çevik Uygulamalarınızı Geliştirecek 5 Scrum Değeri

Bağlılık. Odaklanma. Açıklık. Saygı. Cesaret. Bunlar sadece moda sözcükler değildir; birlikte takımların iyi çalışarak projeleri başarıya ulaştırmasını sağlarlar. Aynı zamanda Scrum'ın anahtar değerleridir.

Günümüzde son derece popüler bir çevik proje yönetimi metodolojisi olan Scrum, Hirotaka Takeuchi ve Ikujiro Nonaka tarafından 1986 yılında Harvard Business Review için yazılan bir makalede ortaya çıktı. Bu çığır açan makale, The New Product Development Game (Yeni Ürün Geliştirme Oyunu), çevik takımların başarılı proje sonuçları elde etme şeklini sonsuza dek değiştirdi.

Beş Scrum değeri, optimize edilmiş takım çalışmasının temelini oluşturur ve Scrum çerçevesini bir arada tutar. Bunları tek tek inceleyelim.

Scrum Değerleri nelerdir?

Scrum değerleri, Scrum takımlarının davranışlarını ve etkileşimlerini yönlendiren temel ilkelerdir. Takımların güven oluşturmasını, etkili bir şekilde işbirliği yapmasını, değer sunmaya odaklanmasını ve sürekli iyileşmesini sağlar. Bağlılık, Odaklanma, Açıklık, Saygı ve Cesaret, Scrum'ı tanımlayan temel değerlerdir.

Bu çevik değerler esnek olmayı, hızlı adapte olmayı ve yakın işbirliği içinde çalışmayı vurgular.

Scrum ile ilgili birçok başka terim vardır, ancak bu beş temel değer, verimliliği korumaya yardımcı olur ve yazılım geliştirmeyi verimli ve üretken bir takım çalışması haline getirir!

Beş Scrum Değerini Tanımlama

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Bir projenin başarılı olması için, Scrum Master'lar beş değerin önemini takımlarına açıkça açıklamalıdır. Takımlar da bu beş değeri takip etmeyi kabul etmelidir.

Bağlılık

Commitment, mevcut projeleriniz için tam sorumluluk almak anlamına gelir. Takım üyelerinin işlerinin sahibi olmalarını ve sonuçların elde edilmesinden kişisel olarak sorumlu hissetmelerini içerir. Bu, geçmişte verilen taahhütlerin yerine getirilmesini de içerir.

Basit bir ifadeyle, Commitment bir sonucu tanımlamak ve proje tamamlanana kadar bu sonuca bağlı kalmaktır. Commitment'ın bir örneği, bir takımın sprint sırasında belirli bir ürün özelliğini piyasaya sürmeye karar vermesi olabilir.

Odak

Odaklanmak, net bir görünüm elde etmek ve yalnızca gerçekten önemli olan şeylere konsantre olmak demektir. Bu, yalnızca temel unsurlar üzerinde çalışmak ve hedefleriniz için önemli olmayan görevlerden dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçınmak anlamına gelir.

Örneğin, bir şirket için yeni bir iOS uygulaması tasarlamak üzere bir proje üzerinde işbirliği yapan bir Scrum takımı düşünün. Odak noktaları, iOS sürümüne ek olarak Android, Windows veya Mac uygulaması oluşturmak değil, minimum hata ve revizyonla iOS uygulamasını hızlı bir şekilde oluşturmaktır.

Açıklık

Açıklık, bilgilerinizi ve çabalarınızı paylaşmaya hazır olmak, başkalarının fikirlerini dinlemek ve geri bildirimleri kabul etmek anlamına gelir. Ayrıca, kuruluşunuzun genel planlarını takımlarınızla derhal paylaşmak anlamına da gelir.

Açıklık, çalışanlar arasında bilginin serbestçe paylaşılması, herkesin işini yapmasını ve iletişim kurmasını kolaylaştırmasıdır. Scrum kurulumunda, takımlar bilgi ve deneyimlerini organizasyondaki diğer kişilerle paylaşır, bu da genel iş performansını artırır.

Saygı

Saygı, farklı bakış açılarını takdir etmek, başkalarının fikirlerini dinlemek ve gerektiğinde destek sağlamak anlamına gelir. Takım üyelerine nezaket ve dürüstlükle davranmak ve organizasyonun başarısı için ayırdıkları zamana değer vermek anlamına gelir.

Örneğin, bir proje tartışması sırasında, bir ürün sahibi, karar vermeden önce takımının fikirlerini dikkatle dinleyerek ve katkılarını değerlendirerek saygı gösterir.

Cesaret

Cesaret, risk almaya güvenmek ve çalışanların hatalarından öğrenmeye ve yeni beceriler geliştirmeye açık bir ortam yaratmak anlamına gelir. Kuruluşlarda, Scrum takımları zaman içinde kendi hatalarından toplu olarak öğrenerek daha iyi hale gelirler.

Örneğin, bir takım yeni bir web sitesi tasarım tekniğini denemek suretiyle risk alırsa, bu bilgiyi diğer takımlarla paylaşabilir. Bu şekilde takımlar birbirlerinin bilgi ve becerilerini geliştirebilir.

Scrum Değerleri ve İlkeleri Arasındaki Fark

Scrum değerleri, Agile proje yönetiminde Scrum takımlarının zihniyetini ve davranışlarını şekillendiren temel inançlardır.

Öte yandan, Scrum ilkeleri, her takım üyesinin bu değerleri yapılandırılmış bir şekilde uygulamasına yardımcı olan Scrum Kılavuzu gibi belgelerde özetlenen pratik kılavuzlar ve kurallardır.

Değerler temel inançları temsil ederken, ilkeler yapısal bir çerçeve sağlar.

Scrum'da, sprint planlaması (kısa iş döngüleri) ve törenler (herkesi aynı sayfada tutmak için toplantılar) vardır. Bu sprintler ve törenler, bu inançları Scrum çerçevesi içinde somut eylemlere dönüştürür.

Scrum değerleri ve ilkeleri, etkili takım çalışması ve başarılı Scrum proje yönetimi için temel oluşturur.

İkisi arasındaki farkları daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Aspect Scrum Değerleri Scrum İlkeleri Tanım Tüm Scrum takımını yönlendiren temel inançlar Yapılandırılmış proje yönetimi için pratik kılavuzlar Anahtar unsurlar Bağlılık, Odaklanma, Açıklık, Saygı, Cesaret Scrum Kılavuzunda özetlenen sprint planlaması, törenler ve roller Rol Davranış ve işbirliğini şekillendirin Proje yönetimine sistematik bir yaklaşım sağlayın Başvuru Takım etkileşimlerini ve zihniyetini etkilemek Günlük görevlerde Scrum'ın uygulanmasına rehberlik edin Sonuç Güven, sahiplik ve uyarlanabilirlik oluşturun Proje yönetimine sistematik ve çevik bir yaklaşım sağlar

Günlük İş Hayatında Scrum Değerlerinin Rolü

Scrum değerlerinin günlük iş hayatındaki rolü, bireyleri ve takımları günlük görevlerinin karmaşıklığı içinde yönlendiren ve takımı bir arada tutan bir pusula gibidir.

Değerler — Commitment (Bağlılık), Focus (Odaklanma), Openness (Açıklık), Respect (Saygı) ve Courage (Cesaret) — insanların işbirliği yapma ve zorluklara yaklaşma biçimlerini şekillendiren temel koruyucu unsurlar olarak işlev görür.

Her birinin günlük iş hayatında nasıl kullanılabileceğine bir göz atalım.

Profesyonel bir ortamda "Bağlılık" rolü

Scrum projeleri, hedeflere ulaşmak için özel ve kararlı bir yaklaşım oluşturmayı içerir.

Proje hedeflerini net bir şekilde tanımlayarak ve gerçekçi zaman çizelgeleri ayarlayarak başlayın. Sprint hedefinize uygun olarak görevlere öncelik verin ve her bir yönüne odaklanmış bir çaba gösterin.

Scrum takımı içinde bağlılığı iletmek ve güçlendirmek, proje başarısı için ortak bir adanmışlık teşvik etmek. İlerlemeyi düzenli olarak değerlendirmek, gerekli ayarlamaları yapmak ve taahhütlerin yerine getirilmesi için hesap verebilirliği sürdürmek.

Commitment'ı bir kılavuz ilke olarak benimseyerek, scrum takımları zorlukları esnek bir şekilde aşabilir ve başarılı proje sonuçları elde edebilir.

Profesyonel bir ortamda "Odaklanma"nın rolü

Günlük iş hayatında Odaklanmayı uygulamak için görevlere öncelik verin, net sprint hedefleri belirleyin ve odaklanarak çalışmak için belirli zaman blokları ayırın. Düzenli bir çalışma alanı oluşturun, verimlilik araçlarını akıllıca kullanın ve iletişimi etkili bir şekilde yönetin.

Çoklu görevlerden kaçının, düzenli aralar verin ve gereksiz toplantıları ortadan kaldırın. Bu bilinçli yaklaşım, sürekli odaklanmaya elverişli bir ortam yaratarak verimliliği artırır ve projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Profesyonel Ortamda "Saygı"nın Rolü

Herhangi bir projede profesyonel yaşamınıza Scrum değeri olarak Saygı'yı uygulamak, işbirliğine dayalı ve olumlu bir iş kültürünü teşvik etmeyi içerir.

İş arkadaşlarınıza saygılı davranın, başkalarının bakış açılarına değer verin ve fikirlerin ve geri bildirimlerin saygılı bir şekilde paylaşılması için açık iletişimi teşvik edin.

Birbirinizin becerilerini tanıyan ve her üyenin uzmanlığını takdir eden takım odaklı bir yaklaşımı benimseyin.

Tüm etkileşimlerde saygılı bir üslup kullanarak, profesyoneller bireysel güçlere değer veren olumlu bir ortama katkıda bulunurlar. Scrum değeri olarak Saygı'nın bu entegrasyonu, karşılıklı anlayış ve işbirliğinin geliştiği bir iş ortamı yaratarak projenin genel başarısını olumlu yönde etkiler.

Profesyonel bir ortamda "Açıklık" rolünün önemi

Scrum değerlerinden biri olan açıklığı kolaylaştırmak, kuruluşunuzda psikolojik güvenlik kültürünü beslemeyi içerir. Scrum takım üyelerinizi, tepki almaktan korkmadan fikirlerini ve geri bildirimlerini özgürce ifade etmeye teşvik ederek şeffaflığı ve açık iletişimi benimseyebilirsiniz.

Endişe ve zorluklara şeffaf bir şekilde açık diyalog kanalları oluşturun. Dürüstlük ve açık iletişime değer veren bir zihniyet geliştirin, herkesin kendi bakış açısını rahatça paylaşabileceği bir atmosfer yaratın.

Açıklığı aşılamak, işbirliğini geliştirir ve Scrum takım üyeleri arasında güven oluşturur. Ayrıca Scrum Master'ların projeleri net bir şekilde yönlendirmesine yardımcı olur ve sonuç olarak başarılı bir takım dinamiği ortaya çıkar.

Profesyonel bir ortamda "Cesaret"in rolü

Cesaret, projelerinizin en üst düzey kaliteye ulaşmasına yardımcı olabilecek bir başka anahtar Scrum değeridir. Profesyonel bir ortamda cesaret, bireylerin zorluklarla cesurca yüzleşmelerini ve sorunları şeffaf bir şekilde ele almalarını sağlamakla ilgilidir.

Takım üyelerinin, misilleme korkusu olmadan konuşmalarını, fikirlerini paylaşmalarını ve endişelerini ifade etmelerini teşvik edin. Bu, yenilikçi fikirleri değer veren ve yapıcı eleştirileri hoş karşılayan bir kültürün oluşmasına yardımcı olacaktır.

Cesaretli bir ortamda, bireyler risk almaya, değişime uyum sağlamaya ve sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmaya daha yatkındır. Cesaret'i bir kılavuz ilke olarak benimseyerek, kaliteyi, yaratıcılığı ve takımın başarısına yönelik kolektif yükümlülüğü artırabilirsiniz.

5 Temel Scrum Değerini Uygulama

Beş temel Scrum değerini uygulamaya koymak zor görünebilir, ancak doğru Scrum araçları ve stratejisiyle bunu başarabilirsiniz. ClickUp gibi araçlar, bu beş Scrum değerinin projelerinizde hızlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırabilir. Agile takımınızı başarıya ulaştırmak için kullanabileceğiniz en önemli ClickUp özellikleri şunlardır.

Scrum panosu

Scrum panosu, Scrum Master'lar ve ürün sahipleri için ürün geliştirme veya proje yönetiminde temel Scrum değerlerini uygulamada önemli bir araç görevi görür.

ClickUp'ın Pano Görünümü, tüm takıma sprint iş akışının kapsamlı bir özetini sunarak proje ilerlemesinde tam şeffaflık sağlar. Tek bir gösterge panelinde birden fazla Scrum etkinliğini analiz etmek için kullanabilirsiniz.

Bu açıklık, tüm takımın görev durumunu, bağımlılıkları, engelleri ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak görmesini sağlayarak tek bir doğru kaynak oluşturur. Ayrıca, takımın sprint hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını da güçlendirir. Ek olarak, görev durumunu anında kolayca güncelleme yeteneği, takım üyelerinin görevleri tamamlamaya odaklanmalarını sağlar. Scrum panosu, takımın sprint hedeflerine odaklanmasını ve işi planlandığı gibi teslim etmeyi taahhüt etmesini sağlamak için gereklidir.

ClickUp'ın özelleştirilebilir Scrum panosunu kullanarak projenin ilerlemesine bir bakışta genel bir bakış elde edin

Özel Durumlar

ClickUp'ın Özel Durumları, görev yönetimine özel bir yaklaşım sunarak takımların belirli görev aşamalarını tanımlamasına ve izlemesine olanak tanır. Bu, Scrum yönetimini kolaylaştırır.

Durumlar, iş akışında her görevin nerede olduğunu net bir şekilde göstererek odaklanmayı sağlar. Örneğin, bir görevi "İlerleme" durumuna geçirmek, takımın bu görev üzerinde aktif olarak çalıştığını gösterir.

ClickUp'taki Özel Durumlar ile görev aşamaları hakkında netlik kazanın ve Scrum takımlarının odaklanmasını artırın

Öncelikler

ClickUp'ın Öncelikler ve Kanban panoları, Scrum'ın Taahhüt ve Odaklanma değerleriyle uyumlu, görev önceliklendirme için esnek bir sistem sunar.

Scrum Master'lar ve ürün sahipleri görevleri Acil, Yüksek, Normal veya Düşük olarak belirleyebilir, böylece öncelikli öğeleri önce ele almayı kolaylaştırırken takım içinde sahiplik duygusu yaratabilirler.

Kanban panosunda önceliklerin görünür hale getirilmesi, bu odaklanmayı her gün pekiştirir. Takımın öncelik kriterlerini etkili bir şekilde belirlemesi ve iş yükü kapasitesi hakkında konuşmalar yapması için açıklık ve cesaret gereklidir.

ClickUp'ta esnek görev önceliklendirme ile takım bağlılığını artırın

Zaman Tahminleri

ClickApp'in Zaman Tahminleri, takımların takım dinamiklerini gözeterek ulaşılabilir hedeflere cesaretle commit yapmalarını sağlar.

Takımların zaman kısıtlamalarının gerçekleriyle şeffaf bir şekilde yüzleşmelerini teşvik eder ve Scrum proje planlamasının yolunda ilerlemesini sağlar.

ClickUp'ta Zaman Tahminlerini kullanarak takımlara gerçekçi görev zaman çizelgeleri ve cesur karar verme yeteneği kazandırın

ClickUp, Scrum Master'lara ve ürün sahiplerine her bir Scrum takım üyesine Bağlılık, Odaklanma ve Açıklık değerlerini aşılamaları için güç verir. Bu da sonuçta projelerinizin başarıyla tamamlanmasına yol açar.

ClickUp ile Scrum Sonuçlarını En Üst Düzeye Çıkarma

Scrum değerleri, başarılı proje yönetiminin arkasındaki itici güçtür ve takımlar içinde Bağlılık, Odaklanma, Açıklık, Saygı ve Cesaret'i teşvik eder.

Çok yönlü bir takım proje yönetimi platformu olan ClickUp, takımlara işlerinde bu değerleri tam olarak hayata geçirme olanağı sağlar.

ClickUp özelliklerinden yararlanarak, Scrum değerlerini sadece teorik fikirler olarak bırakmak yerine hayata geçirebilirsiniz. Bu gerçekleştiğinde, her şey yerine oturacak ve takımınız en iyi şekilde çalışmaya başlayacaktır. Mükemmel bir işbirliği, verimli konuşmalar ve sürekli iyileştirme eğilimi elde edebilirsiniz.

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Sıkça sorulan sorular

1. Scrum değerleri Scrum ilkeleriyle nasıl ilişkilidir?

Scrum ilkeleri, yazılım geliştirme veya uygulama başlatma gibi herhangi bir projede Scrum çerçevesinin uygulanmasını yönlendiren kılavuzlar ve en iyi uygulamalardır.

Bu ilkeler, takımların Scrum metodolojisini etkili bir şekilde uygulamasına yardımcı olarak işbirliğini, uyarlanabilirliği ve yinelemeli ilerlemeyi kolaylaştırır.

İşte altı Scrum ilkesinin açıklaması ve bunların Scrum değerleriyle nasıl uyumlu olduğuna dair örnekler:

1. Ampirik süreç kontrolü

Anlam: Kararlar sadece teori veya varsayımlara değil, gerçek dünyadaki ilerleme ve kanıtlara dayalıdır. Şeffaflık, inceleme ve uyum burada anahtar rol oynar

Açıklık ile uyum: Takımlar verileri ve ilerlemeleri açık bir şekilde paylaşarak geri bildirim ve uyumu teşvik eder

Cesaretle uyum: Takımlar, deneysel süreçlerin belirsizliğini kabul eder ve geri bildirimlere göre cesurca uyum sağlar

2. Kendi kendini organize etme

Anlam: Takımlar, Scrum çerçevesi içinde özerk bir şekilde kararlar alarak işlerini yönetir

Taahhüt ile uyum: Güçlendirilmiş takımlar sahiplik alır ve hedeflerine daha derin bir şekilde commit olurlar

Saygı ile uyum: Kişinin bireysel uzmanlığına güvenmek ve saygı duymak, kendi kendini organize etmeyi teşvik eder

3. İşbirliği

Anlam: Paydaşlar, geliştiriciler ve müşteriler süreç boyunca yakın bir şekilde birlikte çalışır

Saygı ile uyum: Farklı bakış açıları değerlidir ve yapıcı işbirliğini mümkün kılar

Açıklık ile uyum: Şeffaflık ve açık iletişim, etkili koordinasyonu mümkün kılar

4. Değer temelli önceliklendirme

Anlam: Özellikler ve görevler, müşteriye sağladığınız değere göre önceliklendirilir

Odaklanma ile uyum: Takımlar önce en değerli işleri teslim etmeye odaklanır

Bağlılık ile uyum: Müşteri değeri ile uyum, takımın bağlılığını artırır

5. Zaman kutusuna yerleştirme

Anlam: Scrum etkinlikleri ve sprintleri, odaklanma ve aciliyeti teşvik etmek için sabit zaman sınırlarına sahiptir

Odaklanma ile uyum: Zaman kutuları, takımların dikkatlerinin dağılmasını önler ve yolunda ilerlemelerini sağlar

Saygı ile uyum: Zaman sınırları, bireylerin zamanını ve enerjisini korur

6. Yinelemeli geliştirme:

Anlam: İş, sürekli geri bildirim ve iyileştirme için küçük, artımlı döngülere (Sprint) bölünür

Cesaretle uyum: Takımlar değişimi cesaretle kucaklar ve geri bildirimlere göre uyum sağlar

Açıklık ile uyum: İlerleme ve zorluklar konusunda şeffaflık, rotanın düzeltilmesine olanak tanır

2. Scrum değerleri iş sürecini nasıl iyileştirir?

Scrum değerlerini benimsemek, verimliliği, şeffaflığı ve uyarlanabilirliği artıran bir iş ortamı yaratır. Görevlere odaklanma, öncelikli iş listeleri ve net sprint hedefleri sayesinde takımlar daha verimli hale gelir.

Açıklık şeffaf iletişim, dürüst tartışmalar ve geri bildirim kültürü ile sağlanır

Cesaret , takımların risk almasını, varsayımlara meydan okumasını ve fikirlerini açıkça söylemesini sağlar, bu da yenilikçiliği teşvik eder

Commitment , paylaşılan sahiplik, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve değişen koşullara uyum sağlama anlamına gelir

Saygı, bireysel katkıları, aktif dinlemeyi ve farklı fikirleri hoş karşılayan bir kültürü şekillendirir

Tüm bunlar, daha iyi işbirliği, daha iyi iletişim, daha fazla uyum, daha yüksek kalite ve daha hızlı teslimat ile sonuçlanır. Bu değerleri tüm kalbiyle benimseyen Scrum takımları, yenilikçiliği, verimliliği ve derin bir sahiplik duygusunu tetikleyen bir iş ortamı geliştirir ve bu da nihayetinde üstün ürünler, memnun müşteriler ve son derece bağlı takımlar ile sonuçlanır.

ClickUp, Commitment, Focus, Openness, Respect ve Courage anahtar ilkeleriyle uyumlu çok yönlü bir platform sunarak Scrum değerlerine bağlılığı güçlendirir.

ClickUp'ın Scrum panosu ve özel durumlar, öncelikler ve zaman tahminleri gibi özellikleri sayesinde, Scrum Master'lar ve ürün sahipleri bu değerleri proje takımlarına aşılayabilirler.

Scrum panosunun işlevleri, görevlerin ilerlemesine ilişkin net bir görünüm sunarak taahhüdü desteklerken, özel durumlar odaklanmış ve adanmış bir iş yapılmasını sağlar. Öncelikler, taahhüt değerine uyumlu olarak, takım üyeleri arasında sahiplik duygusunu güçlendirir. ClickUp'taki zaman tahminleri, gerçekçi zaman kısıtlamalarını şeffaf bir şekilde kabul ederek cesaret değerine uyumlu olarak cesur karar almayı teşvik eder.