Bilişsel Arama nedir ve nasıl işler?

Diyelim ki, geçen yılın stratejilerini, performans bilgilerini veya satış verilerini izlemeye çalışan bir proje yöneticisisiniz. Şirketin tüm bilgilerini toplarsınız, ancak geleneksel arama sisteminin yardımcı olmadığını fark edersiniz. Alakasız sonuçlar çıkar ve sizi hayal kırıklığına uğratır.

Sorunun kökü nedir? Yapılandırılmamış veri kaynakları, çok büyük bilgi hacimleri, birbirinden bağımsız sistemler ve zayıf entegrasyon. Bu sorunlar kaosa yol açar; zaman kaybına, teslim tarihlerinin kaçırılmasına, çaba ve maliyetlerin artmasına neden olur.

Bilişsel arama, işte burada oyunun kurallarını değiştiriyor. Kurumsal bilgiye erişme ve bu bilgiyi kullanma şeklini dönüştürerek daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

Bu blog yazısında, bilişsel aramanın doğru içgörüler elde etmenize, bilgi keşfini optimize etmenize ve karar verme sürecini hiç olmadığı kadar geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz.

Haydi başlayalım!

⏰60 saniyelik özet Bilişsel arama, bilgileri işlemek ve almak için makine öğrenimi ve NLP gibi AI teknolojilerini kullanarak bağlam farkında sonuçlar sunar

Sorguların anlamlarını anlayarak, kullanıcı etkileşimlerinden öğrenerek ve birden fazla veri kaynağına erişerek doğru ve kişiselleştirilmiş sonuçlar sunmasıyla geleneksel aramadan farklıdır

Bilişsel arama, sonuçları iyileştirmek için veri alımı, indeksleme, zenginleştirme, sorgu anlama ve sürekli öğrenme gibi teknikleri kullanır

E-ticaret ve müşteri desteğinden sağlık hizmetlerine, kurumsal bilgi yönetimine ve finansa kadar, bilişsel arama sektörler genelinde birçok yararlı uygulama alanı bulur

Bilişsel aramayı uygulamadaki zorluklar arasında uzmanlık eksikliği, yüksek maliyetler, tutarsız veri kalitesi ve gizlilik endişeleri yer almaktadır

ClickUp, Bağlantılı Arama, AI, Belgeler ve Beyaz Tahtalar aracılığıyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümler sunar

Gelecekteki trendler, daha sezgisel ve özelleştirilmiş arama deneyimleri için çok modlu aramalar ve daha derin AI entegrasyonlarını içermektedir

Bilişsel Arama nedir?

Bilişsel arama, bilgileri işlemek, düzenlemek ve geri getirmek için makine öğrenimi (ML), derin öğrenme ve doğal dil işleme (NLP) algoritmaları gibi gelişmiş yapay zeka (AI) teknolojilerini kullanan gelişmiş bir bilgi erişim yöntemidir. Bu AI tabanlı arama motorları, kullanıcılar için sezgisel ve bağlam farkında sonuçlar üretmek üzere yeni verileri işlerken kendi kendilerini öğrenir ve geliştirir.

Bu özelliğin, genel kurumsal arama sistemlerinden farkı şudur:

🔍Nasıl arama yapar: Geleneksel bilgi alma, arama sorgunuzdaki kelimeleri belgelerdeki kelimelerle eşleştirir ve genellikle bağlamı gözden kaçırır. Ancak bilişsel arama, sorgunuzun ardındaki anlamı anlar ve daha doğru ve alakalı sonuçlar sunar.

📈Nasıl iyileştirir: Normal arama sistemleri, kullanıcı davranışlarına göre uyum sağlamaz. Bilişsel arama ise, etkileşimde bulunduğunuz sorgu yanıtlarından öğrenir ve zamanla sonuçlarını iyileştirerek daha yararlı hale gelir.

👀Nereye bakar: Geleneksel kurumsal arama, genellikle veritabanı gibi tek bir yapılandırılmış kaynaktan veri alır. Buna karşılık, bilişsel arama, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler dahil olmak üzere birden fazla kaynağa erişerek size daha geniş bir arama yeteneği sunar.

🗃️Verileri nasıl işler: Veriler büyüdükçe, geleneksel kurumsal arama sistemleri yavaşlayabilir veya zorlanabilir. Bilişsel arama, hızlı ve kesin sonuçlar sunarken büyük miktarda karmaşık veriyi işlemek için tasarlanmıştır.

Şimdi, geleneksel arama ve bilişsel aramanın birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergilediğini daha ayrıntılı olarak inceleyelim 👇

Kriterler Geleneksel arama Bilişsel arama Arama mekanizması Anahtar kelime eşleşmesine büyük ölçüde dayanır Sorguyu anlamak ve bağlam farkında içgörüler çıkarmak için ML, NLP ve derin öğrenme algoritmaları kullanır Veri kaynakları Tek kaynak, yapılandırılmış veriler Çoklu kaynaklar, yapılandırılmamış veriler Kullanıcı girdisi Belirli anahtar kelimelerle tam sorgu gerektirir Doğal dil sorgularını destekler İyileştirme Statik, yalnızca temel bilgileri sağlar Anlamlı ve değerli içgörüler elde etmek için dinamik, öğrenen ilişkiler ve kullanıcı geçmişi Ölçeklenebilirlik Büyük veri kaynaklarıyla mücadele Büyük miktarda veriyi verimli bir şekilde işler

Ayrıca okuyun: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Farklar

Bilişsel Arama'nın avantajları

Bilgi tabanınıza bilişsel aramayı eklemeyi düşünüyorsanız, bunun kurumsal şirketiniz için neden büyük bir kazanç olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Daha yüksek doğruluk: Bilişsel arama, NLP algoritmaları aracılığıyla sorguyu derinlemesine inceler, bağlamı, duyguyu ve arkasındaki niyeti anlar. Bu, tam sorunu çözen doğru arama sonuçları ve zengin içgörüler sağlar

Kişiselleştirilmiş sonuçlar: Bilişsel arama, ML'yi kullanarak geçmiş aramalarınızdan öğrenir ve zamanla uyum sağlar, böylece her arama, sizi anlayan birinden kişiselleştirilmiş öneriler alıyormuşsunuz gibi hissettirir

Yapılandırılmamış verilerin işlenmesi: İş verilerinin çoğu, e-postalar, görüntüler, ses ve video gibi yapılandırılmamış bilgilerdir ve anlamlandırılması zor olabilir. Ancak bilişsel arama, çeşitli türlerdeki ham içeriği derinlemesine inceleyerek takımınız için yararlı içgörüler çıkarır

Birden çok dil ve biçimi destekler: Sorgunuz İngilizce, İspanyolca veya başka bir dilde olsun, bilişsel arama bunu işleyebilir. Metin, resim veya video isteğinizin önemi yoktur; farklı diller ve biçimlerde ihtiyacınız olanı bulur

Ölçeklenebilir ve esnek: Veri hacminiz arttıkça veya iş süreçleriniz değiştikçe, bilişsel arama sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak, kolayca ölçeklenirken doğruluk ve performansı korur

📌Eğlenceli Bilgi: Bilişsel arama, beynimizin bilgiyi işleme şeklini taklit eder. Sinir ağlarını kullanarak, nöronların birbirine bağlanıp ateşlediği şekilde verileri kümeler ve birbirine bağlar, böylece dijital bir "düşünce süreci" oluşturur

Bilişsel Arama Nasıl İşler?

Bilişsel arama, akışında arama sorgularını, ilgili belgeleri ve indeksleme motorlarını birleştirir.

İşte nasıl ⬇️

1. Veri alımı

Veritabanları, belgeler, e-postalar, multimedya ve web içeriği gibi çeşitli kaynaklardan bilgi toplar

Çeşitli biçimlerdeki (ör. PDF, ses veya video) ham verileri tek bir yapıya dönüştürerek tam metin aramaya hazırlar

2. Veri indeksleme

İndirilen verileri aranabilir bir yapıya düzenlemek için indeksleme motorları kullanır

Veri kümesini zenginleştirmek için meta veriler (ör. dosya türü, tarih, yazar) ekleyerek, kullanıcılar arama sorguları girdiğinde ilgili belgelerin doğru bir şekilde bulunmasını sağlar

3. Veri zenginleştirme

Ham verileri geliştirmek için yapay zeka teknolojilerini kullanır:

NLP, verilerin bağlamını, amacını ve duygusal içeriğini anlar

Anlamsal analiz, terimlerin ardındaki anlamları eşleştirerek arama motorunun sorgunun amacına göre sonuçları bulmasını sağlar, sadece kelime anlamına uyan sonuçları değil

📌 Örneğin, bir kullanıcı "kırık telefon ekranı nasıl onarılır" araması yaptığında, semantik analiz kullanan bir bilişsel arama motoru şu sonuçları verebilir: "Kırık akıllı telefon ekranlarını onarma kılavuzu." "Telefon ekranını kendin değiştirme ipuçları." "Cep telefonu ekranları için en iyi tamir kitleri." Sistem, "kırık" veya "tamir" gibi kelimelerin anlamlarına odaklanmak yerine, sorgunun ardındaki niyeti anlar: telefon ekranı tamiri için çözüm aranıyor. Böylece, tam kelimeler eşleşmese bile daha alakalı ve yararlı sonuçlar elde edilir.

Konuşmayı metne dönüştürme, sesleri tam metin arama özelliklerine dahil edilmek üzere metne dönüştürür

Varlık tanıma, kişiler, yerler veya kuruluşlar gibi önemli varlıkları tanımlar ve etiketler

📌 Örnek: Google'ın Bilgi Paneli, Central Park (veya diğer ünlü yerler ve kişiler) hakkında arama yaptığınızda anahtar bilgileri gösterir

Google'da Central Park aratıldığında, konum, boyut, çalışma saatleri ve anahtar özellikler dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler "Hakkında" bölümünde öne çıkarılır

Görsel veri işleme, görüntüleri veya videoları analiz ederek arama sorguları için erişilebilir hale getirir

4. Sorgu anlama ve alaka sıralaması

NLP aracılığıyla kullanıcı niyetini anlayarak, eş anlamlıları, yazım hatalarını ve belirsizlikleri hesaba katarak arama sorgularını işleyin

Önceki etkileşimleri ve kullanıcıya özgü bağlamları kullanarak en alakalı belgeleri kişiselleştirir

Meta verilere, sorgu amacına ve bağlama göre sonuçlara alaka puanları atar

5. Sonuç sunumu

Sonuçları filtreler, kategoriler veya vurgulanmış alıntılarla görüntüleyerek kullanıcıların büyük veri kümelerinde gezinmesine yardımcı olur

Hemen kullanılmak üzere bilgilerin özetini veya ilgili belgelere bağlantılar sağlar

6. Sürekli öğrenme

Kullanıcı davranışlarını (ör. tıklamalar, sonuçlarda geçirilen süre) izleyerek arama motorunun etkinliğini zaman içinde iyileştirin

Kullanıcı arama alışkanlıklarına uyum sağlamak için algoritmaları sürekli güncelleyin

Örnek ş akışı 👇 Bir kullanıcı, "bu yılın en son pazarlama trendleri" sorgusunu girer Sistem, NLP ve semantik analizi uygulayarak sorguyu yorumlar ve niyeti anlar İndeksleme motorları, bağlamsal meta verilerle zenginleştirilmiş ilgili belgeleri bulmak için veri kümesini tarar Sonuçlar alaka düzeyine göre sıralanır ve net vurgular ve içgörülerle birlikte görüntülenir

Google'da "bu yılın en son pazarlama trendleri" araması, çeşitli kaynaklardan anahtar trendler hakkında genişletilebilir bölümler, pazarlama trendleri ve stratejileri hakkında bir blog ve "İnsanlar ayrıca şunu soruyor" bölümü gibi geniş bir dizi sonuç verir

Bilişsel Arama Platformunun Anahtar Özellikleri

Bilişsel arama platformları söz konusu olduğunda, bunları güçlü kılan birkaç öne çıkan özellik vardır:

Konuşma tarzı arama arayüzü: Bir arkadaşınızla konuşur gibi sorular sorun. Bilişsel arama motoruyla, *"2024'ün 3. çeyreğinde müşteri siparişleriyle ilgili tüm verileri göster" gibi ayrıntılı sorgular yapabilir ve ilgili sonuçları sunmak için gelişmiş arama özelliklerinin nasıl kullanıldığını izleyebilirsiniz

Birleştirilmiş arama: Bağlantısı kesik olsa bile birden çok sistem ve veritabanında arama yapın. Dosyalarınız bulut depolama alanında veya yerel sunucularda dağınık olsa bile, birleştirilmiş arama tüm kaynaklardan metin bulma ve çıkarma işlemini destekler

Gelişmiş arama seçenekleri: Ayrıntılı sonuçlara ihtiyacınız olduğunda, bilişsel arama çözümleri boole arama (AND, OR, NOT), anahtar kelime varyasyonları, tarih aralıkları ve daha fazlası gibi yönlü gezinme seçenekleri sunar. Ayrıca, tam olarak aradığınızı bulmak için belge türüne, yazara veya konuma göre de filtre uygulayabilirsiniz

Kişiselleştirme: ML ve bilgisayar görüşü ile platform, alışkanlıklarınıza ve tercihlerinize uyum sağlar. İş akışlarınızı anlayarak, arama motoru en alakalı bilgileri otomatik olarak ortaya çıkarır

Güvenlik ve gizlilik: Bilişsel arama, şifreleme, erişim denetimleri ve güvenli bağlantılar (ör. HTTPS) gibi güçlü güvenlik önlemlerini destekleyerek bilgilerinizin tehditlerden korunmasını sağlar

👀Biliyor muydunuz? 20. yüzyılın ortalarında, Noam Chomsky'nin 1957 yılında yayınlanan Syntactic Structures adlı eseri sayesinde bilişsel bilim ön plana çıktı. Genellikle "bilişsel devrim" olarak adlandırılan bu dönem, zihnimizin nasıl çalıştığını anlamaya odaklanarak, insanlar gibi düşünen ve bilgiyi işleyen teknolojilerin önünü açtı.

Bilişsel Arama Uygulamaları

Bilişsel arama, her türlü sektörde karşımıza çıkıyor ve farkına bile varmayacağınız şekillerde hayatı çok daha kolay hale getiriyor!

İşte bir ön izleme:

e-Ticaret

E-ticarette, bilişsel arama yaşınızı, cinsiyetinizi, konumunuzu, geçmiş satın alımlarınızı ve hatta bütçenizi inceleyerek seveceğiniz ürünleri önerir. Ayrıca, yazım hatası yaparsanız veya bir şey için farklı bir kelime kullanırsanız, yine de ne demek istediğinizi anlar ve tam olarak aradığınızı bulur.

📋Örnek: Amazon'un alışveriş alışkanlıklarınıza göre size tam olarak hangi ürünleri önereceğini nasıl bildiğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu, bilişsel aramanın işleyişidir.

Müşteri desteği

Bilişel arama, müşteri desteğini daha verimli hale getirir. Kullanıcıların self servis portallarda çözüm bulmasına yardımcı olan chatbotları destekler ve destek biletlerini otomatik olarak doğru takımlara yönlendirir. Bu da daha hızlı çözümler ve daha mutlu müşteriler anlamına gelir.

📋Örnek: Bir yazılım şirketi, yardım masasında bilişsel aramayı kullanarak müşterilerin "Bu hatayı nasıl düzeltebilirim?" gibi sorularını yazıp anında yanıt alabilmelerini sağlıyor.

Sağlık

Bilişsel arama, hasta kayıtlarını hızlı bir şekilde geri getirebilir ve karmaşık metin belgelerini analiz edebilir. Ayrıca, genetik bilgiler veya klinik çalışmalar gibi büyük tıbbi veri kümelerini analiz ederek hastalık modellerini ve salgınları tahmin edebilir ve hatta kişiselleştirilmiş tedaviler oluşturabilir. Dürüst olmak gerekirse, bu ilaç geliştirme alanında çığır açan bir gelişmedir.

📋Örnek: Doktorlar, "Hasta [X] kan testi ve CT tarama sonuçları" ifadesini girerek ihtiyaç duydukları kayıtların satır satır özetini alabilirler.

Kurumsal bilgi yönetimi

Kurumsal müşteriler için bilişsel arama, çalışanların bilgilerin nerede depolandığına bakılmaksızın doğru bilgileri hızla bulmasına yardımcı olur. Şirket politikaları, proje ayrıntıları veya sektör bilgileri arıyorsanız, bilişsel arama farklı departmanlardaki tüm bilgileri tek bir yerde toplar.

📋Örnek: Özellikle çalışanlar için yararlıdır; işyerinde yapay zekayı kullanarak izin politikaları veya eğitim kaynakları gibi sık sorulan soruların yanıtlarını saniyeler içinde bulabilirler.

Finans

Bilişsel arama, finans uzmanlarının dolandırıcılığı daha hızlı tespit etmesine, müşteri davranışlarını analiz etmesine ve daha akıllı yatırım kararları almak için verileri düzenlemesine yardımcı olur. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan bir finans asistanınız varmış gibi.

📋Örnek: Bir banka, bilişsel aramayı kullanarak olağandışı işlem modellerini tespit ederek dolandırıcılığı önleyebilir ve müşteri geçmişlerini hızlı bir şekilde analiz ederek kişiselleştirilmiş finansal ürünler sunabilir.

ClickUp ile Bilişsel Arama Uygulaması

Gerçeği kabul edelim: Dağınık bilgiler bir kabustur. Uygulamalar arasında geçiş yapmak, dosyaları aramak ve parçalanmış veriler arasında bağlantı kurmaya çalışmak verimliliği düşürür. Bu durum sinir bozucu, projeleri yavaşlatır ve işbirliğini gereğinden fazla zorlaştırır.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, günde ortalama 25 mesaj önemli görünmeyebilir, ancak çalışanların yaklaşık 5'te 1'i iş arkadaşlarına 50'den fazla mesaj gönderiyor. Bu mesaj alışverişi sadece dikkat dağıtıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hem gönderen hem de alıcı için ciddi verimlilik kaybına neden olabilir. Bilgi ararken gereksiz platformlar arasında geçiş yapmayı önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'ta bağlamı merkezileştirebilirsiniz. Görevlerinizi, dosyalarınızı ve konuşmalarınızı bir araya getirerek maksimum odaklanma ve verimlilik sağlar.

Takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına, verimliliği artırmasına ve iletişimi sorunsuz hale getirmesine yardımcı olan hepsi bir arada platform ClickUp'a giriş yapın.

Ama daha bitmedi!

ClickUp Brain ve ClickUp'ın yapay zeka destekli Bağlantılı Arama özelliği, bilişsel arama ilkelerini genişleterek çalışma alanlarındaki en büyük zorluk olan silo haline gelmiş bilgileri çözmek için tasarlanmış gelişmiş özelliklerdir. Bu sofistike arama yetenekleri, takımların projeleri verimli bir şekilde yönetirken belgeleri, verileri ve görevleri bulmalarını sağlar.

Brain'in bağlantılı yapay zekası iş yapma şeklinizi nasıl değiştiriyor?

Etkili bir bilgi tabanı oluşturun

Merkezi bir bilgi tabanı oluşturmak ClickUp Docs ile hiç bu kadar kolay olmamıştı. İster süreçleri belgeliyor ister kaynakları derliyor olun, Docs her şeyi tek bir yerde düzenler.

ClickUp Belgeleri ile bilgi tabanı içeriği genelinde iş akışlarını planlayın, oluşturun ve birbirine bağlayın

Belgeler ile şunları yapabilirsiniz:

Takım bilgileri, proje kılavuzları, SSS'ler, işe alım materyalleri ve daha fazlası için tamamen özelleştirilebilir belgeler hazırlayın

Belgeleri doğrudan görevlere, projelere veya gösterge panellerine bağlayın, böylece herkes bir bakışta bağlamı görebilir

Dış araçlara gerek kalmadan, satır içi yorumlar, düzenleme ve paylaşım seçenekleriyle gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Brain'i kullanarak, kurumsal bilgilerin içindeki devasa yığınlar içinde bile doğru belgeyi veya bölümü anında bulun

Bilgi tabanınız Belgeler ile çalışır hale geldiğinde, bir sonraki adım bu bilgiyi uygulamak için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanmaktır.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile işbirliği yapın ve etkili bir bilgi tabanı oluşturun

İşte ne demek istediğimiz 👇

Özelleştirilebilir şekiller, bağlayıcılar ve serbest formlu çizim araçlarıyla kavramları, iş akışlarını veya süreçleri haritalayın

Beyin fırtınası yaparken veya planlama yaparken, takımınız nerede olursa olsun düşüncelerini ekleyebilir, düzenlemeler yapabilir ve güncellemeleri anında görebilir

Geleneksel beyaz tahtalardan farklı olarak, her şey kaydedilir, aranabilir ve bağlantılıdır, böylece hiçbir şey kaybolmaz

Beyaz tahta öğelerini ClickUp Görevlerine dönüştürün veya sorunsuz yürütme için doğrudan projelerinize ve Belgelerinize bağlayın

ClickUp Beyaz Tahtalar ile herhangi bir beyaz tahta bileşenini eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürün

En iyi yanı ne mi? Tüm takımınızı beyaz tahtaya toplayabilir ve boş kavramlardan nihai uygulamaya geçmek için işbirliğine dayalı bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Sıfırdan bir bilgi tabanı oluşturmak zor bir iş gibi görünüyor, değil mi? Bir bilgi yönetim sistemine başvurun veya daha da iyisi, ClickUp Bilgi Bankası Şablonunu kullanarak zahmetsizce bir dijital kütüphane oluşturun ve düzenleyin. SSS, bilgi makaleleri ve kaynaklar için bölümler sayesinde süreci kolaylaştırın ve hemen başlayın!

Bilgi ve içgörüler parmaklarınızın ucunda

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: İş istasyonunuzda bir yerde olduğunu bildiğiniz bir bilgiyi bulmak için sonsuza kadar arama yaparken sinirlenir ve takılıp kalırsınız. Uygulamalar arasında geçiş yapmak, yığınla veriyi taramak ve sonunda ihtiyacınız olanı bulmak, verimli bir şekilde geçirebileceğiniz değerli zamanınızı alabilir.

👀Biliyor muydunuz? Gartner'ın son anketine göre, dijital çalışanların %47'si işlerini etkili bir şekilde yapmak için gerekli bilgi veya verileri bulmakta zorlanıyor.

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli Bilgi Yöneticisi, bu sıkıntıyı geçmişte bırakır. Brain'e bir soru sorun, o da belgelerinizi, yorumlarınızı, sohbetlerinizi, e-postalarınızı ve wiki sayfalarınızı tarayarak anında doğru cevapları sunar. Artık zaman kaybetmeyin, ihtiyacınız olan bilgiyi tam da ihtiyacınız olduğu anda alın.

ClickUp Brain'i kullanmaya başlayın ClickUp Brain'e işinizle ilgili her şeyi sorun ve saniyeler içinde içgörüler elde edin

Bizden daha çok, karar vericiler ClickUp'a güveniyor. ⬇️

ClickUp, projeleri yüksek doğrulukla zamanında tamamlamamıza ve teslim etmemize yardımcı oluyor. Artık daha organizeyiz ve projelerin yönetimi sorunsuz bir süreç haline geldiği için zaman çizelgemize daha fazla proje eklemeye hazırız.

ClickUp, projeleri yüksek doğrulukla zamanında tamamlamamıza ve teslim etmemize yardımcı oluyor. Artık daha organizeyiz ve projelerin yönetimi sorunsuz bir süreç haline geldiği için zaman çizelgemize daha fazla proje eklemeye hazırız.

Herhangi bir dosyayı anında bulun

Takımınızın en çok ihtiyaç duyduğu anda, belgelerin arasında bulamadığınız için bir dosyayı sıfırdan yeniden oluşturmak zorunda kaldınız mı? Artık buna gerek yok!

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile PDF'leri, belgeleri ve diğer dosya türlerini kolayca arayabilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Ayrı bir belge yönetim yazılımına ihtiyacınız yok. ClickUp, aramayı bağlı tüm çalışma alanınıza genişleterek, tek bir arayüzden tüm uygulamalarda belgeleri bulmanızı sağlar.

Favori uygulamalarınızı ClickUp'a bağlayın ve Bağlı Arama özelliğini kullanarak herhangi bir dosyayı anında bulun

Aslında, ClickUp, bilişsel arama ilkeleriyle mükemmel bir uyum sağlayarak verimliliği ve aramayı bir üst düzeye taşır. İşte nasıl: ClickUp, tüm kurumsal bilgilerinize tek bir yerden erişmenizi sağlayarak zaman ve enerji tasarrufu sağlar

ML ve NLP ile desteklenen ClickUp, bağlam farkında arama sonuçları sunarak en alakalı cevapları bulmanıza yardımcı olur

ClickUp, kaynakları merkezileştirerek tüm takımınızın ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı bir şekilde erişmesini sağlar

ClickUp, Google Drive, SharePoint, Figma, OneDrive, DropBox ve Slack gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur

ClickUp, bilgilerinizi güvende ve uyumlu tutmak için kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine sahiptir

Sonuç?

Bilgi aramada kazanılan zaman

Çalışan memnuniyetinde artış

Daha hızlı ve veriye dayalı kararlar

ClickUp ile kuruluşlar %30 zaman tasarrufu, çalışan memnuniyetinde artış, daha hızlı kararlar ve 40-50 kat yatırım getirisi ile önemli bir ROI elde eder

Zorluklar ve Dikkate Alınması Gerekenler

Bilişsel arama harikalar yaratabilse de, onu en verimli şekilde kullanmak için bazı yaygın AI zorluklarının üstesinden gelmeniz gerekir:

Uzmanlık ve maliyetler: Bilişsel arama sistemini oluşturmak, ayarlamak ve çalışır durumda tutmak çok fazla bilgi birikimi, zaman ve para gerektirir. Ve şunu da kabul edelim, bu iş için doğru yetenekleri bulmak zor olabilir

✅Çözüm: Her şeyi sıfırdan oluşturmak yerine, doğru aracı edinmeye ne dersiniz? ClickUp, yüksek ön maliyetleri atlamanıza, sürekli bakım masraflarından tasarruf etmenize ve özel uzmanlığa ihtiyaç duymamanıza olanak tanır. Böylece, en iyi yaptığınız işe odaklanabilir ve verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz!

Veri kümeleri: Makine öğrenimi (denetimli veya denetimsiz) için sistemin eğitimi için çok sayıda veriye ihtiyaç vardır. Ancak, en kaliteli veri kümelerine erişim sağlamak ve sisteme yeterli pratik imkanı sunmak zor olabilir

✅Çözüm: Verilerin standartlaştırılması, veri kümelerinin kalitesini artırabilir ve daha iyi eğitim sonuçları sağlayabilir. Bu, metin temizleme (özel karakterleri, durdurma kelimelerini kaldırma ve metni normalleştirme), belirteçleştirme ve lemmatizasyon ve özellik mühendisliği (ör. ham metinden veya meta verilerden anlamlı özellikler oluşturma) gibi teknikleri içerir.

Gizlilik ve güvenlik: Bilişsel arama sistemleri, tonlarca kullanıcı verisini analiz eder ve bu da güvenlik ve gizlilik konusunda önemli soruları gündeme getirir. Kullanıcılar, verilerinin yalnızca arama için kullanıldığını ve başka hiçbir amaçla kullanılmadığını bilmek ister

✅Çözüm: Şifreleme, erişim denetimleri ve güçlü parolalarla sağlam güvenlik önlemleri aldığınızdan emin olun. Ayrıca, kullanıcılarınıza verilerinin nasıl işlendiği konusunda açık olun. Bu şeffaflık güven oluşturur.

Bilişsel Aramada Gelecek Trendler

Bilişsel aramanın geleceği, çok modlu aramalar ile yazmanın ötesine geçiyor. Metin yerine görüntüler, ses veya hatta videolar kullanarak ihtiyacınız olanı bulduğunuzu hayal edin. Alexa, Google Assistant ve Google Lens gibi araçlar, sezgisel aramaların ne kadar kolay hale gelebileceğini şimdiden gösteriyor ve sonuçları almak için bir şey sormanıza, göstermenize veya oynatmanıza olanak tanıyor.

via The Keyword

Bilişsel arama, başta üretken yapay zeka olmak üzere daha derin yapay zeka entegrasyonları ile daha yaratıcı hale geliyor. Bu teknoloji, karmaşık içeriği parçalara ayırarak, birden çok kaynaktan gelen bilgileri birleştirerek ve alakasız ayrıntıları ortadan kaldırarak aramayı geliştirir. Google'ın AI Overviews (Yapay Zeka Genel Bakışları) buna bir örnektir.

Sonuç? Bilgiyi (ve cevapları) zahmetsizce bulmanızı sağlayan daha hızlı, daha özelleştirilmiş cevaplar.

ClickUp ile Tek Bir Kaynaktan Kurumsal Bilgiye Erişin

Bilişsel arama, birleşik bir arama deneyimi sunar. Takımların ilgili bilgileri bulması ve zaman kaybını önlemesi için paha biçilmez bir araçtır. Bilgi aramak kolaylaştığında, takımınız görevi yerine getirmeye, bir sonraki göreve geçmeye ve verimliliğini artırmaya odaklanabilir.

ClickUp gibi bilişsel arama fonksiyonlarını entegre eden bir proje yönetimi aracıyla, bilgiyi bulmak ve bilgi keşfini kolaylaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

ClickUp, iş akışlarını birleştirir, favori uygulamalarınızla bağlantı kurar ve işin yapıldığı yere arama özelliğini entegre ederek sizi içgörü arama ve verimlilik kaybı döngüsünden kurtarır.

ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin ve bağlantısız bilginin getirdiği büyük maliyetlere veda edin. 👋