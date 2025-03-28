word ve ClickUp'ta 10 Çalışan Davranış Kuralları Şablonu

Sağlam bir etik ve ahlaki temel, işletmelerin olumlu bir kamu imajı ve itibar oluşturmasına yardımcı olur. Bunun başlangıç noktası, şirketin ideallerini şirketin misyonu veya değer beyanı olarak yayınlamaktır. Bir sonraki ve en kritik adım, değerleri tüm kuruluş içinde yaymak ve çalışanların bu değerlere göre hareket etmelerini sağlamaktır.

Çalışan davranış kuralları, böyle bir ortamın oluşmasında çok değerlidir. Çalışanlarınızın davranış kurallarına uymasını ve markanın itibarını artırmasını sağlar. Ayrıca, herkes için sağlıklı ve olumlu bir iş ortamı oluşturur.

Microsoft Word ve ClickUp için mevcut en iyi 10 Davranış Kuralları şablonuna ücretsiz olarak göz atın!

İyi bir davranış kuralları şablonu nedir?

Davranış kuralları, tüm çalışanların şirketin misyonu, vizyonu ve amacına uygun davranmasını sağlamak için işyerinde kabul edilebilir davranış ve uygulamaları ayrıntılı olarak açıklayan bir belgedir.

İyi yazılmış bir davranış kuralları, insan kaynakları departmanının nihai hedefidir.

Başlangıç noktası, şirketin kimliğini belirlemek için şirket adı, geçmişi, logosu ve tanıtımcıların bilgileri gibi temel bilgileri içerecektir.

Ancak, davranış kuralları öncelikle çalışanlar etrafında şekillendiğinden, çalışanlarla ilgili yönetim politikalarına, yönergelere ve beklentilere odaklanmalıdır.

Davranış kuralları taslağı aşağıdakileri içermelidir.

Giriş ve amaç: Bu bölüm, böyle bir belgenin oluşturulmasının ardındaki ana amacı ve davranış kurallarının uygulanabilirliğini aktarmalıdır. Takip eden şirketin kuralları kapsamında yer alan çalışanların kategorisini belirtmelidir

Şirket değerleri ve misyonu: Davranış kuralları, şirketin temel değerleri, misyonu ve etik ilkeleri ile uyumlu olmalıdır. Belge, bu temel inanç ve değerleri içeren bir önsöz ile başlamalıdır

Yasal ve düzenleyici uyumluluk: Kuruluşun, özellikle iş davranışları ile ilgili olarak, geçerli yasalara (ofislerinin bulunduğu yerlerdeki yerel yasalar dahil) ve düzenlemelere olan taahhüdünü özetleyin. Şirket, işle ilgili görevleri yerine getirirken iyi niyetle alınan önlemler için kabul edilebilir kurallar ve korumalara sahip olacaktır

Uygun davranış: Şirketin çalışanlarından beklediği davranışları açıkça tanımlayın. Çalışanlar profesyonellik, dürüstlük, doğruluk ve saygı ilkelerine uymalıdır. Bu, şirket mülkiyeti içinde ve dışında doğru davranışları içerir

Gizlilik: Gizli bilgileri işleyen çalışanlar için, bu madde şirket ve müşteri ile ilgili verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasına ilişkin standartları vurgulamalıdır

İşyerinde ayrımcılık ve taciz: Şirketler, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini korumak için uyguladıkları ayrımcı olmayan davranış ve politikaları vurgulamalıdır

Şirket kaynaklarının kullanımı: Bu bölüm, şirket mülkiyetinin, teknolojisinin ve kaynaklarının uygun kullanımını açıklığa kavuşturmalıdır . Dijital olgunluk ve altyapıya bağlı olarak, bu madde şirket adının, e-postanın , internet kullanımının , iletişim kanallarının vb. kullanımını da ele alabilir.

İhlaller: İhlalleri bildirmek için, ihbar eden kişiyi intikam veya misilleme önlemlerinden yeterince koruyan bir mekanizma içermelidir. Bu bölümde ayrıca, kod ihlallerine yanıt olarak alınacak disiplin önlemlerinin prosedürü de özetlenmelidir

Onay: Bu bölüm, belgenin yasallığını onaylar. İmzalayan kişinin davranış kurallarını okuduğunu ve anladığını ve kabul ettiğini belirtir. Belgeyi imzalayarak, kurallara uymayı kabul ederler. Yasal işlemler dahil olmak üzere, kuralların ihlalinin sonuçlarının farkındadırlar

Periyodik inceleme: Bu bölüm, özellikle yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve kurumsal politikalar kapsamında, bu davranış kurallarının inceleme ve güncellemeye tabi tutulacağı sıklığı belirtmelidir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Davranış Kuralları Şablonu

Şirketler, çalışan el kitaplarını tekrarlanan temalarla standartlaştırma eğiliminde olsa da, hepsi aynı değildir. Sonuçta, tüm çalışanlar veya sektörler aynı değildir!

Tehlikeli bir fabrikada çalışan çalışanlar için sağlık ve güvenlik standartları, masa başı işlerdekinden büyük ölçüde farklı olacaktır.

Benzer şekilde, ikincisi evden çalışma ayrıcalıklarından yararlanabilir, ancak ilki aynı ayrıcalıklardan yararlanamaz.

Bu yıl (ve sonrasında) kullanmanız gereken on davranış kuralları şablonunu ele alıyoruz.

İşte şablonlara bir göz atın.

1. ClickUp'ın Davranış Kuralları

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Davranış Kuralları Şablonu

ClickUp Davranış Kuralları Şablonu, şirketler, girişimler ve KOBİ'lerin etik çerçevelerinin temel taşı olarak kullanabilecekleri kapsamlı bir belgedir. Sezgisel olarak tasarlanan bu şablon, beklenen davranışları ve profesyonel tutumu özetleyerek kuruluşların güçlü bir uyum yapısı oluşturmasına yardımcı olur.

Bu son derece özelleştirilebilir şablon, şirket değerleri, yasal uyumluluk, uygun davranış, şirket kaynaklarının kullanımı, gizlilik ve ihlallerin bildirilmesiyle ilgili prosedürler gibi en önemli konuları kapsar. Bu şablonun ayırt edici bir özelliği, gelişen yasalar, düzenlemeler ve kuruluş politikalarına uygun olarak düzenli güncellemelerin ve revizyonların gerekliliğini vurgulayan periyodik inceleme hükmüdür.

Uyum zorunluluklarına ek olarak, ClickUp Davranış Kuralları şablonu, şirketinizin misyonunu ve temel değerlerini çalışanlarınızın günlük davranışlarına yansıtmanıza yardımcı olur. Belge, her çalışanın kurallara bağlılığının önemini vurgulayan bir onay bölümüyle sona erer.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleriyle entegrasyon, takımlar ve konumlar arasında bakım, paylaşım ve güncelleme işlemlerini çocuk oyuncağı haline getirir.

2. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu ile davranış standartları, takım politikaları, kıyafet kuralları ve çalışma saatlerini belirleyin

On çalışandan yaklaşık altısı çalışan el kitabını okumaktan kaçınıyor; onları suçlayamazsınız. Kim, hatırlamayacağı bir sürü yapması ve yapmaması gereken şeyi okumak ister ki?

Neyse ki, ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ile şansınızı lehinize çevirebilirsiniz. Bu yeni başlayanlar için uygun kaynak, çalışanların işe alım sürecine yardımcı olur ve neredeyse tüm sektör ve endüstrilerdeki işler için geçerlidir. Aşağıda verilenler dahil olmak üzere kritik bölümleri kapsar.

Şirket geçmişi

Davranış kuralları

Takım politikaları

Kıyafet kodu

Çalışma saatleri

İletişim politikaları

Gizlilik sözleşmesi

Disiplin cezaları ve daha fazlası

Şablonu iş yeri politikalarına uyacak şekilde özelleştirmek için bölümler ekleyin, kaldırın veya değiştirin.

Temel düzenlemelerin yanı sıra, ClickUp el kitabını daha ilgi çekici hale getirir.

Dikkat çekmek ve sürdürmek için zengin biçimlendirme stilleri kullanın. Çalışan el kitabının kolayca gezilebilmesi için bağlantılar ve iç içe sayfalar kullanın.

Okuyucunun ilgisini çekmek için görseller, GIF'ler, emojiler, grafikler vb. gibi görsel ipuçları ekleyin. İK takımlarınıza, çalışan el kitabının belirli bölümlerine dikkat çekmek için bölümleri vurgulama ve çalışanları veya yeni çalışanları etiketleme seçeneği sunun.

3. ClickUp tarafından hazırlanan Aile Hekimliği için Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın HVAC Çalışan El Kitabı Şablonu ile temel iş unsurlarını tanımlayın ve başarılı bir iş ortamı oluşturun

Aile işletmeleri, sağlam müşteri ilişkileri geleneği sayesinde iyi işler. Uzun süredir müşteriniz olan kişiler, takım üyelerinizin kendilerine özel hizmet, güvenilirlik ve tutarlılık sunmasını bekler.

Sorunsuz bir müşteri deneyimi, müşterilerin geri gelmesini sağlayan faktörlerden biridir. Aile Hekimliği için ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu, her şeyin böyle bir hizmet sunma ana hedefiyle uyumlu olmasını sağlar.

El kitabı, tutarlı bir deneyim sağlamak için şirketin misyonunu ve vizyonunu özetler. Ardından, hasta bakımını iyileştiren şirket politikalarının, uygulamalarının ve prosedürlerinin ayrıntılarını inceler.

El kitabında, personelinizin sağlık kayıtları, bakım planları, raporlar, teşhisler vb. gibi hassas varlıklara erişimi olacağından, veri güvenliği ve gizlilik kurallarına uymamanın yasal sorumluluğunu açıklayan bir madde bulunmaktadır

El kitabı, ClickUp'ın sezgisel proje yönetimi platformuyla entegre olur. Çalışan el kitabını depolamak ve paylaşmak için bir depo olarak kullanmanın ötesine geçin. Önceden tanımlanmış görevler oluşturun, randevuları planlayın, işle ilgili görevleri atayın ve denetlenebilir hasta kayıtlarını tutun.

4. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu'nu kullanarak çalışanlarınıza rollerinde nasıl başarılı olacaklarını ve büyüyeceklerini gösterin

ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu, tatmin edici bir çalışan-işveren ilişkisi için temel kuralları belirler. Şirketin çalışanlarından ne beklediğini ve çalışanların bu beklentileri nasıl karşılayacağını yazılı olarak belirler. Bu değer uyumu, herkesi aynı sayfaya getirir ve çalışanların ilk günden itibaren performans gösterip değer sunmasını sağlar.

Çalışan el kitabı şablonu, arka plan, şirket değerleri, misyon ve vizyonu özetler. Ardından iş kültürü, görevler ve sorumluluklar hakkında genel bir bakış sunar.

Kişisel inançlar ile şirket değerleri arasındaki uyumsuzluk genellikle çalışanların işten ayrılmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle, bunları başlangıçta ele almak hem şirketler hem de çalışanlar için çok önemlidir.

Ayrıca, bireyin katkılarının daha büyük organizasyonel hedefinin gerçekleştirilmesine nasıl yardımcı olduğunu da netleştirir. Çalışanları dahil etmek ve motive etmek için en iyi yollardan biri, performanslarının etkisini onlara görünür kılmaktır.

Son olarak, çalışan el kitabı şablonu şirket politikaları ve süreçlerini ayrıntılı olarak ele alır, böylece yeni çalışanlar yeni iş ortamına rahatça uyum sağlayabilir.

Elbette, şablon tamamen örnek niteliğinde olup, kapsamlı bir liste değildir. Çalışanların davranış kurallarından şirket varlıklarının kullanımına kadar her şeyi kapsamlı bir şekilde içeren, eksiksiz bir yasal belge haline getirebilirsiniz.

5. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan Okul Öncesi El Kitabı Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın Bu şablonu kullanarak çalışan el kitabının her bölümü için bir proje oluşturun

ClickUp Çalışan Okul Öncesi El Kitabı Şablonu, okul öncesi tesislerinde veya çocuk bakım merkezlerinde çalışanlar için ayrıntılı bir kılavuzdur.

Etkili iletişim kanalları kurmak, kurumsal beklentileri açıkça belirtmek, standart çalışma prosedürleri ayarlamak ve personel üyeleri ve genç öğrenciler için uyumlu bir ortam oluşturmak çok önemlidir. Bu, tüm yeni ve mevcut çalışanlarınız için bir kılavuzdur.

Şablon, aşağıdakileri açıklayarak işlevsel bir çocuk bakım merkezi veya anaokulunu yönetmenin tüm önemli yönlerini kapsar:

Çalışan davranış kuralları

Çalışma koşulları ve sosyal haklar

Müfredat yapısı ve eğitim felsefesi

Mal varlığının yönetimi

Günlük rutin faaliyetler ve işle ilgili görevler

Çalışanların ve çocukların sağlığı ve güvenliği

Güvenlik ve acil durum protokolleri

Paydaş devlet kurumları

Çocuk koruma politikaları ve daha fazlası

Şablonu, okulunuzun misyonu, vizyonu ve değerlerine uyacak şekilde özelleştirmekten çekinmeyin.

6. ClickUp'ın Vizyondan Değerlere Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın Değerleriniz ile vizyonunuzu uyumlu hale getirin Değerler ve Vizyon Şablonu

ClickUp Vizyonundan Değerlere Şablonu, esasen hareket halindeki bir vizyon panosudur.

Vizyon panosu öncelikle hedefleri ve amaçları ayrıntılı olarak belirtirken, değerlere yönelik vizyon şablonu bunun çok ötesine geçer. Şirketin vizyonunu, misyonunu ve temel değerlerini özetlemekle başlar.

Bu temel ilkelerin özeti, dış veya iç taraflar arasındaki kültürü güçlendirir. Vizyon ve değerlerin uç noktalarını belirledikten sonra, şablon ikisini birbirine bağlamak için kapsamlı bir adım adım kılavuza dönüşür.

Ortaya çıkan eylem planı, SMART görevlerinin ayrıntılı bir listesini içerir. SMART, Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman Bağımlı anlamına gelir. Şablon daha sonra bu görevleri, iyi tanımlanmış dönüm noktaları içeren bir zaman çizelgesine göre haritalandırır.

Son olarak, performansı yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve sonuçları hızlı bir şekilde sunmak için stratejiyi uygun bir inceleme mekanizmasıyla tamamlayın.

Bu şablon, şirket değerleri ile vizyon arasında daha fazla uyum sağlamayı ve çalışanların sonuçlara odaklanmaya devam etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

7. ClickUp'ın Ana Para Stratejik Plan Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın İlerleme Görünümü'nü kullanarak her bir hedefin ilerlemesini izleyin ve stratejik planınızla uyumu sağlayın

Okul müdürleri, proje yöneticileriyle birçok benzerlik gösterir. Her iki liderlik pozisyonu da şirket mülkiyetinden sorumlu olmakla birlikte proje sahipliğinin de tadını çıkarır.

İnsan kaynaklarını yönetir, takımın uyumunu denetler, operasyonları optimize eder, bütçeleri yönetir, riskler için plan yapar ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejiler geliştirir.

ClickUp Principals'ın Stratejik Plan Şablonu, tüm temel görevlerin, iş akışlarının ve etkinliklerin üst düzey bir görünümünü sunar. Okuldaki tüm görevlerin tek bir depo noktasıdır.

Listeye ekleme veya listeden çıkarma, yakından ilişkili görevleri gruplama, etiket ekleme, görev atama, takımları düzenleme, süpervizörler atama, öncelik belirleme ve zaman çizelgesi oluşturma. İster zaman çizelgelerini yönetmek ister bakım planlaması yapmak olsun, her şeyi birkaç tıklamayla sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde ayarlayın.

Her şeyi etkileşimli liste, pano, ilerleme çubuğu, zaman çizelgesi veya Gantt grafiği olarak görüntüleyin. Planda yapılan tüm değişiklikler, öğretmenler, destek personeli, idare, veliler ve öğrenciler gibi tüm paydaşları bilgilendirmek için gerçek zamanlı olarak yansıtılır.

8. ClickUp tarafından hazırlanan Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu ile net beklentiler belirleyin ve çalışanlara işlerini nasıl yapacakları konusunda rehberlik edin

ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu, çalışanların şirketlerini, kültürünü ve işlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için ayrıntılı bir belgedir.

Şirketin kısa geçmişi, tarihi, organizasyon yapısı, liderlik ekibinin tanıtımı ve iletişim bilgileri ile başlar. Ardından, işin günlük faaliyetlerine ilişkin genel kurallara geçilir. İş yerinde tipik bir gün, şirket çalışanlarının iletişim kurma şekli, acil durum prosedürleri vb. ile başlar.

Ardından, çalışan davranış politikasına geçilir. Gizli bilgilerin ve fikri mülkiyetin ele alınması, adil ticaret yasaları, rüşvet veya hediye kabulünü yasaklayan bir madde gibi standart iş uygulamalarının açıklanmasıyla başlar.

Politikalar ve prosedürlerle ilgili son bölüm, bu şablonun anahtar odak noktasıdır. Çalışanların işe alım sürecinin günlük programı, işyeri politikası, uzaktan çalışma ve devam politikası, acil durum eylem planı ve işten ayrılma gibi her şeyi ayrıntılı olarak açıklar.

Bunu, standart bir el kitabı kadar genel veya şirket ekipmanlarının kötüye kullanımı için belirli disiplin cezaları veya takım liderinin talimatlarına uyulmaması durumunda Performans İyileştirme Planları (PIP) oluşturmak kadar ayrıntılı hale getirebilirsiniz.

9. Simul tarafından hazırlanan Microsoft Word Çalışan Davranış Kuralları Şablonu

simul aracılığıyla

Temel bilgileri içeren minimalist bir Çalışan Davranış Kuralları Politikası Şablonu arıyorsanız, Simul tarafından hazırlanan Word formatındaki Çalışan Davranış Kuralları Şablonu mükemmel bir seçimdir.

Bu, bir kuruluş içinde uygun çalışan davranışlarını ve etik standartları tanımlayan kısa ve öz bir yasal belgedir. Olumlu ve saygılı bir iş kültürünü teşvik etmek amacıyla, kabul edilebilir davranışları diğer yasadışı davranışlardan ayırır.

Şablon, geçerli yasalara uyum, mesleki etik, çıkar çatışması, gizlilik, ayrımcı davranışların hoş görülmesi ve daha fazlasını içeren çeşitli konuları kapsar.

Şablon, tüm bu bilgileri kısa, anlaşılması kolay ve madde işaretli bir liste halinde sunar. Belirli konuları genişletmek için özelleştirin veya şirket veya sektör gereksinimlerine göre uyarlayın.

10. FactoHR tarafından hazırlanan Microsoft Word Kuruluşlar için Davranış Kuralları Politikası Şablonu

factohr aracılığıyla

FactoHR tarafından hazırlanan Word formatındaki Kuruluşlar için Davranış Kuralları Şablonu, şirketlerin çalışanlarından beklediklerini ve geçerli etik standartları hakkında bilgi veren kapsamlı bir kaynaktır.

Sağlıklı bir şirket geliştirmek için dürüstlük ve profesyonellik değerlerini vurgular. Şablon, uygun çalışan davranışları, yasal ve düzenleyici uyumluluk, gizlilik vb. dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsar.

Bu şablon, çalışma ortamı, şirket mülkiyeti içindeki davranışlar, ekipman kullanımı, rüşvet ve yolsuzluğun yasaklanması, çalışanların yükümlülükleri vb. konularında daha ayrıntılı bilgiler içerdiğinden, Simul şablonundan daha kapsamlıdır.

Bu kadar kapsamlı bir belge, şirketlerin çalışanlarından ne beklediğine dair farkındalık yaratır, iş ortamını önceden gösterir ve etik ikilemleri azaltırken sorumluluk kültürünü öğretir.

Kapsamlı Davranış Kuralları Şablonları ve ClickUp ile Her Şeyi Kodlayın

Çeşitli işler için en iyi ve en etkili davranış kuralları şablonları bu kadar.

ClickUp Davranış Kuralları şablonları bütünsel ve kapsamlıdır ve işinize özel gereksinimleri destekler. Mevcut belgeyi düzenlemek veya özelleştirmek istiyorsanız, ClickUp bunu kolayca yapmanızı sağlar.

Politikalarınız ve yönergeleriniz doğrultusunda bunları düzenleyin ve bu tür belgeleri sıfırdan oluşturmak için harcadığınız zaman ve çabadan tasarruf edin. Başlangıç olarak, takım politikaları, kıyafet kuralları, çalışma saatleri, iletişim politikaları ve daha fazlası gibi bölümlere erişerek bunları gerektiği şekilde çalışan el kitabınıza ekleyin.

En iyi yanı ne mi? Bu ClickUp Şablonları ücretsizdir!

Hadi, hemen deneyin!