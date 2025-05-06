2025'te en iyi Dubsado alternatifleri ve rakipleri nelerdir?

Küçük işletme sahiplerinin operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yönetmeleri için bir araç olarak başlayan Dubsado, girişimciler ve hizmet tabanlı işletmeler için popüler bir platform haline geldi
Hizmet işletmeleri için iş yönetimi yazılımı, görevlerinizi, projelerinizi ve takımınızı senkronize halde tutar. Dubsado ile sadece projeleri yönetmekle kalmaz, verimli iş akışları oluşturur, müşteri ilişkilerini geliştirir ve idari görevleri otomatikleştirirsiniz.
Ancak, Dubsado güçlü bir araç olsa da, bu Redditor 'un da belirttiği gibi, her takım veya iş için her zaman en uygun seçenek olmayabilir:
Dubsado'nun avantajları olsa da, yaratıcı işimin ihtiyaçları için kritik öneme sahip bir dizi özellik sınırlamasıyla uğraşmak zorunda kaldım.
Dubsado'nun avantajları olsa da, yaratıcı işimin ihtiyaçları için kritik öneme sahip bir dizi özellik sınırlamasıyla uğraşmak zorunda kaldım.
Farklı iş akışlarının kendine özgü gereksinimleri vardır ve bir kuruluş için kusursuz çalışan bir şey, başka bir kuruluş için hantal veya yetersiz gelebilir. Size en uygun aracı bulmanıza yardımcı olmak için, dikkate alabileceğiniz en iyi 10 Dubsado alternatifinin bir listesini derledik.
Dubsado alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Dubsado alternatiflerini ararken, yeni platformunuzun benzer işlevler sağladığından ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza uygun ek avantajlar sunduğundan emin olmanız gerekir. Aramanız gereken tüm özellikler ve anahtar özellikler şunlardır:
- Güçlü Proje Yönetimi: Araç, görevler oluşturmanıza, son tarihler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için faaliyetlere öncelik vermenize olanak tanıyan kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunmalıdır
- Müşteri Yönetimi Yetenekleri: Bir Dubsado alternatifi, müşteriye özel görevleri ve projeleri izlemek için müşteri iletişim bilgilerini ve konuşma geçmişini mükemmel bir şekilde korumalıdır
- Ş Akışı Otomasyonu: CRM iş akışınız içindeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir müşteri ilişkileri yönetimi ( CRM ) platformu arayın. Bu, otomatik görev atamaları, e-posta yanıtları veya takipleri içerebilir ve daha önemli görevlere odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar
- Özelleştirme: İyi bir iş yönetimi aracı, takımınızın iş akışlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır
- Uygun fiyat: Bu her zaman en ucuz seçeneği tercih etmek anlamına gelmez, ancak fiyat ile sunulan özellikler arasındaki dengeyi göz önünde bulundurun
- Kullanım Kolaylığı: Bir verimlilik aracı ne kadar zengin özelliklere sahip olursa olsun, kullanımı zorsa verimliliği artırmak yerine engelleyebilir
- Entegrasyon Özellikleri: Proje yönetimi yapınızda halihazırda kullandığınız diğer araçlarla (e-posta istemcileri, takvim uygulamaları veya dosya depolama çözümleri gibi) entegre olabilme özelliği, takımınızın verimliliğini önemli ölçüde artırabilir
- Müşteri Desteğinin Kalitesi: Hızlı ve etkili müşteri desteği, özellikle ilk geçiş döneminde veya sorunlarla karşılaştığınızda önemli bir fark yaratabilir
Unutmayın, her takım farklıdır, bu nedenle bir takım için en uygun olan iş, başka bir takım için uygun olmayabilir. Önemli olan, takımınızın ihtiyaçlarına ve çalışma tarzına uygun doğru dengeyi bulmaktır.
En İyi 10 Dubsado Alternatifi
İşte bir sonraki iş yönetimi veya CRM platformunuz için en iyi Dubsado alternatifleri .
1. ClickUp
ClickUp, her boyuttaki takım için tasarlanmış çok yönlü bir proje, görev yönetimi ve CRM platformudur. Güçlü bir Dubsado alternatifi olarak, zengin ve son derece özelleştirilebilir özellikleriyle bilinir. ClickUp, basit proje yönetimi, görev izleme ve takım işbirliğinin ötesine geçer. Kullanıcı dostu bir arayüz sunarken verimliliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz özellikler sunar.
Ayrıca, Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde, tüm müşteri işlerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Dokümantasyon: Tüm ekibinizin erişebileceği tek bir paylaşımlı yerden tüm müşteri dokümanlarınızı oluşturun, güncelleyin ve paylaşın. İşlemlerin daha sorunsuz yürümesi için sözleşmeleri, faturaları ve diğer belgeleri işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri' nde doğrudan iş akışlarına bağlayın
- Şablonlar: ClickUp'ın müşteri yolculuğunu izlemenize, sözleşmeler, iş anlaşmaları ve faturalar oluşturmanıza, komisyonları izlemenize, geri bildirimleri toplamanıza veya ürün fiyatlarını listelemenize yardımcı olan yığın halindeki şablon kitaplığıyla bir daha asla boş bir sayfaya bakmak zorunda kalmayacaksınız. ClickUp'ın CRM Şablonu ile başlayın
- Otomasyon: Görev ve sözleşme durumlarını güncelleyin ve sözleşme yenilemeleri ve faturalar için otomatik e-posta hatırlatıcıları gönderin. Özelleştirilebilir ClickUp Otomasyonları görev yönetimi, yinelenen görevler, durum güncellemeleri ve bildirimlere uygulanabilir
- AI yardımı: ClickUp Brain ile sıfırdan belgeler ve şablonlar oluşturun, tartışmaları özetleyin ve müşteri verilerini analiz ederek içgörüler elde edin
- Özelleştirilebilir formlar: Gelen talepleri, müşteri geri bildirimlerini ve daha fazlasını toplamak için ClickUp'ta koşullu mantık içeren yerel formları kullanın
- Görev bağımlılıkları: Hangi görevlerin diğerlerinden önce tamamlanması gerektiğini gösteren mantıklı görev dizileri oluşturun. Birden çok adım, katı kaynak kısıtlamaları ve birçok paydaşın olduğu karmaşık projeleri yönetmek için gereklidir
- Zaman takibi: ClickUp, görevlere harcanan zamanı kaydetmenize olanak tanıyan yerleşik bir zaman izleme özelliği içerir, böylece Excel'de zaman hesaplama gibi derme çatma çözümleri geride bırakabilirsiniz. Bu, verimlilik analizi için yararlı olmakla kalmaz, müşterilerine saatlik ücretlendirme yapan takımlar için de paha biçilmez bir değerdir
ClickUp sınırlamaları
- Esnekliğine rağmen, ClickUp arayüzü, çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar, özellikle büyük projeler veya veri kümeleriyle çalışırken ara sıra yavaş yükleme süreleri yaşadıklarını bildirmiştir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Bu seviye sınırlı özellikler sunar, ancak küçük takımlar veya bireyler için iyi bir başlangıç noktasıdır
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $ fiyatla, bu seviye Sonsuza Kadar Ücretsiz planın kısıtlamalarını kaldırır ve sınırsız depolama ve entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler ekler
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $ olan bu seviye, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve Google SSO dahil olmak üzere daha gelişmiş özellikler sunarak, daha karmaşık ihtiyaçları olan büyük şirketler için uygundur
- Enterprise: Bu seviye, büyük işletmelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar. Fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına kullanıcı başına aylık 7 $ eklenti fiyatıyla kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
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2. Salesmate
Salesmate, kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu ve güçlü bir Dubsado alternatifidir. Satış sürecini basitleştirmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.
Satış boru hattı, müşteri adayı yönetimi ve pratik iletişim araçlarına odaklanan bu platform, satış performansını ve müşteri etkileşimini iyileştirmek isteyen işletmelere hitap ediyor. Akıllı e-postaları ve otomasyonu ile operasyonel verimsizliği azaltır.
Platformun yapısı, organize satış süreçlerini destekleyen boru hatları, anlaşmalar, kişiler ve etkinlikler etrafında tasarlanmıştır.
Salesmate'in en iyi özellikleri
- Satış Boru Hattı Yönetimi: Satış sürecinin aşamalarını ve her aşamadaki anlaşmaları görselleştirmenize olanak tanır, darboğazları belirlemenize ve satış faaliyetlerini kolaylaştırmanıza yardımcı olur
- İletişim Yönetimi: Tüm müşteri bilgilerinin ve iletişim geçmişinin iyi organize edilmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar
- Akıllı Kuyruklar: Arama görevlerinin önceliklendirilmesini kolaylaştırır, satış temsilcilerinin verimliliğini ve yanıt sürelerini iyileştirir
- Pazarlama Otomasyonu: Sözleşme ve fatura gönderiminden aylık güncellemelerin paylaşımına kadar her şey için 60'tan fazla tetikleyici, koşul ve eylemle müşteri güncellemelerini ve e-postaları otomatikleştirir
- Özel Formlar: Özelleştirilebilir formlarla web sitenizden yeni potansiyel müşteriler toplayın
Salesmate sınırlamaları
- Çeşitli entegrasyonlar sunsa da, işletmelerin kullandığı bazı araçları kapsayabilir
- Mobil uygulama işlevsel olmakla birlikte, masaüstü sürümünde bulunan bazı özelliklerden yoksundur
Salesmate fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 79 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Salesmate puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
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3. Odoo
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalandırma, muhasebe, üretim, depo, kaynak yönetimi ve proje yönetimi yazılımlarını içeren kapsamlı bir iş uygulamaları paketidir. Dubsado'nun bir alternatifi olarak, bir işletmenin farklı yönlerini yönetmek için geniş bir dizi özellik sunar.
Odoo'nun yapısı modülerdir, yani işletmeler birkaç uygulama ile başlayıp büyüdükçe daha fazlasını ekleyebilirler.
Odoo'nun en iyi özellikleri
- Modülerlik: Geniş modül dizisi, işletmelerin sistemi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır
- İş Uygulamaları: CRM pazarlama platformundan e-ticaret ve muhasebeye kadar çoğu iş ihtiyacına yönelik uygulamalar sunar. Örneğin, Randevular uygulaması toplantı planlamasına olanak tanır ve Pazarlama Otomasyonu uygulaması e-posta dizilerini otomatikleştirmeye yardımcı olur
- Web Sitesi Form Oluşturucu: Gelen müşteri taleplerini filtrelemek ve müşteri kayıt adımlarını otomatikleştirmek için ayrıntılı iletişim formları oluşturun
- Entegrasyon: Farklı iş uygulamaları birbirleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur
Odoo sınırlamaları
- Odoo'yu özelleştirmek karmaşık olabilir ve teknik bilgi gerektirebilir
- Bazı kullanıcılar, her uygulama ve ek kullanıcı maliyetine eklendiği için fiyatlandırma modelinin açıklığa kavuşturulmasını istiyor
Odoo fiyatlandırması
- Ücretsiz: Yalnızca bir uygulama için
- Standart: 38,90 $/ay kullanıcı başına
- Özel: 58,40 $/ay kullanıcı başına
Odoo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1200+ yorum)
Daha fazla bilgi: En iyi Odoo alternatifleri ve rakipleri
4. Creatio
Satış, Pazarlama ve Hizmet takımları için birleşik bir platform olan Creatio, kapsamlı CRM yetenekleri ve süreç yönetimi araçları sunar. Ayırt edici özelliği, tüm iş süreçlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma yeteneğidir, bu da onu değerli bir Dubsado alternatifi haline getirir.
Creatio, eksiksiz bir satış döngüsü ve proje yönetimi çözümü için potansiyel müşteriler, fırsatlar, siparişler ve faturalar etrafında yapılandırılmıştır.
Creatio'nun en iyi özellikleri
- İş Süreçleri Yönetimi: İş süreçlerinin tasarlanmasını, yürütülmesini ve optimize edilmesini kolaylaştırır
- Satış verimliliği: Satış verimliliğini artırmak için akıllı bildirimler ve uyarılar içeren teklif, sözleşme ve sipariş işleme ş akışları
- Hizmet verimliliği: AI destekli hizmet taleplerinin yönlendirilmesi ve yönetimi ile temsilci programlarının akıllı yönetimi
- Düşük kod özellikleri: Platformun belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca özelleştirilebilmesini sağlar
- Birleştirilmiş veritabanı: Müşteri verilerine kesintisiz, departmanlar arası erişim sağlar
Creatio sınırlamaları
- Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir
- Raporları özelleştirmek bazı kullanıcılar için zor olabilir
Creatio fiyatlandırması
Özel fiyatlandırma
Creatio puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)
5. ManyRequests
İstekleri yönetmek için basit ama etkili bir yol sunan ManyRequests, Dubsado'ya uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu müşteri portalı platformu, yüksek hacimli hizmet talepleri veya iş siparişleri ile uğraşan işletmeler için tasarlanmıştır.
ManyRequests'ın kalbinde, hizmet taleplerini düzenlemeyi ve izlemeyi basit ve verimli hale getiren talep yönetim sistemi yatmaktadır.
ManyRequests'ın en iyi özellikleri
- Talep Yönetimi: Tüm hizmet taleplerinin yönetilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
- Beyaz etiket özellikleri: İşletmelerin arayüzü kendi markalarına göre özelleştirmelerine olanak tanır
- Müşteri Portalı: Müşterilere taleplerini yerleştirmek ve izlemek için özel bir alan sağlar
- Otomatik faturalandırma ve fatura yönetimi: Faturalandırılabilir saat raporları, ödemeler ve faturalar oluşturur, izler ve otomatik hatırlatıcılar gönderir. Stripe ile entegre
- Basitleştirilmiş müşteri kaydı: Verimliliği artırmak için özelleştirilebilir kayıt ve ödeme formları
ManyRequests sınırlamaları
- Daha kapsamlı üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri faydalı olabilir
- Mobil deneyim, masaüstü sürümü kadar sağlam olmayabilir
ManyRequests fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 149 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 249 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ManyRequests puanları ve yorumları
Yorum yok
6. Freshbooks
Freshbooks, Dubsado'nun alternatifi olarak yerini kazanmış bulut tabanlı bir muhasebe çözümüdür. Öncelikle, faturaları ve giderleri yönetmek için basit ve sezgisel bir yönteme ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için tasarlanmıştır.
Freshbooks'un belirleyici unsurlarından biri, faturalandırma, gider izleme, çevrimiçi ödemeler ve zaman takibi gibi özellikleri içeren finansal yönetim yapısıdır.
Freshbooks'un en iyi özellikleri
- Faturalandırma: Profesyonel görünümlü faturaların oluşturulmasını basitleştirir ve yinelenen faturalar ve ödeme hatırlatıcıları gibi görevleri otomatikleştirir
- Gider İzleme: İş giderlerini takip etmeye yardımcı olur
- Dokümantasyon: Tüm teklifleri, tahminleri ve müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde takip edin
- Zaman Takibi: Faturalandırılabilir saatleri kolayca kaydedip doğrudan faturalara ekleyebilirsiniz
Freshbooks sınırlamaları
- Diğer bazı Dubsado alternatiflerinden farklı olarak gelişmiş muhasebe özellikleri sınırlı olabilir
- Envanter yönetimi özelliklerinin olmaması, ürün tabanlı işletmeler için bir sorun olabilir
Freshbooks fiyatlandırması
- Lite: Kullanıcı başına aylık 7,60 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 13,20 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları
- Seçim: Özel fiyatlandırma
Freshbooks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (880+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.400+ yorum)
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7. Honeybook
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tasarlanan Honeybook, faturalandırma, sözleşme ve planlama için araçlar sağlayan bir müşteri yönetim platformudur. Özellikle müşteri süreçlerini kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek isteyen hizmet odaklı şirketler için güçlü Dubsado alternatifleri arasında yer alır.
Honeybook'un ana özelliği, işletmelerin müşteri yönetimi görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak için finans, pazarlama otomasyonu ve iletişim unsurlarını entegre eden proje yönetimi yapısıdır.
Honeybook'un en iyi özellikleri
- Müşteri Yönetimi: Tüm müşteri iletişimlerini ve belgeleri tek bir yerde toplar, her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırır
- Otomasyon: Fatura gönderme veya e-posta planlama gibi idari görevlerin otomasyonunu sağlar
- Çevrimiçi Sözleşmeler ve Faturalandırma: Müşterilere sözleşme ve fatura göndermeyi basitleştirir
- Kolay Planlama: Özel mesajlar ve hatırlatıcılar ile randevu planlaması için markalı sayfalar
Honeybook sınırlamaları
- Daha gelişmiş proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir
- Özelleştirme seçenekleri bazı kullanıcıların tercih edebileceğinden daha az kapsamlıdır
Honeybook fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 79 $
Honeybook puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (630+ yorum)
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8. Plutio
Plutio, proje yönetimi, zaman takibi ve faturalandırma gibi bir dizi araç sunan bir iş yönetimi platformudur. Dubsado'ya alternatif olarak Plutio'nun en önemli özelliği çok yönlülüğüdür, bu da onu serbest çalışanlar ve küçük işletme sahipleri için uygun hale getirir.
Plutio'nun benzersiz özelliklerinden biri, işletmelerin platformu ihtiyaçlarına göre şekillendirmelerine olanak tanıyan özelleştirilebilir çalışma alanıdır.
Plutio'nun en iyi özellikleri
- Çalışma Alanı Özelleştirme: İşletmelerin platformu operasyonlarına göre ayarlamasına olanak tanır
- Proje Yönetimi: Projeleri, görevleri ve son teslim tarihlerini yönetmek için kapsamlı bir araç seti sunar
- Müşteri Portalı: Müşterilerin proje ilerlemesini izlemesi, faturaları görüntülemesi ve ödemesi için özel bir alan sağlar
- Toplantı Yönetimi: En uygun randevu saatlerini sunmak ve onay veya hatırlatıcılar göndermek için otomasyonlu özelleştirilebilir planlama
- Dokümantasyon: Gerçek zamanlı bildirimlerle sözleşmeler oluşturun, imzalayın, saklayın ve paylaşın
- Kullanıcı dostu formlar: Müşteri bilgilerini, imzaları ve geri bildirimleri toplamak için sürükle ve bırak formları
Plutio sınırlamaları
- Üçüncü taraf araçlarla daha kapsamlı entegrasyon yetenekleri faydalı olabilir
- Mobil uygulama deneyimi iyileştirilebilir
Plutio fiyatlandırma
- Solo: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Studio: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Ajans: Kullanıcı başına aylık 99 $
Plutio puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (160+ yorum)
9. Studio Ninja
Studio Ninja, fotoğrafçılar için özel olarak tasarlanmış bir müşteri yönetim yazılımıdır. Platform, rezervasyonları, sözleşmeleri, planlamaları ve ödemeleri yönetir. Dubsado'ya alternatif bir niş ürün olarak, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir araç arayan fotoğrafçılar için idealdir.
Studio Ninja'nın merkezinde, rezervasyon yönetimine odaklanan, fotoğrafçıların ihtiyaçları etrafında oluşturulmuş bir yapı bulunmaktadır.
Studio Ninja'nın en iyi özellikleri
- Fotoğrafçılık İş Yönetimi: Fotoğrafçılık işinin tüm yönlerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış araçlar
- Otomatik Ş Akışları: Fotoğrafçıların e-postaları, hatırlatıcıları, faturaları ve daha fazlasını otomatikleştirerek zaman kazanmalarını ve görevleri kaçırmamalarını sağlar
- Çevrimiçi Rezervasyon, Faturalandırma ve Ödemeler: Bu, çekimlerin planlanmasını ve ödemelerin çevrimiçi olarak alınmasını kolaylaştırır
Studio Ninja sınırlamaları
- Niş bir araç olması nedeniyle, fotoğrafçılık dışındaki işler için uygun olmayabilir
- Bazı kullanıcılar, daha genel iş yönetimi platformlarına göre daha az kapsamlı bulabilir
Studio Ninja fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları
- Master: Kullanıcı başına aylık 40 $
Studio Ninja puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)
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10. Bloom
Bloom, rezervasyon yönetimi, sözleşme imzalamaya ve fatura ödemelerine odaklanan, yaratıcı profesyoneller için bir CRM platformudur. Niş odak noktası ve özellikleri, onu yaratıcılar için en cazip Dubsado alternatiflerinden biri haline getirir.
Platform, yaratıcıların sıklıkla karşılaştığı müşteri yönetimi görevlerine odaklanarak, yaratıcı proje iş akışları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.
Bloom'un en iyi özellikleri
- Yaratıcılık odaklı CRM: Yaratıcıların müşterilerini ve rezervasyonlarını yönetmeleri için özel araçlar sunar
- Çevrimiçi Rezervasyon: Müşterilerin oturumları doğrudan çevrimiçi olarak rezerve etmelerini sağlar
- Fatura ve Sözleşme İmzalama: Rezervasyonların finansal ve sözleşmeye ilişkin unsurlarını kolaylaştırır
Bloom sınırlamaları
- Özel bir araç olarak, özellikleri yalnızca yaratıcı sektördeki işletmelere hitap edebilir
- Gelişmiş proje yönetimi özellikleri temel hizmetlerin bir parçası değildir
Bloom fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $ (en az 3 aylık taahhüt)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 22 $ (en az 3 aylık taahhüt)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 39 $ (en az 3 aylık taahhüt)
Bloom puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
Daha fazla bilgi: En İyi Tamamen Özelleştirilebilir CRM Yazılım Sistemleri
Bir Sonraki Adımı Atın: ClickUp ile İş Yönetimi Süreçlerinizi Kolaylaştırın
Ajansınız veya işiniz için yeni bir iş yönetimi çözümü veya platformu bulmak için bir yolculuğa çıkmak zorlu bir süreç gibi görünebilir, ancak bunu bir fırsat olarak değerlendirin. İş akışlarınızı iyileştirme, müşteri ilişkilerinizi geliştirme ve ihtiyaçlarınıza gerçekten uygun bir araçla takımınızı güçlendirme şansı.
Bu Dubsado alternatiflerinden herhangi biri size uygun olabilir, ancak ClickUp'ın işbirliği ve CRM platformu özelliklerini daha ayrıntılı olarak incelemenizi öneririz. ClickUp, iş akışınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirilebilen benzersiz bir proje ve müşteri yönetimi özellikleri karışımı sunar. Her boyuttaki takım için sorunsuz bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır ve görevleri takip etmenize, müşterilerinizi yönetmenize ve süreçlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Daha akıcı bir müşteri yönetimi arayan bir idari personel üyesi veya projelerinizde daha iyi görünürlük isteyen bir proje yöneticisiyseniz, ClickUp'ı ücretsiz olarak deneyin ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak doğru araç olup olmadığını görün.