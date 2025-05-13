2025'in En İyi 10 Odoo Alternatifi ve Rakibi

Faturalandırma, üretim, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi veya diğer görevler olsun, yazılım işlerinizi yolunda tutmanıza yardımcı olur.

Odoo, kendi başına güçlü bir iş yönetimi aracı olsa da, ihtiyaçlarınıza en uygun seçenek olmayabilir. Belki belirli bir özellik seti, daha uygun fiyatlı bir çözüm veya farklı bir kullanıcı deneyimi istiyorsunuz.

Durum ne olursa olsun, sizi şu soruya getirdi: En iyi Odoo alternatifleri nelerdir?

Görünüşe göre, cevabı bizde. 🤩

Süreçlerinizi basitleştirip işinize odaklanabilmeniz için Odoo'nun en iyi 10 alternatifini içeren bu listeyi hazırlamak üzere birçok yazılım çözümünü araştırdık ve inceledik.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte size en uygun seçeneği bulmanız için anahtar bilgiler içeren en iyi 10 Odoo alternatifi: ClickUp Acumatica Quickbooks Online Zoho One SAP Business One SuiteCRM Microsoft Dynamics 365 Epicor Kinetic Sage 100 Oracle Netsuite

Odoo nedir?

Odoo, iş operasyonlarınızın her alanını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir kurumsal kaynak planlama (ERP) aracıdır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları, satış, muhasebe, e-ticaret ve daha fazlası için özel uygulamalarla birlikte gelir.

Odoo aracılığıyla

Odoo'nun öne çıkan özelliklerinden biri modüler tasarımıdır. Şu anda ihtiyacınız olan uygulamaları seçin ve büyüdükçe daha fazlasını ekleyin. Odoo, sınırsız esnekliği önceliklendiren işletmeler ile barındırma ve bakımı dış kaynaklara devretmek isteyen işletmelere yönelik hem açık kaynak hem de kurumsal sürümler sunar.

Ancak Odoo herkesin zevkine uygun olmayabilir. ☕️

Kurumsal sürümdeki uygulamalar, işinizin ihtiyaç duyduğu bazı gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir. Topluluk sürümü, bu uygulamaların bazılarına erişimi engeller ve diğerlerinde özellikleri sınırlar. Fiyatlandırma da bir sorun olabilir; daha fazla modül veya kullanıcı eklemek, maliyetleri hızla artırabilir.

Odoo Müşteri İlişkileri Yönetimi Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İdeal iş yönetimi yazılımını seçmek kolay bir görev değildir. Ancak anahtar özelliklerin kısa bir listesi bu işi kolaylaştırabilir. Başlangıç olarak, Odoo'ya alternatif ararken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç unsur şunlardır:

İşlevsellik : Araç, sektörünüze özgü ihtiyaçları ve Araç, sektörünüze özgü ihtiyaçları ve CRM ve proje yönetimi , muhasebe ve envanter gibi temel iş süreçlerinizi karşılamalıdır

Özelleştirme: Benzersiz süreçlerinizi ve iş akışlarınızı modellemek için özelleştirilebilir bir araç seçin. Bu, özel alanlar, görünümler, gösterge panelleri, raporlar veya otomasyon kuralları oluşturmayı içerir

Entegrasyonlar: Kurulumdan sonra sorunsuz bir geçiş ve kesintisiz veri akışı için mevcut teknoloji altyapınızla kolayca bağlantı kurabilen bir iş yönetimi çözümü tercih edin (finans yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, proje yönetimi vb

Ölçeklenebilirlik: Platform, işinizle birlikte büyümeli, daha fazla kullanıcı ve veriyi sorunsuz bir şekilde yönetebilmelidir

Dağıtım: Bulut tabanlı mı yoksa kendi sunucunuzda barındırılan bir çözüm mü tercih ettiğinize karar verin ve mevcut seçenekleri keşfedin

Erişilebilirlik: İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, araç hareket halindeyken erişim için bir mobil uygulamaya sahip olmalıdır

Kaynaklar ve Destek: Kapsamlı belgeler, öğreticiler ve güvenilir bir müşteri desteği ekibi sunan yönetim yazılımını seçin

En İyi 10 Odoo Alternatifi ve Rakibi

İhtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan bir iş yönetimi yazılımı bulmak zor olabilir. Neyse ki, bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için, her bir aracın güçlü yönleri, sınırlamaları ve kullanıcı yorumları dahil olmak üzere Odoo'nun yerini alabilecek en iyi 10 seçeneği burada bulabilirsiniz.

ClickUp ile başlayın ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile müşteri ilişkilerini bir bakışta görün

Dağıtım: Yalnızca bulut

ClickUp, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) temel operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik paketidir. 15'ten fazla özel alan ve görünüm (Tablo, Kanban, Takvim ve Gantt gibi) ile arayüzü işinizdeki herhangi bir departmanın iş akışlarına uyacak şekilde kolayca değiştirebilirsiniz.

CRM iş akışlarını yönetmek ClickUp ile çok kolay. Satış ekipleri, ClickUp Formlarını kullanarak potansiyel müşterileri görsel bir satış boru hattında yakalayabilir ve izleyebilir. Anlaşmalar kapandıktan sonra, müşteri hesaplarını ve projeleri yönetmeye sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. 🙌

Görevler oluşturun, son teslim tarihleri belirleyin ve roller atayın, böylece her takım üyesi tam olarak ne yapması gerektiğini bilir. Bu adımları her seferinde tekrarlamanıza gerek yok — ClickUp otomasyonları yoğun işleri hallederek, sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

100'den fazla yerel entegrasyon ile favori araçlarınıza bağlanabilir ve iş akışlarınızı tamamen özelleştirebilirsiniz. ⚒️

Gelişmiş CRM, satış ve proje yönetimi özelliklerine sahip, Odoo'ya uygun fiyatlı bir alternatif arıyorsanız, ClickUp'a geçin. ClickUp'ın CRM Şablonu ile bugün başlayın!

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM şablonunu kullanarak potansiyel müşterileri besleyin, karmaşık hesapları yönetin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp Docs içinde iş belgeleri oluşturun ve yönetin

ClickUp Brain'i kullanarak notlardan görev açıklamaları, belge özetleri ve eylem öğeleri oluşturun

@bahsetmeler, yorumlar ve sohbet yoluyla takımınızla işbirliği yapın

ClickUp'a web, masaüstü (Windows, macOS ve Linux) ve mobil cihazlar (Android ve iOS) üzerinden erişin

Projeleri, takım performansını ve anahtar iş metriklerini ve KPI'ları izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

i̇htiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunan 1.000'den fazla entegrasyon

ClickUp sınırlamaları:

Mobil uygulamada web ve masaüstü sürümlerinde bulunan bazı özellikler yoktur

Gelişmiş muhasebe, envanter ve e-ticaret özellikleri yoktur

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Acumatica

acumatica aracılığıyla

Dağıtım: Bulut veya yerinde

Acumatica, envanter, satış noktası (POS), zaman takibi, bordro ve müşteri ilişkilerini yönetmek isteyen orta ve büyük ölçekli işletmeler için bir bulut ERP'dir. Beş sektöre özel sürümden birini seçebilirsiniz: Genel İşletme, Üretim, Dağıtım, Perakende E-ticaret ve İnşaat.

Odoo gibi, Acumatica da yalnızca şu anda ihtiyacınız olan uygulamaları seçmenize olanak tanır. Ancak kullanıcı başına ücretlendirme yerine, kullandığınız uygulamalara ve sistem kapasitesine göre faturalandırır. Bu fiyatlandırma, hızla büyüyen bir işiniz varsa idealdir; daha fazla kullanıcı eklemek için ekstra ücret ödemezsiniz. 💰

Acumatica'nın en iyi özellikleri:

Acumatica'ya iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden erişin

HTML, PDF, Excel ve Word biçimlerinde özel finansal ve operasyonel raporlar oluşturun

Müşterilere düzenli aralıklarla otomatik fatura ve ekstre gönderin

Acumatica'yı Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo ve Avalara dahil 100'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlayın

Acumatica sınırlamaları:

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yok

Rapor tasarımcısıyla raporları özelleştirmek karmaşıktır

Acumatica fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Acumatica puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (836 yorum)

Capterra: 4,4/5 (100 yorum)

3. Quickbooks Online

quickbooks Online aracılığıyla

Dağıtım: Yalnızca bulut

QuickBooks Online, küçük işletmeler için tasarlanmış bir bulut muhasebe yazılımıdır. Profesyonel faturalar oluşturmak, çevrimiçi ödemeleri kabul etmek ve hatta düzenli fatura döngüleri ayarlamak için kullanın. Ayrıca giderleri izlemeye, maaş bordrosunu yönetmeye ve temel envanteri yönetmeye yardımcı olur. 💸

Birçok muhasebeci QuickBooks Online'a aşinadır, bu nedenle muhasebe işlerinizi dış kaynaklara yaptırmaya karar verirseniz, yardım bulmak kolaydır.

Quickbooks Online'ın en iyi özellikleri:

İşlemleri otomatik olarak kaydetmek için banka ve kredi kartı hesaplarınızı bağlayın

Kar ve zarar tabloları, bilançolar ve alacak hesapları dahil olmak üzere çeşitli finansal raporlar oluşturun

Muhasebecileri defterlerinizi incelemeleri ve sorunları çözmek için işbirliği yapmaya davet edin 🧑‍💻

Shopify, eBay, Square ve PayPal dahil yüzlerce üçüncü taraf uygulamaya bağlanın

Quickbooks Online sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin güvenilir olmadığını bildiriyor

Envanter yönetimi araçları yalnızca en pahalı planlarda mevcuttur

Quickbooks Online fiyatlandırması:

Basit Başlangıç: 30 $/ay

Temel özellikler: 60 $/ay

Artı: 90 $/ay

Gelişmiş: 200 $/ay

Quickbooks Online puanları ve yorumları:

G2: 4,0/5 (3.160 yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.377 yorum)

4. Zoho One

zoho One aracılığıyla

Dağıtım: Yalnızca bulut

Zoho One, KOBİ'ler için bir iş yönetim sistemidir. Satış, pazarlama, İK, destek, muhasebe ve BT operasyon departmanlarınızı yönetmenize yardımcı olacak 40'tan fazla uygulamaya sahiptir ve bunlar arasında sorunsuz veri akışını sağlar.

Tüm uygulamalara erişim için tek bir fiyat ödersiniz. Odoo gibi, birkaç uygulama ile başlayabilir ve gerektiğinde daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Ayrıca, çalışanlara belirli uygulamaları atayabilir ve bu uygulamalar içindeki rollerini tanımlayabilirsiniz.

Birçok uygulamaya erişim sağlayan ancak çok daha düşük maliyetli bir Odoo alternatifi arıyorsanız, Zoho One sizin için mükemmel bir seçim olabilir.

Zoho One'ın en iyi özellikleri:

Sohbet, ekran paylaşımı ve video görüşmeleri aracılığıyla işlevler arası takımlar içinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Potansiyel müşterilere atama, takip e-postaları gönderme, teklif ve fatura oluşturma gibi satış ve faturalandırma süreçlerini otomatikleştirin

Müşterilere ödeme ve geçmiş tekliflere ve faturalara erişim için bir portal erişimi sağlayın

Tüm Zoho uygulamalarından ve üçüncü taraf uygulamalardan verileri gösterge panelinize çekerek kapsamlı içgörüler elde edin

Zoho One sınırlamaları:

Platform bazen yavaş ve hatalı çalışıyor

Bazı kullanıcılar destek kalitesinin ve yanıt süresinin tutarsız olduğunu bildiriyor

Zoho One fiyatlandırması:

Tüm çalışanlar için fiyatlandırma : Aylık 35 $/çalışan

Esnek kullanıcı fiyatlandırması: Kullanıcı başına aylık 90 $

Zoho One puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (18.400+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (106 yorum)

5. SAP Business One

sAP Business One aracılığıyla

Dağıtım: Bulut veya yerinde

SAP Business One, imalat, tüketici ürünleri, profesyonel hizmetler, toptan ve perakende sektörleri için sektöre özel işlevselliğe sahip KOBİ'ler için bir ERP sistemidir.

CRM, satış, hizmet, üretim ve envanter gibi alanları kapsayan 15 modüle sahiptir. Otomatik uyarılar göndermekten gelişmiş analitik sağlamaya kadar, Odoo'nun bu alternatifi, operasyonlarınızı yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. 🌻

Odoo'dan farklı olarak, tüm modülleri satın almanız gerekir. Bu nedenle, bu iş yazılımı ve ERP sistemi, hedeflediği belirli sektörler için idealdir.

SAP Business One'ın en iyi özellikleri:

Doğru stok yönetimi için birden fazla depo arasında envanter senkronizasyonu

Bankanızla doğrudan bağlantı kurun, tüm işlemleri izleyin ve mutabakatları otomatikleştirin

Brüt kar, kredi limiti ve minimum stok gibi alanlardaki sapmalar için uygulama içi uyarılar, e-posta veya SMS yoluyla bildirimler alın

Gösterge panelinizi özelleştirerek maliyetleri, satış performansını, gelirleri ve nakit akışını izleyin

SAP Business One sınırlamaları:

Sınırlı İK ve CRM fonksiyonları

Raporları otomatikleştirmek için danışmanlara mı ihtiyacınız var?

SAP Business One fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SAP Business One puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (505 yorum)

Capterra: 4,3/5 (284 yorum)

6. SuiteCRM

suiteCRM aracılığıyla

Dağıtım: Bulut veya yerinde

SuiteCRM, satış, CRM pazarlama ve müşteri desteği süreçlerini kolaylaştırmak için açık kaynaklı bir CRM'dir. Potansiyel müşterileri yönetmek için 26 modül, teklifler ve faturalar için PDF şablonları, CRM raporları ve daha fazlasını içerir. Modülleri ekleyin veya kaldırın, yeniden adlandırın ve alanlarını, düzenlerini ve ilişkilerini özelleştirin.

SuiteCRM'yi sınırsız olarak ücretsiz indirebilir ve kullanabilirsiniz, ancak bulut sürümü için SuiteCRM barındırma hizmeti satın alabilirsiniz. Kapsamlı CRM özellikleri ve yerel entegrasyonlara sahip, Odoo'ya açık kaynaklı bir alternatif arıyorsanız, SuiteCRM tam size göre olabilir. 🍬

SuiteCRM'nin en iyi özellikleri:

Toplantıları planlayın, aramaları kaydedin ve e-postaları doğrudan platformdan oluşturun

Müşteri veritabanınızdaki her hesapla gerçekleşen tüm etkileşimlerin zaman çizelgesini görün

Her kullanıcı için roller oluşturun, böylece kullanıcılar yalnızca işlerini yürütmek için gerekli bilgileri görebilirler

SuiteCRM'yi Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp ve Telegram dahil 120'den fazla uygulama ile bağlayın

SuiteCRM sınırlamaları:

Modüllerle ilgili sınırlı dokümantasyon

Büyük veritabanlarıyla çalışırken yavaşlar

SuiteCRM fiyatlandırması:

Başlangıç: 95 £ (117,59 $)/ay

İş: 332,50 £ (411,55 $)/ay

Premium: 475 £ (587,93 $) /ay

SuiteCRM puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (88 yorum)

Capterra: 4,1/5 (46 yorum)

7. Microsoft Dynamics 365

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Dağıtım: Bulut veya yerinde

Microsoft Dynamics 365, orta ölçekli ve büyük kuruluşlar için önde gelen bir ERP yazılım aracıdır. Finans, satış, depolama, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve proje yönetimini kapsar.

Dynamics 365, özellikle üretim, finansal hizmetler, sağlık ve perakende gibi çeşitli sektörler için son derece özelleştirilebilir. Büyük bir kurumsal yapının parçasıysanız, Dynamics 365'i benzer ERP araçlarına göre daha kolay, daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bulacaksınız.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri:

Microsoft 365 uygulamaları, Power BI ve LinkedIn ile sorunsuz entegrasyon

Gelir potansiyeline göre potansiyel müşterilere öncelik verin ve optimum yenileme ve ek satışlar için müşteri yolculuklarını izleyin 📈

Karlılığı sağlamak için zaman çizelgeleri, gelişmiş maliyetlendirme ve bütçe kontrolleri ile projeleri yönetin ve izleyin

Gösterge panellerini rol özelinde faaliyetleri ve metrikleri gösterecek şekilde özelleştirin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları:

Üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon zor olabilir

Mobil uygulama tüm özelliklere sahip değildir ve bazen hatalar verebilir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması:

Business Central Essentials: Kullanıcı başına aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla

Business Central Premium: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları:

G2: 3,8/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.200+ yorum)

8. Epicor Kinetic

epicor Kinetic aracılığıyla

Dağıtım: Bulut veya yerinde

Epicor Kinetic, üretim, dağıtım ve perakende sektörleri için başka bir ERP çözümüdür. Karmaşık sipariş üzerine üretim veya mühendislik üzerine üretim iş akışlarını yönetmede mükemmeldir.

Finans, müşteri ilişkileri, tedarik zinciri ve depo yönetimi gibi iş fonksiyonlarını yönetmek için kullanın. Bu, İK ve CRM'den daha fazla gelişmiş üretim ihtiyaçları olan orta veya büyük ölçekli kurumsal işletmeler için harika bir Odoo alternatifidir.

Epicor Kinetic'in en iyi özellikleri:

Mobil cihazlardan kolay erişim

Müşterilerden özel siparişleri toplamak ve yönetmek için ürün yapılandırıcısını ayarlayın

Veritabanı bilgilerini almak ve eylemleri gerçekleştirmek için metin, görüntü ve ses girişi kullanın (örneğin, bir teklifi siparişe dönüştürün)

BigCommerce, Quickbooks, Salesforce ve Avalara gibi popüler platformlarla bağlantı kurun

Epicor Kinetic sınırlamaları:

Karmaşık kurulum ve özelleştirme

Bazı kullanıcılar, özellikle karmaşık sorunlarda tutarsız ve gecikmeli müşteri desteği bildirmektedir

Epicor Kinetic fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Epicor Kinetic puanları ve yorumları:

G2: 3,7/5 (423 yorum)

Capterra: 3,8/5 (176 yorum)

9. Sage 100

sage 100 aracılığıyla

Dağıtım: Yerinde yalnızca

Sage 100, özellikle imalat, toptan dağıtım, profesyonel hizmetler ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir muhasebe çözümüdür. 👷

Muhasebenin yanı sıra Sage 100, bordro, müşteri ilişkileri ve envanter yönetimini de gerçekleştirir. Anahtar özellikleri arasında gerçek zamanlı envanter izleme ve durum uyarıları bulunur. Bunlar, tutarlı stok seviyelerini ve sorunsuz depo operasyonlarını sürdürmeye yardımcı olur.

Sage 100 yalnızca şirket içinde kullanıma sunulurken, platform gerektiğinde buluta geçişinize yardımcı olmak için üçüncü taraflarla işbirliği yapmaktadır.

Sage 100'ün en iyi özellikleri:

İş maliyetlendirme özelliğini kullanarak proje karlılığını değerlendirin ve bütçeleri izleyin

Gösterge panelinde iş operasyonları ve performansı hakkında genel bir bakış elde edin

Satın alma siparişleri ve muhasebe raporları oluşturma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Sık kullandığınız fonksiyonları ve raporları tek bir yerde kaydedin, kolayca erişin

Sage 100 sınırlamaları:

Kurulum ve yükseltmeler için üçüncü taraf gerektirir

Sınırlı yerel entegrasyonlar

Sage 100 fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sage 100 puanları ve yorumları:

G2: 3,6/5 (193 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (305 yorum)

10. Oracle Netsuite

oracle Netsuite aracılığıyla

Dağıtım: Yalnızca bulut

Oracle NetSuite, yeni kurulan şirketler ve KOBİ'ler için tasarlanmış bir bulut ERP'dir. Finansal yönetim, CRM, e-ticaret, sipariş yönetimi ve İK'yı tek bir çatı altında birleştirir.

NetSuite'i kullanmaya başlamak için temel platform, ihtiyacınız olan sektöre özel modüller, kullanıcı sayısı ve tek seferlik kurulum ücreti ödersiniz. İşiniz büyüdükçe, iş süreci modelleme araçlarına daha fazla modül ve kullanıcı ekleyebilirsiniz. ✨

Karmaşık işlemler için en benzer Odoo alternatifini arıyorsanız ve bütçeniz elveriyorsa, NetSuite sizin için ideal bir seçim olabilir.

Oracle Netsuite'in en iyi özellikleri:

Birden fazla tüzel kişilikteki operasyonları yönetin ve müşteri hizmetlerini iyileştirin

Küresel aramalar yapın ve sık kullandığınız aramaları kolay erişim için kaydedin

İş metriklerini ve KPI'ları izlemek için özel finans ve satış raporları oluşturun

E-ticaret, CRM, müşteri desteği ve daha fazlasında yüzlerce harici uygulamaya bağlanın

Oracle Netsuite sınırlamaları:

Yeni sayfalar yüklenirken yavaşlıyor

Özelleştirme karmaşıktır ve bir danışman tutmanızı gerektirebilir

Oracle Netsuite fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Oracle Netsuite puanları ve yorumları:

G2: 4,0/5 (2.700+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.300+ yorum)

Daha İyi Seçeneklerle İşletmenizin İşlemlerini Bir Üst Düzeye Taşıyın

Odoo'nun en iyi alternatiflerinin her biri, anahtar güçlere sahiptir ve belirli iş boyutlarına ve sektörlere hitap eder. İşiniz için en uygun olanı bulmak için bunları dikkatlice değerlendirin. Doğru araç, temel ihtiyaçlarınızı karşılamalı, işi kolaylaştırmalı ve büyümenizi desteklemelidir. 🌱

Küçük veya orta ölçekli işletmenizin operasyonlarını yönetmek için sezgisel ve çok yönlü bir araç arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın.

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