Kişiselleştirilmiş Video Stratejisiyle Sonuçları Nasıl Artırabilirsiniz?

Hedef kitlenizin seveceği videoların sırrını öğrenmek ister misiniz? Önemli olan sadece harika içerik değil, izleyiciye kendini özel hissettirmektir.

İşte burada kişiselleştirilmiş videolar devreye girer. Bir müşteriyi ismiyle selamlayan, geçmiş satın alımlarına göre ilgisini çekebilecek ürünleri gösteren ve özel öneriler sunan bir video düşünün. Her izleyici için özel bir satış temsilcisi olması gibi bir şey.

Video iletişiminin dijital pazarlamanın kurallarını değiştirmesi şaşırtıcı değil. Bu blog yazısında, kişiselleştirilmiş bir video stratejisi oluşturmaktan bahsedecek ve bunun iletişiminizi nasıl dönüştürebileceğini ve hedef kitlenizin daha fazlası için geri gelmesini nasıl sağlayabileceğini keşfedeceğiz.

Kişiselleştirilmiş Video Nedir?

Kişiselleştirilmiş bir video, videoya sadece bir isim eklemekten öte, izleyiciye doğrudan hitap eden özel bir deneyim yaratmak anlamına gelir.

Kişiselleştirilmiş video pazarlama çözümleri, müşterilerin özel ihtiyaçlarına, faizlerine ve tercihlerine hitap eder. Genel, seri üretilmiş giysiler yerine özel dikim kıyafetleri düşünün. Mükemmel uyum sağlar ve kalıcı bir izlenim bırakır.

Genel içeriğe sahip standart videolardan farklı olarak, kişiselleştirilmiş videolar her izleyicinin özel olduğunu ve benzersiz bir deneyim hak ettiğini bilir. Bu videolar, isimler, konumlar, satın alma geçmişi ve tarama davranışları gibi verileri kullanarak kişisel ve ilgi çekici içerik sunar

Özel video mesajlarını, potansiyel müşteriyle ilk etkileşimden mevcut ilişkileri geliştirmeye kadar müşteri yolculuğunun her aşamasında kullanabilirsiniz.

spotify'ın yıl sonu Spotify Wrapped videoları*, müşteri ilişkilerini geliştirmek için kişiselleştirilmiş video içeriği oluşturmanın mükemmel bir örneğidir. Bu özel videolar, uygulama kullanıcılarına en sevdikleri türleri ve en çok dinledikleri şarkıları ve sanatçıları gösterir.

spotify aracılığıyla

Övünmek için söylemiyoruz, ama ClickUp'tan hedef kitlenizi şaşırtacak bir video stratejisi oluşturma konusunda da bir iki şey öğrenebilirsiniz. İşte videolarımız hakkında söylenenler:

linkedIn aracılığıyla

Hedef kitlemizle daha iyi bağlantı kurmak için mizahı kullanıyoruz. Ayrıca, farklı rolleri oynamak için aynı karakterleri kullanmak, bir tanıdıklık hissi yaratmaya yardımcı oluyor.

Kişiselleştirilmiş Videoların Avantajları

Kişiselleştirilmiş video içeriği, pazarlama çabalarınızı önemli ölçüde destekleyebilecek çeşitli avantajlar sunar. İşte beş anahtar avantajı:

Daha yüksek etkileşim oranları

İzleyiciler, kendileri için olduğunu hissettikleri videolarla etkileşime girer. Kişiselleştirilmiş videolar, izleyicilere isimleriyle hitap ederek, tercihlerini tanıyarak ve ihtiyaçlarına göre konuşarak dikkat çeker. Bu kişisel dokunuş, etkileşimi artırabilir ve daha yüksek tıklama oranları, daha uzun izleme süreleri ve içeriğinizle daha fazla etkileşim sağlayabilir.

Artan dönüşüm oranları

Kişiselleştirilmiş video mesajları ikna edicidir. Bu videolar, potansiyel müşterileri ilgili çözümler sunarak satış hunisinde doğal bir şekilde yönlendirir. Birini ürününüzü satın almaya, bir hizmete kaydolmaya veya bir demo rezervasyonu yapmaya teşvik etmek olsun, kişiselleştirilmiş videolar harekete geçirir ve dönüşüm oranlarını artırır.

Gelişmiş müşteri deneyimi

Müşteriler, markaların kendilerini anlamasını ve alakalı, zamanında içerik sunmasını bekler. Kişiselleştirilmiş videolar, hedef kitlenize onların ihtiyaçlarını karşılamak için zaman ayırdığınızı gösterir ve daha olumlu bir müşteri deneyimi sağlar.

Bu kişiselleştirilmiş ilgi, müşteri sadakatini güçlendirerek, gelecekteki satın alımlar veya etkileşimler için geri dönme olasılıklarını artırabilir.

Müşteri verilerinin maksimum düzeyde kullanımı

Her iş müşteri verilerini toplar, ancak herkes bu verileri etkili bir şekilde kullanmaz. Kişiselleştirilmiş videolar, bu verileri anlamlı ve alakalı içerik oluşturmak için kullanarak değerli bir varlığa dönüştürür. Geçmiş satın alma geçmişi, tarama davranışı veya demografik bilgiler gibi veriler, her bireye hitap eden videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Daha güçlü müşteri sadakati

Kişiselleştirilmiş video pazarlama çözümleri, ilk satıştan uzun süre sonra bile müşterilerin ilgisini canlı tutmaya yardımcı olur. Özel içerikler (takip önerileri, özel teklifler veya kişiselleştirilmiş mesajlar) sunarak uzun vadeli ilişkiler kurabilirsiniz.

Bu videolar, müşterilerinize onların sadece bir sayı olmadıklarını gösterir, bu da müşteri tutma oranlarını önemli ölçüde artırabilir ve tekrar iş yapmalarını teşvik edebilir.

Kişiselleştirilmiş videolar dikkat çeker, güven oluşturur, etkileşimi artırır ve işiniz için anlamlı sonuçlar sağlar.

Kişiselleştirilmiş Video Türleri

Kişiselleştirilmiş videoların birçok türü vardır ve her biri farklı aşamalardaki izleyicilerin ilgisini çekmek için tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş videoların bazı türlerini inceleyelim.

Dinamik olarak eklenen videolar

Bunlar, isimler, konumlar veya ürün önerileri gibi kişiselleştirilmiş öğeler için yer tutucular içeren önceden kaydedilmiş videolardır. Öğeler, izleyicinin bilgilerine göre dinamik olarak eklenerek benzersiz bir görüntüleme deneyimi yaratır.

Segmentlere ayrılmış kitle videoları

Bu yaklaşım, demografik özelliklere, ilgi alanlarına veya davranışlara göre belirli hedef kitle segmentleri için farklı video sürümleri oluşturmayı içerir. Örneğin, yeni müşteriler için bir video sürümü ve tekrar gelen müşteriler için başka bir sürüm oluşturabilirsiniz.

Tamamen özelleştirilmiş videolar

Bu, AI destekli platformların her izleyici için benzersiz videolar oluşturduğu en gelişmiş kişiselleştirme formudur. Bu videolar, özel öneriler, ürün demoları veya sanal denemeler gibi kişiselleştirilmiş öğeler içerebilir.

Kişiselleştirilmiş videolar ayrıca şu şekilde kategorize edilir: Selfie tarzı video: Genellikle akıllı telefon veya web kamerasıyla çekilen bu rahat biçim, daha kişisel bir bağlantı oluşturur. Teşekkür mesajları, selamlar veya hızlı şirket güncellemeleri için ideal olan selfie tarzı videolar, özgünlük katar

Ekran paylaşımı videosu: Eğitimler, sunumlar, Eğitimler, sunumlar, eğitim videoları ve müşteri desteği için mükemmel olan ekran paylaşımı videoları, bilgisayar ekranınızı göstererek süreçleri, yazılım uygulamalarını veya slaytları görsel olarak sunar. Görsel yardımcılar gerektiren eğitim içerikleri için vazgeçilmezdir

Hibrit video: Hibrit videolarla her iki dünyanın en iyisini bir araya getirin. Kişisel bir tanıtım veya yorumla başlayın, ardından ayrıntılı açıklamalar için ekran paylaşımına sorunsuz bir şekilde geçin. Bu biçim, kişisel dokunuş ve derinlemesine bilgilerin gerekli olduğu Hibrit videolarla her iki dünyanın en iyisini bir araya getirin. Kişisel bir tanıtım veya yorumla başlayın, ardından ayrıntılı açıklamalar için ekran paylaşımına sorunsuz bir şekilde geçin. Bu biçim, kişisel dokunuş ve derinlemesine bilgilerin gerekli olduğu ilgi çekici eğitimler , ürün demoları veya kapsamlı hizmet genel bakışları için özellikle etkilidir

Kişiselleştirilmiş Videolar Nasıl Oluşturulur?

Kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak zor gibi görünebilir, ancak doğru araçlarla bu iş eğlenceli hale gelir. Etkili, kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak için gerekli adımları birlikte inceleyelim.

Adım 1: İçeriğinizi planlayın

Hedef kitlenizi ve hedeflerinizi belirleyerek başlayın. Hangi mesajı iletmek istiyorsunuz ve kime hitap ediyorsunuz?

İşte CickUp gibi araçların kullanışlı olduğu yer burasıdır. ClickUp, video prodüksiyonunuzu kolaylaştıran kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirlerinizi toplayabilir ve senaryonuzu yapılandırabilirsiniz. ClickUp'ın işbirliği özellikleri, takımınızdan gerçek zamanlı olarak girdi almanızı sağlar, böylece mesajlarınızı kolayca ince ayarlayabilir ve her ayrıntıyı kapsayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile video senaryolarınızı büyüleyici hikayelere dönüştürün

Hedefli satış sunumları veya ayrıntılı müşteri eğitimleri hazırlarken, iyi planlanmış bir senaryo kişiselleştirilmiş videoların bel kemiğidir. ClickUp Belgeleri, mükemmel senaryoyu planlamanıza yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri ile şunları yapabilirsiniz: Belgelerinizi görevlere sorunsuz bir şekilde bağlayarak dinamik bir iş akışı oluşturun

Belgeleri takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Yaratıcı ilham alın ve AI tarafından oluşturulan önerilerle yazma becerilerinizi geliştirin

Belgelerinizi başlıklar, listeler, tablolar ve kod bloklarıyla biçimlendirin

Belgelerinizde yapılan değişiklikleri izleyin ve gerekirse önceki sürümlerine geri dönün

Çeşitli belge türleri için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Beyin fırtınası ve görsel işbirliği için Belgeler ve Beyaz Tahtaların gücünü birleştirin

Belirli bilgileri izlemek ve içeriğinizi düzenlemek için özel alanlar ekleyin

Adım 2: AI ile senaryonuzu yazın

ClickUp AI sayesinde senaryo yazmak zaman alıcı bir iş olmak zorunda değil. ClickUp Brain'i kullanarak belirli hedef kitleler için kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturun. E-posta senaryoları, sosyal medya gönderileri ve web sitesi metinleri dahil olmak üzere pazarlama materyallerini hızlı bir şekilde hazırlayarak video içeriğinin tüm platformlarda uyumlu olmasını sağlayın.

ClickUp Brain ile videolarınızı daha ilgi çekici hale getirin

Ayrıca, AI'nın bireysel müşteri verilerine göre tonu ve mesajları uyarlamasını sağlayarak her senaryonun benzersiz ve alakalı olmasını sağlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar değil! ClickUp Brain'i videoları özetlemek için de kullanabilirsiniz.

Adım 3. Beyin fırtınası yapın ve işbirliği yapın

Kişiselleştirilmiş videolar oluşturmaya nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz veya yeni fikirlere mi ihtiyacınız var? ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak takımınızla görsel olarak ilgi çekici bir şekilde beyin fırtınası yapın. Müşteri profillerini haritalayabilir, yaratıcı konseptlerin ana hatlarını çizebilir ve kişiselleştirilmiş video stratejinizin akışını tek bir yerden görsel olarak izleyebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar, görsel işbirliği için güçlü bir araçtır. Fikirlerinizi düzenlemek için zihin haritaları ve akış şemaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, projeyle ilgili her şeyi tek bir yerde tutmak için görevleri ve belgeleri gömebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile kişiselleştirilmiş videolarınızı zahmetsizce beyin fırtınası yapın ve planlayın

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve birlikte sorunsuz bir şekilde planlama yapın. Beyaz tahtanızı kolayca yeniden düzenlemek için öğeleri sürükleyip bırakın ve projenize net bir genel bakış için görevleri, belgeleri ve diğer öğeleri görsel olarak bağlamak için bağlayıcıları kullanın.

Adım 4: Storyboard'larla görselleştirin

Videonuzu çekmeden önce, görselleri planlamak için bir storyboard kullanın. Storyboard şablonları, her sahneyi, çekimi ve fikri net ve görsel bir şekilde özetleyerek, kayda başlamadan önce projenizin tam bir resmini sunar.

Storyboard'unuzu takımınızla kolayca paylaşabilir, geri bildirim toplayabilir ve hızlı ayarlamalar yapabilirsiniz.

ClickUp Storyboard Şablonu, kişiselleştirilmiş videonuzun sahnelerini düzenlemek ve görselleştirmek için mükemmel bir araçtır. Videonun her anını ayrıntılı olarak inceleyerek mesajınızın ve görsellerinizin net ve tutarlı olmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Storyboard Şablonu ile kişiselleştirilmiş videolarınızın akışını görselleştirin

En iyi yanı ne mi? Her şey ClickUp'ta depolanır, böylece görevleri sorunsuz bir şekilde bağlayabilir, son tarihler belirleyebilir ve storyboard'unuzla birlikte ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Adım 5: Videonuzu oluşturun

Senaryonuz hazır olduğunda, ClickUp Clips ile onu hayata geçirme zamanı gelir. Bu araç, videoları hızlı bir şekilde kaydeder ve düzenler, böylece her izleyici için içeriği kolayca kişiselleştirmenizi sağlar. İster bir sunum, ürün demosu, teşekkür mesajı veya satış konuşması kaydediyor olun, Clips süreci basitleştirir ve sorunsuz bir deneyim sunar.

ClickUp Clips ile video kaydetmek, transkripsiyon yapmak ve paylaşmak çok kolaydır. Videolara yorum bırakabilir, bunları görevlere dönüştürebilir ve hatta videolarda belirli bilgileri arayabilirsiniz.

Her klip, projesi içinde düzgün bir şekilde düzenlenir, böylece farklı satış kampanyaları için ilgili videoları kolayca bulabilirsiniz.

ClickUp Clips'in kullanımı kolay düzenleme araçlarıyla çarpıcı kişiselleştirilmiş videolar oluşturun

Ayrıca, ClickUp'ın Clips Hub özelliği, tüm kayıtlı kliplerinizi kolay erişim için tek bir merkezi konumda saklar.

ClickUp Clips'in öne çıkan bazı özellikleri şunlardır: Filigran içermeyen ücretsiz ekran kaydetme

Zaman damgaları ve snippet'ler içeren otomatik AI tarafından oluşturulan transkripsiyonlar

Videoları doğrudan ClickUp'a yerleştirin, genel bağlantıları paylaşın veya video dosyalarını indirin

Videolara yorum yaparak içerikle ilgili tartışmalar başlatın

Videoları görevlere dönüştürün ve eylemleri yönlendirmek için takım üyelerine atayın

Belirli ayrıntıları bulmak için video transkriptlerini arayın

Tüm videolarınızı Clips Hub'da yönetip düzenleyerek erişimi kolaylaştırın

Bu özellikler, ClickUp Clips'i video yoluyla verimliliği ve işbirliğini artırmak için güçlü bir araç haline getirir.

Adım 6: Video üretimini verimli bir şekilde yönetin

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Video Prodüksiyon Şablonu ile tüm video prodüksiyon iş akışınızı yönetin

ClickUp Video Prodüksiyon Şablonu, yaratıcı fikirleri kusursuz videolara dönüştürmek için hepsi bir arada çözümdür. Bu şablon, ön prodüksiyondan son düzenlemelere kadar organize olmanıza, görevleri yönetmenize ve son teslim tarihlerini izlemenize yardımcı olur.

Bir pazarlama kampanyası veya YouTube dizisi hazırlıyor ya da bir müşteri projesi üzerinde çalışıyor olun, şablon size net bir yol haritası sunar: net hedefler belirleyin, ön üretim görevlerini düzenleyin ve üretim kaynaklarını planlayın.

Video kişiselleştirmeniz tamamlandığında, paylaşma zamanı geldi! ClickUp Sosyal Medya Yayınlama Takvimi Şablonunu kullanarak videolarınızı farklı platformlarda düzenleyin ve planlayın. Bu şablonla tüm sosyal medya yayınlarınızı planlayıp takip edebilir, zamanında yayınlanmalarını ve tutarlı bir iletişim sağlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ta Liste, Takvim ve Pano görünümlerini kullanarak yaklaşan sosyal medya gönderilerinizi planlayın ve zamanlayın

Kişiselleştirilmiş Videolar Nerede Kullanılır?

Kişiselleştirilmiş videolar, pazarlama ve iş ayarlarında iletişimi ve müşteri katılımını geliştirmek için sonsuz fırsatlar sunar. Hedef kitlenizle daha derin bir bağlantı kurmanıza yardımcı olurlar.

Kişiselleştirilmiş videoların önemli bir etki yaratabileceği anahtar kullanım örneklerini inceleyelim:

Hoş geldiniz videoları

İlk izlenimler önemlidir ve kişiselleştirilmiş karşılama videoları, müşteri ilişkilerini doğru bir şekilde başlatmak için harika bir yoldur.

Yeni bir müşterinin, adıyla karşılanan ve kaydolduğu belirli özellikleri veya hizmetleri tanıtan bir video aldığını hayal edin.

Örneğin, bir e-ticaret platformu, müşterinin ilk satın alımıyla ilgili ürünleri tanıtan bir hoş geldiniz videosu göndererek müşterilere kendilerini özel hissettirebilir.

Ürün öneri videoları

Hiç çevrimiçi alışveriş yaparken önceki satın alımlarınıza dayalı öneriler gördünüz mü? Şimdi bunu video formunda hayal edin.

Örneğin, bir müşteri yakın zamanda bir çift koşu ayakkabısı satın aldıysa, içeriğe müşterinin adı ve tercihlerini ekleyerek, ona uygun aksesuarları veya tamamlayıcı ekipmanları öne çıkaran kişiselleştirilmiş bir video gönderebilirsiniz.

Teşekkür videoları

Bazen basit bir "teşekkür ederim" çok etkili olabilir. Bir müşteri satın alma işlemi yaptıktan, bir hizmete kaydolduktan veya hatta bir web semineri katıldıktan sonra kişiselleştirilmiş teşekkür videoları gönderebilirsiniz.

İzleyiciye kişisel olarak hitap edin ve eylemleri için teşekkür ederek daha samimi bir bağlantı kurun.

Örneğin, bir SaaS şirketi yeni abonelere teşekkür eden, sonraki adımları özetleyen ve ürünlerini tercih ettikleri için teşekkürlerini ileten kişiselleştirilmiş bir video gönderebilir.

Etkinlik davet videoları

Web semineri, ürün lansmanı veya konferans düzenliyor olsanız da, kişiselleştirilmiş etkinlik davet videosu katılım oranlarını önemli ölçüde artırabilir. Davetlilere isimleriyle hitap edin ve davetiyenin özel hissettirmesi için sektörleri veya önceki etkileşimleri gibi ayrıntılara değinin.

Örneğin, bir yazılım etkinliğini tanıtıyorsanız, her davetlinin faizine en uygun oturumları veya ürünleri öne çıkaran kişiselleştirilmiş videolar gönderebilirsiniz.

Satış tanıtım videoları

Kişiselleştirme, satışta göz ardı edilme ile anlaşma yapma arasındaki farkı oluşturabilir. Satış tanıtım videoları, gürültüyü kesip potansiyel müşterilerle ilişki kurmak için mükemmeldir.

Örneğin, potansiyel bir müşteriye, şirketinin özel zorluklarını ele aldığınız, ürün veya hizmetinizin nasıl yardımcı olabileceğini açıkladığınız ve hatta geçmiş konuşmalara veya temas noktalarına atıfta bulunduğunuz kişiselleştirilmiş bir video gönderebilirsiniz. Kişisel bir mesaj dikkat çeker ve ödevinizi yaptığınızı gösterir.

E-posta kampanyası videoları

E-posta kampanyalarınıza kişiselleştirilmiş videolar eklemek, açılma ve tıklama oranlarınızı artırabilir. Alıcıları adlarıyla selamlayın, özel ihtiyaçlarına hitap edin ve onlara özel olarak hazırlanmış bir mesaj göndererek e-postalarınızı daha ilgi çekici ve etkili hale getirin.

Bir müşterinin yakın zamanda yeni bir dizüstü bilgisayar satın aldığını varsayalım. Dizüstü bilgisayar çantası, fare ve kulaklık gibi uyumlu aksesuarları tanıtan bir video içeren kişiselleştirilmiş bir e-posta gönderebilirsiniz. Video, her bir aksesuarın avantajlarını vurgulayabilir ve "Yakın zamanda yeni dizüstü bilgisayarımızı satın aldığınızı fark ettik. Deneyiminizi geliştirmek için bu olmazsa olmaz aksesuarları inceleyin" gibi kişiselleştirilmiş bir mesaj içerebilir

Eğitim ve öğretici videolar

B2B şirketleri veya hizmet sağlayıcıları için kişiselleştirilmiş eğitim videoları, müşterilerin benzersiz kullanım durumlarına göre ürün veya hizmetinizde gezinmelerine yardımcı olabilir. İster yeni takım üyelerine oryantasyon ister uzun süredir müşterilere ileri düzey eğitim sunun, bu videolar içeriğin alakalı ve ilgi çekici olmasını sağlar.

Örneğin, bir yazılım şirketi karmaşık bir proje yönetimi aracı sunuyor ve kısa süre önce pazarlama sektöründen yeni bir müşteri kazandı. Genel bir eğitim videosu göndermek yerine, şirket bu müşteri için kişiselleştirilmiş bir eğitim videosu oluşturur. Kişiselleştirilmiş video mesajı, müşteriye adıyla hitap edebilir ve kampanya izleme, içerik takvimlerini yönetme ve uzaktaki takımlarla işbirliği yapma gibi pazarlama takımıyla özellikle ilgili araç özelliklerinin nasıl kullanıldığını gösterebilir.

ClickUp ile Kişiselleştirilmiş Video Stratejinizi En Üst Düzeye Çıkarın

Kişiselleştirilmiş deneyimler, video pazarlamasında öne çıkmanın anahtarıdır. Kişiselleştirilmiş videolar, hedef kitlenizle bağlantı kurmanın en güçlü yollarından biridir.

ClickUp ile kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak çocuk oyuncağı. Senaryo yazımından video kaydetme ve yönetmeye kadar, ClickUp kişiselleştirilmiş video pazarlama için en iyi platformdur.

Ayrıca, hazır ClickUp şablonlarıyla tüm sürecinizi basitleştirebilir, fikirlerinizi daha hızlı hayata geçirebilir ve saniyeler içinde videolar oluşturabilirsiniz.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve video pazarlama stratejinizi bir üst seviyeye taşıyın.