pazartesi günlerinin berbat olmasının 5 nedeni (ve onlara kimin patron olduğunu göstermenin 5 yolu)

Kara Pazartesi. Mavi Pazartesi. Manik Pazartesi. Monday.com.

Mondays, Babilliler tarafından bu isim verildikten sonra ve Jim Davis'in tüm kişiliği Pazartesi'nden nefret üzerine kurulu bir çizgi film kedisi yaratmasından önce bir marka krizi yaşadı.

Monday, birçok kişi tarafından hafta içi günlerin Karen™'i olarak görülüyor, kendini beğenmiş, kendini haklı gören ve kendi kendine yetme retoriğiyle ruhunuzu ezip geçiyor.

Ama gerçekten, bu da diğer günlerden farksız bir gün.

Pazartesi günlerini nefret etmenin neden kitlesel bir kültürel fenomen haline geldiğini inceleyelim, ama daha da önemlisi, bu algıyı değiştirmek ve Pazartesi günlerini geri kazanmak için bazı yollar keşfedelim.

1. Pazartesi günleri delilik

Hayır, cidden. "Monday" ve "lunacy" kelimelerinin ortak bir etimolojisi vardır: her ikisi de uzun süredir (yanlış bir şekilde) delilikle ilişkilendirilen Latince "ay" kelimesinden türemiştir.

Astrolojide olduğu gibi birçok kültürde de ay, duyguları, değişimi ve bunların beraberinde getirebileceği kaosu temsil eder. Ayrıca, kadınsı enerjiyle de yakından ilişkilidir, bu da ayın ruh hali değişimlerinin yaşandığı bir dönem olarak bilinen karanlık imajına, kadın düşmanlığının zehirli bir damlasını ekler, ama bu tamamen başka bir blog yazısının konusu. Şimdilik Moonday'e odaklanalım.

Tüm bunları bilince, "Monday" kelimesinin insanlarda duygusal bir tepki uyandırması mantıklı geliyor ve kültürel ortamın "Mondays Suck" propagandasına ortak olduğu konusunda pek çok kanıt var. Ancak Pazartesi günlerinin güçlü duyguların ya da değişikliklerin yaşandığı günler olacağı yıldızlarda yazılmış olsa bile, bununla savaşmak yerine neden bununla iş yapmayalım?

Patron ipucu #1: Çılgınlığı kucaklayın

"Çılgın", elbette, hayatı heyecan verici kılan beklenmedik, duygusal ve yeni şeyleri ifade ediyor. Pazartesi günleri yeni bir döngünün başlangıcı olarak görülüyor; her gün kontrolü ele almanın en güçlü yollarından biri, değişime bakış açınızı değiştirmeye çalışmaktır!

Ayın insan ruh hali veya uyku düzeni üzerindeki gerçek etkisi konusunda kesin kanıtlar olmasa da, hafta sonunun e-postaların yağmuruna tutularak sona ermesinin moral bozucu olduğu yadsınamaz. İşin sırrı, gelen kutunuzla başa çıkacak donanıma sahip olmadığınız inancına odaklanmak yerine, başarabileceklerinize odaklanmaktır.

2. Mondays, "yetişkin olmak" anlamına gelir

Büyümek zordur. Örneğin: "Büyü artık!" bir hakarettir. İnsanlar "yorulur" ve "yaşlanır". 2002'den kalma pop-punk müzik dinlemekten "vazgeçmem" gerekiyor.

Yetişkin olmak, tabii ki, yapmak zorunda olduğunuz ama muhtemelen yapmak istemediğiniz tüm şeyleri yapmak anlamına gelir. Olgunluğun işareti, bunları söylenmeden ve öfke nöbeti geçirmeden yapmaktır. Monday, pratikte bunun koruyucu azizidir.

Office Space filmindeki meşhur "Mondays vakası" sahnesi, özgür ruhlu bireyselliğimizi yok eden ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan içten içe çürüyen rahatsızlığımızı alaycı bir şekilde ele alıyor. Peki, yetişkin hayatımızı destekleyen yetişkin işlerimizde kendimizi bastırılmış hissetmemek için ne yapabiliriz?

Biraz gevşeyerek başlayabilirsin, seni aptal kaz!

Patron ipucu #2: Kalbinizde genç kalın

Dolly Parton bunu en iyi şekilde ifade etti: "Geçimini sağlamakla o kadar meşgul olma ki, hayatı yaşamayı unutma."

Elbette, sorumluluklarımızı yerine getirmek ve kendimizi ve bağımlılarımızı desteklemek önemlidir (*birisi benim köpeğimin üniversite masraflarını ödemek zorunda!), ancak yetişkinliğin yükü, biraz neşe ve rahatlama olmadan kesinlikle çok ağır hale gelir.

Bana yardımcı olan şey, hayatın yin yang doğasını asla unutmamak; iyi ve kötü (nasıl tanımlarsak tanımlayalım) sonsuza kadar dengede var olacak ve her ikisi de birbirinin bir parçasını içerecektir. Yetişkin olmanın getirdiği her sıkıntı, bir özgürlükle birlikte gelir.

Çocukluğu sihirli kılan şeyleri korurken, yetişkinlerin özgürlüğünü kucaklayın: hayal gücü, utançtan kaçınmak ve mümkün olduğunca eğlenmek. Büyük fikirlerinizi yöneticinizle paylaşmaya cesaret edin. Zoom arka planınızı en sevdiğiniz gececi keseli hayvanla değiştirin. Patronunuza, işinizin bitmesi ve The Bachelor'ın başlama saati olduğu için saat 6'da çıkmanız gerektiğini söyleyin. Biraz yaşayın.

3. Pazartesi günleri eğlenceyi öldürür

Pazartesi günleri gerçek bir sistem şoku olabilir. İki gün boyunca dinlenip, rahatlayıp, kendinize zaman ayırdıktan sonra, birdenbire alarm çalar ve sizi uykunuzdan uyandırır. Artık organize, verimli, sosyal ve kafeinle dolu bir gün sizi bekliyor. Hafta sonu keyfini bir kenara bırakıp Pazartesi havasına girmeniz ve günün büyük bir kısmında Professional™ sürümünüze geçmeniz gerekiyor.

Ya da, izin günlerinizde biraz zaman ayırarak kendinizi daha kolay bir geçişe hazırlayabilirsiniz!

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Patron ipucu #3: Gelecekteki kendinize özen gösterin

İyi bir iş/yaşam dengesi olduğuna inanıyorum; bu herkes için farklıdır ve tüm işler bunu kolaylaştırmaz. Ancak, gelecekteki kendinizi Pazartesi iş saatleri için daha iyi bir pozisyona getirmek için kişisel zamanınızda yapabileceğiniz şeyler vardır:

Zamanın efendisi olun. Cidden! Her zaman Gregoryen takvimi reddedip haftanızı Pazar günü başlatabilirsiniz. Bu, hafta sonu çılgınlığından hafta sonuna yumuşak bir geçiş yapmama yardımcı oldu.

Pazar gecesi yeterince uyuyun. Gece kuşu olarak, her gece sabırsızlıkla beklediğim rahatlatıcı ritüeller benim için çok önemli. Yatakta bulmaca çözmeyi veya bir kitabın birkaç bölümünü okumayı seviyorum, arka planda beyaz gürültü bilinçaltımı uykuya daldırıyor. Zihnim, ruh halim ve cildim her zaman bana bunun için teşekkür ediyor.

Organizasyonu, iş hayatınızda olduğu kadar kişisel hayatınızda da üzerinde çalışmanız gereken bir şey haline getirin. DEHB'li bir kız olarak, yapmam gerekenleri ve planlarımı yazmadan hatırlamakta zorlanıyorum. Ancak ClickUp'a başladığımdan beri, DEHB'li bir kız olarak, yapmam gerekenleri ve planlarımı yazmadan hatırlamakta zorlanıyorum. Ancak ClickUp'a başladığımdan beri, kişisel görevlerimi gizli ClickUp Çalışma Alanıma girmeyi öğrendim, böylece nerede olursam olayım telefonuma önceden bildirim alabiliyorum ve bunu kalem ve kağıttan çok daha güvenilir buluyorum!

Hafta sonu biraz zaman ayırarak önümüzdeki haftanın iş yükünü belirleyin. Bu sadece beş dakikanızı alır ve keyfinizi kaçıran bir şey olarak görülmemelidir: bunu Pazartesi günkü kendinize yaptığınız bir iyilik olarak düşünün! Haftalık Pazar gecesi filmimi izlerken, ClickUp görevlerimin Bu sadece beş dakikanızı alır ve keyfinizi kaçıran bir şey olarak görülmemelidir: bunu Pazartesi günkü kendinize yaptığınız bir iyilik olarak düşünün! Haftalık Pazar gecesi filmimi izlerken, ClickUp görevlerimin Google Takvim'ime bağlı olduğundan emin olur ve Pazartesi günü yapılması gerekenleri kırmızı ile işaretlerim, böylece odaklanmam gerekenlerin bunlar olduğunu bilirim. Bu, iş yükümün çok daha az bunaltıcı hissettiriyor!

4. Mondays, beyninizi kapatmanıza izin vermez

Muhteşem derecede değersiz reality TV yıldızlarının, yetenekli şarkıcıları ve parlak aktörleri şöhret yarışında yenmelerinin meşru bir nedeni var ve bu, kapitalist toplumların insanlara başarı hakkında o kadar çok karışık mesajlar göndermesiyle ilgili ki, çoğu zaman kaçışçı bir gerçeküstü dünyayla beynimizi uyuşturmak istiyoruz. Ayrıca felaketleri de seviyoruz.

Ancak Pazartesi günlerini rekabetin başlangıç noktası olarak görürsek, bu baskıyı her ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmak istememiz hiç de şaşırtıcı değildir. Özellikle böyle zamanlarda, verimsiz dikkat dağıtıcı şeyler hızla "kendine özen gösterme"nin yeni bir şekli haline geliyor. Bu nedenle, günlük zihinsel dinlenmeyi diş fırçalamak kadar önemli ve normal hale getirmek her zamankinden daha önemli.

Patron ipucu #4: Zihninizi dinlendirmek için zaman ayırın

" Beyin molaları ", ilkokul öğretiminde uzun zamandır bilinen bir kavramdır ve bu terim, büyük ölçüde, gelişmekte olan zihinlerin tamamen yeni konulara dalmadan önce yeterli molalar vermesinin önemiyle ilgilidir. Bu kavram, yetişkinlere de yardımcı olabilir!

Unutmayın: molanın amacı, yaptığınız şeyi bir dakikalığına durdurmak değil, kendinize biraz zaman ayırarak zihninizi dinlendirmek ve enerji toplamaktır. Hedef, görevlerinizden dikkatinizi dağıtmak değil, kendinize yenilenmiş bir odaklanma, enerji ve motivasyonla görevinize geri dönme fırsatı vermektir. Tükenmişlik gerçektir ve meditasyon, dışarıda yürüyüşe çıkmak veya günün bir kısmını tamamen kendinize ayırmak gibi şeyler, hafta sonundan hafta içi günlerine geçişi kolaylaştırmak için çok önemlidir.

5. Pazartesi günleri hiç bitmez gibi gelir

Hafta içi çalışan ve hafta sonu izinli olan birçok insan için, özellikle işlerinden memnun olmayanlar için, Pazartesi günleri delilik, yetişkinlik, sıkıntı ve her zaman "hazır" olma zorunluluğuyla dolu bir haftanın yorucu başlangıcı gibi hissedilebilir. İki gün izin ve 5 gün iş, bu iki güne verdiğimiz değeri artırır, bu da diğer günlere ve özellikle o günlerin liderlerine karşı duyduğumuz küçümsemeyi artırır.

İş günleri kavramının var olduğu her türlü yaşam biçiminden vazgeçmenin yanı sıra, bu duyguyla mücadele etmenin bir yolu daha var..

Patron ipucu #5: Zamanın bir illüzyon olduğunu unutmayın

Ne, çok mu esrarengiz? Tamam, şöyle söyleyeyim: İş haftasının ilk gününün ne kadar sıkıcı ve berbat geçeceği, tamamen sizin algınıza bağlıdır. Doğru, o günün yüzleşmek, çok erken kalkmak, kahve kokulu ağızlı, alçak sesli insanlarla uğraşmak veya kredi kartı şirketiyle telefonda beklemek zorunda kalmak anlamına gelebilir, ancak bu anların rahatsızlığı geçicidir ve onlar da geçecektir.

Herkes zamanın yavaş çekimde akıyormuş gibi hissettiren ya da bir anda geçip giden bir şey yaşamıştır. Aslında, bilim adamları bir günün neden kısa, bir yılın ise bir çocuk için sonsuz gibi hissedildiğini hala tam olarak anlamaya çalışıyorlar, ancak yetişkinler için yıllar uçup giderken bazı günler (örneğin Pazartesi günleri) sonsuz gibi gelebilir.

Belki de yetişkinler, günlerin birbirine karışmasına neden olan günlük rutine çok kolay kapıldıkları içindir, ya da belki de çocuklukta çok sıradan olan yeni ve heyecan verici şeyler öğrenmenin ya da denemenin eksikliğindendir. Sebep ne olursa olsun, gerçek şu ki zaman değişmez, biz değişiriz. Bu da zamanı nasıl gördüğümüzü, zamanımızı nasıl geçirdiğimizi ve zamanımıza nasıl öncelik verdiğimizi değiştirebileceğimiz anlamına gelir.

Günün sonunda…

Hayat, iyi ve kötü günlerin güzel bir koleksiyonundan başka nedir ki? Kim bilir, belki de en güzel günleriniz, şu anda korktuğunuz Pazartesi günleri olabilir. Çocukken okuduğum, hafta hakkında bir şiirle sizleri baş başa bırakacağım. Bu şiir, Mother Goose'un korkunç bir resminin bulunduğu bir çocuk şiirleri kitabında vardı ve bana kabuslar görmeme neden olurdu, ama neyse, şöyle diyordu:

Monday's child is fair of face,

Salı günü doğan çocuklar zarafet doludur.

Çarşamba günü doğan çocuklar kederlidir

Perşembe günü doğan çocukların önünde uzun bir yol var.

Cuma günü doğan çocuklar sevgi dolu ve cömerttir

Cumartesi günü doğan çocuklar, geçimini sağlamak için çok çalışır.

Ve Şabat günü doğan çocuk

Güzel ve neşeli, iyi ve eğlenceli.

Görünüşe göre şu anki Pazartesi günlerimiz, eskiden Çarşamba günleri gibiydi ve belki gelecekte bugünkü Cuma günleri yarının Pazartesi günleri olacak. Kim bilir, sonuçta zaman bir illüzyondur. 🙂