kariyerinde ilerlemek isteyen insan kaynakları profesyonelleri için 15 insan kaynakları kitabı

Çalışan deneyimlerinin müşteri deneyimleri kadar önemli olduğu bir çağda, insan kaynakları profesyonelleri her zaman en üst düzeyde performans göstermelidir.

İnsan kaynakları yönetimi (HRM) alanında kariyer yapmayı seçtiyseniz, güncel kalmak ve işe değer katmak için sürekli olarak becerilerinizi geliştirmelisiniz. En iyi yetenekleri işe almak ve elde tutmak için rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, iş liderleri , kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumlu doğru KPI'ları öğrenmeli ve ayarlamalıdır.

İşinde gelişmek isteyen senin gibi İK profesyonelleri için en iyi 15 İK kitabının bir listesini hazırladık. Bu İK kitapları, deneyimli profesyonellerin bilgeliğini ve yetenek yönetimini etkileyen en son sektör trendlerine ilişkin içgörülerle harmanlıyor.

Hadi başlayalım!

İnsan Kaynakları Uzmanları için En İyi 15 İK Kitabı

1. Gary Dessler'ın İnsan Kaynakları Yönetimi

Gary Dessler'in rehberi, Amazon'da insan kaynakları kitapları arasında öne çıkıyor

Yazar: Gary Dessler

Sayfa sayısı: 720

Yayın yılı: 1994

Tahmini okuma süresi: 12-15 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları profesyonelleri

Puanlar: 3,8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)

Bazen "İK dünyasının incili" olarak da bilinen Gary Dessler'ın ikonik eseri Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi), insan kaynakları operasyonlarının bilimi ve uygulaması hakkında 700 sayfalık kapsamlı bir kılavuzdur.

Günümüzün en ikonik İK kitaplarından biri olan bu kitap, işe alım ve yetenek yönetiminden eğitim, ücretlendirme ve çalışan ilişkileri yönetimine kadar İK'nın temel unsurlarını fonksiyonel alanlara göre ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Şimdi, 17. baskısında (birçok uluslararası sürümü de mevcuttur), kitap sadece İK uygulamalarının tarihini keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda teknolojinin (bulut bilişim gibi) ve sosyal medyanın (özellikle LinkedIn) bu alanı nasıl şekillendirdiğine de odaklanıyor. Ayrıca, en son İK teknolojisi araçlarının ve yazılımlarının, sürekli gelişen İKY dünyasında nasıl bir değişim yarattığını da tartışıyor.

Anahtar noktalar

İşe alım sürecini yenileyin: Pozisyonları sadece doldurmakla kalmayın, bunları Pozisyonları sadece doldurmakla kalmayın, bunları kuruluşunuzun İK hedefleriyle senkronize olacak şekilde yerleştirin Çalışanların tam katılımıyla bir iş yeri yaratın: Takımınızın motivasyonunu ve kuruluşun başarısına olan bağlılığını korumak için eğitim, gelişim ve adil ücretlendirmeye yatırım yapın Olumlu bir işyeri kültürü oluşturun: Takımınız içinde sağlıklı ilişkiler kurun ve çatışmaları çözmeye odaklanın

Okuyucuların yorumları:

Gary Dessler'in İnsan Kaynakları Yönetimi kitabı, bir şirket/kuruluşta İKY'nin bir departman ve fonksiyon olarak ne yaptığını öğrenmek için temel bir ders kitabıdır. Kitap, bir İK yöneticisinin rollerinin ne olduğu, ne yapması ve ne yapmaması gerektiği ve (teknik veya etik) ikilemlerin ortaya çıktığı durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda sağlam bir açıklama sunar. İnsan Kaynakları Yönetimi dersini alan tüm İK yöneticileri ve öğrenciler için okunması gereken bir kitaptır.

Gary Dessler'in İnsan Kaynakları Yönetimi kitabı, bir şirket/kuruluşta İKY'nin bir departman ve fonksiyon olarak ne yaptığını öğrenmek için temel bir ders kitabıdır. Kitap, bir İK yöneticisinin rollerinin ne olduğu, ne yapması ve ne yapmaması gerektiği ve (teknik veya etik) ikilemlerin ortaya çıktığı durumlarda ne yapılması gerektiği konusunda sağlam bir açıklama sunar. İnsan Kaynakları Yönetimi dersini alan tüm İK yöneticileri ve öğrenciler için okunması gereken bir kitaptır.

2. The Essential HR Handbook (10. Yıl Dönümü Baskısı) Sharon Armstrong ve Barbara Mitchell

Amazon'da yeni başlayanlar için ideal İK kitaplarından biri

Yazarlar: Sharon Armstrong ve Barbara Mitchell

Sayfa sayısı: 256

Yayın yılı: 2008

Tahmini okuma süresi: 4-5 saat

İdeal kullanıcılar: İK alanında yeni başlayanlar

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 3,61/5 (Goodreads)

On yılı aşkın bir süredir, Sharon Armstrong ve Barbara Mitchell tarafından yazılan The Essential HR Handbook (Temel İK El Kitabı), İK profesyonellerinin işe alım, yasal uyumluluk, performans yönetimi ve işyeri çeşitliliği gibi bir dizi fonksiyonu yerine getirmelerine yardımcı olmaktadır.

2020'de yenilenen bu kitabın 10. baskısı, farklı takımları yönetmekten çalışan dostu politikalar ve yan haklar oluşturmaya kadar her konuda kolay anlaşılır açıklamalar sunuyor. Bu baskı, bugün bile çoğu İK uzmanına ipuçları ve kontrol listeleri sunan vazgeçilmez bir kaynak olmaya devam ediyor.

Anahtar noktalar

İnsan kaynaklarını şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin: İnsan kaynakları planları, en yüksek etkiyi sağlamak için kuruluşun genel misyonu ve stratejik yönelimi ile senkronize olacak şekilde hazırlanmalıdır Çalışanları elde tutmak anahtardır: Sadece insanları işe almak yeterli değildir; İK departmanları, mükemmel bir işe alım ve oryantasyon sürecine yatırım yapmalı ve çalışanlara sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunmalıdır Performans değerlendirmelerini olumlu bir deneyim haline getirin: Performans değerlendirmeleri, kusur bulma egzersizi gibi hissettirmek yerine, çalışanlara olumlu geri bildirim ve destek sağlamalıdır. Bunun için BEER (Davranış, Etki, Beklenti, Sonuç) ve FAST (Sık, Doğru, Spesifik, Zamanında) metodolojilerini kullanın

Okuyucuların yorumları

Bu kitap, benim gibi İK alanında yeni başlayanlar için harika bir kaynak. Bilgi, örnek formlar ve kontrol listeleri içeren bir kitap arıyordum ve bu küçük kitap tam da aradığım şeydi. İK alanında yeniyseniz, bu kitabı şiddetle tavsiye ederim.

Bu kitap, benim gibi İK alanında yeni başlayanlar için harika bir kaynak. Bilgi, örnek formlar ve kontrol listeleri içeren bir kitap arıyordum ve bu küçük kitap tam da aradığım şeydi. İK alanında yeniyseniz, bu kitabı şiddetle tavsiye ederim.

3. Organizasyonla Zafer: Yetenek Savaşı Neden Şirketinize Zarar Veriyor ve Bu Konuda Yapılacaklar, Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank ve Mike Ulrich

Victory Through Organization, üst düzey liderler için en popüler İK kitapları arasında yer almaktadır. Amazon aracılığıyla

Yazarlar: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich ve Wayne Brockbank

Sayfa sayısı: 417

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 5-6 saat

İdeal kullanıcılar: Kıdemli İK yöneticileri

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,82/5 (Goodreads)

Çalışanların iş yerinde kendileri gibi davranmak yerine etkilemek için teşvik edildiği eski usul İK'dan hoşlanmıyorsunuz mu? O zaman Dave Ulrich'in en çok satan kitabı Victory Through Organization'ı seveceksiniz.

2017 yılında yayınlanan kitap, İK'ya yeni bir yaklaşım öneriyor: büyük yeteneklerin tek bir departman veya uygulama alanıyla sınırlı kalmadığı, tüm organizasyon genelinde değerlendirildiği dinamik sistemler oluşturmak. Bu kitabın benzersiz özelliği, fikirlerinin 30.000 İK uzmanı ve iş liderinin görüşlerine dayanmasıdır!

Victory through Organization organizasyonel etkinlik, yetenek geliştirme ve dağıtımı, sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturma ve daha fazlası gibi çeşitli İK temalarını kapsar. Üst düzey İK liderleri için bir el kitabı olarak kabul edilir.

Kitap, normları sorguluyor, mitleri yıkıyor ve gerçek bir değişim için bastırıyor. Genel mesajı, başarının sadece en iyi yetenekleri işe almakla değil, onlardan en iyi şekilde yararlanmakla ilgili olduğu.

Anahtar noktalar

3 kutulu stratejik İK modelini kullanın: Maksimum etki için odak noktanızı idari verimlilik, çalışan deneyimi ve stratejik İK yetenek geliştirme (üç kutu) arasında dağıtın Sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edin: Sadece en yetenekli çalışanları çekmekle kalmayın; bu yetenekleri etkili bir şekilde kullanarak ve dağıtarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturun Yetenek savaşını kazanın: En iyi ve en çok talep gören kişileri çekmek istiyorsanız, yetenek kazanımı ve yönetimi konusunda geleneksel yaklaşımların ötesine bakın

Okuyucuların yorumları

Victory Through Organization, veriye dayalı, özgün, yaratıcı ve kapsamlı bir eser olarak olağanüstü bir başarıdır. İK'nın temel sorumluluğunu yeniden kavramlaştırması gerektiğinin gerekçesi çok zekice. İK, varlık nedenini sürekli olarak yeniden düşünmeye ve algılamaya hazır olmalıdır; dışarıdan dayatılan düzenleme gerekliliklerini yerine getirmek gibi statükodan, insan performansında yaratıcılık ve gerçekçiliğin sürekli kaynağı olurken strateji ve finansal sonuçların geliştirilmesine katkıda bulunan proaktif bir iş ortağı olmaya doğru en temel şekilde değişmelidir.

Victory Through Organization, veriye dayalı, özgün, yaratıcı ve kapsamlı bir eser olarak olağanüstü bir başarıdır. İK'nın temel sorumluluğunu yeniden kavramlaştırması gerektiğinin gerekçesi çok zekice. İK, varlık nedenini sürekli olarak yeniden düşünmeye ve algılamaya hazır olmalıdır; dışarıdan dayatılan düzenleme gerekliliklerini yerine getirmek gibi statükodan, insan performansında yaratıcılık ve gerçekçiliğin sürekli kaynağı olurken strateji ve finansal sonuçların geliştirilmesine katkıda bulunan proaktif bir iş ortağı olmaya doğru en temel şekilde değişmelidir.

4. İnsan Kaynakları Puan Kartı: İnsanları, Stratejiyi ve Performansı Birbirine Bağlamak, Brian Becker, Mark Huselid ve Dave Ulrich

Amazon aracılığıyla HR'nin ROI'sinden bahseden birkaç insan kaynakları kitabından biri

Yazarlar: Brian Becker, Mark Huselid ve Dave Ulrich

Sayfa sayısı: 235

Yayın yılı: 2001

Tahmini okuma süresi: 4-6 saat

İdeal kullanıcılar: Orta ve üst düzey İK profesyonelleri

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)

Bir şirketin gücünün maddi olmayan değerlerde ve beyin gücünde yattığı bir dünyada, Brian Becker'ın The HR Scorecard adlı kitabı, insan kaynaklarının önemini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu kitap, bir İK profesyonelinin rolünü şirketin performansıyla ilişkilendiren bir ölçüm ilkesi olan İK puan kartı kavramını tanıtmaktadır. 2.800'den fazla şirketin katıldığı anketlerden elde edilen içgörülerle, kitap, etkili İK yönetim sistemlerine sahip şirketlerin genellikle rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Kitap, insan kaynakları anahtar performans göstergeleri (KPI) gibi parametrelerin iş hedeflerine göre nasıl ölçüleceğini açıklar ve herhangi bir insan kaynakları programının yatırım getirisini hesaplamanıza yardımcı olacak birkaç indeks içerir.

Anahtar noktalar

İK'yı organizasyonel stratejiyle bağlantılandırın: Günümüzde İK'nın başarılı olması için iş stratejisini anlaması ve buna uyum sağlaması, şirketin hedefleri üzerinde somut bir etkiye sahip sonuçlar elde etmeye odaklanması gerekir İK metrikleri geliştirin ve etkiyi ölçün: Yetenek kazanımı, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme alanlarında öncü ve gecikmeli metrikler aracılığıyla İK fonksiyonunun etkinliğini ölçün Uzun vadeli ve kısa vadeli öncelikleri dengeleyin: Kitap, İK takımlarının iş liderleriyle işbirliği yaparak iş bağlamını ve zorlukları anlamalarını önerir. Ardından, kısa vadeli gereksinimleri (örneğin işe alım ihtiyaçları) ile uzun vadeli organizasyon hedeflerini (örneğin personel gelişimi) dengeleyen bir plan hazırlamaları gerekir

Okuyucuların yorumları

Kitap, insan sermayesi stratejisinin uygulanmasına rehberlik edecek bir ölçüm modeli sunar. Modelin nihai amacı, strateji, insanlar ve organizasyonel performansı uyumlu hale getirmektir. Yazarlar, bir şirketin "İK mimarisini" stratejik bir varlık olarak yönetmeye ve bunun şirketin performansına katkısını ölçmeye yönelik yeni bir yaklaşım sunuyor. Yazarlar, stratejinin uygulanmasında aşağıdan yukarıya yaklaşım yerine yukarıdan aşağıya yaklaşımı ve İK'nın katkısını ölçmek için yenilikçi bir değerlendirme sistemini savunuyor.

Kitap, insan sermayesi stratejisinin uygulanmasına rehberlik edecek bir ölçüm modeli sunar. Modelin nihai amacı, strateji, insanlar ve organizasyonel performansı uyumlu hale getirmektir. Yazarlar, bir şirketin "İK mimarisini" stratejik bir varlık olarak yönetmeye ve bunun şirketin performansına katkısını ölçmeye yönelik yeni bir yaklaşım sunuyor. Yazarlar, stratejinin uygulanmasında aşağıdan yukarıya yaklaşım yerine yukarıdan aşağıya yaklaşımı ve İK'nın katkısını ölçmek için yenilikçi bir değerlendirme sistemini savunuyor.

5. İş Kuralları! Laszlo Bock'un Google'ın İçinden Yaşamınızı ve Liderlik Tarzınızı Değiştirecek Öngörüleri

Bugün en favori İK kitaplarımızdan biri Laszlo Bock'un Amazon'da yayınlanan kitabıdır

Yazarlar: Laszlo Bock

Sayfa sayısı: 416

Yayın yılı: 2015

Tahmini okuma süresi: 5-6 saat

İdeal kullanıcılar: Orta ve üst düzey İK yöneticileri

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Google'ın kusursuz İK uygulamalarından ilham almak ve bunları şirketinize uyarlamak ister misiniz? Cevabınız evetse, bu kitap tam size göre.

Google'ın eski İnsan Kaynakları Operasyonları Başkan Yardımcısı Laszlo Bock, her boyuttaki takım için ilham verici yetenek yönetimi derslerinden oluşan bu kitapta 15 yıllık yoğun araştırmalarını bir araya getiriyor.

Kitap, gerçek hayattan örnekler, uygulanabilir tavsiyeler ve şirket içinde yaratıcılık ile yapı arasında denge kurmaya yönelik içgörüler içerir. Bock ayrıca, liderliği tepeden aşağıya değil, organizasyonun içinden yeniden şekillendirmeyi öğretir.

Anahtar noktalar

Çalışanlarınızın kurucular gibi davranacağına güvenin: Sahiplik duygusu aşılayın, şeffaf olun, onlara söz hakkı verin ve çalışanlar arasında güven oluşturmak için kırılganlığı kabul edin En iyileri işe almak için zaman ayırın: Komite tabanlı bir işe alım yaklaşımı izleyin, net standartlar belirleyin, asla taviz vermeyin ve yeni çalışanların mevcut çalışanlardan sürekli olarak daha iyi performans göstermesini sağlayın Çalışanların hayatını kolaylaştırın: Google'ın çalışanların hayatlarını iyileştirmeye, zaman kazanmaya, rahatlığı artırmaya ve bütçeyi zorlamadan mutluluk getirmeye odaklanmasından ders alın

Okuyucuların yorumları

Google, insanların düşündüğü kadar sıra dışı veya anlaşılması zor bir şirket değildir. Bu kitap, benzersiz bir felsefe, yaratıcılık ve çok çalışmanın galip geldiğini açıkça göstermektedir. Diğer şirketlerin kullanabileceği çok sayıda harika örnek ve harika insan kaynakları stratejileri oluşturmak için analitiği deneme ve kullanma konusunda çok iyi açıklamalar.

Google, insanların düşündüğü kadar sıra dışı veya anlaşılması zor bir şirket değildir. Bu kitap, benzersiz bir felsefe, yaratıcılık ve çok çalışmanın galip geldiğini açıkça göstermektedir. Diğer şirketlerin kullanabileceği çok sayıda harika örnek ve harika insan kaynakları stratejileri oluşturmak için analitiği deneme ve kullanma konusunda çok iyi açıklamalar.

6. İnsan Kaynaklarına İnsanı Geri Kazandırmak: İnsan Kaynakları Uzmanı Olarak Başarı Sizinle Başlar, Su Patel

İnsan kaynakları kitapları arasında bir hazine niteliğindeki bu kitap, tüm kariyer aşamalarındaki insan kaynakları profesyonellerine yardımcı olabilir. Amazon üzerinden satın alın

Yazar: Su Patel

Sayfa sayısı: 196

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 3-4 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden İK takım üyeleri

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

İK profesyonelleri genellikle şu soruyla boğuşur: İnsanlara mı yoksa süreçlere mi öncelik vereceğim?

Siz de bu ikisi arasında denge kurmakta zorlanıyorsanız, Su Patel'in Putting The Human Back Into HR kitabını mutlaka satın almalısınız.

Kitap, insan kaynakları (insanlar) ile insan süreçleri (politikalar) arasındaki asırlık çatışmayı ele alıyor ve İK profesyonellerinin ustalaşması gereken anahtar alanları özetliyor. İK profesyonel rolünün tüm alanlarını bir araya getirmenin, İK takımının bir üyesi olarak daha tatminkar hissetmenin ve profesyonel büyümenin yolunu açmanın yollarını anlatıyor.

Anahtar noktalar

İnsanlar ve süreçler arasında bir orta yol bulun: Süreçlerden ödün vermeden, iş başlığının ardındaki kişiyi göz önünde bulundurmaya çalışın Önce kendiniz üzerinde çalışın: Patel, İK liderlerine liderlik becerilerini geliştirmelerini ve daha proaktif olmalarını tavsiye ediyor. Bu, organizasyonda liderlik rolü üstlenmek için daha iyi adımlar atmalarına yardımcı olacaktır Değişime tepki vermek yerine onu kucaklayın: Bu kitapta listelenen araçları kullanarak zorlukları güvenle aşın ve takımınızı dönüşüm sürecinde yönlendirin

Okuyucuların yorumları

Keşke bu kitabı yıllar önce okusaydım ve çevremdekiler de okusaydı! Bazen İnsan Kaynakları konusunu gereksiz yere karmaşıklaştırıyoruz – sonuçta bu roket bilimi değil – ama aynı zamanda insanlık yönünü de yok ediyoruz. Bu kitap, bu iki eksikliği de ele alıyor – İK profesyonellerinin kullanabileceği basit ama etkili yöntemlerle dolu ve herkesin kalbinde insanı merkeze alıyor.

Keşke bu kitabı yıllar önce okusaydım ve çevremdekiler de okusaydı! Bazen İnsan Kaynakları konusunu gereksiz yere karmaşıklaştırıyoruz – sonuçta bu roket bilimi değil – ama aynı zamanda insanlık yönünü de yok ediyoruz. Bu kitap, bu iki eksikliği de ele alıyor – İK profesyonellerinin kullanabileceği basit ama etkili yöntemlerle dolu ve herkesin kalbinde insanı merkeze alıyor.

7. HR On Purpose: Developing Deliberate People Passion, Steve Browne

Steve Browne'un Amazon'da yayınlanan birçok etkili İK kitabından biri

Yazar: Steve Browne

Sayfa sayısı: 168

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 3-4 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları çalışanları

Puanlar: 4,6/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)

Ünlü İK yöneticisi ve deneyimli Steve Browne, kariyerine başladığı 30 yıl önce olduğu gibi bugün de insan kaynaklarına aynı tutkuyla bağlıdır. En çok satan kitabı HR On Purpose, bu tutkusunun bir kanıtıdır.

Bu kitap, insan kaynakları profesyonellerini idari görevlerin ötesine geçerek kuruluşlara olumlu etki edecek şeyler yapmaya teşvik eden kişisel ve motivasyonel bir rehberdir.

Bazen, her gün insan kaynakları sorunlarıyla uğraşmak yorucu olabilir. Browne, değerli içgörüler, pratik tavsiyeler ve gerçek hayattan örnekler aracılığıyla heyecanınızı yeniden canlandırmayı amaçlayarak bu kitabı tüm insan kaynakları çalışanları için ilgi çekici bir okuma haline getiriyor.

Anahtar noktalar

Tutkunuzu ve amacınızı İK mesleğinizle uyumlu hale getirin: Tutkunuzun nerede olduğunu kendinize sorun. Eğer insanlarla çalışmak değilse, İK sektörü için ideal bir aday olmayabilirsiniz Politikaları kısıtlama değil, kılavuz olarak kullanın: Politika ve prosedürleri kısıtlama değil, kılavuz olarak kullanarak İK uygulamalarınızı esnek hale getirin Eski kavramlara meydan okuyun: Modern araçlar ve stratejiler kullanarak eski moda İK fikirlerini yıkın ve beklentileri yeniden tanımlayın. Teknoloji, veri, sosyal medya ve yeni fikirleri kullanın

Okuyucuların yorumları

Harika bir İK lideri (veya sadece harika bir lider) olmak istiyorsanız, bu kitabı okumalısınız! HR On Purpose kitabında en çok sevdiğim şey, basit ve pratik liderlik hikayeleri. Bu, bir İK kitabında garip gelebilir (ve benim liderliğe odaklanmamla bir ilgisi olabilir), ancak Steve'in ana noktalarından biri, İK çalışanlarının da tüm liderler gibi politikalar ve uyumluluk yerine insanlara odaklanması gerektiğidir.

Harika bir İK lideri (veya sadece harika bir lider) olmak istiyorsanız, bu kitabı okumalısınız! HR On Purpose kitabında en çok sevdiğim şey, basit ve pratik liderlik hikayeleri. Bu, bir İK kitabında garip gelebilir (ve benim liderliğe odaklanmamla bir ilgisi olabilir), ancak Steve'in ana noktalarından biri, İK çalışanlarının da tüm liderler gibi politikalar ve uyumluluk yerine insanlara odaklanması gerektiğidir.

8. İş Yerinde Aidiyet: Kapsayıcı Bir Organizasyon Oluşturmak İçin Her Gün Yapabileceğiniz Şeyler, Rhodes Perry

Bu, kapsayıcılık konusunda en iyi İK kitaplarından biridir. Amazon üzerinden satın alınabilir

Yazar: Rhodes Perry

Sayfa sayısı: 202

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 3-4 saat

İdeal kullanıcılar: Kapsayıcılığı teşvik etmek isteyen İK profesyonelleri

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Transseksüel bir erkek olarak kendi yolculuğundan ilham alan Perry, herkesin kendini evinde hissedebileceği kapsayıcı iş yerleri oluşturmak için pratik bir rehber niteliğinde Belonging At Work (İş Yerinde Aidiyet) kitabını yayınladı.

Bu sadece çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili değil; çalışanların işlerine kendilerini katabilecekleri ve aidiyet hissi duyabilecekleri samimi bir organizasyon kültürü oluşturmakla ilgilidir. Perry, gerçek bir ittifakın uygulandığı bir iş yeri yaratmaya yardımcı olabilecek kişisel hikayeler, vaka çalışmaları ve pratik İK stratejileri paylaşıyor.

Perry, aidiyetin neden önemli olduğunu, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan nasıl farklı olduğunu ve neden insan kaynaklarının geleceği olduğunu içselleştirmenizi sağlamak için samimi ve sıcak bir üslup kullanıyor.

Anahtar noktalar

Aidiyet duygusunu temel bir insan ihtiyacı olarak kabul edin: İşyerinde aidiyet duygusunun ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve dinin ötesinde bir kavram olduğunu anlayın Özgünlükle liderlik edin: İnsanların kendileri gibi davranabilecekleri sıcak bir ortam yaratın DEI hedeflerinizden sorumlu olun: Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) ilkelerinin birbirinden ayrı ancak birbiriyle bağlantılı olan yönlerini entegre etmek için somut adımlar atın

Okuyucuların yorumları

Rhodes Perry'nin Belonging at Work (İş Yerinde Aidiyet) adlı kitabı, sadece yöneticiler ve süpervizörler için değil, kendilerinden farklı kişilerle herhangi bir şekilde etkileşimde bulunan herkes için zorunlu okuma listesinde yer almalıdır. Belonging at Work, Perry'nin açık ve samimi yazım tarzıyla sunulan sayısız hikaye, ipucu, alıştırma ve eylem çağrısı içerir.

Rhodes Perry'nin Belonging at Work (İş Yerinde Aidiyet) adlı kitabı, sadece yöneticiler ve süpervizörler için değil, kendilerinden farklı kişilerle herhangi bir şekilde etkileşimde bulunan herkes için zorunlu okuma listesinde yer almalıdır. Belonging at Work, Perry'nin açık ve samimi yazım tarzıyla sunulan sayısız hikaye, ipucu, alıştırma ve eylem çağrısı içerir.

9. HR Disrupted: It's Time for Something Different (İnsan Kaynaklarında Devrim: Farklı Bir Şeylerin Zamanı Geldi), Lucy Adams

VUCA dünyası hakkında İK kitapları mı arıyorsunuz? Amazon üzerinden okuyun

Yazar: Lucy Adams

Sayfa sayısı: 230

Yayın yılı: 2017

Tahmini okuma süresi: 4-5 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları çalışanları

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,13/5 (Goodreads)

İnsan kaynakları departmanında çalışan biri olarak, hiç rutine saplanmış gibi hissettiğiniz olur mu?

O zaman, geleneksel İK kalıplarını kırmayı ve yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Lucy Adams'ın bu kitabını okumalısınız.

HR Disrupted, şu soruyu merkeze alan, okunması kolay bir kitaptır: Modern bir İK uzmanı, sürekli gelişen iş dünyasında çalışanları nasıl yönetebilir, yönlendirebilir, motive edebilir ve destekleyebilir?

Adams'ın BBC'deki deneyimlerinden alınan örneklerle zenginleştirilmiş eseri, okuyucuları işlerini yeniden düşünmeye teşvik ediyor.

En küçük ayrıntılara kadar derinlemesine inceliyor ve ödüller, istihdam kuralları ve politikaları ve yetenek yönetimi dahil olmak üzere tüm İK ile ilgili fonksiyonlar için araçlar ve taktikler öneriyor.

Anahtar noktalar

EACH ilkesini benimseyin: Çalışanları en yetişkin, consumers (tüketici) ve human beings (insan) olarak değerlendirin. Bu, onları yetişkin olarak saygı duymak, tüketiciler olarak farklı ihtiyaçlarını kabul etmek ve insani yönlerini tanımak anlamına gelir Politikalardan insanlara odaklanın: Politika odaklı yaklaşımdan uzaklaşın ve bunun yerine insanların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini önceliklendirin Çalışanlarınız için deneyimi kişiselleştirin: Tek tip modeli aşın ve çalışanlarınızın bireysel ihtiyaç ve tercihlerine hitap edin

Okuyucuların yorumları

Bu, yıllardır okuduğum en iyi kitap; Lucy'nin bahsettiği her şey, çalıştığım tüm yerlerde kendi gözlerimle gördüğüm düşüncelerim ve gözlemlerimle doğrudan ilgili. Bu kitabı, herhangi bir iş veya kuruluşun en önemli ve etkili yönlerinden birini anlamaya ve ele almaya gerçekten ilgi duyan herkese şiddetle tavsiye ederim. Bu, kuruluşun yapmayı amaçladığı şeyi başarmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır... o kuruluşta çalışan insanlar.

Bu, yıllardır okuduğum en iyi kitap; Lucy'nin bahsettiği her şey, çalıştığım tüm yerlerde kendi gözlerimle gördüğüm düşüncelerim ve gözlemlerimle doğrudan ilgili. Bu kitabı, herhangi bir iş veya kuruluşun en önemli ve etkili yönlerinden birini anlamaya ve ele almaya gerçekten ilgi duyan herkese şiddetle tavsiye ederim. Bu, kuruluşun yapmayı amaçladığı şeyi başarmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır... o kuruluşta çalışan insanlar.

10. Korkusuz Organizasyon: Öğrenme, İnovasyon ve Büyüme için İş Yerinde Psikolojik Güvenlik Oluşturmak, Amy C. Edmondson

İnsan kaynakları kitapları arasında lider konumda olan bu kitap, Amazon aracılığıyla iş yerini "güvenli bir alan" haline getirme konusunda derinlemesine bilgi veriyor

Yazar: Amy C. Edmondson

Sayfa sayısı: 256

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 4-5 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları çalışanları

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)

İnsan ruhu ilgi çekici ve hassas bir şeydir ve iş liderleri iş yerinin ruhu nasıl etkilediğinin farkında olmalıdır. Amy Edmondson, The Fearless Organization (Korkusuz Organizasyon) adlı kitabında bu konuyu ele alıyor.

Edmondson'un kitabı, psikolojik güvenlik kavramını ele alıyor ve çalışanların risk almaktan, düşüncelerini paylaşmaktan ve olumsuz sonuçlardan korkmadan öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Bu kitap, çalışanların açık bir şekilde iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve sürekli öğrenmeye devam etmesine olanak tanıyarak çalışan bağlılığını artırmak ve inovasyonu teşvik etmek isteyen İK liderleri ve çalışanlar için bir yol gösterici niteliğindedir.

Edmondson, 20 yıllık araştırmasını bu kitapta bir araya getirerek liderlere iş yerlerini kapsayıcı ve korkusuz hale getirmek için pratik adımlar sunuyor. Bu etkileyici kitap, çalışanların refahı ile organizasyonel başarı arasındaki bağlantıyı güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Anahtar noktalar

İş yerinde psikolojik güvenliği teşvik edin: Çalışanlarınızın misilleme korkusu olmadan fikirlerini paylaşırken, risk alırken ve hatalarından ders çıkarırken kendilerini güvende hissetmelerini sağlayın Şirket stratejisini sabit bir plan olarak değil, devam eden bir test olarak değerlendirin: Organizasyonel öğrenmeye odaklanın, herkesi mevcut varsayımları sorgulayan yeni fikirler aramaya teşvik edin ve sürekli iyileştirmeyi destekleyin Performans standartlarınızı düşürmeyin: İş yerinde yeni fikirleri teşvik etmek ve yaratıcılığı geliştirmek için bir "öğrenme ve yüksek performans bölgesi" oluşturun

Okuyucuların yorumları

Edmondson'un The Fearless Organization (Korkusuz Organizasyon) kitabı, iş ortamlarında psikolojik güvenliği teşvik etmek isteyen yöneticiler için yararlı bir çerçeve sunuyor... Edmondson'un çerçevesinin yenilikçi bir yönü, birçok sektörde 20 yıllık araştırmaya dayanmasıdır. Bu araştırma, işyerinde psikolojik güvenliğin önemini göstermektedir: Çalışanlar, sorularını veya endişelerini dile getirmeye cesaretli veya teşvik edilmediklerini hissettiklerinde, iş başarısızlığının ötesine geçerek insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyebilecek bir sessizlik kültürü oluşabilir.

Edmondson'un The Fearless Organization (Korkusuz Organizasyon) kitabı, iş ortamlarında psikolojik güvenliği teşvik etmek isteyen yöneticiler için yararlı bir çerçeve sunuyor... Edmondson'un çerçevesinin yenilikçi bir yönü, birçok sektörde 20 yıllık araştırmaya dayanmasıdır. Bu araştırma, işyerinde psikolojik güvenliğin önemini göstermektedir: Çalışanlar, sorularını veya endişelerini dile getirmeye cesaretli veya teşvik edilmediklerini hissettiklerinde, iş başarısızlığının ötesine geçerek insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyebilecek bir sessizlik kültürü oluşabilir.

11. Bring Your Human To Work, Erica Keswin

Bu kitap, WSJ'nin Amazon üzerinden en çok satan İK kitapları listesinde yer almaktadır

Yazar: Erica Keswin

Sayfa sayısı: 224

Yayın yılı: 2018

Tahmini okuma süresi: 4-5 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları çalışanları

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,71/5 (Goodreads)

İşyerindeki ilişkilerde insan bağlantısının eksik olduğunu hiç hissettiniz mi?

Erica Keswin'in Bring Your Human to Work (İnsanlığınızı İşinize Taşıyın) adlı kitabı, bu sıcaklığı geri getirmeyi konu alıyor.

20 yılı aşkın deneyime sahip Keswin, Lyft ve Starbucks gibi birinci sınıf şirketlerin nasıl samimi ve destekleyici iş yerleri yarattığını ortaya koyuyor.

Wall Street Journal'ın en çok satan kitaplarından biri olan bu kitap, tipik bir İK Ted Talk kitabı değildir. İş yerinizi daha samimi hale getirmek ve şirketin başarısına ve çalışanların mutluluğuna yol açan iş alışkanlıklarını teşvik etmek için pratik bir rehberdir.

Anahtar noktalar

Çalışanlarınızın refahını önceliklendirin: Çalışanlarınızın beden ve ruh sağlığına özen göstererek, bütünsel refahın önemini vurgulayın Yüz yüze etkileşimler için alan yaratın: Teknoloji odaklı bir dünyada kişisel bağlantıların gücünü fark edin Çalışanlarınızı topluma katkıda bulunmaya teşvik edin: Toplumsal katılımı teşvik ederek sosyal sorumluluk kültürü oluşturun

Okuyucuların yorumları

Keswin'in kitabı, sizinle birlikte çalışan İNSANLARI desteklemenin ve onlara bağlantı kurma ve geri verme araçları sağlamanın daha verimli ve olumlu bir iş ortamı yarattığına dair (titiz araştırmalarla desteklenen) önemli hatırlatıcılarla doludur. Kişisel görüşüm: Geri vermek ve teşekkür etmekle ilgili bölümler en anlamlı bölümler, çünkü günümüzde dünya ve her iş yeri biraz daha nezaket ve alçakgönüllülüğe ihtiyaç duyuyor. Ancak her bölüm, teknolojik olarak "bağlantılı" dünyamızın biraz daha insan bağlantısına ihtiyaç duyduğuna dair bilgelik ve dürüst bakış açıları ile dolu.

Keswin'in kitabı, sizinle birlikte çalışan İNSANLARI desteklemenin ve onlara bağlantı kurma ve geri verme araçları sağlamanın daha verimli ve olumlu bir iş ortamı yarattığına dair (titiz araştırmalarla desteklenen) önemli hatırlatıcılarla doludur. Kişisel görüşüm: Geri vermek ve teşekkür etmekle ilgili bölümler en anlamlı bölümler, çünkü günümüzde dünya ve her iş yeri biraz daha nezaket ve alçakgönüllülüğe ihtiyaç duyuyor. Ancak her bölüm, teknolojik olarak "bağlantılı" dünyamızın biraz daha insan bağlantısına ihtiyaç duyduğuna dair bilgelik ve dürüst bakış açıları ile dolu.

12. Remote Not Distant: Hibrit Bir İş Yerinde Başarılı Olmanıza Yardımcı Olacak Bir Şirket Kültürü Tasarlayın, Gustavo Razzetti

Uzaktan çalışma hakkında İK kitapları mı arıyorsunuz? Bu kitap Amazon'da okunmaya değer bir kitap

Yazar: Gustavo Razzetti

Sayfa sayısı: 328

Yayın yılı: 2022

Tahmini okuma süresi: 5-6 saat

İdeal kullanıcılar: Uzaktan çalışanları yöneten insan kaynakları profesyonelleri

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,83/5 (Goodreads)

Uzaktan çalışmanın neredeyse her yerde yaygınlaştığı bir dünyada, bu İK kitabının listemize girmesinin nedeni açıktır.

Remote, Not Distant (Uzak, Ama Yakın), uzaktan ve hibrit çalışma çağında iş başarısı için yol haritanız. Fearless Culture CEO'su Gustavo Razzetti, sağlam bir şirket kültürü sürdürmek, işbirliğini geliştirmek ve dijital işyerinde psikolojik güvenlik oluşturmak için pratik tavsiyelerde bulunuyor.

Bu kitap, uzaktan çalışmaya öncelik veren kuruluşlarda çalışan memnuniyetini ve verimliliği artırmak isteyen şirketler için uygulanabilir tavsiyeler sunar. Hatta yüksek verimlilik ve inovasyon odaklı iş yerleri için sağlıklı iş alışkanlıkları önerir.

Uzaktan çalışmaya yeni başlayanlar veya stratejilerini geliştirenler, modern bir iş yerinde başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulacaksınız.

Anahtar noktalar

Ofisin rolünü yeniden düşünün: Ofisin fiziksel bir alan olarak şirket kültürünüzün tek itici gücü olmadığını anlayın ve kabul edin Uzaktan işbirliğini işinizin yıldızı yapın: Takımlarınızı bağlantıda kalmak, işbirliğini geliştirmek ve dijital iş yerinde başarılı olmak için stratejilerle donatın Şansla değil, tasarımla başarılı bir kültür oluşturun: Şansa güvenmek veya kültürün doğal olarak gelişeceğini varsaymak yerine, değerleri, iletişimi ve işbirliğini bilinçli bir şekilde besleyin

Okuyucuların yorumları

Günümüzün karma senaryolara sahne olan dünyası için liderlik üzerine birçok kitap okudum ve bu kitap en iyisi. 135'in üzerinde referansla (hepsi kolayca bağlantılı) kapsamlı ve kesin. Kesinlikle tavsiye ederim. Mevcut koşulların ne kadar süreceğini düşünürseniz düşünün, bu kitap size faydalı olacaktır!

Günümüzün karma senaryolara sahne olan dünyası için liderlik üzerine birçok kitap okudum ve bu kitap en iyisi. 135'in üzerinde referansla (hepsi kolayca bağlantılı) kapsamlı ve kesin. Kesinlikle tavsiye ederim. Mevcut koşulların ne kadar süreceğini düşünürseniz düşünün, bu kitap size faydalı olacaktır!

13. İş Yerinde Çeşitlilik: Kimlik, Ayrıcalık ve Önyargılar Hakkında Konuşmaları Başlatacak Göz Açıcı Röportajlar, Bärí A. Williams

Yazar: Bärí A. Williams

Sayfa sayısı: 128

Yayın yılı: 2020

Tahmini okuma süresi: 2-3 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları çalışanları

Puanlar: 4,4/5 (Amazon) 3,65/5 (Goodreads)

Kapsayıcı bir iş yeri yaratmak, zor sorular sormayı gerektirir ve Bärí A. Williams, Diversity In The Workplace (İş Yerinde Çeşitlilik) adlı kitabında bu soruların çoğuna değinmeyi başarır.

Williams, marjinalleştirilmiş bireylerin ırk, cinsiyet, LGBTQ+ kimliği, yetenek, yaş, din ve kültürle ilgili deneyimlerini paylaştığı 25 aydınlatıcı röportaj aracılığıyla bizi işyerinde çeşitlilik konusunda bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu İK kitabının benzersiz özelliği, pratik yaklaşımıdır. Her bölüm, değişim için kullanabileceğiniz değerli bilgilerle son bulur. İş Yerinde Çeşitlilik, İK profesyonelleri, yöneticiler ve kapsayıcı iş yerleri oluşturmak isteyen herkes için mükemmel bir okuma kitabıdır.

Anahtar noktalar

Çalışanlarınızı dikkatle dinleyin: Çalışanlarınızın karşılaştığı sorunlara aktif olarak dikkat edin ve bunları çözmeye çalışın Önyargıları düşünün: Zaman ayırarak bilinçsiz önyargıları ve bunların işyerindeki çeşitliliğe etkisini düşünün Empatiyi teşvik edin: Çeşitli kimliklerine dayalı olarak karşılaştıkları zorlukları ve başarıları anlayarak insanları anlayın ve onlarla bağlantı kurun

Okuyucuların yorumları

Bäri zeki, düşünceli ve şefkatli bir yazar. Röportaj yaptığı kişilerin hikayelerini tarafsız bir şekilde aktarmasını ve baştan sona objektif kalmasını çok beğendim. Birkaç hikayede kendimi ve deneyimlerimi gördüm, bu yüzden kitap beni çok etkiledi. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

Bäri zeki, düşünceli ve şefkatli bir yazar. Röportaj yaptığı kişilerin hikayelerini tarafsız bir şekilde aktarmasını ve baştan sona objektif kalmasını çok beğendim. Birkaç hikayede kendimi ve deneyimlerimi gördüm, bu yüzden kitap beni çok etkiledi. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

14. Dramasız İş Yeri: Bilinçsiz Önyargıları, Cinsel Tacizi, Etik İhlallerini Nasıl Önleyebilir ve Sağlıklı Bir Kültür Oluşturabilirsiniz, Patti Perez

İşyerinde uygunsuz davranışlarla başa çıkmayı öğrenmek istiyorsanız, Amazon üzerinden satın alabileceğiniz bu kitap tam size göre

Yazar: Patti Perez

Sayfa sayısı: 272

Yayın yılı: 2019

Tahmini okuma süresi: 5-6 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları çalışanları

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,87/5 (Goodreads)

İşyerindeki uygunsuz davranışları aktif olarak ele almak ve "dramaları" başlangıçta önlemek istiyorsanız, The Drama-Free Workplace kitabını okuyun

Deneyimli avukat ve İK uzmanı Patti Perez tarafından yazılan bu kitap, iş yerinde dramaları en aza indirgemek, uyum eğitimini güçlendirmek ve hassas konularda iletişimi iyileştirmek için pratik stratejiler sunar.

1.200'den fazla işyeri araştırmasından elde edilen içgörülerle Patti, işyerinde cinsel taciz, önyargı, çeşitlilik ve etik sorunlar hakkında her şeyi ele alıyor.

Bu sadece yasalara uymakla ilgili değil, herkes için güvenli ve saygılı bir sağlıklı işyeri kültürü yaratmakla ilgilidir. Kitap, mitleri çürütür ve işyeri sorunlarıyla uğraşırken yasal tuzakları öngörmek ve önlemek için pratik ipuçları sunar.

Anahtar noktalar

Dramaları önceden tahmin edin ve önleyin: İş yerinde drama yaratabilecek durumları belirleyin ve bunların tamamen önlenmesini sağlayın Duygusal zekayı kullanarak hassas sorunları konuşun: İş yerinde tartışmalı konular hakkında konuşurken yasal jargona başvurmak yerine empati kurun Etkili politikalar ve eğitime odaklanın: Çalışan dostu politikalar oluşturun ve uygulayın, etkili eğitim programları tasarlayın, cinsel taciz ve uygunsuz davranış iddialarını araştırın ve çözün

Okuyucuların yorumları

Bu kitap, çok sayıda harika materyal içeren harika bir kitap. Patti, düşmanca bir çalışma ortamına karşı koruma sağlayan olumlu bir iş kültürü oluşturma konusunda hukuki ve operasyonel alanda çok fazla deneyime sahiptir. Yaratıcı, destekleyici, katılımcı ve başarılı bir iş yeri istiyorsanız, bu kitap bir zorunluluktur. Bunu nasıl başaracağınız ve iş gücünüzün başarılı olmasını nasıl sağlayacağınız konusunda adım adım bir rehber... hepsi bu kitapta!

Bu kitap, çok sayıda harika materyal içeren harika bir kitap. Patti, düşmanca bir çalışma ortamına karşı koruma sağlayan olumlu bir iş kültürü oluşturma konusunda hukuki ve operasyonel alanda çok fazla deneyime sahiptir. Yaratıcı, destekleyici, katılımcı ve başarılı bir iş yeri istiyorsanız, bu kitap bir zorunluluktur. Bunu nasıl başaracağınız ve iş gücünüzün başarılı olmasını nasıl sağlayacağınız konusunda adım adım bir rehber... hepsi bu kitapta!

15. The HR Answer Book: An Indispensable Guide for Managers and Human Resources Professionals (İnsan Kaynakları Cevap Kitabı: Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Uzmanları için Vazgeçilmez Bir Kılavuz), Shawn Smith ve Rebecca Mazin

Bu kitap, Amazon aracılığıyla günlük İK sorularınızın tümüne yanıt veriyor

Yazarlar: Shawn Smith ve Rebecca Mazin

Sayfa sayısı: 288

Yayın yılı: 2011

Tahmini okuma süresi: 4-5 saat

İdeal kullanıcılar: Her seviyeden insan kaynakları çalışanları

Puanlar: 4,5/5 (Amazon) 3,85/5 (Goodreads)

İnsan kaynakları ile ilgili her sorunun cevabını içeren bir kitap arıyorsanız, aradığınız kitap bu. Yazarlar Shawn Smith ve Rebecca Mazin, işe alım ve disiplin işlemlerinden küçülme ve tazminata kadar 200'den fazla yaygın işveren sorusunu ele alıyor.

Bu İK kitabı, insan kaynakları yönetimi ile ilgili günlük sorunlara ve sektördeki en iyi uygulamalara yönelik pratik çözümlerle doludur. Ayrıca bonus kontrol listeleri de içerir.

*HR Answer Book, işyerindeki sorunlara hızlı bir danışma kılavuzu arayan profesyoneller için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Anahtar noktalar

Açık politikalar çok önemlidir: Bir kuruluş, yönetimi ve çalışanları yönlendirmek için açıkça tanımlanmış ve yeterince iletilmiş politikalar olmadan başarılı bir şekilde çalışamaz Ücret, anlaşmayı belirleyen faktör değildir: Yüksek vasıflı yetenekler, genellikle potansiyel işverenlerin sunduğu maaş yerine iş ortamı, sosyal haklar ve kültüre daha fazla önem verir Sürekli öğrenme kültürü oluşturun: Etkili ve sürekli eğitim ve gelişim, çalışanlarınızın verimli ve güncel kalması için hayati önem taşır

Okuyucuların yorumları

Bu gerçekten bir cevap kitabı! İnsan kaynaklarının hemen hemen her yönüyle ilgili temel insan kaynakları politikaları ve prosedürlerine derinlemesine cevaplar içeriyor. Ayrıca, SHRM sertifikalı bir profesyonelseniz, bu kitap yeniden sertifikalandırma kredisi için de geçerli olduğunu biliyor muydunuz? Evet, doğru. Bu kitabı okuduktan sonra çevrimiçi bir sınava (SHRM eLearning) girerseniz, 3 yeniden sertifikalandırma kredisi kazanabilirsiniz...

Bu gerçekten bir cevap kitabı! İnsan kaynaklarının hemen hemen her yönüyle ilgili temel insan kaynakları politikaları ve prosedürlerine derinlemesine cevaplar içeriyor. Ayrıca, SHRM sertifikalı bir profesyonelseniz, bu kitap yeniden sertifikalandırma kredisi için de geçerli olduğunu biliyor muydunuz? Evet, doğru. Bu kitabı okuduktan sonra çevrimiçi bir sınava (SHRM eLearning) girerseniz, 3 yeniden sertifikalandırma kredisi kazanabilirsiniz...

İK Profesyonelleri için ClickUp

Bu 15 en iyi insan kaynakları yönetimi kitabından edindiğiniz bilgileri artık uygulamaya koyma zamanı.

ClickUp'ın İK analitiği ve veri yönetimi platformu, bunu yapmanıza yardımcı olabilir. İK profesyonelleri için bir dizi kullanıcı dostu verimlilik özelliği sunan ClickUp, İK verileri ve yazılım ürünleri araç setinize vazgeçilmez bir ek olacaktır.

ClickUp ile İK süreçlerini ve yetenek yönetimini kolaylaştırın

ClickUp, her boyutta ve sektördeki takımları yönetmeye yardımcı olabilecek hepsi bir arada bir verimlilik platformu sunduğundan, çalışan verileri, zaman çizelgeleri ve hedefler gibi görevleri aynı anda yerine getiren İK takımları için mükemmel bir araçtır.

Özelleştirilebilir özellikler ve 1.000'den fazla entegrasyon ile işe alım ve bordrodan işe alım ve işten ayrılmalara kadar tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir işbirliği çalışma alanında merkezileştirebilirsiniz.

İster çalışan bağlılığını ve ödülleri belirliyor ister verimliliği ölçüyor olun, ClickUp tüm İK verilerinizi, kararlarınızı ve süreçlerinizi çocuk oyuncağı haline getirebilir.

Peki, bu kitaplar, özenle hazırladığımız İK kitapları listesinden öğrendiğimiz tüm derslerle uyumlu mu? Bir bakalım.

1. İşe Alım

Doğru kişileri işe almak, harika bir şirket kurmanın ilk ve tartışmasız en önemli adımıdır. Listemizdeki en iyi İK kitaplarından birçoğu, işe alım ve işe yerleştirme stratejilerini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. ClickUp ise tüm süreci basitleştirir ve iyileştirir.

ClickUp ile işe alım sürecinizi kolaylaştırın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iş tanımlarından takım bilgilerine, şirket ayrıntılarına ve politikalarına kadar her şeyi yönetin ve saklayın. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, markanızın stiline göre özelleştirin ve gizli verileri korumak için erişimi kontrol edin.

ClickUp ile adayları, başvuruları ve iletişimleri kolaylaştırılmış bir süreçte organize ederek yetenek arama ve mülakat süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirebilirsiniz. Ayrıca, iş tanımları, takım bilgileri, şirket detayları ve şirket politikaları oluşturun ve yetki düzeyine göre erişim izni verin.

Özel alanlar ve görev açıklamaları yardımıyla ihtiyacınız olan ayrıntıları ekleyin ve otomasyonu kullanarak adayları süreç boyunca sorunsuz bir şekilde yönlendirin.

Ve zamanınız çok kısıtlıysa, ClickUp'ın kapsamlı şablon kitaplığına başvurun.

Örneğin, ClickUp'ın Adayları İşe Alma Şablonu, işe alma sürecinizi kolaylaştırmak ve görselleştirmek için tasarlanmıştır. Bu şablonu, adayları değerlendirmek, başvuranları karşılaştırmak ve kontrol listeleri ve hatırlatıcılarla düzenli kalmak için kullanabilirsiniz.

Bu şablonu indirin Clickup'ın İşe Alım Şablonu ile işe alım sürecini kolaylaştırın ve en iyi yetenekleri işe alın

2. İşe Alım

İlk izlenimler önemlidir. Yeni yetenekleri işe aldıktan sonra, onlara harika bir işe alım deneyimi sunmalısınız. ClickUp bu konuda size yardımcı olmak için burada.

ClickUp ile yeni çalışanlarınıza harika bir işe başlama deneyimi yaşatın

Yeni çalışanlarınızın işe harika bir başlangıç yapmasını sağlayacak işe alım ş akışları oluşturun. İzlenebilir görevler ve süreç belgeleri içeren eğitim modülleri oluşturun. Ardından, çalışanlara rollerini atayın ve etiketler, yorumlar ve bildirimler aracılığıyla onlarla aktif olarak iletişim kurun.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Çalışan İşe Alım Şablonu ile yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırın

ClickUp ile ClickUp'ın Çalışan Oryantasyon Şablonuna erişerek kontrol listeleri oluşturabilir, görevler ve toplantılar ayarlayabilir, eğitim oturumları planlayabilir ve işbirliğini teşvik edebilirsiniz.

Her şey ayarlandıktan sonra, iş başlasın.

3. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Koleksiyonumuzda, İK uzmanlarının daha kapsayıcı ve çeşitlilik içeren iş yerleri oluşturmalarına yardımcı olacak iki mükemmel kitap (Diversity in the Workplace ve Belonging at Work) bulunmaktadır. Bunu başarmak için ClickUp, sadık bir müttefikinizdir.

ClickUp'ın DEI için Eylem Planı Şablonu ile tüm çalışanlar için güvenli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş yeri oluşturun. Bu şablonu kullanarak DEI girişimlerinizin başarısını ölçün, ilgili görevler üzerinde merkezi bir konumda işbirliği yapın ve her bir eylem öğesinin durumunu ve ilerlemesini izleyin.

Bu şablonu indirin ClickUp ile DEI'nin etkisini artırın

Ama hepsi bu kadar değil. ClickUp, çeşitli bir iş yeri ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak birçok benzer şablona sahiptir. Bunları stratejik planlar oluşturmak, hedefler belirlemek ve hatta girişimlerinizi daha iyi kavramak için SWOT analizi yapmak için kullanabilirsiniz.

4. Çalışan bağlılığı

Çoğu İK kitabı, çalışan bağlılığı konusunda parlak örneklerle doludur. Bu programlardan bazılarını uygulamak istiyorsanız, ClickUp mükemmel bir ortaktır.

Tüm fikirlerinizi tek bir yerde toplayın ve ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla birlikte üzerinde çalışın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takım üyeleri arasında çalışan bağlılığı fikirlerinizi beyin fırtınası yapın ve görselleştirin ve her şeyi tek bir yerde merkezileştirmek için çeşitli süreç akışlarını birbirine bağlayın. Şirket politikaları ve girişimleri hakkında takımın geri bildirimlerini toplamak için özelleştirilebilir ClickUp Formlarını kullanın.

ClickUp ile çalışan bağlılığını yönetin ve artırın

ClickUp, istihdam katılımını izlemek ve artırmak için çeşitli şablonlar sunar. Örneğin, ClickUp'ın Çalışan Katılımı Eylem Planı Şablonunu kullanarak, çalışanların sorunlarını belirlemek ve çözmek için eylem planları oluşturabilir veya işyeri katılımını artırmak için stratejilerinizi güçlendirebilirsiniz.

Bu şablonu indirin Çalışanların geri bildirimlerini toplamak için ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonunu kullanın

Ayrıca, ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu'nu kullanarak çalışanların geri bildirimlerini toplayarak çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapabilirsiniz.

5. Performans yönetimi

The HR Scorecard kitabı, performans yönetiminin ateşli bir savunucusu olup, vaka çalışmaları ve sağlam araştırmalarla önemini vurgulamaktadır.

Neyse ki, ClickUp performans yönetimi ile ilgili her şeye sahiptir. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak belirli hedefler içeren izlenebilir hedefler oluşturun ve tüm başarılarınızı takip edin. Bu, takımınızın nasıl bir performans gösterdiğini hızlıca görmenizi ve genel performanslarını izlemenizi sağlar.

ClickUp Gösterge Panellerinde her şeyi kontrol edin ve iş performansını gerçek zamanlı olarak izleyin. Grafiklere ve çizelgelere dayalı performans değerlendirmeleri hakkında değerli bilgiler edinin.

Ayrıca, gerektiğinde her çalışan için kişiselleştirilmiş içgörüler ve performans raporları oluşturarak süreçlerinizde düzeni sağlayın.

Bu şablonu indirin ClickUp ile çalışanlarınızı performans hedeflerine yaklaştırın

Çalışan performans değerlendirme sürecinde geri bildirim toplamak ve sağlamak için ClickUp Performans Değerlendirme Şablonunu kullanın. Çalışanlar için bireysel hedefler oluşturun ve büyüme planlarında onlara rehberlik etmek için özelleştirilebilir durumlarla ilerlemelerini izleyin. Ölçüm için kullandığınız kriterlerin net olmasını sağlamak için bu hedeflere öncelik verin.

6. Raporlama

İnsanlar hata yapar. İş yerinde sorunlar ortaya çıktığında, bunlar rapor edilmeli ve etkili bir şekilde çözülmelidir.

ClickUp'ın Çalışan Olay Raporu Şablonunu kullanarak olay raporlarını izleyin ve gelecekte kullanmak üzere ayrıntılı hesaplarını saklayın. ClickUp içinde yanıt takımlarını, görevleri ve talimatları organize etmek için eyleme geçirilebilir stratejiler ve planlar oluşturun.

Bu şablonu indirin Olaylara keskin bir verimlilikle yanıt verin

ClickUp ile İK hedeflerinizi hayata geçirin!

İnsan kaynakları kitapları listemizden ihtiyacınız olan tüm insan kaynakları bilgilerini edinebilirsiniz. Artık tek ihtiyacınız olan, bunları iş yerinizde uygulamaya koymanıza yardımcı olacak güvenilir bir araç.

Çeşitli sektörlerdeki farklı boyutlardaki takımlar tarafından güvenilen ClickUp, iş büyümesini destekleyen başarılı bir İK takımı kurmak ve yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. ClickUp Belgeleri'ni bilgi tabanı oluşturmak, Beyaz Tahtalar'ı fikir üretmek için ve ClickUp Hedefleri'ni organizasyonel hedefleri paylaşmak ve izlemek için kullanın.

İşbirliğini ve verimliliği desteklemek için tasarlanmış özellikleriyle, şirketiniz için her şeyi kapsayan bir çözümdür. Üstelik bütçenizi zorlamaz. Hemen kaydolun!