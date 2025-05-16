word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Avukatlık Sözleşmesi Şablonu

Müşterilerle hizmet sözleşmesi kapsamında çalışmak, istikrarlı bir gelir akışı sağlamak ve uzun süreli iş ilişkileri kurmak için en iyi yollardan biridir. Bu ilişkiyi başlatmak için bir hizmet sözleşmesi hazırlamanız gerekir.

Çoğumuz, ne söyleyeceğimizi veya neleri eklememiz gerektiğini bilmediğimiz için, hizmet sözleşmeleri ve sözleşmeler gibi yasal belgelerden uzak dururuz. Bu nedenle hizmet sözleşmesi şablonları çok kullanışlıdır; zor işlerin hepsi başkaları tarafından yapılmıştır. Tek yapmanız gereken, proje ayrıntılarını eklemek ve imzalaması için müşteriye göndermek!

Bu kılavuzda, hizmet sözleşmesi şablonunun ne olduğunu ve farklı seçenekleri değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyeceğiz. Ardından, yükleniciler, serbest çalışanlar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için en iyi hizmet sözleşmesi şablonlarını paylaşacağız.

Hizmet Sözleşmesi Şablonu Nedir?

Bir hizmet sözleşmesi, bir hizmet sağlayıcının bir müşteri için aylık olarak yapılacak işin türünü ve miktarını kabul ettiği iki taraf arasındaki bir sözleşmedir. Bu, belirli bir saat sayısı veya aylık belirli sayıda proje teslimatı olabilir ve genellikle müşteri peşin ödeme yapar. Hizmet sözleşmeleri, ajanslar ve kurumsal müşteriler ile onların iş için kiraladıkları serbest çalışanlar (veya bağımsız yüklenici statüsüne sahip herkes) arasında yaygın olarak kullanılır.

Her ihtiyacınız olduğunda kendi avukatlık sözleşmenizi yazabilirsiniz, ancak iyi bir avukatlık sözleşmesi şablonuna sahip olmak, bunu yapmanıza gerek kalmaz. Her seferinde tekerleği yeniden icat etmek yerine, başkalarının uzmanlığından yararlanarak güçlü bir sözleşme oluşturabilir ve sadece gerekli müşteri bilgilerini değiştirerek kullanabilirsiniz.

Hizmet sözleşmesi şablonları size zaman kazandırır ve zamanınız paradır. Bununla kalmaz, doğru şablon size doğru korumayı sağlar ve iş ürünlerinin kime ait olduğu, bunlarla ne olacağı, sağlanan hizmetlerin sınırları ve ödemenin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda netlik sağlar.

İyi bir avukatlık sözleşmesi şablonu nedir?

Çok sayıda hizmet sözleşmesi şablonu mevcuttur, ancak hangisini kullanmanız gerektiğini nasıl bilebilirsiniz?

En iyi hizmet sözleşmesi şablonları şunları içerir:

Sözleşmenin süresi: Yürürlük tarihi ve sözleşmenin süresi

İşin kapsamı : Her ay tamamlamayı kabul ettiğiniz işler

Atanan iş: İşin nasıl atanacağı ve müşteri tarafından tüm saatler veya teslim edilecekler atanmadığında ne olacağı

Faturalandırma: Ödemenin nasıl yapılmasını beklediğiniz ve ilgili tutarın ne kadar olduğu, örneğin saatlik ücret veya aylık avukatlık ücreti

Uyuşmazlıkların çözümü : Herhangi bir sorun veya uyuşmazlıkla nasıl başa çıkacağınız, örneğin tahkim yoluyla

Tüm sözleşme : Sözleşmenin kapsamını onaylayan son bölüm

SSS: Sık sorulan sorular için isteğe bağlı bir bölüm ekleyebilirsiniz

Bu liste eksiksiz değildir ve her şablon biraz farklı olacaktır. İhtiyaçlarınıza uygun ve işe alım sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak bir şablon arayın.

kullanabileceğiniz 10 Retainer Anlaşması Şablonu

Aylık olarak bir müşteri için iş yapıyorsanız ve zamanında ödeme almanın ve sınırlarınızı belirlemenin güvencesini istiyorsanız, hizmet sözleşmeleri olmazsa olmazdır.

Doğru şablon, süreci basitleştirir ve yapmanız gereken tek şeyin müşterinizin bilgilerini eklemek, kontrol etmek ve göndermek olduğunu anlamına gelir. Şablon, serbest çalışanlar için bir proje yönetimi yazılımıyla entegre ise, daha da iyidir.

Bunu göz önünde bulundurarak, bu yıl işinizde kullanabileceğiniz en iyi hizmet sözleşmesi şablonlarını içeren kılavuzumuzu hazırladık.

1. ClickUp Retainer Anlaşması Şablonu

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ClickUp'ın Retainer Agreement Template (Retainer Anlaşması Şablonu) ile müşteri kabul sürecini basitleştirin. Bu şablon, serbest çalışanlar, danışmanlar ve ajansların dakikalar içinde net ve profesyonel sözleşmeler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, işin kapsamını, ödeme koşullarını, teslim edilecekleri ve zaman çizelgelerini özetler, böylece güven ve netlikle uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmaya odaklanabilirsiniz.

İster birden fazla avukatla çalışıyor ister yeni başlıyor olun, ClickUp sözleşme oluşturmayı sorunsuz ve düzenli hale getirir — hepsi tek bir yerde.

2. ClickUp Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile her iki tarafın beklentilerini özetleyen basit bir belge hazırlayın

İlk olarak, ClickUp'ın Genel Hizmet Sözleşmesi Şablonu var. Adından da anlaşılacağı gibi, bu şablon her tür ve boyuttaki iş için idealdir. Ayrıca bir ClickUp şablonu olduğu için ihtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilir. ✔️

Bu genel hizmet sözleşmesi şablonu, siz ve müşteriniz arasında sağlam ve resmi bir sözleşme oluşturmanıza olanak tanır. Şablonda, hizmetlerinizi ve tekliflerinizi tanımlayabileceğiniz, ödeme beklentilerinizi ve koşullarınızı belirleyebileceğiniz ve performans ve teslimatla ilgili beklentilerinizi özetleyebileceğiniz alanlar bulunur. Ayrıca, alt yükleniciler kullanıp kullanmadığınızı bahsedebilir, gizlilik feragatnamesi ekleyebilir ve projenizle ilgili ek koşullar veya ayrıntılar ekleyebilirsiniz.

Yeni bir müşteriyle çalışmaya başlamaya hazır olduğunuzda ve iyi bir başlangıç yapmak istediğinizde bu hizmet sözleşmesi şablonunu kullanın. Herhangi bir müşteri ve hizmet sağlayıcı, yüklenici veya serbest çalışan için idealdir.

3. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Bu İş Sözleşmesi Şablonundan avukatlık sözleşmeniz için ilham alın

Bir çalışan olarak gördüklerinize daha uygun bir sözleşme şablonu arıyorsanız, ClickUp'ın İş Sözleşmesi Şablonu sizin için en iyi seçenek olabilir.

Bu tür bir iş sözleşmesi şablonu genellikle işveren ve çalışan arasında kullanılır ve her iki tarafın da bilmesi gereken çok çeşitli konuları ayrıntılı olarak açıklar. Bu liste, iş pozisyonu, sosyal haklar, işçi tazminatı, deneme süreleri, tatil süresi, gizli bilgiler ve fikri mülkiyetin kullanımı ve ayrılabilirliği gibi konuları içerir.

Birçok yüklenici için, bu şablonda kullanılan dil ve dahil edilen bölümler uygun olmayabilir ve sizin bir çalışan mı yoksa yüklenici mi olduğunuzu belirsiz hale getirebilir. Yine de, kendi hizmet sözleşmelerinizi nasıl yürütmek istediğinize karar verirken okumaya (ve dikkate almaya) değer.

4. ClickUp Serbest Sözleşme Şablonu

Bu Serbest Çalışma Sözleşmesi Şablonu ile serbest çalışma düzenlemelerinizi resmileştirin

ClickUp tarafından Freelance Sözleşme Şablonu olarak adlandırılsa da, yüklenicilerin de bu harika şablonu kullanmaması için hiçbir neden yoktur. Adından da anlaşılacağı gibi, bu şablon müşterileriyle resmi bir sözleşme imzalamak isteyen serbest çalışanlar için idealdir.

Serbest sözleşme şablonu, sözleşme süresi boyunca sınırlar, ödeme koşulları ve beklenen teslimatları belirlemek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Şablon, proje programınız, hizmetlerin açıklaması, sorumluluk bilgileri ve daha fazlasını içeren bölümler içerir.

Müşterilerinizle güvenli bir şekilde çalışmak ve bunu yaparken profesyonel görünmek istiyorsanız bu şablonu kullanın. Bu şablon, serbest veya sözleşmeli işlerini ciddiye almak isteyen herkes için ideal bir başlangıç noktasıdır.

5. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Bu Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu ile danışmanlık işinizi düzenleyin

Danışmanlık hizmeti veriyorsanız ve size özel olarak tasarlanmış bir şablon arıyorsanız, ClickUp'ın Danışmanlık Sözleşmesi Şablonuna göz atın. Danışmanların yükümlülükleri genellikle standart hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerinden farklıdır ve bu şablon, önemli hiçbir şeyi atlamamanızı sağlar.

Bu danışmanlık şablonunda, özel durumlar, alanlar ve görünümler gibi özellikler bulunur. Bu özellikler, ClickUp görevleriyle belgenizi her zamankinden daha kolay bir şekilde eyleme dönüştürmenizi sağlar. Şablonun kendisi, sürecinizi kolaylaştırmanıza ve müşterilerinize beklentilerinizi, ödeme planınızı ve işin kapsamını özetleyen tek bir belge sunmanıza olanak tanır.

Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde bazı ek özelleştirmeler gerektirebilecek daha genel bir seçenek yerine, danışmanlık hizmetleri için hazır bir sözleşme şablonu istiyorsanız bu şablonu kullanın. Danışmanların zamanınızı doğru bir şekilde kaydetmesi için zaman takibi yazılımıyla birlikte kullanın, ardından her ay faaliyetlerinizi faturalandırın ve raporlayın.

6. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Hizmet Sözleşmesi Şablonu ile hizmetlerinizi ve ödeme beklentilerinizi belirleyin

Daha açık bir çalışma ortamı isteyen müteahhitler ve serbest çalışanlar için ClickUp'ın Hizmet Sözleşmesi Şablonu ideal bir seçim olabilir. Bu şablon, listedeki diğer şablonlardan daha basittir. Bu, eklemek istediğiniz kendi özel ifadeleriniz ve bölümleriniz varsa çok kullanışlıdır.

Diğer şablonlara göre daha minimalist olsa da, başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Hizmetlerinizi ve tekliflerinizi, ne kadar ödeme beklediğinizi ve ne zaman ödemeyi beklediğinizi, kendiniz ve müşterinizden beklentilerinizi kapsamlı bir şekilde paylaşabileceğiniz alan vardır.

Bu şablon, yasal olarak sağlam ve net bir temel isteyen yükleniciler için mükemmel bir seçenektir. Ardından, AI yazma araçlarının desteğiyle sözleşmenizi özelleştirebilir ve kendi kişiliğinizi ekleyebilirsiniz.

7. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Bu İş Sözleşmesi Şablonu ile profesyonel anlaşmalarınızı güvence altına alın

Özel sözleşmeler harika olabilir, ancak bazen gerçekten ihtiyacınız olan şey tüm temel unsurları kapsayan bir şablondur. ClickUp'ın bu İş Sözleşmesi Şablonu, ihtiyacınız olan tüm anahtar bölümleri içerir. ✨

Bu örnek şablon, sözleşmelerde bulunması gereken tüm unsurları tek bir yerde toplar ve müşterilerinizle paylaşabileceğiniz düzenli bir belge sunar. Bu, zaman kazanmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yanlış anlaşılmaları da önler. Şablon, kişiselleştirmeyi hızlı ve kolay hale getirmek için özel durumlar, görünümler ve alanlar içerir.

Müşterileriniz için hizmetlerinizi özetleyen, serbest zaman takibi yazılımınızdan alınan verileri içeren ve her iki tarafın beklentilerini belirleyen resmi bir paylaşım belgesi istiyorsanız bu iş sözleşmesi şablonunu kullanın.

8. Signaturely tarafından hazırlanan Word Retainer Anlaşma Şablonu

signaturely aracılığıyla

ClickUp'ın sözleşme ve anlaşmaları oluşturmak, üzerinde işbirliği yapmak ve paylaşmak için en iyi yolu sunduğuna inanıyoruz, ancak bazen yüklenici veya danışmanlık yazılımını hemen değiştiremeyeceğinizi de biliyoruz. Bu nedenle, aşağıdaki öneriler Microsoft Word ile kullanabileceğiniz şablonlardır. ?

İlk olarak, Word Retainer Agreement Template (Word Retainer Anlaşması Şablonu) var. Bu şablon, hukuk uzmanları tarafından hazırlanmıştır ve iki taraf arasında güvenli bir sözleşme oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Hizmetlerinizin listesini özetleyin, avukatlık ücreti planınızı belirleyin ve yapılan masrafların geri ödenmesi ve diğer ayrıntılarla ilgili beklentilerinizi belirtin. Bu listedeki tüm şablonlar gibi, bu şablonu da istediğiniz kadar özelleştirebilir veya metni olduğu gibi bırakıp boş alanlara müşterinizin bilgilerini ekleyebilirsiniz.

Bu hizmet sözleşmesi şablonu, Microsoft Word kullanmak zorunda iseniz idealdir.

9. EasyLegalDocs tarafından hazırlanan Word Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi Şablonu

easyLegalDocs aracılığıyla

Bu listede bulunan diğer şablonlardan daha geleneksel bir avukatlık sözleşmesi şablonu arıyorsanız, bu Word Avukatlık Sözleşmesi Şablonu doğru seçim olabilir.

Bazı sözleşmeler ayrıntılı ve çok sayfalı olabilirken, bu şablon sadece bir sayfadan oluşan kısa ve öz bir şablondur. Şirket bilgileriniz, sözleşmenin süresi, hizmetlerin kapsamı, ücret, geri ödenebilir masraflar ve taraflar arasındaki ilişki gibi bölümleri içerir.

Kısa ve karmaşık olmayan bu sözleşme, hukuki terimlerle uğraşmak istemeyen yeni serbest çalışanlar veya yükleniciler için veya danışmanlık sözleşmesinin değeri düşük olduğu için ek beyanlar, ayrıntılar veya korumalar eklemeyi düşünmediğiniz durumlar için iyi bir seçenektir.

10. Word Reklam Ajansı Avukatlık Sözleşmesi Şablonu, Template.net

template.net aracılığıyla

Kendi reklam ajansınızı kurmak, birçok yetenekli kişi için popüler bir kariyer yoludur ve bu dönüm noktasına ulaştığınızda, durumunuza ve tarzınıza uygun sözleşmeler, sözleşmeler ve belgelere ihtiyacınız olacaktır.

Bir reklam ajansı işletiyorsanız, bu özel Reklam Ajansı Hizmet Sözleşmesi Şablonunu kullanmayı düşünün. Basit ve ayrıntılı bir yapıya sahip olan bu şablon, hizmetlerinizi, dönüm noktalarını ve beklentilerinizi okurken okuyucuyu yormadan aktarabileceğiniz yeterli alan sunar.

Bu şablon, Word şablonu arıyorsanız veya Apple Pages ya da Google Dokümanlar kullanıcısıysanız mükemmel bir seçenektir. Bu şablon, tüm bu popüler belge düzenleme araçlarıyla uyumludur.

Bu Retainer Anlaşma Şablonlarıyla Zaman Kazanın

Sözleşme işinizi ciddiye alıyorsanız, hizmet sözleşmesi şablonları olmazsa olmazdır. Müşterilerinize güvenilir olduğunuzu ve işinizi etkili bir şekilde yürüttüğünüzü göstermenin yanı sıra, düzenli ve verimli çalışmanızı da kolaylaştırır.

Bu kılavuzu kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun ücretsiz avukatlık sözleşmesi şablonunu bulun, ardından iş süreçlerinizi kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için kullanın. Proje ve görev yönetimi için çok sayıda şablon ve özelliğe sahip ClickUp, sözleşme işlerinizi düzenlemek için en iyi yerdir. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve işinizi yürütme şekliniz için tek doğru kaynak haline nasıl gelebileceğini keşfedin.