Bilişsel Arama nedir ve nasıl işler?

Gelişmiş arama seçenekleri: Ayrıntılı sonuçlara ihtiyacınız olduğunda, bilişsel arama çözümleri boole arama (AND, OR, NOT), anahtar kelime varyasyonları, tarih aralıkları ve daha fazlası gibi yönlü gezinme seçenekleri sunar. Ayrıca, tam olarak aradığınızı bulmak için belge türüne, yazara veya konuma göre de filtre uygulayabilirsiniz