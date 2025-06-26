2025'te AI Video Oluşturma için En İyi 11 HeyGen Alternatifi

Profesyonel görünümlü videolar oluşturmak eskiden ajansların, pahalı yazılımların veya düzenleme püf noktalarını öğrenmek için geç saatlere kadar çalışmanın işiydi. HeyGen, özelleştirilebilir AI avatarları ve birkaç dakika değilse bile birkaç saat içinde sözcü videoları yayınlama özelliği ile bunu değiştirdi.

Ancak özelleştirme sınırları, fiyatlandırma veya ses seçenekleri konusunda bir engelle karşılaştıysanız, yalnız değilsiniz.

Birçok kullanıcı HeyGen'i kullanarak AI video oluşturma fikrini seviyor, ancak marka hikayesi anlatımı, çok dilli içerik veya dinamik takım işbirliği gibi belirli kullanım durumları için yeterince esnek olmadığını düşünüyor.

Bu nedenle, bu yazıda aradığınız şeye bağlı olarak size daha fazla kontrol, yaratıcılık veya uygun fiyat sunan en iyi HeyGen alternatiflerini bir araya getirdik.

Neden HeyGen Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

HeyGen, AI video oluşturmayı kolaylaştırır, ancak herkes için uygun değildir. Kullanıcıların alternatifleri keşfetmesinin nedenleri (gerçek incelemelere göre):

Avatarlar ve ortamlar için sınırlı özelleştirme: Kullanıcılar, yaratıcılıklarının sınırlarına ulaştıklarını bildiriyor — ek satışlar olmadan jestler, arka planlar veya markalı öğeler üzerinde gerçek kontrol yok

Ses kalitesi robotik veya tutarsız hissedilebilir: Bazı sesler, özellikle uzun veya çok dilli videolarda duygusal nüanslardan veya hızdan yoksundur, bu da daha az ilgi çekici sonuçlara yol açar

Fiyatlandırma, hacme göre hızla artar: Ücretsiz olarak başlasa da, ses klonlama veya birden fazla avatar gibi gelişmiş özellikler hızla pahalı hale gelir. Bu, HeyGen'i uygun fiyatlı bir şekilde ölçeklendirmeyi zorlaştırır

Takımlar için gerçek bir işbirliği çalışma alanı yok: HeyGen, HeyGen, video pazarlama takımları veya ajansları için işleri yavaşlatabilecek yerleşik proje yönetimi veya inceleme araçlarına sahip değildir

Temel düzenleme özellikleri: Sahneleri veya metin katmanlarını değiştirmek dışında fazla bir şey yapamazsınız. Daha kişiselleştirilmiş video üretimi (B-roll, ekran kaydetme, katmanlama gibi) için başka araçlar gerekir

Sınırlı senaryo yazma veya AI fikir üretme araçları: Hazır bir senaryo ile gelmeniz gerekir; AI, beyin fırtınası, ana hatların belirlenmesi veya gerçek senaryo yazımında yardımcı olmaz

Ara sıra gecikme veya işleme gecikmeleri: İnceleme sitelerinde sıkça dile getirilen bir şikayet, yoğun trafik sırasında işleme sürelerinin yavaşlayarak hızlı teslimat gerektiren projeleri etkileyebilmesidir

Bu sınırlamalar, profesyonel kalitede videolar için gerekli özellikler açısından HeyGen'den çok daha iyi performans gösteren video oluşturma araçlarını özenle seçmemizin nedenidir. Hadi onları keşfedelim.

HeyGen Alternatiflerine Genel Bakış

Araç Anahtar özellik En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Uçtan uca video proje yönetimi, ClickUp Brain ile AI komut dosyası oluşturma, işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar, video prova ve web kamerası/ekran kaydı için Klipler Senaryodan geri bildirime kadar video prodüksiyonunu tek bir yerden yöneten küçük ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7 $ / kullanıcı / ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Synthesia 120'den fazla dilde AI avatarlar, senaryodan videoya, PowerPoint dönüştürme, toplu video oluşturma, dudak senkronizasyonu Çok dilli eğitim ve şirket içi videolar oluşturan orta ölçekli ve kurumsal takımlar Ücretsiz deneme mevcuttur; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma VEED AI avatarlar, altyazılar, metinden konuşmaya dönüştürme, Magic Cut, sosyal medya için yeniden boyutlandırma özelliklerine sahip tarayıcı tabanlı düzenleyici Kısa form içerik ve sosyal medyaya hazır videolar oluşturan serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Rask Ses klonlama, dudak senkronizasyonu ile dublaj, konuşmacı ayırma, altyazı dışa aktarma, çeviri belleği Orta ve büyük ölçekli içerik ve yerelleştirme takımları, videoları küresel kitleler için yeniden kullanıyor Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 60 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma InVideo AI senaryodan videoya, stok görüntüleri, seslendirmeler, altyazılar, sosyal medyaya hazır dışa aktarım biçimleri Markalı içerik ve hızlı tempolu sosyal videolar üreten küçük takımlar ve pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Runway Metinden videoya, Gen-4 avatar tutarlılığı, arka plan kaldırma, sinematik efektler, AI hareket araçları Gelişmiş AI tarafından oluşturulan hikaye anlatımı üreten yaratıcı takımlar ve solo içerik oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur (sınırlı kullanım); Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Elai. io Belgeleri avatarlı videolara, etkileşimli testlere, SCORM dışa aktarımına ve 75'ten fazla dile dönüştürün Eğitim videoları ve oryantasyon materyalleri oluşturan küçük ve orta ölçekli L&D ve İK takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma AI Studios (DeepBrain) 2000'den fazla avatar, 150'den fazla dil, GPT destekli komut dosyası oluşturma, jestler, ses kontrolü Gerçekçi avatar içerikleri üreten orta ölçekli ve kurumsal eğitim, satış ve iletişim takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Lumen5 Blog gönderilerini videolara, marka kitlerine, stok görüntülere, çoklu biçimlerde dışa aktarımlara dönüştürün Yazılı içeriği görsel varlıklara dönüştüren küçük takımlar ve tek başına çalışan pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Colossyan Oluşturucu SCORM desteği, çok dilli avatarlar, video şablonları, testler, e-öğrenme özellikleri Küçük ve orta ölçekli L&D ve etkinleştirme takımları, oryantasyon veya dahili video içerikleri oluşturuyor Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 27 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Birinci Saat Senaryo sihirbazı, 100'den fazla avatar, 60'tan fazla dil, role dayalı erişim, marka kitleri İç iletişimi ve açıklayıcıları ölçeklendiren küçük ve orta ölçekli iş takımları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Kullanabileceğiniz En İyi HeyGen Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

İşte en iyi HeyGen alternatiflerinin ayrıntılı bir incelemesi:

1. ClickUp (Video projelerini yönetmek ve takım işbirliği için en iyisi)

ClickUp ile video prodüksiyonunu uçtan uca yönetin ClickUp Brain'i kullanarak senaryo yazımı, planlama, ön ve son prodüksiyon için yardım alarak video prodüksiyon iş akışını hızlandırın

Sadece video oluşturmakla kalmayıp, videolarla ilgili her şeyi yönetiyorsanız, ClickUp tam size göre.

Yalnızca AI tarafından oluşturulan avatarlar üzerine odaklanan HeyGen'den farklı olarak, ClickUp yaratıcı takımların tüm video prodüksiyon sürecinde planlama, senaryo yazma, kayıt, inceleme ve ilerleme izleme işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bunu bir video düzenleyici olarak değil, içerik takımları için nihai komut merkezi, yani her şeyi içeren uygulama olarak düşünün.

İşbirliği yapanların metni canlı olarak düzenleyebileceği, geri bildirim için yorum bırakabileceği, eylem için ekip arkadaşlarını etiketleyebileceği ve referans bağlantıları veya medya öğeleri ekleyebileceği ClickUp Belgeleri'nde doğrudan senaryonuzu taslak olarak yazarak başlayın.

ClickUp Docs'ta zengin biçimlendirme, iç içe sayfalar ve sürüm kontrolü ile gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve işbirliği yapın

Tek başınıza yapmanıza gerek yok. ClickUp Brain'in AI yardımını kullanarak ilk senaryonuzu oluşturun veya yaratıcı bir özet temelinde taslağınızı geliştirin. Bu, sıradan bir GenAI aracı değildir.

Claude veya ChatGPT'den daha güçlü kılan özelliği, bağlam farkındalığıdır. ClickUp çalışma alanınızdaki görevler, belgeler ve sohbetler hakkında derin bilgiye sahiptir, bu da videolarınızı tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize ve yeniden çalışmayı azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca, en yeni LLM'lere (Claude, ChatGPT, Gemini ve daha fazlası dahil) doğrudan ClickUp Brain'den de erişebilirsiniz!

ClickUp Brain'i kullanarak birden fazla LLM arasında geçiş yapın ve elinizdeki görev için modeli optimize edin

Vizyonunuzu belirledikten sonra, ClickUp Brain araştırmaları özetlemenize, hantal cümleleri yeniden yazmanıza ve hatta büyük bir senaryoyu modüler parçalara ayırmanıza da yardımcı olur.

Hikayeyi oluşturmaya veya görselleştirmeye hazır olduğunuzda, ClickUp Beyaz Tahtaları sahneleri haritalandırmanızı, seslendirmelere açıklama eklemenizi ve videonuzun akışını çizmenizi kolaylaştırır; bu da storyboard oluşturma veya müşteri onayları için idealdir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Storyboard Şablonu, kayıt başlamadan önce sahneleri ve sekansları görsel olarak haritalamak için mükemmeldir.

Buradan, ClickUp Clips ile uygulamalar arasında geçiş yapmadan tarayıcınızdan ekran + web kamerası kılavuzlarını veya anlatımları kaydedebilirsiniz. Tekrarlamanız mı gerekiyor? Platform içindeki herhangi bir Klip, Belge veya Beyaz Tahta'yı inceleyin ve yorumlayın, e-postalar arasında gidip gelmenize gerek yok.

ClickUp Clips ile ekranınızı ve sesinizi zahmetsizce kaydedin ve paylaşın, takım iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın

Ve her şey ClickUp Görevleri içinde yer aldığı için, animasyon oluşturma, B-roll kaynağı bulma veya kesintileri gözden geçirme gibi sonraki adımları atamak sadece bir tık uzağınızda. Özel Durumlar, Görev Öncelikleri, Bağımlılıklar ve gerçek zamanlı ClickUp Sohbeti, yaratıcı takımların daha hızlı hareket etmesine ve senkronizasyonunu korumasına yardımcı olur.

İşleri daha da hızlandırmak için, ClickUp'taki Video Prodüksiyon Şablonu ile başlayabilirsiniz. Bu şablon, çekimleri planlamanıza ve prodüksiyon sürecinin ön hazırlıktan son aşamasına kadar her aşamasını izlemenize yardımcı olan kullanıma hazır bir çalışma alanıdır.

Ücretsiz şablon alın Çekimlerinizi, düzenlemelerinizi ve incelemelerinizi baştan sona yapılandırmak için tasarlanmış ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile iş akışınızı anında başlatın

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak çekim tarihlerini, yetenekleri, konumu, dosya bağlantılarını ve onay durumunu kaydedin. Yazarlar, düzenleyiciler ve gözden geçirenlere bireysel görevler atayın ve zaman çizelgelerini ve darboğazları net bir şekilde görmek için yerleşik Gantt grafikleri, Takvimler ve Gösterge Panelleri ile her şeyi izleyin.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Takımınızla video projelerini planlamak, senaryo yazmak, yönetmek ve incelemek için merkezi bir platforma ihtiyacınız varsa. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: AI avatarlar veya yalnızca bitmiş video içeriği oluşturmaya odaklanan bir araç arıyorsanız.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Clips ile fikirlerinizi, geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi anında kaydedin ve paylaşın asenkron iletişim için

AI kullanarak zaman damgalı klipleri transkribe edin

Videoları iş akışına yerleştirin Klipleri Belgelere, yorumlara, Sohbete veya Görevlere sürükleyerek

ClickUp Brain ile senaryoları ve taslakları saniyeler içinde yazın ve özetleyin (üçüncü taraf AI uygulamaları gerekmez)

ClickUp içinde yerel prova özelliklerini kullanarak profesyonel video dosyalarını inceleyin ve açıklama ekleyin

Özel olarak tasarlanmış video ş Akışı şablonlarıyla ön prodüksiyondan post prodüksiyona daha hızlı geçin

ClickUp sınırlamaları

Avatar odaklı veya sinematik düzenleme için tasarlanmamıştır

Video prodüksiyon iş akışlarına yeni başlayan kullanıcılar için çok sayıda özellik kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı, ClickUp'ı tüm takımları ve projeleri için "tek noktadan çözüm" olarak nitelendiriyor:

Video prodüksiyonu için, boru hattının çeşitli aşamalarında birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur incelemeyi içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

Video prodüksiyonu için, boru hattının çeşitli aşamalarında birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur inceleme içeren ve her birinin kendi teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

2. Synthesia (Eğitim ve iç iletişim için AI avatar videoları oluşturmak için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Aktörler veya stüdyolar kiralamadan eğitim, iç iletişim ve açıklayıcı içerikler için ideal olan şık AI avatar videoları oluşturmak mı istiyorsunuz?

Synthesia, 120'den fazla dilde ifade gücü yüksek yüz hareketleri ve doğal dudak senkronizasyonu ile zengin bir gerçekçi avatar kütüphanesi sunar. AI video platformu, senaryodan videoya iş akışlarını, PowerPoint'ten videoya dönüştürmeyi, özel avatarları (web kamerası yüklemesi veya profesyonel stüdyo kaydı yoluyla) ve giderek büyüyen bir işbirliği araçları paketini destekler.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Eğitim, oryantasyon veya çok dilli iletişim için profesyonel avatar videoları istiyorsanız. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Sahne tasarımı, görseller veya düzenleme iş akışları üzerinde derinlemesine yaratıcı kontrolünüz olması gerekiyorsa.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile 120'den fazla dilde senaryoları dışa aktarın ve videolar oluşturun

Gerçekçiliği sağlamak için doğal dudak senkronizasyonunu kullanın.

Belgelerden toplu videolar oluşturarak büyük ölçekte otomasyon sağlayın

Yeniden kullanılabilir varlıklar ve arka planlarla videolarınızda marka stilinizi koruyun

Synthesia sınırlamaları

Gelişmiş sahne düzenlemeyi desteklemez — dinamik görseller için sınırlı esneklik

Oluşturma hızı, proje kuyruğuna ve video uzunluğuna göre değişir

Synthesia fiyatlandırması

Başlangıç: 18 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Oluşturucu: 64 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir araya getirebileceğiniz çok çeşitli stok materyaller ve efektler vardır, bu da size yaratıcı esneklik sağlar. Tüm avatarlar mükemmel olmasa da, içeriğinize göre iyi işleyen avatarlar bulmak mümkündür.

Bir araya getirebileceğiniz çok çeşitli stok materyaller ve efektler vardır, bu da size büyük bir yaratıcı esneklik sağlar. Her avatar mükemmel olmasa da, içeriğinize göre iyi işleyen avatarlar bulmak mümkündür.

📚 Ayrıca Okuyun: AI tarafından oluşturulan videolar için Synthesia alternatifleri

vEED aracılığıyla

VEED, AI destekli video düzenleme, altyazılar, avatarlar ve ekran kaydetme özelliklerini tek bir yerde isteyen oluşturucular için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir düzenleyicidir.

VEED, sürükle ve bırak düzenleme, metinden konuşmaya, arka plan kaldırma, dolgu kelime kesme, ekran/web kamerası kaydedici ve aranabilir stok kitaplığı gibi güçlü özelliklerin bir karışımını sunar. Takımlar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve dışa aktarımlar 4K'ya kadar platforma özel biçimleri içerir.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Hızlı AI düzenleme, altyazı ve tarayıcı tabanlı yayınlama isteyen tek başına çalışan bir içerik oluşturucu veya sosyal medya takımıysanız. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Profesyonel düzeyde zaman çizelgesi düzenleme veya yüksek kaliteli avatar anlatımı ihtiyacınız varsa.

VEED'in en iyi özellikleri

Videoları birden fazla dilde otomatik olarak transkripsiyonlayın ve altyazı ekleyin

Tek bir tıklama ile gürültüyü ve dolgu kelimeleri kaldırarak temiz ses elde edin

Videolarınızı anlatmak için AI avatarları veya klon sesleri kullanın

Magic Cut'ı kullanarak sessizlikleri otomatik olarak kaldırın ve hızı artırın

Instagram, TikTok, YouTube vb. için videoları otomatik olarak yeniden boyutlandırın.

VEED sınırlamaları

Ücretsiz plan, filigran ekler ve yükleme uzunluğunu sınırlar

Derin zaman çizelgesi kontrolleri yoktur

VEED fiyatlandırması

Lite : 12 $/kullanıcı/ay

Pro : 29 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

VEED puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 3,3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar VEED hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şunları paylaşıyor:

Altyazı ve metin ekleme özelliği VEED'de en iyisidir. Videolarımı izleyicilerim için daha açıklayıcı ve ilginç hale getirebiliyorum.

Altyazı ve metin ekleme özelliği VEED'de en iyisidir. Videolarımı izleyicilerim için daha açıklayıcı ve ilginç hale getirebiliyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Video prodüksiyonunda/pazarlamasında AI' nın en önemli kullanım alanları şunlardır: Transkript veya altyazı oluşturma (yanıt verenlerin %59'u)

Fikir üretme veya senaryo taslağı hazırlama (50%)

Görseller oluşturma veya seslendirmeleri düzeltme (35%)

4. Rask (Videoları dublajlamak ve çevirmek için en iyisi)

rask aracılığıyla

Sorunsuz çeviri, dublaj ve yerelleştirme ihtiyacı olan işler için mükemmel olan Rask, konuşmacının kimliğini ve markanın tonunu korurken tüm bunları ve daha fazlasını yapar.

Gerçek dudak senkronizasyonu, konuşmacı ayırma ve altyazı dışa aktarma (SRT) ile 130'dan fazla dilde AI dublaj sağlar. Benzersiz özellikleri arasında 29 dilde ses klonlama, çeviri belleği ve takım çalışma alanları bulunur. Bunlar, büyük ölçekli, çok dilli video prodüksiyon iş akışları için idealdir.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Mevcut videoları dublaj, ses klonlama ve doğru çevirilerle büyük ölçekte yerelleştirmeniz gerekiyor. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Sıfırdan başlıyorsunuz ve yeni videolar oluşturmak için bir araca ihtiyacınız var.

Rask'ın en iyi özellikleri

29 dilde kendi sesinizle seslendirme oluşturun

Çok konuşmacılı içerikte birden fazla sesi otomatik olarak etiketleyin

İfadelerin tutarlılığını korumak için çeviri belleğini kullanın

Rask sınırlamaları

Yeni video içeriği oluşturmak için uygun değildir — yalnızca yerelleştirmeye odaklanmıştır

Rask fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Creator Pro: Aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 750 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rask puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (270+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rask hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Ön tanımlı transkripsiyon ve çeviri işleri %99 oranında kutudan çıktığı gibi çalışıyor, ses klonlama da çok iyi çalışıyor... RaskAI tarafından oluşturulan dudak senkronizasyonu sahte dudak, burun ve özellikle çene hareketleri çok belirgindi ve birbirleriyle gerçekten senkronize değildi.

Ön tanımlı transkripsiyon ve çeviri işleri %99 oranında kutudan çıktığı gibi çalışıyor, ses klonlama da çok iyi çalışıyor... RaskAI tarafından oluşturulan dudak senkronizasyonu sahte dudak, burun ve özellikle çene hareketleri çok belirgindi ve birbirleriyle gerçekten senkronize değildi.

5. InVideo (Senaryoları sosyal medyaya hazır pazarlama videolarına dönüştürmek için en iyisi)

inVideo aracılığıyla

AI destekli senaryolar, konuşan avatarlar, stok kitaplığı ve şablon düzenleme özelliklerine sahip, sosyal medyaya öncelik veren bir video oluşturucu olan InVideo, tarayıcınızda çalışır.

Kullanıcıların temiz geçişler, altyazılar ve seslendirmeler kullanarak metinleri yayınlanmaya hazır sosyal videolara dönüştürmelerine olanak tanır. Milyonlarca klip içeren stok kütüphanesi, markalı içeriği hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır. Kullanıcılar, yük altında bile tutarlı hızını takdir ediyor.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Senaryoları stok görüntüleri ve otomatik seslendirmelerle hızlı bir şekilde pazarlama videolarına dönüştürmek istiyorsanız. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Orijinal görseller, avatarlar veya sinematik düzenleme özelliklerine ihtiyacınız varsa.

InVideo'nun en iyi özellikleri

Komutunuzu anında eksiksiz bir seslendirme metnine dönüştürün

Metni videoya dönüştürün. Tek bir tıklamayla sahneleri ve sesleri otomatik olarak eşleştirin

Yeniden işleme yapmadan klipleri, seslendirmeleri veya müziği anında değiştirin

Birden fazla dilde altyazı ekleyin ve zamanlamayı yeniden ayarlayın

Platforma özel biçimlerde (TikTok, YouTube vb.) tek tıklamayla dışa aktarma

InVideo sınırlamaları

Şablonlar, marka odaklı kullanım durumları için genel hissedilebilir

InVideo fiyatlandırması

Ücretsiz (AI dahil değildir)

Artı: 35 $/ay

Maksimum: 60 $/ay

Generative: 120 $/ay

Takım: 999 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

InVideo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar InVideo hakkında ne diyor?

İşte bir Capterra yorumcusunun görüşü:

Müzik, video ve parçalar dahil olmak üzere geniş bir özellik yelpazesi sunan binlerce tasarım şablonu vardır, kullanımı çok kolaydır, yapmak istediğiniz videoya göre bir komut yazmanız yeterlidir ve video birkaç dakika içinde oluşturulur.

Müzik, video ve parçalar dahil olmak üzere geniş bir özellik yelpazesi sunan binlerce tasarım şablonu vardır, kullanımı çok kolaydır, yapmak istediğiniz videoya göre bir komut yazmanız yeterlidir ve video birkaç dakika içinde oluşturulur.

🧠 İlginç Bilgi: Pazarlamacıların %51'i video üretmek için AI kullanırken, %49'u kullanmamıştır.

6. Runway (Metin-video ile çalışan AI yerel içerik oluşturucular için en iyisi)

runway aracılığıyla

AI tabanlı video oluşturucular için bir güç merkezi olan Runway, tek bir bulut tabanlı pakette en son teknolojiye sahip metinden videoya dönüştürme, arka plan kaldırma, video genişletme ve stüdyo kalitesinde düzenleme özellikleri sunar.

Runway, metin-video modellerini (Gen‑1/2/3/4), görüntü-video dönüştürme, efektler ve sahne uzantı araçlarını bir araya getirir ve tümü Hollywood düzeyinde yeniliklerle desteklenir. Gen‑4 modeli, birden fazla çekimde karakter tutarlılığını korur ve bu da video hikaye anlatımında bir çığır açar.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Metin-video veya sahne oluşturma gibi AI tabanlı hikaye anlatımını keşfeden ileri düzey bir oluşturucuysanız. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Video pazarlama araçlarını yeni kullanmaya başladıysanız veya sosyal içerik düzenlemek için basit bir platforma ihtiyacınız varsa.

Runway'in en iyi özellikleri

Gen 4'ü kullanarak tek bir referans görüntü ile çekimler arasında karakterleri ve nesneleri koruyun

Arka planları kaldırın, geçişler ekleyin ve sahneleri kolaylıkla stilize edin

Dikey klipleri yatay yönde uzatmak ve tersini yapmak için "Videoyu Genişlet" seçeneğini kullanın

Runway sınırlamaları

Çoğunlukla profesyonellere yönelik olduğu için, ilk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

Runway fiyatlandırması

Ücretsiz (tek kullanımlık)

Standart: 15 $/kullanıcı/ay

Pro: 35 $/kullanıcı/ay

Sınırsız : 95 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Runway hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının incelemesinde yazdıkları:

gerekli olduğunda değişiklikleri kontrol edebilen akıcı kare hızları, çıktıyı değiştirmek için gerçekten esnek kontroller... bazen referans materyal kullanılmadığında nesiller çok farklı olabilir

gerekli olduğunda değişiklikleri kontrol edebilen akıcı kare hızları, çıktıyı değiştirmek için gerçekten esnek kontroller... bazen referans materyal kullanılmadığında nesiller çok farklı olabilir

📚 Ayrıca Okuyun: Storyboard şablonları

7. Elai. io (Sınavlar ve SCORM dışa aktarma özelliği ile etkileşimli eğitim videoları oluşturmak için en iyisi)

L&D takımları, pazarlamacılar ve eğitimciler için tasarlanan Elai. io, PDF'leri veya komut dosyalarını, yerleşik testler ve SCORM dışa aktarma özelliğine sahip, avatar tarafından anlatılan etkileşimli eğitim videolarına dönüştürür.

🧠 Eğlenceli Bilgi: SCORM, Sharable Content Object Reference Model (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) anlamına gelir ve e-öğrenme içeriğinin herhangi bir LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinde çalışmasını sağlamak için kullanılan bir dizi teknik standarttır. Video aracınız SCORM dosyalarını dışa aktarıyorsa, eğitim videolarınız Moodle, Docebo veya TalentLMS gibi platformlara doğrudan bağlanabilir ve ilerleme izleme, testler ve tamamlanma verileri ile birlikte kullanılabilir.

Metin veya PowerPoint girişi ile başlayın, 80'den fazla avatar arasından seçim yapın, 75'ten fazla dil arasından seçim yapın ve tıklanabilir testler veya dallanma etkileşimleri ekleyin. Yapılandırılmış izleyici katılımı gerektiren e-öğrenme kullanım örneklerinde öne çıkar.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Yapılandırılmış eğitim içeriği oluşturuyorsunuz ve avatarlı anlatım, SCORM dışa aktarma ve etkileşim özelliklerine ihtiyacınız var. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Yüksek yaratıcı özgürlük veya B-roll ve efektlerle zenginleştirilmiş pazarlama görselleri istiyorsanız.

Elai. io'nun en iyi özellikleri

Etkileşimli testler ve dallanma mantığı oluşturarak öğrenmeyi destekleyin

Marka sadakati için kendi avatarınızı veya sesinizi yükleyin

Elai. io sınırlamaları

Arayüz, yapılandırılmış içeriğe daha uygun olarak tasarlanmıştır ve daha az yaratıcı özgürlük sunar

Sinematik düzenleme özelliği yoktur

Elai. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 29 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş : 59 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Elai. io puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Elai. io hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Elai. io, içerik oluşturma sürecimizi dönüştürdü ve üretimi şirket içine alma olanağı sağladı. Artık kurs ayarlamalarına, ürün güncellemelerine ve öğrenenlerin geri bildirimlerine daha hızlı yanıt verebiliyoruz... Bazı AI sesleri ve avatarlar bazen dudak senkronizasyonu ve doğru telaffuzda zorluk yaşıyor ve netlik için alternatif yazımlar gerektiriyor.

Elai. io, içerik oluşturma sürecimizi dönüştürdü ve üretimi şirket içine almamızı sağladı. Artık kurs ayarlamalarına, ürün güncellemelerine ve öğrenenlerin geri bildirimlerine daha hızlı yanıt verebiliyoruz... Bazı AI sesleri ve avatarlar bazen dudak senkronizasyonu ve doğru telaffuzda zorluk yaşıyor ve netlik için alternatif yazımlar gerektiriyor.

8. AI Studios by DeepBrain AI (Gerçekçi avatarlar ve çok dilli kurumsal videolar için en iyisi)

Pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim için insan benzeri avatar videoları konusunda uzmanlaşan DeepBrain AI'nın AI Studios, kredi tabanlı bir modelde 2000'den fazla avatar ve 150'den fazla dile erişim sunar.

Sezgisel sahne düzenleme, avatar hareketleri ve ChatGPT tarzı komut dosyası oluşturma araçları sunar . Video içeriğini büyük ölçekte yerelleştirmek veya kişiselleştirmek isteyen işletmeler için uygun maliyetli bir seçimdir.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Birden fazla dilde profesyonel sunumlu iş tarzı avatar videolarına ihtiyacınız varsa. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Yaratıcı esneklik, yoğun sahne düzenleme veya kısa form sosyal içerik arıyorsanız.

AI Studios'un en iyi özellikleri

Pahalı ekipman olmadan anlatımlı videolar oluşturun

Duygusal avatarlarla insan ifadeleri ve doğal hareketleri yansıtın

Filigran içermeyen esnek video dakika kademeleri seçin

AI Studios sınırlamaları

Kullanıcılar, yaratıcı düzenlemenin (ör. B-roll entegrasyonu) en iyi ihtimalle temel düzeyde olduğunu bildiriyor

AI Studios fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 29 $/kullanıcı/ay

Takım: Aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI Studios puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (860+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AI Studios hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı bu aracı öneriyor:

"Metinden videoya" ve "URL'den videoya" özellikleri, üretim süresinden saatler kazandırarak pazarlama ve içerik takımları için oyunun kurallarını değiştiriyor

"Metinden videoya" ve "URL'den videoya" özellikleri, üretim süresinden saatler kazandırarak pazarlama ve içerik takımları için oyunun kurallarını değiştiriyor

9. Lumen5 (Blog gönderilerini ilgi çekici markalı videolara dönüştürmek için en iyisi)

lumen5 aracılığıyla

Lumen5, hızlı, rafine sosyal medya veya blog-video içeriği isteyen pazarlamacılar ve küçük takımlar için ideal, kullanıcı dostu bir AI video oluşturucu.

Lumen5, görseller, anlatım ve hızı eşleştirmek için AI kullanarak metinleri (blog gönderileri veya komut dosyaları gibi) ilgi çekici videolara dönüştürür ve stok medyaya erişim ve marka özelleştirme olanağı sunar. Şablonlar ve otomatik düzenler, minimum tasarım becerisiyle işlemi dakikalar içinde tamamlamanıza yardımcı olur.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Blogları veya senaryoları minimum çabayla temiz, markalı videolara dönüştürmek istiyorsanız. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Avatar anlatımı, ses klonlama veya derin düzenleme kontrolleri gerekiyorsa.

Lumen5'in en iyi özellikleri

Tüm videolara renklerinizi, logonuzu ve yazı tiplerinizi kolayca uygulayın

Tek bir tıklama ile içeriği birden fazla en boy oranında (16:9, 9:16 vb.) dışa aktarın

AI seslendirmeleri kullanın veya kendi seslendirmelerinizi yükleyerek videoları kişiselleştirin

Lumen5 sınırlamaları

Seslendirme kalitesi ve dudak senkronizasyonu doğruluğu değişiklik gösterebilir

Bazı kullanıcılar, YouTube videoları için stok varlıkları kullanırken telif hakkı iddiaları aldıklarını bildiriyor

Lumen5 fiyatlandırması

Topluluk: Ücretsiz

Temel: 29 $/ay

Başlangıç: 79 $/ay

Profesyonel: 199 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lumen5 puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Lumen5 hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinin öne çıkan özellikleri:

Metin ve blog gönderilerinden video oluşturmak çok kolay... Bazen bulduğu videolar o kadar da doğru olmayabilir, ancak daha iyilerini manuel olarak seçmeniz gerekir.

Metin ve blog gönderilerinden video oluşturmak çok kolay... Bazen bulduğu videolar o kadar da doğru olmayabilir, ancak daha iyilerini manuel olarak seçmeniz gerekir.

📚 Ayrıca Okuyun: Podcast senaryo şablonları

10. Colossyan Creator (Etkileşimli özelliklere sahip ölçeklenebilir e-öğrenme içeriği için en iyisi)

colossyan Creator aracılığıyla

Gerçekçi avatarlar, çok dilli destek, quiz gömme ve SCORM dışa aktarma özelliklerine sahip, eğitime odaklı bir AI video aracı olan Colossyan Creator, e-öğrenme içeriği oluşturmak ve takımları işe almak için mükemmeldir.

Uygulama, senaryoları veya yüklenen slaytları 70'ten fazla dilde avatar tarafından anlatılan videolara dönüştürerek, birden fazla avatar ve etkileşimli testler içeren konuşma modu sahneleri oluşturmanıza olanak tanır. Kullanılabilirlik ile ölçek arasında denge kurmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre.

✅ Şu durumlarda tercih edin: E-öğrenme veya İK alanında çalışıyorsunuz ve SCORM desteğine sahip çok dilli, etkileşimli eğitim videolarına ihtiyacınız var. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Sinematik hikaye anlatımı, sosyal odaklı biçimler veya görseller üzerinde yaratıcı yönlendirme ihtiyacınız varsa.

Colossyan Creator'ın en iyi özellikleri

70'den fazla dilde otomatik olarak video oluşturarak içeriği küresel olarak yerelleştirin

Rol kontrolleriyle sınırsız izleyici davet edin

LMS platformlarına sorunsuz bir şekilde entegre edin

Colossyan Creator sınırlamaları

Yaratıcı esneklik ve düzenleme seçenekleri sınırlıdır

Colossyan Creator fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 27 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Aylık 88 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Colossyan Creator puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (470+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Colossyan hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

AI avatarlar gerçekçidir ve metin okuma fonksiyonu çeşitli ses seçenekleriyle sorunsuz çalışır. Çeşitli eğitim ve oryantasyon materyalleri oluşturmak için son derece yararlı olan çok dilli desteği gerçekten takdir ediyorum.

AI avatarlar gerçekçidir ve metin okuma fonksiyonu çeşitli ses seçenekleriyle sorunsuz çalışır. Çeşitli eğitim ve oryantasyon materyalleri oluşturmak için son derece yararlı olan çok dilli desteği gerçekten takdir ediyorum.

11. Hour One (Kurumsal iletişimde hiper gerçekçi sanal sunumlar için en iyisi)

hour One aracılığıyla

Hour One, pazarlama, eğitim ve büyük ölçekli iç iletişim için tasarlanmış, hiper gerçekçi sanal sunucular ve hızlı teslimat sunan, iş sınıfı bir AI avatar video oluşturucu.

100'den fazla avatar sunar ve 60'tan fazla dili destekler. Ayrıca komut dosyası ve şablon sihirbazları, marka kitleri ve güvenli işbirliği araçları sağlar.

✅ Şu durumlarda tercih edin: Kurumsal iletişim, ürün tanıtım videoları veya şirket içi güncellemeler için gerçekçi sunumcular ihtiyacınız varsa. ⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Düşük maliyetli video prodüksiyonu istiyorsanız veya AI videoyu deneme amaçlı kullanıyorsanız.

Hour One'ın en iyi özellikleri

Senaryo sihirbazlarıyla videoları dakikalar içinde bitirin

Basit bir kullanıcı arayüzü ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlayın

Güvenli rol izinleriyle düzenleyicileri ve izleyicileri davet edin

Çoklu dil desteği ve yerleşik altyazılarla videoları kolayca çevirin

Hour One sınırlamaları

Kullanıcılar bazı AI avatarlarının tuhaf göründüğünü düşünüyor

Özel avatarların ayarlanması için destek ekibinin yardımı gerekebilir

Hour One fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Lite: 30 $/ay

İş: 112 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hour One puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hour One hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının bu araç hakkındaki görüşü:

Videoyu oldukça hızlı bir şekilde işledi ve paylaşılan çalışma alanı özelliği, iş arkadaşım yaptığım değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebildiği için harika çalıştı. Avatarlar için sunulan seçenekleri beğendim ve sesimin klonlanması harikaydı... Fiyatlandırma yapısını biraz belirsiz buldum, abonelik türüm için bir engelle karşılaşana kadar nasıl faturalandırıldığımı anlamadım.

Videoyu oldukça hızlı bir şekilde işledi ve paylaşılan çalışma alanı özelliği, iş arkadaşım yaptığım değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebildiği için harika çalıştı. Avatarlar için sunduğu seçenekleri beğendim ve sesimin klonlanması harikaydı... Fiyatlandırma yapısını biraz belirsiz buldum, abonelik türüm için bir engelle karşılaşana kadar nasıl faturalandırıldığımı anlamadım.

📚 Ayrıca Okuyun: İçerik yazma şablonları

En İyi HeyGen Alternatifini Seçmek

HeyGen, avatar odaklı içeriğin kapılarını açmış olabilir, ancak takımlar büyüdükçe beklentiler de artar: daha iyi kontrol, daha akıllı işbirliği, esnek fiyatlandırma ve yüz değiştirme veya dudak senkronizasyonunun ötesine geçen özellikler.

Synthesia ve Colossyan gibi araçlar, hızlı avatar odaklı eğitim videolarında mükemmeldir. Rask ve DeepBrain, yerelleştirme konusunda öne çıkar. Hızlı hareket eden kısa form içerikler için ise VEED, Runway ve InVideo AI şık sonuçlar sunar.

Kullanım durumunuz, takımınızın boyutu ve yaratıcı hedefleriniz, sizin için "en iyi"nin ne anlama geldiğini belirleyecektir.

Ancak, senaryo yazımından görev incelemelerine kadar tüm video üretim sürecini tek bir platformda yönetmek istiyorsanız, ClickUp'ı öneririz.

Dağınık iş akışlarından kurtulmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve AI ile işbirliğinin bir araya geldiğinde neler olduğunu görün.