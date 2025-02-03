2025'te İK Süreçlerinizi Kolaylaştırmak için En İyi 10 İK İş Akışı Yazılımı

Bir İK takımının günlük işleri genellikle sıkıcı olabilen birkaç manuel görev veya tekrarlayan evrak işlerini içerir. Çalışanların izin taleplerinden izin bakiyelerinin güncellenmesine, izinlerin, maaşların ve telafi izinlerinin izlenmesine kadar liste sonsuzdur!

Eğer bu araçlar sizi zorladığını hissettiyseniz, yalnız değilsiniz.

Neyse ki, günümüzde işinizin sıkıcı kısımlarının çoğunu otomatikleştirebilen ve dikkatinizi gerektiren diğer görevleri yerine getirmenize yardımcı olan araçlar ve uygulamalar var.

İK iş akışı otomasyon yazılımı, tekrarlayan süreçleri azaltmak ve verimliliği artırmak için teknolojiyi kullanarak operasyonlarda devrim yaratmak üzere tasarlanmıştır.

Yeni çalışanlar için tipik bir işe alım sürecini düşünün: çok sayıda evrak işi, hesaplar oluşturma ve eğitim oturumlarını koordine etme. İK iş akışı otomasyon yazılımı ile bu görevler otomatikleştirilebilir.

Yeni bir çalışan işe başladığında, yazılım otomatik olarak belgeleri gönderir, BT kaynaklarını sağlar ve eğitim oturumlarını planlar. Tüm idari ayrıntıları halleden sanal bir asistanınız varmış gibi, siz de takımınızla sağlam ilişkiler kurmaya odaklanabilirsiniz.

Bonus içerik: İşte işlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek bazı iş akışı örnekleri ve kullanım durumları

Bir İK İş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İş akışı optimizasyonları olmadan İK süreçleri verimli olamaz. İş akışı otomasyonu, stratejilere ve çalışanlarınızla anlamlı etkileşimlere odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar.

Ayrıca, İK için teknoloji ve yapay zeka araçlarının yardımıyla, ofis süreçlerinizin düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olmasını kolayca sağlayabilirsiniz. Uyumluluk riskleri ve baş ağrısı konusunda endişelenmenize gerek yok.

Peki, iyi bir insan kaynakları iş akışı otomasyon yazılımı satın alırken hangi özelliklere dikkat etmelisiniz?

Özelleştirilebilir otomatik iş akışları ile işe alım sürecini, oryantasyonu, izin yönetimini, performans değerlendirmelerini ve daha fazlasını iyileştirmelidir

Çözüm, takımınızın kişisel bilgilere erişip bunları güncelleyebilmesini, maaş bordrolarını görüntüleyebilmesini, izin talep edebilmesini ve izin bakiyelerini izleyebilmesini sağlayan bir çalışan self servis portalı içermelidir

İK yazılımı, çalışanların çalışma saatlerini kolayca izlemeli, vardiyaları yönetmeli ve doğru bordro hesaplamaları için devam süreçlerini otomatikleştirmelidir

Sezgisel performans yönetimi özellikleriyle İK hedefleri belirleyebilmeli, değerlendirmeler yapabilmeli ve çalışanların gelişimini destekleyebilmelisiniz

Sorunsuz bir insan kaynakları yönetimi deneyimi için diğer HRMS sistemleriyle kesintisiz veri alışverişi sunmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İK İş Akışı Yazılımı

İşte en iyi 10 İK iş akışı otomasyon yazılımının kapsamlı bir listesi. Bu kılavuz, doğru yazılımı seçmenize yardımcı olmak için her bir aracın en iyi özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını, yorumlarını ve puanlarını listeler.

1. ClickUp

ClickUp İK Proje Yönetimi ile İK süreçlerinizi düzenleyin ve zamandan tasarruf edin

ClickUp proje yönetimi platformu, tüm bunları yapabilecek bir araçtır.

İster işe alım sürecinizi izlemek, ister işe alım ve işten ayrılma materyallerinizi düzenlemek, ister sadece İK süreçlerinizi organize etmek istiyorsanız, ClickUp for Human Resource takımları için bunları basitleştirmek için harika bir araçtır!

Platformun nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır:

Özelleştirilebilir görünümler

ClickUp'ta iş akışınızın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle tüm görevlerinizi takip edin

ClickUp, platformda görevlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla yol sunar. Liste görünümü, Gantt görünümü, Zaman çizelgesi, Pano, Takvim veya Zihin Haritası gibi seçeneklerden birini seçin!

ClickUp Görünümleri ile durum, öncelik veya son teslim tarihleri gibi sıralanabilir sütunlarla görevleri, başvuru sahiplerini veya çalışanların işe alım adımlarını bir bakışta izleyin. Takvim düzeninde son teslim tarihlerini, mülakatları veya eğitim oturumlarını görüntüleyerek çakışmaları tespit edin.

ClickUp Beyaz Tahtalar

Takımınızla fikirler üretin ve bunları ClickUp Beyaz Tahta üzerinde gerçekleştirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp'ın Beyaz Tahta, takımınızla kampanya fikirleri, işe alım stratejileri veya çalışan markalaşma fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmak ve bunları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmek için kullanılan sanal bir beyaz tahtadır. Herkesin platformda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlar.

Dahası, bu fikirleri ClickUp içinde eyleme geçirilebilir öğelere veya görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu dijital beyaz tahta, işinizde hiçbir boşluk kalmamasını ve görevlerinizi zamanında tamamlamanızı sağlar.

Süreç Akışı Beyaz Tahta şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Süreç Akışı Şablonu ile yeni süreçleri daha hızlı uygulayın

ClickUp, İK süreçlerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek için Kariyer Yolu, Tüm Çalışanlar Toplantısı veya Performans Değerlendirmesi şablonları gibi çeşitli ücretsiz İK şablonları sunar.

Ancak işleri basitleştirmek için ClickUp, her türlü İK sürecini yönetmek için bir Süreç Akışı Beyaz Tahta şablonu sunar.

İşe alım, eğitim, devamlılık gibi hangi süreç üzerinde çalışmak istediğinizi belirleyin, süreci tamamlamak için atmanız gereken adımları özetleyin ve ardından platformda bir süreç akış grafiği oluşturun!

Bu şablon, görevlerin netliğini artırmak ve süreci anlamak için özellikle yararlı olan, kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir bir Beyaz Tahta'dır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Mentions ile çalışanlarınızın ilgisini canlı tutun, çevrimiçi oyunlar düzenleyin ve övgü dolu sözler söyleyin

ClickUp Formları ile çalışan anketleri gerçekleştirin, geri bildirim alın veya bir sonraki geziniz için anketler düzenleyin

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan veya zaman alan görevleri otomatikleştirin

ClickUp ile gününüzü planlayın Görev Öncelikleri , görevleri Acil, Yüksek, Normal ve Düşük olarak işaretlemenizi sağlar

ClickUp Brain'i kullanarak kişiler, sözleşmeler ve politikalar yazarak bir bilgi merkezi oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar için platformda gezinmek zor olabilir

ClickUp çeşitli üçüncü taraf entegrasyonlarını desteklese de, mevcut İK sistemlerinizle veya diğer temel araçlarla entegrasyon zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 10 $/kullanıcı

İş : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Bonus içerik: İnsan kaynakları kariyerinizi geliştirmek için okumanız gereken en iyi 15 İK kitabını listeledik.

2. Kissflow

kissflow aracılığıyla

Kissflow, işletmelerin kodlama yapmadan iş akışlarını otomatikleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, İK planlama, çalışanların işe alımı, gider onayları ve BT biletleme için özelleştirilmiş iş akışları oluşturabilir.

Kissflow, tekrarlayan adımları otomatikleştirerek, onayları yönlendirerek ve raporlama ve analiz yoluyla içgörüler sağlayarak görevleri basitleştirir.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu, sezgisel arayüzü ile iş akışlarını zahmetsizce oluşturun, izleyin ve yönetin

Kissflow'u kuruluşunuzun farklı departmanlarında ve süreçlerinde kullanın

Kapsamlı raporlama özelliği sayesinde süreç verimliliği hakkında içgörüler elde edin, darboğazları belirleyin ve performans ölçütlerini izleyin

Herhangi bir kod kullanmadan, paralel dallar ve koşullu görevler dahil olmak üzere basit veya karmaşık İK iş akışları oluşturun

Kissflow sınırlamaları

Kissflow'un özelleştirme seçenekleri nedeniyle, son derece karmaşık İK iş akışları oluşturmak teknik uzmanlık gerektirebilir

Kissflow'un üçüncü taraf araçlarla entegrasyon seçimi, diğer bazı iş akışı yönetimi yazılımlarına kıyasla daha sınırlıdır

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 1.500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (534 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (56 yorum)

3. Formstack

formstack aracılığıyla

Formstack, özel anketler, kayıtlar ve sipariş formları oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir iş akışı otomasyonu ve çevrimiçi form oluşturma çözümüdür.

Kodlama gerektirmeden formlar tasarlamak için sezgisel araçlar sunarak veri toplama ve işlemeyi basitleştirir.

Formstack'i kullanarak ödemeleri toplayabilir, potansiyel müşterileri yakalayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ardından, bu verileri e-İmzalar ile güzel tasarlanmış çevrimiçi belgelere aktarın.

Formstack'in en iyi özellikleri

Sezgisel bir arayüze sahip basit sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak formlar oluşturun ve özelleştirin

Kullanıcı yanıtlarına göre değişen koşullu mantığa dayalı dinamik formlar oluşturarak kişiselleştirilmiş form deneyimleri yaratın

Salesforce, Google E-Tablolar ve Zapier gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre ederek eksiksiz bir iş akışı oluşturun

Belirli kriterlere veya yanıtlara göre form gönderilerini farklı onaylayıcılara veya departmanlara otomatik olarak gönderin

Formstack sınırlamaları

Fiyatlandırma, küçük kuruluşlar veya iş akışı otomasyonu gibi gelişmiş özellikler arayanlar için pahalı olabilir

Form tasarımı ve düzeni için özelleştirme seçenekleri, son derece özelleştirilmiş formlar arayan kişiler için sınırlı olabilir

Formstack fiyatlandırması

Formlar: 59 $/ay (bir kullanıcı)

Paket: 229 $/ay (üç kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Formstack puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (938 yorum)

Capterra (Formstack Forms): 4. 1/5 (106 yorum)

4. Sprout Solutions

sprout Solutions aracılığıyla

Sprout Solutions, özellikle İK ve ücretlendirme alanlarında insan yönetimi süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir araçtır.

Maaş bordrosu işleme, zaman yönetimi, çalışan self servisi, işe alım ve performans yönetimi dahil olmak üzere kapsamlı bir İK çözümleri paketi sunar.

Sprout'un en iyi özellikleri

Kompakt ve kullanışlı bir arayüzde devamlılığı, izin başvurularını, tatilleri, giriş ve çıkış saatlerini ve fazla mesaileri takip edin

Çalışanların kendi bilgilerini ve taleplerini çalışan self servis portalında yönetmelerini sağlayın

Maaş bordrosu işleme, zaman yönetimi ve performans yönetimi gibi anahtar İK görevlerini otomatikleştirerek yönetici yükünü azaltın

Sprout sınırlamaları

Sprout Solutions, özellikle küçük işletmeler için pahalı olabilir

Şirket büyüdükçe platformu ölçeklendirmek daha yüksek maliyetler gerektirebilir ve bu da daha kısıtlı bütçeye sahip işletmeler için sorun oluşturabilir

Sprout fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sprout puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

5. Zoho People

zoho People aracılığıyla

Zoho People, çeşitli iş uygulamaları sunan popüler bir yazılım şirketi olan Zoho tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir İK yönetim yazılımıdır. Her boyuttaki kuruluşta çeşitli İK fonksiyonlarını ve süreçlerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Zoho People, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı İK yönetim araçları ile çalışan bağlılığını ve organizasyonel verimliliği artırarak İK operasyonlarını basitleştirir.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir izin politikaları, otomatik katılım kaydı ve izin talebi yönetimi ile çalışanların katılımını, izinlerini ve izin günlerini kolayca takip edin

Performans değerlendirme döngüleri oluşturun, hedefleri ve anahtar performans göstergelerini (KPI) tanımlayın, incelemeler yapın ve platformda performans raporları oluşturun

Kişisel bilgiler, iş geçmişi, beceriler ve performans kayıtları dahil olmak üzere çalışan verilerini sorunsuz ve güvenli bir arayüz üzerinden yönetin

Zoho People sınırlamaları

Belirli iş akışlarını veya raporları özelleştirmek teknik uzmanlık gerektirir

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi vardır

Zoho People fiyatlandırma

Essential HR: Aylık 0,83 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Aylık 1,66 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Premium: Aylık 2,5 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 4,16 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

*Fiyatlar harici bir kaynaktan alınmıştır

Zoho People puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (320+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (240+ yorum)

6. Process Street

via Process Street

Process Street, işletmelerin tekrarlayan görevleri, süreçleri ve iş akışlarını oluşturmasına, yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan AI tabanlı bir süreç yönetimi ve iş akışı yazılımıdır.

Platform, işlemleri standartlaştırmak, verimliliği ve işbirliğini artırmak ve ofis görevleri ile prosedürlerin yürütülmesinde tutarlılığı sağlamak için tasarlanmıştır.

Process Street'in en iyi özellikleri

Kontrol listesi yardımıyla bir iş akışı oluşturun: sıralı adımları tanımlayın, görevleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve ayrıntılı talimatlar ekleyin

Çalışanların işe alımı, içerik yayınlama, BT operasyonları, uyumluluk denetimleri ve daha fazlası gibi çeşitli iş süreçleri için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan zengin bir kütüphaneye erişin

Takım üyelerine görevler atayın, yorumlar bırakın, dosya ekleyin ve iş akışları içinde sorunsuz bir şekilde iletişim kurun

Process Street sınırlamaları

Koşullu mantık ile gelişmiş otomasyon ayarları, teknik uzmanlığı sınırlı kişiler için karmaşık olabilir

Çevrimdışı modda veya internet bağlantısının güvenilir olmadığı yerlerde sınırlı işlevsellik

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç: 100 $/ay

Pro: 1500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (620+ yorum)

7. Frevvo

via Frevvo

Frevvo, kod gerektirmeyen formlar ve iş akışı otomasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Kodlama yapmadan koşullu mantık ve doğrulama gibi gelişmiş işlevlere sahip elektronik formları kolayca oluşturmanıza olanak tanır.

Frevvo, tekrarlayan görevleri, onayları ve bildirimleri otomatikleştiren iş akışları oluşturarak iş süreçlerini otomatikleştirir ve kolay veri alışverişi ve süreç yönetimi için diğer sistemlerle entegre olur.

Frevvo'nun en iyi özelliği

Form oluşturucu ile çeşitli alan türleri ve doğrulamalar içeren elektronik formlar oluşturun

Herhangi bir mobil cihazdan duyarlı ve mobil uyumlu formlara erişin

Sıralı adımlar, yönlendirme kuralları ve onaylar tanımlayarak iş akışlarını otomatikleştirin

Frevvo sınırlamaları

Temel yapılandırmaların ötesinde karmaşık iş akışlarını ve formları özelleştirmede sorunlar yaşayabilirsiniz

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar, karmaşık iş akışlarını ve entegrasyonları ayarlamakta zorlanabilir

Frevvo fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Frevvo puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (25+ yorum)

8. Rippling

via Rippling

Rippling, maaş bordrosu, sosyal haklar, cihazlar ve uygulamalar gibi çalışan yönetimi görevlerini entegre eden ve otomatikleştiren kapsamlı bir çalışan yönetim sistemidir.

Yeni çalışanların işe alımını, çalışan verilerinin yönetimini ve düzenlemelere uyumluluğun sağlanmasını için merkezi bir hub sağlar.

Rippling'in en iyi özellikleri

BT hesaplarının sağlanması, maaş bordrosunun ayarlanması ve sosyal hakların kaydı dahil olmak üzere çalışanların işe alım süreçlerini otomatikleştirin

Maaş bordrosu, sosyal haklar, zaman takibi ve uyumluluk dahil olmak üzere çalışan verilerinin yönetimini merkezileştirin

Dağıtım, güvenlik ayarları ve yazılım güncellemeleri dahil olmak üzere şirket cihazlarını (dizüstü bilgisayarlar, telefonlar vb.) uzaktan yönetin.

Vergi raporlama, çalışan belgeleri ve politika uygulamaları gibi görevleri otomatikleştirerek İK ve işgücü düzenlemelerine uyumu sağlayın. Küresel takımlar için idealdir

Dalgalı sınırlamalar

Fiyatlandırma, diğer İK ve bordro platformlarına kıyasla nispeten yüksektir

Özellikle benzersiz veya karmaşık gereksinimleri olan kuruluşlar için öğrenme eğrisi dik olabilir ve önemli kurulum ve yapılandırma gerektirebilir

Rippling fiyatlandırma

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla—seçilen uygulamalara göre özel fiyatlandırma

Yüksek puanlar ve yorumlar:

G2: 4,8/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3.000'den fazla yorum)

9. BambooHR

bambooHR aracılığıyla

BambooHR, çeşitli İK fonksiyonlarını standartlaştırıp otomatikleştiren popüler bir İK platformudur. İnsan kaynakları ekipleri, çalışanların yaşam döngüsünün tüm aşamalarını yönetmek için bu platformu kullanır.

İnsan kaynakları ile ilgili görevlerin merkezi bir noktası olan BambooHR, kuruluşların çalışan verilerini verimli bir şekilde yönetmesine, süreçleri standartlaştırmasına ve iş gücü yönetimini iyileştirmesine olanak tanır.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Çalışanların devamsızlıklarını, tatillerini, hastalık izinlerini ve diğer ücretli ve ücretsiz izin türlerini takip edin

Çalışanların kişisel bilgilerine erişmelerine, maaş bordrolarını görüntülemelerine, izin talep etmelerine ve iletişim bilgilerini güncellemelerine olanak tanıyan çalışan self servis portalı ile idari yükü azaltın

İnsan kaynakları uzmanlarının, sağlam raporlama ve analiz özellikleri sayesinde çalışan devir oranları, izin eğilimleri, işgücü demografisi ve daha fazlası hakkında özel raporlar oluşturmasına olanak tanıyın

BambooHR sınırlamaları

Ayrıntılı iş akışları veya benzersiz iş kuralları uygulamak için ek yapılandırma veya geçici çözümler gerekebilir

Raporlama yetenekleri diğer İK yazılımlarına kıyasla sınırlı veya daha az özelleştirilebilir olabilir

BambooHR fiyatlandırma

Temel: Özel fiyatlandırma

Artıları: Özel fiyatlandırma

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.700+ yorum)

10. OrangeHRM

orangeHRM aracılığıyla

OrangeHRM, kuruluşlar içindeki İK süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir insan kaynakları yönetim yazılımıdır. Çalışanları yönetmek, yeni çalışanları işe almak, ücretlendirme, performans değerlendirmesi, devamlılık izleme ve diğer İK ile ilgili görevleri yerine getirmek için bir platformdur.

OrangeHRM, kapsamlı özellik listesi ile işgücü yönetimini geliştirmek, çalışan bağlılığını artırmak ve insan kaynakları düzenlemelerine uyumu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

OrangeHRM'nin en iyi özellikleri

İş ilanları yayınlayın, başvuruları yönetin, mülakatları planlayın ve işe alım ve işten ayrılma süreçlerini kolaylaştırın

Çalışanların iş saatlerini ve vardiyalarını takip edin ve doğru bordrolar için devam süreçlerini otomatikleştirin

İnsan kaynakları hedefleri belirleyin, performans değerlendirmeleri yapın ve çalışanların profesyonel gelişimini kolaylaştırın

OrangeHRM sınırlamaları

OrangeHRM'nin kullanıcı arayüzü, özellikle karmaşık iş akışları için daha az sezgisel veya eski olabilir

Destek yanıt hızı ve sorun çözümü ile kullanıcı eğitimi için kapsamlı belgelerin bulunması konusunda ara sıra sorunlar yaşanıyor

OrangeHRM fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

OrangeHRM puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (180+ yorum)

Doğru İK İş Akışı Yazılımını Seçmek

Karmaşık bir İK ortamı, görevleri otomatikleştirebilen, verileri merkezileştirebilen ve kapsamlı raporlar sunabilen güçlü bir müttefike ihtiyaç duyar. Bu araçlar, İK takımlarının kuruluş genelindeki süreçleri iyileştirmelerine, bordro doğruluğunu sağlamalarına ve stratejik çalışan geliştirme girişimlerine odaklanmalarına olanak tanır.

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