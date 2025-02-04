2025'in En İyi E-posta Test Araçlarını İnceledik

Son araştırmalar, bir e-posta pazarlama kampanyasına harcanan her dolar için yaklaşık 36 dolarlık bir getiri elde edilebileceğini göstermektedir. Bu rakam inanılmaz bir fırsatı temsil etse de, çoğu e-posta pazarlama kampanyasının sağladığı sonuçlardan çok uzaktır.
İşte burada e-posta test araçları devreye girer. Bu araçlar, aradaki farkı azaltabilir ve istediğiniz ROI'ye ulaşmanıza yardımcı olabilir. Bir e-posta test aracıyla, iyi performans gösteren, harika görünen ve can sıkıcı spam filtrelerini atlayan e-posta kampanyaları oluşturabilirsiniz.
Günümüzde en popüler e-posta test araçları birçok avantaj sunmaktadır. Bu araçlar, gelen kutunuzu yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ilgi çekici içerikler oluşturmanıza, konu satırlarını test etmenize ve dikkat çeken e-postalar tasarlamanıza da olanak tanır. Ayrıca, mükemmel haber bülteni şablonlarını bulmanıza da yardımcı olabilirler.
Bu yazıda, 2024 yılında kullanılabilecek en iyi 10 e-posta test aracını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım.
E-posta Test Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
E-posta test araçlarını değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Uyumluluk ve görüntüleme: E-postanızın çeşitli müşteriler ve cihazlarda nasıl görüneceğini gösteren bir e-posta test aracı seçin. Gmail, Outlook veya mobil cihazlar gibi popüler e-posta hizmet sağlayıcılarından gelen e-postalar farklı e-posta istemcilerinde farklı görünebileceğinden, bu çok önemlidir
- Spam testi: E-postalarınızın istenen alıcılara ulaştığından ve spam olarak işaretlenmediğinden emin olun. Bu nedenle, seçtiğiniz araç, yüksek teslim edilebilirlik oranları sağlamak için konu satırınızı, e-posta içeriğinizi ve gönderenin itibarını değerlendirebilmelidir
- Bağlantı ve resim doğrulama: Sorunsuz bir gelen kutusu yönetimi için, bozuk bağlantıları ve resim sorunlarını tespit eden bir araç tercih edin. Gelen kutusu bilgileri ve e-posta önizleme özellikleri de sunuyorsa, daha da iyi olur
- Yükleme süresi analizi: E-posta test aracınızın, görüntü boyutu ve harici komut dosyaları gibi yükleme süresini etkileyen öğeleri analiz ettiğinden emin olun. Bu, toplantı davetiyelerini ve diğer zaman hassasiyeti olan e-postaları yönetenler için kritik bir faktör olan terk oranlarını azaltmaya yardımcı olur
- Kullanıcı arayüzü ve kullanım kolaylığı: Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile gezinmesi ve kullanımı kolay bir test aracı, e-posta verimliliğini artırabilir
- Entegrasyon yetenekleri: Aracın mevcut e-posta pazarlama platformunuz ve diğer araçlarla ne kadar iyi entegre olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Sorunsuz entegrasyon, ş Akışınızı daha da kolaylaştırabilir
- Müşteri desteği: Öğreticiler, müşteri hizmetleri, sohbet desteği ve sorun giderme yardımı dahil olmak üzere sağlam müşteri desteği sunan araçları arayın. İyi destek, özellikle karmaşık e-posta yönetimi sorunlarıyla uğraşırken çok değerlidir
- Geri bildirim ve işbirliği özellikleri: Kullanıcıların testlerin paylaşımı ve geri bildirim toplama gibi faaliyetlerde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir araç seçin. Bu, bir takım halinde çalışıyorsanız özellikle önemlidir
Yukarıdaki faktörlerin tümünü veya en azından çoğunu içeren bir araç seçin ve son derece etkili e-posta kampanyaları oluşturmaya başlayın.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 E-posta Test Aracı
E-posta test yazılımları arasındaki rekabet 2024 yılında çok sert olacak. Yine de, bugün piyasada bulunan en iyi 10 e-posta test aracını ortaya çıkardık.
1. Litmus
Litmus, güçlü test özelliklerine sahip, kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama yazılımı sunar. E-postalarınızın 90'dan fazla uygulama ve cihazda alıcının gelen kutusunda nasıl göründüğünü önizlemenize yardımcı olur, böylece görüntüleme tutarsızlıklarını tespit edip düzeltebilirsiniz. Ayrıca, hatasız e-postalar göndermek için ipuçları da sağlar.
Litmus ayrıca bağlantıları, resimleri ve anahtar öğeleri otomatik olarak kontrol ederek kalite güvencesini basitleştirir ve neredeyse kusursuz bir sunum sağlar.
Ayrıca Litmus, içeriğinizin erişilebilirliğini kontrol ederek engelli kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için gezinilebilir olmasını sağlar.
Litmus'un en iyi özellikleri
- Çeşitli platformlarda ve cihazlarda e-postaları önizleyin
- Bağlantı ve resimlerin kalite kontrollerini otomatikleştirin
- E-posta içeriğinde erişilebilirliği sağlayın
- E-posta teslim edilebilirliğini iyileştirmek için gelişmiş spam testleri gerçekleştirin
- Diğer pazarlama araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin
Litmus sınırlamaları
- Uygulama Chrome'da kullanımı biraz zor olabilir
- Yalnızca ücretli planlar mevcuttur
Litmus fiyatlandırması
- Litmus Basic: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Litmus Plus: 5 kullanıcı için aylık 199 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Litmus puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (380+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)
2. Mail-Tester
Mail-Tester, e-posta teslim edilebilirliğini test etmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir e-posta test aracıdır. Bu e-posta önizleme aracını kullanmak için, e-postalarınızı Mail-Tester tarafından sağlanan belirli bir adrese göndermeniz yeterlidir. Aracı, spam puanını değerlendirmek için mesaj içeriği, posta sunucusu ve gönderen IP adresi dahil olmak üzere e-postanızın çeşitli yönlerini tarar.
Analiz tamamlandığında, uygun yapılandırma alanlarını vurgulayan ve gerektiğinde iyileştirmeler öneren ayrıntılı bir rapor alırsınız. Bu kullanıcı dostu araç, e-postalarınızın kullanıcıların gelen kutularına etkili bir şekilde teslim edilmesini sağlar, böylece spam olarak işaretlenme veya önemsiz klasörüne gönderilme riskini azaltır.
Ayrıca, Mail-Tester, SPF (Gönderen Politikası Çerçevesi) ve DKIM (Etki Alanı Anahtarları Tanımlanmış E-posta) kayıtlarınızın durumunu doğrulamak, posta sunucunuz ve IP adresiniz üzerinde testler yapmak ve e-posta teslimatınızı olumsuz etkileyebilecek spam ile ilgili içeriği belirlemek için kullanışlıdır.
Mail-Tester'ın en iyi özellikleri
- Optimum e-posta kimlik doğrulaması için SPF ve DKIM kayıtlarınızı test edin
- IP adresinizin bütünlüğünü doğrulayın ve güvenli e-posta iletişimi sağlayın
- Posta sunucunuzun performansını optimize etmek için kapsamlı testler yapın
- İyileştirmeleri belirlemek ve uygulamak için ayrıntılı yapılandırma raporları alın
- Mail-Tester'ın özelliklerini kullanarak e-postalarınızda spam algılama ve önlemeyi geliştirmek için SpamAssassin ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
Mail-Tester sınırlamaları
- Kullanıcılar 24 saat içinde yalnızca 3 testi ücretsiz olarak gerçekleştirebilir
Mail-Tester fiyatlandırması
- 50 €: 500 test
- 80 €: 1.000 test
- 250 €: 5.000 test
- 700 €: 20.000 test
- 2.500 €: 100.000 test
- 20.000 €: 5000 test
- 200 €: 1.000.000 test
Mail-Tester'ın derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Wormly
Wormly, e-posta testine sade bir yaklaşım sunar. E-posta test platformu, kesinti süresini azaltmak ve böylece gelir potansiyelini artırmak için çalışma süresi izleme ve metrik izlemeye odaklanır.
Sorunları hızla tespit etmek için 5 saniyelik aralıklarla yüksek çözünürlüklü izleme sağlar. Ayrıca, Nginx, Apache, PHP-APC ve Postfix gibi hizmetler için aracın gelişmiş metrikleri kullanıcılar arasında popülerdir.
Wormly, SMS ve Slack gibi çeşitli kanallar aracılığıyla hızlı hata bildirimleri gönderir, böylece sorunlara hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.
E-posta teslim edilebilirlik testleri gerçekleştirirken, bu e-posta test aracı, testi başlatmak için e-posta hizmet sağlayıcınızın ana bilgisayar adı veya IP adresi, e-posta adresi ve TCP bağlantı noktası gibi temel bilgileri girmenizi isteyerek süreci basitleştirir. Bu basit yaklaşım, e-posta altyapınızı kolaylıkla izlemenize ve bakımını yapmanıza yardımcı olur.
Wormly'nin en iyi özellikleri
- HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP ve daha fazlasını içeren çeşitli protokolleri kapsamlı bir şekilde izleyin
- SMS, Slack, Telegram, sesli aramalar vb. yoluyla anında hata uyarıları alın.
- Tüm takımınız için birden fazla kullanıcı hesabı oluşturun
- Ana bilgisayar bağımlılığı sayesinde uyarıların art arda gelmesini önleyin ve doğru uyarılar alın
- Performans izleme için SLA metrikleriyle ayrıntılı çalışma süresi raporları oluşturun
Wormly sınırlamaları
- Düşük seviyeli planlarda kaynak sınırları olabilir
- Kurulum ve özelleştirme için daha fazla teknik bilgi gerektirir, bu da teknolojiye pek aşina olmayan kullanıcılar için bir engel olabilir
Wormly fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 44 $
- Ajans: 3 kullanıcı için aylık 107 $
- DevOps: 10 kullanıcı için aylık 221 $
- Kurumsal: 50 kullanıcı için aylık 562 ABD doları
Wormly puanları ve yorumları
- NA
4. E-posta Asidi
Email on Acid, pazarlama e-postalarınızı test etmek ve iyileştirmek için pratik bir araçtır. E-postalarınızı önizlemenizi ve spam filtrelerine yol açan öğeleri belirlemenizi sağlar.
Kullanıcı dostu platform, e-postalarınızı mükemmelleştirmek için kullanabileceğiniz birkaç sezgisel özellik içerir. Böylece test e-postalarınızı başkalarıyla paylaşabilir, onayları toplayabilir ve yorumları tek bir yerde bir araya getirebilir, e-posta testini işbirliğine dayalı bir süreç haline getirebilirsiniz.
Dahası, Email on Acid e-posta içeriğinizi kontrol etmekle kalmaz. Etki alanınızın herhangi bir engelleme listesinde olup olmadığını kontrol eden özellikler içerir, böylece e-postalarınızın spam klasörüne düşmemesini sağlayabilirsiniz.
Ek olarak, bu e-posta test aracı, okunma süreleri, etkileşim ısı haritaları, alıcı cihazları vb. gibi yararlı analizler sunar, böylece kampanyalarınızı daha da optimize edebilirsiniz. Platform ayrıca, çeşitli cihazlarda ve platformlarda e-postaların görsel sunumunu kontrol etmenize yardımcı olur. Böylece, e-postalar nerede açılırsa açılsın, amaçlandığı gibi görünecektir.
Son olarak, Email on Acid, kampanya ön kontrolleri, URL doğrulama ve görüntü optimizasyonu gibi özelliklerle e-posta kampanyası iş akışlarını basitleştirir, böylece e-postalarınızı daha hızlı gönderebilirsiniz.
Email on Acid'in en iyi özellikleri
- Farklı cihazlarda ve platformlarda e-postaların görünümünde tutarlılık sağlayın
- Daha iyi e-posta performansı için URL'leri doğrulayın ve görüntüleri optimize edin
- UTM doğrulama ve ADA uyumluluğu dahil olmak üzere temel kontrol listelerini çalıştırın
- Spam kontrolleri ve kara listeye alınmış alan adlarına erişim ile e-posta teslim edilebilirliğini artırın
- 20'den fazla popüler spam filtresine karşı e-posta listesi doğrulamasını kolaylaştırın
Email on Acid sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yok
- Görüntüleme tutarsız olabilir
Email on Acid fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 74 $
- Premium: 3 kullanıcı için aylık 134 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Email on Acid derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,4 (25+ yorum)
5. Brevo
Brevo, eski adıyla Sendinblue, etkili e-posta kampanyası yönetimi için gerekli çeşitli özellikleri entegre eden bir e-posta pazarlama platformudur. Ancak, temel işlevleri e-posta kampanyaları oluşturmak, göndermek ve izlemektir.
Brevo'nun kullanıcı arayüzü, kişilere, kampanyalara ve konuşmalara erişim sağlayan temiz bir düzen ile kolay gezinme için tasarlanmıştır. Platformun sürükle ve bırak e-posta düzenleyicisi, e-posta oluşturma sürecini daha da basitleştirir.
Brevo ayrıca 40'tan fazla duyarlı e-posta şablonu sunarak profesyonel görünümlü e-postalar tasarlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, platform metin, yazı tipi, renk ve bağlantılar dahil olmak üzere e-posta öğelerinin ayrıntılı olarak özelleştirilmesine olanak tanır.
Brevo'nun anahtar güçlerinden biri e-posta teslim edilebilirliğidir. Bu amaçla Brevo, e-postalarınızın birincil gelen kutusuna ulaşmasını sağlayan spam filtresi navigasyonu ve gönderenin itibarını koruma gibi çeşitli yöntemler kullanır.
Brevo ayrıca, hedefli pazarlama çabaları için e-posta listesi segmentasyonunu destekler ve daha verimli kampanya yönetimi için otomasyon özellikleri sunar.
Brevo'nun en iyi özellikleri
- Gelişmiş segmentasyon ile çok kanallı e-posta kampanyaları yürütün
- Yüksek teslim edilebilirlik oranlarına sahip e-postalar gönderin
- Geniş bir aralıkta e-posta pazarlama özelleştirmelerini ve özelliklerini keşfedin
- Kullanıcı dostu gösterge paneli ve hazır şablonlarla verimli bir şekilde çalışın
Brevo sınırlamaları
- Bazı rakiplere kıyasla sınırlı entegrasyonlar
- Bazı kullanıcılar için kurulumu zor olabilir
Brevo fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: 25 $/ay
- İş: Aylık 65 $
- BrevoPlus: Özel fiyatlandırma
Brevo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (680+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.920+ yorum)
6. GlockApps
GlockApps, e-posta teslim edilebilirliğini ve gönderenin itibarını iyileştiren gelişmiş bir e-posta test ve analiz platformudur.
Pazarlamacılar, BT uzmanları ve e-posta kampanyası yöneticileri için özel olarak tasarlanan bu araç, e-postaların farklı İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) ve e-posta müşterileri tarafından nasıl işlendiğine dair ayrıntılı bilgiler sağlar.
GlockApps, e-posta gönderimini simüle ederek potansiyel teslim edilebilirlik sorunlarını belirler ve kullanıcıların canlı kampanyaları başlatmadan önce bu sorunları önceden gidermelerine olanak tanır. Simülasyon, spam tetikleyicileri belirler, spam puanları verir ve ayrıca teslim edilebilirliği etkileyen unsurlar için e-posta içeriğini analiz eder.
Ayrıca GlockApps, e-posta teslim edilebilirliğinde çok önemli bir faktör olan gönderen itibarını izler ve SPF, DKIM ve DMARC gibi kimlik doğrulama protokolleri hakkında kapsamlı geri bildirim sunar.
Sezgisel arayüzü ve sağlam analitik özellikleriyle GlockApps, e-posta kampanyalarını optimize etmek için vazgeçilmez bir e-posta test aracıdır.
GlockApps'ın en iyi özellikleri
- E-postaların farklı e-posta sağlayıcılarında nasıl performans gösterdiğini değerlendirin
- E-postalarda spam filtrelerini tetikleyebilecek öğeleri tespit edin ve düzeltin
- E-posta içeriğini optimize ederek açılma ve tıklama oranlarını nasıl artırabileceğiniz hakkında bilgi edinin
- Slack ve e-posta üzerinden teslim edilebilirlik sorunları hakkında bildirim alın
- Uzun vadede daha iyi e-posta teslim edilebilirliği için güçlü bir gönderen itibarı sağlayın
GlockApps sınırlamaları
- Küçük işletmeler veya bireysel kullanıcılar için engel teşkil edebilecek nispeten yüksek fiyatlar
- Bazı kullanıcılar Gmail gelen kutusuna yerleştirme konusunda daha fazla ayrıntı bekliyor
GlockApps fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Gerekli: 85 $/ay
- Büyüme: 142 $/ay
- Kurumsal: 185 $/ay
GlockApps puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)
7. Stripo
Stripo, HTML uzmanlık düzeyine bakılmaksızın, duyarlı e-postaları zahmetsizce oluşturmak isteyen takımlar için özel olarak tasarlanmış dinamik bir e-posta tasarım platformudur.
Temelinde, kodlama yapmadan çekici e-postalar oluşturmak için önceden oluşturulmuş temel bloklarla tamamlanan, kullanıcı dostu bir sürükle ve bırak e-posta şablon düzenleyicisi bulunur. Ayrıca Stripo, e-posta teknolojisi için AMP'yi benimseyen ilk şirketlerden biri olarak etkileşimli e-posta yeteneklerini geliştirmiştir.
Stripo ayrıca otomatikleştirilmiş iş akışları ve özel modül kitaplıkları ile e-posta tasarım sürecini kolaylaştırır.
Ayrıca, ek etkileşim için özel HTML dahil olmak üzere kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunar. Buna ek olarak, e-posta dışa aktarma, dönüşüm izleme ve 60'tan fazla ESP/CRM ile sorunsuz entegrasyonu destekler.
Bu çok yönlülük sayesinde, kullanıcılar e-postaları tek bir tıklama ile otomasyon sistemlerine entegre edebilir.
Stripo'nun en iyi özellikleri
- Kolay ve kodlama gerektirmeyen e-posta oluşturma için sürükle ve bırak düzenleme ve temel blokları kullanın
- Daha ilgi çekici ve dinamik e-posta içeriği için AMP for Email'i uygulayın
- 90'dan fazla platformda e-postaları test edin ve önizleyin
- Özel HTML kodunu yerleştirin ve özel e-posta deneyimleri için 1.000'den fazla ücretsiz, duyarlı, kullanıma hazır şablona erişin
- Verimli e-posta otomasyonu ve izleme için 60'tan fazla ESP/CRM ile bağlantı kurun
Stripo sınırlamaları
- Birden fazla şablon kullanmak için premium erişim gerekir
- Koyu mod önizleme mevcut değildir
Stripo fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Premium: 3 kullanıcı için aylık 45 $
- Pro: 10 kullanıcı için aylık 95 ABD doları
Stripo puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (70+ yorum)
8. Mailtrap
Mailtrap, hazırlık, geliştirme ve kalite kontrol ortamlarında e-postaları incelemek ve hata ayıklamak için tasarlanmış gelişmiş bir e-posta sanal alanıdır. Bu araç, e-postaların nihai alıcılarına ulaşmadan önce incelenmesini ve mükemmelleştirilmesini sağlar.
Bu e-posta test aracı, kullanıcıların e-postaları önizlemesi, spam puanlarını kontrol etmesi ve HTML/CSS bütünlüğünü doğrulaması için güvenli bir test ortamıdır. Mailtrap'ın e-postaların web, iOS ve Android dahil çeşitli e-posta istemcilerinde nasıl görüntülendiğini gösterme özelliği özellikle yararlıdır.
Sahte bir SMTP sunucusu entegre eden Mailtrap, gerçek müşterilere istemeden e-posta gönderilmesini önlemek için güvenli bir test ortamı oluşturur. Bu araç aynı zamanda otomasyon dostudur ve hazırlık ortamlarında e-posta test sürecini basitleştirir.
Ayrıca, sağlam test API'si işlevselliğini artırır.
Mailtrap, QA otomasyonunu destekler ve Ruby, Python, PHP, Node. js ve . Net gibi popüler programlama dilleriyle entegrasyonlar sunar. Ayrıca, farklı projeler için birden fazla gelen kutusu sunar ve kapsamlı kullanıcı yönetimi ve Tek Oturum Açma (SSO) seçenekleri içerir.
Mailtrap'ın en iyi özellikleri
- Güvenli e-posta testi için sahte SMTP sunucusu kullanın
- HTML kodunu ve CSS'yi tutarlılık açısından kontrol edin ve doğrulayın
- Spam klasörlerine düşme olasılığı yüksek e-postaları belirleyin
- Göndermeden önce kaliteyi sağlamak için e-postaların net önizlemelerini etkinleştirin
- Ruby, Python, PHP, Node. js, . Net ve daha fazlasıyla entegre edin
Mailtrap sınırlamaları
- İşlemi yavaşlatabileceğinden toplu e-postalar için iyi bir seçim değildir
- Fiyatlandırma nispeten yüksektir
Mailtrap fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Takım: 20 kullanıcı için aylık 34,99 $
- İş: 40 kullanıcı için aylık 64,99 $
- Premium: 80 kullanıcı için aylık 129,99 $
- Enterprise: 999 kullanıcı için aylık 399,99 $
Mailtrap puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (55+ yorum)
- Capterra: 5/5 (30'dan fazla yorum)
9. Moosend
Çok yönlü bir e-posta pazarlama hizmeti olan Moosend, e-posta kampanyaları oluşturmak, otomatikleştirmek, test etmek ve göndermek için çeşitli araçlar sunar.
Bu e-posta test yazılımı, e-posta oluşturma, potansiyel müşteri oluşturma ve liste yönetimi alanlarında mükemmeldir. Ayrıca, sofistike tasarımı ve teslimat test yetenekleriyle de öne çıkmaktadır. Ek olarak, e-postaları farklı cihazlarda önizleyebilir ve e-postalarınızın popüler spam filtrelerinde nasıl performans gösterdiğini ölçebilirsiniz.
Entegre A/B test araçları ve analitik ile Moosend, e-posta kampanyalarının performansı hakkında kapsamlı bilgiler sağlar ve çeşitli e-posta test ve doğrulama araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlarla daha da güçlendirilir.
Moosend'in en iyi özellikleri
- E-posta tasarımlarını hem masaüstü hem de mobil cihazlarda test edin ve görünümünü kontrol edin
- İçerik spam testi özelliğini kullanarak e-postaların popüler spam filtreleriyle uyumluluğunu değerlendirin
- E-posta kampanyalarının başarısını ölçmek için ayrıntılı analizlere ve metriklere erişin
- E-posta içeriğini ve stratejisini optimize etmek için A/B test araçlarını uygulayın
- Kampanya etkinliğini artırmak için çeşitli e-posta test ve doğrulama araçlarıyla bağlantı kurun
Moosend sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok
- Diğer e-posta test araçlarına kıyasla biraz daha yavaş kullanıcı arayüzü
- Bazıları Moosend'in sınırlı analitik yeteneklerine sahip olduğunu söylüyor
Moosend fiyatlandırması
- 30 günlük ücretsiz deneme
- Pro: Aylık 9 $
- Enterprise: Özel Fiyatlandırma
Moosend puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (190 yorum)
10. SocketLabs
SocketLabs, pazarlama ve işlem e-postalarının gönderimini kolaylaştırmak için tasarlanmış sağlam bir e-posta gönderim motorudur.
Tüm yaygın geliştirici dilleriyle uyumlu esnek bir API aracılığıyla gelişmiş bir e-posta teslim hizmeti sunar. SocketLabs, kullanıcı etkileşimini artırabilen kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama aracıdır. Temel özellikleri arasında yüksek teslim edilebilirlik ve güvenilir performans bulunur. E-posta ayrıştırma ve gerçek zamanlı uyarıların yanı sıra, araç 30'dan fazla veri noktasında bir e-posta sağlık puanı sağlar.
SocketLabs ayrıca, çeşitli takımların veriye dayalı kararlar almasını sağlayan sağlam analitik özelliklere sahiptir. Ayrıca, büyük hacimli e-postalar göndermek zorunda olan işletmeler için, şirket içi çözümleri hız, özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirliğin mükemmel bir karışımını sunarak işlem e-postalarının verimli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.
SocketLabs'ın en iyi özellikleri
- Kurumsal düzeyde güvenlik ve kullanıcı izinlerinden emin olun
- Esnek ve gelişmiş bir API aracılığıyla e-postaları güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde gönderin
- StreamScore ile e-posta performansını anlayın ve optimize edin
- Yüksek hacimli, ölçeklenebilir e-posta teslimi için şirket içi çözümleri özelleştirin
SocketLabs sınırlamaları
- Karmaşık bir arayüze sahiptir ve çoklu kullanıcı erişimi yoktur
- Bazı kullanıcılar, raporların daha ayrıntılı olması ve teslimatları ve hataları gerçek zamanlı olarak göstermesi gerektiğini söylüyor
SocketLabs fiyatlandırması
- Temel: 39,95 $/ay
- Pro: 79,95 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Paket: Özel fiyatlandırma
SocketLabs derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)
Diğer E-posta Yönetimi Araçları
Bu platformlar e-posta testi ve etkili teslimata odaklanırken, ClickUp gibi e-posta yönetim araçları, yaratıcı ş akışınızı kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve e-posta kampanyalarını yönetmek için daha fazla AI destekli özellik sunar.
ClickUp
ClickUp, her boyuttaki ve çeşitli sektörlerden takımlar için uygun, çok yönlü ve dinamik bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. ClickUp Çalışma Alanı, e-posta yönetimini platformuna benzersiz bir şekilde entegre ederek kullanıcıların e-postaları doğrudan gönderip almalarını sağlar ve böylece farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Birden fazla projeyi aynı anda yürütenler için (e-posta tasarımcıları ve pazarlamacılar için bu durum çok tanıdık olacaktır) bu, daha az bağlam değiştirme ve dolayısıyla daha fazla verimlilik anlamına gelir.
Ayrıca, yenilikçi ClickUp AI'yı kullanarak ilgi çekici e-postalar tasarlayabilir, A/B testleri için metin varyasyonları oluşturabilir, anketler hazırlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
İster bireysel, ister bir takımın parçası veya tüm bir kuruluşun parçası olun, ClickUp, iş stratejilerinizi basitleştirmek ve e-posta kampanyalarını yürütmek için kolayca özelleştirilebilir.
ClickUp ile e-posta verimliliğini en üst düzeye çıkarın
Ancak ClickUp sadece proje yönetiminde mükemmel değildir. E-posta kampanyaları yürütmenin birçok hareketli parçayı aynı anda idare etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Bu nedenle, ClickUp Görünümleri, görevleri daha verimli bir şekilde yönetmek ve verimliliği artırmak için iş akışlarınızı özelleştirmenize olanak tanır.
İşinizi size en uygun şekilde düzenlemek ve görüntülemek için 15'ten fazla özel görünüm arasından seçim yapabilirsiniz. 50 kişiye veya 5000 kişiye e-posta kampanyası olsun, ihtiyacınız olanı elde etmek için Özel Alanlar ile ClickUp Çalışma Alanınızın her yönünü kişiselleştirin.
ClickUp'ın e-posta proje yönetimi özelliği, e-posta yazışmalarını genel proje yönetimi ile sorunsuz bir şekilde birleştirir. E-postaları yönetme ve proje görevlerini denetleme arasında akıcı bir geçiş sağlayan ClickUp, hepsi bir arada bir çözüm arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir.
Dahası, iş platformunuzdan ayrılmadan takımınızla daha hızlı iletişim kurmanızı sağlayan en iyi e-posta alternatiflerinden biridir. Bir veya daha fazla kişiyle sohbet başlatabilir, anında mesaj alışverişinde bulunabilir, güncellemeleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde paylaşabilir, kaynakları bağlayabilir ve takım iletişiminizi tek bir yerde birleştirebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- E-postaları ve ek dosyaları doğrudan ClickUp içinden gönderin
- ClickUp içinde e-postaları alın, görevlere bağlayın ve takım üyelerini bilgilendirin veya atayın
- Belirli etkinliklere, alanlara ve form gönderimlerine göre e-postaları otomatikleştirin
- Takım üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği ve iletişimi teşvik edin
- Google Drive, Slack, Hubspot, OneDrive, Dropbox ve diğerleri gibi çok çeşitli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Önceden oluşturulmuş otomasyonu kullanarak tekrarlayan görevleri kolaylaştırın ve tutarlı süreçler sağlayın
- ClickUp AI'yı kullanarak hatasız e-postalar oluşturun, kampanya stratejileri geliştirin ve yanıtları otomatikleştirin
- Çeşitli takımlar ve senaryolar için uygun 1.000'den fazla özelleştirilebilir verimlilik şablonundan seçim yapın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, mevcut özelliklerin sayısı nedeniyle bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: AI, üye başına 5 $ karşılığında herhangi bir Çalışma Alanına eklenebilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
E-posta Testi En Önemli Önceliklerden Biridir
E-posta, etkili pazarlama kanalları söz konusu olduğunda hala en iyi performans gösteren araçlardan biridir. Ancak kötü bir şekilde yapılırsa, pazarlama bütçenizi boşa harcamış olursunuz. Bu nedenle, takımınızın müşterilerinizin sevdiği ve yanıt verdiği ilgi çekici e-posta içeriklerini tasarlamasına, oluşturmasına ve izlemesine yardımcı olacak kapsamlı bir çözüme ihtiyacınız var. ClickUp işte bu çözümdür.
Uygun e-posta test yazılımını ihmal etmek, anahtar pazarlama stratejisi KPI'larının kaçırılmasından potansiyel yasal sorunlara kadar olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Ancak, ClickUp gibi bir araç, e-postaları yönetmek için bütünsel bir yaklaşım sunar. ClickUp'ın çok yönlülüğü ve verimli gelen kutusu yönetimi özellikleri, e-posta yönetimi iş akışlarınızı maksimum verimlilik için optimize etmenize yardımcı olur. Bugün ücretsiz deneme için ClickUp'a kaydolun.