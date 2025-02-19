takımınız için 5 Gerçek Proje Yönetimi Örneği

İster ev ister iş projesi olsun, ister basit ister karmaşık olsun, başarılı projelerin sırrı doğru strateji ve uygulama planıyla güçlü bir başlangıç yapmaktır.

Azimli bir zihniyet, uygun proje yönetimi yaklaşımları ve doğru araçlarla bunu yapabilirsiniz (ve iyi yapabilirsiniz).

Bu makalede, anahtar başarı faktörleri ve aşamaları dahil olmak üzere proje yönetiminin yapı taşları hakkında bilgi edinecek ve proje yönetimi araçlarının bunları nasıl bir arada tutabileceğini öğreneceksiniz. Ardından, beş gerçek proje yönetimi örneği ile tüm bunların pratikte nasıl işlediğini göstereceğiz! 👌

⏰ 60 saniyelik özet Proje yönetimi yaşam döngüsü dört aşamadan oluşur: başlatma, planlama, yürütme ve kapatma

Anahtar başarı faktörleri arasında SMART hedefleri, kapsam yönetimi, risk planlaması, net roller, etkili iletişim ve proje görünürlüğü yer alır

ClickUp gibi proje yönetimi yazılımları, özelleştirilebilir görünümler, otomasyon, görev durumları ve daha fazlasıyla takımların işleri yolunda gitmesine yardımcı olur

Gerçek hayattan örnekler, pazarlama, SEO, müşteri etkinleştirme, eğitim ve ürün lansmanlarında proje yönetimi ilkelerini gösterir

ClickUp'ın özellikleri, çeşitli proje yönetimi metodolojilerini destekler ve işbirliğini, risk yönetimini ve verimli iş akışlarını kolaylaştırır

Proje Yönetimi Yaşam Döngüsünün 4 Aşaması

Projeleri baştan sona yönetmek uzun ve karmaşık süreçler gerektirebilir. Bu nedenle, herkesin işini kolaylaştırmak için proje yaşam döngüsü kavramı ortaya atılmıştır.

clickUp aracılığıyla

Proje yaşam döngüsü veya proje yönetimi süreci dört aşamadan oluşur: başlatma, planlama, yürütme ve kapatma. Bu, projelerinizin konsept aşamasından tamamlanmasına kadar ilerlemesine ve her aşamada proje hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için izlenen yapılandırılmış bir yoldur.

Proje yöneticisinin her aşamada sorumluluklarının neler olduğuna bir göz atalım:

1. Başlangıç aşaması

Herkesi işe dahil edin. Proje yöneticisi, organizasyonu, müşterinin veya müşterinin hedefini tanımlar, anahtar paydaşları, proje takımını ve projenin iş kapsamını belirler ve takım için ölçülebilir hedefler belirler.

2. Planlama aşaması

Projeyi stratejik olarak hazırlayın ve haritalandırın. Proje yöneticisi, ayrıntılı bir proje planı oluşturmaktan ve projenin önemli dönüm noktalarını içeren ve her dönüm noktasını oluşturan görevleri veya teslim edilecekleri açıklayan proje zaman çizelgesini hazırlamaktan sorumludur. Bu önemlidir, çünkü proje planı, proje yaşam döngüsü boyunca kaynakları, bütçeyi ve zaman çizelgesini doğru bir şekilde yönetmeye yardımcı olacak bir strateji ve proje kontrol listesi sağlar.

3. Uygulama aşaması

Başlama zamanı. Bu aşamada, proje yöneticisinin ana görevi, takımın çabalarını denetlemek ve herkesin kendisinden ne beklendiğini, hangi görevlerin yapılması gerektiğini ve bu görevlerin proje takvimi içinde tamamlanması için nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğini anlamasını sağlamaktır.

4. Kapanış aşaması

Projeyi tamamlama zamanı. Proje yöneticisi, takımının istenen tüm sonuçları tamamladığını belirlemeli, ardından nihai ürünü paydaşlara sunarak onaylarını almalı ve projeyi resmi olarak kapatmalıdır.

📌 Anahtar noktalar:

Proje yaşam döngüsünü takip ederek şunları sağlarsınız:

Aralarından seçim yapabileceğiniz proje yönetimi metodolojileri 💪🏻 Şelale: Her aşamanın (ör. planlama, tasarım, uygulama, test, dağıtım) bir sonrakine geçmeden önce tamamlanması gereken doğrusal, sıralı bir süreç

Çevik: Takımların kısa döngüler (sprintler) halinde çalıştığı, sık sık küçük artışlar sağladığı ve geri bildirimlere göre uyum sağladığı yinelemeli bir yaklaşım

Scrum: Tanımlanmış roller ( Tanımlanmış roller ( Scrum Master , Ürün Sahibi, Geliştirme Takımı), zaman kutusuna yerleştirilmiş sprintler (genellikle 2-4 hafta) ve günlük stand-up toplantıları kullanarak ilerlemeyi sürdürür

Kanban: Görevleri izlemek ve devam eden işleri (WIP) sınırlamak için sütunlardan (Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı) oluşan görsel bir pano kullanır

Yalın: İş akışlarını optimize ederek ve verimliliği artırarak İş akışlarını optimize ederek ve verimliliği artırarak minimum israfla değer sunmaya odaklanır

Six Sigma: Veriye dayalı karar verme ve istatistiksel analiz kullanarak kusurları ve verimsizlikleri azaltır ( Veriye dayalı karar verme ve istatistiksel analiz kullanarak kusurları ve verimsizlikleri azaltır ( DMAIC: Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et

PRINCE2: Tanımlanmış roller, aşamalar ve yönetişim ile risk yönetimine odaklanan yapılandırılmış bir yöntem

Kritik yol yöntemi (CPM): Projeyi tamamlamak için gereken en kısa süreyi belirlemek üzere birbirine bağlı görevlerin en uzun dizisini tanımlar Projeyi tamamlamak için gereken en kısa süreyi belirlemek üzere birbirine bağlı görevlerin en uzun dizisini tanımlar

Stratejik bir avantaj elde etmek ister misiniz? Proje yönetimi için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi öğrenin. 👇🏼

Başarılı Proje Yönetimi için Anahtar Faktörler

Başarılı proje yönetimi için kritik faktörler projeden projeye değişebilir, ancak projenin türü veya sektörünüz ne olursa olsun değişmemesi gereken birkaç faktör vardır:

SMART hedefler belirleyin

Proje kapsamını anlayın ve kapsamın genişlemesini önleyin

Proje risklerini belirleyin ve risk yönetimi planı oluşturun

Açıkça tanımlanmış roller ve sorumluluklar

Etkili takım iletişimi

Yüksek düzeyde proje görünürlüğü sağlayın

Proje yönetimi yazılımı takımlara nasıl esneklik sağlar?

Projenin başarısını etkileyebilecek pek çok faktör olduğundan, proje yönetimi yazılımı kullanmak herkesin ve her şeyin yolunda gitmesini ve beklenmedik durumların önüne geçilmesini sağlayabilir.

İyi bir proje yönetimi uygulaması, takımlara işlerine genel bir bakış elde etmek, iş süreçlerini kolaylaştırmak, verimli iş akışları oluşturmak, daha etkili iletişim kurmak ve işbirliğini sorunsuz ve daha keyifli hale getirmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak proje yönetiminin yükünü omuzlarınızdan alabilir.

ClickUp, proje yöneticilerine ve takımlara projeleri planlama, yönetme, izleme ve birbirleriyle işbirliği yapma konusunda tek bir yerden yardımcı olur. Tamamen özelleştirilebilir platformu, takımlara proje ihtiyaçlarına ve tercihlerine en uygun, en verimli iş akışını oluşturmak için ihtiyaç duydukları esnekliği ve gelişmiş araçları sağlar.

Proje görevleri, belgeler ve iletişim, AI destekli tek bir bağlantılı platformda bir araya gelen ClickUp, proje yöneticileri için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Platform tamamen özelleştirilebilir olduğundan, ClickUp'taki takımlar her türlü projeyi yönetmek ve Waterfall, Agile (Scrum ve Kanban), Lean, Six Sigma gibi en yaygın yaklaşımlar dahil olmak üzere her türlü proje yönetimi metodolojisini desteklemek için tam donanımlıdır.

Etkili proje yönetimi için ClickUp'ın anahtar özellikleri şunlardır:

Özelleştirilebilir görünümler : Projeleri istediğiniz şekilde görüntüleyin; Gantt Grafiği, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümü dahil 15'ten fazla görünüm arasından seçim yapın

Özel otomasyon : Zamandan tasarruf edin, süreçlerinizi tutarlı hale getirin ve ş Akışınızı kolaylaştırın

Özel görev durumları : Görevlerinize farklı aşamalar ekleyin ve atayın, böylece proje görünürlüğünü artırın

Özel Alanlar : Görevlerinize daha fazla bağlam ekleyin ve önemli bilgileri görüntüleyin

Bağlamsal iletişim: Görevler ve belgelerle entegre sohbet, böylece herkes neler olup bittiğini bilir

Hedefler : Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile SMART hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

Proje dönüm noktaları : Önemli son teslim tarihlerini takip etmenize ve takımınızın ilerlemesini önemli kontrol noktalarına göre izlemenize yardımcı olacak dönüm noktalarını kolayca ayarlayın

Bağımlılıklar : Görevler arasına "blok" veya "beklemede" bağımlılıkları ekleyerek işlemlerin sırasını net bir şekilde belirleyin, böylece takımınız her zaman önce ne işin yapılması gerektiğini bilir

Görev kontrol listesi : Her görev içinde yapılacaklar listesi oluşturarak, görevi ilerletmeden önce tüm adımların tamamlandığından emin olun

Gösterge panelleri : Her proje, takım üyesi ve daha fazlası için bir görev kontrol merkezi oluşturun ve tüm : Her proje, takım üyesi ve daha fazlası için bir görev kontrol merkezi oluşturun ve tüm proje paydaşlarının proje risklerini kontrol etmek ve proje teslimatını zaman çizelgesine uygun olarak sürdürmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olmalarını sağlayın

Global zaman takibi : Görevlere harcanan zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

İşbirliği: Takımla belgeler ve beyaz tahtalar üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın

Atanan yorumlar : Yorumların içinde doğrudan : Yorumların içinde doğrudan eylem öğeleri oluşturun ve atayın

Mobil uygulama : ClickUp mobil uygulamasıyla projelerinize her yerden erişin

Entegrasyon: ClickUp'ı 1.000'den fazla favori iş aracınıza bağlayarak iş akışınızı kolaylaştırın

Şimdi, birkaç gerçek hayattan proje yönetimi örneğine göz atalım ve diğer sektör uzmanlarının doğru metodoloji ve araçları kullanarak projeleri nasıl başarıyla tamamladığını öğrenelim!

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

başarılı Proje Teslimi için 5 Proje Yönetimi Örneği ve İpucu

1. Pazarlama projesi örneği: Çapraz fonksiyonlu bir iş akışı oluşturma

STX Next'te Pazarlama Müdürü olan Jakub Grajcar, içerik ve sosyal medya uzmanlarından oluşan bir takımı yönetiyor, Pazarlama departmanının potansiyel müşteri oluşturma ve marka tanınırlığı stratejisinin öncülüğünü yapıyor ve projeleri teslim etmek için birden fazla departmanla birlikte çalışıyor. Takımın tipik bir günü, beşten fazla içerik teslimatının gerçekleştirilmesini içeriyor ve Jakub genellikle aynı anda 10'dan fazla farklı projeyi gözden geçiriyor.

Sorun nedir?

Ürün Tasarım departmanımızla çalışmak kaotik bir süreçti. Takımlarımız, proje görünürlüğünün olmaması nedeniyle iletişimde zorluk yaşıyordu. Görevlerin hala incelenmekte olup olmadığı veya daha fazla çalışma gerektirip gerektirmediği konusunda genellikle net bilgiye sahip değildik. Ürün Tasarım Müdürü ve benim tüm süreci genel olarak görebilmemizi ve devam eden tüm işleri ve yaklaşan görevleri takip edebilmemizi sağlayacak bir sisteme kesinlikle ihtiyacımız vardı.

Ürün Tasarım departmanımızla çalışmak kaotik bir süreçti. Takımlarımız, proje görünürlüğünün olmaması nedeniyle iletişimde zorluk yaşıyordu. Görevlerin hala incelenmekte olup olmadığı veya daha fazla çalışma gerektirip gerektirmediği konusunda genellikle net bilgiye sahip değildik.

Ürün Tasarım Müdürü ve benim tüm süreci genel olarak görebilmemizi ve devam eden tüm işleri ve yaklaşan görevleri takip edebilmemizi sağlayacak bir sisteme kesinlikle ihtiyacımız vardı.

Hedef?ClickUp'ta işlevler arası bir ş Akışı oluşturarak ve süreçleri standartlaştırarak departmanlar ve içerik pazarlama süreçleri arasında küresel işbirliğini iyileştirmeye, proje tamamlama ve teslimatını hızlandırmaya ve takımların hedefler, proje zaman çizelgeleri vb. konusunda uyumlu çalışmasını sağlamaya yardımcı olmak.

Jakub ve takımı bu girişimi nasıl gerçekleştirdi?

Başlangıç aşaması

Projeyi belirleyin: Pazarlama Sprint şablonları ve takım Gösterge Panelleri oluşturmak için

İstenen sonucu tanımlayın: Birden fazla projeyi yönetin, iş ortaklarıyla iletişimi kolaylaştırın ve içerik üretim sürecini hızlandırın

Planlama aşaması

Proje yönetimi metodolojisi: Agile

Uygulama aşaması

Görev kontrol listesi:

ClickUp'ta bir hiyerarşi oluşturun Her departman için klasörler oluşturun ve her klasörün içinde listeler oluşturun Her liste içinde, işi daha da ayrıntılı hale getirmek için görevler ve alt görevler oluşturun Görevleri , gerektiği kadar tekrar kullanılabilecek şablonlar olarak kaydedin

Her departman için klasörler oluşturun ve her klasörün içinde listeler ayarlayın

Her liste içinde, işi daha da ayrıntılı hale getirmek için görevler ve alt görevler oluşturun

Görevleri , gerektiği kadar tekrar kullanılabilecek şablonlar olarak kaydedin

Projenin her aşamasına belirli bir ad vermek için Özel Görev Durumları ayarlayın

Her listeye Özel Alanlar ekleyerek anahtar bilgileri kolayca görüntüleyin ve erişin

Bir eylemi otomatik olarak tetiklemek ve projeyi bir sonraki adıma geçirmek için özel otomasyon eklendi

Klasörü, bir sonraki Sprint için yeniden kullanmak ve süreçlerin tutarlılığını sağlamak için şablon olarak kaydedin

Anahtar verileri görüntülemek ve görevlerin görünürlüğünü artırmak için gerçek zamanlı raporlama özelliğine sahip özel bir Gösterge Paneli oluşturun

Her departman için klasörler oluşturun ve her klasörün içinde listeler ayarlayın

Her liste içinde, işi daha da ayrıntılı hale getirmek için görevler ve alt görevler oluşturun

Görevleri , gerektiği kadar tekrar kullanılabilecek şablonlar olarak kaydedin

Kapanış aşaması

Projenin sonunda Jakub ve STX Next'teki takımlar, projeye dahil olan herkes için sürecin sorunsuz ilerlediğinden ve ClickUp'taki tüm özel otomasyonların doğru şekilde ayarlandığından emin olmak için yeni Pazarlama Sprintleri şablonunu ve Gösterge Panelini test etti.

Ücretsiz Şablonu Edinin Bu özel şablon, pazarlama uzmanlarının daha iyi planlama yapmasına, daha kolay uygulama gerçekleştirmesine ve daha hızlı sonuç almasına yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

📌 Proje planlamasına yardımcı olmak , proje etkinliklerini görünür ve düzenli tutmak ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için bu Pazarlama Sprint Klasörü şablonunu kullanın. Önceden ayarlanmış Pano ve Liste görünümleri, görev tahmin yetenekleri ve özelleştirilebilir otomasyon ile hemen işe başlayın!

2. SEO projesi örneği: İçerik üretimini ölçeklendirme

ClickUp'ın SEO Uzmanı Adele Payant, fırsatları araştırmak ve yazarların blog sayfası için makale taslakları hazırlarken kılavuz olarak kullanabilecekleri içerik özetleri oluşturmaktan sorumludur. Etkileyici içerik özetleri yazmak için anahtar kelime araştırması, rekabet analizi ve diğer önemli görevleri yerine getirmeli ve içerik özetinin ayrıntılı ve yazarlar için kolay anlaşılır olmasını sağlamalıdır.

Sorun nedir?

SEO blog ş Akışımızdaki en büyük zorluk, her bir blogun kalitesini etkilemeden içerik üretimimizi ölçeklendirmeye odaklanmaktı.

SEO blog ş Akışımızdaki en büyük zorluk, her bir blogun kalitesini etkilemeden içerik üretimimizi ölçeklendirmeye odaklanmaktı.

Hedef?

SEO takımımızın brifinglerin kalitesinden ödün vermeden brifing hacmini artırmasına ve gereksiz iletişim trafiğini azaltmasına yardımcı olacak açık ve tekrarlanabilir bir sistem oluşturmak.

Adele bu projeyi nasıl gerçekleştirdi?

Başlangıç aşaması

Projeyi tanımlayın : Ayrıntılı ve yapılandırılmış bir SEO içerik özeti şablonu oluşturun

İstenen sonucu tanımlayın: İçerik özetlerini araştırmak ve oluşturmak için yapılandırılmış ve tutarlı bir ş Akışı oluşturun ve onay sürecini hızlandırın

Planlama aşaması

Proje yönetimi metodolojisi: Agile

Uygulama aşaması

Görev kontrol listesi:

Yazım ekibiyle iletişime geçerek mevcut süreçle ilgili geri bildirim alın

ClickUp Belgeleri'nde bir SEO blogu kontrol listesi oluşturun Yeni bir belge başlatın ve zengin düzenleme araçlarını kullanarak sayfanızı yapılandırın Belgenizdeki bölümleri açıkça tanımlamak için başlıklar ekleyin Anahtar kelime araştırmasından örnek makalelere ve diğer anahtar verilere bağlantılar ekleyin Makaleyi taslak olarak hazırlamadan önce atanan yazarın gözden geçirmesi için notları kaydetmek üzere iç içe sayfalar ekleyin Belgeyi şablon olarak kaydedin

Yeni bir belge oluşturun ve zengin düzenleme araçlarını kullanarak sayfanızı yapılandırın

Belgenizdeki bölümleri açıkça tanımlamak için başlıklar ekleyin

Anahtar kelime araştırmasından örnek makalelere ve diğer anahtar verilere bağlantılar ekleyin

Atanan yazarın makaleyi yazmadan önce gözden geçirmesi için notlar almak üzere iç içe sayfalar ekleyin

Belgeyi şablon olarak kaydedin

Yeni bir belge başlatın ve zengin düzenleme araçlarını kullanarak sayfanızı yapılandırın

Belgenizdeki bölümleri açıkça tanımlamak için başlıklar ekleyin

Anahtar kelime araştırmasından örnek makalelere ve diğer anahtar verilere bağlantılar ekleyin

Atanan yazarın makaleyi yazmadan önce gözden geçirmesi için notlar almak üzere iç içe sayfalar ekleyin

Belgeyi şablon olarak kaydedin

Kapanış aşaması

İçerik blog özetinin yeterli olduğundan emin olmak için, Kıdemli SEO Müdürü, Kıdemli SEO Uzmanı ve Kıdemli İçerik Yöneticileri belgeyi inceleyerek şablonu içerik yazarlarına okunabilirlik açısından incelemeleri ve geri bildirimde bulunmaları için sundu. Tüm paydaşlar projeyi onayladıktan sonra proje resmi olarak kapatıldı.

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp SEO İçerik Özeti Şablonu ile brifing takımınız ve yazarlarınız arasındaki uçurumu kapatın

📌 Hedeflerinizi ve amaçlarınızı açıkça belirtmek için bu SEO İçerik Özeti şablonunu kullanın ve içerik sunumunu iyileştirmek için yazarlarınızla paylaşın.

Daha fazla SEO proje yönetimi ipucu için ClickUp'ın Kıdemli SEO Yöneticisinin makalesine göz atın: Ş Akışınızı Optimize Etmek İçin İpuçları .

3. Müşteri etkinleştirme projesi: Yeni bir programın başlatılması

ClickUp'ın LMS Yöneticisi Robin Wisner, ClickUp müşterilerine ClickUp'ı kullanmayı öğrenmek ve platformdaki özellikleri en üst düzeye çıkarmak için eğlenceli ve etkileşimli bir yol sunan yeni bir girişimin sorumlusudur.

Robin'in üyesi olduğu Müşteri Etkinleştirme takımı, Kasım 2021'de ClickUp Üniversitesi'ni (CUU) kurdu. Yeni program, ClickUp kullanıcılarından son derece olumlu tepkiler aldı ve sonunda takıma, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için başka bir seçenek sunma izni verdi.

Bunu başarmak için, ClickUp kullanıcılarının ürün bilgilerini takdir etmek ve kurs sınavlarını tamamlayanları ödüllendirmek amacıyla CUU Sertifikaları programını başlatma girişimine öncülük etti.

Sorun nedir?

Bu ölçekteki bir projenin en büyük zorluğu , birbiriyle rekabet eden önceliklere sahip çok sayıda takımı yönetmekti.

Bu ölçekteki bir projenin en büyük zorluğu , birbiriyle rekabet halindeki önceliklere sahip çok sayıda takımı yönetmekti.

Hedef?

İşleri etkili bir şekilde delege etmek ve yeni sertifika programını zamanında başlatarak müşterilerin ClickUp kullanıcısı olarak başarılı bir şekilde sisteme dahil olmalarını ve deneyimlerini geliştirmelerini sağlamak için ölçülebilir bir süreç sağlamak.

Robin ve proje ekibi üyeleri bunu nasıl başardılar?

Başlangıç aşaması

Projeyi tanımlayın : Yeni sertifika programını başlatın ve tanıtın

İstenen sonucu tanımlayın: Farklı takımlarla işbirliği yaparak yeni sertifika programını tasarlayın ve başlatın.

Planlama aşaması

Proje yönetimi metodolojisi: Şelale

Uygulama aşaması

Görev kontrol listesi:

Kapanış aşaması

Bu projeyi tamamlamak ve kapatmak için, proje paydaşları yaratıcı tasarımları incelediler ve web sitesinin performansını ve kullanıcı deneyimini test ettiler. Proje gereksinimleri karşılandığında onay verildi.

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📌 Bu Geri Bildirim Formu şablonunu kullanarak geri bildirimlerinizi özelleştirin, tüm geri bildirimlerinizi tek bir yerden görün ve ürünlerinizi ve hizmetlerinizi iyileştirin.

Bonus: Serbest Çalışanlar için Proje Yönetimi Yazılımı

4. Eğitim projesi örneği: Şirket genelinde veri raporlama gösterge panelleri oluşturma

Wake Forest Üniversitesi Mezunlar ve Bağışçılar Hizmetleri (ADS) Direktörü Morey Graham, Wake Forest topluluğu içinde bağış toplama kampanyalarını, mezunlarla ilişkileri, marka kimliğini ve yayınları yönetir ve yönetir.

Sorun nedir?

Takımlar ayrı platformlarda çalıştığı için iş siloları oluştu ve bu da çaba kaybına ve takım iletişiminin zayıflamasına neden oldu. Ayrıca verilerimize ilişkin görünürlükten yoksunduk ve bu da kuruluş için güçlü iş kararları alma becerimizi olumsuz etkiledi.

Takımlar ayrı platformlarda çalıştığı için iş siloları oluştu ve bu da çaba kaybına ve takım iletişiminin zayıflamasına neden oldu. Ayrıca verilerimize ilişkin görünürlükten yoksunduk ve bu da kuruluş için güçlü iş kararları alma becerimizi olumsuz etkiledi.

Hedef?

Tüm departmanlar için kullanıcı dostu yeni bir proje yönetimi aracı bulmak ve kuruluş genelinde proje görünürlüğünü artırmaya yardımcı olmak için verileri gerçek zamanlı olarak görüntüleyen ve güncelleyen bir iş gösterge paneli oluşturmak için.

Morey ve ADS departmanı bu projeyi nasıl gerçekleştirdi?

Başlangıç aşaması

Projeyi tanımlayın : Liderlik ve takım üyeleri için doğru ve güvenilir bir : Liderlik ve takım üyeleri için doğru ve güvenilir bir proje gösterge paneli oluşturun

İstenen sonucu tanımlayın: Departmanlar arasında veri raporlamasını ve görev görünürlüğünü iyileştirin ve takım hedeflerini uyumlu hale getirin

Planlama aşaması

Proje yönetimi metodolojisi: Agile

Uygulama aşaması

Görev kontrol listesi

İş araçlarını birleştirin ve uygulamaları entegre ederek veri raporlama sürecini kolaylaştırın

Mevcut süreçle ilgili geri bildirimleri toplamak için departmanla bir toplantı düzenleyin ve toplantı notlarını bir belge veya Not Defteri 'nde belgelendirin

Çalışma Alanınızı kurun ve her departman için özel bir ana sayfa oluşturun Her departmanın işlerini düzenlemesi için bir Alan oluşturun Her Alan içinde, her proje için bir Klasör oluşturun Her Klasör içinde, her takım üyesi için bir Liste oluşturun

Her departman için işleri departmanlara göre düzenlemek üzere bir Alan oluşturun

Her alanda, her proje için bir Klasör oluşturun

Her klasör içinde, her takım üyesi için bir Liste oluşturun

Proje görünümlerinizi özelleştirin ve her göreve anahtar bilgileri ekleyin Projenin her aşaması için özel durumlar oluşturun Görevleri kategorilere ayırmak ve ilgili görevleri birbirine bağlamak için etiketler oluşturun ve görevlere ekleyin

Projenin her aşaması için özel durumlar oluşturun

Görevleri ayarlayın ve etiketler ekleyerek ilgili görevleri kategorilere ayırın ve birbirine bağlayın

ClickUp Hedefler 'de her biri için hedefler belirleyin ve hedefleri belgelendirin

Tüm kuruluş, her departman ve proje için özel bir Gösterge Paneli oluşturun Gösterge Paneli hedef kitlenizi ve veri hikayenizi tanımlayın Veri hikayenizi desteklemek için doğru KPI'ları seçin Raporlama gereksinimlerinize uygun bileşeni seçin

Gösterge paneli hedef kitlenizi ve veri hikayenizi tanımlayın

Veri hikayesini desteklemek için doğru KPI'ları seçin

Raporlama gereksinimlerinize uygun bileşeni seçin

Her departman için işleri departmanlara göre düzenlemek üzere bir Alan oluşturun

Her alanda, her proje için bir Klasör oluşturun

Her klasör içinde, her takım üyesi için bir Liste oluşturun

Projenin her aşaması için özel durumlar oluşturun

Görevleri ayarlayın ve etiketler ekleyerek ilgili görevleri kategorilere ayırın ve birbirine bağlayın

Gösterge paneli hedef kitlenizi ve veri hikayenizi tanımlayın

Veri hikayesini desteklemek için doğru KPI'ları seçin

Raporlama gereksinimlerinize uygun bileşeni seçin

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak Agile dokümantasyon oluşturun, iş akışlarını otomatikleştirin ve daha fazlasını yapın!

Kapanış aşaması

Projeyi, inceleme ve onay için departman yöneticisine ve anahtar paydaşlara sunun ve projeyi kapatın.

📌 ClickUp'ta özel Gösterge Panelleri oluşturarak tüm girişimlerinize genel bir bakış elde edin, KPI'ları, proje durumunu ve ilerlemeyi vurgulayın, böylece herkesin her zaman aynı yolda ve uyumlu çalışmasını sağlayın.

5. Ürün lansmanı projesi örneği: Yeni bir ürün özelliğinin lansmanı

ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinin listesini daha da genişletmek için şirket, yeni bir ürün özelliği olan ClickUp Beyaz Tahtaları'nı oluşturmak ve başarıyla piyasaya sürmek için büyük bir girişim başlattı. Projenin öncülüğünü ClickUp'ın Grup Ürün Müdürü Zach Blodgett yapıyor.

Şirketin vizyonu, proje yöneticileri, yöneticiler ve takım üyelerinin beyin fırtınası, planlama ve yürütme süreçlerini geliştirmek için kullanabilecekleri güçlü ancak kullanımı kolay bir dijital işbirliği aracı yaratmaktı.

Sorun nedir?

En büyük zorluk, takımın boyutu ve hızla yaklaşan teslim tarihiydi. Teslim tarihi değiştirilemezdi ve GTM, satış, fiyatlandırma ve paketleme, büyüme, destek, CSM ve EPD gibi birçok paydaşımız vardı. Neyin ne zaman yapılacağını, bir sonraki adımın ne olacağını ve Beyaz Tahtalar hakkında nasıl konuşulacağını bilmelerini sağlamalıydık.

En büyük zorluk, takımın boyutu ve hızla yaklaşan teslim tarihiydi. Teslim tarihi değiştirilemezdi ve GTM, satış, fiyatlandırma ve paketleme, büyüme, destek, CSM ve EPD gibi birçok paydaşımız vardı. Neyin ne zaman yapılacağını, bir sonraki adımın ne olacağını ve Beyaz Tahtalar hakkında nasıl konuşulacağını bilmelerini sağlamalıydık.

Hedef?

Görevleri yönetmek, dünyanın her yerindeki paydaşlarla iletişim kurmak ve riskleri ve darboğazları en aza indirerek yeni ve merakla beklenen ürün özelliğini kararlaştırılan zaman çizelgesine uygun olarak sunmak için bir proje yönetimi aracı kullanın.

Zach ve şirketi başarılı bir proje lansmanı gerçekleştirdi:

Başlangıç aşaması

Projeyi tanımlayın : Yeni özelliklerin kullanıma sunulması

İstenen sonucu tanımlayın: Duyarlı ve işlevsel yeni bir özelliği başarıyla sunmak ve lansman günü için GTM kampanyaları oluşturmak

Planlama aşaması

Proje yönetimi metodolojisi: Yalın

Uygulama aşaması

Görev kontrol listesi:

Görevleri Ürün ve Mühendislik ekibi içindeki ilgili takım üyelerine delege edin

ClickUp-Github entegrasyonunu kullanarak görevlerde doldurulan dalları önizleyin

Geliştirme aşamasındaki hataları bildirmek ve karmaşık sorunları diğer takımlara kolayca iletmek için Clip videoları oluşturun

Yaratıcı takımla bağlantı kurarak tanıtım videoları ve reklamlar çekin

Beta testleri yürütmek ve geri bildirim toplamak için tüm şirketle bağlantı kurun

Güvenlik takımıyla testler gerçekleştirin

Satış ekibiyle işbirliği yaparak fiyatlandırma modelini belirleyin

Ürün Pazarlama GTM takımıyla birlikte çalışarak lansman için bir pazarlama kampanyası planı oluşturun

Önemli dönüm noktalarını belirleyin ve beta sürüm için zamanlama yapın

Kapanış Aşaması

CEO, Mühendislikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve diğer anahtar proje paydaşları, ürün özelliğini inceleyerek lansman gününden önce nihai ürünü onayladı.

İşte son hali, bir göz atın!

📌 Kuruluşunuzun bir ürünü pazara sunma sürecini adım adım planlayın ve bu Pazara Sunma Stratejisi şablonunu kullanarak daha hızlı teslimat yapın!

ClickUp'ı Kullanarak Herhangi Bir Projeyi Güvenle Yönet

Başarılı proje yönetimi, projenin nihai hedefinin ne olduğunu anlamak, akıllı bir proje planının anahtar unsurlarını kavramak ve bu hedefe ulaşmak için sorunsuz ve uygulanabilir bir strateji oluşturmakla başlar. Fikir üretmek için yukarıdaki proje yönetimi örneklerine başvurun.

Ayrıca, tüm süreç boyunca size rehberlik edecek uygun metodolojiyi uyguladığınızdan ve proje yaşam döngüsünü kullanarak planınıza sadık kaldığınızdan emin olmanız gerekir.

Proje yöneticisi olarak hayatınızı olabildiğince kolaylaştırmak için, her şeyi düzenli tutmanıza ve tüm işlerinizi tek bir merkezi yerde toplamanıza yardımcı olacak ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı kullanmanız gerekir. Bu aracı kullanarak proje ilerlemesini izleyin, proje risklerini ve kaynaklarını etkili bir şekilde yönetin, tüm kuruluşunuzla işbirliği yapın ve çok daha fazlasını yapın.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Kapsamlı özelleştirilebilir ve işlevsel özellikler listesi ile her türlü proje yönetimi yaklaşımını ele almak, birden fazla karmaşık projeyi aynı anda yönetmek, en verimli ş akışını ayarlamak, uzaktaki ve karma takımlarınızı desteklemek ve her seferinde kaliteli projeleri zamanında teslim etmek için tam donanımlı olacaksınız.

(ses efekti: "Çok kolaydı" 😉)