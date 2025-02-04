2025'in En İyi E-posta Test Araçlarını İnceledik

Son araştırmalar, bir e-posta pazarlama kampanyasına harcanan her dolar için yaklaşık 36 dolarlık bir getiri elde edilebileceğini göstermektedir. Bu rakam inanılmaz bir fırsatı temsil etse de, çoğu e-posta pazarlama kampanyasının sağladığı sonuçlardan çok uzaktır.

İşte burada e-posta test araçları devreye girer. Bu araçlar, aradaki farkı azaltabilir ve istediğiniz ROI'ye ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bir e-posta test aracıyla, iyi performans gösteren, harika görünen ve can sıkıcı spam filtrelerini atlayan e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz.

Günümüzde en popüler e-posta test araçları birçok avantaj sunmaktadır. Bu araçlar, gelen kutunuzu yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ilgi çekici içerikler oluşturmanıza, konu satırlarını test etmenize ve dikkat çeken e-postalar tasarlamanıza da olanak tanır. Ayrıca, mükemmel haber bülteni şablonlarını bulmanıza da yardımcı olabilirler.

Bu yazıda, 2024 yılında kullanılabilecek en iyi 10 e-posta test aracını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım.

E-posta test araçlarını değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Uyumluluk ve görüntüleme: E-postanızın çeşitli müşteriler ve cihazlarda nasıl görüneceğini gösteren bir e-posta test aracı seçin. Gmail, Outlook veya mobil cihazlar gibi popüler e-posta hizmet sağlayıcılarından gelen e-postalar farklı e-posta istemcilerinde farklı görünebileceğinden, bu çok önemlidir

Spam testi: E-postalarınızın istenen alıcılara ulaştığından ve spam olarak işaretlenmediğinden emin olun. Bu nedenle, seçtiğiniz araç, yüksek teslim edilebilirlik oranları sağlamak için konu satırınızı, e-posta içeriğinizi ve gönderenin itibarını değerlendirebilmelidir

Bağlantı ve resim doğrulama: Sorunsuz Sorunsuz bir gelen kutusu yönetimi için, bozuk bağlantıları ve resim sorunlarını tespit eden bir araç tercih edin. Gelen kutusu bilgileri ve e-posta önizleme özellikleri de sunuyorsa, daha da iyi olur

Yükleme süresi analizi: E-posta test aracınızın, görüntü boyutu ve harici komut dosyaları gibi yükleme süresini etkileyen öğeleri analiz ettiğinden emin olun. Bu, E-posta test aracınızın, görüntü boyutu ve harici komut dosyaları gibi yükleme süresini etkileyen öğeleri analiz ettiğinden emin olun. Bu, toplantı davetiyelerini ve diğer zaman hassasiyeti olan e-postaları yönetenler için kritik bir faktör olan terk oranlarını azaltmaya yardımcı olur

Kullanıcı arayüzü ve kullanım kolaylığı: Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile gezinmesi ve kullanımı kolay bir test aracı, Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile gezinmesi ve kullanımı kolay bir test aracı, e-posta verimliliğini artırabilir

Entegrasyon yetenekleri: Aracın mevcut e-posta pazarlama platformunuz ve diğer araçlarla ne kadar iyi entegre olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Sorunsuz entegrasyon, ş Akışınızı daha da kolaylaştırabilir

Müşteri desteği: Öğreticiler, müşteri hizmetleri, sohbet desteği ve sorun giderme yardımı dahil olmak üzere sağlam müşteri desteği sunan araçları arayın. İyi destek, özellikle karmaşık Öğreticiler, müşteri hizmetleri, sohbet desteği ve sorun giderme yardımı dahil olmak üzere sağlam müşteri desteği sunan araçları arayın. İyi destek, özellikle karmaşık e-posta yönetimi sorunlarıyla uğraşırken çok değerlidir

Geri bildirim ve işbirliği özellikleri: Kullanıcıların testlerin paylaşımı ve geri bildirim toplama gibi faaliyetlerde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir araç seçin. Bu, bir takım halinde çalışıyorsanız özellikle önemlidir

Yukarıdaki faktörlerin tümünü veya en azından çoğunu içeren bir araç seçin ve son derece etkili e-posta kampanyaları oluşturmaya başlayın.

E-posta test yazılımları arasındaki rekabet 2024 yılında çok sert olacak. Yine de, bugün piyasada bulunan en iyi 10 e-posta test aracını ortaya çıkardık.

1. Litmus

litmus aracılığıyla

Litmus, güçlü test özelliklerine sahip, kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama yazılımı sunar. E-postalarınızın 90'dan fazla uygulama ve cihazda alıcının gelen kutusunda nasıl göründüğünü önizlemenize yardımcı olur, böylece görüntüleme tutarsızlıklarını tespit edip düzeltebilirsiniz. Ayrıca, hatasız e-postalar göndermek için ipuçları da sağlar.

Litmus ayrıca bağlantıları, resimleri ve anahtar öğeleri otomatik olarak kontrol ederek kalite güvencesini basitleştirir ve neredeyse kusursuz bir sunum sağlar.

Ayrıca Litmus, içeriğinizin erişilebilirliğini kontrol ederek engelli kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için gezinilebilir olmasını sağlar.

Litmus'un en iyi özellikleri

Çeşitli platformlarda ve cihazlarda e-postaları önizleyin

Bağlantı ve resimlerin kalite kontrollerini otomatikleştirin

E-posta içeriğinde erişilebilirliği sağlayın

E-posta teslim edilebilirliğini iyileştirmek için gelişmiş spam testleri gerçekleştirin

Diğer pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Litmus sınırlamaları

Uygulama Chrome'da kullanımı biraz zor olabilir

Yalnızca ücretli planlar mevcuttur

Litmus fiyatlandırması

Litmus Basic: Kullanıcı başına aylık 99 $

Litmus Plus : 5 kullanıcı için aylık 199 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Litmus puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

2. Mail-Tester

Mail-Tester, e-posta teslim edilebilirliğini test etmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir e-posta test aracıdır. Bu e-posta önizleme aracını kullanmak için, e-postalarınızı Mail-Tester tarafından sağlanan belirli bir adrese göndermeniz yeterlidir. Aracı, spam puanını değerlendirmek için mesaj içeriği, posta sunucusu ve gönderen IP adresi dahil olmak üzere e-postanızın çeşitli yönlerini tarar.

Analiz tamamlandığında, uygun yapılandırma alanlarını vurgulayan ve gerektiğinde iyileştirmeler öneren ayrıntılı bir rapor alırsınız. Bu kullanıcı dostu araç, e-postalarınızın kullanıcıların gelen kutularına etkili bir şekilde teslim edilmesini sağlar, böylece spam olarak işaretlenme veya önemsiz klasörüne gönderilme riskini azaltır.

Ayrıca, Mail-Tester, SPF (Gönderen Politikası Çerçevesi) ve DKIM (Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış E-posta) kayıtlarınızın durumunu doğrulamak, posta sunucunuz ve IP adresiniz üzerinde testler yapmak ve e-posta teslimatınızı olumsuz etkileyebilecek spam ile ilgili içeriği belirlemek için kullanışlıdır.

Mail-Tester'ın en iyi özellikleri

Optimum e-posta kimlik doğrulaması için SPF ve DKIM kayıtlarınızı test edin

IP adresinizin bütünlüğünü doğrulayın ve güvenli e-posta iletişimi sağlayın

Posta sunucunuzun performansını optimize etmek için kapsamlı testler yapın

İyileştirmeleri belirlemek ve uygulamak için ayrıntılı yapılandırma raporları alın

Mail-Tester'ın özelliklerini kullanarak e-postalarınızda spam algılama ve önlemeyi geliştirmek için SpamAssassin ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Mail-Tester sınırlamaları

Kullanıcılar 24 saat içinde yalnızca 3 testi ücretsiz olarak gerçekleştirebilir

Mail-Tester fiyatlandırması

50 €: 500 test

80 €: 1.000 test

250 €: 5.000 test

700 €: 20.000 test

2.500 €: 100.000 test

20.000 €: 5000 test

200 €: 1.000.000 test

Mail-Tester'ın derecelendirmeleri ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

3. Wormly

wormly aracılığıyla

Wormly, e-posta testine sade bir yaklaşım sunar. E-posta test platformu, kesinti süresini azaltmak ve böylece gelir potansiyelini artırmak için çalışma süresi izleme ve metrik izlemeye odaklanır.

Sorunları hızla tespit etmek için 5 saniyelik aralıklarla yüksek çözünürlüklü izleme sağlar. Ayrıca, Nginx, Apache, PHP-APC ve Postfix gibi hizmetler için aracın gelişmiş metrikleri kullanıcılar arasında popülerdir.

Wormly, SMS ve Slack gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hızlı hata bildirimleri gönderir, böylece sorunlara hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

E-posta teslim edilebilirlik testleri gerçekleştirirken, bu e-posta test aracı, testi başlatmak için e-posta hizmet sağlayıcınızın ana bilgisayar adı veya IP adresi, e-posta adresi ve TCP bağlantı noktası gibi temel bilgileri girmenizi isteyerek süreci basitleştirir. Bu basit yaklaşım, e-posta altyapınızı kolaylıkla izlemenize ve bakımını yapmanıza yardımcı olur.

Wormly'nin en iyi özellikleri

HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP ve daha fazlasını içeren çeşitli protokolleri kapsamlı bir şekilde izleyin

SMS, Slack, Telegram, sesli aramalar vb. yoluyla anında hata uyarıları alın.

Tüm takımınız için birden fazla kullanıcı hesabı oluşturun

Ana bilgisayar bağımlılığı sayesinde uyarıların art arda gelmesini önleyin ve doğru uyarılar alın

Performans izleme için SLA metrikleriyle ayrıntılı çalışma süresi raporları oluşturun

Wormly sınırlamaları

Düşük seviyeli planlarda kaynak sınırları olabilir

Kurulum ve özelleştirme için daha fazla teknik bilgi gerektirir, bu da teknolojiye pek aşina olmayan kullanıcılar için bir engel olabilir

Wormly fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 44 $

Ajans : 3 kullanıcı için aylık 107 $

DevOps : 10 kullanıcı için aylık 221 $

Kurumsal: 50 kullanıcı için aylık 562 ABD doları

Wormly puanları ve yorumları

NA

4. E-posta Asidi

Email on Acid, pazarlama e-postalarınızı test etmek ve iyileştirmek için pratik bir araçtır. E-postalarınızı önizlemenizi ve spam filtrelerine yol açan öğeleri belirlemenizi sağlar.

Kullanıcı dostu platform, e-postalarınızı mükemmelleştirmek için kullanabileceğiniz birkaç sezgisel özellik içerir. Böylece test e-postalarınızı başkalarıyla paylaşabilir, onayları toplayabilir ve yorumları tek bir yerde bir araya getirebilir, e-posta testini işbirliğine dayalı bir süreç haline getirebilirsiniz.

Dahası, Email on Acid e-posta içeriğinizi kontrol etmekle kalmaz. Etki alanınızın herhangi bir engelleme listesinde olup olmadığını kontrol eden özellikler içerir, böylece e-postalarınızın spam klasörüne düşmemesini sağlayabilirsiniz.

Ek olarak, bu e-posta test aracı, okunma süreleri, etkileşim ısı haritaları, alıcı cihazları vb. gibi yararlı analizler sunar, böylece kampanyalarınızı daha da optimize edebilirsiniz. Platform ayrıca, çeşitli cihazlarda ve platformlarda e-postaların görsel sunumunu kontrol etmenize yardımcı olur. Böylece, e-postalar nerede açılırsa açılsın, amaçlandığı gibi görünecektir.

Son olarak, Email on Acid, kampanya ön kontrolleri, URL doğrulama ve görüntü optimizasyonu gibi özelliklerle e-posta kampanyası iş akışlarını basitleştirir, böylece e-postalarınızı daha hızlı gönderebilirsiniz.

Email on Acid'in en iyi özellikleri

Farklı cihazlarda ve platformlarda e-postaların görünümünde tutarlılık sağlayın

Daha iyi e-posta performansı için URL'leri doğrulayın ve görüntüleri optimize edin

UTM doğrulama ve ADA uyumluluğu dahil olmak üzere temel kontrol listelerini çalıştırın

Spam kontrolleri ve kara listeye alınmış alan adlarına erişim ile e-posta teslim edilebilirliğini artırın

20'den fazla popüler spam filtresine karşı e-posta listesi doğrulamasını kolaylaştırın

Email on Acid sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Görüntüleme tutarsız olabilir

Email on Acid fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 74 $

Premium: 3 kullanıcı için aylık 134 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Email on Acid derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,4 (25+ yorum)

5. Brevo

brevo aracılığıyla

Brevo, eski adıyla Sendinblue, etkili e-posta kampanyası yönetimi için gerekli çeşitli özellikleri entegre eden bir e-posta pazarlama platformudur. Ancak, temel işlevleri e-posta kampanyaları oluşturmak, göndermek ve izlemektir.

Brevo'nun kullanıcı arayüzü, kişilere, kampanyalara ve konuşmalara erişim sağlayan temiz bir düzen ile kolay gezinme için tasarlanmıştır. Platformun sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisi, e-posta oluşturma sürecini daha da basitleştirir.

Brevo ayrıca 40'tan fazla duyarlı e-posta şablonu sunarak profesyonel görünümlü e-postalar tasarlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, platform metin, yazı tipi, renk ve bağlantılar dahil olmak üzere e-posta öğelerinin ayrıntılı olarak özelleştirilmesine olanak tanır.

Brevo'nun anahtar güçlerinden biri e-posta teslim edilebilirliğidir. Bu amaçla Brevo, e-postalarınızın birincil gelen kutusuna ulaşmasını sağlayan spam filtresi navigasyonu ve gönderenin itibarını koruma gibi çeşitli yöntemler kullanır.

Brevo ayrıca, hedefli pazarlama çabaları için e-posta listesi segmentasyonunu destekler ve daha verimli kampanya yönetimi için otomasyon özellikleri sunar. ​

Brevo'nun en iyi özellikleri

Gelişmiş segmentasyon ile çok kanallı e-posta kampanyaları yürütün

Yüksek teslim edilebilirlik oranlarına sahip e-postalar gönderin

Geniş bir aralıkta e-posta pazarlama özelleştirmelerini ve özelliklerini keşfedin

Kullanıcı dostu gösterge paneli ve hazır şablonlarla verimli bir şekilde çalışın

Brevo sınırlamaları

Bazı rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Bazı kullanıcılar için kurulumu zor olabilir

Brevo fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 25 $/ay

İş: Aylık 65 $

BrevoPlus: Özel fiyatlandırma

Brevo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (680+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.920+ yorum)

6. GlockApps

glockApps aracılığıyla

GlockApps, e-posta teslim edilebilirliğini ve gönderenin itibarını iyileştiren gelişmiş bir e-posta test ve analiz platformudur.

Pazarlamacılar, BT uzmanları ve e-posta kampanyası yöneticileri için özel olarak tasarlanan bu araç, e-postaların farklı İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) ve e-posta müşterileri tarafından nasıl işlendiğine dair ayrıntılı bilgiler sağlar.

GlockApps, e-posta gönderimini simüle ederek potansiyel teslim edilebilirlik sorunlarını belirler ve kullanıcıların canlı kampanyaları başlatmadan önce bu sorunları önceden gidermelerine olanak tanır. Simülasyon, spam tetikleyicileri belirler, spam puanları verir ve ayrıca teslim edilebilirliği etkileyen unsurlar için e-posta içeriğini analiz eder.

Ayrıca GlockApps, e-posta teslim edilebilirliğinde çok önemli bir faktör olan gönderen itibarını izler ve SPF, DKIM ve DMARC gibi kimlik doğrulama protokolleri hakkında kapsamlı geri bildirim sunar.

Sezgisel arayüzü ve sağlam analitik özellikleriyle GlockApps, e-posta kampanyalarını optimize etmek için vazgeçilmez bir e-posta test aracıdır.

GlockApps'ın en iyi özellikleri

E-postaların farklı e-posta sağlayıcılarında nasıl performans gösterdiğini değerlendirin

E-postalarda spam filtrelerini tetikleyebilecek öğeleri tespit edin ve düzeltin

E-posta içeriğini optimize ederek açılma ve tıklama oranlarını nasıl artırabileceğiniz hakkında bilgi edinin

Slack ve e-posta üzerinden teslim edilebilirlik sorunları hakkında bildirim alın

Uzun vadede daha iyi e-posta teslim edilebilirliği için güçlü bir gönderen itibarı sağlayın

GlockApps sınırlamaları

Küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için engel teşkil edebilecek nispeten yüksek fiyatlar

Bazı kullanıcılar Gmail gelen kutusuna yerleştirme konusunda daha fazla ayrıntı bekliyor

GlockApps fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Gerekli : 85 $/ay

Büyüme : 142 $/ay

Kurumsal: 185 $/ay

GlockApps puanları ve yorumları

G2: 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)

7. Stripo

stripo aracılığıyla

Stripo, HTML uzmanlık düzeyine bakılmaksızın, duyarlı e-postaları zahmetsizce oluşturmak isteyen takımlar için özel olarak tasarlanmış dinamik bir e-posta tasarım platformudur.

Temelinde, kodlama yapmadan çekici e-postalar oluşturmak için önceden oluşturulmuş temel bloklarla tamamlanan, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak e-posta şablon düzenleyicisi bulunur. Ayrıca Stripo, e-posta teknolojisi için AMP'yi benimseyen ilk şirketlerden biri olarak etkileşimli e-posta yeteneklerini geliştirmiştir.

Stripo ayrıca otomatikleştirilmiş iş akışları ve özel modül kitaplıkları ile e-posta tasarım sürecini kolaylaştırır.

Ayrıca, ek etkileşim için özel HTML dahil olmak üzere kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunar. Buna ek olarak, e-posta dışa aktarma, dönüşüm izleme ve 60'tan fazla ESP/CRM ile sorunsuz entegrasyonu destekler.

Bu çok yönlülük sayesinde, kullanıcılar e-postaları tek bir tıklama ile otomasyon sistemlerine entegre edebilir.

Stripo'nun en iyi özellikleri

Kolay ve kodlama gerektirmeyen e-posta oluşturma için sürükle ve bırak düzenleme ve temel blokları kullanın

Daha ilgi çekici ve dinamik e-posta içeriği için AMP for Email'i uygulayın

90'dan fazla platformda e-postaları test edin ve önizleyin

Özel HTML kodunu yerleştirin ve özel e-posta deneyimleri için 1.000'den fazla ücretsiz, duyarlı, kullanıma hazır şablona erişin

Verimli e-posta otomasyonu ve izleme için 60'tan fazla ESP/CRM ile bağlantı kurun

Stripo sınırlamaları

Birden fazla şablon kullanmak için premium erişim gerekir

Koyu mod önizleme mevcut değildir

Stripo fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Premium: 3 kullanıcı için aylık 45 $

Pro: 10 kullanıcı için aylık 95 ABD doları

Stripo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (70+ yorum)

8. Mailtrap

mailtrap aracılığıyla

Mailtrap, hazırlık, geliştirme ve kalite kontrol ortamlarında e-postaları incelemek ve hata ayıklamak için tasarlanmış gelişmiş bir e-posta sanal alanıdır. Bu araç, e-postaların nihai alıcılarına ulaşmadan önce incelenmesini ve mükemmelleştirilmesini sağlar.

Bu e-posta test aracı, kullanıcıların e-postaları önizlemesi, spam puanlarını kontrol etmesi ve HTML/CSS bütünlüğünü doğrulaması için güvenli bir test ortamıdır. Mailtrap'ın e-postaların web, iOS ve Android dahil çeşitli e-posta istemcilerinde nasıl görüntülendiğini gösterme özelliği özellikle yararlıdır.

Sahte bir SMTP sunucusu entegre eden Mailtrap, gerçek müşterilere istemeden e-posta gönderilmesini önlemek için güvenli bir test ortamı oluşturur. Bu araç aynı zamanda otomasyon dostudur ve hazırlık ortamlarında e-posta test sürecini basitleştirir.

Ayrıca, sağlam test API'si işlevselliğini artırır.

Mailtrap, QA otomasyonunu destekler ve Ruby, Python, PHP, Node. js ve . Net gibi popüler programlama dilleriyle entegrasyonlar sunar. Ayrıca, farklı projeler için birden fazla gelen kutusu sunar ve kapsamlı kullanıcı yönetimi ve Tek Oturum Açma (SSO) seçenekleri içerir.

Mailtrap'ın en iyi özellikleri

Güvenli e-posta testi için sahte SMTP sunucusu kullanın

HTML kodunu ve CSS'yi tutarlılık açısından kontrol edin ve doğrulayın

Spam klasörlerine düşme olasılığı yüksek e-postaları belirleyin

Göndermeden önce kaliteyi sağlamak için e-postaların net önizlemelerini etkinleştirin

Ruby, Python, PHP, Node. js, . Net ve daha fazlasıyla entegre edin

Mailtrap sınırlamaları

İşlemi yavaşlatabileceğinden toplu e-postalar için iyi bir seçim değildir

Fiyatlandırma nispeten yüksektir

Mailtrap fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Takım: 20 kullanıcı için aylık 34,99 $

İş: 40 kullanıcı için aylık 64,99 $

Premium: 80 kullanıcı için aylık 129,99 $

Enterprise: 999 kullanıcı için aylık 399,99 $

Mailtrap puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (55+ yorum)

Capterra: 5/5 (30'dan fazla yorum)

9. Moosend

moosend aracılığıyla

Çok yönlü bir e-posta pazarlama hizmeti olan Moosend, e-posta kampanyaları oluşturmak, otomatikleştirmek, test etmek ve göndermek için çeşitli araçlar sunar.

Bu e-posta test yazılımı, e-posta oluşturma, potansiyel müşteri oluşturma ve liste yönetimi alanlarında mükemmeldir. Ayrıca, sofistike tasarımı ve teslimat test yetenekleriyle de öne çıkmaktadır. Ek olarak, e-postaları farklı cihazlarda önizleyebilir ve e-postalarınızın popüler spam filtrelerinde nasıl performans gösterdiğini ölçebilirsiniz.

Entegre A/B test araçları ve analitik ile Moosend, e-posta kampanyalarının performansı hakkında kapsamlı bilgiler sağlar ve çeşitli e-posta test ve doğrulama araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlarla daha da güçlendirilir.

Moosend'in en iyi özellikleri

E-posta tasarımlarını hem masaüstü hem de mobil cihazlarda test edin ve görünümünü kontrol edin

İçerik spam testi özelliğini kullanarak e-postaların popüler spam filtreleriyle uyumluluğunu değerlendirin

E-posta kampanyalarının başarısını ölçmek için ayrıntılı analizlere ve metriklere erişin

E-posta içeriğini ve stratejisini optimize etmek için A/B test araçlarını uygulayın

Kampanya etkinliğini artırmak için çeşitli e-posta test ve doğrulama araçlarıyla bağlantı kurun

Moosend sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Diğer e-posta test araçlarına kıyasla biraz daha yavaş kullanıcı arayüzü

Bazıları Moosend'in sınırlı analitik yeteneklerine sahip olduğunu söylüyor

Moosend fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Pro : Aylık 9 $

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Moosend puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190 yorum)

10. SocketLabs

socketLabs aracılığıyla

SocketLabs, pazarlama ve işlem e-postalarının gönderimini kolaylaştırmak için tasarlanmış sağlam bir e-posta gönderim motorudur.

Tüm yaygın geliştirici dilleriyle uyumlu esnek bir API aracılığıyla gelişmiş bir e-posta teslim hizmeti sunar. SocketLabs, kullanıcı etkileşimini artırabilen kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama aracıdır. Temel özellikleri arasında yüksek teslim edilebilirlik ve güvenilir performans bulunur. E-posta ayrıştırma ve gerçek zamanlı uyarıların yanı sıra, araç 30'dan fazla veri noktasında bir e-posta sağlık puanı sağlar.

SocketLabs ayrıca, çeşitli takımların veriye dayalı kararlar almasını sağlayan sağlam analitik özelliklere sahiptir. Ayrıca, büyük hacimli e-postalar göndermek zorunda olan işletmeler için, şirket içi çözümleri hız, özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirliğin mükemmel bir karışımını sunarak işlem e-postalarının verimli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

SocketLabs'ın en iyi özellikleri

Kurumsal düzeyde güvenlik ve kullanıcı izinlerinden emin olun

Esnek ve gelişmiş bir API aracılığıyla e-postaları güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde gönderin

StreamScore ile e-posta performansını anlayın ve optimize edin

Yüksek hacimli, ölçeklenebilir e-posta teslimi için şirket içi çözümleri özelleştirin

SocketLabs sınırlamaları

Karmaşık bir arayüze sahiptir ve çoklu kullanıcı erişimi yoktur

Bazı kullanıcılar, raporların daha ayrıntılı olması ve teslimatları ve hataları gerçek zamanlı olarak göstermesi gerektiğini söylüyor

SocketLabs fiyatlandırması

Temel: 39,95 $/ay

Pro: 79,95 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Paket: Özel fiyatlandırma

SocketLabs derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

Bu platformlar e-posta testi ve etkili teslimata odaklanırken, ClickUp gibi e-posta yönetim araçları, yaratıcı ş akışınızı kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve e-posta kampanyalarını yönetmek için daha fazla AI destekli özellik sunar.

ClickUp

ClickUp'ı deneyin ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada bir görünüm elde edin

ClickUp, her boyuttaki ve çeşitli sektörlerden takımlar için uygun, çok yönlü ve dinamik bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. ClickUp Çalışma Alanı, e-posta yönetimini platformuna benzersiz bir şekilde entegre ederek kullanıcıların e-postaları doğrudan gönderip almalarını sağlar ve böylece farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Birden fazla projeyi aynı anda yürütenler için (e-posta tasarımcıları ve pazarlamacılar için bu durum çok tanıdık olacaktır) bu, daha az bağlam değiştirme ve dolayısıyla daha fazla verimlilik anlamına gelir.

Ayrıca, yenilikçi ClickUp AI'yı kullanarak ilgi çekici e-postalar tasarlayabilir, A/B testleri için metin varyasyonları oluşturabilir, anketler hazırlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

İster bireysel, ister bir takımın parçası veya tüm bir kuruluşun parçası olun, ClickUp, iş stratejilerinizi basitleştirmek ve e-posta kampanyalarını yürütmek için kolayca özelleştirilebilir.

ClickUp ile e-posta verimliliğini en üst düzeye çıkarın

ClickUp'ta Görevleri Yönetin Yenilenen ClickUp Gelen Kutusu ile görevlerinizi halledin — öncelikleriniz arasında hızla gezinmek ve işlerinizi tamamlamak için tasarlanmıştır

Ancak ClickUp sadece proje yönetiminde mükemmel değildir. E-posta kampanyaları yürütmenin birçok hareketli parçayı aynı anda idare etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Bu nedenle, ClickUp Görünümleri, görevleri daha verimli bir şekilde yönetmek ve verimliliği artırmak için iş akışlarınızı özelleştirmenize olanak tanır.

İşinizi size en uygun şekilde düzenlemek ve görüntülemek için 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yapabilirsiniz. 50 kişiye veya 5000 kişiye e-posta kampanyası olsun, ihtiyacınız olanı elde etmek için Özel Alanlar ile ClickUp Çalışma Alanınızın her yönünü kişiselleştirin.

ClickUp'ın e-posta proje yönetimi özelliği, e-posta yazışmalarını genel proje yönetimi ile sorunsuz bir şekilde birleştirir. E-postaları yönetme ve proje görevlerini denetleme arasında akıcı bir geçiş sağlayan ClickUp, hepsi bir arada bir çözüm arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

Dahası, iş platformunuzdan ayrılmadan takımınızla daha hızlı iletişim kurmanızı sağlayan en iyi e-posta alternatiflerinden biridir. Bir veya daha fazla kişiyle sohbet başlatabilir, anında mesaj alışverişinde bulunabilir, güncellemeleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde paylaşabilir, kaynakları bağlayabilir ve takım iletişiminizi tek bir yerde birleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

E-postaları ve ek dosyaları doğrudan ClickUp içinden gönderin

ClickUp içinde e-postaları alın, görevlere bağlayın ve takım üyelerini bilgilendirin veya atayın

Belirli etkinliklere, alanlara ve form gönderimlerine göre e-postaları otomatikleştirin

Takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği ve iletişimi teşvik edin

Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox ve diğerleri gibi çok çeşitli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Önceden oluşturulmuş otomasyonu kullanarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırın ve tutarlı süreçler sağlayın

ClickUp AI'yı kullanarak hatasız e-postalar oluşturun, kampanya stratejileri geliştirin ve yanıtları otomatikleştirin

Çeşitli takımlar ve senaryolar için uygun 1.000'den fazla özelleştirilebilir verimlilik şablonundan seçim yapın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mevcut özelliklerin sayısı nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: AI, üye başına 5 $ karşılığında herhangi bir Çalışma Alanına eklenebilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

E-posta Testi En Önemli Önceliklerden Biridir

E-posta, etkili pazarlama kanalları söz konusu olduğunda hala en iyi performans gösteren araçlardan biridir. Ancak kötü bir şekilde yapılırsa, pazarlama bütçenizi boşa harcamış olursunuz. Bu nedenle, takımınızın müşterilerinizin sevdiği ve yanıt verdiği ilgi çekici e-posta içeriklerini tasarlamasına, oluşturmasına ve izlemesine yardımcı olacak kapsamlı bir çözüme ihtiyacınız var. ClickUp işte bu çözümdür.

Uygun e-posta test yazılımını ihmal etmek, anahtar pazarlama stratejisi KPI'larının kaçırılmasından potansiyel yasal sorunlara kadar olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Ancak, ClickUp gibi bir araç, e-postaları yönetmek için bütünsel bir yaklaşım sunar. ClickUp'ın çok yönlülüğü ve verimli gelen kutusu yönetimi özellikleri, e-posta yönetimi iş akışlarınızı maksimum verimlilik için optimize etmenize yardımcı olur. Bugün ücretsiz deneme için ClickUp'a kaydolun.