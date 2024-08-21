Word, Google Dokümanlar, PDF ve ClickUp'ta en iyi 5 ücretsiz NDA şablonu

Gizlilik sözleşmeleri (NDA'lar) ile ortaklık kurmak, büyük veya küçük tüm işletmeler arasında yaygın bir uygulamadır. Bazı bilgiler gizli kalmalı, hatta mahrem olmalıdır.

Korunması gereken sadece çığır açan araştırmalar veya ticari sırlar değildir. İşletmeler düzenli olarak müşteri verileri, pazarlama kampanyaları, finansal bilgiler, yatırımcı veya ortaklık anlaşmaları ve daha fazlası gibi hassas bilgilerle uğraşır. Bu veriler korunmalıdır.

Bu tür bilgilerin yanlış kullanılması, itibar kaybı, rekabet avantajı kaybı ve yasal sorunlar gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

İşletmelerin yalnızca iyi niyet ve güvene dayalı olarak çalışması ideal olsa da, bu her zaman pratik değildir. Bunun yerine, kesintisiz operasyonları garanti altına almak ve kurumsal faizleri korumak için iş anlaşmalarına güvenmeniz gerekir.

Bu tür sözleşmelerden biri, gizlilik sözleşmesi (CA) veya özel bilgi sözleşmesi (PIA) olarak da bilinen Gizlilik Sözleşmesi veya NDA'dır. NDA, iki veya daha fazla taraf arasında gizli bilgilerin ifşa edilmesini kısıtlayan yasal bir sözleşmedir.

Bu blogda, iyi bir gizlilik sözleşmesinin özelliklerini ve ilgili tüm tarafların sorumluluğunu garanti eden, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmenin nasıl hazırlanacağını inceleyeceğiz.

Ayrıca, iş ilişkileriniz için özelleştirebileceğiniz ve anında gönderebileceğiniz beş kullanıma hazır NDA şablonu paylaşacağız.

NDA Şablonları nedir?

NDA şablonu, gizlilik sözleşmesinin hüküm ve koşullarını özetleyen önceden yazılmış bir belgedir. Sözleşme taraflarının önceden yazılı izin olmadan gizli iş bilgilerini ifşa etmesini yasaklayan standart maddeler içerir.

Bu şablonlar, işlere çalışanların işe alımı, iş sözleşmelerinin kapsamı ve müzakereler gibi farklı senaryolar için özelleştirilmiş NDA'lar oluşturmak için kullanabilecekleri hazır bir çerçeve sağlar.

NDA şablonu kullanmak, yasal olarak geçerli gizlilik sözleşmelerinin oluşturulmasını basitleştirir. Zaman tasarrufu sağlar, verimliliği artırır ve işletmelere gizli bilgileri tanımlamak için tutarlı ve standart bir biçim sunar. Şablonlar, tüm anahtar noktaların kapsanmasını sağlar ve önemli maddelerin gözden kaçma riskini azaltır.

Tipik bir NDA şablonu şu bölümleri içerir:

Giriş : Bu bölüm, NDA'nın konusunu tanımlar; örneğin, bir ortaklık, verilere erişim veya bir özellik planı hakkında olup olmadığı

Tanım : Bu, NDA'da kullanılacak farklı terimleri ayrıntılı olarak açıklar; örneğin tarafların isimleri, bilgileri paylaşan ve alan taraflarla ilgili ayrıntılar, tarafların bireysel varlıklar mı yoksa şirketler mi olduğu ve diğer benzer ayrıntılar

Gizli bilgiler : Bu, gerçek gizli verilerin niteliğini tanımlar ve açıklar

İstisnalar : Bu bölüm, gizlilik sözleşmesi ile korunmayan ve başkalarıyla paylaşılabilen bilgileri listeler

Yükümlülükler : Bu bölüm, alıcı tarafın gizli bilgileri nasıl işlemesi gerektiğini ve hangi durumlarda başkalarına ifşa edebileceğini açıklar

Gizli bilgilerin iadesi : Bu bölüm, sözleşme sona erdikten sonra gizli bilgilerin iadesi için izlenecek prosedürleri özetlemektedir

Çözümler: Bu bölüm, sözleşmenin ihlalinin sonuçlarını açıklar ve mali cezalar, cezai kovuşturma ve iş akdinin feshini içerebilir

Bildirimler ve değişiklikler : İsteğe bağlı bir bölüm olan bu yazılı bildirim, orijinal NDA'daki tüm değişiklikleri veya eklentileri listeler

Yargı yetkisi : Bu, NDA ile ilgili tüm anlaşmazlıkların çözüleceği eyalet veya mahkeme yargı yetkisini açıklar

İmza bloğu: Bu, her bir taraf için blokları içerir ve tarafların adlarını, imzalarını ve tarihi içerir

İyi bir NDA şablonu nedir?

Çoğu gizlilik sözleşmesi bu temel çerçeveyi izler, ancak bazı ücretsiz NDA şablonları, sıfırdan başlamadan NDA'yı daha kolay bir şekilde hazırlamanızı sağlar.

Bazı NDA şablonlarını diğerlerinden daha iyi yapan özellikleri inceleyelim. İşte bir şablonda dikkat etmeniz gereken bazı özellikler.

Açık dil: Herhangi bir yasal sözleşme gibi, bir NDA şablonu da belirsizliği önlemek için açık, öz ve kısa olmalıdır. Anlaşılması kolay olması için aşırı hukuki terimler ve gereksiz jargon kullanmaktan kaçınmalısınız

Kapsamlı çerçeve : Şablon, NDA en iyi uygulamalarıyla tutarlı olmalı ve tanım, gizli bilgiler, çözüm yolları ve daha fazlası gibi tüm anahtar bölümleri içermelidir

Yasal olarak geçerli : Şablon yasal olarak uygulanabilir olmalı ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Tarafları ve yargı yetkisini belirtmeli ve şartları ve maddeleri açıkça belirtmelidir, böylece mahkemede geçerliliği sağlanır

Esneklik : Çalışan, ortaklık, iki taraflı ve çok taraflı gibi çeşitli NDA sözleşme türleri mevcuttur. Farklı iş durumlarına uyacak şekilde kolayca özelleştirebileceğiniz bir şablon seçmek çok önemlidir

Entegrasyonlar : Dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör, e-imza entegrasyonudur. Şablonunuzun ve taslak oluşturma aracının e-imza araçlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Bu, sözleşmeleri dijital olarak imzalayıp noter tasdikli hale getirebilmenizi sağlar

Biçimlendirme ve stil: Şablonun görsel olarak da çekici olmasını sağlayın. Sayfa ve metin aralıkları, başlık kullanımı, yazı tipi ve paragraf yapısı gibi faktörleri göz önünde bulundurun

kullanabileceğiniz 5 Ücretsiz NDA Şablonu

İşte indirip kullanabileceğiniz ücretsiz favori NDA şablonlarımızın kısa bir listesi.

1. ClickUp Gizlilik Anlaşması Şablonu

Şablonu indirin ClickUp'ın NDA şablonuyla basit, kolayca özelleştirilebilir bir yasal sözleşme elde edin

İlk sırada ClickUp'ın NDA Şablonu var. Bu yeni başlayanlar için uygun şablonda, endüstri standardı bir gizlilik sözleşmesinde gerekli tüm bölümleri bulabilirsiniz.

Bu şablon, anlaşmalarınızı yönetmenize yardımcı olmak için çeşitli özel durumlara sahip ClickUp görevleri oluşturmanıza bile yardımcı olur. Hassas bilgileri görselleştirmek ve izlemek için kategorilere ayırıp özellikler ekleyebilirsiniz.

Bu şablonu ClickUp Belgelerine kopyalayın ve ilgili tarafların adları ve ayrıntıları, gizli bilgi ifşa sözleşmesinin özeti ve daha fazlası gibi tüm önemli ayrıntıları ekleyin.

Şablon, yorum yanıtları, iç içe alt görevler, birden çok atanan kişi ve öncelik etiketleri ile işbirliği anlaşmalarının izlenmesini kolaylaştırır.

Ayrıca, ClickUp'ın çalışma alanı ve verimlilik araçları, sözleşme yönetimi sürecinizi, taraflar arası işbirliğini ve daha fazlasını basitleştirir.

ClickUp Brain'in üretken AI aracıyla yasal belgelerinizin içeriğini taslak olarak hazırlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. AI Writer for Work, sorulara anında yanıtlar çıkarır ve saniyeler içinde bir sözleşme belgesi oluşturur. Tüm sözleşmelerinizin ClickUp'ta güvende olacağından emin olabilirsiniz; verileriniz asla AI modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır.

ClickUp Brain'i kullanarak yazımdan idari işlere kadar tüm AI ile ilgili görevlerinizi halledin

Ayrıca ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisini kullanarak bilgi arayabilir, önceki sözleşmelere eklediğiniz maddeleri bulabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

ClickUp'ın çeviri özellikleriyle ücretsiz sözleşme kopyalarınızı yerelleştirerek, dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarınız veya tedarikçilerinizle iletişimde kalabilirsiniz.

Gizlilik anlaşmanızı hazırladıktan sonra, bir ClickUp Görevi oluşturabilir ve inceleme için yöneticinize ve hukuk takımınıza atayabilirsiniz. Anlaşma kesinleştikten sonra, PDF olarak dışa aktarın ve e-imza için alıcı ve imza taraflarıyla paylaşın. Ya da eski usulü seviyorsanız, hemen yazdırın!

2. LegalTemplates tarafından hazırlanan Word Gizlilik Anlaşması Şablonu

LegalTemplate'in yasal form oluşturucusunu kullanarak özelleştirilmiş NDA'lar oluşturun

Bir sonraki şablonumuz, LegalTemplates'in Word Gizlilik Anlaşması Şablonu. Bu şablon iyi yapılandırılmış ve standart bir gizlilik anlaşması şablonunun tüm temel bileşenlerini içermektedir. Standart bir gizlilik anlaşması veya istihdam sözleşmeleri, icatlar, satış veya satın alma işlemleri için özelleştirilmiş bir anlaşma arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, şablonu eyalet yasalarınız ve yerel yargı yetkisine göre değiştirebilirsiniz.

Sadece bu da değil, LegalTemplates ayrıca ücretsiz bir yasal belge form oluşturucu da içerir. Anlaşma ayrıntılarınızı metin kutularına eklemeniz yeterlidir, yasal anlaşmanız saniyeler içinde oluşturulur. LegalTemplates, dijital ortama geçmek isterseniz ücretli bir e-İmza özelliği de sunar.

3. Simul tarafından hazırlanan Word Gizlilik Anlaşması Şablonu

Simul'ün ücretsiz NDA şablonlarını indirin ve gizlilik sözleşmelerinizi hazırlarken zaman kazanın

Bu listedeki bir sonraki şablon, Microsoft Word sürüm kontrol ve işbirliği aracı olan Simul tarafından hazırlanmıştır. Simul tarafından hazırlanan Word Gizlilik Anlaşması Şablonu, tek bir tıklama ile indirebileceğiniz ve Google Dokümanlar, MS Word veya Apple Pages gibi kelime işleme yazılımlarınızda düzenleyebileceğiniz belge biçiminde basit bir gizlilik anlaşması şablonudur.

Tamamlandığında, dijital imza aracınıza yükleyebilir veya alıcıya fiziksel bir baskı gönderebilirsiniz.

Şablon birçok ayrıntı içerir ve sözleşmeye eklemek istediğiniz gizli bilgilerin türüne göre daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Yetkisiz ifşa veya erişimi önlemek için, çalışanlar, stajyerler veya yükleniciler için NDA'larınızın, şirket ekipmanları, muhasebe bilgileri, üretim süreçleri ve fikri mülkiyet ile ilgili bilgiler gibi NDA şablonundaki her şeyi kapsadığından emin olun.

Bu şablonu kullanırken, kelimelerin ve ifadelerin diğer sözleşmelerinizde kullandıklarınızla aynı olduğundan emin olun. Örneğin, sözleşmelerinizde genellikle "Açıklayan Taraf" ve "Alıcı Taraf" gibi terimler kullanıyorsanız, bu şablonda "Bilgi Sağlayıcı" ve "Alıcı" yerine bunları kullanın.

Ayrıca, bu NDA şablonunu, yapı ve terminoloji açısından uyumluluk sağlamak için ilgili eyaletin öngördüğü biçimle karşılaştırmak da mükemmel bir uygulama olacaktır.

4. Signaturely tarafından hazırlanan PDF Gizlilik Anlaşması Şablonu

Signaturely'nin bu NDA şablonunu farklı iş durumlarına göre özelleştirin

Signaturely'de, anlaşmalarınızı sorunsuz bir şekilde oluşturabilir ve imzalayabilirsiniz. Platform, Doc ve PDF biçimlerinde indirebileceğiniz ücretsiz şablonlar sunan çevrimiçi bir dijital imza aracıdır.

Ancak, ücretsiz planlarında ayda yalnızca bir belge imzalayabilirsiniz. Daha fazla belge imzalamak için ücretli bir plana abone olmanız gerekir.

Signaturely'nin Word Gizlilik Anlaşması Şablonu standart biçimi takip etse de nispeten kısadır. Yükümlülükler, Telafi Edici Tedbirler ve Değişiklikler gibi bölümleri sıfırdan oluşturmanız gerekir. Bu şablonu, çok hassas bilgiler içermeyen ve ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duymayan daha basit sözleşmeler için kullanmanızı öneririz.

5. Template.net tarafından İK Danışmanları için Google Dokümanlar Gizlilik Anlaşması

Şirketinize yeni İK danışmanları katarken bu ücretsiz Templates.net şablonunu indirin

Bu listedeki son ücretsiz şablon oldukça spesifiktir: İK danışmanları için tasarlanmış bir NDA'dır. Çoğu kuruluş, çalışan verilerine, hassas şirket bilgilerine ve iç iş süreçlerine erişimi olan İK çalışanları için farklı bir NDA kullanır.

Template.net tarafından HR Danışmanları için hazırlanan bu Google Dokümanlar NDA Şablonu, HR danışmanlarının genellikle işlediği gizli bilgileri (iş operasyonları, stratejiler ve planlar, müşteri yönetimi, çalışan verileri, fikri mülkiyet vb.) ifşa etmek için özelleştirilmiştir.

Bilgileri, şirket logosu, renk şemaları ve daha fazlası gibi markalama öğeleriyle birlikte doğrudan Şablonlar.net'teki belge düzenleyicisine ekleyebilirsiniz.

Gizlilik sözleşmesini takımınızdaki diğer kişilerle de paylaşarak onların sözleşmeyi inceleyip düzenlemelerine olanak tanıyabilirsiniz. Sözleşme onaylandıktan sonra PDF olarak indirebilir ve alıcı tarafla paylaşabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Hizmet sözleşmesi şablonları

Gizlilik Anlaşması Şablonlarıyla Gizli Bilgileri Koruyun

İster çalışanları veya bağımsız yüklenicileri işe alıyor, ister çok gizli bir patent başvurusu yapıyor veya bir işi satın almak için müzakereler yürütüyor olun, gizlilik sözleşmesi gizliliği korumak ve hassas bilgileri korumak için çok önemlidir.

Yukarıda listelediğimiz NDA şablonlarını özelleştirmek çok kolaydır. Gizlilik sözleşmesini tamamlamadan önce, nihai belgenizi hukuk danışmanınıza gösterin.

Gizlilik sözleşmelerinizi ClickUp Belgeleri olarak kaydedip ilgili taraflarla paylaşarak tek bir yerde saklayın. Sürüm ve erişim denetimi gibi özellikler, gizli bilgilerinizi güvende tutar. Gerçek zamanlı ve işbirliğine dayalı düzenleme özelliği sayesinde, gerektiğinde hızlıca değişiklik yapabilirsiniz.

ClickUp, özel bilgilerinizi güvende ve erişilebilir tutmanın yanı sıra, takımınızın iş yerinde zaman kazanmasına ve verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir. Verimliliği artıran özellikleriyle bu hepsi bir arada verimlilik platformu, takımlarınızın haftada bir gün kadar zaman kazanmasını sağlayabilir.

Bugün ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın tek bir gösterge panelinde anlaşmalarınızı taslak haline getirmenize, üzerinde işbirliği yapmanıza ve yönetmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin!