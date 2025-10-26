10 AI Kurumsal Arama Kullanım Örneği

Her şirket gizli bir vergi öder: anında bulunması gereken cevapları aramak için harcanan zaman. Terabaytlarca veri, sayısız belge ve herkesin var olduğunu iddia ettiği ancak kimsenin konumlandıramadığı o önemli dosya var. Bu arada, takımınız bulması saniyeler sürmesi gereken bilgileri aramak için bütün bir öğleden sonrasını boşa harcıyor.

*yapay zeka kurumsal arama platformları, insanların ne aradığını anlayarak bu iş yükünü giderir.

Bunun nedeni, bağlamsal AI'nın tüm işinizi (verilerinizi, ş akışlarınızı ve araçlarınızı) anlamasıdır . Takımlarınızın gerçekten güvenebileceği akıllı çıktılar sunabilir.

İşte gerçek sorunları çözen 10 pratik AI kurumsal arama kullanım örneği. Ayrıca, ClickUp'ın kurumsal bilgi yönetimini nasıl kolaylaştırdığını da inceleyeceğiz. ​​​​​​​​​​​​​​​ 🌟

AI neden kurumsal aramayı dönüştürüyor?

Geleneksel kurumsal arama, boşluğa soru sormak gibi bir his verir. "Bütçe raporu" yazdığınızda, bu kelimeleri içeren 500 rastgele belge alırsınız.

AI bunu tamamen tamamlandı. 🤖

AI destekli kurumsal aramanın avantajları

Daha hızlı karar verme: Saatlerce klasörleri karıştırmak ve iş arkadaşlarınıza dosyaların nerede saklandığını sormak yerine, ihtiyacınız olan verileri saniyeler içinde bulun

Tekrarlanan işlerin azaltılması: Hazırladığınız sunumu daha önce başka birinin hazırladığını keşfederek, günlerce sürecek gereksiz çabaya kurtulun

Daha iyi işbirliği: Varlığından bile haberdar olmadığınız benzer projeler üzerinde işleyen ekip arkadaşlarınızla bağlantı kurun, böylece kaynakların paylaşımıyla daha güçlü sonuçlar elde edin

Gelişmiş verimlilik: Şirketinizin bilgi sistemlerinde dedektiflik yapmak yerine, düşünmeye ve yaratmaya zamanınızı ayırın

Gelişmiş bilgi saklama: Deneyimli çalışanların emekli olmadan önce uzmanlıklarını kaydedin ve gelecekteki takımlar için bu bilgileri aranabilir hale getirin

🧠 İlginç Bilgi: En eski kurumsal arama sistemlerinden biri, 1960'larda IBM STAIRS idi. Bu sistem, ana bilgisayarlarda çalışıyordu ve Google ortaya çıkmadan çok önce, araştırmacıların devasa yasal ve resmi metin arşivlerini taramasına olanak tanıyordu.

AI, kurumsal arama doğruluğunu nasıl iyileştirir?

AI, geleneksel arama motorlarının gözden kaçırdığı eş anlamlıları ve bağlamı anlar. Birisi "müşteri deneyimi metrikleri "ni aradığında , AI bunun farklı belgelerdeki "müşteri memnuniyeti puanları" veya "kullanıcı deneyimi verileri" ile bağlantı olduğunu anlar.

Makine öğrenimi algoritmaları, arama kalıplarını ve kullanıcı davranışlarını analiz ederek sonuçları sürekli olarak iyileştirir.

*doğal dil işleme ve derin öğrenme gibi AI teknikleri, konuşma tarzında sorguları mümkün kılar. Örneğin, "Tatil sezonunda en iyi performansı gösteren pazarlama kampanyaları hangileriydi?" gibi sorgular sorabilirsiniz

Ayrıca, AI arama motorları sorunuzun arkasındaki niyeti anlar ve birden fazla sistemden ilgili bilgileri ortaya çıkarır. Ayrıca, departmanınızı ve güvenlik seviyenizi bilir, erişebileceğiniz ve belirli rolünüz için kullanabileceğiniz bilgileri gösterir

Kuruluşun kolektif bilgi ve becerilerini araştırmak ve projelerin tam bağlamını anlamak inanılmaz derecede basit, sezgisel ve erişilebilir hale geliyor.

AI Kurumsal Arama ve Geleneksel Arama Karşılaştırması

İşte ikisinin nasıl karşılaştırıldığını gösteren hızlı bir karşılaştırma:

Kategori Geleneksel arama AI kurumsal arama Arama yöntemi Anahtar kelime tabanlı eşleştirme, tam kelimeleri veya kelime öbeklerini arar Niyetleri kavramak için doğal dil işleme (NLP) ve anlamsal arama anlayışı Sonuç kalitesi Genellikle alakasız uzun liste döndürür Sorgu için uyarlanmış doğrudan ve alakalı veriler sağlar Veri kapsamı Aynı anda tek bir platform veya silo ile sınırlıdır Birden fazla araç, uygulama ve veritabanında aynı anda arama yapın Bağlam farkındalığı Anlam veya ilişkilerin anlaşılmaması Sorguların ardındaki eş anlamlıları, ilgili kavramları ve bağlamı tanır Öğrenme yeteneği Statik; kullanımla sonuçlar iyileşmez Kullanıcı davranışlarından öğrenir ve zamanla uyum sağlar İşbirliği Takım ş Akışı için çok az destek veya hiç destek yok Paylaşılan bilgileri, proje güncellemelerini ve takım içeriklerini ortaya çıkarır Cevap verme süresi Daha yavaş; kullanıcılar sonuçları manuel olarak filtreler Daha hızlı; en alakalı içeriği ön plana çıkarır Kullanıcı deneyimi Temel ve işlem Kişiselleştirilmiş, sezgisel ve etkileşimli İş üzerindeki etkisi Zaman kaybı, dağınık bilgi ve düşük verimlilik Bilgiye dayalı kararlar, daha kısa arama süresi ve daha yüksek verimlilik

🧠 İlginç Bilgi: Kurumsal arama, beklenmedik yerlerde bile kullanılmıştır. BBC, gazetecilerin onlarca yıllık yayın metinlerini anında bulabilmelerini ve haber üretimini hızlandırabilmelerini sağlamak için kendi iç sistemini kurmuştur.

Anahtar AI Kurumsal Arama Kullanım Örnekleri

AI kurumsal arama yazılımı, takımların tüm departmanlarda bilgiye erişim şeklini dönüştürür.

Bu pratik uygulamalar, kuruluşların akıllı arama yetenekleri sayesinde gerçek sorunları nasıl çözdüklerini ve günlük ş akışlarını nasıl iyileştirdiklerini göstermektedir. 🧑‍💻

1. Özel müşteri hizmeti

airbnb aracılığıyla

🚩 Sorun: Müşteri hizmetleri temsilciniz, sinirli bir müşteri sorununu ikinci kez açıklarken üç ekranı yönetiyor. Temsilci, cevabın sistemde bir yerde olduğunu biliyor, ancak bunu bulmak için müşteri beklemede iken ürün kılavuzlarını, politika belgelerini ve önceki vaka notlarını tıklaması gerekiyor.

✅ Çözüm: AI kurumsal arama bu dinamiği değiştirir. Temsilciler, kapsamlı özel bilgilerini anında alır:

tamamlandı etkileşim geçmişi: *Önceki aramalar, sohbetler ve e-posta alışverişleri tek bir görünümde görüntülenir

Bağlamsal sorun eşleştirme: Sorun açıklamasına göre benzer çözülmüş vakalar otomatik olarak yüzeye çıkar

Akıllı kaynak önerileri: İlgili politikalar, prosedürler ve yetkilendirme düzeyleri manuel arama yapmadan görüntülenir

Departmanlar arası görünürlük: Teknik destek notları, fatura düzeltmeleri ve hesap değişiklikleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanır

Geleneksel arama, her sorguyu genel bir veritabanı araması gibi ele alır, ancak AI arama, özel müşteri hizmetlerinin gerektirdiği bağlamı ve aciliyeti anlar.

📌 Örnek: Bir otel rezervasyon platformundaki (Booking.com) müşteri hizmetleri takımları, AI aramayı kullanarak ev sahibi iletişimlerine, rezervasyon ayrıntılarına ve çözüm örneklerine anında erişebilir. Misafirler tesisle ilgili sorunları bildirdiğinde, AI temsilcileri saniyeler içinde ilgili ev sahibi politikalarını, benzer vaka çözümlerini ve uygun tazminat yönergelerini bulur.

💡 Profesyonel İpucu: İzinleri dikkatlice ayarlayın. Arama, gizli verileri ifşa ederse işe yaramaz, ancak kullanıcılar sürekli "erişim reddedildi" sonuçları görürse de aynı şekilde işe yaramaz. Dizinleme düzeyinde görünürlük ve veri güvenliği arasında denge sağlamak için BT ekibiyle birlikte çalışın.

2. Finansal veri analizi ve uyumluluk

Perakende operasyonlarındaki bütçe sapmalarının açıklamaları için ClickUp Brain'i talep edin

🚩 Sorun: Finans takımları her ay imkansız teslim tarihleri baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Yasal gereklilikler kusursuz doğruluk gerektirirken, yöneticiler raporları bir an önce almak istiyor. Analistler, liderlere değerli içgörüler sağlamaları gerekirken, uyumluluk veritabanlarını ve bütçe hesap tablolarını incelemek için saatler harcıyor.

✅ Çözüm: Kurumsal arama araçları, finansal ilişkileri ve düzenleyici bağlantıları anlar ve bu sayede saatlerce süren manuel işlerden tasarruf sağlar:

Entegre varyans analizi: Bütçe tahsisleri, gerçek giderler ve departman açıklamaları otomatik olarak bağlantı kurar

yasal tetikleyici tanıma:* Belirli arama sorguları, ilgili uyumluluk gerekliliklerini ve dosyalama son tarihlerini otomatik olarak gösterir

Tarihsel eğilim belirleme: Önceki dönemlerin iç verileri ve açıklayıcı notlar, güncel rakamlarla birlikte gösterilir

Çapraz fonksiyonel bağlam: E-posta tartışmaları, onay ş Akışları ve stratejik kararlar finansal verilerle bağlantılıdır

Bu kapsamlı görünüm, yöneticilerin panolarda sunum yaparken eksik bağlamı ortaya çıkaran takip soruları sorduğunda yaşanan utanç verici anları önler.

📌 Örnek: Perakende mağazalarının (Walmart gibi) finans takımları, gelişmiş AI arama özelliklerini kullanarak büyük perakende operasyonlarında bütçe sapmalarının nedenlerini bulabilir. Diğer yandan, analistler yatırımcı görüşmeleri hazırlarken belirli mağaza performans verilerini arar ve gelir dalgalanmalarını açıklayan bölge müdürü raporlarını, tedarik zinciri kesintilerini ve mevsimsel trend analizlerini anında bulur.

3. Google AI ile kurumsal arama

google Bulut aracılığıyla

🚩 Sorun: Çoğu arama sistemi şirketleri genel veritabanları gibi ele alır, ancak Google Cloud Search, farklı rollere farklı bilgiler gerektiği anlayır.

✅ Çözüm: İyi bir AI kurumsal araştırma sistemi, organizasyonel kalıplara ve bireysel iş tarzlarına uyum sağlar:

Rol tabanlı sonuç filtreleme: Pazarlama takımları aynı sorgu için yaratıcı varlıkları görürken, finans takımları bütçe verilerini görür

Çapraz platform zekası: Gmail tartışmaları, Drive belgeleri ve Takvim etkinlikleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlantı kurarlar

Öğrenme algoritmaları: Arama sonuçları, kullanıcı davranışlarına ve başarı gösteren bilgi keşif modellerine göre iyileştirilir

İzin farkındalığı: Sonuçlar, erişim kontrollerine uygun olarak, kısıtlı bilgiler için ilgili kişileri önerir

Google'ın makine öğrenimi, insanların gözden kaçırdığı bilgi ilişkilerini belirleyerek, geleneksel aramaların sağlayamadığı kapsamlı proje zekası oluşturur.

📌 Örnek: Saha Group bünyesindeki Tayland'ın önde gelen e-ticaret şirketi Shop Global için Google Cloud, müşterilerin "Bekarlığa veda partisi için şık bir şeyler göster" gibi doğal dil sorguları kullanmasına olanak tanır ve 1-2 dakika içinde doğru sonuçlar sunar. Bu çözüm, hem Tayca hem de İngilizce aramaları destekler ve Saha Group Fair '25 etkinliği sırasında 150.000 ziyaretçiyi başarıyla karşıladı.

🔍 Biliyor muydunuz? Google, 2002 yılında Search Appliance ürününü piyasaya sürdüğünde, bu ürün ofisinizin sunucu odasında duran parlak sarı bir mini buzdolabı gibi görünüyordu. 2018 yılında kullanımdan kaldırılana kadar, şirketlere gizli ağları içinde "Google benzeri" bir arama imkanı sunuyordu.

4. Uyum ve hukuki araştırma

lexisNexis aracılığıyla

🚩 Sorun: Hukuki araştırma, geleneksel olarak avukatların haftalarca yüzlerce dava örneği ve sözleşme örneğini okuması anlamına gelir. Ortaklar, AI'nın dakikalar içinde doğru bir şekilde tamamladığı araştırma için müşterilere binlerce dolar fatura eder.

✅ Çözüm: Akıllı AI arama şunları anlar:

Emsal desen tanıma: Anahtar kelime eşleşmesi yerine yasal ilkelere dayalı benzer vakalar ve ilgili kararlar ortaya çıkar

Madde ilişki haritası: Sözleşme aramaları hiyerarşileri, çapraz referansları ve ilgili hükümleri otomatik olarak anlar

Yargı yetkisi istihbaratı: Sonuçlar, farklı hukuk sistemleri ve mahkemelerdeki ilgili farklılıkları içerir

Dahili bilgi entegrasyonu: Şirket uzmanlığı, önceki argümanlar ve başarılı stratejiler, harici hukuk araştırmalarıyla bağlantı kurar

📌 Örnek: Hukuk firmaları karmaşık birleşme müzakerelerini yürütürken, avukatlar benzer anlaşma yapılarına, düzenleyici emsallere ve iç uzmanlığa hızlı bir şekilde başvurmalıdır. AI arama, önceki işlemlerden ilgili sözleşme maddelerini, SEC dosyalama gerekliliklerini ve farklı uygulama alanlarında benzer anlaşmalar üzerinde iş yapmış meslektaşları bulmalarına yardımcı olur.

5. İnsan kaynakları bilgi yönetimi

ClickUp Brain Kurumsal Arama Özellik Görsel

🚩 Sorun: İK departmanları her gün aynı soruları yanıtlarken, çalışanlar yoğun belgelerin arasında gömülü temel politika bilgilerini bulmakta zorlanıyor. Önemli güncellemeler, kimsenin okumadığı e-posta duyurularında kayboluyor ve bu da ilgili herkes için hayal kırıklığı yaratıyor.

✅ Çözüm: AI destekli bir iç arama motoru şunları sağlar:

Çalışanlar doğru politikayı tahmin etmek yerine konuşma tarzında sorular sorar

Cevaplar, çalışanların bireysel durumlarını, kıdemlerini, konumlarını ve seçtikleri yan hakları yansıtmaktadır

Son değişiklikler ve açıklamalar, standart politika bilgilerinin yanında gösterilir

📌 Örnek: Büyük çok uluslu şirketler, çalışanların aynı politika sorularını tekrar tekrar sormasından şikayetçidir. ClickUp gibi yapay zeka destekli bilgi tabanları sayesinde, çalışanlar "Yurtdışına seyahat ederken uzaktan iş yapabilirmiyim?" gibi konuşma tarzı sorular sorabilir ve iş seviyeleri, departman politikaları ve yerel iş kanunlarına göre kişiselleştirilmiş yanıtlar alabilirler.

6. Satış istihbaratı ve potansiyel müşteri yönetimi

ClickUp Brain ile satış ayrıntılarını ve güncellemeleri anında alın

🚩 Sorun: Satış temsilcileri, baskı altında anlaşmaları sonuçlandırmaya çalışırken potansiyel müşteri araştırması, rekabet istihbaratı ve ilişki geçmişi ile ilgilenir. En iyi temsilciler ansiklopedik hesap bilgisi geliştirir, ancak bu uzmanlık sıfırdan başlayan yeni takım üyelerine aktarılmaz.

✅ Çözüm: AI arama, tüm takımlar arasında satış zekasını demokratikleştirir:

Benzer hesaplardan elde edilen tamamlandı ilişki geçmişi, rekabetçi pozisyon ve başarı anlaşma stratejileri

İlgili kaynaklar, satış döngüsündeki potansiyel müşterinin pozisyonuna göre görüntülenir.

Son gelişmeler, fiyat değişiklikleri ve rekabetçi kazançlar/kayıplar otomatik olarak ortaya çıkar.

İlgili hesap deneyimi ve başarı anlaşma modelleri olan takım üyeleri

📌 Örnek: Kurumsal yazılım satış takımları, müzakereler sırasında müşteri bağlamını tam olarak kavrayamadıkları için genellikle anlaşmaları kaçırırlar. AI arama, temsilcilerin önemli satış toplantılarına katılmadan önce önceki müşteri etkileşimlerine, rekabet analizlerine ve benzer hesaplardan başarıyla sonuçlanan anlaşma stratejilerine hızlı bir şekilde erişmelerine yardımcı olur.

7. BT desteği ve sorun giderme

ClickUp Brain ile tekrarlayan BT sorunlarının giderme adımlarını takip edin

🚩 Sorun: BT destek, her teknik sorunun acil olduğu, ancak çözümlerin kesin teşhis gerektirdiği benzersiz bir baskı ile karşı karşıyadır. Teknisyenler belgeleri, önceki biletleri ve sistem günlüklerini ararken, hayal kırıklığına uğramış çalışanlar çözüm beklemektedir.

✅ Çözüm: AI intranet arama aracının özellikleri şunlardır:

Yapılandırmaya özgü kılavuz: Sorun giderme adımları, tam donanım ve yazılım yapılandırmalarına göre görüntülenir.

Çözümlerden desen öğrenme: Başarıyla sonuçlanan çözümler daha yüksek ağırlıkta değerlendirilirken, başarısız çözümler otomatik olarak daha düşük ağırlıkta değerlendirilir.

Kök neden analizi: Sistem, sorunlara neden olabilecek ilgili olayları, bağımlılıkları ve yukarı akış sorunlarıyla bağlantı kurar.

Satıcı entegrasyonu: Destek kişileri, garanti bilgileri ve üretici kılavuzları, Destek kişileri, garanti bilgileri ve üretici kılavuzları, iç süreç belgeleriyle birlikte görüntülenir.

📌 Örnek: Çalışanlar yazılım çökmeleri veya ağ bağlantı sorunları bildirdiğinde, BT teknisyenleri belirli hata mesajını arayabilir. Aynı durumlarda işe yarayan sorun giderme adımlarını, çakışmaya neden olabilecek son yazılım güncellemelerini ve satıcı destek belgelerini hemen bulabilirler.

8. Pazarlama varlık yönetimi

ClickUp Enterprise Arama ile bağlı uygulamalardan ve daha fazlasından sonuçlar alın

🚩 Sorun: Pazarlama ekipleri, platformlara, klasörlere ve takım sürücülerine dağılmış binlerce varlık oluşturur. Doğru görüntüyü, video klibi veya kampanya şablonunu bulmak, ekipler mevcut işin konumunu bulmak yerine yeniden oluşturmak zorunda kaldıklarında yaratıcı verimliliği öldürür.

✅ Çözüm: AI arama, pazarlama varlıklarını aşağıdakiler yoluyla gerçekten bulunabilir hale getirir:

Görsel içerik tanıma: Görsel öğelerin ve marka bileşenlerinin yapay zeka analizi sayesinde görüntüler ve video aranabilir hale gelir.

Performans entegrasyonu: Yüksek performanslı varlıklar, etkileşim metrikleri ve kampanya başarısına göre öne çıkar.

Kullanım modeli öğrenme: Başarıyla oluşturulan yaratıcı kombinasyonlar ve mevsimsel tercihler arama önerilerini etkiler.

📌 Örnek: Nike gibi küresel markalar, farklı bölgelerde ve spor kategorilerinde binlerce kampanya varlığı oluşturur. Pazarlama takımları, belirli görsel temaları veya sporcu içerikleri arayabilir ve içeriği yeniden oluşturmadan önceki başarılı kampanyalardan yüksek çözünürlüklü görüntüler, video klipler ve marka uyumlu materyaller bulabilir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %28'i düşüncelerini kendilerine saklamayı tercih ediyor veya toplantılarda fikirlerini paylaşmaktan çekiniyor. Ancak tüm harika fikirler toplantılarda yüksek sesle paylaşılmıyor; bazen gerçek deha, bir görev yorumunda veya unutulmuş bir dosyada gizli olabilir. Bir takım üyesinin aylar önce bir yorumda sessizce bir süreç iyileştirmesi önerdiğini veya bir toplantıya hiç sunulmayan bir belgenin içinde benzersiz bir çözüm paylaşımını hayal edin. ClickUp Brain'in Kurumsal Arama özelliği ile, bu katkıları çalışma alanınızın neresinde olursa olsun anında ortaya çıkarabilirsiniz. Bu, sözlü veya yazılı her fikrin erişilebilir ve uygulanabilir olduğu anlamına gelir; böylece takımınızın en iyi fikirlerini asla kaçırmaması sağlanır.

9. Proje yönetimi ve işbirliği

ClickUp Brain'in anlık güncellemeleriyle projelerinizi ilerletin

🚩 Sorun: Proje bilgileri genellikle e-posta dizileri, sohbet mesajları, paylaşılan belgeler ve proje yönetimi araçları arasında parçalanmış durumdadır. Takım üyeleri, kararları yeniden oluşturmak ve dijital çalışma alanlarında bir yerlerde bulunan bağlamı aramakla zaman kaybederler.

✅ Çözüm: AI arama, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin proje konuşmalarının bağlantısını kurar:

Kronolojik bağlam oluşturma: Kararlar, tartışmalar ve değişiklikler farklı platformlarda zaman çizelgesi sırasına göre görünür.

Uzmanlık belirleme: Benzer sorunları çözen takım üyeleri ve ilgili iç vaka çalışmaları otomatik olarak ortaya çıkar.

Karar gerekçelerinin korunması : Toplantı notları, e-posta onayları ve gayri resmi tartışmalar, resmi proje kararlarıyla bağlantılıdır.

Proje arası öğrenme: Benzer girişimlerden elde edilen başarı yaklaşımları ve yaygın tuzaklar, mevcut işe bilgi sağlar.

📌 Örnek: Tesla gibi şirketlerin mühendislik takımları, e-postalar, tasarım belgeleri ve toplantı notlarına dağılmış bilgilerle karmaşık araç geliştirme projeleri üzerinde iş yapar. Proje yöneticileri, belirli teknik kararları arayabilir ve tüm iletişim kanallarında tam tartışma geçmişini, onay gerekçelerini ve ilgili mühendislik seçimlerini bulabilir.

10. Araştırma ve geliştirme istihbaratı

Consensus aracılığıyla

🚩 Sorun: Ar-Ge takımları, rekabetçi gelişmelere ayak uydurmak için büyük miktarda bilimsel literatür, patent veritabanları ve iç araştırmaları inceler. İlgili önceki işleri gözden kaçırmak veya rekabetçi istihbaratı göz ardı etmek, yıllarca süren araştırma yatırımlarını ve milyonlarca dolarlık geliştirme maliyetlerini boşa çıkarabilir.

✅ Çözüm: Burada, LLM arama motorları şunları anlar:

Benzer zorlukları veya metodolojileri paylaşım alanlardaki araştırmalar otomatik olarak ortaya çıkar.

Patent başvuruları, akademik yayınlar ve sektördeki gelişmeler, iç araştırmalarla birlikte sunulmaktadır.

Önceki projelerden elde edilen başarı deneysel yaklaşımlar ve araştırma teknikleri, yeni girişimlere bilgi sağlar

Araştırma çakışma analizi sayesinde iç uzmanlık ve dış ortaklık olanakları görünürlük kazanır

📌 Örnek: İlaç şirketleri (Johnson & Johnson gibi), farklı tedavi alanlarında benzer moleküler hedefler üzerinde iş yapan çok sayıda araştırmacıya sahiptir. Bilim adamları, belirli bileşikleri veya araştırma metodolojilerini arayabilir ve ilgili iç projeleri, yayınlanmış literatürü ve kaçırmış olabilecekleri potansiyel işbirliği fırsatlarını keşfedebilirler.

ClickUp, AI Kurumsal Arama'yı Nasıl Destekliyor?

Kurumsal AI arama, günlük görevler, ürün belgeleri ve konuşma ile doğrudan bağlantılı olduğunda en iyi şekilde iş yapar.

ClickUp, AI aramasını işin her köşesine yayar, böylece farklı sektörlerdeki takımlar çalışma alanlarından ayrılmadan cevapları bulur ve bunlara göre hareket eder. Kısacası, tüm işlerinizi tek bir platformda birleştirerek gereksiz iş yükünü ortadan kaldırır.

Daha yakından bakalım! 👀

İşin her köşesini arayın

ClickUp Kurumsal Arama'yı kullanarak belgeler, görevler ve bağlı uygulamalar arasında sonuçları çekin

ClickUp Kurumsal Arama, görevlere, belgelere, yorumlara ve Google Drive, Jira, Figma ve GitHub gibi uygulamalara bağlanır. Bağlantılı Arama özelliği, tüm bu araçlarda bulunan dosyaları, konuşmaları ve proje güncellemelerini doğrudan ClickUp'tan gerçek zamanlı olarak aramanızı sağlar. Bu, çalışma alanınızdan hiç ayrılmadan bir Jira bileti, bir Figma tasarımı veya bir Google Drive belgesini hızlı bir şekilde bulabileceğiniz anlamına gelir.

Örnek: İç denetim için hazırlık yapan bir sağlık uyum görevlisi, "HIPAA eğitim kayıtları"nı arayabilir ve ClickUp Belge'de depolanan imzalı politika onaylarını, sistem güncellemeleriyle ilgili Jira biletlerini ve BT departmanından gelen görev yorumlarını anında görüntüleyebilir.

Tüm sonuçlar, kaynaklarına bağlantı verilmiş olarak ClickUp içinde bir arada görüntülenir. 🔗

Sorulara bağlam açısından zengin yanıtlar alın

ClickUp Brain, anahtar kelime eşleşmelerinin ötesine geçerek çalışma alanı içeriğinin özetlerini sunar.

✅ Şu komutu deneyin: Mühendislik, tasarım ve pazarlama görevlerinde 4. çeyrek lansmanını engelleyen faktörleri özetleyin.

ClickUp Brain'den farklı takımlardaki engelleri tek bir yanıtta özetlemesini isteyin

Örnek, bir SaaS lansmanı yürüten bir ürün pazarlama müdürü, "4. çeyrek sürümünü engelleyen nedir?" diye sorabilir. ClickUp Brain, gecikmiş tasarım görevlerinin, GitHub'da kaydedilmiş bekleyen hata düzeltmelerinin ve Docs'ta onaylanmamış kampanya metinlerinin bir özetini yanıt olarak verir. Müdür, lansman toplantısına tam olarak hangi darboğazların olduğunu bilerek girer.

Karmaşık, çok kaynaklı verileri analiz edin

Brain Max ile AI yayılmasına veda edebilirsiniz

ClickUp Brain MAX, birden fazla AI modelini ve veri kaynağını tek bir yerde birleştiren bir masaüstü yardımcı programıdır. Takımlar, ChatGPT, Gemini, Claude ve farklı sürücüler veya biletler arasında gidip gelmek yerine, uzun sorguları doğrudan ClickUp içinde çalıştırır.

✅ Bu komutu deneyin: Belge, Jira sorunları ve Google Drive geri bildirim formlarından gelen gecikmeli sevkiyat şikayetlerini analiz edin. Sıklıklarına göre tekrarlanan temaları listeye alın.

ClickUp Brain MAX ile AI modellerini ve veri kaynaklarını birleştirin

Örnek, bir e-ticaret operasyonları yöneticisi, "Son üç ayda geciken gönderilerle ilgili müşteri şikayetlerindeki eğilimleri göster" diyebilir Brain MAX, bilet günlükleri içeren belgeleri, lojistik tarafından kaydedilen Jira sorunlarını ve geri bildirim içeren ClickUp Formlarını arar, ardından depo darboğazları ve nakliye gecikmeleri gibi tekrarlayan nedenleri vurgular. Bu yardımcı program, AI'nın yayılmasını önleyerek takımın halihazırda işlediği yerde yapılandırılmış içgörüler sunar.

Sesli arama yapın

ClickUp Talk to Metin ile hareket halindeyken sorgular yapın ve anında güncellemeler alın

ClickUp'taki Talk to Text özelliği, sorguları ellerinizi kullanmadan yapmanızı sağlar. İşte nasıl:

Örnek: Müşteri ziyaretleri arasında seyahat eden bir alan satış müdürü, "Bu ay sözleşme aşamasına geçen kurumsal hesapları göster" diyebilir ve ClickUp içinde canlı güncelleme alabilir. Sonuçlar, boru hattındaki görevleri, müşteri aramalarından alınan notları ve Google Drive'dan bağlantılı teklifleri içerir. Daha fazla bilgi için bu video'yu izleyin:

💡 Profesyonel İpucu: Takımlarınızı aramayı paylaşılan bir bellek gibi kullanmaya teşvik edin. Sistemin sürekli gelişmesi için onlara etiket eklemeyi, başlıkları güncellemeyi ve SSS'lere katkıda bulunmayı öğretin. Arama, onu besleyen kişiler kadar akıllıdır.

Özel bilgilerini doğru ve erişilebilir tutun

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile müşteri kılavuzlarını aranabilir bir merkezde düzenleyin

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, SSS'leri, sorun giderme kılavuzlarını ve özellik tanıtımlarını aranabilir bir merkezde düzenler.

Bir FinTech destek ekibi, hesap kurulum, güvenlik kontrolleri ve hata giderme ile ilgili ayrıntılı kılavuzları kaydedebilir. Destek sohbeti sırasında, bir temsilci Kurumsal Arama'ya "iki faktörlü kimlik doğrulama sıfırlama" yazabilir ve kılavuzu doğrudan şablondan görüntüleyebilir.

Bu örnekler, adımları anında paylaşım yaparak yanıt süresini kısaltır ve kurumsal bilgi yönetiminde yapay zeka ile müşteri güvenini artırır.

Bir ClickUp kullanıcısı paylaşım yapıyor:

ClickUp, hedefe sadık kalarak, iş faaliyetlerimizin hemen hemen her yönünü yönetebileceğimiz hepsi bir arada bir çözüm olmuştur. Buna web tasarım projeleri, arama motoru optimizasyonu müşterileri, sosyal medya yönetimi ve diğer iki bağlı şirketin iş yönetimi gibi konular dahildir.

Ölçeklenebilir bir iç referans oluşturun

Ücretsiz şablonu indirin Hızlı takım erişimi için ClickUp Wiki şablonunu kullanarak dahili süreç kitaplıkları oluşturun

ClickUp Wiki Şablonu, iç politikalar ve süreçleri tek bir alana depolar ve operasyonlar değiştikçe gelişir. Liderlik, güvenlik standartlarını güncellediğinde veya sorumluluğu yeni bir departmana devrettiğinde, wiki bu değişiklikleri anında yansıtır.

Bir imalat şirketinde, "ekipman denetim kontrol listesi"ni arayan bir güvenlik görevlisi, en son adım adım süreci, her denetim döngüsü için bağlantılı görevleri ve sahip iletişim bilgilerini alır. Kurumsal Arama, yeni çalışanların iş arkadaşlarından yardım istemelerine gerek kalmadan tam olarak ihtiyaç duydukları politikayı veya ş Akışını sağladığından, yeni çalışanlar daha hızlı adapte olur.

🧠 İlginç Bilgi: 1970'lerde, kurumsal arama sistemleri mikrofilm ve ana bilgisayar hibritleri üzerine kurulmuştu ve devlet çalışanları bilgisayar indekslerini kullanarak film makaralarını arayabiliyorlardı. Bu sistem çok yavaştı, ancak o zamanlar devrim niteliğindeydi.

AI Kurumsal Arama'da Sık Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların Çözümleri

AI kurumsal arama, bilgi erişimini dönüştürebilir, ancak kuruluşların dikkatle yönetmesi gereken zorluklar da ortaya çıkarır.

⚠️ Zorluk #1: Hassas verilerin korunması

Kurumsal arama çözümleri genellikle her dosya, mesaj ve proje kaydına erişir, bu da gizli bilgilerin açığa çıkma riskini artırır. Örneğin, hukuk ekibi sözleşme taslaklarının genel arama sonuçlarında görünmesini istemez.

🟢 Çözüm: Çözüm, güçlü erişim kontrolleri ve uyumluluk standartlarında yatmaktadır. Şirketler, hassas materyalleri korumak için rol tabanlı izinler, şifreleme ve denetim günlüklerine ihtiyaç duyar. ClickUp, SOC 2 uyumluluğu, ayrıntılı izinler ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile bunu destekleyerek, kurumsal AI odaklı keşif için daha güvenli bir temel sağlar.

⚠️ Zorluk #2: Sonuçların güvenilirliğini korumak

AI araçları hızlı bir şekilde özetleme yapabilir, ancak eski belgelerden alıntı yaparlarsa takımlar sonuçlara olan güvenlerini kaybederler. Bir mühendislik yöneticisi, eski sprint notlarının mevcut önceliklere etki etmesini istemez.

🟢 Çözüm: Aramayı canlı belgelere ve aktif ş akışlarına bağlamak bu tuzağı önler. Statik yüklemeleri taramak yerine, sonuçlar mevcut projelerle bağlantılı kalır. ClickUp'ta arama, görevler ve belgelerle doğrudan bağlantılıdır, böylece en son güncellemeler her zaman ilk sırada görünür.

⚠️ Zorluk #3: Özel dilin kullanımı

Genel AI modelleri, kısaltmalar ve alana özgü terminolojiyle zorluk yaşar. Örneğin, sağlık hizmetlerinde "RA", bağımlılık halinde romatoid artrit veya düzenleyici işler anlamına gelebilir.

🟢 Çözüm: Kuruluşlar genellikle özel modeller eğitir veya iç dili yansıtan sözlükler sağlar. AI'yı şirket wiki'si veya bilgi tabanı gibi doğrulanmış referans materyalleriyle eşleştirmek, sonuçların takımın gerçekte nasıl işlediğiyle uyumlu olmasını sağlar.

⚠️ Zorluk #4: Çalışanlar arasında benimsenmeyi teşvik etmek

En gelişmiş AI arama bile, başka bir platform gibi hissettirirse başarısız olur. Çalışanlar, cevapları bulmak için günlük kullandıkları araçları terk etmek istemezler.

🟢 Çözüm: En etkili yaklaşım, AI aramayı halihazırda kullanılmakta olan temel sistemlere (görev yönetimi, belge araçları veya iletişim merkezleri) entegre etmektir. Bu şekilde, arama mevcut ş akışlarının içinde yer aldığı için benimsenme süreci doğal bir şekilde gerçekleşir.

AI Destekli Kurumsal Aramada Gelecekteki Trendler

AI işyeri aramasının bir sonraki dalgası, hassasiyet, entegrasyonlar ve doğal etkileşime doğru ilerleyecektir. Dikkat edilmesi gereken bazı trendler şunlardır:

Rol farkındalıklı kişiselleştirme : Bu, aynı sorgunun kimin sorduğuna bağlı olarak farklı cevaplar ürettiği anlamına gelir. Bir finans analisti ve bir pazarlama müdürü, ikisi de "4. çeyrek tahmini" yazıp kendi fonksiyonlarına uygun sonuçlar alabilirler

Çoklu model düzenleme : Tek bir AI sağlayıcısına güvenmek yerine, kurumsal arama farklı modellerin güçlü yönlerini bir araya getirecektir: birinden akıl yürütme, diğerinden özetleme ve üçüncü birinden dil anlama

Sesli ve konuşma girişi: Satış takımları seyahat ederken hesap güncellemelerini isteyebilir ve proje liderleri toplantı notlarını sözlü olarak kaydederek doğrudan aramaya aktarabilir

örnek olarak, ClickUp Talk to Metin'i kullanan takımlar, klavye kullanmadan %400 daha fazla yazıyor ve günde 1 saate kadar zaman kazanıyor. * Değişim, işin yapıldığı her yerde bilgiye kesintisiz ve güvenlikli erişim yönünde ilerliyor.

Aramadan Eyleme ClickUp ile

AI destekli kurumsal arama giderek daha akıllı hale geliyor, ancak gerçek değeri sonuçlar işi ilerlettiğinde ortaya çıkıyor. Takımlar güvenlik, daha hızlı içgörüler ve mevcut işbirliği yöntemlerine uyan araçlar istiyor.

ClickUp bu bağlantıyı hayata geçiriyor.

Kurumsal Arama, canlı görevleri ve Belgeleri gösterir, böylece sonuçlar unutulmuş dosyalar yerine mevcut projeleri yansıtır. ClickUp Brain ve Brain MAX, liderlerin ve takımların uygulamalar arasında geçiş yapmadan geniş bilgi birikiminden anlam çıkarmalarına yardımcı olur.

Talk to Text bir adım daha ileri giderek, hızlı düşünceleri ve alan güncellemelerini, takımların her hafta saatlerce zaman kazanmasını sağlayan aranabilir kayıtlara dönüştürür. Şablonlar aracılığıyla yapılandırılmış kaynaklar ekleyin ve AI, kuruluşunuzla aynı dili konuşmaya başlasın.

Neden bekliyorsunuz? Hemen ClickUp'a kaydolun! 📋