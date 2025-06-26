2025'te AI Video Oluşturma için En İyi 11 HeyGen Alternatifi

Profesyonel görünümlü videolar oluşturmak eskiden ajansların, pahalı yazılımların veya düzenleme püf noktalarını öğrenmek için geç saatlere kadar çalışmanın işiydi. HeyGen, özelleştirilebilir AI avatarları ve birkaç dakika değilse bile birkaç saat içinde sözcü videoları yayınlama özelliği ile bunu değiştirdi.
Ancak özelleştirme sınırları, fiyatlandırma veya ses seçenekleri konusunda bir engelle karşılaştıysanız, yalnız değilsiniz.
Birçok kullanıcı HeyGen'i kullanarak AI video oluşturma fikrini seviyor, ancak marka hikayesi anlatımı, çok dilli içerik veya dinamik takım işbirliği gibi belirli kullanım durumları için yeterince esnek olmadığını düşünüyor.
Bu nedenle, bu yazıda aradığınız şeye bağlı olarak size daha fazla kontrol, yaratıcılık veya uygun fiyat sunan en iyi HeyGen alternatiflerini bir araya getirdik.
Neden HeyGen Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
HeyGen, AI video oluşturmayı kolaylaştırır, ancak herkes için uygun değildir. Kullanıcıların alternatifleri keşfetmesinin nedenleri (gerçek incelemelere göre):
- Avatarlar ve ortamlar için sınırlı özelleştirme: Kullanıcılar, yaratıcılıklarının sınırlarına ulaştıklarını bildiriyor — ek satışlar olmadan jestler, arka planlar veya markalı öğeler üzerinde gerçek kontrol yok
- Ses kalitesi robotik veya tutarsız hissedilebilir: Bazı sesler, özellikle uzun veya çok dilli videolarda duygusal nüanslardan veya hızdan yoksundur, bu da daha az ilgi çekici sonuçlara yol açar
- Fiyatlandırma, hacme göre hızla artar: Ücretsiz olarak başlasa da, ses klonlama veya birden fazla avatar gibi gelişmiş özellikler hızla pahalı hale gelir. Bu, HeyGen'i uygun fiyatlı bir şekilde ölçeklendirmeyi zorlaştırır
- Takımlar için gerçek bir işbirliği çalışma alanı yok: HeyGen, video pazarlama takımları veya ajansları için işleri yavaşlatabilecek yerleşik proje yönetimi veya inceleme araçlarına sahip değildir
- Temel düzenleme özellikleri: Sahneleri veya metin katmanlarını değiştirmek dışında fazla bir şey yapamazsınız. Daha kişiselleştirilmiş video üretimi (B-roll, ekran kaydetme, katmanlama gibi) için başka araçlar gerekir
- Sınırlı senaryo yazma veya AI fikir üretme araçları: Hazır bir senaryo ile gelmeniz gerekir; AI, beyin fırtınası, ana hatların belirlenmesi veya gerçek senaryo yazımında yardımcı olmaz
- Ara sıra gecikme veya işleme gecikmeleri: İnceleme sitelerinde sıkça dile getirilen bir şikayet, yoğun trafik sırasında işleme sürelerinin yavaşlayarak hızlı teslimat gerektiren projeleri etkileyebilmesidir
Bu sınırlamalar, profesyonel kalitede videolar için gerekli özellikler açısından HeyGen'den çok daha iyi performans gösteren video oluşturma araçlarını özenle seçmemizin nedenidir. Hadi onları keşfedelim.
HeyGen Alternatiflerine Genel Bakış
|Araç
|Anahtar özellik
|En iyisi
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|Uçtan uca video proje yönetimi, ClickUp Brain ile AI komut dosyası oluşturma, işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar, video prova ve web kamerası/ekran kaydı için Klipler
|Senaryodan geri bildirime kadar video prodüksiyonunu tek bir yerden yöneten küçük ve kurumsal takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 7 $ / kullanıcı / ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Synthesia
|120'den fazla dilde AI avatarlar, senaryodan videoya, PowerPoint dönüştürme, toplu video oluşturma, dudak senkronizasyonu
|Çok dilli eğitim ve şirket içi videolar oluşturan orta ölçekli ve kurumsal takımlar
|Ücretsiz deneme mevcuttur; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|VEED
|AI avatarlar, altyazılar, metinden konuşmaya dönüştürme, Magic Cut, sosyal medya için yeniden boyutlandırma özelliklerine sahip tarayıcı tabanlı düzenleyici
|Kısa form içerik ve sosyal medyaya hazır videolar oluşturan serbest çalışanlar ve küçük takımlar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Rask
|Ses klonlama, dudak senkronizasyonu ile dublaj, konuşmacı ayırma, altyazı dışa aktarma, çeviri belleği
|Orta ve büyük ölçekli içerik ve yerelleştirme takımları, videoları küresel kitleler için yeniden kullanıyor
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 60 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|InVideo
|AI senaryodan videoya, stok görüntüleri, seslendirmeler, altyazılar, sosyal medyaya hazır dışa aktarım biçimleri
|Markalı içerik ve hızlı tempolu sosyal videolar üreten küçük takımlar ve pazarlamacılar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Runway
|Metinden videoya, Gen-4 avatar tutarlılığı, arka plan kaldırma, sinematik efektler, AI hareket araçları
|Gelişmiş AI tarafından oluşturulan hikaye anlatımı üreten yaratıcı takımlar ve solo içerik oluşturucular
|Ücretsiz plan mevcuttur (sınırlı kullanım); Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Elai. io
|Belgeleri avatarlı videolara, etkileşimli testlere, SCORM dışa aktarımına ve 75'ten fazla dile dönüştürün
|Eğitim videoları ve oryantasyon materyalleri oluşturan küçük ve orta ölçekli L&D ve İK takımları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|AI Studios (DeepBrain)
|2000'den fazla avatar, 150'den fazla dil, GPT destekli komut dosyası oluşturma, jestler, ses kontrolü
|Gerçekçi avatar içerikleri üreten orta ölçekli ve kurumsal eğitim, satış ve iletişim takımları
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Lumen5
|Blog gönderilerini videolara, marka kitlerine, stok görüntülere, çoklu biçimlerde dışa aktarımlara dönüştürün
|Yazılı içeriği görsel varlıklara dönüştüren küçük takımlar ve tek başına çalışan pazarlamacılar
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Colossyan Oluşturucu
|SCORM desteği, çok dilli avatarlar, video şablonları, testler, e-öğrenme özellikleri
|Küçük ve orta ölçekli L&D ve etkinleştirme takımları, oryantasyon veya dahili video içerikleri oluşturuyor
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 27 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
|Birinci Saat
|Senaryo sihirbazı, 100'den fazla avatar, 60'tan fazla dil, role dayalı erişim, marka kitleri
|İç iletişimi ve açıklayıcıları ölçeklendiren küçük ve orta ölçekli iş takımları
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma
Kullanabileceğiniz En İyi HeyGen Alternatifleri
ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.
İşte en iyi HeyGen alternatiflerinin ayrıntılı bir incelemesi:
1. ClickUp (Video projelerini yönetmek ve takım işbirliği için en iyisi)
Sadece video oluşturmakla kalmayıp, videolarla ilgili her şeyi yönetiyorsanız, ClickUp tam size göre.
Yalnızca AI tarafından oluşturulan avatarlar üzerine odaklanan HeyGen'den farklı olarak, ClickUp yaratıcı takımların tüm video prodüksiyon sürecinde planlama, senaryo yazma, kayıt, inceleme ve ilerleme izleme işlemlerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bunu bir video düzenleyici olarak değil, içerik takımları için nihai komut merkezi, yani her şeyi içeren uygulama olarak düşünün.
İşbirliği yapanların metni canlı olarak düzenleyebileceği, geri bildirim için yorum bırakabileceği, eylem için ekip arkadaşlarını etiketleyebileceği ve referans bağlantıları veya medya öğeleri ekleyebileceği ClickUp Belgeleri'nde doğrudan senaryonuzu taslak olarak yazarak başlayın.
Tek başınıza yapmanıza gerek yok. ClickUp Brain'in AI yardımını kullanarak ilk senaryonuzu oluşturun veya yaratıcı bir özet temelinde taslağınızı geliştirin. Bu, sıradan bir GenAI aracı değildir.
Claude veya ChatGPT'den daha güçlü kılan özelliği, bağlam farkındalığıdır. ClickUp çalışma alanınızdaki görevler, belgeler ve sohbetler hakkında derin bilgiye sahiptir, bu da videolarınızı tam ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize ve yeniden çalışmayı azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca, en yeni LLM'lere (Claude, ChatGPT, Gemini ve daha fazlası dahil) doğrudan ClickUp Brain'den de erişebilirsiniz!
Vizyonunuzu belirledikten sonra, ClickUp Brain araştırmaları özetlemenize, hantal cümleleri yeniden yazmanıza ve hatta büyük bir senaryoyu modüler parçalara ayırmanıza da yardımcı olur.
Hikayeyi oluşturmaya veya görselleştirmeye hazır olduğunuzda, ClickUp Beyaz Tahtaları sahneleri haritalandırmanızı, seslendirmelere açıklama eklemenizi ve videonuzun akışını çizmenizi kolaylaştırır; bu da storyboard oluşturma veya müşteri onayları için idealdir.
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Storyboard Şablonu, kayıt başlamadan önce sahneleri ve sekansları görsel olarak haritalamak için mükemmeldir.
Buradan, ClickUp Clips ile uygulamalar arasında geçiş yapmadan tarayıcınızdan ekran + web kamerası kılavuzlarını veya anlatımları kaydedebilirsiniz. Tekrarlamanız mı gerekiyor? Platform içindeki herhangi bir Klip, Belge veya Beyaz Tahta'yı inceleyin ve yorumlayın, e-postalar arasında gidip gelmenize gerek yok.
Ve her şey ClickUp Görevleri içinde yer aldığı için, animasyon oluşturma, B-roll kaynağı bulma veya kesintileri gözden geçirme gibi sonraki adımları atamak sadece bir tık uzağınızda. Özel Durumlar, Görev Öncelikleri, Bağımlılıklar ve gerçek zamanlı ClickUp Sohbeti, yaratıcı takımların daha hızlı hareket etmesine ve senkronizasyonunu korumasına yardımcı olur.
İşleri daha da hızlandırmak için, ClickUp'taki Video Prodüksiyon Şablonu ile başlayabilirsiniz. Bu şablon, çekimleri planlamanıza ve prodüksiyon sürecinin ön hazırlıktan son aşamasına kadar her aşamasını izlemenize yardımcı olan kullanıma hazır bir çalışma alanıdır.
ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak çekim tarihlerini, yetenekleri, konumu, dosya bağlantılarını ve onay durumunu kaydedin. Yazarlar, düzenleyiciler ve gözden geçirenlere bireysel görevler atayın ve zaman çizelgelerini ve darboğazları net bir şekilde görmek için yerleşik Gantt grafikleri, Takvimler ve Gösterge Panelleri ile her şeyi izleyin.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Takımınızla video projelerini planlamak, senaryo yazmak, yönetmek ve incelemek için merkezi bir platforma ihtiyacınız varsa.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: AI avatarlar veya yalnızca bitmiş video içeriği oluşturmaya odaklanan bir araç arıyorsanız.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Clips ile fikirlerinizi, geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi anında kaydedin ve paylaşın asenkron iletişim için
- AI kullanarak zaman damgalı klipleri transkribe edin
- Videoları iş akışına yerleştirin Klipleri Belgelere, yorumlara, Sohbete veya Görevlere sürükleyerek
- ClickUp Brain ile senaryoları ve taslakları saniyeler içinde yazın ve özetleyin (üçüncü taraf AI uygulamaları gerekmez)
- ClickUp içinde yerel prova özelliklerini kullanarak profesyonel video dosyalarını inceleyin ve açıklama ekleyin
- Özel olarak tasarlanmış video ş Akışı şablonlarıyla ön prodüksiyondan post prodüksiyona daha hızlı geçin
ClickUp sınırlamaları
- Avatar odaklı veya sinematik düzenleme için tasarlanmamıştır
- Video prodüksiyon iş akışlarına yeni başlayan kullanıcılar için çok sayıda özellik kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
G2'deki bir kullanıcı, ClickUp'ı tüm takımları ve projeleri için "tek noktadan çözüm" olarak nitelendiriyor:
Video prodüksiyonu için, boru hattının çeşitli aşamalarında birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur incelemeyi içeren ve her birinin kendine özgü teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.
Video prodüksiyonu için, boru hattının çeşitli aşamalarında birden fazla kişinin dahil olduğu, birkaç tur inceleme içeren ve her birinin kendi teslim tarihi olan karmaşık bir süreç izliyoruz. ClickUp'ta bulunan otomasyonları kullanarak tüm bunları kolaylaştırıyor ve her şeyi yolunda tutuyorum.
📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor . Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, çeşitli rollerde ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir.
Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya bir soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar vergisi ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar.
Ancak ClickUp Brain ile bu sorun ortadan kalkar. Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!
2. Synthesia (Eğitim ve iç iletişim için AI avatar videoları oluşturmak için en iyisi)
Aktörler veya stüdyolar kiralamadan eğitim, iç iletişim ve açıklayıcı içerikler için ideal olan şık AI avatar videoları oluşturmak mı istiyorsunuz?
Synthesia, 120'den fazla dilde ifade gücü yüksek yüz hareketleri ve doğal dudak senkronizasyonu ile zengin bir gerçekçi avatar kütüphanesi sunar. AI video platformu, senaryodan videoya iş akışlarını, PowerPoint'ten videoya dönüştürmeyi, özel avatarları (web kamerası yüklemesi veya profesyonel stüdyo kaydı yoluyla) ve giderek büyüyen bir işbirliği araçları paketini destekler.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Eğitim, oryantasyon veya çok dilli iletişim için profesyonel avatar videoları istiyorsanız.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Sahne tasarımı, görseller veya düzenleme iş akışları üzerinde derinlemesine yaratıcı kontrolünüz olması gerekiyorsa.
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Tek bir tıklama ile 120'den fazla dilde senaryoları dışa aktarın ve videolar oluşturun
- Gerçekçiliği sağlamak için doğal dudak senkronizasyonunu kullanın.
- Belgelerden toplu videolar oluşturarak büyük ölçekte otomasyon sağlayın
- Yeniden kullanılabilir varlıklar ve arka planlarla videolarınızda marka stilinizi koruyun
Synthesia sınırlamaları
- Gelişmiş sahne düzenlemeyi desteklemez — dinamik görseller için sınırlı esneklik
- Oluşturma hızı, proje kuyruğuna ve video uzunluğuna göre değişir
Synthesia fiyatlandırması
- Başlangıç: 18 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Oluşturucu: 64 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Bir araya getirebileceğiniz çok çeşitli stok materyaller ve efektler vardır, bu da size yaratıcı esneklik sağlar. Tüm avatarlar mükemmel olmasa da, içeriğinize göre iyi işleyen avatarlar bulmak mümkündür.
Bir araya getirebileceğiniz çok çeşitli stok materyaller ve efektler vardır, bu da size büyük bir yaratıcı esneklik sağlar. Her avatar mükemmel olmasa da, içeriğinize göre iyi işleyen avatarlar bulmak mümkündür.
📚 Ayrıca Okuyun: AI tarafından oluşturulan videolar için Synthesia alternatifleri
3. VEED (AI araçlarıyla hızlı, tarayıcı tabanlı video düzenleme için en iyisi)
VEED, AI destekli video düzenleme, altyazılar, avatarlar ve ekran kaydetme özelliklerini tek bir yerde isteyen oluşturucular için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir düzenleyicidir.
VEED, sürükle ve bırak düzenleme, metinden konuşmaya, arka plan kaldırma, dolgu kelime kesme, ekran/web kamerası kaydedici ve aranabilir stok kitaplığı gibi güçlü özelliklerin bir karışımını sunar. Takımlar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve dışa aktarımlar 4K'ya kadar platforma özel biçimleri içerir.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Hızlı AI düzenleme, altyazı ve tarayıcı tabanlı yayınlama isteyen tek başına çalışan bir içerik oluşturucu veya sosyal medya takımıysanız.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Profesyonel düzeyde zaman çizelgesi düzenleme veya yüksek kaliteli avatar anlatımı ihtiyacınız varsa.
VEED'in en iyi özellikleri
- Videoları birden fazla dilde otomatik olarak transkripsiyonlayın ve altyazı ekleyin
- Tek bir tıklama ile gürültüyü ve dolgu kelimeleri kaldırarak temiz ses elde edin
- Videolarınızı anlatmak için AI avatarları veya klon sesleri kullanın
- Magic Cut'ı kullanarak sessizlikleri otomatik olarak kaldırın ve hızı artırın
- Instagram, TikTok, YouTube vb. için videoları otomatik olarak yeniden boyutlandırın.
VEED sınırlamaları
- Ücretsiz plan, filigran ekler ve yükleme uzunluğunu sınırlar
- Derin zaman çizelgesi kontrolleri yoktur
VEED fiyatlandırması
- Lite: 12 $/kullanıcı/ay
- Pro: 29 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
VEED puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 3,3/5 (50+ yorum)
Gerçek kullanıcılar VEED hakkında ne diyor?
Capterra incelemesi şunları paylaşıyor:
Altyazı ve metin ekleme özelliği VEED'de en iyisidir. Videolarımı izleyicilerim için daha açıklayıcı ve ilginç hale getirebiliyorum.
Altyazı ve metin ekleme özelliği VEED'de en iyisidir. Videolarımı izleyicilerim için daha açıklayıcı ve ilginç hale getirebiliyorum.
👀 Biliyor muydunuz? Video prodüksiyonunda/pazarlamasında AI' nın en önemli kullanım alanları şunlardır:
- Transkript veya altyazı oluşturma (yanıt verenlerin %59'u)
- Fikir üretme veya senaryo taslağı hazırlama (50%)
- Görseller oluşturma veya seslendirmeleri düzeltme (35%)
4. Rask (Videoları dublajlamak ve çevirmek için en iyisi)
Sorunsuz çeviri, dublaj ve yerelleştirme ihtiyacı olan işler için mükemmel olan Rask, konuşmacının kimliğini ve markanın tonunu korurken tüm bunları ve daha fazlasını yapar.
Gerçek dudak senkronizasyonu, konuşmacı ayırma ve altyazı dışa aktarma (SRT) ile 130'dan fazla dilde AI dublaj sağlar. Benzersiz özellikleri arasında 29 dilde ses klonlama, çeviri belleği ve takım çalışma alanları bulunur. Bunlar, büyük ölçekli, çok dilli video prodüksiyon iş akışları için idealdir.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Mevcut videoları dublaj, ses klonlama ve doğru çevirilerle büyük ölçekte yerelleştirmeniz gerekiyor.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Sıfırdan başlıyorsunuz ve yeni videolar oluşturmak için bir araca ihtiyacınız var.
Rask'ın en iyi özellikleri
- 29 dilde kendi sesinizle seslendirme oluşturun
- Çok konuşmacılı içerikte birden fazla sesi otomatik olarak etiketleyin
- İfadelerin tutarlılığını korumak için çeviri belleğini kullanın
Rask sınırlamaları
- Yeni video içeriği oluşturmak için uygun değildir — yalnızca yerelleştirmeye odaklanmıştır
Rask fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla
- Creator Pro: Aylık 150 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 750 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Rask puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (270+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Rask hakkında ne diyor?
G2 incelemesinden alıntı:
Ön tanımlı transkripsiyon ve çeviri işleri %99 oranında kutudan çıktığı gibi çalışıyor, ses klonlama da çok iyi çalışıyor... RaskAI tarafından oluşturulan dudak senkronizasyonu sahte dudak, burun ve özellikle çene hareketleri çok belirgindi ve birbirleriyle gerçekten senkronize değildi.
Ön tanımlı transkripsiyon ve çeviri işleri %99 oranında kutudan çıktığı gibi çalışıyor, ses klonlama da çok iyi çalışıyor... RaskAI tarafından oluşturulan dudak senkronizasyonu sahte dudak, burun ve özellikle çene hareketleri çok belirgindi ve birbirleriyle gerçekten senkronize değildi.
5. InVideo (Senaryoları sosyal medyaya hazır pazarlama videolarına dönüştürmek için en iyisi)
AI destekli senaryolar, konuşan avatarlar, stok kitaplığı ve şablon düzenleme özelliklerine sahip, sosyal medyaya öncelik veren bir video oluşturucu olan InVideo, tarayıcınızda çalışır.
Kullanıcıların temiz geçişler, altyazılar ve seslendirmeler kullanarak metinleri yayınlanmaya hazır sosyal videolara dönüştürmelerine olanak tanır. Milyonlarca klip içeren stok kütüphanesi, markalı içeriği hızlı bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır. Kullanıcılar, yük altında bile tutarlı hızını takdir ediyor.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Senaryoları stok görüntüleri ve otomatik seslendirmelerle hızlı bir şekilde pazarlama videolarına dönüştürmek istiyorsanız.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Orijinal görseller, avatarlar veya sinematik düzenleme özelliklerine ihtiyacınız varsa.
InVideo'nun en iyi özellikleri
- Komutunuzu anında eksiksiz bir seslendirme metnine dönüştürün
- Metni videoya dönüştürün. Tek bir tıklamayla sahneleri ve sesleri otomatik olarak eşleştirin
- Yeniden işleme yapmadan klipleri, seslendirmeleri veya müziği anında değiştirin
- Birden fazla dilde altyazı ekleyin ve zamanlamayı yeniden ayarlayın
- Platforma özel biçimlerde (TikTok, YouTube vb.) tek tıklamayla dışa aktarma
InVideo sınırlamaları
- Şablonlar, marka odaklı kullanım durumları için genel hissedilebilir
InVideo fiyatlandırması
- Ücretsiz (AI dahil değildir)
- Artı: 35 $/ay
- Maksimum: 60 $/ay
- Generative: 120 $/ay
- Takım: 999 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
InVideo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar InVideo hakkında ne diyor?
İşte bir Capterra yorumcusunun görüşü:
Müzik, video ve parçalar dahil olmak üzere geniş bir özellik yelpazesi sunan binlerce tasarım şablonu vardır, kullanımı çok kolaydır, yapmak istediğiniz videoya göre bir komut yazmanız yeterlidir ve video birkaç dakika içinde oluşturulur.
Müzik, video ve parçalar dahil olmak üzere geniş bir özellik yelpazesi sunan binlerce tasarım şablonu vardır, kullanımı çok kolaydır, yapmak istediğiniz videoya göre bir komut yazmanız yeterlidir ve video birkaç dakika içinde oluşturulur.
🧠 İlginç Bilgi: Pazarlamacıların %51'i video üretmek için AI kullanırken, %49'u kullanmamıştır.
6. Runway (Metin-video ile çalışan AI yerel içerik oluşturucular için en iyisi)
AI tabanlı video oluşturucular için bir güç merkezi olan Runway, tek bir bulut tabanlı pakette en son teknolojiye sahip metinden videoya dönüştürme, arka plan kaldırma, video genişletme ve stüdyo kalitesinde düzenleme özellikleri sunar.
Runway, metin-video modellerini (Gen‑1/2/3/4), görüntü-video dönüştürme, efektler ve sahne uzantı araçlarını bir araya getirir ve tümü Hollywood düzeyinde yeniliklerle desteklenir. Gen‑4 modeli, birden fazla çekimde karakter tutarlılığını korur ve bu da video hikaye anlatımında bir çığır açar.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Metin-video veya sahne oluşturma gibi AI tabanlı hikaye anlatımını keşfeden ileri düzey bir oluşturucuysanız.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Video pazarlama araçlarını yeni kullanmaya başladıysanız veya sosyal içerik düzenlemek için basit bir platforma ihtiyacınız varsa.
Runway'in en iyi özellikleri
- Gen 4'ü kullanarak tek bir referans görüntü ile çekimler arasında karakterleri ve nesneleri koruyun
- Arka planları kaldırın, geçişler ekleyin ve sahneleri kolaylıkla stilize edin
- Dikey klipleri yatay yönde uzatmak ve tersini yapmak için "Videoyu Genişlet" seçeneğini kullanın
Runway sınırlamaları
- Çoğunlukla profesyonellere yönelik olduğu için, ilk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır
Runway fiyatlandırması
- Ücretsiz (tek kullanımlık)
- Standart: 15 $/kullanıcı/ay
- Pro: 35 $/kullanıcı/ay
- Sınırsız: 95 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Runway puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Runway hakkında ne diyor?
İşte bir G2 kullanıcısının incelemesinde yazdıkları:
gerekli olduğunda değişiklikleri kontrol edebilen akıcı kare hızları, çıktıyı değiştirmek için gerçekten esnek kontroller... bazen referans materyal kullanılmadığında nesiller çok farklı olabilir
gerekli olduğunda değişiklikleri kontrol edebilen akıcı kare hızları, çıktıyı değiştirmek için gerçekten esnek kontroller... bazen referans materyal kullanılmadığında nesiller çok farklı olabilir
📚 Ayrıca Okuyun: Storyboard şablonları
7. Elai. io (Sınavlar ve SCORM dışa aktarma özelliği ile etkileşimli eğitim videoları oluşturmak için en iyisi)
L&D takımları, pazarlamacılar ve eğitimciler için tasarlanan Elai. io, PDF'leri veya komut dosyalarını, yerleşik testler ve SCORM dışa aktarma özelliğine sahip, avatar tarafından anlatılan etkileşimli eğitim videolarına dönüştürür.
🧠 Eğlenceli Bilgi: SCORM, Sharable Content Object Reference Model (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) anlamına gelir ve e-öğrenme içeriğinin herhangi bir LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinde çalışmasını sağlamak için kullanılan bir dizi teknik standarttır. Video aracınız SCORM dosyalarını dışa aktarıyorsa, eğitim videolarınız Moodle, Docebo veya TalentLMS gibi platformlara doğrudan bağlanabilir ve ilerleme izleme, testler ve tamamlanma verileri ile birlikte kullanılabilir.
Metin veya PowerPoint girişi ile başlayın, 80'den fazla avatar arasından seçim yapın, 75'ten fazla dil arasından seçim yapın ve tıklanabilir testler veya dallanma etkileşimleri ekleyin. Yapılandırılmış izleyici katılımı gerektiren e-öğrenme kullanım örneklerinde öne çıkar.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Yapılandırılmış eğitim içeriği oluşturuyorsunuz ve avatarlı anlatım, SCORM dışa aktarma ve etkileşim özelliklerine ihtiyacınız var.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Yüksek yaratıcı özgürlük veya B-roll ve efektlerle zenginleştirilmiş pazarlama görselleri istiyorsanız.
Elai. io'nun en iyi özellikleri
- Etkileşimli testler ve dallanma mantığı oluşturarak öğrenmeyi destekleyin
- Marka sadakati için kendi avatarınızı veya sesinizi yükleyin
Elai. io sınırlamaları
- Arayüz, yapılandırılmış içeriğe daha uygun olarak tasarlanmıştır ve daha az yaratıcı özgürlük sunar
- Sinematik düzenleme özelliği yoktur
Elai. io fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: 29 $/kullanıcı/ay
- Gelişmiş: 59 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Elai. io puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (110+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Elai. io hakkında ne diyor?
Elai. io, içerik oluşturma sürecimizi dönüştürdü ve üretimi şirket içine alma olanağı sağladı. Artık kurs ayarlamalarına, ürün güncellemelerine ve öğrenenlerin geri bildirimlerine daha hızlı yanıt verebiliyoruz... Bazı AI sesleri ve avatarlar bazen dudak senkronizasyonu ve doğru telaffuzda zorluk yaşıyor ve netlik için alternatif yazımlar gerektiriyor.
Elai. io, içerik oluşturma sürecimizi dönüştürdü ve üretimi şirket içine almamızı sağladı. Artık kurs ayarlamalarına, ürün güncellemelerine ve öğrenenlerin geri bildirimlerine daha hızlı yanıt verebiliyoruz... Bazı AI sesleri ve avatarlar bazen dudak senkronizasyonu ve doğru telaffuzda zorluk yaşıyor ve netlik için alternatif yazımlar gerektiriyor.
8. AI Studios by DeepBrain AI (Gerçekçi avatarlar ve çok dilli kurumsal videolar için en iyisi)
Pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim için insan benzeri avatar videoları konusunda uzmanlaşan DeepBrain AI'nın AI Studios, kredi tabanlı bir modelde 2000'den fazla avatar ve 150'den fazla dile erişim sunar.
Sezgisel sahne düzenleme, avatar hareketleri ve ChatGPT tarzı komut dosyası oluşturma araçları sunar . Video içeriğini büyük ölçekte yerelleştirmek veya kişiselleştirmek isteyen işletmeler için uygun maliyetli bir seçimdir.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Birden fazla dilde profesyonel sunumlu iş tarzı avatar videolarına ihtiyacınız varsa.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Yaratıcı esneklik, yoğun sahne düzenleme veya kısa form sosyal içerik arıyorsanız.
AI Studios'un en iyi özellikleri
- Pahalı ekipman olmadan anlatımlı videolar oluşturun
- Duygusal avatarlarla insan ifadeleri ve doğal hareketleri yansıtın
- Filigran içermeyen esnek video dakika kademeleri seçin
AI Studios sınırlamaları
- Kullanıcılar, yaratıcı düzenlemenin (ör. B-roll entegrasyonu) en iyi ihtimalle temel düzeyde olduğunu bildiriyor
AI Studios fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel: 29 $/kullanıcı/ay
- Takım: Aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
AI Studios puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (860+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar AI Studios hakkında ne diyor?
Bir G2 kullanıcısı bu aracı öneriyor:
"Metinden videoya" ve "URL'den videoya" özellikleri, üretim süresinden saatler kazandırarak pazarlama ve içerik takımları için oyunun kurallarını değiştiriyor
"Metinden videoya" ve "URL'den videoya" özellikleri, üretim süresinden saatler kazandırarak pazarlama ve içerik takımları için oyunun kurallarını değiştiriyor
9. Lumen5 (Blog gönderilerini ilgi çekici markalı videolara dönüştürmek için en iyisi)
Lumen5, hızlı, rafine sosyal medya veya blog-video içeriği isteyen pazarlamacılar ve küçük takımlar için ideal, kullanıcı dostu bir AI video oluşturucu.
Lumen5, görseller, anlatım ve hızı eşleştirmek için AI kullanarak metinleri (blog gönderileri veya komut dosyaları gibi) ilgi çekici videolara dönüştürür ve stok medyaya erişim ve marka özelleştirme olanağı sunar. Şablonlar ve otomatik düzenler, minimum tasarım becerisiyle işlemi dakikalar içinde tamamlamanıza yardımcı olur.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Blogları veya senaryoları minimum çabayla temiz, markalı videolara dönüştürmek istiyorsanız.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Avatar anlatımı, ses klonlama veya derin düzenleme kontrolleri gerekiyorsa.
Lumen5'in en iyi özellikleri
- Tüm videolara renklerinizi, logonuzu ve yazı tiplerinizi kolayca uygulayın
- Tek bir tıklama ile içeriği birden fazla en boy oranında (16:9, 9:16 vb.) dışa aktarın
- AI seslendirmeleri kullanın veya kendi seslendirmelerinizi yükleyerek videoları kişiselleştirin
Lumen5 sınırlamaları
- Seslendirme kalitesi ve dudak senkronizasyonu doğruluğu değişiklik gösterebilir
- Bazı kullanıcılar, YouTube videoları için stok varlıkları kullanırken telif hakkı iddiaları aldıklarını bildiriyor
Lumen5 fiyatlandırması
- Topluluk: Ücretsiz
- Temel: 29 $/ay
- Başlangıç: 79 $/ay
- Profesyonel: 199 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Lumen5 puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Lumen5 hakkında ne diyor?
Capterra incelemesinin öne çıkan özellikleri:
Metin ve blog gönderilerinden video oluşturmak çok kolay... Bazen bulduğu videolar o kadar da doğru olmayabilir, ancak daha iyilerini manuel olarak seçmeniz gerekir.
Metin ve blog gönderilerinden video oluşturmak çok kolay... Bazen bulduğu videolar o kadar da doğru olmayabilir, ancak daha iyilerini manuel olarak seçmeniz gerekir.
📚 Ayrıca Okuyun: Podcast senaryo şablonları
10. Colossyan Creator (Etkileşimli özelliklere sahip ölçeklenebilir e-öğrenme içeriği için en iyisi)
Gerçekçi avatarlar, çok dilli destek, quiz gömme ve SCORM dışa aktarma özelliklerine sahip, eğitime odaklı bir AI video aracı olan Colossyan Creator, e-öğrenme içeriği oluşturmak ve takımları işe almak için mükemmeldir.
Uygulama, senaryoları veya yüklenen slaytları 70'ten fazla dilde avatar tarafından anlatılan videolara dönüştürerek, birden fazla avatar ve etkileşimli testler içeren konuşma modu sahneleri oluşturmanıza olanak tanır. Kullanılabilirlik ile ölçek arasında denge kurmak istiyorsanız bu uygulama tam size göre.
✅ Şu durumlarda tercih edin: E-öğrenme veya İK alanında çalışıyorsunuz ve SCORM desteğine sahip çok dilli, etkileşimli eğitim videolarına ihtiyacınız var.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Sinematik hikaye anlatımı, sosyal odaklı biçimler veya görseller üzerinde yaratıcı yönlendirme ihtiyacınız varsa.
Colossyan Creator'ın en iyi özellikleri
- 70'den fazla dilde otomatik olarak video oluşturarak içeriği küresel olarak yerelleştirin
- Rol kontrolleriyle sınırsız izleyici davet edin
- LMS platformlarına sorunsuz bir şekilde entegre edin
Colossyan Creator sınırlamaları
- Yaratıcı esneklik ve düzenleme seçenekleri sınırlıdır
Colossyan Creator fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aylık 27 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Aylık 88 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Colossyan Creator puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (470+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Colossyan hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
AI avatarlar gerçekçidir ve metin okuma fonksiyonu çeşitli ses seçenekleriyle sorunsuz çalışır. Çeşitli eğitim ve oryantasyon materyalleri oluşturmak için son derece yararlı olan çok dilli desteği gerçekten takdir ediyorum.
AI avatarlar gerçekçidir ve metin okuma fonksiyonu çeşitli ses seçenekleriyle sorunsuz çalışır. Çeşitli eğitim ve oryantasyon materyalleri oluşturmak için son derece yararlı olan çok dilli desteği gerçekten takdir ediyorum.
11. Hour One (Kurumsal iletişimde hiper gerçekçi sanal sunumlar için en iyisi)
Hour One, pazarlama, eğitim ve büyük ölçekli iç iletişim için tasarlanmış, hiper gerçekçi sanal sunucular ve hızlı teslimat sunan, iş sınıfı bir AI avatar video oluşturucu.
100'den fazla avatar sunar ve 60'tan fazla dili destekler. Ayrıca komut dosyası ve şablon sihirbazları, marka kitleri ve güvenli işbirliği araçları sağlar.
✅ Şu durumlarda tercih edin: Kurumsal iletişim, ürün tanıtım videoları veya şirket içi güncellemeler için gerçekçi sunumcular ihtiyacınız varsa.
⚠️ Şu durumlarda seçmeyin: Düşük maliyetli video prodüksiyonu istiyorsanız veya AI videoyu deneme amaçlı kullanıyorsanız.
Hour One'ın en iyi özellikleri
- Senaryo sihirbazlarıyla videoları dakikalar içinde bitirin
- Basit bir kullanıcı arayüzü ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlayın
- Güvenli rol izinleriyle düzenleyicileri ve izleyicileri davet edin
- Çoklu dil desteği ve yerleşik altyazılarla videoları kolayca çevirin
Hour One sınırlamaları
- Kullanıcılar bazı AI avatarlarının tuhaf göründüğünü düşünüyor
- Özel avatarların ayarlanması için destek ekibinin yardımı gerekebilir
Hour One fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Lite: 30 $/ay
- İş: 112 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hour One puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (120+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Hour One hakkında ne diyor?
İşte bir G2 kullanıcısının bu araç hakkındaki görüşü:
Videoyu oldukça hızlı bir şekilde işledi ve paylaşılan çalışma alanı özelliği, iş arkadaşım yaptığım değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebildiği için harika çalıştı. Avatarlar için sunulan seçenekleri beğendim ve sesimin klonlanması harikaydı... Fiyatlandırma yapısını biraz belirsiz buldum, abonelik türüm için bir engelle karşılaşana kadar nasıl faturalandırıldığımı anlamadım.
Videoyu oldukça hızlı bir şekilde işledi ve paylaşılan çalışma alanı özelliği, iş arkadaşım yaptığım değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görebildiği için harika çalıştı. Avatarlar için sunduğu seçenekleri beğendim ve sesimin klonlanması harikaydı... Fiyatlandırma yapısını biraz belirsiz buldum, abonelik türüm için bir engelle karşılaşana kadar nasıl faturalandırıldığımı anlamadım.
📚 Ayrıca Okuyun: İçerik yazma şablonları
En İyi HeyGen Alternatifini Seçmek
HeyGen, avatar odaklı içeriğin kapılarını açmış olabilir, ancak takımlar büyüdükçe beklentiler de artar: daha iyi kontrol, daha akıllı işbirliği, esnek fiyatlandırma ve yüz değiştirme veya dudak senkronizasyonunun ötesine geçen özellikler.
Synthesia ve Colossyan gibi araçlar, hızlı avatar odaklı eğitim videolarında mükemmeldir. Rask ve DeepBrain, yerelleştirme konusunda öne çıkar. Hızlı hareket eden kısa form içerikler için ise VEED, Runway ve InVideo AI şık sonuçlar sunar.
Kullanım durumunuz, takımınızın boyutu ve yaratıcı hedefleriniz, sizin için "en iyi"nin ne anlama geldiğini belirleyecektir.
Ancak, senaryo yazımından görev incelemelerine kadar tüm video üretim sürecini tek bir platformda yönetmek istiyorsanız, ClickUp'ı öneririz.
Dağınık iş akışlarından kurtulmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve AI ile işbirliğinin bir araya geldiğinde neler olduğunu görün.