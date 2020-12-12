Teslim Süresi Nasıl Hesaplanır?

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Teslim süresini nasıl hesaplayacağınızı öğrenmek ister misiniz?

Teslim süresi, siparişin verilmesi ile yerine getirilmesi arasında geçen süredir ve envanter yönetimi ve tedarik zinciri planlamasında en önemli ölçütlerden biridir.

Ne düşündüğünüzü biliyoruz: Bu yine lise matematiği gibi olacak!

Kesinlikle hayır!

Tek ihtiyacınız olan basit bir teslim süresi formülü.

Bu makalede, teslim süresi, teslim süresi formülü ve bunu izlemenin en kolay yolu hakkında bilgi edineceksiniz.

Matematikten hoşlanmayanlar ve matematik meraklıları da katılabilir!

Artık geri saymaya gerek yok. Hadi başlayalım!

Teslim Süresi Ne Anlama Gelir?

Teslim süresi, bir iş biriminin üretim ve teslimat döngüsünden geçmesi için gereken süredir. Örneğin, restoranlarda yemek pişirme ve servis süresi, bankacılıkta işlem süresi veya teknoloji alanında mobil uygulama geliştirme ve lansman süresi.

Not: Her işin bir teslim süresi vardır. Ancak, bu makalenin amacı doğrultusunda, teslim süresini en yararlı olduğu alan olan inventory management ve supply chain planning ile ilgili olarak yorumlayacağız.

Peki, bu metriği hesaplamak neden bu kadar önemli?

Bunu cevaplamak için, envanter yönetimi veya envanter kontrolü dünyasına biraz daha derinlemesine girmemiz gerekiyor.

Örneğin, bir market teslimat işi yaptığınızı varsayalım.

Süt, peynir veya yumurta üretmediğiniz için bunları bir tedarikçiden temin etmeniz gerekir. Tedarik ettikten sonra ise satana kadar depolamanız gerekir.

Bonus: İmalat için CRM'ler

Satılmamış malların bulunduğu bu depo, envanterinizdir.

Bunu yönetirken iki şeye dikkat etmeniz gerekir:

Çok fazla stok siparişi vermekten kaçının. Mallar satılmazsa, depolama sorunları, mali kayıplar ve başa çıkamayacağınız kadar çok (çürümüş) yumurta ile karşı karşıya kalırsınız!

Tüm siparişlerinizi yerine getirmek için her zaman yeterli stok bulundurun. Çok az sipariş verirseniz, memnuniyetsiz, aç müşterilerden oluşan uzun bir listeyle karşı karşıya kalırsınız.

Anahtar nedir? Her zaman doğru envanter seviyesini koruyun.

Ve nispeten kısa bir teslim süresi, bunu sağlamanın en iyi yollarından biridir.

Envanter yönetiminde teslim süresinin önemi

Zaman dilimlerini yönetmek işler için çok önemlidir. Kötü yönetilen teslimat süreleri, stokların tükenmesi ve müşterilerin siparişlerinin yerine getirilememesi anlamına gelebilir.

Teslimat süreleri kontrolden çıktığında, talep arttıkça teslimat sürelerinin kötüleşmesiyle bir kısır döngü oluşabilir. Tüketicinin siparişleri ile üretim arasındaki bu gecikme, daha fazla gecikmeye neden olabilir ve bu da teslimat sürelerinin daha da kötüleşmesine yol açabilir. Kötü sipariş yönetimi, değerli müşterilerin kaybedilmesi ve itibarın zedelenmesi nedeniyle iş için ciddi ve pahalı hasarlara neden olur.

Bu nedenle envanter yönetimi, teslim süresini etkileyen faktörlerle başa çıkmayı da içerir, örneğin:

Coğrafya : teslimat şehir içinde mi yoksa kıtalar arası mı?

Malların niteliği : Bozulabilir malların teslim süresi daha kısa olmalıdır

Miktar : çoğu tedarikçi, sipariş miktarına göre teslimat tarihlerini belirler

Diğer faktörler: nakliye ücretleri, düzenlemeler, hammadde bulunabilirliği vb.

Bu faktörler nedeniyle, teslim süresi stoklanacak miktarı ve yeniden stoklanma zamanını belirler.

Ancak, yumurtayı kırmadan omlet yapamayacağınız gibi, formülü olmadan teslim süresini hesaplayamazsınız.

Teslim Süresi Nasıl Hesaplanır?

En temel teslim süresi formülü şöyledir:

Teslim süresi (LT) = Sipariş Teslim Tarihi – Sipariş Talep Tarihi

Ancak envanter yönetimi bağlamında, bu formül aynı zamanda yeniden sipariş gecikmesini de hesaplar.

Teslim süresi (LT) = Tedarik Gecikmesi (SD) + Yeniden Sipariş Gecikmesi (RD)

Tedarik gecikmesi, bir tedarikçinin müşteri siparişini verdikten sonra yerine getirmesi için geçen süredir.

Yeniden sipariş gecikmesi, yerine getirilen bir sipariş ile bir sonraki siparişin verilmesi arasındaki zaman aralığıdır.

Neden yeniden sipariş gecikmesi hesabı yapılır?

Bazı tedarikçiler siparişleri haftada veya ayda sadece birkaç kez kabul edebilir. Bu, perakendecilerin güvenlik stoğu veya tampon stoğu bulundurmak için teslimat gecikmesini önceden tahmin etmeleri gerektiği anlamına gelir.

Güvenlik stoğunuz, tedarikçinin stoğunuzu yenilemesini beklerken siparişlerinizi yerine getirmenizi sağlar.

Örneğin, ortalama günlük satışınız veya ortalama günlük süt tüketiminiz 20 litre olsun. Tedarikçi A ise süt siparişlerini sadece 2 günde bir kabul ediyor. Bu durumda, süt tedarikçinizin yeniden sipariş gecikmesi 2 gün olur.

Şimdi, A'nın sütleri deponuza teslim etmesinin 1 gün sürdüğünü varsayalım. Bu durumda tedarik gecikmesi 1 gün olur.

Bu durumda,

Teslim süresi = Tedarik gecikmesi (1 gün) + Yeniden sipariş gecikmesi (2 gün) = 3 gün

3 günlük stok yapmak yeterince kolay olmalı.

Peki ya egzotik bitkiler ve tasarımcı dekor öğeleri gibi yüksek değerli ve nadir bir şey satıyorsanız?

Muhtemelen, bu tür ürünler süt veya yumurtaya kıyasla nispeten yavaş hareket eden ürünlerdir ve tedarik ve yeniden sipariş gecikmeleri yüksektir.

Bu, satın alma, stok ve satış planlarını aylar önceden yapmanız gerektiği anlamına gelir.

Peki, ne kadar stok yapmanız gerektiğini ve ne zaman yeniden stok yapmanız gerektiğini nasıl belirleyebilirsiniz?

Cevap güvenlik stoğu ve yeniden sipariş noktasında yatıyor.

Güvenlik stoğu: Ne kadar stoklanmalı?

Güvenlik stoğu, tedarik gecikmelerini veya yeniden sipariş gecikmelerini telafi etmek için tutmanız gereken envanter seviyesidir.

Formülü, teslim süresini ve talep değişkenliğini (talepteki potansiyel dalgalanmalar) hesaba katar.

Müşterilerin ürünlere olan talebi, tatiller, hafta sonları, toptan satış fiyatlarındaki değişiklikler, teklifler vb. gibi çeşitli nedenlerle dalgalanabilir.

Bunun yanı sıra, yöneticiler ani kıtlıklar, hava koşullarındaki değişiklikler gibi öngörülemeyen talep değişikliklerine karşı da stok yapmalıdır.

Çünkü talep değiştikçe arz da değişir.

Güvenlik stoğu formülü şöyledir:

Güvenlik stoğu = (Maksimum günlük satışMaksimum teslim süresi) – (Ortalama günlük satışOrtalama teslim süresi)

Yeniden sipariş noktası: Ne zaman stok yenileme yapılmalı?

Yeniden sipariş noktası, yeniden sipariş vermeniz gerektiğini belirten envanter seviyesidir.

"Düşene kadar alışveriş yap" deyimi ise...

Bu, sadece müşterileriniz için bir tavsiye

Siz değil!

Envanter yöneticisi olarak, yeniden stoklama kararınız yeniden sipariş noktası formülüne bağlıdır. Ve bu formül şöyledir:

Yeniden sipariş noktası = (Teslim süresi * Ortalama günlük satış) + Güvenlik stoğu

Stokunuz yeniden sipariş noktasını her aştığında, telefonu elinize alıp stok satın alma zamanı gelmiş demektir!

Yeniden sipariş miktarınız, güvenlik stok seviyenizle paralel olarak değişecektir.

Teslim süresini hesaplarken dikkate alınması gereken diğer hususlar

Teslim Süresi ARO

Siparişin alınmasından sonra (ARO), tedarikçinin siparişi aldığı noktadır. ARO ile siparişin teslimatı arasındaki toplam süre, teslim süresini oluşturduğundan, bu, teslim süresini ölçerken ilk önemli noktadır.

Üretim Ön Süresi

Üretim teslim süresi, satıcının siparişi verdiği andan ürün üreticisinin siparişi tamamladığı ana kadar geçen süredir. Malların satın alınması, üretilmesi veya sevk edilmesi için gereken süreyi içerir.

Artık tüm bu formülleri öğrendiğinize göre, teslim süresini nasıl kısaltabileceğinizi öğrenelim.

Teslim Süresini Nasıl Kısaltabilirsiniz?

Tedarik zinciri bir lastik bant gibidir. Ne kadar uzatırsanız, o kadar zayıflar.

Ve sonunda, çıt diye kırılabilir!

Öte yandan, nispeten kısa bir tedarik zinciri herkesin yararına olur.

Perakendeci daha fazla malı daha hızlı satabilir. Tedarikçi, işin devam edeceğinden emin olabilir.

Ve en önemlisi, son tüketici ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman elde eder.

Peki, böyle bir "kazan-kazan" tedarik zinciri oluşturmak için teslim süresini nasıl kısaltabilirsiniz?

İşte bazı fikirler:

1. Sipariş miktarını düzenleyin

Envanter yönetimi ile sağlıklı beslenme arasında ne gibi bir ortak nokta olduğunu asla tahmin edemezsiniz.

Porsiyon kontrolü!

Doğru.

Ara sıra büyük hacimli siparişler vermek yerine, daha sık küçük siparişler verin.

Güvenlik stok seviyelerini düzenli olarak hesaplayıp yeniden sipariş seviyenizi buna göre güncellerseniz, bu işlem daha kolay hale gelecektir.

Yalın üretim ilkelerine göre, sık sık verilen küçük siparişlerin üç avantajı vardır:

Küçük siparişler üretimi ve sevkiyatı daha kolaydır ve bu nedenle teslim süresini kısaltır

Stok seviyenizi yakından takip etmeyi gerektirdiği için, fazla stok yapmaktan kaçınabilirsiniz

Fazla envanter olmadan, envanter taşıma maliyetlerinden (depo kirası, personel vb.) tasarruf edebilirsiniz

Ve tıpkı gün boyunca birkaç küçük öğün yemek yemek gibi, küçük ve sık siparişler de stoklarınızı daha uzun süre yenilemenizi sağlar!

2. Değer akışı haritalama alıştırmaları yapın

Envanter yönetimi söz konusu olduğunda, Yalın üretim süreci sürekli fayda sağlayan bir hediye gibidir.

Değer akışı, bir kuruluşun çözümleri uygulamak için gerçekleştirmesi gereken (birbiriyle bağlantılı birden çok adımdan oluşan) bir süreçtir.

Değer akışı haritalama çalışması, israfı tanımayı, verimliliği artırmayı ve değer akışınızı daha yetkin ve israf içermeyen hale getirmeyi amaçlar.

Bonus: Takım süreçlerini iyileştirmek için en iyi 10 Değer Akışı Haritalama Şablonuna göz atın

3. Envanter kontrol sürecini otomatikleştirin

Tekrarlayan görevleri teknolojiye bırakın ve hak ettiğiniz molayı verin.

Botlar, güvenlik stoğu hesaplamasını, ortalama talebi ve talep değişkenliğini yönetebilir.

Bu arada, tedarikçilerle konuşun, pazar trendlerini yakından takip edin veya bir sonraki büyük pazarlama planınızı hazırlayın!

4. Yerel tedarik zincirlerini optimize edin

Tedarik zincirinin bir lastik bant gibi olduğunu hatırlıyor musunuz?

Dünyayı dolaşacak kadar elastik lastik bant çok azdır!

Uluslararası ve farklı ülkelerdeki tedarikçiler sizi indirimlerle cezbedebilir. Ancak uzun teslim süresi (ve bunun getirdiği sorunlar) her zaman düşük fiyatlara değmez.

Yerel tedarikçiler, benzersiz ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayabilir ve bunlara daha hızlı yanıt verebilir. Ayrıca, harika ürünler için rekabetçi fiyatlar da sunuyorlarsa, kesinlikle tercih etmelisiniz.

5. Tedarikçilerle ilişkileri yönetin

Sonuç olarak, envanter kontrolü insan işidir.

Böylece, tedarikçi ile olan ilişkiniz, teslim süresinin ne kadar olacağına karar vermede çok önemli bir faktör olacaktır.

Onlarla yaptığınız sözleşmede, teslim süresini kısaltmak için teşvikler kullanın.

Bunlar şunlar olabilir:

Olumlu teşvikler: kâr payı, öncelik durumu, çeşitli ayrıcalıklar

Olumsuz teşvikler: cezalar, iş kaybı, yöneticiler tarafından değerlendirme

Sonunda, bu durum tedarikçilerinizi işinize yatırım yaptıklarını hissettikleri için her teslimatta teslim süresini kısaltmaya teşvik edecektir.

Ancak tüm bunları gerçekleştirmek için öncelikle teslim süresini hesaplamanız gerekir.

Kalem ve kağıdı unutun.

Sizin için mükemmel bir çözümümüz var!

Teslim Süresini Yönetmenin En Kolay Yolu: ClickUp

Stokları boşaltmak ve dosyaları indirmek arasında, bir envanter yöneticisi olarak neredeyse hiç zamanınız kalmaz. Bu nedenle, teslim süresini eski usul yöntemlerle hesaplamak söz konusu bile olamaz.

Bu nedenle ClickUp kullanmanızı öneririz.

ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi aracıdır.

Tüm projelerinizi yönetmek ve takımınızın verimliliğini izlemek için ihtiyacınız olan tek araçtır.

Agile, Scrum ve uzaktan çalışma özelliklerinden oluşan dinamik seti, olağanüstü takımınız için mükemmeldir.

ClickUp'ı kullanarak teslim süresini hesaplayın ve bu metriği takımınızın performansını artırmak için kullanın.

Düzinelerce PowerPoint slaytı ve çıktı ile proje metriklerinizi tek tek inceleyebilirsiniz. Esneme.

Ya da ClickUp Gösterge Paneli'nde hepsini aynı anda izleyebilirsiniz!

Gösterge paneliniz, Teslim Süresi Grafiği gibi pratik Sprint Bileşenleri sayesinde her şeyi kendisi anlatacaktır.

Özel teslim süresi grafiklerini şunlarla özelleştirin:

Zaman aralığı : bir zaman aralığı seçin ve teslim süresi grafiğinin sıklığını ayarlayın

Örnek süre : Grafikteki her bir nokta için ortalama olarak dahil etmek istediğiniz gün sayısını seçin

Tamamlanma olarak sayılan durum grubu: Tamamlanma sayımına dahil edilecek durum grubu olarak "Kapalı" veya herhangi bir "Tamamlandı" durum grubu arasından seçim yapın

Ama daha fazlası var!

Gösterge panelinize Burndown Grafikleri, Burnup Grafikleri, Hız Grafikleri ve Kümülatif Akış Grafikleri gibi daha kullanışlı Sprint Bileşenleri ekleyerek tam bir genel bakış elde edebilirsiniz.

B. Zaman Tahminleri ile ilerlemenizi zamanlayın

ClickUp, teslim süresi ve döngü süresi gibi önemli proje akış metriklerini hesaplamanıza olanak tanır. Bu önemli veriler elinizde olduğunda, tüm gelecek zaman çizelgelerini tahmin edebilir ve Zaman Tahminleri ayarlayabilirsiniz.

Her görev ve alt görevin süreceği saat sayısını eklemeniz yeterlidir. ClickUp, bu sayıları kullanarak projenin tamamlanması için gereken toplam saat sayısını hesaplar ve tahmini teslim tarihlerini gerçek zamanlı olarak günceller.

C. Proje Zaman Takibi ile zaman kullanımını izleyin

Öyleyse, tarihsel verilerinize göre teslim süresini hesapladınız ve zaman tahminlerini ayarladınız. Peki, bu son teslim tarihlerine uymayı nasıl sağlayacaksınız?

Sadık, konuşan bir saat olabilir mi?

En iyi ikinci seçeneğimiz var.

ClickUp'ın Yerel Zaman Takibi özelliği.

"Güzel ve Çirkin" filmindeki Cogsworth gibi yararlı tavsiyeler (veya zamanında esprili yorumlar) vermeyecek olabilir... Ancak işinizi yapmanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın Global Zamanlayıcı özelliği, masaüstü, web veya mobil uygulamada olsanız da zamanı kolayca izlemenizi sağlar. Ek referans için zaman kayıtlarınıza notlar ve etiketler ekleyebilir veya zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilirsiniz!

Time Doctor veya Toggl gibi üçüncü taraf zaman izleyicileri kullanmayı mı tercih edersiniz?

Endişelenmeyin. Bunları ClickUp ile entegre edin ve işe koyulun!

Ancak bu, ClickUp'ın süreçlerinizi kolaylaştırdığı yollardan sadece küçük bir liste.

Aşağıdaki gibi diğer olağanüstü proje yönetimi özelliklerinden de yararlanın:

Teslim Süresini Hesaplama Hakkında Sık Sorulan Sorular

Lead time bilgilerinle iş arkadaşlarını etkilemek ister misin?

Ya da sadece bilgilerinizi tazelemek mi istiyorsunuz?

Teslim süresi hakkında sık sorulan soruları okuyarak tüm bilgileri edinin.

1. Teslim süresinin türleri nelerdir?

İlgili endüstri veya sektöre göre üç tür teslim süresi vardır:

Tedarik zinciri teslim süresi : siparişin verilmesi ile teslimatın tamamlanması arasındaki süre

Üretim teslim süresi : bitmiş bir ürünün ön işleme, fiili üretim ve son işlem aşamaları arasındaki tüm üretim sürecinin süresi

Proje yönetimi teslim süresi: bir proje yaşam döngüsünde birbiriyle bağlantılı çeşitli görevlerin tamamlanması için gereken süre

2. Teslim süresi ölçütünü kimler kullanır?

İşinin gereği olarak tahmini teslim tarihlerini tahmin etmek ve üretim programını belirlemek zorunda olan herkes, teslim süresi hakkında pratik bilgiye sahip olmalıdır.

Buna tedarik zinciri planlaması, envanter yönetimi veya aşağıdakiler gibi üretim uzmanları dahildir:

Tasarımcılar ve mühendisler

Tedarik zinciri yöneticileri

Envanter ve tedarik yöneticileri

Tedarikçiler

Proje yöneticileri ve sponsorlar

3. Döngü süresi ile teslim süresi arasındaki fark nedir?

Teslim süresi ve döngü süresi, özellikle üretim bağlamında sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. Ancak bu, kafa karışıklığına neden olabilir.

Teslim süresi, üretim siparişi alındığı anda başlar. Bitmiş bir ürünün tamamen üretilmesi veya işlenmesi için gereken süre ile teslimatı için gereken süreyi içerir. Bu süre günler veya aylar sürebilir.

Döngü süresi ise, bitmiş bir ürünün üretimini tamamlamak için gereken süredir. Toplam işlem süresinin bir ölçüsüdür ve siparişin işlenmesi, teslim edilmesi veya alınması için harcanan saatleri veya günleri hesaba katmaz.

Döngü süresinin nasıl hesaplandığı ve döngü süresi ile teslim süresinin karşılaştırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sonuç

İlk bakışta, teslim süresi metriği size teslimatın ne kadar süreceğini bildirir. Ancak daha yakından bakarsanız, gereksiz gecikmeleri, israfı ve tedarik zincirinizi engelleyen diğer faktörleri gösterebileceğini göreceksiniz.

Bu nedenle, teslim süresini hesaplamak, tedarik zincirinizin verimli ve etkili olmasını sağlamanın en kolay yoludur.

Peki, teslim süresi hesaplamanızda teslim süresini nasıl kontrol edebilirsiniz?

Çok basit. Teslim süresini hesaplayan ve izleyen bir çevrimiçi araç kullanarak.

Diğer bir deyişle: ClickUp!

Kullanımı kolay teslim süresi bileşeni, verileri anında toplamaya başlamak için sadece birkaç hızlı ayar gerektirir. Ve bu, proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren yüzlerce benzersiz ve etkileyici özellikten sadece biridir.

Öyleyse, teslim süresini kısalt mak ve..