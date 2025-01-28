kOBİ'ler için En İyi 10 Help Scout Alternatifi ve Rakibi

Büyümenizi tamamlayacak bir yardım masası yazılımı mı arıyorsunuz? Help Scout sektörde büyük yankı uyandırmış olsa da, herkesin zevkine uygun olmayabilir.

Belki de farklı bir tarzda veya birkaç ekstra özelliğe sahip bir yardım masası yazılımı arıyorsunuz? Şanslısınız. Dijital dünya, Help Scout'a alternatif olan sağlam seçeneklerle doludur.

İşletmenizin bir sonraki yardım masası yazılımını keşfetmeye hazırsanız, bu öne çıkan Help Scout rakiplerine göz atalım. Başlayalım mı?

Help Scout nedir?

Help Scout ile tanışın: müşteri hizmetleri dünyasının anahtar oyuncusu. Help Scout, özünde sadece bir yardım masası aracı değildir; gerçek ve anlamlı müşteri konuşmalarını teşvik etmek için tasarlanmış bir platformdur.

Sorunsuz iletişimi ve sezgisel bilet yönetimini kolaylaştıran özellikleriyle Help Scout, birçok işletmenin kalbinde yerini almıştır.

help Scout aracılığıyla

Ancak, KOBİ dünyası ne kadar çeşitli olursa olsun, tek bir boyut herkese uymaz. Bazı takımlar Help Scout'un neredeyse mükemmel olduğunu düşünebilir, ancak istedikleri bir veya iki özellik eksik olabilir veya farklı bir kullanıcı deneyimi arıyor olabilirler.

Bu nedenle birçok işletme, kendi benzersiz operasyonel ritimlerine ve hedeflerine daha uygun Help Scout alternatifleri aramaya başlıyor.

Help Scout harika bir araç olsa da, bir sonraki müşteri hizmetleri süperstarınız olmak için sizi bekleyen diğer seçenekleri de keşfedelim.

Help Scout'a alternatif bir araçta aramanız gereken özellikler

Sorunsuz kullanıcı deneyimi: En iyi En iyi hizmet masası yazılımı , gezinmesi kolay ve takımların müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilen yazılımdır. Takım verimliliğini artırmak için sezgisel tasarımlar ve minimum öğrenme eğrisi arayın

Çok kanallı destek: Günümüzün müşterileri, e-posta, sosyal medya, sohbet ve daha fazlası gibi birçok kanaldan destek ekiplerine ulaşmaktadır. İdeal bir müşteri hizmetleri yazılımı, bu kanalları bir araya getirerek hiçbir sorgunun gözden kaçmamasını sağlamalıdır

Uygun fiyat modelleri: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde her kuruş önemlidir. Ölçeklenebilir fiyatlandırma ile paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz platformları arayın, böylece yalnızca gerçekten ihtiyacınız olan şey için ödeme yaparsınız

Zengin özellik seti: Farklı işler, farklı ihtiyaçlar. Bilgi tabanı yetenekleri veya talepler için işbirliğine dayalı destek yazılımı gibi kapsamlı bir masaüstü özellikleri paketi sunan bir araç bulun ve eksiksiz müşteri desteği paketini ve yaklaşımınızı özelleştirin

Güçlü entegrasyonlar: Bir platformun gücü genellikle müşteri hizmetleri Bir platformun gücü genellikle müşteri hizmetleri temsilcilerinizin kullandığı diğer müşteri başarı yazılımlarıyla uyumluluğunda yatmaktadır. Mevcut yazılım yığınınızla kolayca entegre olan, iş akışlarını kolaylaştıran ve birden fazla kanalla çalışan çözümleri tercih edin

Olumlu müşteri yorumları: Ağızdan ağıza yayılan yorumlar çok değerlidir. Olumlu yorumlar alan platformları araştırın; bu yorumlar genellikle sizin düşünmemiş olabileceğiniz gerçek dünyadaki artıları ve eksileri vurgular

Güvenilir müşteri desteği ekibi: Destek temsilcilerini kim destekliyor? Bir müşteri desteği çözümü, arkasında güçlü bir destek ekibine de sahip olmalıdır. Seçtiğiniz alternatifin, duyarlı, yardımcı destek temsilcileri ve çok kanallı destek ile sizi desteklediğinden emin olun, böylece asla zor durumda kalmazsınız

en İyi 10 Help Scout Alternatifi

Artık siz ve destek ekibiniz, Help Scout sonrası dünyaya bakarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, size müşteri desteği rakiplerini tanıtalım.

ClickUp'ta görevleri zamana veya etkinliğe göre yinelenmek üzere ayarlayın

ClickUp, Help Scout'un ötesinde bir alternatiftir. Organizasyon ve verimlilik isteyen işletmeler için özel olarak tasarlanmış bütünsel bir çözümdür.

Birden fazla atanan kişi, özel alanlar ve görevlere öncelik verme gibi masaüstü özellikleriyle ClickUp, verimlilik alanında kendini bir güç merkezi olarak konumlandırmıştır.

Özellikle müşteri hizmetleri takımları için, platform diğer Help Scout alternatiflerine kıyasla benzersiz bir çok yönlülük sunar.

Kaynak tahsisinden müşteri yönetimine ve müşteri desteği biletlerinin izlenmesine kadar, ClickUp her adımın sorunsuz olmasını sağlar.

Sezgisel arayüzü ve sağlam entegrasyonları, Help Scout'un ötesine bakan destek ekipleri için olağanüstü bir seçimdir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için daha zor öğrenme eğrisi

Özelleştirme seçenekleri bazı destek ekipleri için çok fazla olabilir

Bazı üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon için ince ayar yapılması gerekir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk, müşteri hizmetleri sektöründe sadece bir isim değildir; en güvenilir yardım masası yazılımlarından biridir. Gelişmiş destek özellikleri sunan Zendesk, müşteri iletişimini geliştirmek ve iyileştirmek için sıfırdan tasarlanmıştır.

Basitliği ile diğer Help Scout alternatiflerinden sıyrılan ClickUp, her müşteri etkileşiminin verimli ve kişisel olmasını sağlar.

Platformun uyarlanabilirliği, ölçeklenebilirliği ve gelişmiş analiz özellikleri, sağlam bir Help Scout alternatifi arayan her boyuttaki destek ekibi için en iyi seçeneklerden biri olmasını sağlar.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Kapsamlı müşteri mesajlaşma yazılımıyla tüm iletişim kanallarını sorunsuz bir şekilde entegre edin

Yerleşik bilgi tabanı aracını kullanarak müşterilere self servis seçenekleri sunun

AI destekli chatbot, her saat hızlı yanıtlar sağlar

Özelleştirilebilir bilet görünümleri, biletleri zahmetsizce sıralamanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur, böylece Zendesk piyasadaki en iyi biletleme yazılımlarından biri olur

Birçok üçüncü taraf uygulama ile uyumlu

Müşteri memnuniyetini artırmak için verilerden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Mobil kullanıcılar için uygulama içi destek sunun

Zendesk sınırlamaları

Küçük takımlar için fiyatlar yüksek olabilir

Bazı gelişmiş özellikler entegrasyonlar gerektirir

İlk kurulum karmaşık gelebilir

Zendesk fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

3. Intercom

intercom aracılığıyla

Intercom, müşteri desteğinin paradigmalarını yeniden tanımlayan bir masaüstü çözümüdür.

Gerçek zamanlı konuşmalara odaklanan bu Help Scout alternatifi, sohbet desteği, etkileşimli ürün turları ve incelikli müşteri etkileşim tekniklerini bir araya getirir.

Onu ayıran özellik, gerçek ve kalıcı ilişkiler kurmaya olan bağlılığıdır. Anında iletişimin anahtar olduğu bir çağda, Intercom işletmelerin müşterileriyle anında etkileşim kurmasını, onlara destek olmasını ve memnun etmesini sağlar.

Intercom'un en iyi özellikleri

Canlı sohbeti kullanarak ziyaretçilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun ve müşteri deneyimini iyileştirin

Sohbet robotları ve bilgi bankası makaleleriyle 24 saat hızlı yanıtlar alın

Ürün turları, kullanıcıları doğrudan uygulamanız içinde eğitmenizi sağlar

Belirli kullanıcı gruplarına alakalı içerik gönderin

Kullanıcı davranışlarına göre desteği özelleştirin

Popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olun

Müşteri eğilimlerini ve davranışlarını anlayın

Intercom sınırlamaları

Startup'lar için biraz daha yüksek fiyat

Sesli ve görüntülü aramalar yerel özellikler değildir

Intercom fiyatlandırması

Başlangıç: 74 $/ay

Pro: Fiyatlandırma için Intercom ile iletişime geçin

Premium: Fiyatlandırma için Intercom ile iletişime geçin

Intercom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900+ yorum)

4. Front

via Front

Front, e-posta iletişimini bir işbirliği gücüne dönüştürerek devrim yaratıyor.

Eşsiz yaklaşımıyla takımlar, merkezi bir hub'dan e-postalara, uygulamalara, sosyal medya mesajlarına ve hatta SMS'lere zahmetsizce yanıt verebilir.

Diğer araçlarla entegre olma, analitiği izleme ve iş akışlarını otomatikleştirme yetenekleri, Front'u müşteri iletişimi oyununu yükseltmek isteyen takımlar için cazip bir seçim haline getirir.

Front'un en iyi özellikleri

Tüm kanalleri tek bir yerde birleştirin

Yanıtlarda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Zaman kazanmak için takip e-postalarını otomatikleştirin

Platformdan ayrılmadan sorunsuz bir şekilde planlama yapın

Takım performans ölçümlerine derinlemesine dalın

CRM'ler, proje yönetimi araçları ve daha fazlasıyla senkronizasyon

Hareket halindeyken bağlantıda kalın

Front sınırlamaları

Geleneksel e-postadan zihniyet değişikliği gerektirir

Gelişmiş analitik özellikler daha pahalı paketlerde sunulmaktadır

Yeni başlayanlar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

Front fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 59 $

Ölçek : Kullanıcı başına aylık 99 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 299 $

Front puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

5. Hiver

via Hiver

Hiver, Gmail'i güçlendirerek müşteri desteği için bir işbirliği merkezine dönüştürür.

Gmail'in tanıdık arayüzünden ayrılmadan, takımlar paylaşılan gelen kutularını yönetebilir, görevler atayabilir ve hatta performans ölçümlerini izleyebilir.

Hiver'ın sorunsuz çalışması, takımların birinci sınıf müşteri desteği sunmaya odaklanmasını sağlar ve Gmail merkezli takımlar için paha biçilmez bir araç haline getirir.

Hiver'ın en iyi özellikleri

Sorunsuz ekip çalışması için iletişimi merkezileştirin

Gerçek zamanlı bildirimlerle yanıtların çakışmasını önleyin

E-postaları düzenleyin ve kategorilere ayırarak işleyişi kolaylaştırın

Takım performansını izleyin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

Kurallar ve iş akışlarıyla tekrarlayan görevleri basitleştirin

Yoğun zamanlarda bile zamanında yanıt verin

Hiver, takımınızın bilgi tabanı yazılımı olarak da işlev görür, böylece takımınız bilgilere hızlı bir şekilde erişebilir

Hiver sınırlamaları

Gmail için özel olarak geliştirildi, diğer e-posta platformlarının kullanıcılarını sınırlıyor

Gelişmiş analitik özellikler yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcuttur

Bazı rakiplere kıyasla entegrasyon seçenekleri daha azdır

Hiver fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 39 $

Elite: Kullanıcı başına aylık 59 $

Hiver puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. Freshdesk

via Freshdesk

Güvenilir Freshworks'ün ürünü olan Freshdesk, Help Scout alternatifleri arasında kolaylaştırılmış müşteri desteği ile tanınır.

Çok kanallı bir yardım masası çözümü olarak, müşteri konuşmalarını basitleştiren ve güçlendiren birçok otomasyon aracı sunar.

Freshdesk, biletleri yönetmek, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sağlamak veya çok dilli destek sunmak gibi her türlü işlemde, her etkileşimin etkili bir çözüme ulaşmasını sağlar.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Müşteri taleplerini kolaylaştırın ve önceliklendirin

E-postaları, sohbetleri, aramaları ve sosyal mesajları birleştirin

Bilet gönderimi, eskalasyon ve bildirimleri ayarlayın

Verimli takım çalışması için takım toplantıları ve bağlantılı biletleri kullanın

Bilgi bankası gibi self servis seçenekleriyle bilet hacmini azaltın

Temsilcilerin verimliliğini ve bilet çözüm süresini izleyin

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş içgörüler edinin

Freshdesk sınırlamaları

Bazı özellikler küçük işletmeler için biraz fazla olabilir

Özelleştirme bir öğrenme süreci gerektirebilir

Harika

Freshdesk fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme : Aylık 15 $/temsilci

Pro : Aylık 49 $/temsilci

Kurumsal: Aylık 79 $/temsilci

Freshdesk puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Bonus: 2024'ün en iyi 10 Freshdesk alternatifi ve rakibi

7. ServiceNow

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, geleneksel Help Scout alternatiflerinin ötesine geçerek, müşteri iletişimini otomatikleştirmek ve BT hizmet yönetimini modernize etmek için geniş bir dizi bulut çözümü sunar.

Gücü, özellikle büyük kuruluşlarda karmaşık iş akışlarını kolaylaştırma becerisinde yatmaktadır.

Operasyonları, işbirliğini ve müşteri hizmetlerini iyileştirmeye yönelik bir dizi araç sunan ServiceNow, sağlamlık ve ölçeklenebilirlik arayan kurumsal müşteriler için kapsamlı bir seçimdir.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Olayları verimli bir şekilde çözün ve analiz edin

Yeni güncellemeleri sorunsuz bir şekilde tanıtın

Kullanıcıların bilgi tabanı özelliği ile yaygın sorunları kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyın

ServiceNow özelliklerini özelleştirin ve genişletin

AI ile BT işlemlerini otomatikleştirin ve optimize edin

Metriklere derinlemesine dalın ve hizmet sunumunuzu iyileştirin

ServiceNow fonksiyonlarına hareket halindeyken erişin

ServiceNow sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için fazla olabilir. Sizin için de durum böyleyse, şu ServiceNow rakiplerine göz atın

İlk kurulum ve özelleştirme karmaşık olabilir

Eklenti modülleri ve özellikler ile maliyetler artabilir

ServiceNow fiyatlandırması

Fiyatlandırma için ServiceNow ile iletişime geçin

ServiceNow puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

8. Helpwise

via Helpwise

Helpwise, paylaşılan gelen kutusu alanında taze bir soluk.

E-posta işbirliğini zahmetsiz bir çaba haline getirerek, satış, destek ve operasyon takımları için güvenilir bir yardımcıdır.

Otomatik iş akışları, yerleşik sohbet ve analitik gibi sayısız özelliğe sahip Helpwise, küçük işletmelerin müşteri memnuniyetini ön planda tutarken e-postaları verimli bir şekilde yönetebilmesini sağlar.

Helpwise'ın en iyi özellikleri

Akıcı koordinasyon için takım iletişimini birleştirin

Otomatik etiketleme, atama ve daha fazlası için davranışlar ayarlayın

Slack, CRM ve daha fazlası gibi popüler uygulamaları entegre edin

Verimli işlem için eşzamanlı yanıtları önleyin

Güçlü metriklerle takım performansını ölçün

Gösterge panelini her takım üyesinin ihtiyaçlarına göre uyarlayın

E-postalarınızın ne zaman okunduğunu öğrenin

Helpwise sınırlamaları

Temel planda sınırlı işlevsellik

Gelişmiş entegrasyonlar daha yüksek seviyeler için ayrılmıştır

Kullanıcı arayüzü bazılarına daha az sezgisel gelebilir

Helpwise fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 29 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 50 $

Helpwise puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

9. HubSpot Hizmet Merkezi

hubSpot Service Hub aracılığıyla

HubSpot Service Hub, entegre müşteri hizmetlerinin kanıtıdır.

Yardım masası işlevlerinin ötesinde, işletmelerin müşterilerine hizmet sunmasını, onları memnun etmesini ve elde tutmasını sağlayan eksiksiz bir ekosistem sunar.

Bilgi tabanları, geri bildirim anketleri ve raporlama gösterge panelleri gibi özelliklerle Service Hub, her temas noktasının memnuniyet fırsatı olmasını sağlar.

HubSpot Service Hub'ın en iyi özellikleri

E-postaları, sohbetleri ve daha fazlasını tek bir yerde entegre edin

Bilgi tabanında sık sorulan soruları yanıtlamak için bilgilendirici makaleler hazırlayın

HubSpot'un bilet yönetim araçlarıyla destek biletlerini doğru takımlara hızla yönlendirin

Müşterilerinizin duygularını anlayın

Hizmet metriklerini analiz ederek daha da optimize edin

Müşterilerle gerçek zamanlı etkileşim kurun

Müşteri sorunlarını etkili bir şekilde düzenleyin ve çözün

HubSpot Service Hub sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler daha dik bir öğrenme eğrisi gerektirir

HubSpot dışındaki araçlarla entegrasyonlar bazen zor olabilir

Özel çözümler ile karşılaştırıldığında özelleştirme sınırlı olabilir

HubSpot Service Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 18 $/ay

Profesyonel: 450 $/ay

HubSpot Service Hub puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ yorum)

10. Zoho Desk

zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk sadece bir müşteri hizmetleri aracı değil, bir deneyimdir.

Temsilciler ve müşteriler için zengin, bağlam farkında bir ortam oluşturmak, işlerin desteğe yaklaşımını yeniden şekillendirir.

AI destekli yardım, çok kanallı özellikler ve gelişmiş raporlama ile Zoho Desk, işletmelerin anlamlı ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasını sağlar.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

E-posta, sosyal medya, sohbet ve daha fazlası aracılığıyla etkileşim kurun

Soruları düzenleyin, önceliklendirin ve yanıtlayın

Yerleşik otomasyonlarla destek bileti yanıtlarını ve görev atamalarını hızlandırın

Müşterilere isteğe bağlı yanıtlarla güç verin

Sürekli iyileştirme için içgörüler edinin

Müşterilere daha hızlı destek vermek için takım oluşturun

Özelleştirilebilir arayüzüyle Zoho Desk'i tamamen kendinize ait hale getirin

Zoho Desk sınırlamaları

Mobil uygulama daha sezgisel olabilir

Tüm özelliklerin kullanımı için eğitim gerektirir

İlk kurulum biraz zaman alabilir

Zoho Desk fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 40

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

ClickUp Neden Help Scout Alternatifleri Listesi'nin Başında Yer Alıyor?

ClickUp, müşterilere destek sağlamak için diğer Help Scout alternatiflerinin sınırlarının ötesinde hepsi bir arada bir çözüm sunar. Özelleştirme ve entegrasyon kolaylığı, onu sağlam bir Help Scout alternatifi arayan işletmeler için en iyi seçim haline getirir.

Müşteri sorgularından iç görevlere kadar her şeyi yönetme yeteneği ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için oyunun kurallarını değiştiriyor. Buna ClickUp blogunda bulunan çok sayıda kaynağı da ekleyin ve ClickUp'ın neden öne çıktığını kolayca anlayabilirsiniz. Hizmet masası yazılımından müşteri yolculuğu şablonlarına kadar, ClickUp takımların aradığı bütünsel çözümdür.