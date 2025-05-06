2025'te en iyi Dubsado alternatifleri ve rakipleri nelerdir?

Küçük işletme sahiplerinin operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yönetmeleri için bir araç olarak başlayan Dubsado, girişimciler ve hizmet tabanlı işletmeler için popüler bir platform haline geldi

Hizmet işletmeleri için iş yönetimi yazılımı, görevlerinizi, projelerinizi ve takımınızı senkronize halde tutar. Dubsado ile sadece projeleri yönetmekle kalmaz, verimli iş akışları oluşturur, müşteri ilişkilerini geliştirir ve idari görevleri otomatikleştirirsiniz.

Ancak, Dubsado güçlü bir araç olsa da, bu Redditor 'un da belirttiği gibi, her takım veya iş için her zaman en uygun seçenek olmayabilir:

Dubsado'nun avantajları olsa da, yaratıcı işimin ihtiyaçları için kritik öneme sahip bir dizi özellik sınırlamasıyla uğraşmak zorunda kaldım.

Dubsado'nun avantajları olsa da, yaratıcı işimin ihtiyaçları için kritik öneme sahip bir dizi özellik sınırlamasıyla uğraşmak zorunda kaldım.

Farklı iş akışlarının kendine özgü gereksinimleri vardır ve bir kuruluş için kusursuz çalışan bir şey, başka bir kuruluş için hantal veya yetersiz gelebilir. Size en uygun aracı bulmanıza yardımcı olmak için, dikkate alabileceğiniz en iyi 10 Dubsado alternatifinin bir listesini derledik.

Dubsado alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Dubsado alternatiflerini ararken, yeni platformunuzun benzer işlevler sağladığından ve benzersiz iş ihtiyaçlarınıza uygun ek avantajlar sunduğundan emin olmanız gerekir. Aramanız gereken tüm özellikler ve anahtar özellikler şunlardır:

Güçlü Proje Yönetimi: Araç, görevler oluşturmanıza, son tarihler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için faaliyetlere öncelik vermenize olanak tanıyan kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunmalıdır

Müşteri Yönetimi Yetenekleri: Bir Dubsado alternatifi, müşteriye özel görevleri ve projeleri izlemek için müşteri iletişim bilgilerini ve konuşma geçmişini mükemmel bir şekilde korumalıdır Bir Dubsado alternatifi, müşteriye özel görevleri ve projeleri izlemek için müşteri iletişim bilgilerini ve konuşma geçmişini mükemmel bir şekilde korumalıdır

Ş Akışı Otomasyonu: CRM iş akışınız içindeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir müşteri ilişkileri yönetimi ( CRM ) platformu arayın. Bu, otomatik görev atamaları, e-posta yanıtları veya takipleri içerebilir ve daha önemli görevlere odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar

Özelleştirme: İyi bir iş yönetimi aracı, takımınızın iş akışlarına uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır

Uygun fiyat: Bu her zaman en ucuz seçeneği tercih etmek anlamına gelmez, ancak fiyat ile sunulan özellikler arasındaki dengeyi göz önünde bulundurun

Kullanım Kolaylığı: Bir Bir verimlilik aracı ne kadar zengin özelliklere sahip olursa olsun, kullanımı zorsa verimliliği artırmak yerine engelleyebilir

Entegrasyon Özellikleri: Proje yönetimi yapınızda halihazırda kullandığınız diğer araçlarla (e-posta istemcileri, takvim uygulamaları veya dosya depolama çözümleri gibi) entegre olabilme özelliği, takımınızın verimliliğini önemli ölçüde artırabilir

Müşteri Desteğinin Kalitesi: Hızlı ve etkili müşteri desteği, özellikle ilk geçiş döneminde veya sorunlarla karşılaştığınızda önemli bir fark yaratabilir

Unutmayın, her takım farklıdır, bu nedenle bir takım için en uygun olan iş, başka bir takım için uygun olmayabilir. Önemli olan, takımınızın ihtiyaçlarına ve çalışma tarzına uygun doğru dengeyi bulmaktır.

En İyi 10 Dubsado Alternatifi

İşte bir sonraki iş yönetimi veya CRM platformunuz için en iyi Dubsado alternatifleri .

ClickUp'ta Müşterileri Yönetin Özel ClickUp CRM Gösterge Paneli ile müşteri sadakatini artırın

ClickUp, her boyuttaki takım için tasarlanmış çok yönlü bir proje, görev yönetimi ve CRM platformudur. Güçlü bir Dubsado alternatifi olarak, zengin ve son derece özelleştirilebilir özellikleriyle bilinir. ClickUp, basit proje yönetimi, görev izleme ve takım işbirliğinin ötesine geçer. Kullanıcı dostu bir arayüz sunarken verimliliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz özellikler sunar.

Ayrıca, Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde, tüm müşteri işlerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Dokümantasyon: Tüm ekibinizin erişebileceği tek bir paylaşımlı yerden tüm müşteri dokümanlarınızı oluşturun, güncelleyin ve paylaşın. İşlemlerin daha sorunsuz yürümesi için sözleşmeleri, faturaları ve diğer belgeleri işbirliğine dayalı Tüm ekibinizin erişebileceği tek bir paylaşımlı yerden tüm müşteri dokümanlarınızı oluşturun, güncelleyin ve paylaşın. İşlemlerin daha sorunsuz yürümesi için sözleşmeleri, faturaları ve diğer belgeleri işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri' nde doğrudan iş akışlarına bağlayın

Şablonlar: ClickUp'ın ClickUp'ın müşteri yolculuğunu izlemenize, sözleşmeler, iş anlaşmaları ve faturalar oluşturmanıza, komisyonları izlemenize, geri bildirimleri toplamanıza veya ürün fiyatlarını listelemenize yardımcı olan yığın halindeki şablon kitaplığıyla bir daha asla boş bir sayfaya bakmak zorunda kalmayacaksınız. ClickUp'ın CRM Şablonu ile başlayın

Otomasyon: Görev ve sözleşme durumlarını güncelleyin ve sözleşme yenilemeleri ve faturalar için otomatik e-posta hatırlatıcıları gönderin. Özelleştirilebilir ClickUp Otomasyonları görev yönetimi, yinelenen görevler, durum güncellemeleri ve bildirimlere uygulanabilir

AI yardımı: ClickUp Brain ile sıfırdan belgeler ve şablonlar oluşturun, tartışmaları özetleyin ve müşteri verilerini analiz ederek içgörüler elde edin

Özelleştirilebilir formlar: Gelen talepleri, müşteri geri bildirimlerini ve daha fazlasını toplamak için ClickUp'ta koşullu mantık içeren yerel formları kullanın

Görev bağımlılıkları: Hangi görevlerin diğerlerinden önce tamamlanması gerektiğini gösteren mantıklı görev dizileri oluşturun. Birden çok adım, katı Hangi görevlerin diğerlerinden önce tamamlanması gerektiğini gösteren mantıklı görev dizileri oluşturun. Birden çok adım, katı kaynak kısıtlamaları ve birçok paydaşın olduğu karmaşık projeleri yönetmek için gereklidir

Zaman takibi: ClickUp, görevlere harcanan zamanı kaydetmenize olanak tanıyan yerleşik bir zaman izleme özelliği içerir, böylece ClickUp, görevlere harcanan zamanı kaydetmenize olanak tanıyan yerleşik bir zaman izleme özelliği içerir, böylece Excel'de zaman hesaplama gibi derme çatma çözümleri geride bırakabilirsiniz. Bu, verimlilik analizi için yararlı olmakla kalmaz, müşterilerine saatlik ücretlendirme yapan takımlar için de paha biçilmez bir değerdir

ClickUp Otomasyonlarını Deneyin ClickUp CRM aracılığıyla potansiyel müşterileri atamak, potansiyel müşteri durumunu değiştirmek ve diğer rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp sınırlamaları

Esnekliğine rağmen, ClickUp arayüzü, çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Bazı kullanıcılar, özellikle büyük projeler veya veri kümeleriyle çalışırken ara sıra yavaş yükleme süreleri yaşadıklarını bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Bu seviye sınırlı özellikler sunar, ancak küçük takımlar veya bireyler için iyi bir başlangıç noktasıdır

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $ fiyatla, bu seviye Sonsuza Kadar Ücretsiz planın kısıtlamalarını kaldırır ve sınırsız depolama ve entegrasyonlar gibi gelişmiş özellikler ekler

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $ olan bu seviye, İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve Google SSO dahil olmak üzere daha gelişmiş özellikler sunarak, daha karmaşık ihtiyaçları olan büyük şirketler için uygundur

Enterprise: Bu seviye, büyük işletmelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar. Fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına kullanıcı başına aylık 7 $ eklenti fiyatıyla kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Daha fazla bilgi: ClickUp ile Dubsado'yu karşılaştırın!

2. Salesmate

salesmate aracılığıyla

Salesmate, kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu ve güçlü bir Dubsado alternatifidir. Satış sürecini basitleştirmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Satış boru hattı, müşteri adayı yönetimi ve pratik iletişim araçlarına odaklanan bu platform, satış performansını ve müşteri etkileşimini iyileştirmek isteyen işletmelere hitap ediyor. Akıllı e-postaları ve otomasyonu ile operasyonel verimsizliği azaltır.

Platformun yapısı, organize satış süreçlerini destekleyen boru hatları, anlaşmalar, kişiler ve etkinlikler etrafında tasarlanmıştır.

Salesmate'in en iyi özellikleri

Satış Boru Hattı Yönetimi: Satış sürecinin aşamalarını ve her aşamadaki anlaşmaları görselleştirmenize olanak tanır, darboğazları belirlemenize ve satış faaliyetlerini kolaylaştırmanıza yardımcı olur

İletişim Yönetimi: Tüm müşteri bilgilerinin ve iletişim geçmişinin iyi organize edilmesini ve kolayca erişilebilir olmasını sağlar

Akıllı Kuyruklar: Arama görevlerinin önceliklendirilmesini kolaylaştırır, satış temsilcilerinin verimliliğini ve yanıt sürelerini iyileştirir

Pazarlama Otomasyonu: Sözleşme ve fatura gönderiminden aylık güncellemelerin paylaşımına kadar her şey için 60'tan fazla tetikleyici, koşul ve eylemle müşteri güncellemelerini ve e-postaları otomatikleştirir

Özel Formlar: Özelleştirilebilir formlarla web sitenizden yeni potansiyel müşteriler toplayın

Salesmate sınırlamaları

Çeşitli entegrasyonlar sunsa da, işletmelerin kullandığı bazı araçları kapsayabilir

Mobil uygulama işlevsel olmakla birlikte, masaüstü sürümünde bulunan bazı özelliklerden yoksundur

Salesmate fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 29 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Salesmate puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi Yaratıcı Otomasyon Araçları

3. Odoo

Odoo aracılığıyla

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalandırma, muhasebe, üretim, depo, kaynak yönetimi ve proje yönetimi yazılımlarını içeren kapsamlı bir iş uygulamaları paketidir. Dubsado'nun bir alternatifi olarak, bir işletmenin farklı yönlerini yönetmek için geniş bir dizi özellik sunar.

Odoo'nun yapısı modülerdir, yani işletmeler birkaç uygulama ile başlayıp büyüdükçe daha fazlasını ekleyebilirler.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Modülerlik: Geniş modül dizisi, işletmelerin sistemi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır

İş Uygulamaları: CRM pazarlama platformundan e-ticaret ve muhasebeye kadar çoğu iş ihtiyacına yönelik uygulamalar sunar. Örneğin, Randevular uygulaması toplantı planlamasına olanak tanır ve Pazarlama Otomasyonu uygulaması e-posta dizilerini otomatikleştirmeye yardımcı olur

Web Sitesi Form Oluşturucu: Gelen müşteri taleplerini filtrelemek ve müşteri kayıt adımlarını otomatikleştirmek için ayrıntılı iletişim formları oluşturun

Entegrasyon: Farklı iş uygulamaları birbirleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur

Odoo sınırlamaları

Odoo'yu özelleştirmek karmaşık olabilir ve teknik bilgi gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, her uygulama ve ek kullanıcı maliyetine eklendiği için fiyatlandırma modelinin açıklığa kavuşturulmasını istiyor

Odoo fiyatlandırması

Ücretsiz: Yalnızca bir uygulama için

Standart: 38,90 $/ay kullanıcı başına

Özel: 58,40 $/ay kullanıcı başına

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1200+ yorum)

Daha fazla bilgi: En iyi Odoo alternatifleri ve rakipleri

4. Creatio

via Creatio

Satış, Pazarlama ve Hizmet takımları için birleşik bir platform olan Creatio, kapsamlı CRM yetenekleri ve süreç yönetimi araçları sunar. Ayırt edici özelliği, tüm iş süreçlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma yeteneğidir, bu da onu değerli bir Dubsado alternatifi haline getirir.

Creatio, eksiksiz bir satış döngüsü ve proje yönetimi çözümü için potansiyel müşteriler, fırsatlar, siparişler ve faturalar etrafında yapılandırılmıştır.

Creatio'nun en iyi özellikleri

İş Süreçleri Yönetimi: İş süreçlerinin tasarlanmasını, yürütülmesini ve optimize edilmesini kolaylaştırır

Satış verimliliği: Satış verimliliğini artırmak için akıllı bildirimler ve uyarılar içeren teklif, sözleşme ve sipariş işleme ş akışları

Hizmet verimliliği: AI destekli hizmet taleplerinin yönlendirilmesi ve yönetimi ile temsilci programlarının akıllı yönetimi

Düşük kod özellikleri: Platformun belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca özelleştirilebilmesini sağlar

Birleştirilmiş veritabanı: Müşteri verilerine kesintisiz, departmanlar arası erişim sağlar

Creatio sınırlamaları

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için öğrenmesi zor olabilir

Raporları özelleştirmek bazı kullanıcılar için zor olabilir

Creatio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

5. ManyRequests

via ManyRequests

İstekleri yönetmek için basit ama etkili bir yol sunan ManyRequests, Dubsado'ya uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu müşteri portalı platformu, yüksek hacimli hizmet talepleri veya iş siparişleri ile uğraşan işletmeler için tasarlanmıştır.

ManyRequests'ın kalbinde, hizmet taleplerini düzenlemeyi ve izlemeyi basit ve verimli hale getiren talep yönetim sistemi yatmaktadır.

ManyRequests'ın en iyi özellikleri

Talep Yönetimi: Tüm hizmet taleplerinin yönetilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Beyaz etiket özellikleri: İşletmelerin arayüzü kendi markalarına göre özelleştirmelerine olanak tanır İşletmelerin arayüzü kendi markalarına göre özelleştirmelerine olanak tanır

Müşteri Portalı: Müşterilere taleplerini yerleştirmek ve izlemek için özel bir alan sağlar

Otomatik faturalandırma ve fatura yönetimi: Faturalandırılabilir saat raporları, ödemeler ve faturalar oluşturur, izler ve otomatik hatırlatıcılar gönderir. Stripe ile entegre

Basitleştirilmiş müşteri kaydı: Verimliliği artırmak için özelleştirilebilir kayıt ve ödeme formları

ManyRequests sınırlamaları

Daha kapsamlı üçüncü taraf entegrasyon seçenekleri faydalı olabilir

Mobil deneyim, masaüstü sürümü kadar sağlam olmayabilir

ManyRequests fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 99 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 149 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 249 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ManyRequests puanları ve yorumları

Yorum yok

6. Freshbooks

Freshbooks aracılığıyla

Freshbooks, Dubsado'nun alternatifi olarak yerini kazanmış bulut tabanlı bir muhasebe çözümüdür. Öncelikle, faturaları ve giderleri yönetmek için basit ve sezgisel bir yönteme ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için tasarlanmıştır.

Freshbooks'un belirleyici unsurlarından biri, faturalandırma, gider izleme, çevrimiçi ödemeler ve zaman takibi gibi özellikleri içeren finansal yönetim yapısıdır.

Freshbooks'un en iyi özellikleri

Faturalandırma: Profesyonel görünümlü faturaların oluşturulmasını basitleştirir ve yinelenen faturalar ve ödeme hatırlatıcıları gibi görevleri otomatikleştirir

Gider İzleme: İş giderlerini takip etmeye yardımcı olur

Dokümantasyon: Tüm teklifleri, tahminleri ve müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde takip edin

Zaman Takibi: Faturalandırılabilir saatleri kolayca kaydedip doğrudan faturalara ekleyebilirsiniz

Freshbooks sınırlamaları

Diğer bazı Dubsado alternatiflerinden farklı olarak gelişmiş muhasebe özellikleri sınırlı olabilir

Envanter yönetimi özelliklerinin olmaması, ürün tabanlı işletmeler için bir sorun olabilir

Freshbooks fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 7,60 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 13,20 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Seçim: Özel fiyatlandırma

Freshbooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (880+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.400+ yorum)

Daha fazla bilgi: Proje ROI'sini En Üst Düzeye Çıkarmak için Proje Muhasebe Yazılımı

7. Honeybook

honeybook aracılığıyla

Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tasarlanan Honeybook, faturalandırma, sözleşme ve planlama için araçlar sağlayan bir müşteri yönetim platformudur. Özellikle müşteri süreçlerini kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek isteyen hizmet odaklı şirketler için güçlü Dubsado alternatifleri arasında yer alır.

Honeybook'un ana özelliği, işletmelerin müşteri yönetimi görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak için finans, pazarlama otomasyonu ve iletişim unsurlarını entegre eden proje yönetimi yapısıdır.

Honeybook'un en iyi özellikleri

Müşteri Yönetimi: Tüm Tüm müşteri iletişimlerini ve belgeleri tek bir yerde toplar, her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırır

Otomasyon: Fatura gönderme veya e-posta planlama gibi idari görevlerin otomasyonunu sağlar

Çevrimiçi Sözleşmeler ve Faturalandırma: Müşterilere sözleşme ve fatura göndermeyi basitleştirir

Kolay Planlama: Özel mesajlar ve hatırlatıcılar ile randevu planlaması için markalı sayfalar

Honeybook sınırlamaları

Daha gelişmiş proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir

Özelleştirme seçenekleri bazı kullanıcıların tercih edebileceğinden daha az kapsamlıdır

Honeybook fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Essentials: Kullanıcı başına aylık 39 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 79 $

Honeybook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (630+ yorum)

Daha fazla bilgi: En İyi Honeybook Alternatifleri ve Rakipleri

8. Plutio

plutio aracılığıyla

Plutio, proje yönetimi, zaman takibi ve faturalandırma gibi bir dizi araç sunan bir iş yönetimi platformudur. Dubsado'ya alternatif olarak Plutio'nun en önemli özelliği çok yönlülüğüdür, bu da onu serbest çalışanlar ve küçük işletme sahipleri için uygun hale getirir.

Plutio'nun benzersiz özelliklerinden biri, işletmelerin platformu ihtiyaçlarına göre şekillendirmelerine olanak tanıyan özelleştirilebilir çalışma alanıdır.

Plutio'nun en iyi özellikleri

Çalışma Alanı Özelleştirme: İşletmelerin platformu operasyonlarına göre ayarlamasına olanak tanır

Proje Yönetimi: Projeleri, görevleri ve son teslim tarihlerini yönetmek için kapsamlı bir araç seti sunar

Müşteri Portalı: Müşterilerin proje ilerlemesini izlemesi, faturaları görüntülemesi ve ödemesi için özel bir alan sağlar

Toplantı Yönetimi: En uygun randevu saatlerini sunmak ve onay veya hatırlatıcılar göndermek için otomasyonlu özelleştirilebilir planlama

Dokümantasyon: Gerçek zamanlı bildirimlerle sözleşmeler oluşturun, imzalayın, saklayın ve paylaşın

Kullanıcı dostu formlar: Müşteri bilgilerini, imzaları ve geri bildirimleri toplamak için sürükle ve bırak formları

Plutio sınırlamaları

Üçüncü taraf araçlarla daha kapsamlı entegrasyon yetenekleri faydalı olabilir

Mobil uygulama deneyimi iyileştirilebilir

Plutio fiyatlandırma

Solo: Kullanıcı başına aylık 19 $

Studio: Kullanıcı başına aylık 39 $

Ajans: Kullanıcı başına aylık 99 $

Plutio puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (160+ yorum)

9. Studio Ninja

studio Ninja aracılığıyla

Studio Ninja, fotoğrafçılar için özel olarak tasarlanmış bir müşteri yönetim yazılımıdır. Platform, rezervasyonları, sözleşmeleri, planlamaları ve ödemeleri yönetir. Dubsado'ya alternatif bir niş ürün olarak, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir araç arayan fotoğrafçılar için idealdir.

Studio Ninja'nın merkezinde, rezervasyon yönetimine odaklanan, fotoğrafçıların ihtiyaçları etrafında oluşturulmuş bir yapı bulunmaktadır.

Studio Ninja'nın en iyi özellikleri

Fotoğrafçılık İş Yönetimi: Fotoğrafçılık işinin tüm yönlerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış araçlar

Otomatik Ş Akışları: Fotoğrafçıların e-postaları, hatırlatıcıları, faturaları ve daha fazlasını otomatikleştirerek zaman kazanmalarını ve görevleri kaçırmamalarını sağlar

Çevrimiçi Rezervasyon, Faturalandırma ve Ödemeler: Bu, çekimlerin planlanmasını ve ödemelerin çevrimiçi olarak alınmasını kolaylaştırır

Studio Ninja sınırlamaları

Niş bir araç olması nedeniyle, fotoğrafçılık dışındaki işler için uygun olmayabilir

Bazı kullanıcılar, daha genel iş yönetimi platformlarına göre daha az kapsamlı bulabilir

Studio Ninja fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 27 ABD doları

Master: Kullanıcı başına aylık 40 $

Studio Ninja puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (60+ yorum)

Daha fazla bilgi: İşletmeler için Girişimci İşletim Sistemi Yazılımı

10. Bloom

bloom aracılığıyla

Bloom, rezervasyon yönetimi, sözleşme imzalamaya ve fatura ödemelerine odaklanan, yaratıcı profesyoneller için bir CRM platformudur. Niş odak noktası ve özellikleri, onu yaratıcılar için en cazip Dubsado alternatiflerinden biri haline getirir.

Platform, yaratıcıların sıklıkla karşılaştığı müşteri yönetimi görevlerine odaklanarak, yaratıcı proje iş akışları göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Bloom'un en iyi özellikleri

Yaratıcılık odaklı CRM: Yaratıcıların müşterilerini ve rezervasyonlarını yönetmeleri için özel araçlar sunar

Çevrimiçi Rezervasyon: Müşterilerin oturumları doğrudan çevrimiçi olarak rezerve etmelerini sağlar

Fatura ve Sözleşme İmzalama: Rezervasyonların finansal ve sözleşmeye ilişkin unsurlarını kolaylaştırır

Bloom sınırlamaları

Özel bir araç olarak, özellikleri yalnızca yaratıcı sektördeki işletmelere hitap edebilir

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri temel hizmetlerin bir parçası değildir

Bloom fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $ (en az 3 aylık taahhüt)

Standart: Kullanıcı başına aylık 22 $ (en az 3 aylık taahhüt)

Standart: Kullanıcı başına aylık 39 $ (en az 3 aylık taahhüt)

Bloom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

Daha fazla bilgi: En İyi Tamamen Özelleştirilebilir CRM Yazılım Sistemleri

Bir Sonraki Adımı Atın: ClickUp ile İş Yönetimi Süreçlerinizi Kolaylaştırın

Ajansınız veya işiniz için yeni bir iş yönetimi çözümü veya platformu bulmak için bir yolculuğa çıkmak zorlu bir süreç gibi görünebilir, ancak bunu bir fırsat olarak değerlendirin. İş akışlarınızı iyileştirme, müşteri ilişkilerinizi geliştirme ve ihtiyaçlarınıza gerçekten uygun bir araçla takımınızı güçlendirme şansı.

Bu Dubsado alternatiflerinden herhangi biri size uygun olabilir, ancak ClickUp'ın işbirliği ve CRM platformu özelliklerini daha ayrıntılı olarak incelemenizi öneririz. ClickUp, iş akışınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirilebilen benzersiz bir proje ve müşteri yönetimi özellikleri karışımı sunar. Her boyuttaki takım için sorunsuz bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır ve görevleri takip etmenize, müşterilerinizi yönetmenize ve süreçlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Daha akıcı bir müşteri yönetimi arayan bir idari personel üyesi veya projelerinizde daha iyi görünürlük isteyen bir proje yöneticisiyseniz, ClickUp'ı ücretsiz olarak deneyin ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak doğru araç olup olmadığını görün.