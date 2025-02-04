2025'in En İyi 10+ Sözleşme Yönetimi Yazılımı Uygulaması

Her gün, farklı iş kollarındaki iş profesyonelleri ve sözleşme yöneticileri, manuel sözleşme yönetiminin yüküyle boğuşmaktadır.

Bunlar:

Eski sözleşmeler için dağınık bulut depolama alanını düzenleme

Çeşitli kaynaklardan kopyalanan maddeleri biçimlendirmekte zorlanıyor musunuz?

Satış ekibi ve hukuk departmanlarının incelemesi için belgeleri birden fazla kanal üzerinden sıkıcı bir şekilde dışa aktarma, paylaşma ve revize etme

Manuel imza, tarama ve belgeyi bir sonraki imza sahibine iletme gibi zahmetli süreçlerle uğraşmak

Bu tekrarlayan sözleşme yönetimi döngüsü değerli zamanınızı tüketir, kaynakları tüketir ve çalışanların tükenmesine katkıda bulunur.

Sözleşme yönetimi yazılımı, sözleşmeleri merkezi bir konumda yönetmek ve tüm karar vericiler için değişiklikleri güncellemek gibi manuel görevleri otomatikleştirir.

Gelişmiş sözleşme yönetimi araçları, iç ve dış tarafların e-imza kullanarak sözleşmeleri imzalamasına, sözleşmeleri inceleyen paydaşları izlemesine ve sözleşmelerin depolama ve kritik belgelerin güvenliğini sağlamasına olanak tanır.

Hukuk ve satış takımlarınızın işini kolaylaştıracak bir sözleşme yazılımı mı arıyorsunuz?

Bu blog yazısında, sözleşme sürecini hızlandırmak, onay sürecini otomatikleştirmek ve sözleşmeleri daha hızlı yöneterek anlaşmaların hızla ilerlemesini sağlamak için en iyi sözleşme yönetimi yazılımlarının bir listesini derledik.

Sözleşme yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kullanıcı dostu arayüz : Sözleşme yönetim sistemi, sözleşmeleri fikir aşamasından yürütme aşamasına kadar yönetmek için sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır

Sürüm kontrolü: Sözleşmeleri müzakere ederken tüm yinelemeleri takip etmenize yardımcı olacak sürüm kontrolü özelliğine sahip bir sözleşme yönetimi çözümü seçin. Birkaç tıklamayla sözleşmeleri yönetmek, belgeleri redline ile işaretlemek, onaylamak ve incelemek ve sözleşme dilini değiştirmek için gelişmiş özellikler arayın

Önceden oluşturulmuş şablonlar: Çoğu sözleşme yönetimi yazılımı, akıllı sözleşmeler oluştururken Çoğu sözleşme yönetimi yazılımı, akıllı sözleşmeler oluştururken zaman kazanmak ve riski azaltmak için iş sözleşmesi şablonları ve onaylanmış madde kitaplığı gibi önceden yazılmış sözleşme şablonlarına erişim sağlar

Otomatik uyarılar: Tüm tarafları bilgilendirmek ve kritik son tarihleri asla kaçırmamak için sözleşme yenilemeleri için otomatik iş akışlarına sahip hepsi bir arada bir çözüm arayın

Analitik ve ayrıntılı raporlama: Sözleşme yönetimi yazılımı çözümü, takımınızın Sözleşme yönetimi yazılımı çözümü, takımınızın ana hizmet sözleşmelerini ve sözleşmelerin görünürlüğünü yönetmesine olanak sağlamalıdır. Platform, sözleşme değerleri, sözleşme performansı ve son tarihler gibi sağlam analitik özellikler sunmalı ve karmaşık sözleşme hiyerarşileri arasında gezinmeyi kolaylaştırmalıdır

Diğer araçlarla entegrasyon: Otomasyon araçlarınız, CRM, proje yönetimi araçlarınız, Otomasyon araçlarınız, CRM, proje yönetimi araçlarınız, tedarik yönetimi yazılımınız, operasyon yönetimi yazılımınız ve e-imza araçlarınızla entegrasyon sağlayan bir sözleşme yönetimi yazılımı seçin

Sözleşme kütüphanesi: Sözleşme yönetim araçları, tüm sözleşmelerinizi güvenli bir depoda saklar ve güçlü arama ve filtreleme fonksiyonlarıyla sözleşmeleri kolayca bulmanızı sağlar

Kullanabileceğiniz en iyi 10 sözleşme yönetimi yazılımı uygulaması

1. ClickUp

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

ClickUp, kuruluşların teklif, oluşturma, onay ve gönderi gibi sözleşme yaşam döngüsünün her aşamasında tüm sözleşmelerini kolaylaştırmasına ve izlemesine yardımcı olan bir iletişim yönetimi yazılımıdır. Sözleşme yenilemelerinde bir daha asla son tarihi kaçırmayın.

ClickUp, sözleşmeleri depolamak, izlemek ve yönetmek için çeşitli sözleşme yönetimi şablonları, belge yönetimi ve sözleşme depolama özelliklerine sahiptir. Ücretsiz planla bile, tüm tarafları döngü içinde tutun ve yenilemeleri takip etmek için son tarihler belirleyin.

Sözleşme yönetimi şablonu, tüm sözleşmelerinizin tek bir yerde saklanmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her sözleşmenin ilerlemesini izlemek için özel durumlara sahip görevler oluşturun

Sözleşmeleri yönetmek ve sözleşme verilerini görselleştirmek için imza tarihi, departman ve sözleşme türü gibi tüm iş sözleşmesi ile ilgili ayrıntıları kategorilere ayırın

Başlangıç kılavuzu, sözleşme listesi ve sözleşme talep formu gibi farklı ClickUp yapılandırmalarında tüm belgelerinize kolayca erişin ve bunları düzenleyin

ClickUp Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinden yeni bir belge oluşturun ve iç içe geçmiş alt sayfalar, tablolar ve stil seçenekleri ekleyerek mükemmel bir yapı oluşturun

Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri, yapılan ödemeleri ve tüm yasal sorunları izleyin

Zaman takibi, bağımlılık uyarıları, e-postalar ve daha fazlası gibi proje yönetimi özellikleriyle sözleşme yönetimini ve izlemeyi iyileştirin

ClickUp görevleri , yorumları eylem öğeleri olarak atayarak ve herhangi bir görev için yorum konuları ekleyerek sözleşmeleri planlamanıza, düzenlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri kolaylaştırarak bilgi yoğun işler için daha fazla zaman kazanın

ClickUp Gösterge Panelleri ile sözleşme yönetimi ile ilgili belgeleri oluşturun ve saklayın, sözleşme yaşam döngüsü boyunca ilerlemeyi görselleştirin

İhtiyacınız olan raporları tek bir yerde, ClickUp'ta oluşturun

ClickUp AI, tüm ayrıntıları AI'ya devrederek sözleşmeleri otomatik bir şekilde taslak haline getirmenizi sağlar, böylece siz stratejik görevlere odaklanabilirsiniz. AI destekli sözleşme yönetimi, siz, müşterileriniz ve ilgili tüm taraflar için daha iyi bir deneyim yaratır

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ilk kez kullananlar için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildirmiştir

Arayüz yavaş olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

2. Conga

via Conga

Hiç önemli bir bilgi veya madde bulmak için sözleşmeleri didik didik aradığınız oldu mu? Conga gibi bir sözleşme yönetim sistemi ile bu sıkıcı görevi yapay zekaya devredebilirsiniz.

Conga'nın yapay zeka destekli sözleşme yönetim yazılımı, uçtan uca sözleşme yaşam döngüsü yönetimini gerçekleştirir. Conga Contract Intelligence, yapay zeka ile ticari şartları çıkarır ve bunları iş kullanıcıları için doğrulanmış verilere dönüştürür.

Conga'nın en iyi özellikleri

Tüm sözleşmelerle ilgili önemli belgeleri saklayın ve arayın ve AI'yı kullanarak sözleşme verilerini otomatik olarak çıkarın

Salesforce entegrasyonu ile sözleşme yönetim sisteminden doğru paydaşlara uyarı bildirimleri oluşturun ve gönderin

Bağlamsal konu aramasını kullanarak herhangi bir sözleşme hakkında bilgi bulun veya filtrelenebilir, özelleştirilebilir gösterge panelleriyle verileri bulun

Conga sınırlamaları

Sözleşme deposunda farklı sayfalar arasında gezinmek zordur

Sözleşme şablonları özelleştirilemez

Conga fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Conga puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (398 yorum)

Capterra: 4,3/5 (72 yorum)

3. DealHub

dealHub aracılığıyla

Sözleşme yönetim yazılımı DealHub ile bu karmaşayı ve uzun sözleşme süreçlerini önleyin.

DealHub, tüm paydaşları tek bir dijital gösterge paneli olan DealRoom'da bir araya getirerek sözleşme yönetim sürecini basitleştirir. Bu panelde yasal belgeler oluşturulur, sözleşmeler revize edilir, değişiklikler yönetilir ve gerçek zamanlı durum ve görünürlük sağlanır.

DealHub'ın en iyi özellikleri

Sözleşme yönetim platformu, HTML, Word ve PDF gibi çeşitli biçimlerde NDA'lar, MSA'lar ve diğer sözleşmeleri oluşturur

Sözleşmeyi müşterilere göndermeden önce şirket içi uyumu sağlamak için onay ş akışlarını yapılandırın

Salesforce, Freshworks ve Hubspot ile CRM entegrasyonu, tüm anlaşmalara ve belgelere doğrudan CRM'nizden tam erişim sağlar ve izin tabanlı kullanıcı rolleri sunar

DealHub sınırlamaları

Şablon oluşturma arayüzü kullanıcı dostu değildir

Docusign gibi e-imza araçlarıyla entegrasyon eksikliği

DealHub fiyatlandırması

DealRoom: Özel fiyatlandırma

DealHub CPQ: Özel fiyatlandırma

DealHub Faturalandırma: Özel fiyatlandırma

DealHub puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (551 yorum)

Capterra: 4,8/5 (39 yorum)

4. Concord

concord aracılığıyla

IConcord, işletmelerin hem iç hem de dış taraflar için onay iş akışlarıyla sözleşme belgesi yönetimini kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir sözleşme yönetim sistemidir. Sözleşme müzakerelerini ve değişiklikleri izleme ve kırmızı çizgi ile işaretleme gibi gereksiz görevleri otomasyon haline getirmek kolaylaşır.

Güvenli sözleşme deposu, sözleşmenin en güncel sürümünü saklar. Sözleşme yönetim sistemleri, takım üyelerinin birkaç tıklama ile akıllı sözleşmeleri elektronik olarak imzalamasına olanak tanır.

Profesyonel ve kurumsal planlarla, Concord'un raporlama ve analiz için kapsamlı gösterge paneli sayesinde tüm sözleşmelerinizden içgörüler elde edersiniz.

Concord'un en iyi özellikleri

Sözleşme belgenize iç denetçiler, iş takımları, müşteriler veya sözleşme yönetimi tedarikçileri ile gerçek zamanlı olarak yorum ekleyin veya sohbet edin

Sözleşmeleri otomatik olarak inceleyicilere yönlendirin ve sözleşme yönetim platformu içindeki Concord belgesinde onaylatın

Sözleşme belgesinde sınırsız sayıda yasal olarak bağlayıcı e-imza ücretsiz olarak toplayın

Concord belgelerini günlük iş akışlarınızla entegre edin

Concord sınırlamaları

Bazı özellikler daha özelleştirilebilir olabilir, örneğin imza alanlarına tarih ekleme gibi

Sözleşmelerinize sınırsız kullanıcı eklemek ek ücrete tabidir

Concord fiyatlandırma

Standart : 17 $/kullanıcı/ay

Profesyonel : 49 $/ay

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Concord puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (131 yorum)

Capterra: 4,5/5 (196 yorum)

5. Trackado

trackado aracılığıyla

Trackado'nun sözleşme yönetimi çözümleri, iş takımlarının kritik belgelere her yerden erişmesini sağlar. Farklı takımlar için onay ş akışları ayarlayın, kritik tarihler ve görevler hakkında otomatik olarak bildirim alın ve sözleşmelerin finansal durumu hakkında içgörüler elde edin.

Sözleşme deposu, sözleşme yaşam döngüsünü yönetmek için hepsi bir arada bir araçtır

Yaklaşan sözleşme yenilemeleri için etkinlikler ve hatırlatıcılar ayarlayın ve bunları ilgili takım üyelerine atayın

Sözleşmelerinizi müşterilere göndermeden önce gerekli inceleme ve onay sürecinden geçirmek için iş akışı otomasyon modülü

Şirket adını kullanarak arama ve filtreleme özelliği yoktur

İş kaynakları arasında veri akışı için Microsoft Dynamics ile entegre değildir

Ücretsiz plan

Başlangıç : 39 $/ay

İş : 129 $/ay

Enterprise: 299 $/ay

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (22 yorum)

6. Gatekeeper

gatekeeper aracılığıyla

Gatekeeper, kurumsal müşterilere uçtan uca sözleşme yönetimi ve kredi ve risk profili oluşturma konusunda yardımcı olan gelişmiş, bulut tabanlı bir sözleşme ve tedarikçi yönetim platformudur. Kullanıcılar, bu aracı kullanım kolaylığı, garantili uyumluluk ve görünürlük açısından övüyor.

Gatekeeper'ın en iyi özellikleri

Otomatik hatırlatıcılar, paydaşların yenileme tarihlerini kaçırmamasını sağlar

Kanban Ş Akışı Motoru, sözleşme yönetimine harcanan zamanı azaltır

Market IQ özelliği, üçüncü taraf risk yönetimini geliştirmek için incelenmiş finansal ve sektör verilerini bir araya getirir

Temassız sözleşmeler ve "sıfır eğitim" mantrası, bu aracı son derece kullanışlı ve ölçeklenebilir hale getirir

Gatekeeper sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok sayıda özellik nedeniyle öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

Canlı, çevrimiçi işbirliği özelliği yoktur

Gatekeeper fiyatlandırması

Temel özellikler: 1.245 $/ay (sınırsız kullanıcı; yıllık faturalandırılır)

Pro: 2.995 $/ay (sınırsız kullanıcı; yıllık faturalandırılır)

Enterprise: 5.295 $/ay (sınırsız kullanıcı; yıllık faturalandırılır)

Enterprise Özel

Gatekeeper puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (76 yorum)

Capterra: 4,7/5 (76 yorum)

7. GetAccept

via GetAccept

GetAccept, kuruluşlara sorunsuz sözleşme yönetimi çözümleri için önceden oluşturulmuş şablonlar sunan bir sözleşme yönetimi yazılımıdır.

Paydaşlarla işbirliği yaparak kolay bir satın alma deneyimi yaratabilir, etkileşimli teklifler ve güvenli elektronik imzalarla anlaşmaları kapatma süresini kısaltabilirsiniz.

GetAccept'in en iyi özellikleri

Bekleyen tüm anlaşmalarınızın sözleşmelerini yönetmek ve en çok dikkat gerektirenleri değerlendirmek için genel bakış gösterge paneli

Satış sürecine uygun klasörlere satış materyallerinizi yükleyin veya düzenleyiciyi kullanarak mobil cihazlara uyumlu satış içeriği oluşturun

Önceden oluşturulmuş sözleşme şablonlarını kullanarak teklif oluşturma sürecinizi kısaltın veya hatta kendi şablonlarınızı oluşturun

GetAccept sınırlamaları

Taslakların kopyasını oluşturma fonksiyonu yoktur

Sözleşme yönetimi için verileri sıralama ve filtreleme zorluğu

GetAccept fiyatlandırması

Temel : 15 $/kullanıcı/ay

Deal Room Professional: 39 $/kullanıcı/ay

Contract Room Professional: 49 $/kullanıcı/ay

Full Suite Professional: 79 $/kullanıcı/ay

GetAccept puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (779 yorum)

Capterra: 4,6/5 (31 yorum)

8. ContractWorks

contractWorks aracılığıyla

Dış taraflara imzalanmak üzere göndermek için doğru sürümü bulmak için denetim izinde kaybolduğunuz oldu mu?

ContractWorks, takımların birden fazla müşteri projesini ve sözleşmesini uçtan uca yönetmesini sağlar. ContractWorks'ün AI özelliklerine sahip sözleşme yönetimi yazılımını kullanarak sözleşme yaşam döngülerini yönetin, şeffaflığı artırın ve önemli sözleşme ayrıntıları ve etkinlikleri hakkında uyarılar alın.

ContractWorks'ün en iyi özellikleri

Önceden yapılandırılmış soruları yanıtlayarak sözleşme yönetim aracında birkaç dakika içinde sözleşme taslakları hazırlayın, sözleşmeler arasında verileri yeniden kullanın ve taslak hazırlama görevini devredin

İlgili kişilerin sözleşme müzakerelerini işbirliği içinde ve denetim izi ile kolaylaştırmak için paylaşılan bir ortam

Sözleşme ayrıntılarını kolayca bulmak için OCR ile gelişmiş arama fonksiyonu

Sözleşme oluşturma ve madde basitleştirme için yapay zekayı kullanmak üzere GPT 3 ile entegrasyon

ContractWorks sınırlamaları

Sözleşme taslak şablonları, sürüm kontrolü ve iş akışı otomasyonu gibi gelişmiş özellikler yalnızca premium planlarda mevcuttur

Tüm süresi dolmuş sözleşmeleri arşivlemek gibi toplu işlemler yapılamaz

ContractWorks fiyatlandırması

Standart : 700 $/ay

Profesyonel : 900 $/ay

Premium: 2000 $/ay

ContractWorks puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (79 yorum)

Capterra: 4,8/5 (76 yorum)

9. Agiloft

agiloft aracılığıyla

Çoğu büyük kurumsal veya devlet dairesi eski sözleşme yönetim yazılımlarıyla çalışmaktadır. Mevcut sözleşme iş akışı otomasyonunda basit bir değişiklik yapmak aylar sürer ve on binlerce dolara mal olabilir, bu da gecikmelere ve artan mali yükümlülüklere yol açar.

Agiloft gibi modern yazılımlar, sözleşme yöneticilerinin bu değişikliği yapabilmelerini sağlayan kodsuz gösterge panellerine sahiptir, böylece zaman ve sözleşme yönetimi yazılımı maliyetlerinden tasarruf edilir.

Agiloft'un sezgisel arayüzü, kullanıcıların benimseme oranını artırır, yapay zeka destekli özellikler sözleşme oluşturmayı hızlandırır ve güvenlik uyumluluğu yasal sözleşme iş akışlarını garanti eder.

Agiloft'un en iyi özellikleri

Tüm sözleşme yaşam döngüsünü yönetmek için tamamen özelleştirilebilir, kod gerektirmeyen bir platform sunar

Sözleşme oluşturma sürecini hızlandırmak için dinamik madde kütüphaneleri ve şablonlar

Doğal dil arama özelliği, ihtiyacınız olan sözleşme belgelerini ve ayrıntılarını hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar

Agiloft sınırlamaları

Arayüzün kurulumu sezgisel değildir ve başlangıçta öğrenmesi zordur

Yinelenen sözleşmeleri tanımlamak için gerekli teknolojiye sahip değildir

Agiloft fiyatlandırma

Temel özellikler : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Agiloft puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (72 yorum)

Capterra: 4,8/5 (34 yorum)

10. Outlaw

outlaw aracılığıyla

Outlaw, şablonlu belge oluşturmadan sözleşme tabanlı redlining'e, gerçek zamanlı müzakere ve e-imzaya kadar kuruluşlar için sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştıran modern bir sözleşme yönetim yazılımıdır.

Sözleşme taslağı hazırlama ve müzakereleri kolaylaştıran anahtar özelliklere sahip Outlaw'un hepsi bir arada çözümü, hukuk takımınızın sözleşme sürecinde kaybolmak yerine stratejik işlere odaklanmasını sağlar.

Outlaw'un en iyi özellikleri

Dinamik madde kütüphanesi, koşullu koruma önlemleri ve toplu oluşturma özellikleriyle özel bir sözleşme şablonu oluşturun

Şeffaflığı ve görünürlüğü korumak için gerçek zamanlı denetim izi, sürüm kontrolü ve bildirimler

Güvenli API'ler aracılığıyla 1000'den fazla uygulamayla entegre olarak iş akışınıza uyum sağlar

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Mahkeme ile ilgili belgeler için sezgisel değildir

Sözleşmelere sınırsız kullanıcı eklemek mümkün değildir

Outlaw fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Outlaw derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (86 yorum)

Capterra: 4,5/5 (41 yorum)

11. ContractSafe

contractSafe aracılığıyla

Satış, finans ve operasyon gibi birden fazla departman sözleşme belgelerini hazırlar. Sözleşme yönetim sistemleri, son tarihlerin görünürlüğünü sağlar ve ilgili tüm paydaşları senkronize halde tutarak sözleşmelerin zamanında ve başarılı bir şekilde kapatılmasını sağlar.

ContractSafe, arama özellikleriyle kritik bilgilere hızlı erişim sağlayan sezgisel bir gösterge paneline sahip bir sözleşme yönetim yazılımıdır. Gereksinimlerinize uygun özel sözleşme şablonlarıyla sözleşme oluşturma sürecinizi kolaylaştırın.

ContractSafe'in en iyi özellikleri

Devam eden tüm sözleşmelerinizi her adımda izleyin, riski azaltın, boşa harcanan zamanı azaltın ve kuruluşunuzun etkin bir şekilde çalışmasını sağlayın

ContractSafe'in sözleşme yönetim yazılımı AWS üzerinde geliştirilmiştir ve önemli belgelerinizi güvende tutmak için şifreleme, kötü amaçlı yazılım ve virüs algılama ve güvenlik açığı testleri gibi özellikler sunar

Sözleşme yenileme ve sona erme tarihleri için sözleşme son tarih hatırlatıcıları ayarlayın, bunlar otomatik olarak e-postanıza gönderilir

ContractSafe sınırlamaları

Sözleşmeyi farklı klasörlere sürükleyip bırakma seçeneği yoktur

Bazı özellikler çok basit değildir ve uygulama ekibinden eğitim ve daha fazla açıklama gerektirir

ContractSafe fiyatlandırma

Temel : 329 $/ay

Standart : 549 $/ay

Profesyonel : 779 $/ay

Enterprise: 999 $/ay

ContractSafe puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (82 yorum)

Capterra: 4,8/5 (130 yorum)

En iyi sözleşme yönetim sistemleriyle sözleşmelerde devrim yaratın

Seçtiğiniz sözleşme yönetimi yazılımı, verimli sözleşme yaşam döngüsü yönetimine yönlendirir ve kurumsal verimliliği artırır. İş takımınızın iş akışlarına uygun ve takım işbirliği için güvenli bir sözleşme yönetimi aracı seçin.

ClickUp, iş profesyonelleri, hukuk departmanları, satış ekipleri ve sözleşme taslağı hazırlamak ve paylaşmak isteyen herkes için en iyi sözleşme yönetim yazılımlarından biridir.

Sözleşme yönetimi şablonları ve ClickUp AI ile hukuk takımınızı güçlendirin ve sözleşme yönetim sürecini haftalardan ve günlerden saatlere indirin.

Proje yönetimi teknikleriyle yönlendirilen iş akışı yönetimi, karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere ayırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, sözleşme yönetimi yazılımı, sorumlulukları atamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve sözleşme sürecindeki manuel iş akışı adımlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.

Clickup'ın sözleşme yönetim sistemleri, işinizdeki farklı takımlar arasında şeffaf ve güvenli bir bilgi akışı sağlamak için mevcut sisteminizle entegre olur. ClickUp'ın sezgisel gösterge panelinde sözleşme yaşam döngüsü yönetimi için tüm iş sözleşmelerinizi planlayın, yönetin ve izleyin.

ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne kaydolun ve sözleşme yönetim yazılımını kullanın.