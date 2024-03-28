2025'te İşiniz İçin Olmazsa Olmaz 5 CRM Entegrasyonu

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, müşteri ile ilgili verileri tek bir platforma girmenize olanak tanır ve satış, pazarlama, ürün, müşteri desteği vb. tüm iç takımlarınızın senkronizasyonunu sağlar. Ancak, her departmanın kendine özgü gereksinimleri olduğundan, belirli bir iş alanını ele alan özel araçlar kullanabilirler.

İdeal bir dünyada, müşteri verileri tüm araçlarınız arasında sorunsuz bir şekilde akış halinde olmalıdır. Ne yazık ki, çoğu işletmede durum böyle değildir. İşletmeler, birden fazla kanaldan gelen büyük miktarda müşteri verisiyle uğraşmaktadır ve şirketlerin veriye dayalı kararlar alabilmesi ve müşteri deneyimini iyileştirebilmesi için bu verilerin senkronizasyonu gerekmektedir.

Tüm uygulamalarınızı ve platformlarınızı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamak bir hayal gibi geliyorsa, CRM entegrasyonları tam size göre. Bu blogda, CRM entegrasyonlarının nasıl işlediği açıklanıyor ve teknoloji yığınınızın bir parçası olması gereken en iyi CRM entegrasyon araçlarından bazıları inceleniyor.

CRM Entegrasyonları nedir?

CRM entegrasyonu, CRM yazılımınızı üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bağlama sürecidir. Sistemler arasında sürekli anahtar değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırmanıza ve bilgileri gerçek zamanlı olarak güncellemenize yardımcı olur. Böylece, entegrasyonlar, iki araçta bilgileri manuel olarak güncellemek veya kopyalayıp yapıştırmak yerine otomatik yollar oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, e-posta pazarlamanızı yönetmek için üçüncü taraf bir araç kullanıyorsanız, teslim edilen e-posta sayısı, açılan e-postalar, bağlantı tıklamaları ve diğer metrikler gibi bilgiler e-posta pazarlama aracı tarafından izlenir. Bu bilgiler, ekiplerinizin etkileşim ve faiz düzeyini anlamasına yardımcı olduğu için satış ekibiniz için de çok önemlidir. Ancak burada bir sorun var: tüm bu veriler şu anda farklı araçlarda bulunuyor, bu nedenle ekipleriniz eski veya eksik veriler alabilir.

CRM entegrasyonu ile her iki aracı birbirine bağlayabilir ve bilgilerin gerçek zamanlı olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Böylece, bir e-posta pazarlama kampanyası başlatıldığında, sonuçlar otomatik olarak izlenir ve CRM sisteminize aktarılır. Bu, her hesap veya kişi ile senkronizasyon sağlar, böylece satış takımlarınız müşteri etkileşimi hakkında eksiksiz bilgi alır ve doğru satış sunumları yapabilir.

CRM Entegrasyonlarının Avantajları

CRM'nizi teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla entegre etmenin birçok avantajı vardır. Kullandığınız araç veya platform ne olursa olsun, doğru ve güncel bilgiler edinebilirsiniz. Ayrıca, CRM entegrasyonunun aşağıdaki avantajlarından da yararlanabilirsiniz:

Geliştirilmiş verimlilik

Farklı sistemlere manuel veri girişi gibi tekrarlayan görevlere veda edin. Entegrasyonlar veri aktarımını otomatikleştirerek takımınızı daha stratejik ve etkili işler için serbest bırakır. CRM entegrasyonunu kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Pazarlama kampanyalarınızdan yeni potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın ve bu bilgileri anında CRM sisteminize aktarın, satış temsilcilerinin değerli zamanından tasarruf edin

Potansiyel müşterilerin web sitenizdeki, e-posta kampanyalarındaki ve diğer pazarlama kanallarındaki eylemlerini , satış takımlarınızın hangi potansiyel müşterilere öncelik vereceğini belirlemek için kullanabileceği potansiyel müşteri puanlarına dönüştürün

Tek bir tıklama ile anlaşma yapın ve fatura oluşturun, ödeme döngülerini hızlandırın

Destek temsilcilerinin tam müşteri geçmişini anında görmelerini sağlayarak daha hızlı ve daha bilinçli bilet çözümleri elde edin

Doğru veriler

Entegre bir CRM, verilerin her zaman doğru ve gerçek zamanlı olarak güncellenmesini sağlar. Bu sayede, kayıtlarınızın senkronizasyonunda meydana gelen hataları veya uyumsuzlukları önleyebilirsiniz.

Örneğin, biletleme ve müşteri veri yönetimi için Zendesk CRM kullanıyorsanız, ClickUp Zendesk Entegrasyonu'nu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Destek temsilcilerine görev olarak biletler atayın

Atanan kişiler, son teslim tarihleri ve diğer bilgiler dahil olmak üzere bilet bilgilerini görevlere tek bir yerden otomatik olarak ekleyin

Kolay referans için Zendesk bileti içinde alt görevler oluşturun

ClickUp ve Zendesk'teki bağlantıları gerçek zamanlı durum güncellemeleri ile görün

Zendesk biletini ClickUp görevine dönüştürme

Geliştirilmiş müşteri deneyimleri

CRM platformunuz tüm teknoloji yığınınızla entegre olduğunda, müşteri etkileşimleriniz hakkında her zaman güncel ve eksiksiz bilgiler edinebilirsiniz. Bu size şu konularda yardımcı olur:

Kişiselleştirilmiş konuşmalar satış temsilcileriniz ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olduğu için

Potansiyel müşterileri ve müşterileri, ilgi alanlarına ve davranışlarına göre alakalı içeriklerle etkileşime geçirin, onları sıcak tutun ve dönüşüme daha da yaklaştırın

Destek fonksiyonlarını iyileştirin, takımlarınız geçmiş etkileşimlere dayanarak müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek zamanında ve kişiselleştirilmiş yardım sunabilir

Veri silolarını ortadan kaldırarak ve bağlantılı bir deneyim sunarak daha güçlü ilişkiler kurar, müşteri memnuniyetini artırır ve nihayetinde sadakat ve tavsiye edilebilirliği artırırsınız.

Gelişmiş işbirliği

Önemli müşteri bilgileriniz artık veri silolarında bulunmadığından, her takım verilere gerçek zamanlı olarak erişebilir ve bu da takımın genel iletişim ve işbirliğini geliştirir. Böylece, takımlarınız daha etkili bir şekilde işbirliği yapabilir ve birlikte çalışabilir, bu da işinizi daha yenilikçi bir şekilde yürütmenize ve operasyonları kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Dahası, tüm takımlar tek bir doğru kaynaktan çalıştığı için, takımlar daha hızlı ve daha güvenli kararlar alabilir.

Daha yüksek gelir elde edin

Sorunsuz veri güncelleme, satış takımlarınızın doğru bilgileri almasını ve bu verilerin birden fazla sistem arasında aktarılırken kaybolmamasını sağlar. Bu sayede şunları yapabilirsiniz:

Optimize edilmiş iş akışları, kişiselleştirilmiş erişim ve zamanında müşteri adayı geliştirme ile daha fazla müşteri adayı dönüştürün

Tüm ilgili verileri parmaklarınızın ucunda elde edin, satış temsilcilerinizin anlaşmaları güvenle ve hızla kapatmasına yardımcı olun

Müşteri memnuniyeti (C-Sat) verilerini kullanarak müşteri kaybını tahmin edin ve satış takımlarını bilgilendirerek sorunları çözmelerine, iletişimi kişiselleştirmelerine veya değerli müşteri ilişkilerini kurtarmak için diğer adımları atmalarına yardımcı olun

Müşteri deneyimlerini iyileştirin, böylece daha fazla tekrar satın alan müşteri kazanın ve çapraz satış veya üst satış fırsatlarını artırın

Böylece, CRM entegrasyonları satış büyümesini hızlandırarak yeni müşteriler kazanmanıza, mevcut müşterileri elde tutmanıza ve gelir potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Güçlü veri odaklı içgörüler

Tüm verileriniz CRM sisteminize entegre edildiğinde, müşteri yolculuğunuz hakkında değerli bilgiler edinebilirsiniz. Bu, birden fazla kanalda müşteri davranışlarını izlemenizi ve müşterilerinizin markanızla nasıl etkileşim kurduğunu anlamanızı sağlar. Bu da pazarlama, satış ve destek ekiplerinizin etkili bir şekilde çalışması için hayati önem taşır.

Bu müşteri bilgilerini daha ayrıntılı veri analizi ve güçlü huni raporları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Böylece satış, pazarlama ve destek verimliliğiniz hakkında içgörüler elde edersiniz. Genel stratejinizdeki potansiyel darboğazları tespit edebilirsiniz.

CRM'ye bu veri odaklı yaklaşımla, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri stratejileriniz hakkında bilinçli kararlar alabilir, bu stratejilerin hedef kitlenizle uyumlu olmasını ve gerçek sonuçlar getirmesini sağlayabilirsiniz.

Yaygın CRM Zorlukları

CRM platformları, iletişim kanalları, iş araçları ve diğer uygulamalar gibi sürekli olarak gelişmektedir. Bu küçük değişiklikler genellikle bilginin sorunsuz akışını engelleyebilir ve CRM entegrasyonunda zorluklara yol açabilir:

Teknoloji farklılıkları: Entegrasyon yapmak isteyen platformlar, birbiriyle uyumlu olmayan teknolojilere veya protokollere dayalı olabilir. Örneğin, araçlar farklı teknolojiler (SOAP ve REST), aktarım protokolleri (HTTP ve HTTPS), dijital sertifikalar, kimlik doğrulama protokolleri (oAuth 2. 0) vb. kullanabilir. Bu durum, bilgi paylaşımı ve senkronizasyonunda sorunlara yol açabilir

Veri güvenliği endişeleri: Satıcılar bilgi paylaşımını kabul etmezse CRM entegrasyonları başarısız olur. Örneğin, bir fatura aracı hassas bilgilerle ilgili endişeleri gerekçe göstererek API'ler sunmaz veya diğer araçlarla bilgi paylaşmazsa, bu aracı bir CRM ile entegre etmek mümkün olmaz.

Bu sorunların ortaya çıkmasını önlemenin ideal yolu, seçtiğiniz araçların ve CRM'nin gerekli entegrasyonları sağlayıp sağlamadığını proaktif olarak kontrol etmektir.

Örneğin, HubSpot gibi kapsamlı bir CRM platformu, pazarlama, satış, hizmet, CMS ve operasyonlar dahil olmak üzere birçok gereksinim için idealdir. Ayrıca, sorunsuz bağlantı ve ClickUp ve HubSpot entegrasyonu dahil olmak üzere çeşitli entegrasyonlar sunar. Bu sayede şunları yapabilirsiniz:

İki yönlü senkronizasyon özelliğini kullanarak verileri her iki yönde senkronize edin ve bilgilerin her iki sistemde de her zaman güncel olmasını sağlayın

Her iki platformdan da tetikleyici iş akışlarını kullanarak, birden fazla takımı kapsayanlar da dahil olmak üzere müşteri yolculuğundaki tüm güncellemelerin her iki sistemde de otomatik olarak güncellenmesini sağlayın

20'den fazla farklı tetikleyiciyi kullanarak ClickUp ve HubSpot arasındaki işleri otomatikleştirin

İlgili: En iyi Hubspot entegrasyonları

CRM Entegrasyon Türleri

Özel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak tercih edebileceğiniz farklı türde araçlar ve CRM entegrasyonları bulunmaktadır. Bu kararı vermek için, mevcut CRM entegrasyon türlerini anlamak çok önemlidir.

Satış, pazarlama ve verimlilik gereksinimlerinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak bazı anahtar CRM entegrasyon türlerini inceleyelim:

E-posta entegrasyonları

E-posta pazarlama yazılımı, her kuruluşun erişim ve satış çabaları için çok önemlidir. 2022 yılında 4,26 milyar e-posta kullanıcısı vardı, bu da e-postayı potansiyel müşteriler, müşteriler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurmak için en umut verici kanallardan biri haline getirdi.

E-posta pazarlama çözümünüzü CRM'nizle entegre etmek, müşteri bilgilerinizi otomatik olarak yakalamanıza ve düzenlemenize yardımcı olacağından harika bir seçenektir. Ayrıca, geri dönen e-postalar, abonelik iptalleri ve teslim edilmeyen e-postalar gibi önemli metrikleri izleyebilirsiniz.

E-posta entegrasyonu, yeni potansiyel müşterilere hoş geldiniz e-postaları gönderme, müşteri yaşam döngüsü yolculuğu ve davranışlarına göre potansiyel müşteri geliştirme dizilerini tetikleme ve CRM bilgilerini kullanarak satış tekliflerini kişiselleştirme gibi süreçleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

CRM'ler için popüler e-posta entegrasyonları arasında Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp ve Omnisend bulunur.

Takvim entegrasyonları

Toplantılarınızı ve genel planlamanızı güçlendirmek mi istiyorsunuz? Takvim entegrasyonları, CRM'nizden randevuları izlemenizi ve düzenlemenizi sağlayarak bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Önemli müşteri etkinliklerini planlayabilir ve toplantı davetiyeleri, hatırlatıcılar ve bildirimler gibi süreçleri otomatikleştirebilirsiniz. Bu, toplantıları ayarlarken çift rezervasyonları önlemenize ve takımınızın programlarına bütünsel bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

Google Takvim ile entegrasyonlu ClickUp Takvim Görünümü

CRM'ler için popüler Takvim entegrasyonları arasında Google Takvim, Microsoft Office 365 Takvim, Calendly ve Notion Takvim bulunur.

İletişim entegrasyonları

Web sitesi ziyaretçilerine gerçek zamanlı destek sunmak mı istiyorsunuz? Ya da müşterilerinizin ihtiyaç duydukları desteği alabilmeleri için onlarla sohbet etmek mi istiyorsunuz? Tüm bunları iletişim entegrasyonları kullanarak yapabilirsiniz. Bu entegrasyonlar, kullanıcıların tanıdık bir kanal veya uygulama kullanarak destek ekiplerinizle veya satış ekibinizle sohbet etmelerine ve bu konuşmaları CRM'nize otomatik olarak kaydetmelerine olanak tanır. Bu kategorideki en iyi CRM entegrasyonlarından bazıları şunlardır:

Mesajlaşma platformları : CRM'nizi Slack, WhatsApp, Telegram veya diğerleri gibi mesajlaşma platformlarıyla entegre edebilirsiniz. Bu entegrasyon, müşterilerinizin aşina oldukları uygun kanallar aracılığıyla destek almalarını sağlar ve daha yakın bağlantılar kurmanıza veya destek mesajlarını takip etmenize yardımcı olur

Telefon: Telefon sisteminizi CRM veya diğer araçlarla entegre ederek iletişimi kolaylaştırın ve çağrı yönetimini geliştirin

Sanal toplantı araçları: Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlar, yüz yüze video konferanslara olanak tanıyarak müşterilerinizle daha kişisel bir bağlantı kurmanızı sağlar. Bu araçları, ürün demoları yapmak, uzaktan sunumlar gerçekleştirmek veya yeni potansiyel müşteriler kazanmak için web seminerleri düzenlemek amacıyla kullanabilirsiniz

Canlı sohbet: Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat ve diğerleri gibi araçlarla web sitenizde veya sosyal medya kanallarınızda canlı sohbet seçeneği sunarak müşterilerinizin özel sorgularına yanıt almalarını sağlayın. Bu Canlı Sohbet CRM entegrasyonlarını kullanarak, bu konuşmaları CRM'nizle otomatik olarak senkronize edebilir ve satış takımınızın müşterilerin sorunlu noktaları ve sorguları hakkında değerli içgörüler elde etmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu içgörüler, hedefli pazarlama kampanyaları veya tanıtım faaliyetleri için kullanılabilir

Muhasebe entegrasyonları

Hesap yönetimi entegrasyonları, müşteri faturalandırma, fatura oluşturma ve diğer hesapla ilgili faaliyetleri geliştirmeye odaklanır. Bunları CRM platformunuzla entegre ederek, kapalı anlaşmalar için otomatik olarak faturalar oluşturabilir, müşteri ödemelerini muhasebe yazılımıyla senkronize edebilir ve müşteri faturalarını ve ödemelerini mutabakatlayabilirsiniz.

Örnekler arasında FreshBooks, Zero, QuickBooks ve Paycove bulunmaktadır.

Yardım masası entegrasyonları

Çoğu işletme, müşteri desteği ve biletleme gereksinimleri için yardım masası yazılımlarına güvenir. Bu çözümler, müşteri biletlerinizi CRM platformlarıyla senkronize ederek temsilcilerin müşteri bilgilerine ve geçmişine erişmesine ve geçmiş sorunları izleyerek hızlı ve tatmin edici bir çözüm sunmasına olanak tanır.

Örnekler arasında Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow ve Microsoft Office Dynamics 365 Müşteri Hizmetleri bulunmaktadır.

CRM entegrasyonları, verimli iş akışları, mutlu müşteriler ve artırılmış verimlilik için gizli bir formüldür. CRM araçlarınız için doğru entegrasyon platformunu seçmenize yardımcı olmak için, kullanılabilirlik, özellikler ve müşteri değerlendirmelerine göre en iyi 5 CRM entegrasyon aracını burada bulabilirsiniz.

1. ClickUp

ClickUp, satış ve pazarlama takımlarının müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak için ihtiyaç duydukları tüm anahtar özellikleri sunan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. CRM görevlerini otomatikleştirebilir, müşteri zaman çizelgelerini ve projelerini takip edebilir ve satış boru hattınızı Takvim, Liste, Tablo, Kanban benzeri Pano görünümü ve daha fazlasını içeren 15'ten fazla benzersiz görünümde görselleştirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonunda Hesaplar ve Fırsatlar Pano görünümü

ClickUp ayrıca HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks ve daha fazlası gibi popüler CRM'lerle etkileyici bir dizi entegrasyona sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

: Entegrasyonları kolayca bulun ve yönetin, performansı izleyin ve yeni araçlar keşfedin Evrensel Arama: Entegrasyonları kolayca bulun ve yönetin, performansı izleyin ve yeni araçlar keşfedin

: CRM veya entegre uygulamalarınızdaki etkinlikler tarafından tetiklenen otomatik görevlerle iş akışlarını kolaylaştırın Yerel Otomasyon: CRM veya entegre uygulamalarınızdaki etkinlikler tarafından tetiklenen otomatik görevlerle iş akışlarını kolaylaştırın

: CRM verilerinizdeki belgeler üzerinde işbirliği yapın, bilgi silolarını ortadan kaldırın ve iletişimi güçlendirin ClickUp Belgeleri: CRM verilerinizdeki belgeler üzerinde işbirliği yapın, bilgi silolarını ortadan kaldırın ve iletişimi güçlendirin

: Benzersiz ihtiyaçlar için özel bağlantılar oluşturun ve gerçek anlamda birleşik bir ekosistem sağlayın Özel API Entegrasyonları: Benzersiz ihtiyaçlar için özel bağlantılar oluşturun ve gerçek anlamda birleşik bir ekosistem sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle, yeni kullanıcıların alışması zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

2. Zapier

Zapier, iş akışları oluşturmanıza ve birden fazla süreci otomatikleştirmenize yardımcı olan kod gerektirmeyen bir otomasyon aracıdır. 6000'den fazla araçla entegrasyon sağlar ve Google E-Tablolar'a veri aktarma, Slack üzerinden müşterilerle iletişim kurma, WooCommerce üzerinden e-posta gönderme ve tüm bu bilgileri bir CRM'de toplama gibi birçok görevi gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Zapier'ın gösterge paneli görünümü

Zapier'in en iyi özellikleri

Standart seçeneklerin ötesinde özel ihtiyaçları karşılayan, hayal edebileceğiniz hemen hemen tüm uygulamalarla entegre edin

Teknik uzmanlık gerektirmeden temel otomasyon oluşturun; görsel iş akışlarına alışkın kullanıcılar için idealdir

Yaygın entegrasyonlar için çok sayıda önceden oluşturulmuş "Zaps" keşfedin, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Zapier sınırlamaları

Rakiplerine kıyasla teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça dik

Çoğu aracın API'lerinde bulunan karmaşık entegrasyonlar, bu araçlardan elde edebileceğiniz işlevselliği ve güncellemeleri kısıtlar

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 73,50 $

Takım: 103,50 $/ay

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

3. Mulesoft Anypoint Platform

MuleSoft, API'leri, CRM entegrasyonunu ve otomasyonu kullanarak benzersiz iş akışları ve süreçler oluşturmanıza yardımcı olan bir entegrasyon platformudur (IPaaS). Bu aracın en iyi özelliği, önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve API yönetimi ile sürükle ve bırak arayüzüdür ve karmaşık entegrasyon gereksinimleri olan büyük ölçekli kurumsal şirketler için idealdir.

Anypoint Studio aracılığıyla API ve Entegrasyonlar için Mulesoft IDE

Mulesoft'un en iyi özellikleri

Güçlü güvenlik özellikleriyle büyük kuruluşlar için veri koruması ve uyumluluk sağlayın

Entegrasyonun merkezi noktası olarak API'lerin sunduğu esneklik ve ölçeklenebilirlikten yararlanın

Ölçeklenebilirlik ve yönetim kolaylığı gibi bulut bilişimin avantajlarından yararlanın

Mulesoft sınırlamaları

Birçok geliştirici, öğrenme eğrisinin dik olduğunu ve sağladığı özellikler için paranın karşılığını vermediğini belirtti

Kurulumu zor ve listedeki diğer araçlara kıyasla sınırlı yetenekler

Mulesoft fiyatlandırması

API taleplerine göre özel fiyatlandırma

Mulesoft puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (500+ yorum)

4. Integrately

Integrately, 1100'den fazla uygulama için 8 milyon önceden oluşturulmuş iş akışına sahip bir otomasyon yazılımıdır. Bu platformu kullanarak, CRM'nizi birden fazla uygulama ve platformla bağlayabilir, tek tıklamayla otomasyon ve iş akışları kullanarak karmaşık görevleri basitleştirebilirsiniz.

Integrately aracılığıyla otomasyon görünümü

Integrately'nin en iyi özellikleri

Entegre uygulamalar arasında tutarlı biçimler için verileri sorunsuz bir şekilde temizleyin ve düzenleyin

Kodlama yapmadan entegrasyonlar oluşturun, teknik bilgisi az olan kullanıcılar için süreci basitleştirin

Tüm bağlı sistemlerde anında veri güncellemeleri sağlayın

Integrately sınırlamaları

Ş Akışı oluşturucu kullanımı zor

Teknik bilgi sahibi olmayan kişiler için hataları gidermek zordur

Integrately fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç: 29,99 $/ay

Profesyonel: 49 $/ay

Büyüme: 124 $/ay

İş: 299 $/ay

Integrately derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

5. Zendesk

Zendesk, biletleme ve destek işlemlerini otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek bulut tabanlı bir müşteri desteği, satış ve hizmet platformudur. Bu araç, çeşitli kanallar aracılığıyla müşteri iletişimini yönetmenize, müşteri ilişkileri yönetimi görevlerini otomatikleştirmenize, otomatik yanıtlar oluşturmanıza, bilgi tabanlarını yönetmenize ve genel iletişimi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Zendesk ayrıca Zoho CRM, Dynamics 365 Connector ve Hubspot CRM gibi en iyi CRM platformları dahil olmak üzere 1600'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sunar.

Zendesk aracılığıyla CRM entegrasyonları

Zendesk'in en iyi özellikleri

Verimli müşteri desteği için sağlam biletleme, raporlama ve self servis seçenekleri sunun

HubSpot ve Salesforce gibi popüler CRM sistemlerine kolayca bağlanın

CRM'nizdeki müşteri verileriyle destek etkileşimlerini birleştirerek bütünsel bir görünüm elde edin

Zendesk sınırlamaları

Bu araç, özellikle küçük veya orta ölçekli kuruluşlar için maliyetli olabilir

Zorlu ilk kurulum ve öğrenme süreci, uzman yardımı olmadan gezinmeyi zorlaştırıyor

Yalnızca temel işbirliği seçenekleri sunar, bu da daha büyük bir takımla sorunsuz bir şekilde çalışmayı zorlaştırır

Zendesk fiyatlandırması

Suite Takım: Ajan başına 69 $/aydan başlayan fiyatlarla

Suite Growth: Ajan başına 115 $/aydan başlayan fiyatlarla

Suite Professional: Ajan başına 149 $/aydan başlayan fiyatlarla

Suite Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3000'den fazla yorum)

ClickUp ile CRM Entegrasyonlarınızı Optimize Edin

İş dünyası giderek daha karmaşık ve çok boyutlu hale geldikçe, pazarlama, satış, destek veya ürün operasyonları gibi tüm operasyonel görevlerinizi takip etmenize yardımcı olacak doğru CRM çok önemlidir. CRM entegrasyonu, birden fazla araç ve uygulamayı tek bir platformda birleştirerek her departmana uygun bağlamı sağlayarak çok önemli bir rol oynar.

Ancak, iş potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak, sadece iş optimizasyonunun ötesine geçer. Her takım üyesi, görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeli ve bunların genel sonuçlara yansıdığından emin olmalıdır. Bu süreci kolaylaştırmak için ClickUp, sorunsuz bir işbirliği için çeşitli araçları ve uygulamaları bir araya getiren hepsi bir arada bir platform sunar .

ClickUp'ın hepsi bir arada CRM ve verimlilik optimizasyonu gösterge paneli

Her takım üyesi, ClickUp'ın kullanıma hazır CRM şablonlarını ve entegrasyonlarını kullanarak tek bir platformda görevleri etkili bir şekilde önceliklendirebilir, zamanını verimli bir şekilde yönetebilir, projeleri izleyebilir ve müşteri gereksinimlerini anlayabilir. Tüm uygulamalarınızı ve müşteri verilerinizi tek bir yerde bulundurmanın önemli bir avantajı daha vardır: bilgileri hızlı bir şekilde bulma yeteneği.

ClickUp Evrensel Arama ile basit bir arama sorgusu ile herhangi bir dosya, belge, sorgu veya müşteri verisini bulun. Arama algoritması, bağlı tüm veritabanlarını ve araçları tarayarak, kişiselleştirilmiş ve alakalı sonuçları anında almanıza yardımcı olur.

Tüm veritabanlarını ve bağlı uygulamaları tarayabilen ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği

ClickUp CRM hakkında daha fazla bilgi edinmek ve denemek için ücretsiz denemeye kaydolun. Bugün yolculuğunuza başlayın ve farkı yaşayın!

Sık sorulan sorular

1. CRM API Entegrasyonu nedir?

CRM API entegrasyonu, CRM sisteminizi Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) kullanarak diğer araçlar ve platformlarla bağlar. Bu API'ler, verilerin sorunsuz bir şekilde ileri geri akışını sağlayan bağlantı görevi görür. Birden fazla sistem arasında kolay veri akışı sayesinde, işletmeler pazarlama çabalarını iyileştirebilir ve gerçek zamanlı bilgiler edinebilir.

2. ERP ve CRM entegrasyonu nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı, finans, envanter ve üretim dahil olmak üzere temel iş süreçlerinizi yönetir. Tersine, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı, müşteri ilişkilerini ve dış paydaşları yönetir. Bu iki sistemi entegre ederek, işletmeler potansiyel müşteri aşamasından siparişin yerine getirilmesine kadar müşteri yolculuğunun birleşik bir görünümünü elde edebilir.

3. CRM'mi diğer platformlarla entegre etmek güvenli mi?

Bir sistemdeki veriler diğer sistemlerle paylaşılacağından, API'leri ve veri paylaşım gereksinimlerini incelemek çok önemlidir. Entegrasyon araçlarını seçerken, veri şifreleme, erişim kontrolleri ve düzenli güvenlik denetimleri gibi sağlam güvenlik önlemlerine sahip sağlayıcıları tercih etmeniz her zaman önerilir. Örneğin ClickUp, verilerin her zaman güvende kalmasını sağlamak için sıkı güvenlik protokollerine ve endüstri standartlarına uymaktadır.

4. Farklı entegre sistemler arasında veri tutarlılığını nasıl sağlayabilirim?

Veri tutarlılığı, sorunsuz operasyonlar ve doğru içgörüler için çok önemlidir. Sorunsuz bağlantı ve ürünleri otomatik olarak senkronize eden veri entegrasyon araçlarını arayın. ClickUp'ın iki yönlü senkronizasyonu, bir platformda yapılan tüm değişikliklerin bağlı tüm uygulamalara otomatik olarak yansıtılmasını sağlayarak her iki sistemdeki verilerin her zaman güncel olmasını sağlar.

5. CRM entegrasyonlarımın başarısını nasıl ölçebilirim?

Entegrasyonlarınızın etkisini izlemek için, potansiyel müşteri dönüşüm oranı, müşteri kayıp oranı, bilet hacmi, müşteri yaşam boyu değeri, çözüm süresi, müşteri edinme maliyetleri ve daha fazlası gibi metrikleri analiz etmelisiniz. Bu veriler, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve genel müşteri deneyimlerinizi optimize etmenize yardımcı olur.