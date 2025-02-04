2025 için En İyi 12 Ekran Kaydedici Yazılım (Artıları, Sınırlamaları, Fiyatlandırma)

Görsellerin metin ve sese her zaman üstün geldiğine katılıyor musunuz? 👀

BT takımınızla telefonda konuştuğunuzu ve size düğmeleri bulma ve ayarları değiştirme talimatları verdiklerini hayal edin.

"Nerede? Ne? Göremiyorum!" diyorsunuz

Sorun giderme sürecini kolaylaştırmak için birbirinizin ekranlarını görmek çok daha kolay ve rahat olmaz mıydı?

Bu yüzden en iyi ekran kayıt yazılımlarına göz atmanız gerekiyor.

Bu yazılımlar, sizi BT departmanıyla yaptığınız uzun telefon görüşmelerinden kurtaracak. 😉

Bu makalede, en iyi ve ücretsiz on iki ekran kayıt yazılımını, avantajları, dezavantajları ve fiyatları ile birlikte keşfedeceğiz.

Size bir servete mal olmayacak harika bir ekran kaydedici bulalım!

Mükemmel bir ekran kayıt yazılımını ne yapar?

Her ekran kayıt yazılımı aşağıdaki gibi çeşitli özellikler sunar:

Ekran kaydı oluşturma

Sistem seslerini kaydetme

Seslendirme ekleme

*Ama hangisinin sizin için en iyisi olduğunu nasıl bileceksiniz?

Öncelikle, kayıt veya ekran yakalama yazılımının aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin:

Yerleşik bir paylaşım seçeneği vardır, böylece videoları e-posta ekleri olarak paylaşmanıza gerek kalmaz

Kullanımı kolay. Aracı nasıl kullanacağınızı anlamak için YouTube video eğitimlerini izleyerek zaman kaybetmek istemezsiniz!

Video kaydetmekten daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu şekilde, farklı amaçlar için uygulamaları biriktirmiş olmazsınız

Bu noktaları göz önünde bulundurarak, 2021'in en iyi ekran kayıt yazılımlarını inceleyelim.

en İyi 12 Ekran Kaydedici Yazılım

Ekran kaydedici yazılımları hakkında küçük bir sır:

Çok fazla para harcamanıza gerek yok.

İşte kuruluşunuzun ihtiyaçları için en iyi ekran kayıt yazılımları:

ClickUp, küçük ve büyük şirketlerdeki üretken takımlar tarafından kullanılan en yüksek puanlı verimlilik ve proje yönetimi araçlarından biridir.

Peki, neden bir proje yönetimi aracı bu listede yer alıyor?

Çünkü ClickUp, en iyi ücretsiz ekran kayıt yazılımı olarak da işlev görür!

ClickUp'taki Clip, projelerinizi yönetmenin, görevleri atamanın ve notlar almanın yanı sıra ekran kayıtları oluşturmanıza da olanak tanır .

Bu "kolaylık" demiyorsa, ne deriz bilemeyiz!

Clip ile şunları yapabilirsiniz:

Tüm ekranınızı, tarayıcı sekmenizi veya bir uygulama penceresini yakalayın

Mikrofon kullanarak ses ekleyin

Zaman sınırı olmadan kayıt yapın

Kaydı herkesle paylaşın

Hepsi bu kadar değil!

Unutmayın, mükemmel bir ekran kayıt aracı bir kayıt cihazından daha fazlası olmalıdır.

ClickUp tam da budur ve bunun kanıtı da bizde.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

A. Clip kayıtları kullanarak görevlere bağlam ekleyin

Bir ClickUp görevinde, Yorumlar bölümünden Klip'e erişebilirsiniz.

Ekranınızı kaydederek belirli bir göreve bağlam ekleyin. Görevinizi açıklamak için sonsuz paragraflar yazmaya veda edin. 👋

Bazen, özellikle görsel öğrenen biriyseniz, anlatmak yerine göstermek daha etkilidir. 👀

Clip kaydetme özelliğini kullanarak bir görev içinden ClickUp'ta ekranınızı kaydetme

Clip kaydetme özelliğini kullanarak bir görev içinden ClickUp'ta ekranınızı kaydetme

B. Chrome Uzantısı ekran yakalama ve daha fazlası için

ClickUp'ın Chrome Uzantısı, İsviçre çakısı gibi çok amaçlıdır.

Size yardımcı olabilir:

Tarama sırasında ekranınızı kendiniz yakalayın

Not ekle

Web sitelerini yer imlerine ekleyin

Görevler oluşturun ve daha fazlasını yapın

Düzenleme özelliğini etkinleştirerek ekran görüntüsünü aldıktan hemen sonra düzenleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Chrome Uzantısını kullanarak tarama sırasında ekran görüntüsü alın ve görüntüyü aldıktan hemen sonra düzenleyin

ClickUp'ın Chrome Uzantısını kullanarak tarama sırasında ekran görüntüsü alın ve görüntüyü aldıktan hemen sonra düzenleyin

C. Görüntüleri Proofing kullanarak açıklama ekleyin

Yakalanan bir görüntü veya başka herhangi bir görüntü türü olsun, ClickUp'ın Proofing özelliği ile açıklama eklemek çok kolaydır.

Değişiklik yapmak istediğiniz görüntüye yorum ekleyin ve doğru kişiye atayın.

ClickUp'ın Proofing özelliği ile bir görüntüye yorum ekleme ve bunu bir takım üyesine atama

ClickUp'ın Proofing özelliği ile bir görüntüye yorum ekleme ve bunu bir takım üyesine atama

PDF açıklama ne olacak? Bunu da ele aldık. 😎

Yasal belgelere net işaretler ekleyebilir, yazım hatalarını vurgulayabilir, değişiklikler yapabilir ve daha fazlasını doğrudan görev alanından yapabilirsiniz.

D. İzinler kullanarak bilgileri koruyun

Web sitesi geliştiricinizin çalışanların maaş bilgilerini görmesine gerek yoktur.

Müşterilerinizin şirket içi iş akışınıza erişmesine gerek yoktur.

ClickUp'ta hassas bilgileri korumak için herkes (hem Misafirler hem de Üyeler dahil) için İzinler ayarını yapın.

ClickUp'ta gizlilik ve paylaşım ayarlarını özelleştirme İzinler

ClickUp'ta gizlilik ve paylaşım ayarlarını özelleştirme İzinler

E. Gömme görünümü özelliğini kullanarak uygulamaları ve web sitelerini ClickUp'a taşıyın

YouTube, Google E-Tablolar, Outlook takvimi ve Loom gibi web sitelerini ClickUp içinde görüntülemek için URL veya HTML'yi kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir.

İş akışlarınızı yönetmek için artık sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

Google Dokümanlar URL'sini kopyalayıp yapıştırarak ClickUp'a ekleyin

Google Dokümanlar URL'sini kopyalayıp yapıştırarak ClickUp'a ekleyin

F. Zengin Metin Düzenleme ile sıkıcı metinleri bir kenara bırakın

Temel metinler sıkıcı olabilir, ama öyle olmak zorunda değil!

ClickUp'ın Zengin Metin Düzenleme özelliği ile afişler, başlıklar, tablolar, sayısal listeler, italik, kalın ve daha fazlasını kullanın.

Araç çubuğunu veya eğik çizgi komutlarını kullanarak yorumlarınıza ve görev açıklamalarınıza Zengin Metin Düzenleme özelliğini ekleyin

Araç çubuğunu veya eğik çizgi komutlarını kullanarak yorumlarınıza ve görev açıklamalarınıza Zengin Metin Düzenleme özelliğini ekleyin

G. Zihin Haritaları kullanarak planlayın ve düzenleyin

ClickUp'taki Zihin Haritaları, fikirlerinizi görselleştirmenize ve eyleme dönüştürmenize yardımcı olur.

Proje planlarınızı ve iş akışlarınızı tasarlayın, hatta farklı görevler arasındaki ilişkileri çizin.

ClickUp'ta proje sürecinizi görselleştirmek için Zihin Haritaları ile görevler arasında ilişkiler çizin

ClickUp'ta proje sürecinizi görselleştirmek için Zihin Haritaları ile görevler arasında ilişkiler çizin

Clip'i kullanarak ekranınızı zihin haritası oluştururken kaydedin ve toplantı düzenlemek yerine takımınızla paylaşın.

Bonus: Takımınız da daha az toplantı çağrısı yaptığınız için size minnettar kalacak.

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada (henüz) tablo görünümü yok

Takımımız, önerilerinizi almak ve sorunlarınızı çözmek için sekiz farklı saat diliminde çalışmaktadır. 🌎 👩‍💻 ✅

Geliştirme yol haritasımızı inceleyerek sizi nelerin beklediğini öğrenin.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan sunar. Ücretli planı, kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar.

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,7/5 (2200+ yorum)

G2: 4,7/5 (3100+ yorum)

2. Loom

Loom , yüksek kaliteli videolar kaydetmenize yardımcı olabilecek en iyi ekran kaydedicilerden biridir.

Neden eğlenceli?

İzleyiciler videolarınıza yorum yapabilir ve tepki verebilir. Videolarınızı kimlerin görüntülediğini de görebilirsiniz!

Ne yazık ki, Loom sınırlı video düzenleme özelliklerine sahiptir.

Dolayısıyla, video kırpmaktan veya küçük görseller oluşturmaktan daha fazlasını yapmak istiyorsanız, bu video düzenleyici ve kayıt yazılımı size uygun değildir.

Belki de bu ekran yakalama aracını seçenekler listenizden tamamen çıkarabilirsiniz?

Loom'un anahtar özellikleri

GIF küçük görseller oluşturun

Videolarınızı arşivleyin

Sınırsız oluşturucu hesabı

Loom'un artıları

Loom videosunu ClickUp'a yerleştirin

Videoların görüntülenmesini belirli kişilerle sınırlandırın

Gmail, Slack ve Notion ile entegre edin

Loom sınırlamaları

Video kayıt süresi ücretsiz sürümde beş dakika ile sınırlıdır

Yalnızca video kayıt özelliklerine sahip bir araç için ücretli planlar pahalıdır

Loom masaüstü uygulaması Linux platformuyla uyumlu değildir

Loom fiyatlandırması

Bu ekran kaydedici yazılımının ücretsiz bir planı vardır. Ücretli sürümü aylık 10 $ / kullanıcıdan başlar.

Loom müşteri değerlendirmeleri

Capterra : N/A

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Loom'un dezavantajları aklınızı mı kurcalıyor?

İşte en iyi Loom alternatifleri dikkate alabileceğiniz.

3. OBS Studio

OBS Studio açık kaynaklı, ücretsiz bir ekran kaydedicidir.

YouTube gibi platformlarda canlı akış ekran kayıtlarını desteklemesi sayesinde, tüm profesyoneller ve hatta oyuncular için idealdir.

Ücretsiz bir ekran video kaydedici için OBS Studio, özellikle diğer ekran kaydedici araçlarına kıyasla oldukça iyi bir dizi özellik sunar.

Ancak, sadece ekranı hızlı bir şekilde kaydetmek istiyorsanız, bu biraz kafa karıştırıcı olabilir.

OBS Studio yazılımı, üst üste bindirme, ses mikseri, özel geçişler vb. özellikler sunar. Ne yazık ki, kapsamlı video düzenleme özelliklerine ihtiyaç duymayanlar için bunlar fazla olabilir.

OBS Studio anahtar özellikleri

Video kaydetme ve canlı yayın sunar

Kaydı başlatmak ve durdurmak, sahneler arasında geçiş yapmak vb. için kısayol tuşları.

Gerçek zamanlı video yakalama ve karıştırma özelliği sunar

OBS Studio'nun artıları

Açık kaynaklı yazılım

Windows, Mac ve Linux sistemlerini destekler

Tam ekran video yakalama

OBS Studio sınırlamaları

Mobil sürüm yok

Hatalı çalışabilir

Anlaşılması zor olabilir

OBS Studio fiyatlandırması

OBS Studio ücretsizdir.

OBS Studio müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

4. ScreenRec

ScreenRec, PC, Mac ve Linux için çok hafif bir ekran kayıt ve ekran yakalama yazılımıdır.

Son derece kullanıcı dostu bir arayüz ile, kolayca tıklayıp sürükleyerek yakalama alanınızı seçebilir ve kayıt (veya çek) düğmesine basabilirsiniz. İşlem tamamlandığında, otomatik bir bağlantı oluşturulur ve panonuza kopyalanır.

Ekran görüntülerine kolayca açıklama ekleyebilir ve mikrofon sesi ve web kamerası katmanı ile videolarınızı kaydedebilirsiniz.

Tamamlandığında, hemen gizli bir paylaşılabilir bağlantı alırsınız. Bunun nedeni, ScreenRec'in kayıt sırasında videolarınızı gizli bulut hesabınıza yüklemesidir.

ScreenRec'in anahtar özellikleri

Otomatik paylaşılabilir bağlantı

Ekran görüntüsü açıklaması

Bilgisayar ve mikrofon ses kaydı ile web kamerası üstü ekran görüntüsü

ScreenRec'in artıları

Kayıtlar yüksek düzeyde şifrelenir, böylece indirilemezler

4K kalitesinde kayıt yapabilirsiniz

MP4 olarak dışa aktarabilir

ScreenRec sınırlamaları

Videoları düzenleyemiyorum

Paylaşım sitelerine doğrudan yükleme yok

Kaydı duraklatamazsınız

ScreenRec fiyatlandırması

ScreenRec ücretsizdir.

ScreenRec müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 5/5 (1 yorum)

G2: 4,9/5 (4 yorum)

Bonus: Filigran içermeyen en iyi ekran kaydediciler için bu kılavuza göz atın! 🎥

5. Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic, ekran yayınınıza altyazı eklemenizi sağlayan başka bir ücretsiz ekran kaydedicidir.

Ayrıca, ekran ve web kamerası videosunu aynı anda kaydetmenize de olanak tanır. Kendinizin ve bilgisayar ekranınızın bulunduğu videoları kaydetmeniz gerektiğinde idealdir.

Peki, mükemmel mi?

Hayır.

Bu araç, ücretsiz kullanıcılar için 15 dakikalık bir video sınırı vardır. Süreyi uzatmanız gerekiyorsa, ücretli planlarını kullanmanız gerekir.

Bu kısıtlama, özellikle bu sınırlamalara sahip olmayan başka üstün ekran kaydetme veya çevrimiçi ekran kaydedici yazılımlar varken gereksiz görünüyor.

Screencast-O-Matic'in anahtar özellikleri

Bilgisayar ekranınızı ve web kameranızı birlikte kaydedin

Özel küçük görsel özelliği sunar

Kapalı altyazılar ekleyin

Screencast-O-Matic'in artıları

Belirli alanları veya tüm bilgisayar ekranını ekran görüntüsü olarak yakalayın

Ücretli sürümler uygun fiyatlıdır

Videoları parola ile koruyun

Screencast-O-Matic sınırlamaları

Ücretsiz sürümde 15 dakikadan fazla kayıt yapamazsınız

Ücretli planlarda ücretsiz deneme yoktur

Filigranı kaldırmak için yükseltme gerekir

Screencast-O-Matic fiyatlandırması

Screencast-O-Matic ücretsiz olarak kullanılabilir. Ücretli planı aylık 1,65 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır).

Screencast-O-Matic müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (20+ yorum)

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Clipchamp kurumsal, eğitim ve yaratıcı amaçlarla video oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan ücretsiz bir video düzenleyicidir.

Bu ekran kaydedici ile yeşil ekran gibi profesyonel düzenleme araçlarına ve kırpma ve kırpma gibi temel özelliklere erişebilirsiniz.

Clipchamp'ın yapamadığı bir şey var mı?

Tek kelime: kişiselleştirme.

Diğer eksiksiz video düzenleme yazılım paketlerinden farklı olarak, bu ekran kayıt yazılımı video kayıt iş akışlarını kişiselleştirmenize izin vermez.

Clipchamp'ın anahtar özellikleri

Clipchamp takım özelliği ile video projelerinde birlikte çalışın

Sosyal video reklamlar, kurumsal slayt gösterileri vb. için kullanıma hazır şablonlar sunar.

Kapsamlı bir video ve ses stok kütüphanesine erişin

Clipchamp'ın artıları

Ücretsiz sürümde sınırsız video üretimi

Çevrimiçi video düzenleyici, kırpma, kesme, döndürme, kırpma vb. işlemleri yapmanızı sağlar.

Videolarınıza metin, ses parçaları ve görüntüler ekleyin

Clipchamp sınırlamaları

Ücretsiz sürümde bulut medya yedekleme yok

Sınırlı renk derecelendirme seçenekleri

İCloud ile senkronizasyon sırasında dosya yönetimi zor olabilir

Clipchamp fiyatlandırması

Clipchamp ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planı aylık 9 $'dan başlar.

Clipchamp müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (20+ yorum)

G2: Yok

7. Soapbox

Soapbox , Chrome uzantısı olarak çalışan bir ekran kayıt yazılımıdır.

Ekran kaydınızı yakalamak, düzenlemek ve paylaşmak için tüm temel özellikleri sunar.

İçeriğinizi veya ürünlerinizi satmak istiyorsanız, bu kayıt yazılımıyla pazarlama faaliyetlerinizi desteklemek için videolar oluşturabilirsiniz.

Ancak, ekranı ve web kamerasını birlikte kaydederken, kayıt sırasında kendinizi göremezsiniz.

Soapbox'ın bu basit özelliği eklemek için biraz daha yaratıcı düşünmesini dilerdik. 🤦

Soapbox'ın anahtar özellikleri

Screencast ve web kamerası ile birlikte video kaydedin

Slaytlar veya diğer videolar gibi öğeler ekleyin

Döngüsel GIF veya metin katmanı ile video küçük görselleri oluşturun

Soapbox'ın artıları

Videoları sosyal medyaya hızlıca aktarın

Video küçük görselleri oluşturun

Ücretsiz sürümde sınırsız video çekin

Soapbox sınırlamaları

Kayıt sonrası düzenleme özellikleri sınırlı

Ücretsiz sürümde video sayfaları için markalama yok

Ücretli planlar pahalıdır

Soapbox fiyatlandırması

Soapbox'ın ücretsiz bir planı vardır. Ücretli sürümün fiyatı aylık 99 $'dan başlar.

Soapbox müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,4/5 (10+ yorum)

G2: 4,2/5 (15+ yorum)

8. ShareX

ShareX , Windows için açık kaynaklı bir ekran kaydetme, dosya paylaşım ve verimlilik aracıdır.

Ekranları kaydetmek, videolar oluşturmak ve hatta sosyal medya için GIF'ler yapmak için kullanabilirsiniz.

ShareX'in harika özellikleri nelerdir?

Ücretsizdir ve video kaydetmek için zaman sınırı yoktur.

ShareX'in dezavantajları nelerdir?

ShareX, çoğu oyunun tam ekran modunda ekran görüntüsünü almayı desteklemez.

Oyuncular bu aracı listelerinden güvenle kaldırabilirler.

ShareX'in anahtar özellikleri

Etkin pencereler, kaydırma yakalama, metin yakalama vb. gibi özel ekran yakalama yetenekleri sunar.

Çoklu açıklama araçları

Dosya, klasör ve URL yükleme gibi çeşitli yükleme yöntemlerini destekler

ShareX'in artıları

Twitter, Dropbox, Jira vb. gibi içeriklerinizi paylaşmak için 80'den fazla platformu destekler.

Özelleştirilebilir iş akışları

Reklam içermeyen ücretsiz uygulama

ShareX sınırlamaları

Çok fazla ekran yakalama seçeneği, ortalama bir kullanıcı için kafa karıştırıcı olabilir

Video içinde ses kaydetme seçeneği yok

Yalnızca Windows için mevcuttur

ShareX fiyatlandırması

ShareX, ücretsiz bir ekran yakalama yazılımıdır.

ShareX müşteri değerlendirmeleri

Capterra : N/A

G2: 4,8/5 (60+ yorum)

9. Ücretsiz Kamera

Ücretsiz Cam, ekran kaydetme ve video düzenleme ihtiyaçlarınız için harika bir yazılımdır.

Çoğu rakibi gibi, bu ekran kayıt uygulaması da seslendirme ve sistem seslerini kaydetmenize olanak tanır ve temel video düzenleme araçları sunar.

Yani, oldukça sıradan bir kayıt yazılımı.

Ayrıca, ses ve video düzenleme seçenekleri yalnızca pro sürümde mevcuttur.

Yükseltmeyi düşünmeye başladıysanız, şimdi durun.

Yıllık maliyeti 227 dolar!

İşte önemli bir nokta: Bu ekran kaydetme yazılımını yalnızca Windows kullanıcıları kullanabilir.

Mac kullanıcıları için üzgünüz. Alternatif bir ekran kayıt ve düzenleme aracı aramaya devam etmelisiniz.

Ücretsiz Cam'in anahtar özellikleri

Tıklama sesleriyle ekran kaydında imleci vurgulayın

Ekran kayıt alanınızı özelleştirin

Video kaydınızı kırpın

Ücretsiz Cam artıları

Videoları doğrudan YouTube'a yükleyin

720p HD kalitesinde video kaydı

Filigran yok

Ücretsiz kamera sınırlamaları

Ücretsiz sürümde kaydedilen videoları MP4 dosya biçimine aktaramazsınız

Kayıtlara açıklama ekleyemezsiniz

Video düzenleme özellikleri kullanımı zor olabilir

Ücretsiz Cam fiyatlandırması

Free Cam'in ücretsiz bir planı vardır. Ücretli sürümün fiyatı yıllık 227 $'dır.

Ücretsiz Cam müşteri değerlendirmeleri

Capterra : N/A

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

10. Apowersoft Ücretsiz Çevrimiçi Ekran Kaydedici

Apowersoft'un Ücretsiz Çevrimiçi Ekran Kaydedici tarayıcı içi bir ekran kaydedicidir.

Sunumunuzu, yazılım tanıtımınızı veya eğitim videonuzu kaydetmek istiyorsanız, bu ücretsiz kayıt cihazını denemeye değer.

Tarayıcı içi bir araç olmasına rağmen, seçeneklerle dolu kontrol çubuğu ile herhangi bir masaüstü kayıt yazılımına rakip olabilir. Video akışı, kendi kendinize sunum, canlı sohbet vb. kayıt yapmanızı sağlar.

Ancak, bu ücretsiz aracın bazı sınırlamaları vardır.

Öncelikle, bazen ses ve video senkronizasyonu başarısız olabilir.

Profesyonel bir oyuncuysanız, oyunları kaydetme konusunda çok iyi değildir.

Apowersoft Ekran Kaydedici, güçlü oyun hareketlerinizi hakkıyla kaydetmeyecektir. 🎮

Apowersoft'un anahtar özellikleri

Videoları MP4, WMV, AVI dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Ses ve videoyu aynı anda kaydetme seçeneği

Ekran kaydına web kamerası ekleyin

Aprowersoft artıları

Kayıt sınırı yok

Esnek ekran yakalama

Videolara gerçek zamanlı olarak açıklama ekleyin

Apowersoft sınırlamaları

Uygulama bazen çökme eğilimindedir

Diğer iş uygulamalarıyla entegre olmuyor

İzin ayarlama seçeneği yok

Apowersoft fiyatlandırması

Apowersoft'un ekran kaydedici ücretsiz bir araçtır.

Apowersoft müşteri değerlendirmeleri

Capterra : N/A

G2: Yok

11. Camtasia

Camtasia, Windows ve Mac'te profesyonel görünümlü videolar kaydetmenize ve oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada TechSmith yakalama aracı ve video düzenleyicisidir.

Bu ekran yakalama yazılımını çevrimiçi dersler, öğreticiler, ürün demoları vb. oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Düzenleyici ayrıca videolarınızı daha ilginç hale getirmek için animasyonlar ve efektler eklemenize de olanak tanır. Örneğin, kırpma, kesme, yakınlaştırma ve kaydırma, açıklama ekleme vb. işlemleri yapabilirsiniz.

Dezavantajı ise, ücretsiz bir araç olmamasıdır.

Listemizdeki en pahalı video kayıt yazılımıdır.

Camtasia'nın anahtar özellikleri

Basit sürükle ve bırak düzenleyici

Camtasia kütüphanesinde video efektleri, görüntüler ve sesler gibi ücretsiz kaynaklar mevcuttur

Videolarınıza testler ve etkileşim ekleyin

Camtasia'nın artıları

Önceden oluşturulmuş video şablonları düzenleme süresini kısaltır

Tutarlı bir görünüm ve his sağlamak için temaları kullanın

Videonuzu YouTube, Vimeo vb. platformlara anında yükleyin.

Camtasia sınırlamaları

Uygulamanın yüklenmesi zaman alıyor

Ses kesilme eğilimi var

Camtasia fiyatlandırması

Camtasia'nın fiyatı kullanıcı başına 249,99 dolardır.

Camtasia müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (90+ yorum)

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

12. Tella

Tella, videolarınıza daha fazla kişilik katan yeni bir ekran kaydedici.

Tella ile kayıt yapmak esnektir. Ekranınızı, kameranızı veya her ikisini aynı anda kaydedebilirsiniz. Ayrıca slayt modu da vardır, böylece slaytları doğrudan Tella'da sunabilirsiniz.

Tella ayrıca eğlenceli özelleştirme seçeneklerine de sahiptir. Ekran kayıtlarınıza kendi arka planlarınızı ekleyebilir, düzenleri ve kamera stillerini değiştirebilir ve farklı klipleri birleştirebilirsiniz. Ayrıca kayıtlarınızı kırpmanıza ve değiştirmenize de olanak tanır.

Ancak kayıtlarınızda daha gelişmiş düzenlemeler yapmak istiyorsanız, Tella sizin için en uygun seçenek olmayabilir.

Tella'nın anahtar özellikleri

Özel arka planlar ekleyin ve düzenleri değiştirin

Birden fazla klibi tek bir video olarak birleştirin

Bir bağlantıyla anında paylaşın

Tella'nın artıları

Herhangi bir web tarayıcısında çalışır (indirmenize veya yüklemenize gerek yoktur)

Sınırsız kayıt süresi

Basit düzenleme özellikleri

Tella sınırlamaları

Ücretsiz plan ile 10 video ile sınırlıdır

Ücretsiz plan, indirilen videolarda filigran içerir

Mobil uygulama yok

Tella fiyatlandırması

Tella Starter tamamen ücretsizdir ve Tella Pro aylık 19 $'dır (sınırsız video ve filigran yok).

Tella müşteri değerlendirmeleri

Capterra : N/A

G2: Yok

İlgili: Vidyard alternatiflerine göz atın!

Işıklar, kamera, ekran kaydı!

Ekran kaydetmenin sadece teknoloji uzmanlarının işi olduğu zamanları hatırlıyor musunuz? 🧙‍♀️

Evet, uzun bir yol kat ettik.

Artık, bir fare tıklamasıyla ekranınızı kaydeden birçok ekran kayıt programı var.

Ancak yine de ihtiyaçlarınıza uygun bir ekran kayıt aracı seçmeniz gerekir.

Kayıt sınırı olmayan ücretsiz ekran kaydedicilere mi ihtiyacınız var?

Ses eklemenize izin veren bir araç mı arıyorsunuz?

Yerleşik paylaşım özelliği var mı?

Yukarıdakilerin tümünü kapsamlı bir proje yönetimi aracında elde edin. Diğer bir deyişle, ClickUp'ı edinin. 😊

Görev yönetimi, not alma ve en iyi ücretsiz ekran kaydedici sizin göreviniz.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve tarihe geçecek anlarınızı kaydetmeye başlayın!