2025'in En İyi 10 Konferans Görüşmesi Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Video konferans uygulamalarını nasıl kullanacağımızı öğrenmeye çalıştığımız pandeminin ilk günlerini kim unutabilir? O günden bu yana dünya çok yol kat etti, ancak bireyler, işletmeler ve etkinlik planlayıcıları bağlantıda kalmak için hala video ve sesli konferanslara güveniyor. ?

Ancak mevcut video konferans aracınız artık işinizi görmüyor olabilir. Ya da belki de önlemlerinizi artırıyorsunuz ve daha güvenlik odaklı bir çözüme ihtiyacınız var. Neyse ki, piyasada birçok seçenek mevcut. İhtiyacınıza en uygun web konferans aracını seçmeniz yeterli.

Peki, konferans görüşme araçlarında nelere dikkat etmelisiniz? Bu kılavuzda, olmazsa olmaz özelliklerin hızlı bir kontrol listesini ve 2024 yılının en favori 10 konferans görüşme hizmetini bulabilirsiniz.

Konferans Görüşme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Net ses kalitesine sahip mobil cihazlara uygun bir konferans görüşmesi çözümü veya sağlam bir çevrimiçi etkinlik konferans çözümü arıyorsanız, birçok işbirliği aracı mevcuttur. Özel kullanım durumunuz ne olursa olsun, en azından aşağıdaki sesli konferans özelliklerine sahip bir yazılımı tercih etmenizi öneririz:

Video ve ses kalitesi : Yüksek kaliteli ses ve görüntü kalitesi vazgeçilmezdir. Sonuçta, birini göremez veya duyamazsanız, sanal toplantının ne anlamı kalır? HD video ve net sesli konferans sağlayan, toplantılarınızın yüz yüze etkileşimlere olabildiğince yakın olmasını sağlayan bir yazılım arayın

Kullanım kolaylığı: En iyi konferans görüşmesi yazılımı son derece sezgisel ve gezinmesi kolay olmalıdır. Çözümünüzün kurulum süreci basit ve kullanıcı arayüzü kolay olmalıdır. Tüm takım üyeleri, teknolojiye ne kadar aşina olduklarına bakılmaksızın yazılımı kullanabilmelidir

Cihaz uyumluluğu: Uyumluluk, konferans görüşme hizmetleri için çok önemlidir. Takımınız muhtemelen masaüstü veya mobil uygulama üzerinden oturum açacağından, çözüm çeşitli işletim sistemleriyle uyumlu olmalıdır. Masaüstü sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulaması da içeren bir yazılım arayın

İşbirliği özellikleri: Konferans görüşmesinin hedefi, diğer kişilerle bir araya gelmektir. Ekran paylaşımı, beyaz tahta beyin fırtınası oturumları, gerçek zamanlı mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi Konferans görüşmesinin hedefi, diğer kişilerle bir araya gelmektir. Ekran paylaşımı, beyaz tahta beyin fırtınası oturumları, gerçek zamanlı mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi takım iletişim araçlarını tercih edin. Bu yazılımla konferanslar ve etkinlikler düzenlemek istiyorsanız, katılımı artırmak için küçük grup odaları ve anketler gibi özellikleri arayın

Entegrasyonlar : En iyi konferans çözümleri, ClickUp (ahem), Slack, Google Takvim ve Salesforce gibi halihazırda kullandığınız araçlarla entegrasyonlara sahiptir

Güvenlik: "Zoom bombardımanı" günlerini hatırlıyor musunuz? Bu trendi kaçırmadık, ancak güvenlik değerinin önemini gösterdi. Hassas bilgilerle çalışıyorsanız, uçtan uca şifreleme ve güvenli konferans hatları sunan konferans görüşmesi yazılımını seçin

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Konferans Görüşmesi Yazılımı Çözümü

Arayanlar, kristal netliğinde ses ve video kalitesi bekler. İşletmeniz için en iyi seçeneği bulmak üzere bu 10 onaylanmış konferans görüşmesi aracından birini seçin.

1. Zoom

İş Yeri Video Konferansı için En İyisi

zoom aracılığıyla

Zoom, pandemi iletişiminde öncü bir rol oynadı, bu nedenle bir numaralı yerimizi hak ettiği şüphe götürmez. Video sohbet aracı olarak başlayan bu hizmet, beyaz tahta, takım sohbetleri, video görüşme kaydetme ve hatta VoIP telefon sistemi gibi özelliklerle çok daha fazlasına dönüştü. ☎️

Zoom en iyi özellikler

Toplantı analizleri , özetler ve daha fazlasını oluşturmak için Zoom AI Companion aracını deneyin

Zoom Events ile tek oturumlu etkinlikler veya web seminerleri düzenleyin

AI sanal temsilcileriyle eksiksiz, size özel bir iletişim merkezi oluşturun

Hibrit çalışma için bulut tabanlı Zoom Çalışma Alanları oluşturun

Zoom sınırlamaları

Bazı kişiler Zoom'un biraz pahalı olduğunu söylüyor

Diğer Zoom müşterileri daha fazla entegrasyon ve daha iyi dokümantasyon istediklerini söylüyor

Zoom fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına yıllık 149,90 $

İş: 219,90 $/yıl/kullanıcı

Business Plus: 269,90 $/yıl/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (53.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

2. GoTo Meeting

Çeşitli İletişim İhtiyaçları Olan Kurumsal Takımlar İçin En İyisi

goTo Meeting aracılığıyla

GoTo Meeting, telefon görüşmeleri, çevrimiçi etkinlikler, dijital eğitim ve hatta uzaktan BT erişimi için çözümler içeren daha geniş GoTo ürün paketinin bir parçasıdır. GoTo Meeting, kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine sahip bir konferans görüşme aracıdır ve bu özelliği sayesinde büyük işletmeler için idealdir.

GoTo Meeting en iyi özellikler

Tüm GoTo özelliklerini yönetmek için tek bir GoTo yönetici hesabı oluşturun

GoTo Meeting, VoIP için yerleşik arka plan gürültüsü bastırma ve ses özelliğine sahiptir

Ekranınızı paylaşın, oturum içi sohbet düzenleyin ve ayrı toplantı odaları oluşturun

GoTo Meeting, tek oturum açma, şifreleme ve toplantı kilitleri gibi güvenlik özelliklerine sahiptir

GoTo Meeting sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Office 365 ile daha etkili bir şekilde entegre olmasını istiyor

Bazı müşteriler, GoTo Connect'in GoTo Meeting'in tüm özelliklerine sahip olduğunu söylüyor, bu nedenle bu çözüm biraz gereksiz olabilir

GoTo Meeting fiyatlandırma

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GoTo Meeting puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (11.500+ yorum)

3. Google Meet

Takımlar için en iyisi Google Suite ile entegre

google aracılığıyla

Tüm verileriniz Google bulutunda mı? Öyleyse Google Meet sizin için ideal bir seçimdir. Bu konferans görüşmesi yazılımı, tüm Google özellikleriyle ve birçok üçüncü taraf uygulamayla entegre olarak daha az sorunla daha iyi toplantılar gerçekleştirmenizi sağlar.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı video görüşmeleri ve telefon görüşmeleri planlayın veya video mesajları kaydedin

Google Meet, tüm cihazlardan erişilebilir ve masaüstü cihazlara yazılım yüklemeye gerek olmadan çalışır

Tüm video görüşmelerinde 4K video kalitesi ve stilize arka planlar ve stüdyo aydınlatması ekleme seçeneği mevcuttur

Meet'te Google Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar ve daha fazlasında işbirliği yapın

Google Meet sınırlamaları

Google Meet, bir görüşmede olabilecek katılımcı sayısını sınırlar

Diğer Google çözümlerini kullanmıyorsanız Meet'i kullanmak mantıklı olmayabilir

Google Meet fiyatlandırma

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Meet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.600'den fazla yorum)

4. Microsoft Teams

Takımlar için en iyisi Microsoft Yazılımıyla Entegre

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, özellikle güvenlik odaklı kurumsal müşteriler için son derece popüler bir sohbet ve video konferans çözümüdür. Anlık mesajlaşma, ekran paylaşımı, dijital ortak masa ve sanal etkinlikler dahil olmak üzere bir dizi özellik ile birlikte gelir.

Takımların en iyi özellikleri

Microsoft, fiziksel konferans odaları için hoparlörler gibi sanal toplantı cihazları sağlar

Teams, 1.000 kişiye kadar sanal konferans ve web semineri ile 10.000 kişiye kadar yayınları destekler

Excel sayfalarını, Word belgelerini ve diğer Microsoft özelliklerini gerçek zamanlı Teams video sohbetinde düzenleyin

Takımlar çevrimiçi planlama uygulamasını kullanarak takip toplantılarını hızlıca planlayın

Takım sınırlamaları

Teams o kadar güvenlidir ki, dış paydaşlarla işbirliği yapmak zor olabilir

Bazı kullanıcılar, takip toplantı planlayıcısının her zaman işe yaramadığını söylüyor

Takımlar fiyatlandırma

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 10,62 $, yıllık faturalandırılır

Takım değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (14.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (9.300+ yorum)

5. FreeConferenceCall. com

En Uygun Fiyatlı Konferans Görüşmesi Çözümü

Ücretsiz bir konferans görüşmesi aracı mı arıyorsunuz? Adında "ücretsiz" kelimesi geçiyor, bu yüzden FreeConferenceCall.com'un bu alanda popüler bir çözüm olması şaşırtıcı değil. Aslında "ne kadar ödeyebilirseniz o kadar ödeyin" modeliyle çalışır, bu yüzden platformu desteklemek isterseniz ödeme yapma seçeneğiniz vardır. FreeConferenceCall. com, sesli konferans, kayıt, ekran paylaşımı ve video konferans gibi temel özellikleri içerir. Çok fazla özelliği olmayabilir, ancak bu temel çözüm küçük işletmeler için yeterince iyidir.

FreeConferenceCall. com en iyi özellikler

Tek bir toplantıda 1.000 katılımcıya kadar barındırın

Çizim araçlarını kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Sunumları kaydedin ve canlı yayın olarak paylaşın

Tüm grupla veya grup üyeleriyle bire bir sohbet edin

FreeConferenceCall. com sınırlamaları

Arayüz biraz eski

"Ödeyebildiğiniz kadar ödeyin" olduğu için, bu hizmet tam anlamıyla ücretsiz bir konferans görüşmesi hizmeti değildir

Birkaç kullanıcı, platformun ara sıra aramaları düşürdüğünü söylüyor

FreeConferenceCall. com fiyatlandırma

Ödeyebileceğiniz kadar ödeyin

Önerilen tutar: 4 $/ay

Ortalama tutar: 8,21 $/ay

Piyasa Fiyatı: 15 $/ay

FreeConferenceCall. com puanlar ve yorumlar

G2: Yok

Capterra: 4,6/5 (370+ yorum)

6. Dialpad

AI tabanlı transkripsiyon ve uzaktan işbirliği için en iyisi

dialpad aracılığıyla

Dialpad, AI öncelikli bir konferans görüşme hizmeti olarak yeniden markalandı ve bu da onu rakiplerinden kesinlikle ayırıyor. Dialpad'den ayrılmadan canlı AI transkripsiyonlarının, tek tıklamayla video konferansların ve gerçek zamanlı işbirliğinin keyfini çıkarın. ?‍?

Dialpad en iyi özellikler

Dialpad arka planınızı, bekleme müziğinizi ve toplantı URL'lerinizi kişiselleştirin

Microsoft 365, Google Takvim, Salesforce ve daha fazlasıyla entegre olur

Dialpad, gündemleri ve kaynakları yönetmek için eklentilere sahiptir

Tüm toplantılara zaman sınırı ekleyerek fazla mesai yapmayı bırakın

Dialpad sınırlamaları

Bazı aramalar kesik kesik olabilir

Bazı müşteriler, Dialpad aramalarının ya gelmediğini ya da periyodik olarak kesildiğini söylüyor

Dialpad fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)

7. RingCentral

ringCentral aracılığıyla

RingCentral, bir iletişim merkezi çözümü olarak bilinir, ancak video konferans ve telefon görüşmeleri için de popülerdir. Dijital etkinlikler ve web seminerleri düzenleyin, satış görüşmelerinizden gelir bilgileri elde edin ve bulut üzerinden belgeleri güvenli bir şekilde fakslayın.

RingCentral en iyi özellikler

RingSense for Sales, satış görüşmelerini analiz eder ve iyileştirme fırsatları önerir

RingCentral'ın yapay zeka aracı, otomatik olarak transkriptler, özetler ve daha fazlasını oluşturur

RingCentral Gelişmiş İş SMS'lerini kullanarak hem çalışanlarınızla hem de müşterilerinizle iletişim halinde kalın

Neden faks makinesi satın almalısınız? RingCentral, belgeleri bulut üzerinden fakslamanıza olanak tanır

RingCentral sınırlamaları

Entegrasyonları her zaman istikrarlı değildir

Bazı kullanıcılar, RingCentral'ın kalitesinin Zoom ve Microsoft Teams gibi sağlayıcıların gerisinde olduğunu düşünüyor

RingCentral fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Ultra: Kullanıcı başına aylık 35 $, yıllık faturalandırılır

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (350 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.100+ yorum)

8. Nextiva

CRM Entegrasyonları ile Kapsamlı İş İletişimi için En İyisi

nextiva aracılığıyla

Nextiva'nın konferans görüşme yazılımı, hem iç hem de dış konuşmaları destekler. Ses, video ve mesajlaşma araçlarının yanı sıra analitik, müşteri anketleri ve iş akışı otomasyonu ile birlikte gelir.

Nextiva'nın en iyi özellikleri

Fiziksel ofisinizde bir telefon sistemine mi ihtiyacınız var? Nextiva ile hızlıca kurun

Nextiva, itibarınızı, sosyal medyayı ve müşteri hizmetleri merkezinizi yönetmek için bir iletişim merkezidir

Sürükle ve bırak ş Akışı dizileriyle iletişimi otomatik hale getirin

Call Pop'u kullanarak müşterinin sizinle olan geçmişini hızlı bir şekilde görüntüleyin

Nextiva sınırlamaları

Birkaç kullanıcı sorun giderme ve müşteri desteği ile ilgili sorunlardan bahsetmektedir

Diğerleri, uygulama sürümünde sık sık sorunlar olduğunu söylüyor

Nextiva fiyatlandırma

Temel: 20,74 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24,09 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 30,79 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Nextiva puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (510+ yorum)

9. ClickMeeting

Çevrimiçi etkinlik planlayıcıları ve gelir getirici toplantılar için en iyisi

via ClickMeeting

ClickMeeting, gelir getirici toplantılara odaklanan farklı bir konferans hizmetidir. Etkinlik planlayıcısıysanız, bu platformu mutlaka denemelisiniz. Pazarlama demoları, çevrimiçi eğitim oturumları veya bütçenizi zorlamayacak dev sanal etkinlikler oluşturun.

ClickMeeting'in en iyi özellikleri

Canlı sunumların baskısından kurtulmak için Otomatik Web Seminerleri özelliğini kullanın

Potansiyel müşteri oluşturma araçları olarak isteğe bağlı web seminerleri ve video içerikleri sağlayın

Para kazandıran web seminerleri için ödemeleri kolayca işleyin

Özel bir bekleme odası ve toplantı gündemi oluşturun

ClickMeeting sınırlamaları

ClickMeeting, diğer konferans görüşme yazılımları kadar özelleştirilebilir değildir

Bazı kullanıcılar video kalitesinin her zaman en iyi olmadığını söylüyor

ClickMeeting fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Canlı: 10 kullanıcı için aylık 26 $, yıllık faturalandırılır

Otomatik: 10 kullanıcı için aylık 42 $, yıllık faturalandırılır

Özel plan: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickMeeting puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (220+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (130+ yorum)

10. Vast Conference

Profesyonelce Yönetilen Video Sohbetler ve Canlı Yayınlar için En İyisi

vast Conference aracılığıyla

Vast Conference, profesyonel düzeyde aramalar, canlı yayınlar ve video sohbetler için bulut tabanlı bir çözümdür. Dinleyicileriniz için bir üst düzey deneyim yaratmak istiyorsanız, Vast Conference'ın profesyonel operatörlerini işe alın. Tüm teknik ayrıntılarla onlar ilgilenir ve tüm katılımcıları karşılar, böylece siz aramanın özüne odaklanabilirsiniz.

Vast Conference'ın en iyi özellikleri

Canlı veya önceden kaydedilmiş videoları yüzlerce kişiye aktarın

70'ten fazla ülkede yerel erişim ve arama yapın

Web tarayıcınız üzerinden video toplantılarına bağlanın; özel bir yazılım indirmenize gerek yok

Vast Conference, Outlook, Google ve Microsoft 365 takvimleriyle entegre olur

Vast Conference sınırlamaları

Çok fazla yorum yok

Bazı kullanıcılar saat dilimlerinin biraz kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor

Vast Conference fiyatlandırma

Kullandıkça Öde: Kullanıcı başına dakika başına 2 sent

Temel özellikler: 13,19 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Standart: Kullanıcı başına aylık 17,59 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: 35,19 $/ay kullanıcı başına, yıllık faturalandırılır

Vast Conference derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,5/5 (5+ yorum)

Bu listede yer alan 10 konferans görüşmesi hizmeti, ekibinizin nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını sağlar. Ancak bu yazılım, ekip işbirliğinin her yönünü ele alamaz. Belgeleri, ekip sohbetlerini, etkinlik projelerini ve verileri düzenlemeniz gerektiğinde ClickUp'ı tercih edin. ?

E-posta zincirine veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı doğru bir şekilde iletmek için ekran kayıtlarını Clip by ClickUp ile paylaşın

ClickUp, evrenin en favori proje yönetimi uygulaması olabilir, ancak aynı zamanda herhangi bir konferans görüşmesi yazılımına da mükemmel bir eşlikçidir. Etkileyici sayıda çözümle entegre olduğumuzdan, ClickUp'ı video veya sesli konferans çözümünüzle entegre etme olasılığınız yüksektir.

Çoğu video konferans çözümü kayıt ve transkripsiyona izin verir, ancak aradığınızı bulmak için yüzlerce saatlik videoyu ve kopyayı gözden geçirmeniz gerekir. Bu nedenle takımlar, toplantılarını kolaylaştırmak için ClickUp'a güveniyor. Paylaşılan bir gündemde gerçek zamanlı notlar alın, belgelerinize zengin biçimlendirme ekleyin ve takım üyelerini etiketleyin.

Bu arada, belgeleri sıfırdan oluşturmanıza gerek yok. Yüzlerce ClickUp şablonundan birini seçerek anında işe koyulabilirsiniz. Yoğun etkinlik planlayıcıları için ClickUp Konferans Yönetimi şablonunu öneririz, ancak ClickUp Toplantı Tutanağı şablonu da not almak için klasik bir seçimdir.

ClickUp, birden fazla iletişim yöntemini destekler, böylece her küçük şey için toplantı planlamanıza gerek kalmaz. Ekran kayıt aracımız ClickUp Clips ile takviminizi boşaltın. Kimse uzun e-postaları okumak için zamanı yoktur, bu yüzden ekranınızı paylaşırken her şeyi hızlı bir videoda açıklayın.

Clips'ten daha fazla yararlanmak için, kaydettiğiniz her klibi otomatik olarak transkripsiyonlamak için ClickUp Brain'i kullanın. Transkripsiyonun yanı sıra, ASK AI özelliğini kullanarak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Brain, videolarda gizli cevapları hızlı bir şekilde bulmak için oluşturduğunuz tüm klip transkriptlerini inceler.

ClickUp'ı deneyin Klipler Ekran kayıtlarınızı transkripsiyonlamak için ClickUp Brain'i kullanın

Ayrıca, gerçek zamanlı ClickUp Sohbet ile takımınızla iletişim halinde kalmanızı çok kolaylaştırıyoruz. Tüm takım iletişimlerini tek bir araçta tutun ve bir görev, proje veya veri noktasıyla ilgili tüm iletişimleri tek bir görünümde görün. İşe hazır olduğunuzda çözümler arasında geçiş yapmanıza da gerek yok. Bir takım üyesini etiketleyin, ClickUp ona bir görev atayacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Clip ekran kaydedici ile gereksiz toplantıları en aza indirin

ClickUp Chat, zengin biçimlendirme ve gömülebilir bağlantılarla ilgi çekici mesajları destekler

ClickUp'ta bir sonraki adımlarınız da dahil olmak üzere her şeyi belgeleyerek daha sıkı toplantılar yapın

Belge biçimlendirmeye mi ihtiyacınız var? Bunun için bir ClickUp şablonu var

ClickUp sınırlamaları

AI yazma asistanı gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca ücretli ClickUp planlarında mevcuttur

Platformun birçok özelliği vardır, bu nedenle ClickUp'ın sunduğu tüm özellikleri öğrenmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

ClickUp: 21. yüzyıl için gerçek anlamda birleşik iletişim

Özel bir konferans görüşmesi numarası ve yazılımı, modern işletmeler ve uzaktaki takımlar için olmazsa olmazdır. Küçük bir işletmede etkinlik planlayıcısı olun ya da çevrimiçi toplantılar için güvenli bir seçeneğe ihtiyacınız olsun, bu konferans araçları takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlar.

Tüm bu hizmet sağlayıcıların avantajları olsa da, her şeyi yapamazlar. Ama her şeyi yapabilecek bir şey var, biliyor musunuz? ClickUp.

İletişiminizi, belgelerinizi, şablonlarınızı ve ekran kayıtlarınızı tek bir platformda bir araya getirin. Kredi kartı gerekmeden ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun.