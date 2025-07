Bir Sonraki Mülakatınıza Hazırlanmak için Uzaktan Mülakat İpuçları

Hayalinizdeki işe kavuşmak için atmanız gereken tüm adımlar arasında, özellikle uzaktan mülakatların popülerliği göz önüne alındığında, mülakat belki de en korkutucu ve en önemli adımdır. Günümüzde şirketlerin yaklaşık %60'ı yüz yüze mülakatlara göre uzaktan mülakatları tercih etmektedir.

Sanal mülakatlar, mülakat sürecini daha kısa, daha ucuz, daha esnek ve son derece kullanışlı hale getirerek dönüştürdü. Ancak, bu mülakatların da kendine özgü zorlukları vardır. Teknolojiye bağlı olmaları, her an sorunlara yol açabilir. Mülakatçı ile çevrimiçi bağlantı kurmak da daha fazla çaba gerektirir.

Zorluklar ne olursa olsun, uzaktan mülakatların artık hayatımızın bir parçası olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Neyse ki, mülakatlarınızda başarılı olmanıza yardımcı olacak akıllı uzaktan mülakat ipuçları, stratejiler, en iyi uygulamalar ve mükemmel bir araç derledik.

İster mülakata hazırlanan bir aday olun, ister uzaktan işe alım sürecini iyileştirmek isteyen bir işe alım uzmanı olun, size yardımcı olacağız.

Uzaktan Mülakatların Avantajları ve Dezavantajları

İpuçlarını incelemeden önce, sanal mülakatın avantaj ve dezavantajlarına hızlıca göz atalım.

Avantajlar

Sanal iş görüşmesinin avantajları şunlardır:

Esnek

Uzaktan mülakatlar, zamanlamada daha fazla esneklik sunar. Size en uygun zamanı bulabilir ve mülakatı planlayabilirsiniz. Ancak en iyi yanı, seyahat düzenlemelerini koordine etmek zorunda olmamanızdır.

Stres azalır

Evde veya başka bir tanıdık ortamda mülakat yapmak stres ve gerginliği azaltmaya yardımcı olur. Bu ayrıca mülakat sırasında daha iyi performans gösterme şansınızı da artırır.

Maliyet tasarrufu

Video mülakatlar hem adaylar hem de işe alım uzmanları için maliyet tasarrufu sağlar. Adaylar uzun mesafeler kat etmek ve ekstra para harcamak zorunda kalmaz. Öte yandan, işe alım uzmanları da seyahat masraflarını karşılamak zorunda kalmaz, şehir dışından gelen adaylar için konaklama ayarlamaları yapmaz, gecikmeler ve iptaller azalır ve işe alım süresi kısalır.

Kolaylık

İnternet bağlantınızın stabil ve güvenilir olduğu evinizin rahatlığında veya herhangi bir konumdan mülakatlara katılabilirsiniz, bu da son derece kullanışlıdır.

Dezavantajlar

Uzaktan mülakatların bazı dezavantajları da olabilir ve mülakatı yapan ve mülakata katılanlar için zorluklar yaratabilir.

Teknolojiyle ilgili sorunlar

Bağlantı sorunları, yazılım hataları veya donanım arızaları, teknoloji kullanımı sırasında sık karşılaşılan sorunlardır. Ancak, mülakat sırasında bu tür sorunlar akışınızı bozabilir ve performansınızı olumsuz etkileyebilir.

Dikkat dağıtıcı unsurlar

Ev genellikle birçok dikkat dağıtıcı unsurun olduğu yoğun bir yerdir. Evde çalışan aile üyeleri veya oda arkadaşları, ziyarete gelen arkadaşlar ve akrabalar, bakılması gereken çocuklar veya evcil hayvanlar gibi faktörler, mülakat sırasında konsantrasyonunuzu etkileyebilir.

Sınırlı sözsüz ipuçları

Sanal mülakatlar, mülakatçı ve mülakatın katılımcısı için birbirlerinin tepkilerini ve sözsüz ipuçlarını anlamayı zorlaştırır. Bu nedenle, yanıtlarını ayarlamakta ve durumu değerlendirmekte zorluk yaşayabilirler.

Uzaktan Mülakata Hazırlık

Mülakatı başarıyla geçmek ve mülakatçı üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak mı istiyorsunuz? Biz size yardımcı olacağız!

Hayalinizdeki işe hazırlanmanıza ve bu işi almanıza yardımcı olacak bazı sanal mülakat ipuçları.

Şirket hakkında araştırma yapın

İlk ve en önemli adım, şirketi ve kültürünü araştırmaktır. Şirketin ne yaptığını ve nasıl yaptığını öğrendikten sonra durmayın. Şirketin neden yaptığını anlayın. Vizyonları nedir? Neyi başarmak istiyorlar?

Ayrıca, arka plan bilgilerini, marka değerlerini, kurucuları, şirket kültürünü, finansman turlarını, yatırımcıları, rekabeti ve şirket yapısını kontrol edin.

Bu, kendinizi gerçekten faizli bir aday olarak sunmanıza yardımcı olacaktır. Daha alakalı sorular sorabilir ve daha öngörülü cevaplar verebilirsiniz. Ayrıca, yaptığınız araştırmanın miktarını gördüklerinde, görüşmeci sizi güvenilir bir aday olarak görme olasılığı daha yüksek olacaktır.

Bu bilgileri şirketin web sitesinde ve Glassdoor ve Crunchbase gibi web sitelerinde bulabilirsiniz. Şirketin mevcut veya eski çalışanlarıyla iletişime geçerek şirket kültürü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

En iyi yeri seçin

İlk izlenimler söz konusu olduğunda, sanal arka planınız neredeyse görünüşünüz kadar önemlidir. Bu nedenle, mülakat sırasında kullanmayı planladığınız alanı temizleyin. Boş bir duvarın önü gibi dikkatinizi dağıtacak unsurların en az olduğu basit bir yer seçin.

Amaç, görüşmecinin dikkatini arka planınıza değil, size odaklamaktır. Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir arka plan bulamıyorsanız, basit ve temiz bir sanal arka plan kullanabilirsiniz.

Kontrol etmeniz gereken bir sonraki şey aydınlatmadır. Yüzünüzün gölgesini oluşturacağından, arkadan aydınlatılan bir alan veya ışık kullanmayın. Mülakatı yapan kişinin, sizin nasıl göründüğünüzü anlamaya çalışarak zamanını harcamasına izin vermeyin. Bunun yerine, net bir görünüm sağlamak için önden bir ışık kaynağı kullanın. Masa lambanız varsa, onu önünüze yerleştirin.

Arka planınız hazır olduğunda, kamerayı kullanarak görünümünü kontrol edin.

Etkileyici giyin

Mülakatçı, sizin şık ve profesyonel görünmenizi bekler, bu nedenle giyiminize özen göstermelisiniz. Pijama ve resmi gömlek ile mülakata girme fikri cazip gelebilir, ancak bu kesinlikle yapılmamalıdır. Ne zaman ayağa kalkmanız gerekeceğini bilemezsiniz. Kapı zili çalarsa ve kapıyı açmanız gerekirse ne yapacaksınız? Pijamalarınız iyi bir izlenim bırakmayabilir.

Bu nedenle, evde giymek saçma gelse bile resmi kıyafetler giyin. Resmi giyinmenin bir başka avantajı da doğru zihin yapısına girmenize yardımcı olmasıdır.

Düğmeli bir gömlek veya ilginç (ama abartılı olmayan) desenli bir üst giyebilirsiniz. Düzenli bir kazak da yapılabilir. Finans veya hukuk rolünde uzaktan mülakata giriyorsanız, takım elbise giymeyi düşünebilirsiniz.

Hazır olduğunuzda, kameranızla kıyafetinizin iyi görünüp görünmediğini kontrol edin. Genel fikir, çekici, düzenli ve profesyonel görünmektir.

Teknik kurulumunuzu önceden test edin

Sanal bir mülakat olduğu için internet ve teknolojiyi kullanmanız gerekecek, bu da tamamen onların insafına kalacağınız anlamına gelir. Bu nedenle, kurulumunuzu önceden test edin. Daha önce hiç kullanmadığınız bir uzaktan işbirliği aracı kullanıyorsanız, özelliklerini, özellikle sesi kapatma, sesi açma, ekran paylaşımı, ses ve videoyu açma vb. özelliklerini önceden kullanarak öğrenin.

Video platformunu test etmek için bir arkadaşınızın toplantıya katılmasıyı düşünün. Aracı test etmek mümkün değilse, çevrimiçi videoları ve blogları da inceleyebilirsiniz.

Yapmanız gereken bir diğer şey ise hız testi yapmaktır. İnternete "internet hız testi" yazın ve internet bağlantınızın hızlı olup olmadığını kontrol edin. İndirme ve yükleme hızlarını kontrol etmeyi unutmayın. Mevcut bağlantınızda sorun olması durumunda, yedek bir internet cihazı bulundurmanız da faydalı olabilir

Tüm bu hazırlıklar teknik sorunların ortaya çıkmasını engelleyemeyebilir, ancak bu sorunlarla sakin bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Sanal görgü kurallarını anlayın

Sanal toplantı görgü kuralları, mülakatın tonunu belirler ve profesyonelliğinizi kanıtlar. Bilmeniz gereken video mülakat becerileri şunlardır:

Arka planda ve kıyafetlerde cesur renkler ve karmaşık desenler kullanmaktan kaçının. Nötr renkler tercih edin

Ekrana ne kadar uzak veya yakın olduğunuzu dikkat edin. Arka planı ve görünüşünüzü kontrol ederken bunu kontrol edin

Konuşurken web kamerasına bakın. Bu, görüşmeciyle göz teması* kurmanıza ve odaklanmış görünmenize yardımcı olacaktır. Web kamerasının yanına yapışkan bir not veya hareketli gözler yapıştırarak oraya bakmanızı hatırlatıcı bir işaret koyun

Başınızı sallayarak görüşmecinin söylediklerini anladığınızı gösterin

Harici bir web kamerası kullanıyorsanız, en iyi pozisyonu bulmak için yerini kontrol edin

Sandalyenizde kambur durmayın veya çökmeyin. Açık bir duruş sergileyin ve ellerinizi rahat tutun

Gergin olsanız bile, yerinde duramamaya çalışmayın

Notlar alın

Video görüşmenin avantajlarından biri, görüşme sırasında not alabilmenizdir. Ancak bu, önceden hazırladığınız cevapları önünüzde bulundurmanız gerektiği anlamına gelmez.

Tamamen hazırlanmış cevaplar harika bir fikir gibi görünebilir, ancak konuşmak yerine okuma yapıyormuşsunuz gibi bir izlenim verebilir. Ayrıca, konuşma sırasında doğal akışınızı bozabilir.

Bu nedenle, notlar alıyorsanız, konuşmanın akışını bozmadan bunları kullanabilmek için mülakattan önce alıştırma yapın. Notlarınızı kısa tutun (ideal olarak bir sayfayı geçmemelidir) ve mümkün olduğunca az başvurun.

ClickUp Not Defteri kullanarak görüşme sırasında dikkatiniz dağılmadan notlar alın

Önceki işlerinizdeki dönüm noktalarını ClickUp Not Defteri'ne yazarak elinizin altında bulundurun. İşveren, en etkili işlerinizi paylaşmanızı isterse, paylaşmak için hazır bir proje veya görev listesi elinizde olacaktır.

Görüşme sırasında notları kullanmanın bir başka yolu da, daha sonra sorabileceğiniz potansiyel soruları not almaktır. Bu, görüşmeciye ilgi gösterdiğinizi ve onun sözlerine odaklandığınızı göstermenin mükemmel bir yoludur.

Doğru soruları sorun

Araştırmalarınıza rağmen, şirket ve kültürü hakkında sorularınız olabilir. Bu, şirketin ofisini, tesislerini, takımlarını vb. fiziksel olarak görmediğiniz sanal mülakatlarda özellikle önemlidir.

Bu nedenle, doğru soruları sormaktan çekinmeyin.

Merak ettiğiniz soruları sorun, ancak tartışmaya yol açabilecek sorular sormamaya dikkat edin. Örneğin, şirketin vizyonu, ofis kültürü, birlikte çalışacağınız takım, eğitim ve ilerleme fırsatları gibi konular hakkında sorular sorabilirsiniz, ancak işten ayrılma, işten çıkarma gibi konularda soru sormaktan kaçının.

Ne soracağınızı bilmiyorsanız, AI sohbet asistanlarını kullanarak mülakat sırasında sorabileceğiniz ilgili soruları oluşturun. Bu soruları elinizin altında bulundurun ve ClickUp Notlar gibi basit ama kullanışlı bir araç kullanarak önem sırasına göre yazın.

Prova yapın

Mülakat sırasında gergin olmak doğaldır. Ancak bu gerginliği azaltmanın ve beden dilinizde veya yüzünüzde gösterilmemesini sağlamanın yolları vardır. Mülakattan önce birkaç kez prova yapmayı deneyin.

Odaklanmanız gereken noktalar şunlardır:

Konuşma hızınızı kontrol edin. Konuşurken çok yavaş veya çok hızlı olmamalısınız, çünkü her ikisi de sizi gergin gösterebilir. Bunu, kendinizi kaydedip ses kaydını dinleyerek kontrol edebilirsiniz

Konuşurken el hareketleri kullanın ve açık bir duruş sergileyin. Kollarınızı kavuşturmak, yüz yüze veya sanal olsun, hiçbir mülakatta kesinlikle yapılmaması gereken bir harekettir

Mülakat sırasında başınız ve omuzlarınızın ekranın büyük bir kısmını kapladığından emin olun

Konuşurken kendinize bakmamaya çalışın

Dikkatinizi dağıtan unsurlar için hazırlıklı olun

Çevrenizdeki dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için, görüşme sırasında kapısı kapalı bir odada yalnız olduğunuzdan emin olun. Etrafımızda birçok elektronik cihaz bulunduğundan, aşağıdakileri yapmak iyi bir uygulamadır:

Bildirimleri kapatın

Cep telefonunuzu kapatın (veya sessize alın)

Rahatsız etmeyin özelliğini kullanın

Sosyal medyayı ve fazladan tarayıcı sekmelerini kapatın

Ancak, mülakat sırasında her zaman kesintiye uğrama ihtimali vardır. Örneğin, kapı zili çaldığında evde yalnız olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda nasıl tepki vereceğinizi önceden hazırlamak, telaşlanma olasılığınızı azaltacaktır.

Önemli olan mümkün olduğunca profesyonel davranmaktır. Bu nedenle, arka planda gürültü yapabilecek veya zıplayabilecek bir evcil hayvanınız varsa, görüşmeciyi hazırlamak için başlangıçta bundan bahsedebilirsiniz.

Biri kapınızı çaldığında, kesintiyi kabul edin, özür dileyin ve sakin olun. Mülakatçı sizin evde olduğunuzu biliyor ve ani kesintiler talihsiz olsa da hayatın bir parçasıdır.

İyi bir ilişki kurun

Mülakatlar, sadece soru ve cevapların karşılıklı olarak verildiği bir süreç değildir; iki yönlü bir tartışmadır. Mülakatçıların sorularını yanıtlamak, kişiliğinizi göstermek ve onlarla bağlantı kurmak için sadece kısa bir süreye sahipsiniz.

Sorularını yanıtlayın, yanıtlarına yorum yapın ve doğru zamanda sorularınızı ekleyin. Konuşmanın olabildiğince doğal bir şekilde akışına izin verin.

Önceden araştırma yapın ve görüşmeciyle ortak ilgi alanlarınız olup olmadığını öğrenin. LinkedIn veya şirket profilini kontrol edin ya da Google'da arayın.

Sonuç olarak, açık, samimi ve özgün olun ve içten bir konuşma yapmaya çalışın.

Uzaktan Mülakat Yapma

Sanal iş görüşmeleri yapmaya hazırlanan bir işe alım uzmanıysanız, görüşmelerin başarılı geçmesi için bazı ipuçları:

Doğru aracı kullanın

Teknoloji, uzaktan mülakat yapmanın şüphesiz en önemli unsurlarından biridir. Doğru işe alım aracını kullanmak, işe alım sürecinizde fark yaratabilir.

Zoom ve Skype gibi video platformlarını kullanmanın yanı sıra, ClickUp gibi araçlardan yararlanarak planlama, programlama ve uygulama süreçlerinizi çok daha sorunsuz ve organize hale getirebilirsiniz.

ClickUp ile işe alım sürecinizi özelleştirin ve kolaylaştırın

ClickUp, işe alım sürecinizi daha verimli, üretken ve eğlenceli hale getirmek için birçok özellik sunan bir İK, işe alım ve oryantasyon aracıdır.

1.000'den fazla entegrasyon ile favori uygulamalarınızı ClickUp'a bağlayın

ClickUp'ın 1.000'den fazla entegrasyonu ile uzaktan mülakatları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tüm uygulamaları entegre edebilirsiniz. Zoom, Slack, Google E-Tablolar, Skype ve daha fazlasını entegre edebilirsiniz.

Mülakatları kaydetmekten hızlı notlar almaya ve işe alım sürecini kolaylaştırmaya kadar, ClickUp for Human Resources tüm bunları ve daha fazlasını yapmanızı sağlar.

Hadi keşfedelim.

ClickUp Klipsi

ClickUp Clip ile mülakatları kaydedin

ClickUp Clip ile görüşmelerinizi kaydedin, istediğiniz kişiyle paylaşın ve kayıtla birlikte hızlı mesajlar gönderin. ClickUp ayrıca kayıttan bir görev oluşturmanıza ve takım üyelerine atamanıza olanak tanır, böylece adayların performansları hakkında hızlıca fikir alabilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile sorular sorun ve mülakatları özetleyin

ClickUp Brain'i kullanarak pozisyonları tanımlamak için doğru kelimeleri bulun, adaylarınıza sorabileceğiniz potansiyel soruları oluşturun ve hatta mülakatları özetleyin.

ClickUp Not Defteri

ClickUp Not Defteri ile mülakat notlarınızı kaydedin

Görüşmeler sırasında not almak son derece önemlidir. Adaylarınıza güven verir ve onları puanlamak için bir temel oluşturur. ClickUp Not Defteri ile hızlıca notlar alabilir, biçimlendirebilir, izlenebilir görevlere dönüştürebilir ve her yerden erişebilirsiniz.

Mülakat Şablonları

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Mülakat Süreci Şablonu ile mülakat sürecinizi tasarlayın ve optimize edin

ClickUp, mülakat sürecinizi standartlaştırmak ve tüm adaylara eşit davranılmasını sağlamak için birçok mülakat şablonu sunar. ClickUp'ın Mülakat Süreci Şablonunu kullanarak doğru soruları doğru sırayla sorabilir, sürecinizi yapılandırabilir, adayları hızlı bir şekilde değerlendirebilir ve paydaşlar ve takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz.

Mülakat ayrıntılarını paylaşın

Uzaktan mülakat yaparken adaylarla gerekli tüm ayrıntıları paylaşmak çok önemlidir. Tüm adaylarınızın aynı bilgileri aldığından emin olun. Paylaşmanız gereken ayrıntıların listesi aşağıdadır:

Mülakatın zamanı ve süresi

Mülakatçıların isimleri ve ayrıntıları ile profillerine bağlantılar

Kullanacağınız platform ve kullanım kılavuzu

Adayların hazırlaması gereken ek belgeler

Teknolojik aksaklıklar durumunda adayın size ulaşabilmesi için bir yedek numara paylaşın

Ayrıca kıyafet kodu ve ses ve video kullanımıyla ilgili bilgileri de bahsedebilirsiniz.

Öne çıkmak ve ilgilendiğinizi göstermek için, sorun giderme veya arka plan değiştirme gibi sanal mülakat ipuçlarını dahil etmek en iyisidir. Unutmayın, mülakat iki yönlü bir süreçtir. Siz adayı değerlendirirken, aday da sizi değerlendiriyor.

Dikkatinizi dağıtan unsurları ve kesintileri en aza indirin

Ofiste veya evde olsun, dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirgemek ve mülakatı sorunsuz bir şekilde yürütmek çok önemlidir. Kesintileri en aza indirmek için yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

Kapıyı kilitleyin ve başkalarının (aile, arkadaşlar veya iş arkadaşları) sizi rahatsız etmemesini söyleyin

Sessiz ve temiz bir alan bulun. Arka planınız gürültülü ise, aday kolayca dikkatini kaybedebilir

Telefon ve bilgisayarlarda "rahatsız etmeyin" özelliğini kullanın veya bildirimleri kapatın

Evden çalışıyor olsanız bile profesyonel giyinin

Masadan dikkatinizi dağıtan nesneleri kaldırın

Adayın sizi net bir şekilde görebilmesi için ışığı önünüzde tutun

Profesyonel davranışların değeri

Adaylara video görüşmesinin yüz yüze görüşme kadar profesyonel olduğunu göstermek çok önemlidir. İşe alım süreci boyunca açık ve zamanında iletişim kurmaya öncelik verin. Adaylarla görüşme programları, biçimleri ve lojistik konularında net beklentiler belirleyin.

Dikkat dağınıklığını en aza indirmenin yanı sıra, adayların zamanına ve gizliliğine saygı gösterin. Son dakika değişiklikleri veya iptallerden kaçının. Görüşmeyi kaydediyorsanız, adaya önceden bilgi verin.

Son olarak, her etkileşime empati, saygı ve dürüstlükle yaklaşın. Adaylarla yapıcı geri bildirim paylaşırken nazik ve profesyonel olun.

Hikaye anlatımını kullanın

Uzaktan mülakatlar, adayların şirketinizin kültürünü anlamasını ve takımla tanışmasını zorlaştırır. Bu nedenle, onlara şirketinizi tanıtmanız gerekir. Şirketinizin değerleri, kültürü ve geçmişi dahil olmak üzere şirketinizi kısaca tanıtarak başlayın. Kültürünüzü ve değerlerinizi sergileyen hikayeler paylaşmak için hikaye anlatımı biçimini kullanabilirsiniz.

Mülakat sırasında, adaylarla bağlantı kurmak için hikaye anlatımını da kullanabilirsiniz. Onları deneyimleri, zorlukları ve başarıları hakkında hikayeler paylaşmaya davet edin. İletişim becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve kültürel uyumlarını gösteren somut örnekler vermelerini teşvik edin.

ClickUp Beyaz Tahta kullanarak potansiyel adaylarla işbirliği yapın

Ayrıca, adayları aktif olarak katılmaya teşvik etmek, deneyimlerini görselleştirmek veya problem çözme yaklaşımlarını açıklamak için ortak belgeler ve sanal beyaz tahtalar gibi etkileşimli özellikleri de kullanabilirsiniz.

Teknik sorunlara hazırlıklı olun

Teknik aksaklıkları en aza indirmek için mülakattan önce teknik kurulumunuzu test edin. Yazılımı ilk kez kullanıyorsanız, bir deneme yapmayı ve özelliklerine aşina olmayı düşünün.

Evden çalışıyorsanız, internet bağlantınızın kararlı ve sinyal gücünün yeterli olduğundan emin olun. İnternet hızınızı kontrol etmek için çevrimiçi bir hız testi kullanabilirsiniz.

Son olarak, bir B planı hazırlayın. Kesinti olması durumunda adayların sayı ve e-posta adreslerini aldığınızdan emin olun. Video sohbet yoluyla hemen bağlantı kurabilir veya mümkün olan en kısa sürede yeni bir randevu ayarlayabilirsiniz.

ClickUp ile İşe Alım Başarınızı Artırın

Sanal mülakatlar, işe alım dünyasını şekillendirmeye devam edecek ve işe alım uzmanları ile adaylar için fırsatlar ve zorluklar sunacaktır. Bu makaledeki uzaktan mülakat ipuçlarıyla proaktif bir yaklaşım benimseyebilir ve tüm mülakatlarınızın sorunsuz geçmesini sağlayabilirsiniz.

Tüm işe alım ihtiyaçlarınız için ClickUp gibi bir araç kullanmak, uzaktan mülakatların karmaşıklıklarını güven ve yetkinlikle aşmanıza yardımcı olabilir. Neden kendiniz denemiyorsunuz? Ücretsiz kaydolun ve özelliklerini bugün deneyin!

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Uzaktan mülakatta nasıl başarılı olunur?

Kapsamlı bir hazırlık, teknolojinizi önceden test etme, profesyonel bir kıyafet seçme, sessiz ve dikkatinizi dağıtmayacak bir ortam yaratma, göz teması kurma ve aktif dinleme pratiği, video görüşmelerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilir.

Uzaktan mülakat nasıl yapılır?

Uzaktan mülakat yapmak için bazı ipuçları: