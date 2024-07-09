Loom nasıl kullanılır: 10 ekran kaydetme kullanım örneği

İş yerinizde sorunsuz bilgi aktarımı ve işbirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Uzaktan ve hibrit kurulumların karmaşıklığını hesaba katmasak bile, bu zor bir iştir.

İnsanlar uzun belgeleri okumak için nadiren zaman bulur, toplantılar odaklanma süresini azaltır ve anlık mesajlaşmalar en iyi ihtimalle can sıkıcı, en kötü ihtimalle ise verimliliği öldüren bir unsurdur.

Neyse ki, kimsenin gününü bozmadan net ve anlaşılır bir iletişim sağlamak için başka bir yol var: ekran kaydetme.

Ekran kayıt yazılımı çeşitli senaryolarda yararlı olabilir. Bir satış elemanının bir müşteri için bir ürün özelliğini tanıtan hızlı bir video oluşturduğunu düşünün. Benzer şekilde, bir pazarlama takımı bir sosyal medya kampanyası maketini kaydederek paydaşlarla paylaşabilir ve geri bildirim alabilir. Bir İK takımı, önceden kaydedilmiş videoları kullanarak işe alım sürecini güçlendirebilir ve yeni çalışanlara anahtar kavramları, iş akışlarını ve şirket kültürünü etkili bir şekilde ileterek çalışanların kalıcılığını %82 oranında artırabilir.

Popüler ekran kayıt yazılımlarına örnekler

Loom, popüler bir ekran kayıt aracıdır. Ekranınızda görüntülenenleri (belgeler, web sitesi düzenleri ve tasarım maketleri) tam olarak yakalamanıza yardımcı olur ve bilgileri açıklayıcı seslendirmelerle tamamlar.

Ayrıca, web kameranızın görüntüsüyle birlikte ekranınızı da kaydedebilirsiniz. Bu, ekranda ne olduğunu gösterirken veya açıklarken yüzünüzün daha küçük bir pencerede veya bir kamera balonu içinde görünmesini sağlayan resim içinde resim efekti yaratır. Bu, kişisel bir dokunuş eklemek ve izleyicilerinizle ilişki kurmak için harika bir yoldur.

Ancak işler silolar halinde gerçekleşmez. Takımlar farklı saat dilimlerinde veya uzaktan çalışıyor olsa bile, iş akışları projelerde daha fazla işbirliğini içerecek şekilde gelişmiştir. Yani, daha entegre bir yaklaşıma ihtiyacımız var. ClickUp proje yönetimi platformundayerleşik bir ekran kayıt özelliği olan ClickUp Clips'i kullanın.

ClickUp Clips ile tüm ekranınızı veya belirli sekmeleri ve pencereleri sesli anlatımla kaydedin ve bunları ClickUp'ta bir yoruma, göreve veya belgeye kolayca ekleyerek bağlamın tamamını ekleyin

ClickUp Klipleri, bilgisayar ekranınızda verilen gösterimleri ve açıklamaları yakalayabilir ve her şeyi belirli projeler ve görevler içinde düzenli bir şekilde organize edebilir. En iyi yanı nedir? ClickUp, başlangıcından tamamlanmasına kadar tüm görevleri ve projeleri yönetebileceğiniz hepsi bir arada bir çalışma alanı gibi çalışır.

Bu ekran kayıt araçlarının iletişiminizi nasıl geliştireceğini ve daha etkili hale getireceğini keşfedelim.

10 Loom Ekran Kaydı Kullanım Örneği

Loom ve ClickUp Clips gibi araçların takım ve müşteri iletişimini dönüştürebileceği 10 senaryo.

1. Hızlı yazılım demoları

Yazılım ürünleriniz için müşteriler kazanmak ve onları elde tutmak istiyorsanız, kişisel olmayan ekran görüntüleri içeren uzun metin belgeleri işe yaramaz.

ClickUp Clips, filigran içermeyen bir ekran kayıt aracıdır ve ClickUp platformu içinde hızlı ve ilgi çekici yazılım demoları oluşturmanıza olanak tanır. Müşterilerinize veya ekip arkadaşlarınıza programın özelliklerini görsel olarak gösterebilirsiniz.

ClickUp Clips, belirli uygulama işlevlerinin ve kullanıcı etkileşimlerinin video kayıtlarını kolayca oluşturmanızı sağlayarak demolarınızın odaklı ve bilgilendirici olmasını sağlar. Clips kayıtlarınızı doğrudan ClickUp Görevleri içinde paylaşabilir, tüm iletişim ve eğitim materyallerini kolayca düzenleyebilir ve aratabilirsiniz.

Videoları Görevlere dönüştürün, Görevleri ilgili takım üyelerine atayın ve ilerlemeyi izlemek için Özel Durumlar ekleyin

2. Kişiselleştirilmiş müşteri desteği sağlama

Genel destek e-postaları, çoğu müşterinin beklediği kişisel dokunuşa sahip değildir. Bu nedenle, bir ekran kayıt aracıyla müşterilere sorun giderme adımlarını bire bir gösterebilirsiniz. Bir müşterinin sorununu nasıl çözeceğinizi gösteren bir ekran kaydı kaydedebilirsiniz. Bu kayıt, destek ekibinizin benzer sorunları çözmek için başvurabileceği bir bilgi bankası kaynağı olarak da kullanılabilir.

Loom'un çizim aracı, kayıt oturumunuz sırasında ekrandaki anahtar öğeleri vurgulayarak daha fazla netlik sağlar.

loom aracılığıyla

Kayıt ayarlarını değiştirerek, destek biletinde doğrudan video kaydı yapabilir, destek deneyimini kişiselleştirebilir, müşterilere kendilerini değerli hissettirebilir ve sorunları daha hızlı çözebilirsiniz.

3. Yeni çalışanlar için uzaktan işe alım

Sorunsuz bir işe alım deneyimi için şirketin yazılımı ve ş akışları hakkında sanal bir tur düzenleyin.

ClickUp Clips'i kullanarak şirketin mevcut yazılımları ve iş akışları hakkında kapsamlı bir video turu oluşturun. Uzaktan mülakat aşamasından itibaren, yeni çalışanlar anahtar araçlar hakkında görsel olarak bilgi edinebilir, farklı işlevler arasında gezinebilir ve takımınızın süreçlerini anlayabilir.

ClickUp Clips, ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri ile de entegre olarak, video kılavuzlarınızın yanında ilgili eğitim materyallerini de eklemenizi sağlar.

4. Pazarlama kampanyaları için açıklayıcı videolar oluşturma

Sosyal medya izleyicilerinizin, metin olarak okudukları bilgilerin %10'unu hatırlarken, video olarak iletilen bilgilerin %95'ini hatırladığını biliyor muydunuz?

Kampanyalarınız için bilgi yoğun gönderileri bir kenara bırakın ve ürününüz veya hizmetiniz hakkında açık ve öz video açıklamaları ile hedef kitlenizin ilgisini çekin.

Loom'un Chrome uzantısı, ürün veya hizmetinizi çalışırken gösteren kısa ve ilgi çekici ekran kayıtları oluşturmanıza olanak tanır. Kaydı doğrudan tarayıcınızdan başlatabilirsiniz!

loom aracılığıyla

İzleyicilere anahtar özellikleri gösterin, karmaşık kavramları görsel olarak açıklayın ve Loom kaydınıza kişisel bir dokunuş katmak için anlatım ekleyin.

Loom, ekranınızın küçük parçalarını kullanarak kolayca kısa videolar kaydetmenizi sağlar. Bu parçaları Loom'da bir araya getirerek, izleyicilerin ilgisini çekecek ve bilgilendirecek, profesyonel bir açıklayıcı video oluşturun.

5. Uzaktan teknik destek sağlama

Karmaşık sorun giderme adımlarını metin veya telefonla açıklamakta zorlanıyor musunuz? Kullanıcılara süreci anlatırken ekranınızı kaydetmeye başlayın. Ekranın üzerinde belirli düğmeleri işaret edebilir, eylemleri gösterebilir ve hatta kafa karıştırıcı alanları vurgulayabilirsiniz.

ClickUp Clips, Loom ile birleştirilerek kullanıcıların ihtiyaç duydukları yardımı hızlı ve verimli bir şekilde almalarını sağlayabilir. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve takımınızın işlemesi gereken tekrarlayan destek biletlerinin sayısını azaltır.

6. Video eğitimleri ve dijital ürünler oluşturma

Çevrimiçi kurs oluşturucular, karmaşık kavramları ilgi çekici video eğitimlerine dönüştürebilir.

ClickUp Clips'i kullanarak tam ekranınızı kaydedin ve izleyicilere her adımda rehberlik edin.

ClickUp Clips, YouTube videolarının belirli öğelerini yakınlaştırmanıza, kaydetmenize, vurgulamak için açıklamalar eklemenize ve hatta kayıtlarınızı doğrudan platform veya tarayıcıdan seslendirmenize olanak tanır.

Hatta, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, Clips ile eşleştirilerek toplantılarınızın ve ekran kayıtlarınızın ses transkripsiyonunu otomatik hale getirebilir.

ClickUp Brain ile ses transkripsiyonu oluşturun

Video kliplerinizi takım üyeleriyle kolayca paylaşabilir veya satabileceğiniz veya dağıtabileceğiniz dijital ürünler olarak kullanabilirsiniz.

7. Tasarım devirlerini belgeleme

ClickUp Clips, mikro etkileşimleri veya animasyonları olağanüstü netlikle göstermek için mükemmeldir. Bu, çeviride hiçbir ayrıntının kaybolmadığı zahmetsiz tasarım aktarımları için son derece uygundur.

Geliştiricilere tasarım maketlerinizi veya prototiplerinizi gösterin ve aynı anda şüpheleri giderin. ClickUp Clips'in açıklama özellikleriyle belirli öğeleri yakınlaştırın ve sesli anlatım özelliğini kullanarak tasarım kararlarınızı ve düşünce süreçlerinizi açıklayarak harika sonuçlar elde edin.

Klipleri indirin, bir göreve ekleyin veya videolarınızı takımınızla paylaşmak için herkese açık bağlantılar gönderin

ClickUp'ın Clips Hub özelliği, tüm Clips'lerinizi kolayca başvurabilmek için tek bir yerde saklamanıza olanak tanır. Hub'daki herhangi bir tasarım aktarım Clip'ini geliştirme ekibiniz için bir ClickUp Görevine dönüştürün, böylece geliştiriciler ihtiyaç duydukları tüm bağlam bilgisine sahip olurlar. Bu, iletişim hatası riskini azaltır ve tasarım aktarımının daha sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.

8. Görsel vaka çalışmaları oluşturma

Bir ürün veya hizmetin geliştirilmesine tüm kalbinizle ve ruhunuzla adadığınızda, çözümlerinizi kimlerin satın aldığını ve bunlardan nasıl yararlandığını her zaman bilmek istersiniz. Müşterilerin vaka çalışmaları, ürününüzün etkisini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda onu nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda da değerli geri bildirimler sağlar.

Dahası da var! Bunları sosyal kanıt olarak kullanarak daha fazla iş elde edebilirsiniz!

Loom, uzun vaka çalışmalarını ve müşteri geri bildirimlerini etkileşimli, kalıcı varlıklara dönüştürmenize yardımcı olur. Bu, ürün veya hizmetinizin başarısını gerçek hayattan örneklerle göstermenize yardımcı olur.

Ürününüzün veya hizmetinizin gerçek bir müşteri tarafından nasıl kullanıldığını ve neden beğendiklerini anlatırken ekranınızın videosunu kaydedin. Kayıt sırasında takılırsanız, arayüzün sol tarafında bulunan duraklatma düğmesi ile devam edebilirsiniz! Kayda devam etmeye hazır olduğunuzda, yeniden başlat düğmesine basmanız yeterlidir.

loom aracılığıyla

Bu ilgi çekici video vaka çalışmalarını pazarlama mikro sitenizde, sosyal medyada veya satış sunumlarınızda paylaşarak potansiyel müşterilerinizin güvenini ve güvenilirliğinizi artırabilirsiniz.

9. Çevrimiçi dersleri veya sunumları kaydetme

Pandemi sonrası dönem, esnek öğrenmeyi çok popüler hale getirdi. Video paylaşım aracı, bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Eğitimciler dersleri, sunumları veya eğitim oturumlarını doğrudan ekrandan kaydedebilir. Loom'un arayüzü, slaytlar ve sunumcu görünümü arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Loom videolarınızı öğrencilerinizle veya iş arkadaşlarınızla paylaşarak onların bağımsız olarak öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Loom'un masaüstü uygulaması, izleyicileri anahtar noktalara ve kaynaklara yönlendirmek için zaman damgaları ve eylem çağrıları eklemenize bile olanak tanır. Öğrenciler, daha iyi anlamak için videonun hızını artırabilir veya azaltabilir.

10. Video müşteri referansları oluşturma

Müşterileriniz, ürün veya hizmetinizin başarılarına nasıl yardımcı olduğunu gösteren video referanslarını doğrudan ekranlarından kaydedebilir.

Loom'un web kamerası kayıt özelliği, müşterilerin kişisel hikayelerini paylaşmalarını sağlayarak potansiyel müşterilerle güven ve itibar oluşturmalarını sağlar.

Loom'un video düzenleme özellikleri, metin katmanları veya eylem çağrıları eklemenizi sağlayarak video referanslarınızı etkileyici hale getirir.

loom aracılığıyla

Gördüğünüz gibi, Loom ve ClickUp Clips gibi ekran kayıt uygulamaları için birçok yenilikçi kullanım örneği var. Ancak bunları kullanmanın iyi ve daha iyi yolları var.

Loom En İyi Uygulamaları

Video sunumlarınızın net, öz ve kalıcı bir izlenim bırakmasını sağlamak için bazı en iyi uygulamalar:

Net ve kendinden emin konuşun: Kelimeleri açıkça telaffuz edin ve çok hızlı konuşmaktan kaçının. Konuşma tonu işe yarar, ancak "um" ve "like" gibi dolgu kelimelerini kullanmayın.

Mikrofon kontrolü: Kayıt yapmadan önce mikrofonunuzun kalitesini iki kez kontrol edin, çünkü arka plan gürültüsü veya bozuk mikrofon izleyicilerin dikkatini dağıtabilir

Doğal ışığı kullanın: Doğal ışık her zaman en iyi seçimdir; sert gölgeler oluşturabileceğinden, güçlü tavan ışıklarından kaçının

Başarı için giyin (videoda bile): Takım elbise ve kravat giymenize gerek olmasa da, profesyonel bir şekilde giyinmek, özellikle müşteriye sunum yapıyorsanız, iyi bir ilk izlenim yaratır

Görsel netlik anahtardır: Ekranınızdaki yalnızca ilgili sekmeleri veya uygulamaları paylaşın. Ekran kayıt araçlarını kullanarak vurgulamak istediğiniz belirli öğeleri yakınlaştırın

Az ama öz: Kayıtlarınızı kısa ve odaklanmış tutun. Gereksiz laf kalabalığından kaçının ve iletmek istediğiniz ana mesaja sadık kalın

Mükemmelliğe ulaşın: Kırpma araçlarını kullanarak istenmeyen bölümleri, duraklamaları veya sözlü dolguları kaldırın ve son ürünün kusursuz olmasını sağlayın

Herkes için altyazılar: İşitme engelli veya gürültülü bir ortamda bulunan izleyiciler için erişilebilirliği artırmak amacıyla videolarınıza altyazılar ekleyin

İşlerinizi mükemmelleştirin: Başlık kartı ekleme veya sonuna eylem çağrısı ekleme gibi küçük ayrıntıları ince ayarlamak için temel düzenleme özelliklerinden yararlanın

Önizleme gücü: Paylaşmadan önce videonuzu önizleyerek garip duraklamaları, ekran metnindeki yazım hatalarını veya açıklığa kavuşturulması gereken alanları yakalayın

Bu uygulamalar, videolarınızın izleyicilerinizde yarattığı etkiyi dönüştürür. İzleyiciler videoları daha profesyonel, ilgi çekici ve takip etmesi daha kolay bulacaklar.

İş Yerinde Ekran Kaydının Avantajları

Geçmişte, uzaktan çalışmak genellikle ekip çalışmasından ve bazen de verimlilikten ödün vermek anlamına geliyordu. Ancak, ekran kayıt yazılımı, yanlış anlaşılmaları önlemenin ötesinde verimlilik avantajları sağlar.

Kaydedilen videoların iş yerinizdeki esnekliği olumlu yönde etkileyebileceği birkaç yol:

İşbirliğini artırın: Bilgi aktarımı için video içerik oluşturmak, farklı zaman dilimlerinde bulunan takım üyeleri veya müşterilerin bilgilere istedikleri zaman erişmelerini ve gerçek zamanlı Bilgi aktarımı için video içerik oluşturmak, farklı zaman dilimlerinde bulunan takım üyeleri veya müşterilerin bilgilere istedikleri zaman erişmelerini ve gerçek zamanlı çevrimiçi toplantılara gerek kalmamasını sağlar

Uzaktan çalışan takımları güçlendirin: Coğrafi olarak dağınık takımlar için video kaydı, karmaşık süreçleri, adım adım açıklamaları ve hatta takım tanıtımlarını paylaşmanıza olanak tanıyarak daha bağlantılı bir iş ortamı sağlar

Bir bilgi tabanı oluşturun: Yeni çalışanların kendi hızlarında temel iş akışlarını öğrenmek için kullanabilecekleri ve mevcut takım üyelerinin hızlı bir şekilde hatırlamak için prosedürleri tekrar gözden geçirebilecekleri, yeniden kullanılabilir videolardan oluşan bir kütüphane oluşturun

Eğitim ve gelişimi geliştirin: Adım adım video eğitimleri oluşturun veya ileride başvurmak üzere canlı eğitim oturumlarının videolarını kaydedin, böylece daha ilgi çekici ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratın

Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırın: Kararlar, tartışmalar ve proje ilerlemelerinin net bir kaydını sağlayarak takımlar içinde şeffaflığı teşvik edin ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Yerleşik geri bildirim mekanizmaları: Olumlu bir üslup korurken yorumları ve iyileştirilmesi gereken alanları görsel olarak vurgulayabileceğiniz için daha ayrıntılı geri bildirim sağlayın

Müşteri memnuniyetini artırın: Müşteriler sorun giderme adımlarının gösterimini izleyebilir, böylece kendilerini daha güvende hissederler ve destek talebi çözüm süreleri kısalır

İnsan dokunuşu katın: Uzaktan çalışma ortamında Loom, iletişime kişilik katar. Birinin ekranını görmek ve kamera balonunda yüzünü görerek sesli anlatımını duymak, metin tabanlı iletişimde genellikle eksik olan insan unsurunu ekler

Ekran paylaşım yazılımı, hızlı izleme ve iletişimi netleştirmenin çok ötesine geçen harika bir uzaktan işbirliği aracıdır. İş akışlarını düzenleyebilen ve verimliliği artırabilen çok yönlü bir araçtır.

Temel Ekran Kayıtlarının Ötesine Geçin

Loom'un sezgisel kayıt ayarlarıyla karmaşık iletişimi basitleştirdiğine katılıyoruz. İşbirliğini, bilgi paylaşımını ve verimliliği artıran net ve özlü videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Peki bu kayıtları nerede saklayacaksınız? İşte burada ClickUp devreye giriyor! Loom videolarınızı doğrudan ClickUp Görevlerine veya ClickUp Belgelerine yükleyin, belirli video noktalarını tartışın ve ClickUp'ın yorum sistemini kullanarak görevler atayın.

ClickUp, Loom'u aşağıdakilerle tamamlar:

Proje yönetimi: ClickUp platformu, kaydettiğiniz videolarla bağlantılı görevlere son tarihler, bağımlılıklar ve öncelikler atamanızı sağlar. Böylece projeleriniz planlandığı gibi ilerler

Gantt grafikleri: Anahtar dönüm noktalarına yerleştirilmiş kayıtlı videolarla proje zaman çizelgelerini ve kritik yolları görselleştirerek iş akışına genel bir bakış elde edin

Zaman takibi: Videoları oluşturmak ve incelemek için harcanan zamanı takip ederek kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlayın

Loom net talimatları yakalar, ClickUp ise organizasyonu sağlar: mükemmel bir takım çalışması ikilisi! İkisi birlikte, ekran kaydının tüm potansiyelini sizin ve takımınız için ortaya çıkarır.

Ve tek bir araçla çalışmak ve dağınık iş akışlarını önlemek istiyorsanız, ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin!

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