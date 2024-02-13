excel, Sheets ve ClickUp'ta En İyi 10 Karşılaştırma Grafiği Şablonu

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İşletmeler, finansal geleceklerini şekillendirebilecek yüzlerce karar ile her gün karşı karşıya kalır. Hangi aracı satın alacaklarından hangi özellikleri geliştireceklerine kadar, almaları gereken kararların sayısı neredeyse sonsuzdur.

Peki, bu kararların doğru olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? İşte burada karşılaştırma grafiği şablonları devreye girer.

Karşılaştırma grafikleri, farklı ürünleri, hizmetleri ve özellikleri yan yana karşılaştırmak için harika bir yoldur. Doğru karşılaştırma grafiği şablonuyla, farklı seçenekleri hızlı ve kolay bir şekilde karşılaştırabilir ve kendiniz ve işiniz için en iyi çözümü bulabilirsiniz.

Bu makalede, bugün mevcut en iyi 10 karşılaştırma grafiği şablonu ele alınacaktır. ClickUp'ın Karşılaştırma Matrisi Şablonundan Google E-Tablolar'ın Ajans Karşılaştırması e-tablosuna kadar, burada neredeyse her duruma uygun bir iş şablonu bulabilirsiniz.

Daha akıllı kararları daha hızlı almak istiyorsanız, bu harika araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin!

Karşılaştırma Grafiği Şablonu nedir?

Karşılaştırma grafiği şablonu, işletmelerin bir dizi benzer şeyi karşılaştırmak için kullanabileceği bir araçtır. Örneğin, bir işletme bu şablonları farklı yazılım seçeneklerini, özellik karşılaştırmalarını veya hatta farklı rakiplerin birbirlerine göre durumlarını karşılaştırmak için kullanmak isteyebilir.

Bu şablonların hedefi, sizin yerinize kararlar vermek değildir (bunun için yine kendi uzmanlığınıza ihtiyacınız olacaktır). Aksine, her bir seçeneği ortaya koyarak farklılıkları ve benzerlikleri daha açık ve net hale getirmek için tasarlanmıştır.

İyi bir karşılaştırma grafiği şablonu nedir?

İşletmeler için mükemmel bir karşılaştırma şablonu yoktur. Her birinin, işinizin farklı yönlerini daha iyi karşılaştırmanıza olanak tanıyan kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.

Ancak, doğru şablonu bulurken dikkat etmeniz gereken birkaç özellik vardır. Seçtiğiniz şablonlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kolay düzenleme : Karşılaştırmalarınız değiştikçe şablonu kolayca güncelleyebilmeniz gerekir.

Görsel olarak hoş : Verilerin görsel bir şekilde sunulması, seçeneklerinizi hızlı bir şekilde anlamanızı kolaylaştırır.

Ayrıntılı: Her satırda veya sütunda, başka bir yere bakmadan her öğeyi doğru bir şekilde karşılaştırmak için yeterli bilgi bulunur.

Şablonunuz tüm bu kutuları işaretliyorsa, sizin için doğru seçimi bulma yolunda harika bir başlangıç yaptınız demektir.

en İyi 10 Karşılaştırma Grafiği Şablonu

Doğru karşılaştırma grafiği şablonu, her iş için paha biçilmez bir araçtır. Bu bölümde, günlük işlemlerinizde kullanmayı düşünmeniz gereken en iyi 10 karşılaştırma grafiği şablonuna bakacağız.

1. ClickUp Karşılaştırma Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Karşılaştırma Grafiği Şablonu

ClickUp Karşılaştırma Matrisi Şablonu, ClickUp'taki en güçlü ve popüler karşılaştırma şablonlarımızdan biridir. Bu şablon, niş pazarlara odaklanmak yerine, neredeyse her durumda uygulanabildiği için çok iyi işler.

Şablon, birden fazla seçeneği kolayca karşılaştırmanıza olanak tanıyan sekiz özel alan ile standart olarak sunulduğu için esnekliğini korur. Bu alanlar şunlardır:

Müşteri Hizmetleri

Konum

Menü

Ambiance

Web sitesi

Yakınlık

Fiyat

İletişim Sayı

Ayrıca, bu alanlardan bir veya daha fazlasının size uygun olmadığını düşünüyorsanız, her zaman daha uygun olanlarla değiştirebilirsiniz.

İstediğiniz şablonu bulduğunuzda, verileri girmeniz yeterlidir; seçeneklerinizi grafik veya liste formunda yan yana karşılaştırarak görebilirsiniz. Hatta, her seçeneğin ne olduğunu ve neden sizin için en uygun olduğunu vurgulamak için resimler de ekleyebilirsiniz.

Harika bir çok yönlü karşılaştırma şablonu arıyorsanız, bu seçeneği bugün indirin.

2. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Karşılaştırma Grafiği Şablonu

Başarılı olmak için, her modern şirketin elinde mümkün olan en iyi teknoloji yığını bulunmalıdır. Ancak, proje yönetimi çabalarınıza hangi yazılımın yardımcı olacağına veya hangi veri depolama seçeneğinin sizin için doğru olduğuna karar vermek kolay bir görev değildir.

Sadece içgüdülerinize güvenmek yerine, doğru karara varmak için ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonunu kullanabilirsiniz.

Bu özel şablonla, benzer ürünleri özelliklerini, temel maliyetlerini, müşteri puanlarını ve daha fazlasını listeleyerek karşılaştırabilirsiniz. Bu, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği daha kolay anlamanıza yardımcı olur. İster bir sonraki ürün yol haritanızı planlamanıza ister bir proje bütçesini gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir şeye ihtiyacınız olsun , sizi destekleyecek doğru yazılıma sahipsiniz.

İşiniz için doğru araçları seçmekte zorlanıyorsanız, bu şablon, araç setinize eklemek için mükemmel bir seçenektir.

3. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Panosu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Karşılaştırma Panosu Şablonu

Yukarıdaki girdiye benzer şekilde, ClickUp Yazılım Karşılaştırma Panosu Şablonu, işiniz için doğru yazılımı seçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu iki teklif arasındaki temel fark, birinin pano görünümünde, diğerinin ise liste görünümünde olmasıdır. Bu, verilerinizi girdiğinizde, sayfayı aşağı kaydırmak yerine karşılaştırdığınız öğeleri tek bir bölmede görebileceğiniz anlamına gelir.

Bu biçim, görüntüler için son derece uygundur. Bu avantajdan yararlanarak, her yazılımın kullanıcı arayüzünün ekran görüntülerini yükleyebilir ve karar verirken UX gibi daha soyut unsurları da göz önünde bulundurabilirsiniz.

Bu ürün karşılaştırma grafiği şablonu da tamamen özelleştirilebilir, böylece ihtiyacınız olan özel alanları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Ayrıca, fikrinizi değiştirir ve liste görünümünü daha çok beğenirseniz, verileri yeniden girmenize gerek kalmadan her zaman yeni bir görünüm ekleyebilirsiniz.

4. ClickUp Yazılım Fiyat Karşılaştırma Sayfası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yazılım Fiyat Karşılaştırma Sayfası Şablonu

Yazılım satın alırken, fiyattan daha önemli çok az şey vardır. Ayrıca, tüm bu kafa karıştırıcı seviye ve fiyatlandırma seçenekleri arasında, hangi aracın size en iyi değeri sunduğunu belirlemek zor olabilir.

Artık endişelenmenize gerek yok. ClickUp Fiyat Karşılaştırma Şablonu, fiyatlandırma seçeneklerini anlaşılır hale getirerek paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar.

Bu şablonda aşağıdakileri karşılaştırabilirsiniz:

Temel fiyatlar

Kurulum maliyeti

Destek hizmetlerinin maliyeti

Eklenti maliyeti

Potansiyel özelleştirmeler

Toplam fiyatlar

Böylece, ne için ödeme yaptığınızı tam olarak bilirsiniz.

Bu fiyat karşılaştırma şablonunu kullanarak, bir işletme birden fazla yazılım seçeneğini karşılaştırarak en iyi seçeneği belirleyebilir. Örneğin, A aracının temel fiyatı B aracından daha yüksek olabilir, ancak tüm ekler eklendiğinde, bir yıllık kullanımdan sonra aslında daha ucuza mal olur.

Ancak, tüm maliyetleri gerçekten düzenleyip diğer seçeneklerle karşılaştırma yapma imkanınız olmasaydı, bunu asla bilemezdiniz.

Sonunda yazılımın size gerçekte ne kadara mal olacağını öğrenmeye hazır mısınız? Öğrenmek için Yazılım Fiyat Karşılaştırma Şablonumuzu indirin.

Bu gereksinim toplama şablonlarına göz atın!

5. ClickUp Karşılaştırmalı Pazar Analizi

Bu Şablonu İndirin ClickUp Karşılaştırmalı Pazar Analizi

Karşılaştırmalı pazar analizi (CMA), insanların bir evin veya diğer gayrimenkullerin fiyatını belirlemelerine yardımcı olur. Yakındaki benzer evler, evin özellikleri ve pazarın durumu gibi faktörleri dikkate alarak uygun fiyatın ne olabileceğini tahmin eder.

Profesyonel görünümlü bir CMA oluşturmanız gerekiyorsa, ClickUp'ın Karşılaştırmalı Pazar Analizi Şablonu bu süreci çok daha basit hale getirir.

Bu şablon harici kullanım için tasarlanmıştır, bu nedenle bir müşteri için CMA oluşturmanız gerekiyorsa, istenen bilgileri girmeniz yeterlidir.

Şablonumuz dört temel bölümden oluşur:

Pazar Genel Bakış : O bölgedeki konut fiyatlarının mevcut piyasa koşulları.

Kapsam : Bu belgede analiz etmeyi planladığınız şeyler.

Analiz Özeti : Boyut, fiyat ve özellikler gibi evle ilgili verileri girdiğiniz yer.

Sonuçlar ve Öneriler: Tamamladığınız analize göre profesyonel önerileriniz ve görüşleriniz.

Çoğu kişi CMA'ya çok sık ihtiyaç duymayabilir. Ancak, CMA'ya ihtiyaç duyduğunuz bir iş kolunda çalışıyorsanız, bu şablon zaman ve enerji tasarrufu için mükemmel bir yol olacaktır.

6. ClickUp Genel Muhasebe Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Genel Muhasebe Şablonu

Genel muhasebe şablonu, işletmelerin paralarını takip etmek için kullanabilecekleri bir araçtır. Şablon, işletmeye giren ve çıkan paranın miktarını, şirketin sahip olduğu ve borçlu olduğu tutarları ve diğer önemli finansal bilgileri saymaya yardımcı olur.

Bu, şirketin her şeyin yolunda gittiğinden emin olması için bir çek defteri gibidir.

ClickUp Genel Muhasebe Şablonu, finansal bilgileri takip etmenize yardımcı olmakla kalmaz, bilgileri karşılaştırmak ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için de kullanabilirsiniz.

Örneğin, mevcut finansal durumunuzu önceki ayla karşılaştırmak istiyorsanız, bu bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyerek paranın nereden geldiğini ve nereye gittiğini görebilirsiniz. Bu şablonu, tutarsızlıkları aramak ve potansiyel sorunları çok büyümeden tespit etmek için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca, tüm bu bilgiler tek bir yerde olduğundan, vergiler, maaş bordrosu ve çok daha fazlası gibi temel finansal görevleri yapmak daha kolay hale gelir.

İşletmenizin finanslarını kontrol altına almanın zamanı geldi. Genel Muhasebe Şablonumuzla bugün başlayın.

7. ClickUp Rekabet Analizi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Rekabet Analizi Şablonu

İster yeni bir alana giriyor olun, ister mevcut alanınızı takip etmek istiyor olun, rakiplerinizin ne yaptığını bilmek her zaman faydalıdır.

Rakipleri karşılaştırmanın en iyi yolu, ClickUp'ın Rekabet Analizi Şablonu'dur.

Bu beyaz tahta şablonu, benzersiz çeyrek sistemiyle rekabeti hızlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Her çeyreği pazar varlığı veya aktif aboneler gibi belirli metrikleri sıralamak için ayarlayın, ardından rakiplerinizi birbirleriyle karşılaştırın.

Bu görsel çeyrek sistem, alanda kimin nerede olduğunu kolayca görmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni rakipler ortaya çıktıkça bunları eklemenize de olanak tanır. Ayrıca, rakipler değiştikçe ve geliştikçe güncellemesi de kolaydır.

Rakiplerinizin sizi hazırlıksız yakalamasına izin vermeyin. Rekabet Analizi Şablonumuzu kullanarak rakiplerinizin kim olduğunu anlayın ve onları geride bırakmanızı sağlayacak avantajları bulun.

8. ClickUp Maliyet Fayda Analizi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Maliyet Fayda Analizi Şablonu

Bir şirket olarak aldığınız her kararın artıları ve eksileri olacaktır. Maliyet-fayda analizi, potansiyel yatırımları değerlendirmenin ve risk ile getiriyi karşılaştırmanın bir yoludur.

Maliyet-fayda analizi yapmak, bir şeyin gerçekten yapmaya değer olup olmadığına karar vermenize yardımcı olduğu için önemlidir. Bir şeyi yapmanın maliyetini inceler ve bunu sonuçların ne kadar iyi olabileceği ile karşılaştırır. Bu şekilde, işinize en uygun proje planlarının hangileri olduğuna karar verebilirsiniz.

ClickUp Maliyet Fayda Analizi Şablonu, bu süreci olabildiğince işbirliğine dayalı hale getirmek için tasarlanmıştır.

Beyaz tahta şablonumuz, dört kadranla biçimlendirilmiş bir maliyet-fayda karşılaştırma tablosu oluşturmanıza yardımcı olur:

Yüksek maliyet

Düşük maliyet

Yüksek fayda

Düşük fayda

Takımınız daha sonra bu grafiği kullanarak beyin fırtınası yapabilir ve fikirleri kategorilere ayırabilir.

Örneğin, şirketiniz özellik listesini genişletmek isteyebilir, ancak ürün takımınızın bant genişliği sınırlı olabilir. En iyisinin hangisi olduğuna karar vermek için tek bir kişiye güvenmek yerine, bu beyaz tahta şablonunu kullanarak ürün takımınızla beyin fırtınası yapabilirsiniz. Her takım üyesi fikirlerini sunabilir ve ardından tüm grup, maliyet-fayda analizi şablonuna bunları ekleyerek hangilerinin ilerleme potansiyeli en yüksek olduğunu görebilir.

Maliyet-fayda analizi, her şirketin yapması gereken bir şeydir, ancak doğru karara varmak için tek yol bu değildir. Sorunları değerlendirmenin ve çözümler belirlemenin daha fazla yolunu öğrenmek için SWOT analizi ve boşluk analizi şablonlarına ilişkin kılavuzlarımıza göz atın.

9. Google E-Tablolar Karşılaştırma Sayfası Şablonu

planet Argon aracılığıyla

Google E-Tablolar'ı kullanmaya alışkınsanız, Google'ın Ajans Karşılaştırma e-tablosu size hemen tanıdık gelecektir.

Google'ın popüler e-tablo oluşturucusu kullanılarak oluşturulan bu şablon, farklı ajansları ve sundukları hizmetleri kolayca karşılaştırmanıza olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey, her sütunu ve satırı doldurmak; seçeneklerinizi yan yana karşılaştırarak görebilirsiniz.

Bu şablon, içerik oluşturma veya web geliştirme gibi bir iş için sözleşme imzalamak isteyen takımlar için yararlı olacaktır. Ayrıca, biraz iş ile diğer kullanım durumlarına da uyarlanabilir.

Diğer bazı şablonların aksine, bu şablon birden fazla görünüm sunmaz. Ancak, yalnızca Sheets gibi tanıdık bir biçimde standart bir elektronik tablo karşılaştırmasına ihtiyacınız varsa, bu şablon yine de harika bir seçenektir.

Google E-Tablolar harika bir araçtır, ancak herkes için uygun olmayabilir. Bu Google E-Tablolar alternatiflerine göz atarak size daha uygun bir seçenek olup olmadığını görün.

10. Excel Karşılaştırma Grafiği Şablonları

Microsoft aracılığıyla

Son olarak, Microsoft Excel için çok sayıda harika karşılaştırma şablonu bulunmaktadır.

Excel, hala en popüler yazılım parçalarından biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır. Excel'in şablon kitaplığı, hangi okulu seçeceğinizden kişisel bütçelerinize kadar her şeyi hızlıca karşılaştırmanıza olanak tanıyan, önceden biçimlendirilmiş her türlü elektronik tabloyu içerir.

Excel şablonlarının bir dezavantajı, çoğunun çok sınırlı olmasıdır. Düğün bütçesi karşılaştırma şablonu arıyorsanız, bunlar size yardımcı olabilir. Ancak bu şablonlardan birini ihtiyaçlarınıza uyarlamak, harcadığınız zamandan daha fazla iş gerektirebilir.

Karşılaştırma ihtiyaçlarınız için Excel'i kullanmaya kararlıysanız, kendi şablonunuzu oluşturmak daha iyi bir seçenek olabilir.

Excel'in sizin için doğru platform olup olmadığından emin değil misiniz? Size daha uygun başka seçenekler olup olmadığını görmek için en iyi Excel alternatifleri listemize göz atın.

İşiniz için en iyi ücretsiz karşılaştırma raporu şablonları

Ne tür bir iş yaparsanız yapın, doğru karşılaştırma şablonu karar verme sürecinize yardımcı olabilir ve zaman kazanmanızı sağlayabilir. Bu nedenle ClickUp, her boyuttaki işletmenin kendisine uygun bir araç bulabilmesi için binlerce şablon sunar.

İster yazılımları karşılaştırmak ister maliyet-fayda analizi yapmak için olsun, işinizi tamamlamanıza yardımcı olacak bir şablon mutlaka vardır. Bu makalede işinize yardımcı olabilecek bir şey gördüyseniz, kullanmaktan çekinmeyin. ClickUp'a kaydolmak tamamen ücretsizdir, böylece işinizin en acil sorunlarını hemen çözmeye başlayabilirsiniz.