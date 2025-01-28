2025'in En İyi 9 İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı

Hepimiz işyerinde korkunç hikayeler yaşamışızdır. Yine de, ilgilenilmeyen İK evraklarının yarattığı yaklaşan felaket hissini hiçbir şey yenemez.

Şunu hayal edin: Parlak bir Pazartesi sabahı, elinizde kahvenizle ofisinize giriyorsunuz, güne başlamaya hazırsınız. Ama durun, masanız nerede? Ah, işte orada, o kadar yüksek bir kağıt, dosya ve klasör yığınının arkasında gizlenmiş ki, oturmaya cesaret ederseniz, iş arkadaşlarınız sizi kayıp olarak bildirebilir! 🗃️

İnsan yönetimi yazılım araçları sayesinde, kağıt yığınlarına veda edebilirsiniz. Bu hepsi bir arada çözümler, yeni çalışanların işe alımından iş kanunlarına uyumun izlenmesine kadar, insan kaynakları profesyonellerinin bitmek bilmeyen yapılacaklar listesindeki her şeyi halleder.

Bu makalede, insan yönetimi araçlarının arzu edilen özelliklerini tartışacak ve şu anda piyasadaki en iyi seçeneklerden bazılarını sunacağız!

İnsan Kaynakları Yönetimi nedir?

İnsan yönetimi, bir takımı yetiştirme ve optimize etmenin sanatı ve bilimidir. Başarılı çalışan yöneticileri, işyeri kültürünü ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek için tüm organizasyonel departmanlar ve fonksiyonlarla birlikte çalışır.

İnsan yönetimi çok geniş bir sorumluluk aralığını kapsar, örneğin:

İşe alım, eğitim, çalışan gelişimi ve düzeltici eylemler

Gerekli kaynaklara (kılavuzlar, eğitim kılavuzları vb.) erişim sağlama

Sektör standartlarına göre ücret ve bordro yönetimini denetleyin

Çalışanların şikayetlerini ele alın ve çatışmaları çözün

Gelecekteki personel ihtiyaçları ve çalışan bağlılığı faaliyetleri için planlama

Sorumlulukları atama ve son teslim tarihlerini takip etme

İşyerinin sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olun

İş kanunlarına ve şirket politikalarına uyumu sağlama

İşyerinde iyileştirmeler için çalışanların geri bildirimlerini toplayın

İnsan kaynakları yöneticileri genellikle gündemlerindeki tüm görevleri yerine getirmeye çalışırken kendilerini çok yorarlar. Bu nedenle, günlük görevlerinde yardımcı olacak güvenilir işgücü yönetimi araçlarına değer verirler.

İnsan yönetimi yazılımında aranması gereken özellikler

İdeal çalışan yönetimi yazılımı, yöneticilerin ritim içinde liderlik etmesine ve verimlilik kültürü geliştirmesine yardımcı olmalıdır. İşte bazı olmazsa olmaz özellikler:

i̇ş gücünüz için 9 insan kaynakları yönetimi yazılımı çözümü

Dikkat edilmesi gereken temel özellikleri belirledik, şimdi 2023 yılında İK'yı yeniden şekillendiren en iyi 9 insan yönetimi aracına göz atalım.

Bilgi merkezleri ve dokümantasyon için en iyisi

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, her boyuttaki takım için hepsi bir arada insan yönetimi aracıdır. İşbirliği içinde çalışmayı merkezileştirmek ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için sezgisel araçlar sunar.

ClickUp Belgeler özelliği, kuruluşunuzun tek doğru bilgi kaynağı olarak işlev görür ve takımların eğitim materyalleri, SOP'ler, kılavuzlar ve diğer bilgi belgelerini içeren ortak bir varlık tabanı oluşturmasına olanak tanır

Çalışanlarınız merkezi depoda arama yaparken hiçbir sorun yaşamaz. Ayrıca, hızlı erişim için belgeleri, dosyaları, URL'leri ve daha fazlasını görevlere bağlayabilirsiniz! Gerekirse, kaynakları şirket içi erişim kurallarına göre kategorilere ayırın.

ClickUp'ta görevleri ve belgeleri İlişkiler ile bağlayarak işe daha fazla bağlam ekleyin

Çalışanları işe mi alıyorsunuz? ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonlarını kullanarak süreci sorunsuz hale getirin. Örneğin, İşe Alım Kontrol Listesi ve 30-60-90 Günlük Plan şablonları, yeni işe alınan çalışanları oryantasyon için mükemmeldir.

ClickUp, çalışanların gelişimini desteklemek ve işyerinde değişiklikler uygulamak için çok sayıda şablon sunar. Popüler seçeneklerden bazıları şunlardır:

: performans hedeflerinizi haritalamanıza yardımcı olur ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu: performans hedeflerinizi haritalamanıza yardımcı olur

: becerilere dayalı çalışanların eğitimini destekler ClickUp Eğitim Matris Şablonu: becerilere dayalı çalışanların eğitimini destekler

: özel anketler oluşturarak gerçek zamanlı geri bildirim almanızı sağlar ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

: çalışanlarla bire bir görüşmeler, ClickUp İnsan Kaynakları Şablonu: çalışanlarla bire bir görüşmeler, performans değerlendirmeleri ve aradaki her şeyi yönetmek için hepsi bir arada şablon

Ancak ClickUp sadece dokümantasyonla ilgili değildir. Görev yönetimi özellikleri, işe alım sürecini kolaylaştırmaktan karmaşık programları yönetmeye kadar tüm İK iş akışlarını oluşturmak için yapı taşları görevi görür.

ClickUp'ın süreç otomasyonları, çalışanların durumlarını değiştirmek veya iş başvuru e-postalarına yanıt vermek gibi sıradan görevlere ayırdığınız zamanı azaltır. Ayrıca, gerçek zamanlı performans izleme, iş yüklerini gözden geçirme ve bireysel programları optimize etme için Gösterge Panellerini özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI ile özetler oluşturun, içerik taslakları hazırlayın, eylem öğeleri oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp Belgeleri ile şirketin hayati bilgilerine merkezi erişim

Çeşitli insan yönetimi süreçlerini desteklemek için yerleşik şablonlar

15'ten fazla görünüm ve zaman takibi seçeneklerine sahip gösterge panelleri

Kapsamlı görev ve program yönetimi araçları

ClickUp Hedefleri , hedeflerin ayarını ve izlenmesini basitleştirir

1.000'den fazla araç ClickUp ile entegre

Gerçek zamanlı düzenleme, beyin fırtınası ve işbirliği araçları

Mobil, web ve masaüstü uygulamalarında kullanılabilir

ClickUp sınırlamaları

Oldukça zengin özelliklere sahiptir, bu da öğrenme eğrisini kolaylaştırır

Tüm görünümler henüz mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Gusto

Maaş bordrosu için en iyisi

Gusto, küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış kapsamlı ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Karmaşık bordro görevlerini otomatikleştirir ve sorunsuz yurt içi ve yurt dışı yüklenici ödemelerini sağlar.

Otomatik vergi hesaplamaları, uyumluluk kılavuzu ve sınırsız bordro çalıştırma gibi özelliklerle her türlü bordro programını zahmetsizce yönetebilirsiniz.

Platform, faturalandırılabilir saatleri, devamlılığı, ücretli izinleri (PTO'lar) ve tatilleri otomatik olarak hesaplar, bu da tam teşekküllü bir muhasebe veya İK departmanı kurmaya gücü yetmeyen yeni kurulan şirketler için idealdir.

Dahası, Gusto, otomatik ve manuel bordro seçenekleri ve üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon özellikleri sunarak size daha fazla kolaylık sağlar. Gusto Wallet uygulamasını kullanarak finansal sağlık araçlarına ve kullanışlı ödeme fonksiyonlarına erişin. 💸

Gusto'nun en iyi özellikleri

İşe alım desteği için çalışan yönetimi araçları

Avantaj yönetimi araçları, sağlık, sigorta ve emeklilik planlarının yönetimini merkezileştirir

Vergi beyannamesi otomasyonları ile bordro vergilerini, çalışanların W-4 formlarını, yüklenicilerin W-9 formlarını ve yıl sonu belgelerini yönetin

Zaman takibi araçları

Gusto sınırlamaları

Sınırlı ölçeklenebilirlik

Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinden memnun kalmadı

Gusto fiyatlandırması

Basit : Aylık 40 $ + kişi başına aylık 6 $

Artı : 80 $/ay + kişi başına 12 $/ay

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçiniz

Gusto puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

3. Lattice

OKR'ler ve hedefler için en iyisi

Lattice, modern performans yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Geleneksel İK uygulamalarını en son teknolojiyle entegre eden Lattice, şeffaf ve uyumlu hedef belirleme için işbirliğine dayalı bir atmosfer oluşturur.

Platform, OKR'leri (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) yönetimini kolaylaştırır. Hedefleri belirleme, izleme ve gözden geçirme süreçlerini entegre ederek gerçek zamanlı kontrol ve değerlendirmelere olanak tanır.

Lattice, personel görünürlüğünü artırmaya odaklanmıştır.

Platformdaki gelişmiş analiz araçları, anahtar performans göstergelerinin (KPI) hassas bir şekilde ölçülmesini sağlayarak veriye dayalı kararları kolaylaştırır. Yerleşik Geri Bildirim aracı sayesinde, takımınızda sağlıklı bir geri bildirim kültürü oluşturabilir ve bağlılığı artırabilirsiniz.

Lattice'in en iyi özellikleri

Performans değerlendirmeleri için özel iş akışları (ücret ve ikramiye dağıtımını planlamaya yardımcı olur)

Analitik özelliği, bireysel verileri kullanarak içgörüler sunar

Şeffaf hedef ayarlama ve izleme

Dahili geri bildirim desteği

Lattice sınırlamaları

Sınırlı proje yönetimi yetenekleri

Navigasyon bazı kullanıcılar için zor olabilir

Lattice fiyatlandırması

Katılım : Kişi başına aylık 4 $

Büyüyün : Kişi başına aylık 4 $

Ücret : Kişi başına aylık 6 ABD doları

Performans Yönetimi : Kişi başına aylık 8 $

OKR ve Hedefler : Kişi başına aylık 8 $

Performans Yönetimi ve OKR & Hedefler Paketi : Kişi başına aylık 11 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Yıllık minimum ödeme tutarı 4.000 $'dır. Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Lattice puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

4. Rippling

Onboarding ve offboarding için en iyisi

Rippling birçok işlevi yerine getirir. Aday İzleme Sistemi (ATS) ile işe alım sürecini kolaylaştırır ve yeni çalışanların sorunsuz bir şekilde işe başlamasını sağlar.

Rippling LMS olarak da adlandırılan sezgisel Öğrenim Yönetim Sistemi, eğitim modülleri içeren bir kurs kütüphanesi oluşturmanıza yardımcı olur. Kayıt kurallarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, yöneticiler için bir uyum kuralları kursu hazırlıyorsunuz. Sistem, programa işe aldığınız her yeni yöneticiyi otomatik olarak kaydeder.

Rippling'in birbirine bağlı modülleri, erişim ayrıcalıklarının iptalinden sosyal haklar ve maaş detaylarının kesinleştirilmesine kadar, işten ayrılma süreçlerinde sorunsuz geçişler sağlar.

İşletmeler, işe alım ve işten ayrılma süreçlerini uyumluluk ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve hem İK yöneticileri hem de çalışanlar için sorunsuz bir deneyim sağlayabilir.

Rippling'in en iyi özellikleri

Başvuru İzleme Sistemi (ATS), işe alım sürecini basitleştirir

Küresel bordro hizmeti sunar

Zaman ve devam izleme

Çalışanlara eğitim materyallerini depolamak ve dağıtmak için Rippling LMS

Çalışanlara sağlanan avantajları kolaylaştırın

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Arayüz bazı kullanıcılar için biraz eski görünebilir

Raporlama araçlarını kullanmak teknik bilgi gerektirir

Dalgalı fiyatlandırma

Özel Plan: Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla; özel fiyat teklifi için Rippling takımına başvurun

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2 : 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.700+ yorum)

5. Deel

Uluslararası insan kaynakları yönetimi için en iyisi

150'den fazla ülkede hizmet veren Deel, küresel işe alımların karmaşıklığını azaltır. Ülkeye özgü sözleşmeleri sağlamlaştırmaktan uluslararası iş kanunlarına uyumu sağlamaya kadar, platform her şeyi yapmanıza yardımcı olabilir.

Küresel bordro sistemi, 120'den fazla para biriminde işlemleri kolaylaştırır ve çeşitli işgücünün ihtiyaçlarını karşılar. 🌎

Deel'in otomatikleştirilmiş iş akışları ve entegrasyonları, sınır ötesi İK süreçlerini daha da kolaylaştırır. Yurtdışında tam zamanlı çalışanlar, serbest çalışanlar veya yükleniciler işe alıyor olsanız da, Deel'in merkezi gösterge paneli ve self servis arayüzü tüm süreci basitleştirir.

Deel'in yerel raporlama araçları, tek bir platformdan izinleri takip etmenize, ikramiyeleri vermenize ve hisse senedi avantajlarını yönetmenize olanak tanıdığından, idari zorluklar yaşamadan uzaktaki takımları yönetin.

Deel'in en iyi özellikleri

150'den fazla ülkede ödemeleri kolaylaştırır

Birden fazla dili destekler

Otomatikleştirilmiş iş akışları, karmaşık İK görevlerini basitleştirir

Uluslararası yüklenicilerle sorunsuz iletişim

Self servis arayüzü

Deel sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri yoktur

Mobil uygulama yok

Deel fiyatlandırması

Deel HR : 200 kişiye kadar olan şirketler için ücretsiz

Yükleniciler : Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

EOR : Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Global Bordro : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Göçmenlik: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Deel puanlarını ve yorumlarını paylaşın

G2 : 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (90+ yorum)

6. Yükselin

İnsan kaynakları yolculukları için en iyisi

Bir çalışanın işe alımından ayrılmasına kadar organizasyon içindeki tüm yolculuğunu haritalandırarak, onların deneyimleri, beklentileri, ihtiyaçları ve sorunlu noktaları hakkında içgörüler elde edersiniz. Rise, çalışan yaşam döngüsünün her aşamasına hitap eden güçlü bir araç seti sunarak, kritik anlarda müdahale etmenize ve bireysel performansı artırmanıza olanak tanır.

Rise'ın işe alım aşaması için sunduğu üst düzey aday yönetimi özellikleri, işe alım takımınızın tam olarak işine odaklanmasını sağlar. Yeni ve mevcut çalışanlar için ise platform, büyüme girişimlerini desteklemek amacıyla Kendi Kendine İşe Alım, Bire Bir Değerlendirmeler ve 360 Derece Geri Bildirim gibi özellikler sunar.

Platform, çalışanların sorunsuz bir şekilde işten ayrılması için önceden tanımlanmış bir dizi görev ve şablona sahiptir. 🚗

Rise, ücret özetleri, tatil bakiyeleri, mevcut çalışan sayısı ve diğer önemli takip bilgilerini içeren benzersiz İnsan Kaynakları Raporları sunar.

En iyi özellikler

Otomatikleştirilmiş iş akışları, terfiler, yeni işe alımlar ve işten ayrılmaların güncel görünürlüğünü garanti eder

Kapsayıcılık için tercih edilen zamir seçeneklerine sahip merkezi personel rehberi

Maaş bordrolarına çevrimiçi ve mobil erişim

E-imzaları destekler

Anahtar çalışan etkinlikleri için İK hatırlatıcıları

Sınırları aşın

Outlook veya Google Takvim ile senkronizasyon yapılmaz

Ara sıra yaşanan aksaklıklar ve hatalar

Rise fiyatlandırması

Başlangıç : Çalışan başına aylık 6 $ (+20'den az çalışanınız varsa aylık 30 $ temel ücret)

Büyüyün : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Optimize: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeleri ve yorumları artırın

G2 : 4,0/5 (60'dan fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (100'den fazla yorum)

7. Eddy

Sağlık sektörü için en iyisi

Sağlık sektöründe insan yönetimi, çalışanların bilgilerinin, klinik ve klinik dışı sertifikalarının ve işyeri eğitimlerinin titizlikle kontrol edilmesini gerektirir.

Eddy'ye girin — sağlık kuruluşları için uçtan uca İK çözümleri sunmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir platform. EddyCore hizmeti, personel kimlik bilgilerini tek bir konumda saklamanıza yardımcı olur, böylece bunları gerektiğinde paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Eddy, sağlık sektöründeki değişen personel programlarına uyum sağlamak için sınırsız maaş bordrosu oluşturabilir. Platformun zaman takibi araçlarını kullanarak vardiyaları ve dakikliği inceleyin. Ödemeleri kesinleştirmeden önce izinleri takip edin, zaman çizelgelerini onaylayın ve ikramiyeleri ve döngü dışı ödemeleri kontrol edin. 📅

Sağlık profesyonelleri sık sık güncel sertifikalara ve lisanslara ihtiyaç duyar. Eddy Learn ile çalışan eğitimi için 200'den fazla hazır kursa erişebilirsiniz.

Eddy'nin en iyi özellikleri

Şirket ve çalışan belgeleri için merkezi depolama

Performans Notları aracılığıyla yerleşik inceleme mekanizması

Coğrafi konum belirleme özelliği ile giriş/çıkış ve fazla mesai saatlerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Süre dolumu uyarıları ile personel sertifikaları ve lisanslarının kolay izlenmesi

Eddy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sık sık yaşanan kesintilerden şikayetçi

Sınırlı raporlama seçenekleri

Eddy fiyatlandırma

Özel Plan: Kişi başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla; özel fiyat teklifi için Eddy takımına başvurun

Eddy puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40 yorum)

Sağlık hizmetleri proje yönetimi yazılımları hakkında bilgi edinin!

8. Justworks

Çalışanlara sağlanan faydalar için en iyisi

Çalışanlarınıza daha iyi sosyal haklar sağlamak için profesyonel işveren organizasyonu (PEO)'nun gücünden yararlanmayı hiç düşündünüz mü? PEO, maaş bordrosu, sosyal haklar ve eğitim gibi insan kaynakları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren bir dış kaynak şirketidir.

Justworks, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro otomasyonu ve uyumluluk için kapsamlı destek özellikleri sunan kapsamlı bir PEO platformudur. Dış kaynak hizmetleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çalışır ve şirketlerin kendi iç kaynaklarından insan kaynakları departmanı kurmaya gerek kalmadan kaliteli sosyal haklar paketleri sunmalarını sağlar.

Justworks, grup satın alma gücünü kullanarak genellikle büyük şirketlere ayrılan premium avantajlara erişmenizi sağlar. Çalışanlarınız, geniş bir sağlık ve hayat sigortası seçenekleri havuzundan ve emeklilik planlarından seçim yapabilir.

Platformun yönetim özellikleri sayesinde, uyumluluk yönetimi, izin hesaplama ve şirket politikalarının saklanması gibi görevler çocuk oyuncağı! 🎂

Justworks'ün en iyi özellikleri

Hepsi bir arada PEO çözümü

Çalışanlara sağlanan avantajların sorunsuz kurulumu ve yönetimi

Vergi beyannamesi otomasyonu

Federal, eyalet ve yerel işgücü düzenlemelerine uyum desteği

Çalışanlar için self servis portalı

Justworks sınırlamaları

Android uygulaması donma eğilimindedir

Piyasadaki benzer araçlara kıyasla nispeten pahalıdır

Justworks fiyatlandırması

Temel : Çalışan başına aylık 59 $ (50. çalışandan itibaren aylık 49 $)

Artı: Çalışan başına aylık 99 $ (50. çalışandan itibaren aylık 89 $)

Justworks puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

9. Leapsome

Çalışan gelişimi için en iyisi

Leapsome, performans, bağlılık ve öğrenmeyi tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre eder ve beceri gelişimini artırmak için psikoloji ve veri biliminden en iyi uygulamaları kullanır.

Günlük İK faaliyetlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış bir dizi araç sunar, ancak asıl odak noktası çalışanların gelişimi olmaya devam eder. Performans değerlendirmelerinden geri bildirimlere, bağlılık anketlerinden hedef izlemeye kadar, platform çalışanların gelişmesi için güvenli bir alan yaratmaya yardımcı olur. 🌹

Altı öğrenme unsurunu kullanarak çalışanlarınızı yönlendirmek için özelleştirilebilir bir gelişim müfredatı oluşturun:

Makaleler Videolar Testler Görevler Açık Sorular Canlı Eğitim

Platform, insan kaynakları süreçlerinin getirisini izlemenize yardımcı olan kullanışlı bir dahili ROI Hesaplayıcı içerir. Bu araç, devamsızlıkların azalması, verimliliğin artması ve çalışanların işten ayrılma oranlarının düşmesi sayesinde ne kadar tasarruf ettiğinizi belirlemenizi sağlar.

Leapsome'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir öğrenme modülleri

Mevcut İK ve iletişim araçlarınız için birinci sınıf entegrasyon desteği

Çapraz döngü analizi ile çalışanların performansını zaman içinde karşılaştırın

İK süreçleri için akıllı ROI hesaplayıcı

Leapsome sınırlamaları

Daha iyi müşteri kılavuzlarından yararlanabilirsiniz

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü sezgisel bulmuyor

Leapsome fiyatlandırma

Özel Plan: Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlar; özel bir teklif için Leapsome takımına başvurun

Leapsome puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

En İyi İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımlarını Bir Arada

Bu listeyi incelerken bir şey netleşti: modern iş yerleri esneklik, uyarlanabilirlik ve kapsamlı özelliklerin hepsini bir arada sunan bir çözüm istiyor.

Hepsi bir arada mucizelerden bahsetmişken, ClickUp kapsamlı özellikleriyle kesinlikle silinmez bir iz bırakıyor ve sadece görevleri değil, insanları da yönettiğini kanıtlıyor. 🙋