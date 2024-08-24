Wrike İncelemesi 2025 (Özellikler, Fiyatlandırma, Artılar ve Eksiler)

Proje yönetiminin herhangi bir yönüyle ilgileniyorsanız, muhtemelen Wrike'ı duymuşsunuzdur.

Wrike, en popüler proje yönetimi ve takım işbirliği platformlarından biridir. Hayatınızı kolaylaştıracak çok çeşitli kullanışlı özellikler sunar.

Ancak, bu, araç setinize ekleyebileceğiniz en iyi proje yönetimi aracı mı? Belki de değil.

Wrike, kullanımı en kolay araç değildir (özellikle mobil cihazlarda), sınırlı görev yönetimi özelliklerine sahiptir ve bazı kullanıcılar tarafından performans sorunları nedeniyle eleştirilmiştir.

Peki, güçlü yanları da var mı? Kesinlikle. Örneğin, sayılarla uğraşmayı ve yararlı veri noktalarını seviyorsanız, Wrike sizi mutlu bir proje yöneticisi yapacaktır.

Bu Wrike incelemesinde, Wrike'ın iyi ve kötü yanlarını ve ClickUp ile karşılaştırmasını derinlemesine ele alıyoruz.

Wrike nedir?

wrike aracılığıyla

Wrike, projeleri düzenlemenize, takımınızla işbirliği yapmanıza ve işlerin ilerlemesini izlemenize yardımcı olan bir proje yönetimi yazılımıdır.

Proje görevlerini yönetmenize, takımınızla işbirliğini ve dosya paylaşımını kolaylaştırmanıza ve iş ilerlemesini takip etmenize yardımcı olur.

Bu yazılımı herkes kullanabilir, ancak kurumsal takımlar bu araçtan en iyi şekilde yararlanabilir. Wrike, Gantt grafikleri ve ayrıntılı gelişmiş raporlama gibi gelişmiş özellikler sunarak büyük kuruluşlar arasında favori haline gelmiştir.

Peki, Wrike proje yönetimi takımları için tam olarak ne yapabilir?

Wrike'ın anahtar özellikleri

1. Üç bölmeli görünüm

Wrike'ın üç bölmeli görünümü, tüm görev yönetimi faaliyetlerinize tek bir görünümden kolayca erişmenizi sağlar.

İşte nasıl işliyor:

Sol panel, projelerinize, takımlarınıza ve finanslarınıza hızlı erişim sağlayarak kaynak yönetimini basitleştirir

Orta bölme, yeni görevler oluşturmak, son teslim tarihlerini ayarlamak ve bunları takım üyelerine verimli bir şekilde atamak için kullanılır

Sağ bölmede tüm görevleriniz aynı anda görüntülenir, böylece ş Akışınızın birleştirilmiş görünümü ve gelişmiş alt görev yönetimi sağlanır

Pazarlama ekibinin bir parçasıysanız, Wrike ekranlar arasında geçiş yapmadan kampanya görevlerini hızlı bir şekilde yönetmenize, bütçeleri izlemenize ve son teslim tarihlerini takip etmenize olanak tanır.

2. Özel istek formları

Gönderi formlarınızı belirli ihtiyaçlara göre düzenlemek mi istiyorsunuz? Wrike, koşullu mantık kullanarak duyarlı formlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir form oluşturucu sunar.

Wrike'ı benzersiz kılan şey şudur: talep formları gönderildiğinde, Wrike otomatik olarak görevler veya projeler atayabilir, görev öğelerini form bilgileriyle doldurabilir ve bir veya birkaç kullanıcı için formları dosyalayabilir.

Örneğin, müşteri desteği ekipleri Wrike'ı kullanarak destek biletlerinin atanmasını ve izlenmesini otomatikleştirebilir, bu da çözüm sürelerini hızlandırabilir.

3. Veri görselleştirme

Wrike, çeşitli görselleştirme özellikleriyle 360 derecelik proje görünürlüğü sunar.

Proje yönetimi uygulaması grafikler ve infografikler aracılığıyla analizler ve ayrıntılı bilgiler sunar ve bunların tümü 15 dakikada bir güncellenir. Takımlar, performans ölçümlerine, proje durum güncellemelerine ve görev tamamlama verilerine her zaman erişebilir.

Wrike, etiketleri ve klasörleri destekleyerek verileri proje, görev ve diğer ölçütlere göre sıralamanıza olanak tanır

Örneğin, ürün yönetimi takımları kullanıcı hikayelerini, sprintleri ve birikmiş işleri kategorilere ayırarak proje verilerini yönetmeyi ve bunlara erişmeyi, kaynakları yönetmeyi ve ilerlemeyi paydaşlarla paylaşmayı kolaylaştırabilir.

5. Görev yönetimi aracıyla ilerlemeyi izleyin

Her bir faaliyetin durumunu takip etmek mi istiyorsunuz? Wrike'ın görev yönetimi özelliği, takımların projeleri daha küçük görevlere bölerek bunu yapmalarını sağlar.

Örneğin, pazarlama ve kreatif takımlar bu proje yönetimi yazılımını kullanarak kampanya varlıklarının ilerlemesini izleyebilir ve zamanında teslim edilmesini sağlayabilir.

Elbette, en iyi proje yönetimi araçlarından biri olan Wrike, kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunar ve iş yüklerine ilişkin net bir genel bakış sağlayarak proje yöneticilerinin kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmesine ve son teslim tarihlerine uymasına yardımcı olur.

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Takım: Aylık 9,80 $/kullanıcı

İş: Aylık 24,80 $/kullanıcı

Enterprise: Talep üzerine mevcuttur

Pinnacle: Talep üzerine mevcuttur

Wrike Kullanmanın Avantajları

Kullanıcıların Wrike deneyimleri sırasında övdükleri birkaç nokta şunlardır:

1. Daha iyi proje yönetimi için büyük lig özellikleri

Wrike sadece küçük takımlar için değildir; karmaşık projeleri yöneten işletmeler için tasarlanmıştır

Tüm projenizi görselleştirmenize yardımcı olan Gantt grafiklerinden, dosyaları inceleme ve geri bildirim verme aracına kadar, Wrike her türlü durumu karşılar.

Ayrıca, takımınızın tarzına uygun özel iş akışları oluşturabilirsiniz.

2. Takımınızı takip etmenize yardımcı olur

Herkesin zamanını nerede harcadığını bilmek ister misiniz?

Wrike, görevlerin ne kadar sürdüğünü izlemenize yardımcı olan yerleşik bir zamanlayıcı sunar. Bu, takımlar içindeki darboğazları tespit etmek ve takımınızın çabalarını nereye odaklamanız gerektiğini belirlemek için oyunun kurallarını değiştiren bir özelliktir.

3. Daha akıllı kararlar almanızı sağlayan akıllı istatistikler

Wrike'ın analitik özellikleri, projeleriniz hakkında net bir resim sunar. Hangi görevlerin çok uzun sürdüğünü, en iyi performansı gösterenlerin kim olduğunu ve hatta herhangi bir zamanlama çakışması olup olmadığını görebilirsiniz.

Wrike Kullanıcılarının Karşılaştığı Yaygın Sorunlar

Ancak Wrike'da her şey mükemmel değil.

Piyasadaki her yazılım gibi, takımlar için sorunlara neden olabilecek bazı dezavantajları da vardır.

Wrike kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunların listesi aşağıda yer almaktadır:

Eksiler Sorun Zor öğrenme süreci Karmaşık arayüz ve başlangıç süreci, yeni kullanıcılar için, özellikle de daha önce proje yönetimi deneyimi olmayanlar için zorluk yaratıyor Sınırlı mobil deneyim Wrike'ın mobil uygulaması, hareket halindeyken verimliliği engelleyen temel özelliklerden yoksundur Küçük takımlar için pahalı Wrike'ın fiyatları diğer proje yönetimi uygulamalarına kıyasla pahalıdır. Takım planı kullanıcı başına aylık 9,80 dolardan başlarken, Wrike iş planı kullanıcı başına aylık 11,50 dolardan başlar. Ayrıca, koltuklar beşli setler halinde satın alınmalıdır Yetersiz görev yönetimi Görev önceliklendirme eksikliği, görev durumunu değiştirmede zorluk ve yorumları aktif görevlere dönüştürülememesi verimliliği sınırlar Yetersiz işbirliği araçları Wrike Integrate birden fazla uygulamaya bağlansa da, yerleşik bir sohbet fonksiyonunun olmaması ve entegrasyonlardan gelen bildirimlerin gecikmesi iletişimi zorlaştırıyor Arayüz sorunları Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü, sınırlı özelleştirme seçenekleri ve değiştirilemeyen ön tanımlı filtreler kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor Performans sorunları Düşük yükleme süreleri ve dosya yüklemeleri verimliliği engelleyebilir Wrike müşteri hizmetleri Çoğu G2 incelemesi, Wrike'ın tatmin edici müşteri desteği sunduğunu not ederken, bazıları yavaş ve ilgisiz olduğu konusunda şikayetlerde bulunmuştur

Reddit'te Wrike Yorumları

Wrike kullanıcılarının en büyük şikayeti mobil uygulamasıdır. Reddit kullanıcıları da benzer şikayetlerde bulunmaktadır.

Bir takımın Wrike'a geçişi sorunsuz geçti ve iş yükü yönetimi, kaynak tahsisi ve özel raporlar gibi Wrike'ın güçlü özelliklerini oldukça kullanışlı buldular.

Ancak sorunlar burada başladı: Öğrenme eğrisi dikti, arayüz karmaşıktı ve herkesin alışması zaman aldı.

Takımım kısa süre önce proje yönetimi için Wrike'a geçti. İş yükü yönetimi, kaynak tahsisi, özel raporlar gibi güçlü özellikleri bizi etkiledi ve karmaşık projelerimiz için mükemmel göründü. Ancak bir sorun var: Öğrenme Eğrisi: İlk kurulum ve kullanıcıların alışması zor oldu. Arayüz karmaşık görünüyordu ve herkesin özellikleri kavraması biraz zaman aldı. Özelleştirme Yükü: İhtiyaçlarımıza uygun iş akışlarını ve gösterge panellerini özelleştirmek için çok fazla zaman harcadık. Tasarım ajansları için daha fazla hazır şablon olmasını dilerdik. Masaüstü Uygulamasının Tuhaflıkları: Masaüstü uygulaması, web sürümüne kıyasla hantal geldi. Bazı özellikler bazen hatalı çalışıyor gibi görünüyordu. Yanlış anlamayın, Wrike zengin özelliklere sahip bir proje yönetim aracıdır. Ancak takımımızın boyutu ve iş akışımız için öğrenme eğrisi ve özelleştirme talepleri biraz fazlaydı. Şu anda, güç ve kullanıcı dostu olma arasında daha iyi bir denge sunan bazı alternatifleri araştırıyoruz. Trello panoları kadar karmaşık olmayan, ancak daha basit bir alternatif önerebilecek var mı?

Takımım kısa süre önce proje yönetimi için Wrike'a geçti. İş yükü yönetimi, kaynak tahsisi, özel raporlar gibi güçlü özellikleri bizi etkiledi ve karmaşık projelerimiz için mükemmel göründü.

Ancak bir sorun var:

Öğrenme Eğrisi: İlk kurulum ve kullanıcıların alışması zor oldu. Arayüz karmaşık görünüyordu ve herkesin özellikleri kavraması biraz zaman aldı.

Özelleştirme Yükü: İhtiyaçlarımıza uygun iş akışlarını ve gösterge panellerini özelleştirmek için çok fazla zaman harcadık. Tasarım ajansları için daha fazla hazır şablon olmasını dilerdim.

Masaüstü Uygulamasının Tuhaflıkları: Masaüstü uygulaması, web sürümüne kıyasla hantal geldi. Bazı özellikler zaman zaman hatalı çalışıyor gibi göründü.

Yanlış anlamayın, Wrike zengin özelliklere sahip bir proje yönetimi aracıdır. Ancak takımımızın boyutu ve iş akışımız için öğrenme eğrisi ve özelleştirme talepleri biraz fazla geldi.

Şu anda, güç ve kullanıcı dostu olma arasında daha iyi bir denge sunan bazı alternatifleri araştırıyoruz. Trello panoları kadar karmaşık olmayan, ancak daha basit bir alternatif önerebilecek var mı?

Zengin özelliklerine rağmen, takım karmaşıklığı çok fazla buldu ve daha kullanıcı dostu bir proje yönetimi yazılımı arayışına girdi.

Daha iyi bir proje yönetimi aracı mı arıyorsunuz? Evet, ve ClickUp dahil olmak üzere birçok Wrike alternatifi arasından seçim yapabilirsiniz.

ClickUp ile tanışın: En iyi Wrike alternatifi

İdeal bir proje yönetimi aracı size işbirliği yetenekleri, kolaylaştırılmış iş akışları ve en önemlisi, proje yönetimi ilerlemesinde net görünürlük sağlar.

Wrike'ın aksine, ClickUp tüm bu kutuları işaretler (ve hatta daha fazlasını).

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, özel görev durumları ve otomasyon ile birleştiğinde, iş akışlarınızı daha iyi görselleştirmek ve yönetmek için inanılmaz derecede kullanışlıdır.

ClickUp ayrıca, farklı departmanlar ve takımlar arasında geri bildirim döngüsü oluşturmak için kullanılabilecek kullanışlı bir yorum atama işlevine sahiptir. Bu, takımlar içindeki iletişimi geliştirir ve hatalara yer bırakmaz.

Proje yönetimi için ClickUp kullanmanın avantajları

ClickUp Spaces, düzenlemenize yardımcı olur

ClickUp, özelleştirilebilir ClickUp Alanları ile her şeyi düzenlemenize yardımcı olur

ClickUp'ı en iyi proje yönetimi yazılımı yapan şey, çalışma alanları, klasörler, listeler, devam eden görevler, alt görevler ve kontrol listelerinden oluşan sezgisel yapısıdır.

Takımlar, ClickUp'ın kolay arayüzü sayesinde karmaşık projeleri yönetilebilir bileşenlere ayırabilir. Bu, Wrike'ın gezinmesi zor arayüzünün tam tersidir.

ClickUp Alanları gibi özellikler, proje yönetimini çok daha basit hale getirir.

Örneğin, pazarlama takımları Alanlar'ı kullanarak kampanyalarını ayırabilirken, geliştirme takımları ürün geliştirme için kendi ayrı Alanlarına sahip olabilir. Bu, herkesin ilgili bilgileri ve görevleri tam olarak nerede bulacağını bilmesini sağlar

ClickUp Belgeleri ve ClickUp Brain, yapay zeka destekli içerikler için mükemmeldir

ClickUp'ın Belgeler ve Brain ile fikirlerinizi eyleme dönüştürün

ClickUp Brain, belge yönetimi ve işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri 'ne entegre edilmiştir

Basitçe söylemek gerekirse, sık sık yazma bloğu yaşıyorsanız, AI destekli düzenleme iyileştirmeler önerir ve içerik kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, birden fazla kullanıcının aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır.

Böylece, pazarlama departmanından bir kişi, ürün takımını yeni bir sürüm hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirebilir ve tüm ilgili bilgilerin hızlı ve doğru bir şekilde paylaşılmasını sağlayabilir.

Görevleri yönetmek için ClickUp Görevleri

ClickUp ile esnek görevler sayesinde her türlü projeyi yönetin

En başarılı projeler, teslim edilecekleri küçük görevlere bölerek yönetilir. Artık Wrike veya hatta basit bir elektronik tablo ile bu görevleri baştan sona yönetmek oldukça zor olabilir. Ayrıca, her zaman gözden kaçan şeyler olabilir ve bunların sorumluluğunu üstlenecek kimse olmayabilir.

ClickUp Görevleri tüm bunları değiştirir. Özel görev durumları ve ilgili alanlar ayarlayabilir, atanan görevleri önceliklendirebilir, bağımlı görevlere bağlantı verebilir ve işlerinizi listelerle görselleştirebilirsiniz

Ayrıca, kullanışlı eğik çizgi komutları, görevleri atama, son teslim tarihlerini ayarlama ve görev durumlarını değiştirme gibi görevleri verimli bir şekilde yönetmek için hızlı eylemler sağlar. Bu akıcı yaklaşım, idari görevlere harcanan zamanı azaltır ve sonuç olarak takım için çok fazla zaman kazandırır.

Gerçekten zaman kazandıran otomasyonlar

ClickUp'ın 100'den fazla otomasyonuyla işlerinizi otomatikleştirin

Herkesin tekrarlayan işlerden nefret ettiğini söylemek yetersiz kalır.

21. yüzyıldayız — ClickUp Otomasyonları manuel tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanıyorsa , neden bundan yararlanmayasınız?

Örneğin, otomatik Gantt Grafikleri, gerçek zamanlı güncellemeler, görev onayları ve ayarlamalar sağlayarak proje zaman çizelgelerinin her zaman korunmasını sağlar.

Benzer şekilde, otomatik görev bağımlılıkları, görevlerin ilerlemesine göre programları dinamik olarak ayarlayarak proje yönetimini yolunda tutar.

Sonuç? Projeleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Tekrar yok, sadece ilerleme var.

Kolay entegrasyonlar

ClickUp, ClickUp Entegrasyonları ile her türlü kuruluşun özel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. En büyük kanıtı, API erişimi aracılığıyla sağladığı özel entegrasyonlardır.

Ayrıca Google Drive, Slack ve Zoom gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla kolayca entegre olur.

ClickUp İlerlemenizin genel görünümü için görünümler

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü iş tarzınıza göre özelleştirin

ClickUp, Wrike gibi "360 derece" terimini tam olarak kullanmasa da, ClickUp Görünümleri farklı proje ihtiyaçlarını karşılamak için kesinlikle birden fazla görünüm sunar.

İşte nasıl:

Pano Görünümü , Kanban yöntemini tercih edenler için idealdir ve kullanıcıların görevleri ş Akışı'nın farklı aşamaları arasında sürükleyip bırakmasına olanak tanır

Liste Görünümü GTD (Getting Things Done) metodolojisinin hayranları için mükemmeldir, görevleri sırayla listeleyerek görevleri kolayca izlemek ve projeleri tamamlamak için idealdir

Box Görünümü , iş yükü dağıtımına ilişkin üst düzey bir genel bakış sunarak takım görevlerini ve ilerlemeyi kolayca izlemenizi sağlar

Takvim Görünümü , günler, dört günlük dönemler, haftalar ve aylar için görünümler sunan kapsamlı planlama seçenekleri sunarak ayrıntılı planlama ve programlama imkanı sağlar

Ben Modu, atanan görevlerin ve proje yönetiminin kişiselleştirilmiş bir görünümünü sunarak, bireylerin sorumluluklarına odaklanmalarına ve iş yüklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur

ClickUp Hedefleri gerçekleştirmek için hedefler

ClickUp Hedefleri, otomatik izleme ve net hedeflerle başarıyı hızlandırır

Organizasyonun tamamı aynı hedeflere doğru çalışırken, ClickUp Goals belirli bir yüzde oranında sosyal medya etkileşimini artırmak gibi daha küçük, ölçülebilir hedefleri yerine getirir.

Bu özellik, görevleri izlemenizi ve kategorilere ayırmanızı sağlayarak proje yönetimi hedeflerinize her zaman ulaşmanızı sağlar.

Hedefler için özelleştirme seçenekleri arasında sayı aralıkları, doğru/yanlış seçenekleri, para birimi izleme ve görev listesi şablonları bulunur ve proje içinde farklı hedeflere ulaşmak için esneklik sağlar.

Paylaşımı kolay veri görselleri için ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp'ın çok yönlü gösterge panelleriyle iş görünümünüzü özelleştirin

2024 yılında çalışanlar ve liderler görsellere büyük önem verecek ve neyse ki ClickUp da öyle.

ClickUp Gösterge panelleri son derece özelleştirilebilir. Özel grafikler, durum göstergeleri, öncelik düzeyleri ve gömülü üçüncü taraf uygulamalar gibi kullanışlı özellikler ve bileşenler içerir

Grafikleri seviyor musunuz? ClickUp, hız grafikleri, burndown grafikleri, burnup grafikleri ve kümülatif akış grafikleri gibi çeşitli seçenekler sunar. Bunların tümü, proje ilerlemesi hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşır ve takımların yolunda ilerlemesine ve son teslim tarihlerine uymasına yardımcı olur.

Proje Zaman Takibi ile doğru zaman tahminleri

ClickUp ile zahmetsiz zaman takibi, içgörüler elde edin ve önemli olan şeylere odaklanın

ClickUp'taki zaman takibi özellikleri, takımların görevlere harcanan zamanın ayrıntılı kayıtlarını tutmasına yardımcı olur. Bu zaman takibi, kaynak yönetimine yardımcı olur ve projelerin bütçe ve program dahilinde kalmasını sağlar.

Sohbet Görünümü ve ClickUp Klipleri ile sorunsuz işbirliği

Takım işbirliğini ayrı bir başlık altında ele alsak da, bu özellik proje yönetimi platformunun her yerinde mevcuttur. Aracın yerleşik sohbet özelliği, ClickUp Clips aracılığıyla ekran kaydetme ve beyaz tahtalar, takım için gerçek zamanlı ve verimli iletişimi sağlar.

ClickUp'ın Sohbet görünümünü kullanarak işinizle birlikte gerçek zamanlı sohbet edin

Her duruma uygun şablonlar

Proje belgelendirmesine sıfırdan başlamak çok zor olabilir. Bu nedenle 800.000 takım, hedeflerine her gün ulaşmak için ClickUp'ın kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir şablonlarından oluşan kapsamlı koleksiyonunu kullanıyor.

Her şablon, farklı iş stillerine uyum sağlamak için Belgeler, Formlar ve Listeler gibi birden fazla görünümle birlikte gelir

Kapalı, Özel, Tamamlandı ve Açık gibi durumlar ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur. Özel alanlar OKR'ler, departman ayrıntıları, yönetici sponsorlar, anahtar paydaşlar, proje aşamaları ve başarı ölçütleri için yanıtlara olanak tanır

ClickUp'ı daha iyi bir proje yönetimi yazılımı yapan özellikler şunlardır: ClickUp'ın proje yönetimi şablonları, proje ve iş planının tüm yönlerinin kapsanmasını sağlamak için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, işlerinizi aşamalara ayırmak için yapılandırılmış bir alan sağlar. Şablonun esnek Liste ve Belge görünümleri, ilerlemeyi izlemeyi ve görevleri görselleştirmeyi kolaylaştırır. Özel görev durumları, devam eden, açık veya tamamlanan görevleri belirlemenize yardımcı olur.

Bu şablonu, zaman takibi, öncelikler, etiketler, özel alanlar, bağımlılık uyarıları, birden fazla atanan kişi ve e-posta senkronizasyonu gibi özellikler sunan ClickApps ile birleştirerek daha fazlasını yapın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, takımları bir araya getirerek karmaşık projelerin yönetimini geliştirir

Proje yönetimi konusunda yeniyseniz bile, bu şablon size yardımcı olabilir:

Proje kaynaklarınızı görselleştirin ve izleyin

Farklı ş Akışı görünümleriyle görevleri atayın, yönetin ve önceliklendirin

Paydaşlarınız ve takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp fiyatlandırması

En önemli karar faktörü olan maliyet hakkında konuşalım.

Wrike platformunun pahalı olduğu yaygın olarak bilinir. ClickUp ise bunun tam tersidir.

İlk olarak, ücretsiz bir hesap seçeneği sunuyor. Dürüst olmak gerekirse, ücretsiz plan küçük takımlar için başlamak için harika bir seçenek. Diğer planlar da çok değerli:

Sonsuza kadar ücretsiz, sınırsız kullanıcı

Sınırsız plan : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise planı : Fiyatlandırma talep üzerine verilir

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

Projeler ClickUp'ta Kendini Yönetir

Bu Wrike incelemesini yazmak için çok fazla araştırma yaptık ve işte kararımız: Wrike, büyük takımlar için harika bir proje yönetimi çözümüdür, ancak öğrenme eğrisi ve pahalı fiyat etiketi, küçük ve orta ölçekli takımlar için zahmete değmeyebilir.

ClickUp, işbirliği yapmak için çok daha kolaydır, size harika görev yönetimi yetenekleri sunar, kullanımı çok kolaydır, öngörülebilir şekilde iyi performans gösterir, takımınızla birlikte ölçeklenebilir ve teknoloji bütçenizi tüketmez.

Küçük veya büyüyen bir takımınız olsun, ClickUp proje yönetiminizi rayına oturtmanıza yardımcı olabilir. Başlamak için tek yapmanız gereken ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturmak.