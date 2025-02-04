İşiniz için en iyi HRMS yazılımı: 10 ölçeklenebilir çözümün incelemesi

Güçlü bir insan kaynakları departmanı olmayan bir iş, koçu olmayan bir spor takımı gibidir. Emrinizde yetenekli oyuncular var, ancak onları bir takım olarak oynatamıyorsunuz. Kavga çıkarsa ayıracak ya da takımı sahada tüm gücüyle oynamaya motive edecek kimse yok. 🏆

Ancak günümüzün İK'sı sadece çalışan deneyimini iyileştirmekle ilgili değildir. Uzaktan ve hibrit çalışmanın giderek karmaşıklaşmasıyla, ortalama bir İK yöneticisi, yönetici görevlerini yerine getirmek, eğitim girişimleri başlatmak ve departmanlar arası ilişkileri güçlendirmek için çok daha fazla çaba sarf etmek zorundadır.

Neyse ki, A takımınızı oluşturmak ve yönetici süreçlerini saat gibi çalıştırmak için ihtiyacınız olan tek şey sağlam bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri veya HRMS yazılımı çözümüdür! Bu kılavuzda, her ölçekte çalışanları yönetmek ve İK ekiplerini desteklemek için en yetenekli platformlardan bazılarını keşfedeceğiz!

HRMS Yazılımı nedir?

HRMS yazılım aracı, tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca İK fonksiyonlarını destekleyen bir platformdur. Birisi iş ilanınızı gördüğü andan, her iki tarafın da "Sorun sende değil, bende" konuşmasını yaptığı ana kadar olan her şeye etki eder. ❤️‍🩹

Zengin bir İK platformu, temel İK fonksiyonlarına sayısız fayda sağlamak için işgücü verilerine ve süreç otomasyonuna dayanır. Bunların en önemlileri şunlardır:

Kolay çalışan işe alım, oryantasyon ve işten ayrılma süreçleri

Süreçler üzerinde daha iyi görünürlük sayesinde daha hızlı karar alma

Optimum kaynak kullanımı ve planlama

Çalışan memnuniyetinin artması, işten ayrılma oranlarının düşmesi

Gelişmiş yetenek hareketliliği ve beceri geliştirme

Sorunsuz bordro yönetimi

Özellikler yazılımdan yazılıma değişiklik gösterse de, gelişmiş HRMS ürünleri genellikle hepsi bir arada çözümlerdir.

Bir İKMS yazılım aracında nelere dikkat etmelisiniz?

HRMS araçlarını incelemek, mevcut platformların sayısının çokluğu nedeniyle zorlu bir iş olabilir. Araştırmanızı hızlandırmak ve gerçekten fark yaratan özellikleri diğerlerinden ayırmak için aşağıdakilere odaklanın:

İşe alım ve işten ayrılma görevleri: Yeni çalışanları daha hızlı işe alabilmek için işe alım süreçlerini yapılandırmanıza ve işten ayrılma süreçlerinde yardımcı olacak belgeleri hazırlamanıza olanak tanıyan bir İK yönetim yazılımı arayın Bordro yönetimi: Toplu bordro işlemlerinden otomatik düzeltmelere kadar, seçtiğiniz İK platformu, muhasebe işlerini en aza indiren özelliklerle donatılmış olmalıdır Merkezi kaynak merkezi: Sağlam bir HRMS platformu, kritik SOP'ler, işe alım süreçleri, görev bilgileri ve öğrenme kaynakları ile ilgili belgeleri düzene sokmalıdır ve izleme: Net hedefler ve İnsan kaynakları hedef belirlemeve izleme: Net hedefler ve anahtar performans göstergeleri (KPI) belirlemenize olanak tanıyarak insan kaynakları çabalarınızın verimliliğini ölçmenize yardımcı olacak bir platform bulun Günlük personel yönetimi: Vardiya planlama, zaman çizelgeleri, toplantı şablonları ve giriş/çıkış seçenekleri, : Vardiya planlama, zaman çizelgeleri, toplantı şablonları ve giriş/çıkış seçenekleri, iş gücünüzü verimli bir şekilde yönetmek için yararlanabileceğiniz birçok özellikten sadece bazılarıdır 🧑‍💼

i̇nsan Kaynakları Takımları için En İyi 10 HRMS Yazılım Çözümü

Her kuruluşun kendine özgü insan kaynakları iş akışları vardır; belirli bir HRMS yazılım aracının takımınıza uygun olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Bu nedenle, size özel bir çözüm bulmanıza yardımcı olmak için 10 farklı seçeneği özenle seçtik. 🎯

ClickUp ile İK süreçlerinizi düzenleyin ve kolaylaştırın, takımınızın başarılı olmasına yardımcı olun

ClickUp, gelişmiş bir HR Suite içeren kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. İşe alım sürecini sıkılaştırmak, günlük insan kaynakları yönetimini kolaylaştırmak, beceri geliştirmeyi desteklemek veya takımınızın bağlılığını artırmak için yollar aramak istiyorsanız, ClickUp bu süreçleri zahmetsiz hale getirir ve manuel iş yükünü en aza indirir! 💗

ClickUp Belgeler ile, işe alım kuralları, çalışan kılavuzları ve iç politikalar gibi her türlü İK belgesini oluşturmak ve saklamak için merkezi bir kaynak merkezine sahip olursunuz. ClickUp AI'yı kullanarak uzun içerikleri özetleyin veya çalışanlara yönelik belgelerin gramer ve üslubunu iyileştirin.

İK süreçlerinizi tanımlarken yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp, her şeyi sıfırdan yapmanıza gerek kalmamasını sağlayan zengin bir ücretsiz İK şablonları kitaplığı sunar. Örneğin, İK Standart Çalışma Prosedürü (SOP) şablonu, tüm iç ve çalışan belgelerini ve İK süreçlerini tek bir yerden izlemenizi, denetlemenizi ve denetlemenizi sağlar!

Ve burada sadece yüzeyi kazıdık — ClickUp, çalışan bağlılığını ve izleme faaliyetlerini desteklemek için bir sürü özelliğe sahiptir. Bahsetme özelliğini kullanarak en iyi performans gösteren çalışanlarınızı övün ve ClickUp Formları ile çalışan anketleri düzenleyin veya iç süreçler hakkında geri bildirim isteyin.

Platformdaki 100'den fazla otomasyonu keşfedin veya kendinizinkini oluşturun. İK takımları, tekrarlayan işe alım görevlerini otomatik olarak gerçekleştirerek kazandıkları zamana bayılacak!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar önemli bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir, ancak ClickUp'ın Yardım Belgeleri bu süreci daha sorunsuz hale getirir

Mobil sürümde sınırlı özellikler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 9.000'den fazla değerlendirmede 4,7/5

Capterra: 3.800'den fazla değerlendirmede 4,7/5

2. Monday

Monday, insan kaynakları yönetim sistemi süreçleri dahil olmak üzere çeşitli iş akışlarını yapılandırmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan çok yönlü bir uygulamadır. Yetenek havuzunuzu desteklemek ve çalışanlarınızın refahını artırmak için çeşitli özellikler sunar.

Monday'in güçlü formlarını takımınızda dolaştırarak iç talepleri, geri bildirimleri ve diğer önerileri toplayın. Kapsamlı izleme sistemleri sayesinde performans değerlendirme yönetimi çocuk oyuncağı.

Çalışanlarınızın tükenmişlik sendromu mu endişelendiriyor? Veriye dayalı içgörüler ve grafiklerden yararlanarak çalışanlarınızın refahını artırın ve beceri geliştirme fırsatlarını belirleyin.

Platform ayrıca çalışan bağlılığı, tatil izleme ve diğer İK görevleri için çeşitli kullanışlı şablonlar sunar. Monday'i Slack, Microsoft Teams ve Google Workspace gibi mevcut iş akışınızın bir parçası olabilecek uygulamalarla bağlayın. 🧩

Monday'in en iyi özellikleri

Tablolar, Kanban panoları ve diğer görünüm seçenekleri

Yetenek kazanımı ve işe alım gösterge panelleri

Kodsuz iş akışı otomasyonu

Çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları ve eklentiler

Monday sınırlamaları

Arayüzün daha sezgisel olması gerekir

Müşteri desteği daha iyi olabilir

Monday fiyatlandırması

Bireysel : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Monday puanları ve yorumları

G2 : 8.600'den fazla değerlendirmede 4,7/5

Capterra: 4. 6/5, 4.300'den fazla yorum

3. Sage

Sage, özel Sage HR yazılımı dahil olmak üzere farklı iş fonksiyonları için bir dizi uygulama sunar. Temel işlevselliği altı modüle ayrılmıştır:

Temel İK ve İzin Yönetimi Performans Vardiya Planlama Çalışma saatleri çizelgeleri Giderler İşe alım

İhtiyaçlarınıza göre bu modüllerden herhangi birini veya tümünü seçin, ancak ilki neredeyse kaçınılmazdır. 😏

Paylaşılan takvimler, çalışan veritabanları ve gelişmiş raporlama gibi önemli işgücü yönetimi özellikleriyle Sage, çok yönlü bir İK çözümü sunar. Ancak modüllerde önemli bir İK fonksiyonunun eksik olduğunu fark edeceksiniz: Bordro. Bu, ayrı bir çözüm olarak sunulduğu için Sage'in en eksiksiz veya en uygun maliyetli İK platformu olmayabileceği anlamına gelir.

Sage'in en iyi özellikleri

Eyleme geçirilebilir çalışan performansı içgörüleri

Önceden tanımlanmış vardiya şablonları

Tek tıklamayla izin talebi onayı

Otomatik zaman çizelgeleri

Merkezi çalışan kayıtları

Sage sınırlamaları

Uygulama içinde maaş bordrosu özelliği yoktur

Ara sıra veri yükleme ve aktarma sorunları

Sage fiyatlandırması

Temel İK ve İzin Yönetimi : Çalışan başına aylık 5,50 $

Performans : Çalışan başına aylık 3 ABD doları

Vardiya Planlama : Çalışan başına aylık 3 $

Zaman çizelgeleri : Çalışan başına aylık 3 ABD doları

Giderler : Çalışan başına aylık 1,50 $

İşe alım: 200 $/ay

*Nihai fiyatlandırma, seçtiğiniz modül setine bağlıdır

Sage puanları ve yorumları

G2 : 60'tan fazla yorumdan 4,3/5

Capterra: 330'dan fazla değerlendirmede 4,5/5

4. Paycor

Paycor, esas olarak İK ve bordro işlemlerine odaklanan gelişmiş bir HCM (İnsan Sermayesi Yönetimi) platformudur, ancak birkaç ek özelliği de bulunmaktadır. 🃏

Platform, AI destekli yetenek kaynağı bulma ve gelişmiş işe alım analitiği gibi kapsamlı çalışan kazanımı özellikleri sunar. Ayrıca, yeni çalışanlarınızın sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olacak zengin bir oryantasyon platformuna da erişim elde edersiniz.

Paycor, daha kolay ve hatasız işgücü yönetimi sağlayan kapsamlı bir planlama ve devam platformu ile birlikte gelir. İşgücü dağıtımı, izinler, çalışılan saatler ve diğer ilgili veriler hakkında net bir genel bakışa sahip olacaksınız.

Ayrıca, hızlı planlama ve değişiklikleri takımınıza gerçek zamanlı olarak iletmek için önceden hazırlanmış bir şablon da elde edersiniz.

Paycor'un en iyi özellikleri

Mobil cihazlara uyumlu çalışan işe alım yazılımı

Gelişmiş zaman ve devam raporlaması

Gerçek zamanlı bordro hesaplamaları

Yerine geçme planlamasını destekler

Paycor sınırlamaları

Fiyatlandırmada şeffaflık yok

Bazı kullanıcılar ürün güvenilirliği sorunları bildirdi

Paycor fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paycor puanları ve yorumları

G2 : 650'den fazla değerlendirmede 4,0/5

Capterra: 2.600'den fazla değerlendirmede 4,3/5

5. ADP Workforce Now

ADP Workforce Now, kurumsal kullanıma yönelik sofistike bir platformdur. İK yönetiminin neredeyse her yönünü kolaylaştıran gelişmiş teknolojilerle donatılmış olup, nispeten kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Uygulamanın en iyi özelliklerinden bazıları çalışan deneyimi etrafında şekilleniyor. Araştırmalara dayalı şablonlara göre anketler başlatabilir ve kapsamlı soru düzeyinde analizler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, anonimlik sayesinde çalışanların daha açık sözlü olmalarını teşvik edebilecek gizli geri bildirim döngüleri oluşturma seçeneği de mevcuttur. 🥸

Platformun zaman ve devam yönetimi, bordro yazılımıyla entegre olarak manuel iş yükünü azaltır ve hataları en aza indirir. Ayrıca, gerçek zamanlı devam bilgilerini içeren bir gösterge paneli sayesinde hızlı ve veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

ADP Workforce Now'un en iyi özellikleri

Çalışan deneyimine odaklanın

200'den fazla önceden tanımlanmış İK raporu

İşe alım için akıllı aday eşleştirme

Güçlü devamlılık yönetimi

Farklı yargı bölgeleri için otomatik vergi hesaplamaları

ADP Workforce Now sınırlamaları

Diğer insan kaynakları yönetim sistemlerine kıyasla birçok özellik özellikle sezgisel değildir

Sınırlı müşteri desteği

ADP Workforce Now fiyatlandırması

Select, Plus ve Premium planları: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ADP Workforce Now puanları ve yorumları

G2 : 3.330'dan fazla yorumdan 4,1/5

Capterra: 6.350'den fazla değerlendirmede 4,4/5

6. BambooHR

BambooHR, 120'den fazla ülkede kullanılabilen hepsi bir arada bir HRMS çözümüdür, bu nedenle küresel takımlar için harika bir platform olabilir. 🌏

Uygulama, 45'ten fazla yerleşik rapor içeren sağlam bir veri yönetimi gösterge paneli sunarak kayıt tutmayı kolaylaştırır ve çalışan verilerini çeşitli açılardan görselleştirir!

BambooHR'nin son derece esnek değerlendirme platformu, performans değerlendirmelerini kolaylaştırmanıza ve çalışanların hedeflerini belirleyip izlemenize olanak tanır. Hem İK takımı hem de çalışanlar bu hedeflere erişerek şeffaflığı artırabilir.

Bir başka öne çıkan özellik ise, bir çalışanın işten ayrılmasının etkisini hafifletmek için harikalar yaratan çalışan ayrılma sürecidir. Bu özelliği kullanarak, çalışanınızın iyi niyetle ayrılma olasılığını artıran ilgi çekici bir çıkış görüşmesi hazırlayabilirsiniz.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı başvuru izleme sistemi

Gelişmiş önceden oluşturulmuş ve özel raporlar

ENPS (çalışan Net Promoter Score) anketleri aracılığıyla çalışan memnuniyeti yönetimi

İşe alım kontrol listeleri ve zaman çizelgeleri

BambooHR sınırlamaları

Maaş bordrosu eklentisi yalnızca ABD şirketleri tarafından kullanılabilir

Belgeler için toplu yükleme yok

BambooHR fiyatlandırması

Essentials ve Advantage: Fiyatlandırma için iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2 : 1.630'dan fazla değerlendirmede 4,5/5

Capterra: 2.630'dan fazla yorumda 4,6/5

7. UKG Pro

Bu platformun adındaki Pro kelimesi, bir başka üst düzey çözüm olması nedeniyle orada yer almaktadır. UKG Pro, aşağıdakiler gibi birçok öne çıkan özelliğe sahiptir:

People Assist: Çalışanların sık sorulan İK sorularının yanıtlarını bulabilecekleri self servis Çalışanların sık sorulan İK sorularının yanıtlarını bulabilecekleri self servis bilgi bankası

Akıllı Gösterge Paneli: Kullanıcı rollerine göre özelleştirilebilen, kritik İK bilgileri için birleşik bir merkez

People Center: Kişisel bilgiler, seçilen yan haklar, işgücü verileri, istihdam geçmişi vb. tüm ilgili çalışan bilgilerini içeren kapsamlı bir veritabanı.

Ayrıca, şirket ve çalışan belgelerini depolamak ve incelemek için çapraz platform belge yöneticisi de mevcuttur ve tüm bunlara herhangi bir cihazdan erişilebilir. Tüm platform mobil cihazlar için optimize edilmiştir, böylece önemli işlerinizi yapmak için masanızın başına oturmanıza gerek kalmaz. 📱

UKG Pro'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Akıllı Gösterge Paneli

Ön saflardaki yöneticiler için ayrıntılı analizler

Kolaylaştırılmış uyumluluk iş akışları

Yerleşik iletişim araçları

Optimize edilmiş belge yöneticisi

UKG Pro sınırlamaları

Oryantasyon ve destek iyileştirilebilir

Arayüz kafa karıştırıcı olabilir

UKG Pro fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri talep üzerine verilir

UKG Pro puanları ve yorumları

G2 : 1.450'den fazla yorumdan 4,2/5

Capterra: 520'den fazla değerlendirmede 4,3/5

8. Rippling

Rippling, üç kategoriye ayrılmış bir dizi uygulama sunan, son derece özelleştirilebilir bir işgücü yönetimi uygulamasıdır:

HR Bulut BT Bulut Finans Bulut

Zorunlu Rippling Unity platformunu satın aldıktan sonra, her kategoride bulunan çok sayıda uygulama arasından seçim yapabilirsiniz. HR Cloud, takımınızın ihtiyaç duyduğu hemen hemen tüm uygulamaları içerir, bunlardan en önemlileri şunlardır:

Rippling'in %100 doğruluk garantisi ile global bordro

Binlerce planı karşılaştırmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada avantaj yöneticisi

Özel LMS—Öğrenim Yönetim —Öğrenim Yönetim Sistemi—çalışan eğitimi için 📚

Rippling Unity'yi çeşitli üçüncü taraf uygulamalara bağlayarak akıcı bir iş akışı oluşturabilirsiniz.

En iyi özellikler

Üç katmanlı İK paketi

Kodsuz iş akışı otomasyonu

Merkezi raporlama sistemi

Farklı veri türleri için izin kontrolleri

Görev atama ve yönetimi

Dalga dalga yayılan sınırlamalar

Arayüz bazen hatalı çalışabilir

Zorlu 401k uygulaması

Dalgalı fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla—fiyatlandırma seçilen uygulamalara göre değişir—ayrıntılar talep üzerine verilir

Yayılan puanlar ve yorumlar

G2 : 2.150'den fazla yorumda 4,8/5

Capterra: 2.960'dan fazla yorumda 4,9/5

9. Zenefits

Zenefits, hem İK takımınızın hem de çalışanlarınızın keyif alacağı basitliğe odaklanır. Örneğin, platform arka plan kontrolleri, teklif mektupları, kendi kendine işe alım ve diğer kullanışlı özellikleri tek bir yerde barındıran otomatik işe alım sunar.

Yerleşik planlama aracı da aynı derecede sorunsuzdur; otomatik bordro senkronizasyonu, gerçek zamanlı izleme ve takımlarınız için kullanışlı giriş/çıkış sistemleri ile birlikte gelir. 🕔

Zenefits çeşitli entegrasyonları destekler. Google Çalışma Alanı ve Slack gibi popüler platformların yanı sıra, 401k sağlayıcılarla entegre ederek avantaj yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.

Önemli işgücü içgörülerine tam bir genel bakış için, Görsel Analitik özelliğinden yararlanın ve bir dizi veri setini karıştırmadan anahtar çalışan trendlerini belirleyin.

Zenefits'in en iyi özellikleri

Yerleşik uyumluluk takvimi ve hatalara karşı koruma

Yapılandırılabilir tahmine dayalı analitik

Özel maaş karşılaştırma raporları

401k sağlayıcılarla entegre olur

Zenefits sınırlamaları

Kullanıcılar çok sayıda hata bildirmiştir

Emeklilik entegrasyon yetenekleri yok

Zenefits fiyatlandırması

Temel özellikler : Çalışan başına aylık 8 ABD doları

Büyüme : Çalışan başına aylık 16 ABD doları

Zen: Çalışan başına aylık 27 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zenefits puanları ve yorumları

G2 : 450'den fazla yorumda 4,0/5

Capterra: 800'den fazla değerlendirme üzerinden 4,2/5

Zenefits alternatiflerini inceleyin!

10. Workday

Workday, AI modellerinden yararlanarak, kişiselleştirilmiş çalışan deneyimleri oluşturmaya odaklanan yenilikçi bir çözüm olan Workday HCM dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar sunar. 🧑‍💼

Makine öğreniminin yardımıyla Workday HCM, her çalışanın verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için seçilmiş görevler, öğrenme fırsatları ve diğer çabalar önerebilir. Ayrıca, takımınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ayrıntılı çalışan profilleri de sunar.

Workday'in işbirliğine dayalı ücret analizi araçlarını kullanarak maaşları optimize edin ve cazip ödül programları oluşturun. Çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için esnek ücret yapıları geliştirebilirsiniz.

Platform, AI destekli beceri değerlendirmesi ve fırsat eşleştirme yoluyla yetenek avını basitleştirir. İster şirket içinde birini terfi ettiriyor ister takımınıza yeni yetenekler katmak istiyor olun, karar verme sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir.

Workday'in en iyi özellikleri

Çevik ücret yönetimi

AI destekli beceri değerlendirmesi

Gelişmiş performans yönetimi

Küresel uyumluluk desteği

Workday sınırlamaları

Mevcut arayüz tasarımı erişilebilirliği etkileyebilir

Özellikle maliyet etkin değildir

Workday fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workday puanları ve yorumları

G2 : 1.280'den fazla yorumda 4,0/5

Capterra: 1.280'den fazla değerlendirmede 4,5/5

Workday alternatiflerini inceleyin!

ClickUp ile İK Yönetim Sistemleri İş Akışlarınızı Özelleştirin!

Çoğu durumda, çalışanların başarılı olmasına veya İK süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için devasa bir çerçeveye gerek yoktur. Aslında, İKMS yazılımını kullanmanın amacı, daha az iş ve zahmetle daha fazlasını yapmaktır. İK fonksiyonlarınızı sistematik hale getirmek için basit bir yol arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Çok sayıda şablondan zahmetsiz gerçek zamanlı işbirliğine kadar, çalışanlarınızı mutlu etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Platformun nasıl çalıştığını görmek için ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun ! 🥳