Yeni İşe Alınan Çalışanlara Göre Uzaktan Yeni Takım Üyelerini Karşılama

İlginç bilgi: Yeni işe alınan çalışanlar için, az çok kabul edilebilir bir işe alım süreci sunan kuruluşların oranı yalnızca %12 civarındadır. Uzaktan işe alım sürecinizin sağlam olduğundan emin olmanın yolları aşağıda açıklanmıştır. Gördüğünüz gibi, doğru işe alım, iş yerinizde (ve kârlılığınızda) büyük fark yaratır.

Merhaba, ben Mandy. İşte iki doğru ve bir yanlış:

Kısa bir süre önce ClickUp 'ta işe başladım.

Birçok yeni çalışan gibi, ben de ilk günümde bir daha asla "İki Doğru ve Bir Yalan" oyunu yapmak zorunda kalmak istemem.

Ben aslında Satürn'den gelen bir uzay solucanıyım.

Neyse ki, ClickUp'ta benim ve diğer yeni çalışanlar için, iş yerinde kendimizle ilgili "eğlenceli bir gerçek" paylaşmamız istendiğinde, "gerçek" ile "alçakgönüllülük" arasındaki çizginin nerede olduğunu belirlemenin stresini yaşamadan, ani hafıza kaybını atlatabildik. Bunun yerine, sadece adımı, başlığımı ve en sevdiğim Disney filmini söylemem istendi. Gerçekten yepyeni bir dünyaydı.

Ancak stressiz kişisel uyarılar, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Uzaktan işe alım konusunda ciddi deneyime sahip yeni bir çalışanın, en son takım üyelerinizin (evden çalışırken) kendilerini gerçekten evlerinde hissetmelerini sağlamak için neler yapabileceğinizi size anlatsın

1. Mevcut çalışan işe alım sürecini yeniden gözden geçirin

Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kuruluşların %88'i işe alım sürecini iyi yönetemiyor. Bu durum, işe alım sürecini iyi yöneten kuruluşların yeni çalışanların kalıcılığını %82 oranında artırdığı düşünülürse çok üzücü. (Kalıcılığın artmasının maksimum kâr anlamına geldiğini kanıtladık!) Peki, kârını maksimize etmeyi seven, hızlı büyüyen bir teknoloji şirketi (örneğin ClickUp) işe alım sürecini nasıl yönetiyor? Kendi deneyimlerime göre, bu konuya herkesin bir işi yürütürken yaklaşması gerektiği gibi yaklaşıyorlar: Büyüdükçe gelişmeniz gerekir, aksi takdirde geride kalırsınız. ClickUp'ın kendini işine adamış, insanları seven Eğitim ve Geliştirme Müdürü Kathryn Recchia'ya göre, her yeni çalışanı mutlu, kendine güvenen ve motive tutmak için işe alım kontrol listesinin en önemli kısımları şunlardır:

İpucu 1: Her şeyin otomatik ve akıcı olduğundan emin olun. 🗃️

Yeni bir uzaktan çalışan için ekipman temini, ilk iş gününden önce gönderilecek hoş geldiniz e-postalarının içeriği veya yeni takım üyelerine ihtiyaç duydukları işe alım araçlarına erişim izninin ne zaman verileceği gibi konularda süreçler olmalıdır. Aynı anda işe aldığınız kişi sayısı ne kadar fazla olursa, her ayrıntıyı takip etmeniz o kadar zorlaşır.

İpucu 2: Pratik yapın! 👋

Yeni işe alınan bir çalışana bir sürü okuma materyali ve yeni şirketini veya kullanacağı araçları keşfetmesi için birkaç saat vermek yeterli değildir! İşe alım sürecine, yeni çalışanların yeni süreçleri, yazılımları ve daha fazlasını anladıklarını göstermelerine olanak tanıyan eğlenceli görevler ekleyin.

İpucu 3: Mevcut çalışanlara bir anket yapın. ✅

Çoğu kişinin işe alım sürecinde yaşadığı sorunları çözmeden önce bunları bilmeniz gerekir, bu yüzden insanlara söz verin! Çoğu kişi teknoloji ve araçlar konusunda kafası karışık mı? Tüm yeni kaynakların bir sürü e-posta yerine tek bir yerde toplanmasını mı istiyorlar? Onlara sorun! İsterseniz, benim ilk hafta işe alım sürecimin takvimine bir göz atın. Toplantılar arasında, keşfetmemize, görevlere başlamamıza ve en önemlisi nefes almamıza olanak tanıyan bolca zaman bırakılarak, işlerin nasıl planlandığını gözlemleyin:

Ders: Bir şirket geliştikçe, işe alım süreci de gelişmelidir.

2. 1:1 görüşmeleri teşvik edin

Aynı anda birçok yeni insanla uğraşırken yeni bir pozisyona ve kültüre atılmak (en azından) zor olabilir, özellikle de yeni iş arkadaşlarınızla uzaktan tanışmaya çalışıyorsanız! Aslında, araştırmalar, işe alım arkadaşı programları veya iki kişilik video sohbetler aracılığıyla bire bir zamanı artırmanın, kuruluşların %87'sinin yeni işe alınanların yeterliliklerini artırdığını söylediği bir işe alım uygulaması olduğunu gösteriyor.

ClickUp'ta yeni işe alım görevlerimden biri, takım arkadaşlarımın her birine ulaşarak hızlı 1:1 görüşmeler ayarlamak, merhaba demek ve birkaç soru sormaktı. Fiziksel olarak ofisteyken bu çok doğal bir şey olsa da, uzaktan işe alım sürecinde kişisel tanışmalar kolayca ihmal edilebilir ve bu da sinsice kopukluk hissine yol açabilir. Uzaktaki takımımla 1:1 sohbetler yapmakla görevlendirilmek, gerçek takım çalışmasına dalmak için mükemmel bir ön hazırlık oldu: Artık her bir kişinin kişiliğini, iletişim tarzını ve sorumluluklarını daha iyi anlayarak işe başlayabiliyordum ve bu da beni katkı sağlamaya başlamak için en iyi pozisyona getirdi. Ayrıca, yeni işime alışmamda çok yardımcı olan yeni arkadaşlar edindim! 😊

Ders: Yeni çalışanların hepsinin dışa dönük olduğunu varsaymayın.

3. Önce şirket hakkında bilgi vermeye odaklanın, roller ikinci sırada gelsin

Diğer işlerimdeki işe alım deneyimlerime (sanal işe alım dahil) geri dönüp baktığımda, CEO'nun yeni bir takım üyesi için değil, deneyimli paydaşlar için hazırladığı şirket vizyonunu anlatan hızlı bir slayt gösterisi izlemişim gibi hissettim. Garajda nasıl başladığınızı ve temel malzemeleri almak için günde on mil yürüdüğünüzü duymak çok hoş, ama aynı zamanda sizi bugünkü şirket haline getiren şeyin ne olduğunu ve bunu sürdürmek için neden işe alındığımızı da bilmek isteriz! Robert Walters'ın 2020 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, çalışanların %69'u, işe alım sürecinde iyi bir deneyim yaşarsa, o şirkette üç yıl kalma olasılığı daha yüksek. Bunu bilerek, diğer işletmelerin ClickUp'ın yeni bir uzaktan çalışan olarak benim için yaptığını yapması mantıklıdır: tüm şirketin gerçeklerini anlamama yardımcı olarak, görevlerimi nasıl yerine getirebileceğim konusunda bağlam ve ilham sahibi olmamı ve günlük uzaktan çalışmamın ötesinde inisiyatif alabilmemi sağlamak. ClickUp platformunu tanımak için görevlerimden birine göz atın:

Onboarding Queen Kathryn, ClickUp'ın işe alım sürecini, büyük bir kısmının tamamen ClickUp'ın içinde gerçekleşmesini sağlayarak yeniledi. Böylece benim gibi yeni işe alınanlar, ürünün tüm geçmişini ve bugünü öğrenirken aynı zamanda ürüne de alışabildik. Bu durum, reklam ajanslarında çalıştığım günleri hatırlattı. O zamanlar ajansın kendisi dev bir monolit gibi hissettiriyordu ve ben de ne yapacağımı anlamaya çalışan maymunlardan biriydim. Bu, ajans işinden ajans işine atlamamın nedenlerinden biriydi: işe alım sürecinde, bu yerin benzersiz kılan özellikleri bana hiç gösterilmedi ve bu yerde, bu görevde, görevimin ötesine geçmenin ne anlama geldiğini anlamam için gerekli araçlar verilmedi. Bu yüzden işten ayrıldım.

Ders: İnsanlar, iş için nasıl bir kazanç olabileceklerini öğrenmeden önce işi bilmelidir.

3. Bir haftadan fazla zaman ayırın.

The Human Capital Institute'daki arkadaşlarımız, çoğu şirketin işe alım sürecinin yalnızca ilk haftasına odaklandığını gösteren bir araştırma yaptı. Bu, bir haftalık eğitimin cömert sayıldığı işlerimi hatırlattı. İşe başladığım ilk gün, işe gitmekten çok okulun ilk gününde yanlış sınıfa girmiş gibi hissettiğim bir kültüre ve takıma atılmış olduğum için ikinci haftada ortaya çıkan sahtekarlık sendromunu hala hissedebiliyorum (işe yürüyerek gidebildiğimiz günler ne güzeldi).

Ve bu sadece benim düşüncem değil: Yoğun bir haftalık oryantasyon eğitimi alan çalışanların çoğu kendilerini şaşkın, cesaretsiz ve şirket kültürünün dışında hissediyor. Yeni çalışanlara verilen bu aceleci ilk izlenim, bir haftalık eğitim veren şirketlerin ilk 45 gün içinde yeni çalışanlarının %20'sini kaybetmesine neden oluyor. Peki çözüm nedir? Kathryn'e bu konudaki görüşünü sordum: 🔥

"Ortalama olarak, bir kişinin işe alım sürecine yaklaşık 3 hafta ayırıyoruz. Bir saatlik işe alım süreçleri yaşadığım da oldu! İşe alım, çalışanların işlerini doğru ve verimli bir şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları tüm araçlara sahip olmalarını sağlamak açısından çok önemlidir. Çalışanlara destek ve soru sorabilecekleri güvenli bir ortam sağlamak için şimdi zaman ayırırsak, onlar da şirketle birlikte başarılı olacaklardır."

ClickUp'ta işe başladığım üçüncü haftamda, işimi başarmak için fazlasıyla hazırdım ve yeni masama adımımı bile atmadan her şeyi başardım. 💅

Ders: İşe alım sürecine zaman ayırın, çalışanlarınız size iki katı zamanla geri ödeyecek.

4. Yeniliğin etkisinin azalacağını planlayın

Noel sabahı yeni bir oyuncağın heyecanı, Yeni Yıla kadar sürmez; yeniliğin sürdürülebilir bir duygu olmadığını defalarca görürüz. İşe alım sürecini, yeni çalışanları sadece şu anda eğitmek için değil, aynı zamanda anında tutarlılık ve uzun vadeli büyüme ve başarı potansiyeli göstermek için bir plan olarak düşünün. Çalışanlarınız daha mutlu olacak, kârlılığınız da artacak. Onboarding sürecimin 4. gününde, samimi bir grup toplantısı ile yeni işe alım müdürümle olan toplantı arasında rahatça geçen saatlerde, ClickUp CEO'su Zeb Evans yeni işe alınanlara ClickUp'ın temel değerleri hakkında kişisel bir Zoom sunumu yaptı. Sunumuna, bu şirkette başvuranların %10'undan azının işe alım sürecinin teklif aşamasına geçtiğini hatırlatarak başladı; bu basit istatistik, ClickUp'ta kendimi görme şeklimi anında değiştirdi: Buradayım çünkü başkalarında olmayan bir şeye sahibim ve bunu fazlasıyla kanıtlayacağım.

Yeni çalışanların evden işe alım sürecinde verimliliklerinin düşeceği düşüncesinden korkmayın: Uzun vadede çalışmaya hazırlarsa, işe nereden bağlandıkları önemli değildir.

Ders: İşe alım, bir eğitim süreci değil, kariyerinizin dönüm noktası gibi hissedilmelidir.

5. Nezaket kültürünü teşvik edin

Sonuçta, insanları yeni bir alanda hoş karşılanmış hissettiren şey, alçakgönüllü, arkadaş canlısı ve destekleyici insanlarla çevrili olmaktır. İş yeri de buna bir istisna olmamalıdır. Hatta Forbes, çalışanların %96'sının empati göstermenin çalışan bağlılığını artırmanın önemli bir yolu olduğuna inandığını bildiriyor. Aferin Forbes!

Zeb ile yaptığımız aynı işe alım sunumunda, ClickUp'ın bir iş olarak dokuz temel değerinden birinin "Rastgele İyilik Hareketleri" olduğunu bahsetti ve ClickUp'ın bunu müşterileri, çalışanları ve tüm dünyaya nasıl gösterdiğine dair somut örnekler paylaştı. Bunu teoride görmek harikaydı, ancak kısa sürede beni asıl etkileyen şey, işe alım programım sırasında yöneticilerimin ve iş arkadaşlarımın ne kadar nazik davrandığıydı. Kanıtı, çok nazik davranışlarında yatıyordu. Artık çok deneyimli bir profesyonel olarak, günün sonunda işin iş olduğunu, aile olmadığını unutacak kadar saf değilim. Ve bunda bir sorun yok. Ancak bu, işi yürütenlerin, yeni uzaktan çalışanların kalması veya ayrılması arasındaki farkın çoğu zaman saygı, nezaket ve destek olduğunu unutmaları gerektiği anlamına gelmez.

Ders: Yeni başlayanların nasıl hissettiğini unutmayın.

TLDR; Maliyetleri düşürmek ve daha fazla para kazanmak istiyorsanız, doğru işe alım sürecini ihmal etmeyin.

Oryantasyon, yeni bir çalışanın yeni bir organizasyondaki işine ilişkin ilk izlenimidir ve ilk izlenimlerin önemi malumdur: ilk izlenimler önemlidir ve kalıcıdır. İK departmanınızın bu süreci ciddiye aldığından emin olun. ClickUp'ın yeni çalışanlar için yaptığı ilk şeylerden biri, kapımıza her türlü ürün ve hediyeyle dolu büyük bir çanta göndermek. Bu jest, beni hemen heyecanlandırdı, minnettar hissettirdi ve yeni işyerimde gerçekten hoş karşılandığımı hissettirdi. Hediyelerime bir göz atın:

Her şirketin hediye verme konusunda bu kadar özenli olması gerektiğini söylemiyorum, ancak her şirket* küçük cömertlik jestlerinin çalışanların morali üzerinde ne kadar büyük bir fark yarattığını dikkate almalıdır. Ayrıca, şirketinizin logosunu taşıyan bir grup mutlu insanın etrafta dolaşması akıllıca bir stratejidir. Son olarak, Kathryn'in şu son soruma verdiği cevabı sizlerle paylaşarak yazımı sonlandırmak istiyorum: "Her şirketin başarılı işe alım hakkında bilmesi gereken en önemli şey nedir?"

"Onboarding'e zaman ayırmalısınız, çalışanlarınız size bu zamanı iki katıyla geri verecektir! Günlük kontrol toplantıları yapın. Destek hissedip hissetmediklerini sorun, başarılı olmak için sizden neye ihtiyaçları olduğunu sorun, üzerinde çalışmaları gereken en önemli öncelikleri verin. Kurallar, yönergeler ve sonuçlar belirleyin! Nasıl oldu? Çok mu uzun oldu? Çok mu satış konuşması gibi oldu?"

Mükemmeldi, Kathryn.

