kOBİ'ler için En İyi 10 Help Scout Alternatifi ve Rakibi

Büyümenizi tamamlayacak bir yardım masası yazılımı mı arıyorsunuz? Help Scout sektörde büyük yankı uyandırmış olsa da, herkesin zevkine uygun olmayabilir.
Belki de farklı bir tarzda veya birkaç ekstra özelliğe sahip bir yardım masası yazılımı arıyorsunuz? Şanslısınız. Dijital dünya, Help Scout'a alternatif olan sağlam seçeneklerle doludur.
İşletmenizin bir sonraki yardım masası yazılımını keşfetmeye hazırsanız, bu öne çıkan Help Scout rakiplerine göz atalım. Başlayalım mı?
Help Scout nedir?
Help Scout ile tanışın: müşteri hizmetleri dünyasının anahtar oyuncusu. Help Scout, özünde sadece bir yardım masası aracı değildir; gerçek ve anlamlı müşteri konuşmalarını teşvik etmek için tasarlanmış bir platformdur.
Sorunsuz iletişimi ve sezgisel bilet yönetimini kolaylaştıran özellikleriyle Help Scout, birçok işletmenin kalbinde yerini almıştır.
Ancak, KOBİ dünyası ne kadar çeşitli olursa olsun, tek bir boyut herkese uymaz. Bazı takımlar Help Scout'un neredeyse mükemmel olduğunu düşünebilir, ancak istedikleri bir veya iki özellik eksik olabilir veya farklı bir kullanıcı deneyimi arıyor olabilirler.
Bu nedenle birçok işletme, kendi benzersiz operasyonel ritimlerine ve hedeflerine daha uygun Help Scout alternatifleri aramaya başlıyor.
Help Scout harika bir araç olsa da, bir sonraki müşteri hizmetleri süperstarınız olmak için sizi bekleyen diğer seçenekleri de keşfedelim.
Help Scout'a alternatif bir araçta aramanız gereken özellikler
- Sorunsuz kullanıcı deneyimi: En iyi hizmet masası yazılımı, gezinmesi kolay ve takımların müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilen yazılımdır. Takım verimliliğini artırmak için sezgisel tasarımlar ve minimum öğrenme eğrisi arayın
- Çok kanallı destek: Günümüzün müşterileri, e-posta, sosyal medya, sohbet ve daha fazlası gibi birçok kanaldan destek ekiplerine ulaşmaktadır. İdeal bir müşteri hizmetleri yazılımı, bu kanalları bir araya getirerek hiçbir sorgunun gözden kaçmamasını sağlamalıdır
- Uygun fiyat modelleri: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde her kuruş önemlidir. Ölçeklenebilir fiyatlandırma ile paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz platformları arayın, böylece yalnızca gerçekten ihtiyacınız olan şey için ödeme yaparsınız
- Zengin özellik seti: Farklı işler, farklı ihtiyaçlar. Bilgi tabanı yetenekleri veya talepler için işbirliğine dayalı destek yazılımı gibi kapsamlı bir masaüstü özellikleri paketi sunan bir araç bulun ve eksiksiz müşteri desteği paketini ve yaklaşımınızı özelleştirin
- Güçlü entegrasyonlar: Bir platformun gücü genellikle müşteri hizmetleri temsilcilerinizin kullandığı diğer müşteri başarı yazılımlarıyla uyumluluğunda yatmaktadır. Mevcut yazılım yığınınızla kolayca entegre olan, iş akışlarını kolaylaştıran ve birden fazla kanalla çalışan çözümleri tercih edin
- Olumlu müşteri yorumları: Ağızdan ağıza yayılan yorumlar çok değerlidir. Olumlu yorumlar alan platformları araştırın; bu yorumlar genellikle sizin düşünmemiş olabileceğiniz gerçek dünyadaki artıları ve eksileri vurgular
- Güvenilir müşteri desteği ekibi: Destek temsilcilerini kim destekliyor? Bir müşteri desteği çözümü, arkasında güçlü bir destek ekibine de sahip olmalıdır. Seçtiğiniz alternatifin, duyarlı, yardımcı destek temsilcileri ve çok kanallı destek ile sizi desteklediğinden emin olun, böylece asla zor durumda kalmazsınız
en İyi 10 Help Scout Alternatifi
Artık siz ve destek ekibiniz, Help Scout sonrası dünyaya bakarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, size müşteri desteği rakiplerini tanıtalım.
1. ClickUp
ClickUp, Help Scout'un ötesinde bir alternatiftir. Organizasyon ve verimlilik isteyen işletmeler için özel olarak tasarlanmış bütünsel bir çözümdür.
Birden fazla atanan kişi, özel alanlar ve görevlere öncelik verme gibi masaüstü özellikleriyle ClickUp, verimlilik alanında kendini bir güç merkezi olarak konumlandırmıştır.
Özellikle müşteri hizmetleri takımları için, platform diğer Help Scout alternatiflerine kıyasla benzersiz bir çok yönlülük sunar.
Kaynak tahsisinden müşteri yönetimine ve müşteri desteği biletlerinin izlenmesine kadar, ClickUp her adımın sorunsuz olmasını sağlar.
Sezgisel arayüzü ve sağlam entegrasyonları, Help Scout'un ötesine bakan destek ekipleri için olağanüstü bir seçimdir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevleri birden fazla takım üyesine etkili bir şekilde delege edin
- ClickUp Belgeleri'ni kullanarak bilgi tabanınızı oluşturun
- ClickUp Özel Alanlar ile çalışma alanınızı iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin
- Kritik görevleri ve bekleyebilecek görevleri ayırt edin
- ClickUp Görev kontrol listeleriyle görevlere yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayın
- Tüm bilgilerinizi birleştirin ve derin entegrasyonlarla tüm teknoloji yığınınızı birbirine bağlayın
- ClickUp Yardım Masası Şablonu ile hızlı bir şekilde yardım masası ortamı oluşturun
- Bu müşteri yolculuğu şablonlarıyla günün her adımında müşterilerinize destek olduğunuzdan emin olun
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için daha zor öğrenme eğrisi
- Özelleştirme seçenekleri bazı destek ekipleri için çok fazla olabilir
- Bazı üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon için ince ayar yapılması gerekir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Zendesk
Zendesk, müşteri hizmetleri sektöründe sadece bir isim değildir; en güvenilir yardım masası yazılımlarından biridir. Gelişmiş destek özellikleri sunan Zendesk, müşteri iletişimini geliştirmek ve iyileştirmek için sıfırdan tasarlanmıştır.
Basitliği ile diğer Help Scout alternatiflerinden sıyrılan ClickUp, her müşteri etkileşiminin verimli ve kişisel olmasını sağlar.
Platformun uyarlanabilirliği, ölçeklenebilirliği ve gelişmiş analiz özellikleri, sağlam bir Help Scout alternatifi arayan her boyuttaki destek ekibi için en iyi seçeneklerden biri olmasını sağlar.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Kapsamlı müşteri mesajlaşma yazılımıyla tüm iletişim kanallarını sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Yerleşik bilgi tabanı aracını kullanarak müşterilere self servis seçenekleri sunun
- AI destekli chatbot, her saat hızlı yanıtlar sağlar
- Özelleştirilebilir bilet görünümleri, biletleri zahmetsizce sıralamanıza ve önceliklendirmenize yardımcı olur, böylece Zendesk piyasadaki en iyi biletleme yazılımlarından biri olur
- Birçok üçüncü taraf uygulama ile uyumlu
- Müşteri memnuniyetini artırmak için verilerden eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- Mobil kullanıcılar için uygulama içi destek sunun
Zendesk sınırlamaları
- Küçük takımlar için fiyatlar yüksek olabilir
- Bazı gelişmiş özellikler entegrasyonlar gerektirir
- İlk kurulum karmaşık gelebilir
Zendesk fiyatlandırması
- Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
3. Intercom
Intercom, müşteri desteğinin paradigmalarını yeniden tanımlayan bir masaüstü çözümüdür.
Gerçek zamanlı konuşmalara odaklanan bu Help Scout alternatifi, sohbet desteği, etkileşimli ürün turları ve incelikli müşteri etkileşim tekniklerini bir araya getirir.
Onu ayıran özellik, gerçek ve kalıcı ilişkiler kurmaya olan bağlılığıdır. Anında iletişimin anahtar olduğu bir çağda, Intercom işletmelerin müşterileriyle anında etkileşim kurmasını, onlara destek olmasını ve memnun etmesini sağlar.
Intercom'un en iyi özellikleri
- Canlı sohbeti kullanarak ziyaretçilerle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurun ve müşteri deneyimini iyileştirin
- Sohbet robotları ve bilgi bankası makaleleriyle 24 saat hızlı yanıtlar alın
- Ürün turları, kullanıcıları doğrudan uygulamanız içinde eğitmenizi sağlar
- Belirli kullanıcı gruplarına alakalı içerik gönderin
- Kullanıcı davranışlarına göre desteği özelleştirin
- Popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olun
- Müşteri eğilimlerini ve davranışlarını anlayın
Intercom sınırlamaları
- Startup'lar için biraz daha yüksek fiyat
- Sesli ve görüntülü aramalar yerel özellikler değildir
Intercom fiyatlandırması
- Başlangıç: 74 $/ay
- Pro: Fiyatlandırma için Intercom ile iletişime geçin
- Premium: Fiyatlandırma için Intercom ile iletişime geçin
Intercom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (900+ yorum)
4. Front
Front, e-posta iletişimini bir işbirliği gücüne dönüştürerek devrim yaratıyor.
Eşsiz yaklaşımıyla takımlar, merkezi bir hub'dan e-postalara, uygulamalara, sosyal medya mesajlarına ve hatta SMS'lere zahmetsizce yanıt verebilir.
Diğer araçlarla entegre olma, analitiği izleme ve iş akışlarını otomatikleştirme yetenekleri, Front'u müşteri iletişimi oyununu yükseltmek isteyen takımlar için cazip bir seçim haline getirir.
Front'un en iyi özellikleri
- Tüm kanalleri tek bir yerde birleştirin
- Yanıtlarda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Zaman kazanmak için takip e-postalarını otomatikleştirin
- Platformdan ayrılmadan sorunsuz bir şekilde planlama yapın
- Takım performans ölçümlerine derinlemesine dalın
- CRM'ler, proje yönetimi araçları ve daha fazlasıyla senkronizasyon
- Hareket halindeyken bağlantıda kalın
Front sınırlamaları
- Geleneksel e-postadan zihniyet değişikliği gerektirir
- Gelişmiş analitik özellikler daha pahalı paketlerde sunulmaktadır
- Yeni başlayanlar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir
Front fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 59 $
- Ölçek: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 299 $
Front puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
5. Hiver
Hiver, Gmail'i güçlendirerek müşteri desteği için bir işbirliği merkezine dönüştürür.
Gmail'in tanıdık arayüzünden ayrılmadan, takımlar paylaşılan gelen kutularını yönetebilir, görevler atayabilir ve hatta performans ölçümlerini izleyebilir.
Hiver'ın sorunsuz çalışması, takımların birinci sınıf müşteri desteği sunmaya odaklanmasını sağlar ve Gmail merkezli takımlar için paha biçilmez bir araç haline getirir.
Hiver'ın en iyi özellikleri
- Sorunsuz ekip çalışması için iletişimi merkezileştirin
- Gerçek zamanlı bildirimlerle yanıtların çakışmasını önleyin
- E-postaları düzenleyin ve kategorilere ayırarak işleyişi kolaylaştırın
- Takım performansını izleyin ve iyileştirme alanlarını belirleyin
- Kurallar ve iş akışlarıyla tekrarlayan görevleri basitleştirin
- Yoğun zamanlarda bile zamanında yanıt verin
- Hiver, takımınızın bilgi tabanı yazılımı olarak da işlev görür, böylece takımınız bilgilere hızlı bir şekilde erişebilir
Hiver sınırlamaları
- Gmail için özel olarak geliştirildi, diğer e-posta platformlarının kullanıcılarını sınırlıyor
- Gelişmiş analitik özellikler yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcuttur
- Bazı rakiplere kıyasla entegrasyon seçenekleri daha azdır
Hiver fiyatlandırması
- Lite: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Elite: Kullanıcı başına aylık 59 $
Hiver puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
6. Freshdesk
Güvenilir Freshworks'ün ürünü olan Freshdesk, Help Scout alternatifleri arasında kolaylaştırılmış müşteri desteği ile tanınır.
Çok kanallı bir yardım masası çözümü olarak, müşteri konuşmalarını basitleştiren ve güçlendiren birçok otomasyon aracı sunar.
Freshdesk, biletleri yönetmek, üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon sağlamak veya çok dilli destek sunmak gibi her türlü işlemde, her etkileşimin etkili bir çözüme ulaşmasını sağlar.
Freshdesk'in en iyi özellikleri
- Müşteri taleplerini kolaylaştırın ve önceliklendirin
- E-postaları, sohbetleri, aramaları ve sosyal mesajları birleştirin
- Bilet gönderimi, eskalasyon ve bildirimleri ayarlayın
- Verimli takım çalışması için takım toplantıları ve bağlantılı biletleri kullanın
- Bilgi bankası gibi self servis seçenekleriyle bilet hacmini azaltın
- Temsilcilerin verimliliğini ve bilet çözüm süresini izleyin
- İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş içgörüler edinin
Freshdesk sınırlamaları
- Bazı özellikler küçük işletmeler için biraz fazla olabilir
- Özelleştirme bir öğrenme süreci gerektirebilir
- Harika
Freshdesk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Aylık 15 $/temsilci
- Pro: Aylık 49 $/temsilci
- Kurumsal: Aylık 79 $/temsilci
Freshdesk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Bonus: 2024'ün en iyi 10 Freshdesk alternatifi ve rakibi
7. ServiceNow
ServiceNow, geleneksel Help Scout alternatiflerinin ötesine geçerek, müşteri iletişimini otomatikleştirmek ve BT hizmet yönetimini modernize etmek için geniş bir dizi bulut çözümü sunar.
Gücü, özellikle büyük kuruluşlarda karmaşık iş akışlarını kolaylaştırma becerisinde yatmaktadır.
Operasyonları, işbirliğini ve müşteri hizmetlerini iyileştirmeye yönelik bir dizi araç sunan ServiceNow, sağlamlık ve ölçeklenebilirlik arayan kurumsal müşteriler için kapsamlı bir seçimdir.
ServiceNow'un en iyi özellikleri
- Olayları verimli bir şekilde çözün ve analiz edin
- Yeni güncellemeleri sorunsuz bir şekilde tanıtın
- Kullanıcıların bilgi tabanı özelliği ile yaygın sorunları kendi başlarına çözmelerine olanak tanıyın
- ServiceNow özelliklerini özelleştirin ve genişletin
- AI ile BT işlemlerini otomatikleştirin ve optimize edin
- Metriklere derinlemesine dalın ve hizmet sunumunuzu iyileştirin
- ServiceNow fonksiyonlarına hareket halindeyken erişin
ServiceNow sınırlamaları
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için fazla olabilir. Sizin için de durum böyleyse, şu ServiceNow rakiplerine göz atın
- İlk kurulum ve özelleştirme karmaşık olabilir
- Eklenti modülleri ve özellikler ile maliyetler artabilir
ServiceNow fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için ServiceNow ile iletişime geçin
ServiceNow puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
8. Helpwise
Helpwise, paylaşılan gelen kutusu alanında taze bir soluk.
E-posta işbirliğini zahmetsiz bir çaba haline getirerek, satış, destek ve operasyon takımları için güvenilir bir yardımcıdır.
Otomatik iş akışları, yerleşik sohbet ve analitik gibi sayısız özelliğe sahip Helpwise, küçük işletmelerin müşteri memnuniyetini ön planda tutarken e-postaları verimli bir şekilde yönetebilmesini sağlar.
Helpwise'ın en iyi özellikleri
- Akıcı koordinasyon için takım iletişimini birleştirin
- Otomatik etiketleme, atama ve daha fazlası için davranışlar ayarlayın
- Slack, CRM ve daha fazlası gibi popüler uygulamaları entegre edin
- Verimli işlem için eşzamanlı yanıtları önleyin
- Güçlü metriklerle takım performansını ölçün
- Gösterge panelini her takım üyesinin ihtiyaçlarına göre uyarlayın
- E-postalarınızın ne zaman okunduğunu öğrenin
Helpwise sınırlamaları
- Temel planda sınırlı işlevsellik
- Gelişmiş entegrasyonlar daha yüksek seviyeler için ayrılmıştır
- Kullanıcı arayüzü bazılarına daha az sezgisel gelebilir
Helpwise fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 50 $
Helpwise puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
9. HubSpot Hizmet Merkezi
HubSpot Service Hub, entegre müşteri hizmetlerinin kanıtıdır.
Yardım masası işlevlerinin ötesinde, işletmelerin müşterilerine hizmet sunmasını, onları memnun etmesini ve elde tutmasını sağlayan eksiksiz bir ekosistem sunar.
Bilgi tabanları, geri bildirim anketleri ve raporlama gösterge panelleri gibi özelliklerle Service Hub, her temas noktasının memnuniyet fırsatı olmasını sağlar.
HubSpot Service Hub'ın en iyi özellikleri
- E-postaları, sohbetleri ve daha fazlasını tek bir yerde entegre edin
- Bilgi tabanında sık sorulan soruları yanıtlamak için bilgilendirici makaleler hazırlayın
- HubSpot'un bilet yönetim araçlarıyla destek biletlerini doğru takımlara hızla yönlendirin
- Müşterilerinizin duygularını anlayın
- Hizmet metriklerini analiz ederek daha da optimize edin
- Müşterilerle gerçek zamanlı etkileşim kurun
- Müşteri sorunlarını etkili bir şekilde düzenleyin ve çözün
HubSpot Service Hub sınırlamaları
- Bazı gelişmiş özellikler daha dik bir öğrenme eğrisi gerektirir
- HubSpot dışındaki araçlarla entegrasyonlar bazen zor olabilir
- Özel çözümler ile karşılaştırıldığında özelleştirme sınırlı olabilir
HubSpot Service Hub fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 18 $/ay
- Profesyonel: 450 $/ay
HubSpot Service Hub puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000+ yorum)
10. Zoho Desk
Zoho Desk sadece bir müşteri hizmetleri aracı değil, bir deneyimdir.
Temsilciler ve müşteriler için zengin, bağlam farkında bir ortam oluşturmak, işlerin desteğe yaklaşımını yeniden şekillendirir.
AI destekli yardım, çok kanallı özellikler ve gelişmiş raporlama ile Zoho Desk, işletmelerin anlamlı ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasını sağlar.
Zoho Desk'in en iyi özellikleri
- E-posta, sosyal medya, sohbet ve daha fazlası aracılığıyla etkileşim kurun
- Soruları düzenleyin, önceliklendirin ve yanıtlayın
- Yerleşik otomasyonlarla destek bileti yanıtlarını ve görev atamalarını hızlandırın
- Müşterilere isteğe bağlı yanıtlarla güç verin
- Sürekli iyileştirme için içgörüler edinin
- Müşterilere daha hızlı destek vermek için takım oluşturun
- Özelleştirilebilir arayüzüyle Zoho Desk'i tamamen kendinize ait hale getirin
Zoho Desk sınırlamaları
- Mobil uygulama daha sezgisel olabilir
- Tüm özelliklerin kullanımı için eğitim gerektirir
- İlk kurulum biraz zaman alabilir
Zoho Desk fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 40
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $
Zoho Desk puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
ClickUp Neden Help Scout Alternatifleri Listesi'nin Başında Yer Alıyor?
ClickUp, müşterilere destek sağlamak için diğer Help Scout alternatiflerinin sınırlarının ötesinde hepsi bir arada bir çözüm sunar. Özelleştirme ve entegrasyon kolaylığı, onu sağlam bir Help Scout alternatifi arayan işletmeler için en iyi seçim haline getirir.
Müşteri sorgularından iç görevlere kadar her şeyi yönetme yeteneği ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için oyunun kurallarını değiştiriyor. Buna ClickUp blogunda bulunan çok sayıda kaynağı da ekleyin ve ClickUp'ın neden öne çıktığını kolayca anlayabilirsiniz. Hizmet masası yazılımından müşteri yolculuğu şablonlarına kadar, ClickUp takımların aradığı bütünsel çözümdür.