2025 için En İyi 12 Ekran Kaydedici Yazılım (Artıları, Sınırlamaları, Fiyatlandırma)

Görsellerin metin ve sese her zaman üstün geldiğine katılıyor musunuz? 👀
BT takımınızla telefonda konuştuğunuzu ve size düğmeleri bulma ve ayarları değiştirme talimatları verdiklerini hayal edin.
"Nerede? Ne? Göremiyorum!" diyorsunuz
Sorun giderme sürecini kolaylaştırmak için birbirinizin ekranlarını görmek çok daha kolay ve rahat olmaz mıydı?
Bu yüzden en iyi ekran kayıt yazılımlarına göz atmanız gerekiyor.
Bu yazılımlar, sizi BT departmanıyla yaptığınız uzun telefon görüşmelerinden kurtaracak. 😉
Bu makalede, en iyi ve ücretsiz on iki ekran kayıt yazılımını, avantajları, dezavantajları ve fiyatları ile birlikte keşfedeceğiz.
Size bir servete mal olmayacak harika bir ekran kaydedici bulalım!
Mükemmel bir ekran kayıt yazılımını ne yapar?
Her ekran kayıt yazılımı aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar:
- Ekran kaydı oluşturma
- Sistem seslerini kaydetme
- Seslendirme ekleme
*Ama hangisinin sizin için en iyisi olduğunu nasıl bileceksiniz?
Öncelikle, kayıt veya ekran yakalama yazılımının aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin:
- Yerleşik bir paylaşım seçeneği vardır, böylece videoları e-posta ekleri olarak paylaşmanıza gerek kalmaz
- Kullanımı kolay. Aracı nasıl kullanacağınızı anlamak için YouTube video eğitimlerini izleyerek zaman kaybetmek istemezsiniz!
- Video kaydetmekten daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu şekilde, farklı amaçlar için uygulamaları biriktirmiş olmazsınız
Bu noktaları göz önünde bulundurarak, 2021'in en iyi ekran kayıt yazılımlarını inceleyelim.
en İyi 12 Ekran Kaydedici Yazılım
Ekran kaydedici yazılımları hakkında küçük bir sır:
Çok fazla para harcamanıza gerek yok.
İşte kuruluşunuzun ihtiyaçları için en iyi ekran kayıt yazılımları:
1. ClickUp
ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki üretken takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.
Peki, neden bir proje yönetimi aracı bu listede yer alıyor?
Çünkü ClickUp, en iyi ücretsiz ekran kayıt yazılımı olarak da işlev görür!
ClickUp'taki Clip, projelerinizi yönetmenin, görevleri atamanın ve notlar almanın yanı sıra ekran kayıtları oluşturmanıza da olanak tanır .
Bu "kolaylık" demiyorsa, ne deriz bilemeyiz!
Clip ile şunları yapabilirsiniz:
- Tüm ekranınızı, tarayıcı sekmenizi veya bir uygulama penceresini yakalayın
- Mikrofon kullanarak ses ekleyin
- Zaman sınırı olmadan kayıt yapın
- Kaydı herkesle paylaşın
Hepsi bu kadar değil!
Unutmayın, mükemmel bir ekran kayıt aracı bir kayıt cihazından daha fazlası olmalıdır.
ClickUp tam da budur ve bunun kanıtı da bizde.
ClickUp'ın anahtar özellikleri
A. Clip kayıtları kullanarak görevlere bağlam ekleyin
Bir ClickUp görevinde, Yorumlar bölümünden Klip'e erişebilirsiniz.
Ekranınızı kaydederek belirli bir göreve bağlam ekleyin. Görevinizi açıklamak için sonsuz paragraflar yazmaya veda edin. 👋
Bazen, özellikle görsel öğrenen biriyseniz, anlatmak yerine göstermek daha etkilidir. 👀
Clip kaydetme özelliğini kullanarak bir görev içinden ClickUp'ta ekranınızı kaydetme
B. Chrome Uzantısı ekran yakalama ve daha fazlası için
ClickUp'ın Chrome Uzantısı, İsviçre çakısı gibi çok amaçlıdır.
Size yardımcı olabilir:
- Tarama sırasında ekranınızı kendiniz yakalayın
- Not ekle
- Web sitelerini yer imlerine ekleyin
- Görevler oluşturun ve daha fazlasını yapın
Düzenleme özelliğini etkinleştirerek ekran görüntüsünü aldıktan hemen sonra düzenleyebilirsiniz.
ClickUp'ın Chrome Uzantısını kullanarak tarama sırasında ekran görüntüsü alın ve görüntüyü aldıktan hemen sonra düzenleyin
C. Görüntüleri Proofing kullanarak açıklama ekleyin
Yakalanan bir görüntü veya başka herhangi bir görüntü türü olsun, ClickUp'ın Proofing özelliği ile açıklama eklemek çok kolaydır.
Değişiklik yapmak istediğiniz görüntüye yorum ekleyin ve doğru kişiye atayın.
ClickUp'ın Proofing özelliği ile bir görüntüye yorum ekleme ve bunu bir takım üyesine atama
PDF açıklama ne olacak? Bunu da ele aldık. 😎
Yasal belgelere net işaretler ekleyebilir, yazım hatalarını vurgulayabilir, değişiklikler yapabilir ve daha fazlasını doğrudan görev alanından yapabilirsiniz.
D. İzinler kullanarak bilgileri koruyun
Web sitesi geliştiricinizin çalışanların maaş bilgilerini görmesine gerek yoktur.
Müşterilerinizin şirket içi iş akışınıza erişmesine gerek yoktur.
ClickUp'ta hassas bilgileri korumak için herkes (hem Misafirler hem de Üyeler dahil) için İzinler ayarını yapın.
ClickUp'ta gizlilik ve paylaşım ayarlarını özelleştirme İzinler
E. Gömme görünümü özelliğini kullanarak uygulamaları ve web sitelerini ClickUp'a taşıyın
YouTube, Google E-Tablolar, Outlook takvimi ve Loom gibi web sitelerini ClickUp içinde görüntülemek için URL veya HTML'yi kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir.
İş akışlarınızı yönetmek için artık sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek yok!
Google Dokümanlar URL'sini kopyalayıp yapıştırarak ClickUp'a ekleyin
F. Zengin Metin Düzenleme ile sıkıcı metinleri bir kenara bırakın
Temel metinler sıkıcı olabilir, ama öyle olmak zorunda değil!
ClickUp'ın Zengin Metin Düzenleme özelliği ile afişler, başlıklar, tablolar, sayısal listeler, italik, kalın ve daha fazlasını kullanın.
Araç çubuğunu veya eğik çizgi komutlarını kullanarak yorumlarınıza ve görev açıklamalarınıza Zengin Metin Düzenleme özelliğini ekleyin
G. Zihin Haritaları kullanarak planlayın ve düzenleyin
ClickUp'taki Zihin Haritaları, fikirlerinizi görselleştirmenize ve eyleme dönüştürmenize yardımcı olur.
Proje planlarınızı ve iş akışlarınızı tasarlayın, hatta farklı görevler arasındaki ilişkileri çizin.
ClickUp'ta proje sürecinizi görselleştirmek için Zihin Haritaları ile görevler arasında ilişkiler çizin
Clip'i kullanarak ekranınızı zihin haritası oluştururken kaydedin ve toplantı düzenlemek yerine takımınızla paylaşın.
Bonus: Takımınız da daha az toplantı çağrısı yaptığınız için size minnettar kalacak.
ClickUp artıları
- E-posta ClickApp'i kullanarak doğrudan ClickUp'tan e-posta gönderin ve alın
- Kaçırmak istemediğiniz şeyler için hatırlatıcılar ayarlayın
- Çevrimdışı Modda wifi bağlantısı olmadığında bile Görevler ve Hatırlatıcılar oluşturun
- Görünümlerle işinizi istediğiniz gibi görün
- Zengin ayrıntılar ve bilgilerden yararlanmak için görev açıklamalarını Tam Ekran görünümünde görüntüleyin
- Görevleri ve kaynakları kolayca yönetin
- Görevlerin aciliyetine göre farklı öncelikler belirleyin
- Yerel Zaman Takibi özelliğini kullanarak görevlere harcanan zamanı izleyin
- Calendly, Discord ve Outlook dahil olmak üzere favori uygulamalarınızla doğrudan entegre edin
- IOS ve Android cihazlar için ClickUp'ın mobil uygulamasıyla işinizi gittiğiniz her yere götürün
- Windows, Mac ve Linux sistemlerden ekran kaydetme
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok
Takımımız, önerilerinizi almak ve sorunlarınızı çözmek için sekiz farklı saat diliminde çalışmaktadır. 🌎 👩💻 ✅
Geliştirme yol haritasımızı inceleyerek sizi nelerin beklediğini öğrenin.
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp, Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar. Ücretli planı, kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar.
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7/5 (2200+ yorum)
- G2: 4,7/5 (3100+ yorum)
2. Loom
Loom , yüksek kaliteli videolar kaydetmenize yardımcı olabilecek en iyi ekran kaydedicilerden biridir.
Neden eğlenceli?
İzleyiciler videolarınıza yorum yapabilir ve tepki verebilir. Videolarınızı kimlerin görüntülediğini de görebilirsiniz!
Ne yazık ki, Loom sınırlı video düzenleme özelliklerine sahiptir.
Dolayısıyla, video kırpmaktan veya küçük görseller oluşturmaktan daha fazlasını yapmak istiyorsanız, bu video düzenleyici ve kayıt yazılımı size uygun değildir.
Belki de bu ekran yakalama aracını seçenekler listenizden tamamen çıkarabilirsiniz?
Loom'un anahtar özellikleri
- GIF küçük görseller oluşturun
- Videolarınızı arşivleyin
- Sınırsız oluşturucu hesabı
Loom'un artıları
- Loom videosunu ClickUp'a yerleştirin
- Videoların görüntülenmesini belirli kişilerle sınırlandırın
- Gmail, Slack ve Notion ile entegre edin
Loom sınırlamaları
- Video kayıt süresi ücretsiz sürümde beş dakika ile sınırlıdır
- Yalnızca video kayıt özelliklerine sahip bir araç için ücretli planlar pahalıdır
- Loom masaüstü uygulaması Linux platformuyla uyumlu değildir
Loom fiyatlandırması
Bu ekran kaydedici yazılımının ücretsiz bir planı vardır. Ücretli sürümü aylık 10 $ / kullanıcıdan başlar.
Loom müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: N/A
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
Loom'un dezavantajları aklınızı mı kurcalıyor?
İşte en iyi Loom alternatifleri dikkate alabileceğiniz.
3. OBS Studio
OBS Studio açık kaynaklı, ücretsiz bir ekran kaydedicidir.
YouTube gibi platformlarda canlı akış ekran kayıtlarını desteklemesi sayesinde, tüm profesyoneller ve hatta oyuncular için idealdir.
Ücretsiz bir ekran video kaydedici için OBS Studio, özellikle diğer ekran kaydedici araçlarına kıyasla oldukça iyi bir dizi özellik sunar.
Ancak, sadece ekranı hızlı bir şekilde kaydetmek istiyorsanız, bu biraz kafa karıştırıcı olabilir.
OBS Studio yazılımı, üst üste bindirme, ses mikseri, özel geçişler vb. özellikler sunar. Ne yazık ki, kapsamlı video düzenleme özelliklerine ihtiyaç duymayanlar için bunlar fazla olabilir.
OBS Studio anahtar özellikleri
- Video kaydetme ve canlı yayın sunar
- Kaydı başlatmak ve durdurmak, sahneler arasında geçiş yapmak vb. için kısayol tuşları.
- Gerçek zamanlı video yakalama ve karıştırma özelliği sunar
OBS Studio'nun artıları
- Açık kaynaklı yazılım
- Windows, Mac ve Linux sistemlerini destekler
- Tam ekran video yakalama
OBS Studio sınırlamaları
- Mobil sürüm yok
- Hatalı çalışabilir
- Anlaşılması zor olabilir
OBS Studio fiyatlandırması
OBS Studio ücretsizdir.
OBS Studio müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- G2: 4,5/5 (50+ yorum)
4. ScreenRec
ScreenRec, PC, Mac ve Linux için çok hafif bir ekran kayıt ve ekran yakalama yazılımıdır.
Son derece kullanıcı dostu bir arayüz ile, kolayca tıklayıp sürükleyerek yakalama alanınızı seçebilir ve kayıt (veya çek) düğmesine basabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, otomatik bir bağlantı oluşturulur ve panonuza kopyalanır.
Ekran görüntülerine kolayca açıklama ekleyebilir ve mikrofon sesi ve web kamerası katmanı ile videolarınızı kaydedebilirsiniz.
Tamamlandığında, hemen gizli bir paylaşılabilir bağlantı alırsınız. Bunun nedeni, ScreenRec'in kayıt sırasında videolarınızı gizli bulut hesabınıza yüklemesidir.
ScreenRec'in anahtar özellikleri
- Otomatik paylaşılabilir bağlantı
- Ekran görüntüsü açıklaması
- Bilgisayar ve mikrofon ses kaydı ile web kamerası üstü ekran görüntüsü
ScreenRec'in artıları
- Kayıtlar yüksek düzeyde şifrelenir, böylece indirilemezler
- 4K kalitesinde kayıt yapabilirsiniz
- MP4 olarak dışa aktarabilir
ScreenRec sınırlamaları
- Videoları düzenleyemiyorum
- Paylaşım sitelerine doğrudan yükleme yok
- Kaydı duraklatamazsınız
ScreenRec fiyatlandırması
ScreenRec ücretsizdir.
ScreenRec müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
- G2: 4,9/5 (4 yorum)
Bonus: Filigran içermeyen en iyi ekran kaydediciler için bu kılavuza göz atın! 🎥
5. Screencast-O-Matic
Screencast-O-Matic, ekran yayınınıza altyazı eklemenizi sağlayan başka bir ücretsiz ekran kaydedicidir.
Ayrıca, ekran ve web kamerası videosunu aynı anda kaydetmenize de olanak tanır. Kendinizin ve bilgisayar ekranınızın bulunduğu videoları kaydetmeniz gerektiğinde idealdir.
Peki, mükemmel mi?
Hayır.
Bu araç, ücretsiz kullanıcılar için 15 dakikalık bir video sınırı vardır. Süreyi uzatmanız gerekiyorsa, ücretli planlarını kullanmanız gerekir.
Bu kısıtlama, özellikle bu sınırlamalara sahip olmayan başka üstün ekran kaydetme veya çevrimiçi ekran kaydedici yazılımlar varken gereksiz görünüyor.
Screencast-O-Matic'in anahtar özellikleri
- Bilgisayar ekranınızı ve web kameranızı birlikte kaydedin
- Özel küçük görsel özelliği sunar
- Kapalı altyazılar ekleyin
Screencast-O-Matic'in artıları
- Belirli alanları veya tüm bilgisayar ekranını ekran görüntüsü olarak yakalayın
- Ücretli sürümler uygun fiyatlıdır
- Videoları parola ile koruyun
Screencast-O-Matic sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde 15 dakikadan fazla kayıt yapamazsınız
- Ücretli planlarda ücretsiz deneme yoktur
- Filigranı kaldırmak için yükseltme gerekir
Screencast-O-Matic fiyatlandırması
Screencast-O-Matic ücretsiz olarak kullanılabilir. Ücretli planı aylık 1,65 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır).
Screencast-O-Matic müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
- G2: 4. 1/5 (40+ yorum)
6. Clipchamp
Clipchamp kurumsal, eğitim ve yaratıcı amaçlarla video oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan ücretsiz bir video düzenleyicidir.
Bu ekran kaydedici ile yeşil ekran gibi profesyonel düzenleme araçlarına ve kırpma ve kırpma gibi temel özelliklere erişebilirsiniz.
Clipchamp'ın yapamadığı bir şey var mı?
Tek kelime: kişiselleştirme.
Diğer eksiksiz video düzenleme yazılım paketlerinden farklı olarak, bu ekran kayıt yazılımı video kayıt iş akışlarını kişiselleştirmenize izin vermez.
Clipchamp'ın anahtar özellikleri
- Clipchamp takım özelliği ile video projelerinde birlikte çalışın
- Sosyal video reklamlar, kurumsal slayt gösterileri vb. için kullanıma hazır şablonlar sunar.
- Kapsamlı bir video ve ses stok kütüphanesine erişin
Clipchamp'ın artıları
- Ücretsiz sürümde sınırsız video üretimi
- Çevrimiçi video düzenleyici, kırpma, kesme, döndürme, kırpma vb. işlemleri yapmanızı sağlar.
- Videolarınıza metin, ses parçaları ve görüntüler ekleyin
Clipchamp sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde bulut medya yedekleme yok
- Sınırlı renk derecelendirme seçenekleri
- İCloud ile senkronizasyon sırasında dosya yönetimi zor olabilir
Clipchamp fiyatlandırması
Clipchamp ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planı aylık 9 $'dan başlar.
Clipchamp müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
- G2: Yok
7. Soapbox
Soapbox , Chrome uzantısı olarak çalışan bir ekran kayıt yazılımıdır.
Ekran kaydınızı yakalamak, düzenlemek ve paylaşmak için tüm temel özellikleri sunar.
İçeriğinizi veya ürünlerinizi satmak istiyorsanız, bu kayıt yazılımıyla pazarlama faaliyetlerinizi desteklemek için videolar oluşturabilirsiniz.
Ancak, ekranı ve web kamerasını birlikte kaydederken, kayıt sırasında kendinizi göremezsiniz.
Soapbox'ın bu basit özelliği eklemek için biraz daha yaratıcı düşünmesini dilerdik. 🤦
Soapbox'ın anahtar özellikleri
- Screencast ve web kamerası ile birlikte video kaydedin
- Slaytlar veya diğer videolar gibi öğeler ekleyin
- Döngüsel GIF veya metin katmanı ile video küçük görselleri oluşturun
Soapbox'ın artıları
- Videoları sosyal medyaya hızlıca aktarın
- Video küçük görselleri oluşturun
- Ücretsiz sürümde sınırsız video çekin
Soapbox sınırlamaları
- Kayıt sonrası düzenleme özellikleri sınırlı
- Ücretsiz sürümde video sayfaları için markalama yok
- Ücretli planlar pahalıdır
Soapbox fiyatlandırması
Soapbox'ın ücretsiz bir planı vardır. Ücretli sürümün fiyatı aylık 99 $'dan başlar.
Soapbox müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)
- G2: 4,2/5 (15+ yorum)
8. ShareX
ShareX , Windows için açık kaynaklı bir ekran kaydetme, dosya paylaşım ve verimlilik aracıdır.
Ekranları kaydetmek, videolar oluşturmak ve hatta sosyal medya için GIF'ler yapmak için kullanabilirsiniz.
ShareX'in harika özellikleri nelerdir?
Ücretsizdir ve video kaydetmek için zaman sınırı yoktur.
ShareX'in dezavantajları nelerdir?
ShareX, çoğu oyunun tam ekran modunda ekran görüntüsünü almayı desteklemez.
Oyuncular bu aracı listelerinden güvenle kaldırabilirler.
ShareX'in anahtar özellikleri
- Etkin pencereler, kaydırma yakalama, metin yakalama vb. gibi özel ekran yakalama yetenekleri sunar.
- Çoklu açıklama araçları
- Dosya, klasör ve URL yükleme gibi çeşitli yükleme yöntemlerini destekler
ShareX'in artıları
- Twitter, Dropbox, Jira vb. gibi içeriklerinizi paylaşmak için 80'den fazla platformu destekler.
- Özelleştirilebilir iş akışları
- Reklam içermeyen ücretsiz uygulama
ShareX sınırlamaları
- Çok fazla ekran yakalama seçeneği, ortalama bir kullanıcı için kafa karıştırıcı olabilir
- Video içinde ses kaydetme seçeneği yok
- Yalnızca Windows için mevcuttur
ShareX fiyatlandırması
ShareX, ücretsiz bir ekran yakalama yazılımıdır.
ShareX müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: N/A
- G2: 4,8/5 (60+ yorum)
9. Ücretsiz Kamera
Ücretsiz Cam, ekran kaydetme ve video düzenleme ihtiyaçlarınız için harika bir yazılımdır.
Çoğu rakibi gibi, bu ekran kayıt uygulaması da seslendirme ve sistem seslerini kaydetmenize olanak tanır ve temel video düzenleme araçları sunar.
Yani, oldukça sıradan bir kayıt yazılımı.
Ayrıca, ses ve video düzenleme seçenekleri yalnızca pro sürümde mevcuttur.
Yükseltmeyi düşünmeye başladıysanız, şimdi durun.
Yıllık maliyeti 227 dolar!
İşte önemli bir nokta: Bu ekran kaydetme yazılımını yalnızca Windows kullanıcıları kullanabilir.
Mac kullanıcıları için üzgünüz. Alternatif bir ekran kayıt ve düzenleme aracı aramaya devam etmelisiniz.
Ücretsiz Cam'in anahtar özellikleri
- Tıklama sesleriyle ekran kaydında imleci vurgulayın
- Ekran kayıt alanınızı özelleştirin
- Video kaydınızı kırpın
Ücretsiz Cam artıları
- Videoları doğrudan YouTube'a yükleyin
- 720p HD kalitesinde video kaydı
- Filigran yok
Ücretsiz kamera sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde kaydedilen videoları MP4 dosya biçimine aktaramazsınız
- Kayıtlara açıklama ekleyemezsiniz
- Video düzenleme özellikleri kullanımı zor olabilir
Ücretsiz Cam fiyatlandırması
Free Cam'in ücretsiz bir planı vardır. Ücretli sürümün fiyatı yıllık 227 $'dır.
Ücretsiz Cam müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: N/A
- G2: 4,5/5 (10+ yorum)
10. Apowersoft Ücretsiz Çevrimiçi Ekran Kaydedici
Apowersoft'un Ücretsiz Çevrimiçi Ekran Kaydedici tarayıcı içi bir ekran kaydedicidir.
Sunumunuzu, yazılım tanıtımınızı veya eğitim videonuzu kaydetmek istiyorsanız, bu ücretsiz kayıt cihazını denemeye değer.
Tarayıcı içi bir araç olmasına rağmen, seçeneklerle dolu kontrol çubuğu ile herhangi bir masaüstü kayıt yazılımına rakip olabilir. Video akışı, kendi kendinize sunum, canlı sohbet vb. kayıt yapmanızı sağlar.
Ancak, bu ücretsiz aracın bazı sınırlamaları vardır.
Öncelikle, bazen ses ve video senkronizasyonu başarısız olabilir.
Profesyonel bir oyuncuysanız, oyunları kaydetme konusunda çok iyi değildir.
Apowersoft Ekran Kaydedici, güçlü oyun hareketlerinizi hakkıyla kaydetmeyecektir. 🎮
Apowersoft'un anahtar özellikleri
- Videoları MP4, WMV, AVI dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın
- Ses ve videoyu aynı anda kaydetme seçeneği
- Ekran kaydına web kamerası ekleyin
Aprowersoft artıları
- Kayıt sınırı yok
- Esnek ekran yakalama
- Videolara gerçek zamanlı olarak açıklama ekleyin
Apowersoft sınırlamaları
- Uygulama bazen çökme eğilimindedir
- Diğer iş uygulamalarıyla entegre olmuyor
- İzin ayarlama seçeneği yok
Apowersoft fiyatlandırması
Apowersoft'un ekran kaydedici ücretsiz bir araçtır.
Apowersoft müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: N/A
- G2: Yok
11. Camtasia
Camtasia, Windows ve Mac'te profesyonel görünümlü videolar kaydetmenize ve oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada TechSmith yakalama aracı ve video düzenleyicisidir.
Bu ekran yakalama yazılımını çevrimiçi dersler, öğreticiler, ürün demoları vb. oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Düzenleyici ayrıca videolarınızı daha ilginç hale getirmek için animasyonlar ve efektler eklemenize de olanak tanır. Örneğin, kırpma, kesme, yakınlaştırma ve kaydırma, açıklama ekleme vb. işlemleri yapabilirsiniz.
Dezavantajı ise, ücretsiz bir araç olmamasıdır.
Listemizdeki en pahalı video kayıt yazılımıdır.
Camtasia'nın anahtar özellikleri
- Basit sürükle ve bırak düzenleyici
- Camtasia kütüphanesinde video efektleri, görüntüler ve sesler gibi ücretsiz kaynaklar mevcuttur
- Videolarınıza testler ve etkileşim ekleyin
Camtasia'nın artıları
- Önceden oluşturulmuş video şablonları düzenleme süresini kısaltır
- Tutarlı bir görünüm ve his sağlamak için temaları kullanın
- Videonuzu YouTube, Vimeo vb. platformlara anında yükleyin.
Camtasia sınırlamaları
- Uygulamanın yüklenmesi zaman alıyor
- Ses kesilme eğilimi var
Camtasia fiyatlandırması
Camtasia'nın fiyatı kullanıcı başına 249,99 dolardır.
Camtasia müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
- G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
12. Tella
Tella, videolarınıza daha fazla kişilik katan yeni bir ekran kaydedici.
Tella ile kayıt yapmak esnektir. Ekranınızı, kameranızı veya her ikisini aynı anda kaydedebilirsiniz. Ayrıca slayt modu da vardır, böylece slaytları doğrudan Tella'da sunabilirsiniz.
Tella ayrıca eğlenceli özelleştirme seçeneklerine de sahiptir. Ekran kayıtlarınıza kendi arka planlarınızı ekleyebilir, düzenleri ve kamera stillerini değiştirebilir ve farklı klipleri birleştirebilirsiniz. Ayrıca kayıtlarınızı kırpmanıza ve değiştirmenize de olanak tanır.
Ancak kayıtlarınızda daha gelişmiş düzenlemeler yapmak istiyorsanız, Tella sizin için en uygun seçenek olmayabilir.
Tella'nın anahtar özellikleri
- Özel arka planlar ekleyin ve düzenleri değiştirin
- Birden fazla klibi tek bir video olarak birleştirin
- Bir bağlantıyla anında paylaşın
Tella'nın artıları
- Herhangi bir web tarayıcısında çalışır (indirmenize veya yüklemenize gerek yoktur)
- Sınırsız kayıt süresi
- Basit düzenleme özellikleri
Tella sınırlamaları
- Ücretsiz plan ile 10 video ile sınırlıdır
- Ücretsiz plan, indirilen videolarda filigran içerir
- Mobil uygulama yok
Tella fiyatlandırması
Tella Starter tamamen ücretsizdir ve Tella Pro aylık 19 $'dır (sınırsız video ve filigran yok).
Tella müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: N/A
- G2: Yok
İlgili: Vidyard alternatiflerine göz atın!
Işıklar, kamera, ekran kaydı!
Ekran kaydetmenin sadece teknoloji uzmanlarının işi olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? 🧙♀️
Evet, uzun bir yol kat ettik.
Artık, bir fare tıklamasıyla ekranınızı kaydeden birçok ekran kayıt programı var.
Ancak yine de ihtiyaçlarınıza uygun bir ekran kayıt aracı seçmeniz gerekir.
Kayıt sınırı olmayan ücretsiz ekran kaydedicilere mi ihtiyacınız var?
Ses eklemenize izin veren bir araç mı arıyorsunuz?
Yerleşik paylaşım özelliği var mı?
Yukarıdakilerin tümünü kapsamlı bir proje yönetimi aracında elde edin. Diğer bir deyişle, ClickUp'ı edinin. 😊
Görev yönetimi, not alma ve en iyi ücretsiz ekran kaydedici sizin göreviniz.
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