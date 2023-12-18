4 Karar Verme Stili ve Bunları Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yılda üç milyar karar: Yöneticiler ve üst düzey yöneticiler günlük işlerinin bir parçası olarak bu kadar karar veriyor.

Karar verme, her yöneticinin işinin önemli bir parçasıdır, ancak çoğu bu işi pek iyi yapmamaktadır. Karar verirken içgüdü ve sezgilerine güvenirler ve %98'i en iyi uygulamalardan yararlanmamaktadır.

Kötü kararlar, kötü finansal performans ( yıllık kârın %3'üne mal olabilir!), itibar kaybı, çalışan devri, uyum sorunları vb. gibi kuruluşlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Sağlam kararlar bunları önleyebilir.

Bu blog yazısında, daha iyi iş kararları almak için yaygın olarak kullanılan dört karar verme stilini nasıl kullanabileceğinizi görelim.

Karar Verme Stilleri Nelerdir?

Karar verme stilleri, bir yönetici olarak bir sorunu çözmek, bir süreci iyileştirmek veya bir anlaşmazlığı çözmek için kullandığınız yaklaşımlardır. Yaklaşımınız, ele alınan soruna, zaman kısıtlamalarına, kaynak kısıtlamalarına ve diğer birçok değişkene bağlıdır.

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Karar derken, sadece yılın pazarlama stratejisi veya performans göstermeyen bir çalışanın işten çıkarılması gibi büyük kararları kastetmiyoruz. Bir e-postanın konu satırı veya bire bir toplantı için doğru zaman gibi görünüşte önemsiz şeyler de olabilir.

Düşünceli ve tekrarlanabilir karar alma stilleri geliştirmek, her gün binlerce karar alan biri için oyunun kurallarını değiştirebilir. Ancak, karar alma sürecinizi oluşturmadan önce, takımınızın yaklaşımlarını, tercihlerini, kişiliklerini ve tepkilerini göz önünde bulundurmanız çok önemlidir.

Takımınızın Karar Verme Stilleri

İnsanlar kuruluşları terk etmez. Yöneticileri terk eder.

Aldığınız her karar, takımlarınız ve iş arkadaşlarınız üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, kendi tarzınızı geliştirmeden önce onların tarzlarını anlamanız çok önemlidir.

1. Takımınızı anlayın

Takım üyelerinizle konuşarak onları bireyler olarak anlayın. Önceliklerini ve tercihlerini konuşmaları için onları teşvik edin. Örneğin, hibrit iş stratejinizle ilgili kararlar alıyorsanız, şunları anlayın

Hangi saat dilimlerinde yaşıyorlar?

Ne zaman çalışmayı severler?

Ne zaman telefon görüşmesi yapabilirler?

Okula bırakıp aldıkları çocukları var mı?

Hiçbir bilgi önemsiz değildir. Her bireyin motivasyonlarını, tutkularını ve genel kişiliğini anlamak, yöneticilerin onları nasıl yöneteceklerini bilmelerine yardımcı olur.

2. Takımınızı gözlemleyin

Herkes aynı şekilde kendini ifade etmez. Bazı takım üyeleri konuşmayabilir. Bu nedenle, bir dönem boyunca karar verme stillerini gözlemleyin. Karar verme şekillerini öğrendiğinizde, stillerini taklit ederek onları etkileyebilirsiniz.

Aylık değerlendirmelerde somut veriler sunuyorlar mı? Bu, nesnel verilere odaklandıklarını gösterir

Önerileriniz için size düzenli olarak geliyorlar mı? Konsensüs ve onay arıyorlar

Kişisel süreçlerini her ay değiştiriyorlar mı? Aceleci veya eylem odaklı ya da doğaları gereği deneysel olabilirler

3. Takımınızı değerlendirin

Takımınızın karar verme stillerini incelemek ve anlamak için onlarca kanıtlanmış yol vardır. Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI), kişinin kişilik özelliklerinin dört yönündeki doğal tercihlerini belirlemeye yardımcı olur.

Karar verme stili profili

Impact Associates Karar Stili Profili, insanları beş anahtar faktör üzerinden değerlendirir: netlik, bilgi, bağlılık, uyum ve zaman. Truity Karar Stili Testi, farklı hedefleri nasıl önceliklendirmenizi ve bunların kararlarınızı nasıl etkilediğini araştırır.

Bu araçlardan herhangi birini kullanarak, takımlarınızı harekete geçiren unsurlar hakkında daha net bir fikir edinebilirsiniz. Ancak, işyerinde kişilik testlerinin kullanımına ilişkin bazı yasal hususlar olduğunu not etmek önemlidir. Bir test seçmeden önce federal, eyalet ve yerel yasaları gözden geçirin.

Artık temel bilgileri öğrendiğinize göre, dört karar verme stilini ve bunları işinizde nasıl kullanabileceğinizi keşfedelim.

4 Farklı Karar Verme Stili

1. Yönlendirici

Yönlendirici karar verme stili, gelecekteki yolları seçmek için önceden bilinen bilgileri ve geçmiş eğilimleri kullanmayı tercih eder. Rasyonel, veriye dayalı ve mantıklıdır. Yönlendirici karar vericiler şunları seçer:

Kararları kendileri versinler

Yeni yöntemler denemek yerine geçmiş verileri ve prosedürleri kullanın

Harekete geçme hızına öncelik verin

Düşünce süreçlerinde açık ve net olun

Belirsizlikten kaçının

Yönlendirici karar verme, hızlı, tekrarlayan veya kısa vadeli kararlar için mükemmeldir. Ayrıca, hedefin net olduğu durumlar için de idealdir. Karar vermeden önce, doğru bir başlangıç yapmak için bu hedef ayarlama şablonunu deneyin.

Hedefi belirledikten sonra, verileri toplamak ve analiz etmek daha kolay hale gelecektir. Örneğin, her görev için zaman tahmini yapan bir proje yöneticisiyseniz, direktif karar verme, neredeyse tam isabetle çok fazla zaman tasarrufu sağlar.

Benzer görevler için tahminlerde bulunmak üzere ClickUp'ta zaman takibi görünümü

Bu bazen işbirliğine aykırı veya otoriter olarak görülebilir. Bu nedenle, insanların hayatlarını etkileyen büyük kararlar veya değişiklikler için uygun değildir.

Diyelim ki uzaktan çalışma stratejisinden sorumlu bir İK yöneticisisiniz. Çalışanların Pazartesi'den Cuma'ya 9-6 arası ofise gelmeleri gerektiğine karar verirseniz, bu kararınız mantıklı ve verilere dayalı olsa bile esnek olmayan ve hoş karşılanmayan bir karar olarak algılanacaktır.

Bu tür karar verme, yaratıcı özgürlük isteyen, yüksek vasıflı ve bağımsız çalışanları yönetiyorsanız da uygun değildir. Bu tür çalışanlar, ne yapacaklarının söylenmesinden hoşlanmazlar.

2. Analitik

Analitik karar verme stili keşif amaçlıdır. Bu stilde, karar vermeden önce tüm gerçekleri, görüşleri, olası senaryoları, riskleri, maliyetleri ve sonuçları değerlendirirsiniz. Ayrıca, ihtiyacınız olduğu kadar zaman ayırırsınız.

Analitik karar verme stili, birden fazla seçenek olduğunda ve "tek doğru cevap" diye bir şeyin olmadığı durumlarda kullanılır

Örneğin, mühendislik takımı için bir proje yönetimi aracı satın almakla görevli satın alma müdürüyseniz, analitik bir karar verme yaklaşımı benimsenmelidir. Analitik karar vericiler şunları yapar:

Mevcut tüm araçları keşfedin

Özelliklere ve avantajlara göre potansiyel araçları kısa listeye alın

Fiyat ve kullanılabilirliği karşılaştırın

Sözleşmenin şartlarını, koşullarını ve yenileme politikalarını inceleyin

Satıcılarla indirim ve anlaşmalar yapın

ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu

Analitik karar verme yaklaşımı, mevcut bilgilere dayanarak seçeneklerinizi değerlendirmenize ve size en uygun olanı seçmenize yardımcı olur.

Analitik karar verme tarzı da belirsizliğe fazla alan bırakmaz. Analitik olmak için tüm bilgilerin net bir şekilde elinizde olması gerekir. Bazen bu bilgiler sizin kendi bilginiz olabilir. Bu nedenle, seçenekler/olasılıklar net bir şekilde tanımlanmışsa, karmaşık kararlar için uygulanabilir.

Karar, takım üyelerinin duyguları gibi çok fazla değişken veya öngörülemezlik içeriyorsa, bu doğru bir yaklaşım değildir. Hemen çözülmesi gereken sorunlar için kesinlikle doğru değildir.

3. Kavramsal

Kavramsal karar verme, problem çözmeye yaratıcı bir yaklaşım içerir. Çeşitli olası senaryolar hayal etmek ve yenilikçi çözümler üretmek gereken karmaşık bir problem olduğunda, bu stil en uygunudur.

Kavramsal karar vericiler:

Risk almayı seviyor musunuz?

Önceden belirlenmiş süreçlerden çok yaratıcılığa değer verin

Açık uçlu sorular sorun ve olasılıkları keşfedin

Tanjensiyel sonuçları da dahil olmak üzere bütünsel düşünün

Yeni olasılıklarla karşılaştığınızda esnek olun

Yazılım yol haritasını tasarlayan bir ürün yöneticisini örnek alalım. Bu karar verme süreci mükemmeldir. Öncelikle ihtiyaçlarını belgelendirir, ardından beyaz tahtada işbirliği yapar, geri bildirim için anketler düzenler ve karar vermeden önce senaryo planlaması yapar.

Kavramsal karar verici, işbirliğine açıktır ve karar sürecini yenilemek için tüm takımı bir araya getirir. Takımı yaratıcı olmaya ve uzun vadeli etkileri dikkate almaya motive eder.

Kavramsal karar verme stili, karmaşık ve belirsiz durumlar için idealdir; küçük veya basit kararlar için uygun değildir. Beyaz tahtayı çıkarıp "takım olarak öğle yemeğine nereye gidelim?" gibi bir grup kararı almaya başlarsanız, çok fazla zaman ve enerji harcarsınız!

4. Davranışsal

Her kararınızı insan odaklı bir yaklaşımla alıyorsanız, davranışsal karar verme stiline sahipsiniz demektir. Bu stilde şunları yaparsınız:

Takımınızın duygularını ve hislerini hesaba katın

Her takım üyesinin aktif katılımını sağlayın

İnsanların kararlarını yavaş ve bilinçli bir şekilde etkileyin

Azınlığın yararı yerine çoğunluğun yararını önceliklendirin

Bu stil, en çok insan kaynakları veya insan yönetimi takımlarında kullanılır. Proje yöneticileri de, rahatsız edici veya hoş olmayan bir nihai karar verirken bu stili kullanır.

Bir tedarikçinin sözleşmesini feshetmek, bir çalışanı işten çıkarmak, takım yapılarını değiştirmek vb. durumlarda bu stil en iyi sonucu verir.

Ancak, kavramsal karar verme stiline sahip yöneticiler, insanların duygularını/tepkilerini fazla önemseme riski taşır ve bu da kararlarını etkiler. Konsensüs oluşturmaya aşırı odaklanmak, aşırı gecikmelere ve takım üyelerinin memnuniyetsizliğine yol açabilir. Bu yaklaşımı benimserken doğru iletişim hedeflerine sahip olmak da önemlidir.

Gördüğünüz gibi, doğru veya yanlış karar verme tarzı yoktur. Duruma ve sonuçlara bağlı olarak, bir tarz diğerlerinden daha iyi işleyebilir. İyi bir yönetici, kariyeri boyunca tüm tarzları öğrenir ve uygun şekilde uygular.

Hangi stili seçerseniz seçin, doğru kararları almak için çeşitli araç ve tekniklerden yararlanabilirsiniz. Nasıl olduğunu görelim.

Takımınızın Karar Verme Stilleri Nasıl Yönetilir?

İyi bir proje yönetimi aracı, doğru kararları almak için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar.

Durum, direktif bir karar alma tarzı gerektiriyorsa, verilere ihtiyacınız vardır. ClickUp'ın Gösterge Paneli'ni kullanarak ihtiyacınız olan tüm bilgiler için özel raporlar oluşturabilirsiniz.

Kaynak kullanımı, sprint ilerlemesi, zaman tahminleri, satış eğilimleri, hedefler ve daha fazlası için özel raporlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, gösterge panelinizi hesap makinesine dönüştürerek tahminlerde bulunabilirsiniz.

İhtiyacınız olan raporları tek bir yerde, ClickUp'ta oluşturun

Analitik bir karar alma tarzı kullanacaksanız, birden fazla seçeneği belgelemek ve değerlendirmek için bir yönteme ihtiyacınız vardır. Bunun en basit formu, en iyi ve en kötü özellikleri karşılaştırmaktır. Bu süreci kolaylaştırmak için kullanabileceğiniz birkaç şablonun artılarını ve eksilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Daha karmaşık kararlar için, ClickUp'ın Görünümleri, seçenekleri size en uygun biçimde değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Liste veya tablo görünümü, tüm seçenekleri alt alta gösterir. Bu görünümde durumları, fiyatları vb. de karşılaştırabilirsiniz.

ClickUp'ta çeşitli karar verme faktörlerini kontrol etmek için tablo görünümü

Pano görünümü, seçenekleri duruma veya herhangi bir özel alana göre izlemek için kullanılabilir. Örneğin, proje yönetimi araçlarını karşılaştırırsanız, Android, iOS, Web vb. gibi uygulama kullanılabilirliği için özel bir alan ayarlayabilirsiniz.

Web sizin için önemli bir platformsa, buna göre sıralayabilir ve kullanılamayanları eleyebilirsiniz. Takvim görünümü, zamanla ilgili kararlar almak için mükemmeldir. Gantt grafiği, zamanlama için kullanılabilir. İş yükü ve Box görünümleri, özellikle birden fazla projeyi yönetirken kaynak tahsisi kararlarında en kullanışlıdır.

Kaynak tahsisi kararları için ClickUp'ta iş yükü görünümü

Çözmeye çalıştığınız sorun kavramsal bir stil gerektiriyorsa, yaratıcı araçlara ihtiyacınız var. ClickUp Beyaz Tahta tam da bu amaç için tasarlanmıştır.

ClickUp Beyaz Tahta ile çevik iş akışları oluşturun

Boş bir sayfada beyin fırtınası yapabilir veya ClickUp'ın sayısız karar verme şablonlarından birini kullanabilirsiniz. Herkesin faaliyetlerini takip edin, notlar ekleyin ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak takımı tek bir yerde bir araya getirin.

Başlamak için ClickUp'ın karar verme çerçevesi şablonunu öneririz.

Davranışsal karar verme karmaşık olabilir. Ancak ClickUp bu konuda da size yardımcı olabilir. Takımınızla tanışırken, ClickUp'taki formları kullanarak bilgi ve tercihleri toplayın. Müşteri beklentilerini yönetmeniz gerekiyorsa, bu ihtiyaç değerlendirme şablonları önceliklerini haritalamanıza yardımcı olacaktır.

ClickUp ile her zaman daha iyi kararlar alın

İster üç milyar karar alın ister alın, karar verme her yöneticinin temel sorumluluğudur. Daha iyi kararlar alma beceriniz, sizi güvenilir ve etkili bir yönetici olarak konumlandıracaktır.

Yönlendirici karar vericiler verilere ihtiyaç duyar. Analitik bir karar verici olarak, görünürlüğe ihtiyacınız vardır. Kavramsal bir karar verici olarak, yaratıcılığı teşvik edersiniz. Davranışsal bir karar verici olarak ise, takımınız hakkında içgörülere ihtiyacınız vardır. ClickUp, tüm bunları ve daha fazlasını elde edebileceğiniz tek yer.

ClickUp, verileri size uygun şekilde yakalamanıza, düzenlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur. Kanban panolarıyla izleyin, tablo görünümleriyle karşılaştırın, raporlar/gösterge paneli ile ölçün, beyaz tahtalarla işbirliği yapın, görevlerle harekete geçin ve çok daha fazlasını yapın! ClickUp'ı şimdi ücretsiz deneyin!