz deneyin. Şimdi bir ClickUp çalışma alanı oluşturun — sonsuza kadar ücretsiz!