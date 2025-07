TickTick Vs. Todoist: Hangi Yapılacaklar Listesi Uygulaması Daha İyi? 2025

Toplantılardan sunumlara ve projelere kadar, yapmanız gereken çok şey var. Siz çalışkan bir arı gibisiniz, ancak sağlam bir yapılacaklar listesi uygulaması olmadan iş yükünüzü yönetmek zor olabilir. 🐝

Günümüzde her şey için bir uygulama var gibi görünüyor ve görev yönetimi yazılımları da buna bir istisna değil.

Yapılacak işlerinizi düzenlemek için bir uygulama arıyorsanız, TickTick ve Todoist gibi uygulamalarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu verimlilik dinamikleri bazı özellikleri paylaşsa da, her ikisinin de artıları ve eksileri vardır.

Bu kılavuzda, TickTick ve Todoist'in nihai karşılaştırmasını yapacağız. Özellikleri, fiyatları ve hangisinin en iyi görev yönetimi uygulaması olduğunu öğrenin, ayrıca sizi şaşırtacak bir bonus rakip de var! 🧦

Todoist nedir?

Todoist aracılığıyla

Todoist, dünya çapında 100.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Günlük görevleri yönetmede mükemmeldir ve karmaşık projeleri yönetmek için idealdir. İş yerinde büyük bir sunum için prova yaparken veya bir sonraki epik yol gezinizi planlarken kullanabilirsiniz. 🚗

Takım işbirliği açısından Todoist, başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Projeler oluşturun, son teslim tarihi olan yeni görevler oluşturun ve bunları kendinize veya takımınızdaki kişilere atayın.

Her Todoist görevi, dosya paylaşmanıza, takımınızla sohbet etmenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Yöneticiyseniz, performans gösterge paneli aracılığıyla takımınızın verimlilik istatistiklerini görebilirsiniz. Bu, iş yükünü daha az meşgul takım üyelerine yeniden dağıtmanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Todoist öncelikle bir liste görünümüne sahiptir, ancak tercih ederseniz Trello benzeri sürükle ve bırak Kanban Pano Görünümü de sunar. Hatta takviminizde planlanmış Todoist görevlerini görüntüleyen bir Takvim Görünümü de içerir.

Todoist özellikleri

Todoist'i kişisel hedeflerinizi ve görevlerinizi izlemek için kullanabilirsiniz, ancak güçlü özellikleri karmaşık projeleri olan profesyonel takımlar için daha uygundur. İşte iş akışınızı kolaylaştıracak en iyi özelliklerinin bir dökümü.

1. Güçlü görev yönetimi

Todoist ile mobil cihazınızda görevleri kolayca yönetin

Todoist kullanıcı dostudur, ancak yine de tüm görevlerinizi yönetmek için yeterince güçlüdür. Todoist ile görevlerinizi daha iyi yönetin:

Düzenli olarak tamamladığınız görevler için tekrarlanan son teslim tarihleri

Görevleri bölümlere ayırma

Karmaşık projeleri küçük parçalara ayırmak için alt görevler ekleme

E-posta gelen kutunuzdan Todoist'te görevler oluşturma veya yorum ekleme

Her görev için öncelik düzeyleri ayarlayarak, öncelikle nelere dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bilin

Sesli notlar, yorumlar veya ekran görüntüleri ile görevlere bağlam ekleme

Görev ayrıntılarıyla uğraşacak vaktiniz yok mu? Hızlı Ekle özelliğini kullanın.

Bu Todoist kısayolu, tek bir tıklama ile görev oluşturmanıza olanak tanır. Görev adını ekleyin, planlayın ve saniyeler içinde kuyruğunuza ekleyin. ✨

Todoist ayrıca tamamlanan görevleri arşivler ve güçlü bir arama fonksiyonu içerir. Altı ay önce tamamladığınız bir görevi aramanız gerekirse, onu bir çırpıda bulabilirsiniz.

2. Hatırlatıcılar ve bildirimler

Todoist'ten bildirimleri nasıl ve ne zaman alacağınızı özelleştirebilirsiniz. Birisi bir göreve yorum yaptığında veya bir görevi tamamladığında sizi bilgilendirir. Çok fazla bildirim almak istemiyorsanız, Todoist'e günlük veya haftalık özet gönderilmesini isteyin.

Hatırlatıcılar, yalnızca premium plan abonelerine sunulan bir üst düzey bildirim işlevidir. Bu özelliğe kaydolursanız, Todoist yaklaşan son teslim tarihleri veya etkinlikler hakkında otomatik hatırlatıcılar gönderir. Önemli bir toplantıya hazırlanmak için kendinize hatırlatıcı eklemek yerine, Todoist bunu sizin için halleder.

3. Todoist Karma

Bu eğlenceli Todoist özelliği ile karma seviyenizi yükseltin

Todoist'in Karma sistemi, yapılacaklar listenize biraz eğlence ve motivasyon katarak verimliliği, cesaretle söyleyebiliriz ki, keyifli bir arayışa dönüştürür. Görevleri tamamlayarak ve gününüzün daha sorunsuz geçmesi için belirli gelişmiş özellikleri kullanarak Todoist Karma puanları kazanın.

Karma, "Whose Line Is It Anyway?" programındaki puanlara benzer. Bunları hiçbir şeyle takas edemezsiniz, ancak hoş küçük grafikler ve işinizi daha heyecanlı hale getiren başarılarla ilerlemenizi görselleştirirler. 🏆

4. Todoist şablonları

Todoist, proje oluşturmayı hızlandırmak için sınırlı sayıda şablon içerir. Kitap yazma, yazılım hatalarını izleme ve hatta evde daha fazla yemek pişirme gibi kişisel görevler için önceden hazırlanmış şablonları vardır. 🍳

5. Entegrasyonlar ve uyumluluk

Todoist, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok üçüncü taraf uygulamayla entegrasyonlara sahiptir:

Google Takvim

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist, hangi cihazı, uygulamayı veya tarayıcıyı tercih ettiğinizi umursamaz. Tüm cihazlar arasında senkronizasyon sağlar ve macOS, Windows ve Linux için bir web uygulaması vardır. Ayrıca Android, iPhone, iPad ve Apple Watch mobil uygulamaları da mevcuttur.

Platformlar arasında geçiş yaparken harcadığınız zamanı en aza indirmek için tarayıcı uzantılarını ve Gmail ve Outlook uzantılarını indirmeyi unutmayın.

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık olarak faturalandırılır

TickTick nedir?

TickTick aracılığıyla

TickTick, iş ve kişisel hedeflerinizi tek bir yerde düzenleyen, gereksiz özelliklerden arındırılmış bir verimlilik uygulamasıdır. Basit kullanıcı arayüzü çekici ve anlaşılırdır. Ancak basitliği sizi yanıltmasın: TickTick'in popüler olmasının bir nedeni var.

İş arkadaşlarınızla veya eşinizle kolayca işbirliği yaparak listeleri paylaşın, görevler atayın ve yapmanız gereken her bir öğenin tam görev geçmişini görüntüleyin.

TickTick, son teslim tarihi için tarih ve saati girdiğiniz sürece, tek seferlik ve yinelenen görevler için otomatik olarak hatırlatıcılar oluşturur. Beş farklı takvim görünümünün keyfini çıkarın, özel görev süreleri ayarlayın ve görevlerinizi yepyeni bir bakış açısıyla görselleştirin. 💡

TickTick özellikleri

Sezgisel görev yönetimi özelliklerinden yerleşik zaman takibi araçlarına kadar, TickTick hem işlevsel hem de eğlenceli bir kullanıcı deneyimi sunar. TickTick'in en önemli beş özelliğine göz atalım.

1. Akıllı görev oluşturma

TickTick sesle etkinleştirme görev oluşturma

Bir sürü görevi yazmak için kimin zamanı var? TickTick, ses öncelikli bir platformdur, bu nedenle sesli girişlerle görevleri kolayca oluşturabilirsiniz. iPhone kullanıyorsanız, TickTick ile Siri'yi etkinleştirerek sesli asistanınızla zahmetsizce görevler oluşturabilirsiniz.

Android kullanıcıları, telefonunuzun ana ekranından, kilitliyken bile görevler oluşturmak için Hızlı Top özelliğini deneyin. Tüm akıllı telefon kullanıcıları ayrıca TickTick bileşenine ve e-posta gelen kutunuzdan görevler oluşturan e-postadan göreve özelliğine erişebilir. 📩

Ücretli TickTick aboneliği, bir görev listesinde 29 kişiyle işbirliği yapmanızı sağlar. Bu, ücretsiz TickTick kullanıcılarını da içerir, ancak listedeki Premium fonksiyonlara erişmek için ücretli bir abonelik gerekir. Bu, özel filtreler (ücretli bir özellik) kullanıyorsanız, listenizdeki ücretsiz plan kullanıcılarının bu filtreyi göremeceği anlamına gelir.

2. "Can sıkıcı uyarılar" ve hatırlatıcılar

TickTick Zaman Çizelgesi Görünümü

Sabahları yataktan kalkmak için altı alarm kuran biriyseniz, TickTick'in "Can Sıkıcı Uyarı" özelliğini seveceksiniz. Can Sıkıcı Uyarı ile, yüksek öncelikli görevler için birden fazla hatırlatıcı alırsınız, böylece bu görevler her gün, tüm gün boyunca aklınızın bir köşesinde kalır. ⏰

TickTick, Android ve iOS uygulamaları için konum tabanlı hatırlatıcılar da sunar. İş gününe başlamadan önce meditasyon yapmayı hatırlamanız gerekiyorsa, masanıza oturduğunuz anda çalacak hatırlatıcılar ayarlayın.

3. Görev organizasyonu

TickTick aracılığıyla

TickTick görevlerinizi klasörler veya listeler içinde düzenleyin. Platform, Bugün ve Yarın için görevleriniz için otomatik olarak Akıllı Listeler oluşturur, ancak ücretli sürümde özel filtreler oluşturabilirsiniz.

Yüksek, orta, düşük ve öncelikli olmayan görevler belirleyin (renk kodlarıyla birlikte) ve listenizdeki en önemli eylem öğelerine dikkatinizi çekin. Bir görevi aramak için zaman, başlık, etiket, öncelik veya seçtiğiniz özel bir filtreye göre kolayca sıralayın.

4. Çapraz platform uyumluluğu ve entegrasyonlar

Todoist gibi, TickTick de çeşitli platformlarda kullanılabilir. Windows, Mac ve Linux için masaüstü uygulamaları vardır. Ayrıca Android telefonlar ve tabletler, iPhone ve iPad ve Apple Watch için uygulamaları da vardır.

Firefox ve Chrome uzantılarını veya Outlook ve Gmail eklentilerini unutmayın. Bu, TickTick'i açmadan nerede olursanız olun görevler oluşturma ve yönetme özgürlüğü sağlar.

TickTick, sizi doğru yolda tutmak için güçlü verimlilik araçlarıyla donatılmıştır.

Pomodoro zamanlayıcıyı kullanarak yoğun odaklanma gerektiren zaman blokları planlayın. Uygulama ayrıca, iş arkadaşlarınızın su soğutucusu sohbetlerini bastırmak için mükemmel olan bir beyaz gürültü çalar da içerir.

TickTick ayrıca uygulama etkinliğinize göre bir Başarı Puanı hesaplar. Görevleri zamanında tamamladığınızda daha fazla puan kazanır ve seviye atlarsınız. Bir görevi unuttunuz veya ertelediniz mi? Puanınız düşer.

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 27,99 $/yıl

TickTick ve Todoist: Kim Kazanır?

TickTick ve Todoist arasındaki temel fark, organizasyon ve karmaşıklık düzeyleridir. Todoist, görev klasörü başına en fazla iki alt klasör oluşturmaya izin verirken, TickTick yalnızca çok basit bir klasör organizasyonu sunar.

TickTick ve Todoist arasındaki çekişmede net bir kazanan yok. Sonuçta, en değerli bulduğunuz özelliklere bağlı. Bu iki seçenek arasında kararsızsanız, TickTick ve Todoist'in birbirleriyle karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz. 🥊

1. Organizasyon

Todoist daha çok iş ve takımlar için tasarlandığından, organizasyon konusunda çok daha fazlasını sunar. Karmaşık bir proje yürütüyor iseniz, Todoist muhtemelen daha iyi bir seçimdir. Tüm görevlerinizi tek bir görünümde tutmak ve daha etkili bir şekilde organize etmek için görev klasörü başına en fazla iki alt klasör oluşturabilirsiniz.

Özel filtreler oluşturmak için TickTick'e ücretli abonelik gerekir, ancak Todoist'in ücretsiz sürümü size üç filtre sunar.

Kazanan: Todoist

TickTick ve Todoist arasındaki karşılaştırmada, her iki platformun da kendi yararlı verimlilik araçlarına sahip olduğunu kabul etmeliyiz. Bu kategorinin galibi, hangi özellikleri en yararlı bulduğunuza bağlıdır.

TickTick ve Todoist'in karşılaştırması şöyle:

Todoist şablonlar içerir, ancak TickTick içermez

TickTick sesli asistanlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, ancak Todoist bunu yapmaz

Hem TickTick hem de Todoist oyunlaştırılmış öğelere sahiptir, ancak TickTick, son teslim tarihlerini kaçırırsanız sizi cezalandırır (puanınızı düşürerek)

Hem Todoist hem de TickTick, farklı kurulumlara sahip olmakla birlikte Pomodoro zamanlayıcıları içerir. Todoist'te, özel bir Pomodoro projesi oluşturmanız gerekir, bu nedenle TickTick'in Pomodoro zamanlayıcısından daha hantaldır.

Todoist'te Pomodoro iş akışı

Avantajı, Todoist'in Toggl, PomoDone ve Flat Tomato ile entegre olmasıdır. Bu araçları zaten kullanıyorsanız, Todoist daha iyi bir seçimdir. Ancak görev yönetim sisteminizde basit bir Pomodoro izleyiciye ihtiyacınız varsa, TickTick daha iyidir.

Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır

2. Hatırlatıcılar

TickTick ve Todoist'in premium sürümleri hatırlatıcılarla birlikte gelir. TickTick, konum tabanlı hatırlatıcılarıyla ünlüdür, ancak Todoist'in de bu özelliği sunduğunu not etmek önemlidir.

İşi tamamladığınızdan emin olmak için "Rahatsız Edici Uyarı" ayarlayın

Bize göre, TickTick'in Rahatsız Edici Uyarı özelliği bu kategoride Todoist'i geride bırakıyor. Sıkı teslim tarihleri olan can sıkıcı görevleri takip etmenizi sağlar, bu da günlük olarak birden fazla hatırlatıcıya ihtiyacınız varsa mükemmeldir.

Kazanan: TickTick

3. Fiyat

TickTick ve Todoist'i fiyatları hakkında konuşmadan adil bir şekilde karşılaştıramayız. Her ikisi de sizi çok ileriye götürecek ücretsiz seçeneklere sahiptir.

Tüm özelliklerin kilidini açan ücretli seçenekler açısından, Todoist bir kullanıcı için yıllık 48 ila 72 dolar arasında, TickTick ise yıllık 27,99 dolar.

TickTick daha ucuzdur, ancak fiyat etiketi sizi yanıltmasın. Önemli olan paranızın karşılığını almaktır, bu yüzden TickTick'i sadece uygun fiyatı için değil, özellikleri için kullanın. 💰

Kazanan: TickTick

Reddit'te TickTick ve Todoist karşılaştırması

TickTick ve Todoist tartışması hakkında kendi görüşlerimiz var, bu yüzden Reddit'teki iyi insanlara danışarak hangi yapılacaklar listesi uygulamasının daha iyi olduğuna karar verdik.

Reddit'te TickTick ve Todoist'i aratırsanız, bazı kullanıcıların TickTick'in basitliğini tercih ederken, diğerlerinin Todoist'in güçlü doğal dil işleme özelliğini tercih ettiğini göreceksiniz:

"Todoist, Ticktick kadar kolay zaman dilimlerini ayarlamamı sağlayan yerleşik bir takvime sahip olduğunda, geçiş yapacağım. Google Takvim seçeneği, Ticktick'in sunduğu kadar basit değil."

"Todoist, özellikle doğal dil işleme özelliği sayesinde görevleri hızlı bir şekilde kaydetme konusunda çok daha iyidir. "

Uzun tartışmalardan sonra Redditorlar şu sonuca vardı: İstikrar istiyorsanız Todoist'i tercih edin. Sık güncelleme ve kullanışlı özellikler istiyorsanız (ve olası hatalar sizi rahatsız etmiyorsa) TickTick'i tercih edin.

"Uzun lafın kısası: Heyecan verici ve birçok güncelleme içeren bir şey istiyorsanız TickTick'i, istikrarlı ve tutarlı bir şey istiyorsanız Todoist'i tercih edin."

Notion ile Todoist'i karşılaştırın!

ClickUp ile tanışın — TickTick ve Todoist'e en iyi alternatif

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü görün

Gördüğünüz gibi, TickTick ve Todoist çok güçlü uygulamalardır.

Tek bir küçük sorun var: her iki uygulama da gerçek işlerinizi yapılacaklar listenizden ayırıyor. Bu, iş gününüz boyunca birkaç uygulama arasında geçiş yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

Bu, çok fazla zaman kaybına neden oluyor, değil mi?

ClickUp, işleri kökünden değiştirmek için burada. Yapılacaklarınızı izlemek, takımınızla işbirliği yapmak ve gerçek işleri yapmak için gerçek bir hepsi bir arada platformuz.

TickTick ve Todoist, ClickUp'ın gelişmiş özelliklerine ayak uydurmakta zorlanıyor.

Görev kontrol listeleriyle süreçleri yönetin

Fikirlerinizi kolayca yönetmek ve her yerden işlerinizi yapmak için net, çok işlevli yapılacaklar listeleri oluşturun, böylece bir daha hiçbir şeyi unutmayacaksınız

ClickUp Görev Kontrol Listeleri, bir görev içinde basit yapılacaklar ve adımlar oluşturur. Basit düzeni, sürükle ve bırak arayüzü ve iç içe öğeleri sayesinde Kontrol Listeleri, yapılacaklar listenizi siz ve takımınız için eyleme geçirilebilir iş akışlarına dönüştürür. 🤩

Bir sonraki adımda ne yapacağınızı düşünmenin zihinsel yükünden kurtulun: ClickUp sizin için her şeyi halleder.

Görev Kontrol Listeleri, birden fazla, tekrarlayan adımlar gerektiren adımları veya görevleri özetlemek için idealdir. Kontrol Listelerinizi masaüstü bilgisayarınızdan, mobil cihazınızdan veya tarayıcınızdan yönetin. Hatta işleri ilginç kılmak için özel biçimlendirme ve renkler bile kullanabilirsiniz.

Günlük yapılacaklar listenizi oluşturun

ClickUp'ın basit yapılacaklar listesi şablonuyla daha az stres yaşayın

Kocaman yapılacaklar listenizden bunaldınız mı? ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile stresi atın. Bu ayrıntılı yapılacaklar listesi şablonu, gün içinde yapmanız gereken tüm görevleri basit bir görünümde sunarak işlerinizi daha yönetilebilir hale getirir. 🧘

Bu şablonla özel durumlar, dosyalar ve görünümler oluşturun. Her şeyi sizin için basitleştirmek için otomatik hatırlatıcılar, notlar, ilerleme izleme ve etiketler bile içerir. İlerlemenizi izlemek ve tamamlamanız gerekenleri görmek için her zaman ClickUp Pano görünümünü kullanabilirsiniz.

Kontrol listesi şablonlarıyla iş akışlarınızı otomatikleştirin

Övünmek için söylemiyoruz, ama ClickUp'ta Todoist'ten daha fazla şablon var ve bunlar sadece projeler için değil, çok daha fazlası için kullanılabilir. ClickUp'ta proje yönetimi, pazarlama, geliştirme, İK ve çok daha fazlası için şablonlar var. 🙌

ClickUp Kontrol Listesi Şablonları, tüm süreçlerinizi sadece birkaç tıklama ile yönetin. Şablonlarımızdan birini kullanın veya kendi kontrol listenizi oluşturun ve şablon olarak kaydedin. Kaydedilen kontrol listeleri içinde yinelenen görevler bile oluşturabilirsiniz, böylece her seferinde tutarlı bir süreç izleyebilirsiniz.

Bonus: Günlük kontrol listesi uygulamaları!

ClickUp Kontrol Listelerini Şimdi Deneyin

TickTick ve Todoist arasında seçim yapmak için kimin zamanı var? Her şeyi ve daha fazlasını yapan uygulamayı tercih edin. ClickUp'ın zaman kazandıran kontrol listeleri, yapılacaklar listeleri ve şablonları, her boyuttaki takım için ideal bir seçimdir.

İkna olmanız mı gerekiyor? Anlıyoruz. ClickUp'ı ücretsiz kullanmaya başlayın ve farkı kendiniz görün. Kredi kartı numaranızı asla istemeyiz — Sonsuza Kadar Ücretsizdir. Şimdi ClickUp'a kaydolun.