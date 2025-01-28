2025'in En İyi 10 Video Pazarlama Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Video pazarlama, diğer birkaç ortamın yapabildiğinden çok daha fazla etkileşim sağlar. Gelen ve giden pazarlama hedeflerinizle uyumlu, iyi hazırlanmış videolar izleyicilerinizi büyüleyecek, web sitenizin arama motoru sıralamalarını iyileştirecek, güven ve otorite oluşturacak ve daha yüksek dönüşüm oranlarına yol açacaktır.

Video pazarlamanın popülaritesinin artmasıyla birlikte, pazarda videolarla ilgili her şeyi desteklemek için tasarlanmış giderek daha fazla kampanya yönetimi yazılımı aracı bulunmaktadır. Çoğu seçenek hikaye anlatımı, ses kaydı ve video düzenleme konusunda yardımcı olabilir, ancak en iyi araçlar aynı zamanda görünüm, izlenme süresi, etkileşim ve dönüşümler gibi metrikleri de izleyerek pazarlama kampanyalarınızın etkinliğini ölçmenize olanak tanır.

Sosyal medyada hakimiyet kurmak için ürün tanıtımları, müşteri referansları veya viral videolar oluşturuyor olsanız da, bu 10 en iyi video pazarlama yazılımı platformu size Hollywood düzeyinde sonuçlar sağlayacaktır.

Video Pazarlama Yazılımı Türleri

En iyi video pazarlama yazılımı araçları, genellikle diğer içerik pazarlama yazılımlarını uygulayan veya bunların yerini alan geniş bir işlevsellik aralığını kapsar. En yaygın video pazarlama uygulamaları kategorilerinden bazıları şunlardır:

Video barındırma platformları: Barındırma, herhangi bir video pazarlama stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu platformlar, barındırma özellikleriyle bu ihtiyacı karşılar. Çoğu, video analizi de sunar ve bazıları özelleştirilebilir video oynatıcılar içerir

Video oluşturma ve düzenleme araçları: Kırpma, kırpma ve yeniden biçimlendirme ile yüksek kaliteli videolar oluşturun. Video düzenleme özelliklerine ek olarak, video düzenleyiciler genellikle pazarlama faaliyetlerinizde kullanabileceğiniz önceden kaydedilmiş video görüntüleri içeren kitaplıklar içerir

Video mesajlaşma ve kişiselleştirme platformları: Bu özel araçlar, CRM sistemleri ve sosyal medya platformlarıyla entegre olarak video pazarlama çabalarını iyileştirir ve daha hedefli bir pazarlama stratejisi sunar

Animasyonlu video yazılımı: Bu yazılım, genellikle açıklayıcı videolar veya beyaz tahta videoları için kullanılan, ilgi çekici animasyonlu videoların oluşturulma sürecini otomatikleştirir

Video Pazarlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mevcut birçok araç türü göz önüne alındığında, en iyi video pazarlama aracı ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Ancak, bir video pazarlama platformu seçerken aramanız gereken bazı ortak özellikler vardır:

Kullanım kolaylığı: Kullanımı kolay bir araç, sadece birkaç tıklamayla profesyonel videolar oluşturmanızı sağlar

Video yönetimi: Bir video barındırma platformu ararken, sağlam video yönetimi özelliklerine sahip bir platform bulmaya çalışın

Analitik ve içgörüler: İzleyici etkileşimi ve dönüşüm izleme gibi video analitiği, hedef kitlenizin en iyi tepki verdiği video türlerini gösterir

Entegrasyon: Video pazarlama yazılımı, diğer pazarlama araçlarınız ve sosyal medya kanallarınızla iyi bir şekilde çalışmalıdır

Maliyet: Ücretli sürüm için uygun bir aylık ücretle başlayan planlar sunan bir araç arayın ve ücretsiz planları olan araçlara öncelik verin

Özelleştirme: Şirketinizin marka kimliğine uygun markalı video oynatıcılar ve şablonlar gibi mevcut özelleştirme seçeneklerini kontrol edin

Destek ve eğitim: Kolayca başlayabilmeniz için kapsamlı müşteri desteği, belgeler ve eğitim kaynakları arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Video Pazarlama Yazılımı

2024'ün en iyi video pazarlama araçları, bir dizi işlevsellik sunar. Bazıları barındırma platformlarıdır, bazıları video kaydetme ve düzenlemeye daha odaklanmıştır, diğerleri ise tüm video pazarlama gereksinimleriniz için kapsamlı hepsi bir arada çözümlerdir.

E-posta zinciri veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı tam olarak iletmek için ekran kayıtlarını Clip by ClickUp ile paylaşın

ClickUp, videoları kolayca oluşturmak ve paylaşmak için ekran kayıt fonksiyonuna sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. ClickUp Clip ile, platform içinde ve dışında geniş bir şekilde paylaşılabilen ekran kayıtlarını zahmetsizce oluşturabilirsiniz. ClickUp ile her mesajı hassas ve bağlam içinde iletebilirsiniz.

ClickUp, pazarlama ekiplerine pazarlama videoları oluşturmanın kolay bir yolundan daha fazlasını sunar. Platform, her boyutta pazarlama programlarının beyin fırtınası, planlanması ve yürütülmesi için özelliklere sahiptir. ClickUp'ın görsel proje yönetimi özellikleriyle, pazarlama ekipleri video pazarlama varlıklarını kolayca depolayabilir, bulabilir, düzenli ve erişilebilir tutabilir.

Ayrıca, ClickUp AI pazarlama profesyonelleri için oyunun kurallarını değiştiren bir yazılımdır. ClickUp platformu içinde kampanya fikirlerinin, içerik taslaklarının, satış e-postalarının ve daha fazlasının oluşturulmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ekranınızı anında ve zaman sınırı olmadan kaydedin. Kayıtlara mikrofonunuzdan gelen ses girişi de dahildir

Tarayıcıda doğrudan oynatılan bir bağlantı ile videoları anında paylaşın

İçerik takvimleri ve iletişim planları gibi proje yönetimi unsurlarıyla entegre olur

Kayıtlarınızdan bir görev oluşturarak, video netliğini projenize ve görev yönetimi sürecinize taşıyın

AI'nın gücünü kullanarak video senaryoları ve ilgili içerikler için daha ilgi çekici içerikler oluşturun ve sosyal medya projelerinize güç katın

ClickUp'ın birçok özelliğinde güçlü işbirliği özellikleriyle iş yapın

Beyaz tahta özelliği ile fikirlerinizi toplayın

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

Özelliklerin sayısı, bazı yeni kullanıcılar için arayüzü kafa karıştırıcı hale getirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Vidyard

Via Vidyard

Vidyard, pazarlama takımlarının videonun gücünden yararlanmasına yardımcı olan lider bir video pazarlama yazılımıdır. Platform, en iyi sonuçları elde etmek için yapay zeka destekli pazarlama araçları sunar. Video barındırma özelliği, tüm video içeriğinizi tek bir yerde merkezileştirerek tüm video pazarlama araçlarınız için kullanımı kolay bir merkez oluşturmanızı sağlar.

Gelişmiş analitik özellikleri, pazarlamacıların video izleyicilerini izlemelerine ve izleyicilerin içerikle nasıl etkileşim kurduğunu anlamalarına olanak tanır. Daha da fazla işlevsellik için Vidyard, birçok popüler araçla entegre edilebilir.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Vidyard Video Mesajlarını kullanarak öne çıkın ve potansiyel müşterilerle daha iyi bağlantılar kurun

Videolarınızı, belgelerinizi ve diğer satış kaynaklarınızı tek bir yerde merkezileştirerek paydaşlarla işbirliği yapın

AI destekli potansiyel müşteri bulma araçlarıyla dış satışları otomatikleştirin

Vidyard video barındırma ve gelişmiş video analitiği ile videolarınızı yönetin ve optimize edin

AI senaryo oluşturucu ile her potansiyel müşteri için kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturarak video planlamayı basitleştirin ve içerik üretimini ölçeklendirin

Vidyard sınırlamaları

Kullanıcılar, yazılıma daha fazla video düzenleme özelliğinin eklenmesini istediklerini belirtmişlerdir

Öğrenme süreci, yazılımı tam olarak kullanmayı zorlaştırabilir

Bazı kullanıcılar, Vidyard'ı diğer satış araçlarıyla entegre ederken sorunlar yaşadı

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 19 $/ay

Ayrıca: Aylık 59 $

İş: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Vidyard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

3. Loom

Via Loom

Loom, tek tıklamayla ekran kaydetmeye odaklanan bir başka önde gelen video pazarlama yazılımıdır. Dijital araçları sergilemek veya öğreticileri paylaşmak için en popüler video pazarlama araçlarından biri olan Loom, kolay ve profesyonel çevrimiçi video oluşturma için kullanımı kolay bir arayüz ve basit bir tasarım sunar.

Loom'un en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için yapay zeka destekli video mesajları kaydedin ve paylaşın

Otomatik başlıklar, otomatik özetler ve dolgu kelimeleri kaldırma gibi özelliklerle daha hızlı çalışın

Google Çalışma Alanı ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Daha ilgi çekici bir deneyim için görevler ve CTA'lar içeren etkileşimli videolar oluşturun

SSO, SCIM ve özel veri saklama politikaları gibi özelliklerle güvenliği öncelik haline getirin

Loom sınırlamaları

Bazı kullanıcılar video barındırmada ara sıra sorunlar yaşadı

Video kliplerde gezinme konusunda kullanıcı deneyimi daha iyi olabilir

Kırpma için video düzenleme aracı her zaman sezgisel değildir

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: 12,50 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (350+ yorum)

4. Wistia

Wistia aracılığıyla

Wistia, bir web sitesine kolayca yerleştirilebilen yüksek kaliteli, özelleştirilebilir bir video oynatıcı sunar. Bu, Wistia'yı kendi markalarını mümkün olduğunca korurken video içeriği kullanmak isteyenler için ideal bir pazarlama aracı haline getirir.

Derinlemesine analizler, video izleyicilerin davranışları hakkında değerli bilgiler sağlar ve takımlar bu bilgileri pazarlama çabalarını iyileştirmek için kullanabilir. Video düzenleme yetenekleri ve potansiyel müşteri oluşturma araçları, özellik setini tamamlar.

Wistia'nın en iyi özellikleri

Wistia, video pazarlamacılarının videolar oluşturması, yönetmesi ve performanslarını ölçmesi için bütünsel bir platform sunar

Sezgisel video düzenleyici, kullanıcıların ürün videoları, açıklayıcı videolar, nasıl yapılır videoları ve çok daha fazlasını doğrudan platform içinde oluşturmasına olanak tanır

Hızlı ve güvenli video barındırma, videoların reklamsız ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalmasını sağlar

İzleyicileri potansiyel müşterilere daha kolay dönüştüren video içi iletişim formları ve CTA'lar

Ayrıntılı video verileri, izleyici etkileşimlerini saniye saniye gösterir ve CRM sistemleriyle entegre olur

Video oynatıcı, marka kimliği oluşturmaya yardımcı olur ve çok sayıda erişilebilirlik özelliği içerir

Wistia sınırlamaları

Bazı kullanıcılar dışa aktarma özelliklerinin daha iyi çalışmasını istiyor

Veri analizi, bazı rakiplerinki kadar eksiksiz değildir

Wistia fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca: Aylık 24 $

Pro: 99 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wistia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

5. Vyond

Via Vyond

Vyond'un video pazarlama yazılımı, animasyon deneyiminiz olmasa bile animasyonlu videolar oluşturmanıza olanak tanır. Platform, hazır şablonlar ve çizgi film karakterleri, aksesuarlar ve arka planlar dahil olmak üzere diğer içeriklerden oluşan kapsamlı bir kitaplık içerir.

Platform, video prodüksiyon proje yönetimine yeni başlayanlar ve deneyimli profesyoneller için özelliklere sahiptir. Beceri düzeyiniz ne olursa olsun, video pazarlama, eğitim veya hikaye anlatımı için yüksek kaliteli video içeriği oluşturabilirsiniz.

Vyond'un en iyi özellikleri

Büyüleyen, bilgilendirici ve somut sonuçlar sağlayan profesyonel kalitede animasyonlu videolar üretin

Ürün tanıtımları, açıklayıcı videolar, satış sunumları ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlar için videolar oluşturun

Vyond'u kullanarak, zahmetsizce hazırlanmış pazarlama videoları ile etkileşimi, ROI'yi, marka bilinirliğini ve dönüşümleri artırın

Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken, özel olarak tasarlanmış video sunumlar ve takip videoları hazırlayın

Vyond sınırlamaları

Yazılım, özellikle yavaş internet bağlantılarında zaman zaman gecikmeler yaşıyor

Bazı kullanıcılar karakter hareketlerinin ve yüz ifadelerinin daha fazla özelleştirilmesini istiyor

Büyük video kliplerle çalışmak zahmetli olabilir ve daha kısa video içerikleri gerektirebilir

Vyond fiyatlandırması

Temel: 49 $/ay

Premium: 89 $/ay

Profesyonel: 179 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Vyond puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

6. Sendspark

Sendspark aracılığıyla

Sendspark, kişiselleştirilmiş video erişimi ve pazarlama için bir video mesajlaşma platformudur. Bu yazılım, kullanıcıların bire bir veya çoklu video mesajlar oluşturmasına ve bunları e-posta, sosyal medya veya web siteleri gibi birden çok kanal üzerinden kolayca paylaşmasına olanak tanır.

Platform, özel küçük görseller ve etkileşimli eylem çağrıları gibi birçok kişiselleştirme özelliği sunar. İşletmeler, bu özelleştirilmiş videoları kullanarak bireysel müşteri segmentleriyle ilgi çekici ve özgün bağlantılar oluşturabilir.

Sendspark'ın en iyi özellikleri

Gürültüyü ortadan kaldırın ve kişiselleştirilmiş video mesajlaşma ile geniş ölçekte bağlantı kurun

Görüntü veya metin mesajlaşmaya göre daha yüksek bir müşteri tutma oranı elde edin

Gerçek zamanlı video toplantılarının monotonluğunu önlemek ve birden fazla programda çalışmaya olanak sağlamak için asenkron videoyu kullanın

Özel videoları kolayca kaydederek bireysel müşteriler için kişiselleştirilmiş bölümler oluşturun ve bunları daha büyük videolarla birleştirin

Sendspark sınırlamaları

Video düzenleme özellikleri diğer bazı platformlara göre daha basittir

Bazı kullanıcılar fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyor

Diğer pazarlama araçlarıyla entegrasyon bazen zor olabilir

Sendspark fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 15 $

Rapid: 49 $/ay

Takım: 149 $/ay (en az beş koltuk için)

Sendspark puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (81 yorum)

7. Powtoon

Powtoon aracılığıyla

Bu kullanıcı dostu video animasyon platformu, animasyonlu sunumlar ve pazarlama videoları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Şablon, karakter ve geçiş kütüphanesi, deneyim düzeyiniz ne olursa olsun hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Örneğin, sürükle ve bırak arayüzü, animasyon eklemeyi ve taşımayı basit ve kolay hale getirir.

Powtoon'un en iyi özellikleri

Çalışma türleri arasında daha net iletişim için kısa videolar ve animasyonlarla görsel olarak iletişim kurun

İK, eğitim ve geliştirme, iç iletişim, pazarlama ve eğitim için özel çözümler

Kullanımı kolay animasyon araçlarıyla tasarım veya teknik becerilerinizden bağımsız olarak kendi videolarınızı oluşturun

Yüzlerce animasyon karakter, şablon, arka plan ve film müziği içerir

Powtoon sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ilk öğrenme sürecini zor buluyor

Özellik seti diğer bazı seçenekler kadar gelişmiş değildir

Powtoon fiyatlandırması

Lite: 50 $/ay

Profesyonel: 190 $/ay

Ajans: 117 $/ay (sadece yıllık)

Powtoon puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)

8. Renderforest

Renderforest aracılığıyla

Renderforest, tanıtım videoları, açıklayıcı animasyonlar ve pazarlama içeriği oluşturmak için geniş bir video şablonları ve video düzenleme araçları yelpazesi sunar. Platformun kullanımı kolay çevrimiçi video düzenleyicisi, videoları tek bir tıklama ile Facebook ve YouTube gibi video barındırma platformlarına doğrudan yayınlamanıza bile olanak tanır.

Yazılım, video üretimini hızlandırmak ve yaratıcılığı artırmak için geniş bir şablon galerisi, stok görüntüleri ve ticari lisanslı müziklerle birlikte gelir.

Renderforest'ın en iyi özellikleri

Tasarım veya üretim deneyimi olmadan çarpıcı videolar, animasyonlar ve daha fazlasını oluşturun

Yayın kalitesinde introlar, outrolar ve müzik görselleştirmeleri kullanarak yüksek kaliteli çıktılar üretin

Trafiği çekmek ve artırmak için duyarlı, yüksek hızlı ve profesyonelce optimize edilmiş web siteleri oluşturun

Üst düzey sunumlar, logolar, maketler, sosyal medya pazarlama grafikleri ve promosyon grafikleri için tasarımlar oluşturun

Renderforest sınırlamaları

Ücretsiz planı kullanan kullanıcılar, özelliklerin olması gerekenden daha sınırlı olduğunu düşünüyor

Kullanıcılar, özellikle üst segmentteki fiyatlandırma yapısını pahalı buluyor

Bazı kullanıcılar şablonlar için daha fazla özelleştirme seçeneği istiyor

Renderforest fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: 14,99 $/ay

Pro: 29,99 $/ay

İş: 49,99 $/ay

Renderforest puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

9. Animoto

Animoto aracılığıyla

Animoto, fotoğrafları ve video klipleri çekici pazarlama videolarına dönüştürür. Bir dizi şablon, müzik seçeneği ve özelleştirme özelliği ile Animoto, yüksek kaliteli video içeriği oluşturmayı kolaylaştırır.

Bu benzersiz video oluşturma platformunun kullanıcı dostu arayüzü, video düzenleme deneyimi olmayanların bile ilgi çekici sosyal medya içeriği ve tanıtım videoları oluşturabilmelerini sağlar. Bulut tabanlı mimari, esneklik ve kolaylık sağlayarak projeleriniz üzerinde her yerden çalışmanıza olanak tanır.

Animoto'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak düzenleme araçları ve görsel efektlerle kolayca profesyonel videolar oluşturun

Kutlama, iş yeri, pazarlama, kişisel ve eğitim temalarını kapsayan hazır şablonlar

Bilgisayarınızdan kolayca medya yükleyin veya bulut depolama alanından içe aktarın

Markanızı uygulayın ve videoları renkler, yazı tipleri, logolar, efektler, animasyonlar ve geçişlerle özelleştirin

Zaman damgalı yorumlarla doğrudan videoda geri bildirim toplayın

Entegre sosyal paylaşım, gömme ve e-posta araçlarıyla videoları paylaşın

Animoto sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri diğer bazı seçeneklere göre daha sınırlıdır

Diğer pazarlama araçları veya platformlarıyla entegrasyon zor olabilir

Bazı kullanıcılar zaman zaman videoların yavaş yüklenmesi sorunuyla karşılaşmaktadır

Animoto fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 16 $/ay

Profesyonel: Aylık 29 $

Takımlar: 79 $/ay

Animoto puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (91 yorum)

Capterra: 4,3/5 (150+ yorum)

10. Vimeo

Vimeo aracılığıyla

Vimeo, yüksek kaliteli video oynatma ve profesyonel özellikleriyle tanınan, köklü bir video barındırma platformudur. Öncelikle bir barındırma ve paylaşım platformudur. Ancak Vimeo, sağlam gizlilik ayarları, özelleştirme ve analiz özellikleriyle diğer rakiplerinden sıyrılmaktadır.

Hedef kitlesine için profesyonel bir video sunumu hazırlamak isteyenler için popüler bir seçimdir. Pazarlamacılar, tanıtım içeriği veya eğitim materyalleri barındırmak için sıklıkla kullanır.

Vimeo'nun en iyi özellikleri

Bütçeniz veya uzmanlığınız ne olursa olsun içeriği hızlıca oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Videoları 4K, 8K HDR ve Dolby Vision ile yayınlayın ve barındırın

Video oynatıcınızı markanıza ve tercihlerinize daha uygun hale getirmek için özelleştirin

Otomatik olarak bölümler oluşturun, marka kitinizi uygulayın ve videoları SEO için optimize edin

AI komut dosyası oluşturucu ve AI destekli düzenleme ile kayıt yapın, yükleyin, kesin, kırpın, GIF'ler oluşturun ve daha fazlasını yapın

Vimeo sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, fiyatlandırma planlarının her zaman ihtiyaçlarına uymadığını ve kullanmadıkları özellikler için ödeme yapmaları gerektiğini düşünüyor

Bazı kullanıcılar, video yönetim arayüzünün diğer barındırma platformlarına göre daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Kullanıcılar bazen, belirsiz ancak sıkı bir şekilde uygulanan içerik politikaları nedeniyle videolarının haksız bir şekilde kaldırıldığını hissederler

Vimeo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $

Standart: 33 $/ay

Gelişmiş: 108 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Vimeo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (950+ yorum)

Video pazarlama yazılımlarının evrimi, sizin gibi işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma şeklini kökünden değiştirdi. Mevcut araçların dizisi, oluşturma ve düzenlemeden dağıtım ve analize kadar çeşitli ihtiyaçları karşılar ve hedef kitlenizde yankı uyandıran çekici video içerikleri oluşturmanıza olanak tanır.

Ne yazık ki, birçok video pazarlama aracı, proje yönetimi ve genel pazarlama platformlarınıza doğrudan entegre olmuyor. ClickUp'ı deneyin ve gereksiz pazarlama silolarını, kopuk iletişimi ve farklı araçlar arasında video projenizin ilerlemesinin yetersiz izlenmesini önleyin.

Ekran kaydetme işlevselliğinden proje dönüm noktalarına ve takım işbirliği araçlarına kadar, ClickUp video oluşturma ve daha fazlası için seveceğiniz özelliklerle doludur. Hepsi bir arada platform, teknoloji yığınınızdaki birçok aracın yerini alabilir ve tüm verimlilik ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm haline gelebilir. Ve Sonsuza Kadar Ücretsiz planımızla, ClickUp'ın nasıl çalıştığını bugün ücretsiz olarak görebilirsiniz.