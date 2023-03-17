İşletmeler Çalışanlarının Verimliliğini Artırmaya Nasıl Yardımcı Olabilir?

İnsanlar ister evden, ister ofisten, ister bir tür karma modelde çalışsın, işler her zaman verimliliği artırmaya, yani bir çalışanın saat başına üretebileceği veya sağlayabileceği mal veya hizmet miktarını artırmaya odaklanır.

Bu konuda çoktan harekete geçildi: Economic Policy Institute'un yakın zamanda yaptığı bir analize göre, ABD'deki çalışanlar 1948'e kıyasla işlerinde toplamda %164 daha verimli hale geldi.

Ancak, geçmiş on yıllarda işe yarayan yöntemlerin sınırları olabileceğine dair işaretler var: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, 2022 yılında ABD'de işçi verimliliği, enflasyonun üçüncü çeyrekte yıllık bazda reel saatlik ücretleri %3'ün üzerinde düşürmesiyle 1980'lerden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

ClickUp, son on yıldaki önde gelen araştırmaları ve tarafsız çalışmaları analiz ederek, çalışanların işlerinde en yüksek verimliliğe ulaşmalarına yardımcı olabilecek yöntemlerin bir listesini derledi.

ZAMANINDA BAŞARI İÇİN 20 VERİMLİLİK İPUCU

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Maaşları artırın

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Asgari ücretin artırılması — 2022 yılında ABD'de ortalama yaşam ücreti saatte 24 dolardı — verimlilik oranlarını artırmak isteyen şirketler için son 10 yılda anahtar bir yöntem olmuştur.

Son yıllarda birçok eyalet ve Washington D.C. asgari ücreti artırırken, federal asgari ücret 2009'dan beri saat başına 7,25 dolar olarak kaldı. Yaklaşık aynı dönemde, 2007'den 2021'e kadar, Çalışma İstatistikleri Bürosu, çalışanların verimliliğinin yılda ortalama %1,4 arttığını tespit etti.

bLS, "Ulusal olarak, işgücü verimliliği ücret artışından biraz daha hızlı büyüdü" diye bildirdi. Dolayısıyla, ücretler her zaman buna paralel olarak artmasa da, çalışanlar daha verimli hale geldi. Ancak şirketler, özellikle rekor düzeyde kâr elde ettikleri bir dönemde, çalışanlarını zamlarla şaşırtarak daha iyisini yapma fırsatına sahip.

Harvard Business Review'un 2018 tarihli bir raporunda, "araştırmaların, bir şirketin beklenmedik maaş artışları yaptığında, çalışanların genellikle (işten kovulma endişesi duymasalar bile) daha fazla çalışarak [bu jest] karşılık verdiklerini" ortaya koyduğu belirtilmiştir

Araştırmanın bir kısmı, " beklenmedik hediyelerin " çalışanların şirketlerine karşı karşılıklılık duygusu uyandırdığını ve bu yüksek maaşlı işler rakiplerinden daha fazla maaş ödediği sürece çalışanları iyi maaşlı işlerinde kalmaya motive ettiğini belirten 2016 tarihli bir Management Science çalışmasını içermektedir.

Herkesi dahil edin

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Yönetim danışmanlığı şirketi Qualtrics'e göre, işinden enerji ve heyecan duyan çalışanlar (bu durum genellikle çalışan bağlılığı olarak ölçülür) daha yüksek performans, daha adanmış bir iş ahlakı ve şirkette daha uzun süre kalma ile ilişkilidir.

Gallup, çalışanların işlerine bağlı oldukları veya işlerine ve işyerlerine katıldıkları ve hevesli oldukları durumlarda satış verimliliğinde %18'lik bir artış olduğunu tespit etti. Ancak şirketin anketi, 2022 yılında ABD'deki çalışanların sadece %33'ünün işlerine bağlı hissettiğini de ortaya koydu.

Bağlılığı ve dolayısıyla verimliliği artırmanın bir yolu, çalışanlardan kendi çıktılarını izlemelerini istemektir. Özellikle yazılım geliştiricileri, yazarlar ve araştırmacılar gibi bilgi çalışanları için, kendi çabalarını izlemek, "zamanlarını nasıl geçirdiklerini anlamalarına ve düşünmelerine" yardımcı olarak verimliliği artırabilir.

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Açık ofisleri reddedin, yalnızlığı kucaklayın

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Açık ofislerin, çalışanlara çok sayıda dikkat dağıtıcı unsur ve kesinti sağlayarak verimliliği düşürdüğü uzun zamandır bilinmektedir. 2020 yılında yayınlanan bir akademik araştırma, gizli ofislerde çalışanların açık plan ofislerde çalışanlara göre bilişsel görevlerde %14 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur.

Nitekim, pandemi sırasında uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, çalışanların daha az zamanını işe gidip gelmekle harcadığı, çalışma ortamlarını daha iyi kontrol edebildiği ve iş arkadaşlarıyla uğraşmak zorunda kalmadan kendi işlerine daha fazla odaklanabildiği için daha verimli olduğu iddialarına ve kanıtlarına yol açtı.

Elbette, işverenlerin verimliliği yüksek tutmanın bir yolu, çalışanların evden çalışmaya devam etmesine izin vermektir. Ancak bazı çalışanların en azından bir kısmı ofiste olması gerekiyorsa, işverenler gizli ofisler sağlayarak ve işe gidip gelmek için harcanan zaman veya masraflar için tazminat düşünerek verimliliği yüksek tutabilirler.

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Toplantısız günler

jaromir Urbanek // Shutterstock aracılığıyla

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. "Bu toplantı bir e-posta ile halledilebilirdi" ifadesi, zaman yönetimi konusunda ciddi bir eleştiri olduğu kadar, bir meme haline de gelmiştir. Takım üyelerinin, ortak çabalarındaki ilerlemeyi birbirleriyle kontrol etmeleri ve insanların öncelikleri, programları ve uygunluk durumları hakkında güncel bilgiler almaları yararlıdır.

Herkesi bir tablonun etrafında oturtmadan veya Zoom görüşmesinde sanal olarak bir araya getirmeden bu hedeflere ulaşmak için araştırmacılar, her gün aynı saatte ayarlanan konuşma komutları içeren bir iş Slack kanalı oluşturulmasını öneriyor. Harvard Business Review araştırmasına göre, genel olarak daha az toplantı daha fazla verimlilik sağlıyor.

Toplantıların olasılığını azaltmanın bir başka yolu da, şirket genelinde toplantı yapılmayacak günler ilan etmektir — bu, süpervizörler, yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve hatta müşteriler için de geçerlidir. 2022 MIT Sloan Management Review araştırması, haftada bir gün toplantı yapılmamasının verimliliği artırdığını ve çalışanların daha az stresli ve daha az mikro yönetim altında hissetmelerine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Toplantı yapılmayan günlerin diğer faydaları arasında, görevlere odaklanmak için daha fazla zamanın olması ve herkesin toplantılar hakkında daha dikkatli düşünmesi, böylece toplantılar yapıldığında daha "spesifik, verimli ve hesap verebilir" olmaları sayılabilir.

ClickUp ile Verimliliği ve Çalışan Bağlılığını Artırın

İşverenlerin işyerinde verimliliği artırmak için alabilecekleri çeşitli önlemler olduğu açıktır. Çalışanların maaşlarını artırmak, çalışanların bağlılığını artırmak ve uzaktan çalışmayı benimsemek, her hafta toplantı yapılmayan özel bir gün ayırmak, çalışanlarınızı desteklemenin sadece birkaç yoludur.

Elbette, bu fikirlerin hiçbiri yeterli destek almadıkça gerçek bir etki yaratmayacaktır. Takımlarınızın başarılı olmak ve en iyi şekilde çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmasını sağlamak için, yüzlerce güçlü özellik ve tamamen özelleştirilebilir bir platform sunan ClickUp gibi hepsi bir arada bir proje yönetimi ve verimlilik aracına ihtiyacınız olacak. Bu, her kullanıcı, takım veya kuruluşun ClickUp'ı benzersiz ve karmaşık iş akışlarını, iş tercihlerini ve sürekli değişen iş ihtiyaçlarını desteklemek için istediği şekilde özelleştirebileceği anlamına gelir.

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Sarah Dolezal