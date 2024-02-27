2025'in En İyi 12 Front Entegrasyonu

Front, takımların müşteri iletişimi güçlendirmelerine ve yerel müşteri hizmetleri araçlarının neden olduğu hayal kırıklıklarını ve verimsizlikleri azaltmalarına yardımcı olmak için paylaşılan bir gelen kutusu olarak oluşturuldu. Artık uygulamadan yararlanan ve çeşitli Front Entegrasyonları seçeneklerini keşfeden çok sayıda kullanıcı var.

Front uygulaması ile takımlar süreçlere değil, müşterilere odaklanır. Bunu, müşteri ile yüz yüze çalışan takımınız için tüm ayak işlerini yaparken, onların en iyi yaptıkları işe, yani sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmaya odaklanmalarını sağlayan bir çevrimiçi resepsiyonist olarak düşünün!

Öte yandan, uygulama içi iletişim özelliği, takımınızı bir sonraki verimlilik düzeyine taşımak için yeterli değildir. Neyse ki, Front entegrasyonlarını kullanarak proje yönetimi, iletişim, müşteri başarı yönetimi ve daha fazlası için üçüncü taraf uygulamalara bağlanabilirsiniz.

Bu, görevlerinizi yönetmek için sayısız sekme veya pencere açmanıza gerek kalmayacağı için işbirliğini çok daha sorunsuz hale getirir. Farklı Front entegrasyonlarını tartışalım ve anahtar özellikleri ve fiyatlandırmaları dahil olmak üzere en iyi 12 seçeneğinizi vurgulayalım.

Hazır mısınız? Başlayalım! ⚽️

Front entegrasyonları nedir?

Front entegrasyonları, müşteri iletişimi ve işbirliği yeteneklerinizi genişletmek için platforma eklediğiniz araçlardır. Tek bir arayüzden daha fazla işlevselliğe erişmenizi sağlarlar. En iyi kısmı ise: Front, 67 farklı uygulamayla ücretsiz olarak entegre olur!

Front'u diğer uygulamalara bağlamak size şu şekilde yardımcı olabilir:

Bilgiler herkesin erişebileceği merkezi bir platformda bulunduğundan takım iletişimi güçlendirin

Takım arkadaşlarınız ayrı bir yazılım eğitimi almaya gerek kalmayacağı için kolay kullanımı teşvik edin

Birden fazla farklı sisteme manuel olarak veri girerken yapılan hataları azaltın

Farklı platformlar arasında sorunsuz bilgi akışını kolaylaştırın

Takımınızın iletişimini iyileştirebilecek ve verimlilik hedeflerine ulaşmalarını sağlayabilecek en iyi Front entegrasyonlarına göz atalım!

2022 için en iyi 12 Front entegrasyonu

1. ClickUp

ClickUp'a herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda erişin

ClickUp, her takımın projeleri yönetmesine, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmasına ve tüm işleri tek bir araçta bir araya getirmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Proje yönetimi uygulamalarını yeni kullanmaya başlayanlar veya deneyimli kullanıcılar için ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her takımın boyutuna uyarlanabilir.

ClickUp ile Front entegrasyonu, standart iletişim araçlarından çok daha fazlasını sunar. Örneğin, ClickUp görevlerinize bilet bilgilerini ekleyebilir, üyeleri atayabilir ve Front içinde son teslim tarihlerini ayarlayabilirsiniz.

Bağlı görevinizi ClickUp'ta görüntüleyebilir, tüm ilgili ayrıntıları inceleyebilir ve anında harekete geçebilirsiniz!

🔑 ClickUp anahtar özellikleri

: E-posta oluşturmak ve göndermek yorucu ve zaman alıcı bir iş olmak zorunda mı? Form gönderimleri, özel alanlar veya görev etkinliklerine göre otomatik olarak e-posta gönderin ClickUp'ta e-posta: E-posta oluşturmak ve göndermek yorucu ve zaman alıcı bir iş olmak zorunda mı? Form gönderimleri, özel alanlar veya görev etkinliklerine göre otomatik olarak e-posta gönderin

: Gösterge panelleri Çalışma Alan ınızın 360 derecelik görünümünü elde edin ve proje ilerlemenizi takip edin

: favori projelerinizin, Alanlarınızın, Kontrol Listelerinizin ve Listelerinizin yapısını daha sonra kullanmak üzere saklayın Şablonlar: favori projelerinizin, Alanlarınızın, Kontrol Listelerinizin ve Listelerinizin yapısını daha sonra kullanmak üzere saklayın

✅ ClickUp artıları

❌ ClickUp'ın dezavantajları

Henüz tüm ClickUp görünümleri mobil uygulamada mevcut değildir!

Pano görünümünde yüzme şeritleri yok (yakında)

💸 ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi) Kanban panoları Sınırsız görev ve üye İşbirliğine dayalı belgeler 7/24 destek ve daha fazlası

Kanban panoları

Sınırsız görev ve üye

İşbirliğine Dayalı Belgeler

7/24 destek ve daha fazlası

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 5 $)) Sonsuza Kadar Ücretsiz Planda her şey Kaynak yönetimi Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar Çevik raporlama ve daha fazlası

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'daki her şey

Kaynak yönetimi

Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar

Çevik raporlama ve daha fazlası

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en uygun seçenek (aylık üye başına 12 $) Sınırsız Plan'daki her şey Özel raporlama Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve Gösterge Paneli özellikleri Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası

Sınırsız Plan'daki her şey

Özel raporlama

Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve gösterge paneli özellikleri

Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası

Business Plus Planı (birden fazla takım için en uygun seçenek (aylık üye başına 19 $) İş Planı'ndaki her şey Birden fazla Listede alt görevler Özel izinler İş yükünde özel kapasite Kişiselleştirilmiş yönetici eğitimi ve daha fazlası

İş Planındaki her şey

Birden çok Listedeki alt görevler

Özel izinler

İş yükünde özel kapasite

Kişiselleştirilmiş yönetici eğitimi ve daha fazlası

Kanban panoları

Sınırsız görev ve üye

İşbirliğine Dayalı Belgeler

7/24 destek ve daha fazlası

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan'daki her şey

Kaynak yönetimi

Sınırsız Depolama, Gösterge Panelleri, Özel Alanlar

Çevik raporlama ve daha fazlası

Sınırsız Plan'daki her şey

Özel raporlama

Gelişmiş otomasyon, zaman takibi ve gösterge paneli özellikleri

Zaman çizelgeleri, Zihin Haritaları ve daha fazlası

İş Planındaki her şey

Birden çok Listedeki alt görevler

Özel izinler

İş yükünde özel kapasite

Kişiselleştirilmiş yönetici eğitimi ve daha fazlası

👉 Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketi ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibimizle iletişime geçin.

"Ücretsiz sürümü çok beğendik ve yükseltmeyi ciddi olarak düşünüyoruz. Nispeten küçük bir takımız, ancak büyüyoruz ve ClickUp şu ana kadar kuruluşumuz için harika görünüyor." – Capterra

"ClickUp'ın çevrimiçi işimi yürütmek için kullandığım birçok farklı uygulamayı değiştirmesini çok seviyorum! İşlerin akışını sağlamak için bir Frankenstein canavarı gibi uygulamalar ve entegrasyonlar oluşturmuştum, ancak ClickUp bunların çoğunu ortadan kaldırdı ve işlerimi, görevlerimi, belgelerimi ve formlarımı tek bir yerde birleştirerek kolay erişim sağladı. Artık 100 sekme açmak zorunda olmamayı çok seviyorum. " – G2Crowd

2. Twilio

twilio aracılığıyla

Twilio, benzersiz ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmak için tasarlanmış, sektör lideri bir müşteri etkileşim platformudur.

Web tabanlı uygulamalar ve telefonlar arasındaki boşluğu doldurarak müşteri iletişimini kolaylaştırır. Böylece, sonsuz esnekliğe sahip ve anında yanıt veren pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz.

Twilio'yu özellikle benzersiz kılan şey, sadece bir mesajlaşma yazılımı veya takım iletişimi uygulaması olmamasıdır. Bunun yerine, her tür ve boyuttaki işletme için esnek iletişim çözümleri sunan bir geliştirici platformu olarak da işlev görür.

🔑 Twilio'nun anahtar özellikleri

SMS mesajlarını doğrudan gelen kutunuzdan gönderin, alın ve yanıtlayın

Müşteri iletişimlerini tek bir yerde tutun

Front'ta bir Twilio SMS kanalı oluşturun

✅ Twilio'nun artıları

Çok sayıda mesajlaşma özelliği ve API, Twilio'yu farklı sektörlerdeki takımlar için çok yönlü hale getirir

ClickUp dahil olmak üzere sayısız diğer araçlarla entegre olur

❌ Twilio'nun dezavantajları

Sayısız özellik, deneyiminizi olağanüstü hale getirebilir

Tek seferlik projeler için kullanıcı arayüzü yoktur

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

💸 Twilio fiyatlandırması

Twilio'nun ücretsiz bir planı ve aylık 15 dolardan başlayan ücretli planları vardır

💬 Twilio müşteri değerlendirmeleri

"Twilio, piyasadaki en güvenilir SMS ve mesaj API'lerinden biridir, ayrıca fiyatları oldukça rekabetçidir ve SMS ve aramalar yoluyla kod doğrulaması yapmanızı sağlar ve Whatsapp için zaten eksiksiz bir API'ye sahiptir." – G2Crowd

"Yeni özellikler, ileride birçok şey için yeni olanaklar sunuyor. Flex oldukça iyi görünüyor ve bugün tanıtılan ödeme özelliği de umut verici. Secure SIP trunking genel olarak oldukça iyi işliyor ve şu ana kadar sadece birkaç küçük sorun yaşadık." – G2Crowd

3. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Dünyanın önde gelen CRM yazılımlarından biri olan Salesforce'un kullanım alanları çok çeşitli ve çok sayıdadır. Daha spesifik olarak, Salesforce, pazarlama erişiminizi artırmanıza, daha fazla satış geliri elde etmenize ve tüm temel hizmetlerinizi başarıyla sunmanıza yardımcı olduğu için en ideal Front entegrasyonlarından biridir.

🔑 Salesforce'un anahtar özellikleri

Front'ta kişileri ekleyin veya kaldırın ve CRM kayıtlarını kimlerin görebileceğine karar verin

CRM kayıtlarını doğrudan Front gelen kutusundan oluşturun, görüntüleyin ve güncelleyin

Takımınıza Salesforce kayıtlarınızda tam görünürlük sağlayın

✅ Salesforce'un artıları

Gösterge panelini PNG dosyası olarak indirin

Karmaşık satışların önünü açmaya yardımcı olan üst düzey iş zekası elde edin

❌ Salesforce'un dezavantajları

Öğrenme süreci hiç bitmeyecek gibi görünüyor

Yazılımdan en iyi şekilde yararlanmak için eklentiler için ödeme yapmanız gerekir

Dağınık arayüz, gezinmeyi ve basit görevleri gereksiz yere karmaşık hale getirir

💸 Salesforce fiyatlandırması

Salesforce'tan özel bir teklif isteyin

💬 Salesforce müşteri değerlendirmeleri

"Bulduğum dezavantajlar çok az ve nadirdir. Bir tane seçmek zorunda kalsam, takvim ve fonksiyonları olurdu. Bu konuda bazı iyileştirmeler yapılmasını isterdim, ancak bunun dışında avantajları dezavantajlarından daha fazla." – Capterra

"Salesforce eksiksiz bir araçtır. Yönetici olmayanlar için anlaşılması zor olsa da, işimizi doğru yaparsak yeni otomasyonlar ve iş yönetimi açısından geliştirme üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için iyi bir yoldur." – G2Crowd

Bu Salesforce alternatiflerine göz atın!

4. Hubspot

hubspot aracılığıyla

Hubspot, ziyaretçileri çekmenize, potansiyel müşterileri dönüştürmenize ve müşterileri kazanıp elde tutmanıza yardımcı olan pazarlama, satış ve hizmet platformuyla en güçlü Front entegrasyonlarından biridir. Bunu tek bir doğru kaynak, sezgisel kullanıcı deneyimi ve birleşik kod tabanı aracılığıyla yapar.

Beşten fazla farklı hub'a sahip Hubspot, iş akışlarınıza otomasyon getirmenize ve potansiyel müşterileriniz hakkında daha önce hiç yapmadığınız şekilde daha derin içgörüler elde etmenize olanak tanır.

🔑 Hubspot anahtar özellikleri

Müşteri hizmetleri verilerini senkronize edin — Front ve Hubspot arasında kimlik, etkileşim veya davranış verilerini zahmetsizce ve gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Front'tan yeni kişiler, şirketler, anlaşmalar veya etkinlikler oluşturun

Front'tan ayrılmadan CRM verilerinizi düzenleyin

✅ Hubspot artıları

Kurulumu hızlı hale getiren ve verilerinizi temiz ve düzenli tutan yerleşik bir ön tanımlı alan eşleme özelliği vardır

Kullanıcılar, daha fazla esneklik için özel alan eşlemelerini etkinleştirebilir

Yalnızca istediğiniz verileri senkronize etme seçeneği

❌ Hubspot'un dezavantajları

Ek teknik destek için ödeme yapmanız gerekir

Şablonları değiştirmek zordur

💸 Hubspot fiyatlandırması

Hubspot'un ücretsiz bir planı ve aylık 45 dolardan başlayan ücretli planları vardır

💬 Hubspot müşteri değerlendirmeleri

"Otomasyonlar ve etkinliklere, kullanıcı özelliklerine ve potansiyel müşteri profiline dayalı listelerin oluşturulması çok iyi. Grupların oluşturulmasını da çok beğendim, takımı yönetmeyi kolaylaştırıyor. Son olarak, klasör oluşturma olanağı işleri düzenlemede çok yardımcı oluyor. " – G2Crowd

"Hubspot, para ödediğiniz sürece ihtiyacınız olan her özelliğe sahiptir. Ücretsiz sürüm başlangıç için harikadır, ancak kısa sürede yetersiz kalacaktır. Özellikle, ücretsiz sürümde bulunmayan Hubspot'un pazarlama veya CMS özelliklerini kullanmayı planlıyorsanız" – G2Crowd

Hubspot entegrasyonlarını inceleyin!

5. Slack

slack aracılığıyla

Slack, insanları birleşik bir takım olarak bir araya getiren, tüm eylemleri kapsayan bir mesajlaşma ve iş yeri iletişim aracıdır. Bu tek uygulama ile metin mesajlarını, anlık mesajları ve e-postaları zahmetsizce değiştirin ve farklı konuşmaları veya grupları özel alanlarda düzenlemek için birden fazla kanal oluşturun.

Front Entegrasyonları ile, bir iletişim aracından diğerine geçmek ve dolup taşan e-posta gelen kutunuzda konuşma konularını kaybetmek için daha az zaman harcayacaksınız! Bu üst düzey ve kullanıcı dostu iletişim aracını bir üst seviyeye taşıyın ve Front ile entegre ederek takım arkadaşlarınızla sohbet etmekten daha fazlasını yapın.

🔑 Slack'in anahtar özellikleri

Front'tan Slack'e manuel olarak mesaj paylaşarak, Front takımınızın üyesi olmasalar bile takım arkadaşlarınızın görüşlerini alın

Eskalasyon kurallarını kullanarak Slack'e otomatik olarak mesaj gönderin veya mesajları tek tek gönderin

Slack mesajlarından doğrudan Front konuşmaları oluşturun

✅ Slack artıları

Mükemmel uygulama içi güvenlik sayesinde platformdaki verileriniz her zaman güvendedir

Bir projeyle ilgili tüm tartışmaları ve dosyaları tek bir yerde görerek zaman kazanın: bir kanal

❌ Slack'in dezavantajları

Push bildirimleri ve emojilerle Slack, sosyal medyanın bağımlılık yapıcı özelliklerinin çoğuna sahiptir (bilginize: bu, takımınızın verimliliği için kötüdür!)

Slack hızlı hareket eder ve neler olup bittiğini takip etmek zor olabilir

💸 Slack fiyatlandırması

Slack, ücretsiz bir plan ve kişi başına aylık 6,67 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

💬 Slack müşteri değerlendirmeleri

"Kullanımının gerçekten kolay olmasını seviyorum. Büyükannem bile kullanabiliyor, bu kesinlikle büyük bir artı. Kanal oluşturmak ve iş arkadaşlarınızla günlük olarak iletişimde kalmak çok basit. Dosya veya uzun metinleri paylaşmak kolay. Görüntüyü sürükleyip bırakmanız yeterlidir, paylaşım hemen gerçekleşir." – G2Crowd

"Slack'in fikri harika ve takımımın Google Hangouts gibi uygulamalara göre daha hızlı ve etkili iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Ancak, Huddles'ın piyasaya sürülmesi ve Salesforce tarafından Slack'in satın alınmasıyla birlikte, yazılımın önceki sürümlerine göre çok daha fazla hata var gibi görünüyor." – Capterra

6. Yap

via Make

Integromat (şimdi Make), basit görevlerden karmaşık iş akışlarına kadar her şeyi dakikalar içinde tasarlayabileceğiniz, oluşturabileceğiniz ve otomatikleştirebileceğiniz görsel bir platformdur.

Integromat ile, sadece birkaç tıklama ile favori uygulamalarınız arasında verileri sorunsuz bir şekilde taşıyabilirsiniz. "İnternetin Yapıştırıcısı" olarak bilinen bu uygulama, hızlı, görsel olarak sezgisel ve kullanmaya başlamak için kodlama deneyimi gerektirmediği için en popüler Front entegrasyonlarından biridir.

Bu aracı Front uygulamanızla entegre ederek daha da yüksek verimlilik ve üretkenlik elde edin.

🔑 Anahtar özellikleri belirleyin

Google E-Tablolar'dan Front konuşmaları oluşturarak takım işbirliğini ve iletişimi geliştirin

Front konuşmalarından Asana biletleri oluşturarak sorunların çözümünü hızlandırın

Front konuşmalarından Airtable kayıtları oluşturarak verilerinizi düzenleyin

✅ Artıları belirleyin

Karmaşık entegrasyonlar oluşturma ve güncelleme konusunda rakipsiz esneklik sunar

En iyi verimlilik uygulamalarından bazılarının bulunduğu zengin bir kitaplık barındırır

❌ Eksileri belirleyin

Birçok hata düzeltilmesi zordur ve teknik müdahale gerektirebilir

Nispeten zor öğrenme eğrisi

💸 Fiyatlandırma yapın

Make'den özel bir teklif isteyin

💬 Müşteri değerlendirmeleri yapın

"Dizi yönetimi biraz hantal, ancak yardım masasından biraz destek aldıktan sonra her şey yoluna girdi. Grafik arayüze alışmak biraz zaman aldı, ancak yine de oluşturulan basit otomasyon (senaryo) listesinden çok daha etkili. Blog ve diğer çevrimiçi kaynaklar da "hmmm, bunu nasıl yapacağız" anlarında bana yardımcı oluyor. " – Capterra

"Integromat'ta en çok sevdiğim şey, mevcut entegrasyonların sonsuz listesi. Ve entegrasyon mevcut olmadığında bile, integromat'ın dahili araçları bu boşluğu oldukça iyi dolduruyor. " – G2Crowd

7. CloudTalk

cloudTalk aracılığıyla

CloudTalk, küçük ve büyük kurumsal takımlar için tasarlanmış, kullanıcı dostu, bulut tabanlı bir telefon yazılımıdır. Front entegrasyonları için bu eklenti, gelen/giden aramaları yönetmenize, farklı kaynaklardan etkileşim geçmişini çıkarmanıza ve dünyanın her yerinden müşterilere kişiselleştirilmiş destek sağlamanıza olanak tanıdığı için harikadır.

Hepsinden önemlisi, bu araç dünya çapında güçlü ve köklü bir telekomünikasyon ortağı ağına sahiptir. Bu, takımınızın garantili gecikme süresi ve minimum titreşimle yüksek kaliteli uluslararası aramalar yapacağı anlamına gelir!

🔑 CloudTalk'un anahtar özellikleri

Front'tan hiç ayrılmadan müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi arayın

İki platform arasında müşteri verilerini otomatik olarak senkronize edin

CloudTalk'ta aramayı cevaplamadan önce arayanın bilgilerini görün

✅ CloudTalk'un artıları

Çağrı istatistiklerinin kolay izlenmesi

Mükemmel bekleme mesajı sistemi

Çağrı kalitesinin kesintisiz izlenmesi

❌ CloudTalk dezavantajları

Arada sırada ortaya çıkan sorunlar

💸 CloudTalk fiyatlandırması

CloudTalk, kullanıcı başına aylık 15 dolardan başlayan ücretli planlar sunar

💬 CloudTalk müşteri değerlendirmeleri

"Oldukça sorunsuz çalışıyor. İlk başta anlaması biraz zor. Ancak genel olarak kullanımı oldukça basit." – G2Crowd

Yazılımın uzaktan erişimli cep telefonlarını birbirine bağlayabilmesi harika bir fikir, ancak tam olarak geliştirilmemiş. IVR arayüzü web sayfasında harika görünüyor, ancak sık sık hatalar veriyor ve aramalar mesaj bırakma servisine yönlendiriliyor ve mesaj bırakılamıyor. " – Capterra

8. Nicereply

nicereply aracılığıyla

Herkes, yeni bir müşteri kazanmanın mevcut bir müşteriyi elde tutmaktan 5 kat daha pahalı olduğunu bilir. Nicereply, kötü hizmet nedeniyle hiçbir müşterinizi kaybetmemenizi sağlar.

Bu aracı diğer Front Entegrasyonları arasında öne çıkaran nedir? Sizin için önemli olan soruları sormanızı sağlayan, tek tıklamayla tamamen özelleştirilebilir anketler.

Ancak Nicereply'nin yetenekleri bununla sınırlı değildir. Analitik gösterge paneli, ortalama puanlarınızı dönem, temsilci, departman veya anket türüne göre görüntülemenizi ve segmentlere ayırmanızı sağlar. Kapsamlı raporlar oluşturarak iyileştirme alanlarını görüntüleyin, hedefler belirleyin, gelecekteki eğilimleri tahmin edin ve sektör liderleriyle kendinizi karşılaştırın.

Peki, akıllı bir anket aracı ile güçlü bir iletişim uygulaması bir araya geldiğinde ne olur? Nicereply, Front dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarla entegrasyonları destekler. İki uygulamayı entegre etmek, müşteri ilişkileri yönetimi için diğer önemli avantajların yanı sıra, her iki hesabı da aynı hesap üzerinden yönetmeyi kolaylaştırır.

🔑 Nicereply'nin anahtar özellikleri

Derecelendirmeleri ve yorumları not olarak doğrudan ilgili Front konuşmalarına ekleyin

Özel konuşma etiketinde müşteri memnuniyeti derecelendirmelerini kaydedin

Tek bir tıklama ile tüm Front kullanıcılarınızı Nicereply ile senkronize edin

✅ Nicereply artıları

Kullanıcı arayüzü sezgisel, basit ve kullanışlıdır

Birinci sınıf, zamanında destek

❌ Nicereply eksileri

Siteye yerleştirilen çerezler biraz fazla olup, hesabınızın güvenlik sorunlarına maruz kalmasına neden olabilir

💸 Nicereply fiyatlandırması

Nicereply, aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar sunar

💬 Nicereply müşteri değerlendirmeleri

"Nicereply'de en çok beğendiğim şey, mevcut yardım masası yazılımımın işlevlerini genişletmesi ve müşteri anketleriyle ilgili her şeyin merkezi deposu haline gelmesi." – G2Crowd

"Hizmeti çok beğeniyorum, ancak daha iyi bir deneyim için kullanıcı arayüzünün daha modern bir düzene kavuşturulabileceğini düşünüyorum." – Capterra

9. Instabug

instabug aracılığıyla

Instabug, mobil uygulamalar için bir uygulama içi geri bildirim ve raporlama aracıdır. Sadece basit bir sallama ile takım arkadaşlarınız ve kullanıcılarınız hataları rapor edebilir veya uygulama içi geri bildirim gönderebilir.

Instabug ayrıca size ve takımınıza, çalışan ortamın ayrıntılı bir raporunu, çökmeyi yeniden oluşturmak için gerekli adımları, ağ istek günlüklerini vb. otomatik olarak yakalayan güvenilir bir çökme raporlayıcı sağlar. Bu, arka planda yorulmadan çalışan otomatik bir hata düzelticiye sahip olmak gibidir, böylece sizin yapmanız gerekmez!

🔑 Instabug'un anahtar özellikleri

Hata raporlarını , takımınızın ihtiyaç duyduğu tüm bağlamsal ayrıntılarla birlikte doğrudan Front gösterge panelinize gönderin.

Hataları sınıflandırın ve araçlar arasında geçiş yapmadan kullanıcıları takip edin

Uygulama içinde zengin kullanıcı konuşmaları yapın

✅ Instabug'un artıları

Arayüzün kendisi basit ve kullanımı kolaydır

Sorunlara ve şikayetlere her zaman yanıt vermeye hazır, olağanüstü müşteri desteği

❌ Instabug'un dezavantajları

Bu Front entegrasyonunun web sürümü yoktur

Daha ucuz olabilir

Bu özetindeki diğer uygulamalara kıyasla iş akışı yönetimi için uygun bir platform değildir

💸 Instabug fiyatlandırması

Instabug'un ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 149 dolardan başlar

💬 Instabug müşteri değerlendirmeleri

"İşini yapıyor – müşteriler hataları bildirebilir ve siz de onlara cevap verebilirsiniz. Raporlama iyi ve çalıştırması kolaydır." – G2Crowd

"Instabug'u UI test otomasyon testlerimizde hata raporlama aracı olarak kullandık ve bu amaç için harika bir araç olduğunu gördük." – Capterra

10. Sunshine Conversations

sunshine Conversations aracılığıyla

Uygulamalarınızda, ürünlerinizde ve tüm kanallarda konuşma desteği sağlayacak bir platform mu arıyorsunuz? Sunshine Conversations aracı, güçlü, yerleşik SDK'larla iOS, Android ve web uygulamalarınızda tamamen özelleştirilmiş bir deneyim oluşturmanıza olanak tanır.

En iyi kısmı bu bile değil. Sunshine Conversations, WhatsApp, SMS, e-posta, Twitter ve diğer birçok iletişim uygulamasında mesajlaşmayı da destekler! Sunshine Conversations'ı Front ile entegre ederek konuşma desteğinizi daha da geliştirin.

🔑 Sunshine Conversations anahtar özellikleri

Smooch mesajlarına doğrudan gelen kutunuzdan yanıt verin

Front konuşmalarını doğrudan Smooch ile senkronize edin

Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerde toplayın

✅ Sunshine Conversations artıları

Dahili kaynaklarınızın veya tüm satış envanterinizin durumunu ve sağlığını bir bakışta ve hareket halindeyken izleyin

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım

❌ Sunshine Conversations eksileri

Müşteri bilgileri üzerinde yükseltme yapılırken aksaklıklar yaşanabilir

Bu Front entegrasyonunun ücretsiz planı yoktur

💸 Sunshine Conversations fiyatlandırması

Sunshine Conversations, aylık 495 $'dan başlayan ücretli planlar sunmaktadır

💬 Sunshine Conversations müşteri değerlendirmeleri

"Tüm bilgilerin tutarlılığını seviyorum - Müşterinin tam bağlamı için tüm müşteri verilerinizi birbirine bağlar." – G2Crowd

"Hızlı, güçlü ve herhangi bir müşteri uygulaması veya hizmeti oluşturma özgürlüğü sunuyor. Bu yazılım hakkında söyleyebileceğim en iyi şey bu, ancak bazen biraz karmaşık olabiliyor." – G2Crowd

11. Zoom

zoom aracılığıyla

Front Entegrasyonları açısından, bu konuda pek ikna edici olmamıza gerek yok. Zoom, dünyanın her yerinden diğer Zoom hesap sahipleriyle sanal olarak toplantılar düzenlemenizi ve bu toplantılara katılmanızı sağlayan bir video konferans platformudur.

Son iki yılda Zoom, video toplantı araçları arasında lider konumunu sağlamlaştırdı ve özellikle uzaktan çalışanlar için iş toplantılarının yapılış şeklini değiştirmeye devam ediyor.

🔑 Zoom'un anahtar özellikleri

Front'ta takvim etkinlikleri oluştururken Zoom toplantısı ekleyin

Planlama bağlantıları ile Zoom toplantılarını otomatik olarak oluşturun

Tek bir tıklama ile yorum çubuğundan bir arama başlatın

✅ Zoom artıları

Ücretsiz plana 100 katılımcı ekleyin ve ücretli aboneliklerle daha fazlasını ekleyin

Ayrı tartışmalar için 50 adede kadar küçük toplantı odası oluşturun

Bekleme odaları oluşturun, videolar kaydedin ve sohbetleri kaydedin

❌ Zoom'un dezavantajları

Sıradan kullanıcı deneyimi ve biraz ilkel kullanıcı arayüzü

Mobil uygulama, web uygulaması kadar sezgisel değildir

💸 Zoom fiyatlandırması

Zoom'un ücretsiz bir planı ve aylık 19,99 $'dan başlayan ücretli planları vardır

💬 Zoom müşteri değerlendirmeleri

"Zoom'un yaptığı şeyin temelini beğeniyorum. Çoğunlukla, kullandığımız süre boyunca oldukça güvenilirdi." – G2Crowd

"İyi ve kullanışlı, ancak sanal arka plan özelliği ve internet hızı gereksinimleri açısından çok fazla iyileştirme gerekiyor." – Capterra

12. Gainsight

gainsight aracılığıyla

Gainsight, dünyanın en popüler müşteri başarı araçlarından ve Front entegrasyonlarından biridir. Bu en yüksek puanlı, bulut tabanlı CS aracı, tüm müşteri segmentlerinizde müşteri sonuçlarını programlı bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olur.

Müşteri kaybının uyarı işaretlerini en iyi bildiğiniz şekilde ölçmek mi istiyorsunuz? Bunu beş tıklama yerine tek bir tıklama ile yapın.

Tavsiye talepleri için harika adayları belirlemeye ve dünya çapında bir müşteri pazarlama operasyonu yürütmeye ne dersiniz? Bu da Gainsight'ın güçlü yanlarından biridir.

🔑 Gainsight'ın anahtar özellikleri

Front'ta mesajını okuduğunuz kuruluş ve kişi hakkında bağlamsal bilgileri görselleştirin

Konuşmalar belirli bir Sağlık Puanına sahip hesaplardan geldiğinde etiketler uygulayın ve uyarıları tetikleyin

Konuşmaları gelen kutusundan otomatik olarak yönlendirin veya üst düzeye taşıyın

✅ Gainsight'ın artıları

Üst düzey müşteri içgörülerini hızlı ve doğru bir şekilde sunun

Müşteri etkinliklerine göre kullanıcılar için görevler oluşturun

❌ Gainsight'ın dezavantajları

Bu Front entegrasyonu ücretsiz deneme veya ücretsiz plan sunmamaktadır

💸 Gainsight fiyatlandırması

Gainsight'tan özel bir teklif isteyin

💬 Gainsight müşteri değerlendirmeleri

"Gainsight çok yönlü bir yapıya sahiptir. Bir CS takımının ihtiyaç duyabileceği neredeyse her şey için yapılandırmalar mevcuttur." – G2Crowd

"Gainsight, uzun süredir CS alanında lider konumdadır. Olasılıklar ve entegrasyonların sayısı sonsuzdur. Takım bilgili ve müşteri başarısına yeni başlayanlar için çok sayıda ücretsiz kaynak sunuyor. " – Capterra

Hangi Front entegrasyonlarını seçmelisiniz? Gelen kutunuzu kontrol altında tutmak için ClickUp ile başlayın

Front entegrasyonları, tüm favori uygulamalarınızı tek bir çatı altında toplayarak iş günlerinizi daha az sinir bozucu ve kesinlikle daha verimli hale getirebilir.

Bu blogdan çıkarılacak en önemli ders, Front için en iyi entegrasyonların ekip arkadaşlarınızın verimliliğini artırabileceği ve her gün, tüm gün boyunca verimlilik hedeflerinin önüne geçmelerini sağlayabileceğidir.

Ancak, bu araçların hepsi aynı değildir. Beğenseniz de beğenmeseniz de, bazı Front entegrasyonları kaçınılmaz olarak diğerlerinden daha iyidir. Bu entegrasyonlardan biri de ClickUp'tır.

Yıllardır en yüksek puanlı proje yönetimi aracı olan ClickUp, işlerinizi hızlı ve doğru bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur. Daha spesifik olarak, büyük görevleri daha yönetilebilir alt görevlere bölebilir, görevleri atayabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca, tercih ettiğiniz sohbet ve işbirliği aracı olarak da işlev görür, böylece başka bir yere bakmanıza gerek kalmaz.

Verimlilik yığınınızda bir yer hak ediyor mu? Biz kesinlikle öyle düşünüyoruz!

Sizi engelleyen nedir?

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve Front uygulamanızın tüm büyüsünü deneyimlemeye hazır olun!