2025'te Takımınız için Basamaklı Hedefler Nasıl Belirlenir?

Hedeflerin başarıyla bağlantılı olduğu bir sır değildir. INC, insanların yazdıkları hedefleri gerçekleştirme olasılığının %42 daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca, net hedefleri olan çalışanların şirketlerine bağlılıklarının 3,6 kat daha yüksek olduğu görülmüştür.

Ancak gerçekte birçok iş, net öncelikler belirlemiyor. Harvard Business Review'da yayınlanan bir araştırmaya göre, bir profesyonel hizmetler firmasında ankete katılan çalışanların %84'ü, kuruluşun en önemli önceliklerini net olarak bilmiyordu. Ayrıca, yöneticilerin yalnızca %55'i şirketin en önemli beş hedefinden birini sayabildi.

Peki, neden bu kadar çok şirket hedef belirleme konusunda sorun yaşıyor? Bu süreç zorlu olabilir ve sadece genel bir hedef belirlemekten ibaret değildir. Etkili hedefler ölçülebilir olmalı ve şirketin amaçlarına yönelik olmalıdır.

İşte bu noktada basamaklı hedefler yardımcı olabilir. 👀

Burada, basamaklı hedeflerin ne olduğunu ve bunları işinizde kullanmanın avantajlarını ele alacağız. Ardından, takımdaki herkesin hedeflerinize katkıda bulunmasına yardımcı olmak için basamaklı hedefleri nasıl uygulayacağınızı göstereceğiz.

Basamaklı Hedefler nedir?

Basamaklı hedefler, amaçların yapılandırılmış bir çerçevesidir. Daha büyük organizasyonel hedeflerle başlayın ve bunları takımlar ve bireyler için daha küçük hedeflere bölün. Buradaki fikir, herkesin ana şirket hedefine katkıda bulunan görevler ve projeler üzerinde çalışarak ana şirket hedefi doğrultusunda çalışmasıdır.

Süreç, paydaşların iş için genel bir hedef belirlemesi ile başlar. Ardından, proje yöneticileri ve takım liderleri için bu ana hedefe ulaşmak üzere hedefler ve görevler belirlenir. Süreç, şirketin her takım üyesi ve bireyi için basamaklı bir etki ile devam eder. ✨

Odak noktası, ana hedefle başlamak ve geriye doğru çalışarak şirketi hedefe yaklaştıracak projeler ve görevler oluşturmaktır. Her bir basamaklı hedef açık ve ölçülebilir olmalıdır. Ayrıca, her bir takım üyesinin kapasite ve yeteneklerine göre uyarlanmalıdır.

Basamaklı Hedeflerin Türleri

Bu daha geniş hedef çerçevesi içinde birkaç tür basamaklı hedef vardır. Her biri ana hedefe ulaşmak için farklı bir yaklaşım veya teknik sunar. 🏆

Basamaklı hedeflerin türleri şunlardır:

SMART hedefler: SMART, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlıdır. Bu hedefler gerçekçi ve uygulanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır

Hedefler ve anahtar sonuçlar ( OKR'ler ): OKR'ler genel bir hedefi alır ve bunu ana hedefe ulaşmak için adımlar olarak tasarlanmış anahtar sonuçlar ve görevlerle ilişkilendirir

Büyük, cesur ve iddialı hedefler (BHAG): Genellikle cesur, riskli ve yüksek başarı çubuğu belirleyerek heyecan yaratmayı amaçlayan uzun vadeli hedefler

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Basamaklı Hedefler örnekleri

Basamaklı SMART hedeflerine örnek olarak bir seyahat acentesini ele alalım. Şirketin çeyrek dönemindeki ana hedefi 5.400 tatil paketi satmak olabilir. Her takımın her görevi ve hedefi bunu gerçekleştirmek için uyumlu olmalıdır. Bu, satış takımının 1.300 yeni müşteri kazanma hedefi belirlemesi anlamına gelebilir. Pazarlama takımı ise 40 e-posta pazarlama kampanyası göndermeyi hedefleyebilir.

Satış ekibi içinde, satış müdürü her bir satış temsilcisi için dönüşüm hedefleri belirleyebilir (örneğin, kişi başına 150 yeni müşteri). Pazarlama tarafında ise, yönetici işi sosyal medya dönüşümlerini artırmaya veya belirli sayıda reklam kampanyası oluşturmaya dayalı hedeflere bölebilir.

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Şimdi OKR'leri kullanarak basamaklı hedeflerin bir örneğine daha yakından bakalım. Bir tekne bayisinin sahibi, bölgedeki en büyük tekne satıcısı olmak ana hedefini belirlediğini varsayalım.

Bu hedefin anahtar sonuçları şöyle olabilir:

Anahtar sonuç #1: Tüm bölgesel tekne satışlarının %55'ini gerçekleştirin

Anahtar sonuç #2: Markalaşma ve görünürlüğü %35 artırın

Anahtar sonuç #3: Tüm müşteri etkileşimlerini yönetmek için bir CRM uygulayın

Gördüğünüz gibi, bu anahtar sonuçlar satış ve pazarlama dahil olmak üzere farklı departmanları etkiler. Bu noktadan itibaren, takım yöneticileri bu anahtar sonuçlardan birini takımlarının ana hedefi olarak belirleyebilir. Ardından, bu hedefe ulaşmak için anahtar sonuçları daha da ayrıntılı hale getirirler.

Örneğin, satış takımının ana hedefi tüm bölgesel tekne satışlarının %55'ini gerçekleştirmek olabilir ve anahtar sonuçlar arasında üç yeni satış temsilcisi işe almak ve tekne satışlarının sayısını bir önceki yıla göre %40 artırmak yer alabilir. Pazarlama takımının anahtar sonuçları arasında bir CRM oluşturmak için bir danışman işe almak ve 10 reklam kampanyası veya e-posta pazarlama girişimi yürütmek yer alabilir.

Ayarlamanın Avantajları Basamaklı Hedefler

Hedef ayarlamada yukarıdan aşağıya yaklaşımın avantajları arasında daha bağlı çalışanlar, hedefe yönelik işler ve daha iyi işbirliği sayılabilir. Yönetici kademesinden giriş seviyesindeki çalışanlara kadar herkes tek bir hedefe bağlıdır ve işleri ana hedefleri ve kişisel çalışan hedeflerini karşılamak için belirlenmiştir.

Aşağıda, basamaklı hedefler belirlemenin bazı anahtar avantajları yer almaktadır. 💪

Daha iyi performans yönetimi

Basamaklı hedefler, tüm organizasyon genelinde performansı izlemeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. Her takım üyesi için özel proje hedefleri belirleyerek, her çalışanın performansını kolayca ölçebilirsiniz.

Basamaklı hedefler genellikle ölçülebilir olduğundan, metrikleri kullanarak bir takımın veya kişinin hedefine ne kadar yaklaştığını, projelerin nerede geride kaldığını görebilir veya iyi işleyen bir şeyi vurgulayabilirsiniz.

Çalışan bağlılığının artması

Çalışanlar, kuruluşun başarısına doğrudan katkıda bulunan hedefleri olduğunda daha iyi iş çıkarırlar. Bu, yeni projeler üstlenmeye, yaratıcı fikirler üretmeye ve önemli işlere odaklanmaya daha yatkın olacakları anlamına gelir. Yoğun işleri otomatikleştirmeye ve zamanlarını daha önemli görevlere ayırmaya motive olurlar.

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Geliştirilmiş strateji ve hedef uyumu

Birçok işletme, özellikle aynı projede birden fazla departman yer aldığında, uyumsuzluk sorunları yaşar. Büyük şirket hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için her departmanın yapacağı işleri bölmek, uyumu korumayı ve iş süreci yönetimini basitleştirmeyi kolaylaştırır. 📈

Şirketi veya bir projeyi büyütmeye karar verdiğinizde, yeni çalışanları silolara ayırmak kolaydır. Şirketin ana hedefini ve yeni çalışanın takımı hedefe ulaştırmak için ne gibi katkılar sağlayabileceğini düşünün.

Basitleştirilmiş iş akışları ve hedefli görevler

Hedef basamaklılığı ile yöneticiler, şirket ve bireysel düzeylerde iş akışları oluşturmak ve görevleri atamak daha kolay hale gelir. Genel hedefi göz önünde bulundurarak, görevleri organizasyonun her düzeyinde yönetilebilir adımlara bölün. ✍️

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Takım veya bireysel hedefler olsun, işi yönlendirmek için öncelikler ve bağımlılıklar da oluşturabilirsiniz. İlk olarak ele alınması gereken, en yüksek etkiye sahip ve en az çaba gerektiren görevleri vurgulayın. Ardından, işin başlaması için başka bir görev gerektiren alanları belirleyin. Kademeli hedefleri kılavuz olarak kullanarak, başarıya doğru proje izlemeyi yönetmek için günlük görev listeleri oluşturabilirsiniz.

Bu hedefler, özellikle büyük takımlarda gereksiz işleri ortadan kaldırır. Ayrıca, hedefler arasında çelişkiyi önler ve herkesin işine odaklanmasını sağlar.

Daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik

Herkes şirket hedefleri doğrultusunda çalışırken, basamaklı hedefler bir hesap verebilirlik bileşeni ekler. Her kişi, hangi işten sorumlu olduğunu ve ne tür bir katkı sağlaması beklendiğini bilir. Bu, şeffaflığı artırır ve çalışanların hedef belirleme süreci boyunca projelerin sahipliğini üstlenmelerini sağlar.

Nasıl Uygulanır Basamaklı Hedefler

Basamaklı hedeflerin uygulanması sürekli bir süreçtir ve yıl boyunca gözden geçirilmelidir. Çalışanların desteğini almak ve bireysel ve takım hedefleri konusunda söz sahibi olmalarını sağlamak da iyi bir fikirdir. Bu sayede, işlerine daha bağlı hissederler ve projeye daha fazla sahiplik duyarlar. Basamaklı hedefleri beş adımlık basit bir süreçle nasıl uygulayabileceğinizi öğrenin. ✅

1. Şirket misyonunu gözden geçirin ve uzun vadeli hedefler belirleyin

Hedefleri ayarlamadan önce, büyük şirketlerde çalışanlar için belirsiz olabilecek şirket misyonunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Misyonunuz ve değerleriniz her zaman işinize rehberlik etmelidir. Bunlar, amacınızın ardındaki itici güç ve işinizi yapma nedeninizdir.

Şirketinizin misyonunu ve değerlerini anlayarak, işinizi ileriye taşıyacak ulaşılabilir hedefler oluşturabilirsiniz. Çalışanların misyonu anlamasını sağlamak, onların işlerinde daha başarılı olmalarını ve şirketin ihtiyaçlarına daha uyumlu olmalarını sağlar. 🧐

Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için otomatik ilerleme ile ölçülebilir hedefler belirleyin

Misyonunuzu belirledikten sonra, ClickUp Goals gibi bir araç kullanarak ölçülebilir hedefler belirleyin. Bu hedef belirleme yazılımı, hedefleri belirlemeyi, atamayı, yönetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. SMART Hedefleri, KPI'lar ve OKR'lerle ilerlemeyi belirlemek ve izlemek için kullanın.

Şirket ve tüm departmanlar veya takımlar için bir ana hedef oluşturarak başlayın. Ardından, her takım ve birey ile çalışarak şirket genelindeki ana hedeflere katkıda bulunacak, ulaşılabilir hedefler oluşturun. Her takım üyesiyle toplantılar düzenleyerek belirli hedeflere ve en büyük etkiye sahip olduğunu düşündükleri işlere ilişkin görüşlerini alın.

İş hedeflerini klasörler halinde düzenleyerek her takım üyesinin üst düzey hedeflerini veya bireysel hedeflerini görebilirsiniz. İlerleme izleyici özelliği, hedefe ulaşmak için tamamlanan görevlerin yüzdesini gösteren bir grafik ekler.

2. Üç aylık dönemler için kısa vadeli hedefler belirleyin

Etkili basamaklı hedefler, kısa ve uzun vadeli hedeflerin bir karışımıdır. Her birey için yıllık ana hedefleri belirledikten sonra, bunları üç aylık hedeflere bölün. 🛠️

Bu görevi daha hızlı ve kolay hale getirmek için ClickUp'ın hedef belirleme şablonları gibi bir araç kullanın. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seçeneklerle, SMART hedefleri, OKR'ler, dengeli puan kartları veya kariyer hedeflerini yarı sürede belirleyin.

ClickUp'ın OKR Şablonu, yönetici takımına gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemek için tek bir doğru kaynak sağlar

Hedefleri tüm yıl için çeyrek dönemlere ayırarak planlayabilir, ancak bunları sık sık gözden geçirebilirsiniz. İdeal olarak, çeyrek sonunda bir toplantı yapmalı, tamamlanan işleri gözden geçirmeli ve daha büyük şirket hedeflerine ulaşmak için bir sonraki çeyrek için hedefler belirlemelisiniz.

Hedefler ve amaçlar arasındaki farkı anlayın: Hedefler ana hedeflerdir, amaçlar ise çalışanların bu hedefe nasıl ulaşacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Her biri, her çeyrekte doğru işlere öncelik vermede anahtar rol oynar.

3. Bireysel ve takım hedefleri belirleyin

Bu hedef belirleme sürecini her takım ve takım üyesi için tekrarlayın. Hedef ve amaçları seçerken karar verme sürecinde söz sahibi olmalarını sağlayın. Tüm projelerin ve görevlerin ana şirket hedefine ve üç aylık hedeflere bağlanmasını unutmayın.

ClickUp Önceliklerini kullanarak, işleri önemlerine göre ayıran iş akışları oluşturun. En yüksek etkiye ve en düşük çabaya sahip işler için özel alanlar ekleyin. Tamamlanması kolay ve en büyük etkiye sahip görevleri kolayca tanımlamak için renk kodlamasını kullanın.

Bir görev içinde Görev Önceliklerini hızlıca ayarlayarak öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri iletin

ClickUp Bağımlılıkları, başka bir görev tarafından bloke edilen işleri kolayca belirlemenizi sağlar. Böylelikle, farklı işlevlere sahip takımlar, şirketin geri kalanında iş akışında gecikmeleri önlemek için hangi işleri yapmaları gerektiğini hızlıca görebilir.

4. Hedefleri aşağıdan yukarı doğru çalışarak çapraz kontrol edin

Her birey, takım ve şirket için hedefleri belirledikten sonra, her şeyin stratejik planınızla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek isteyeceksiniz. Aşağıdan yukarıya doğru çalışın; tüm kişisel, takım ve proje yönetimi hedeflerini şirketin en üst düzeylerine kadar gözden geçirin.

İş stratejinizle uyumlu olmayan hedefleri veya iyileştirilmesi gereken alanları not alın. Uygun bir inceleme sağlamak için hedef planını yönetim ve anahtar paydaşlar tarafından yürütün.

5. kontrol toplantıları ve performans değerlendirmeleri planlayın

Çoğu projede olduğu gibi, bunları uygulayıp unutamazsınız. İncelemeler, stratejik hedeflerin üstünde kalmak ve gerektiğinde uyum sağlamak için anahtardır. İlerlemeyi izlemek ve düzenli kontroller planlamak için ClickUp'ın Takvim görünümünü kullanın. 💼

Esnek Takvim görünümünde projeleri yönetin ve görevleri planlayarak takımların senkronizasyonunu sağlayın

Kontroller sadece performans hedeflerini gözden geçirmek için bir zaman değildir; geri bildirim almak ve çalışanların bağlılığını artırmak için harika bir fırsattır. Bireysel hedefleri gözden geçirmek ve somut bilgiler edinmek için yarım saat veya bir saatlik bir zaman planlayın.

Toplantılar sırasında genel şirket hedeflerini, liderlik hedeflerini ve kişisel ilerlemeyi gözden geçirin. Daha yüksek hedeflere ulaşmak veya pazar değişikliklerine uyum sağlamak için yeni hedefler belirlemeniz gerekip gerekmediğine karar verin. Çalışanların geri bildirimlerine göre hedefleri ve programları ayarlayın ve gerektiğinde destek sağlayın.

ClickUp ile Hedefler Belirleyin ve Hedeflerinize Daha Hızlı Ulaşın

Hayallerinize ulaşmak için kendi hedeflerinizi belirliyor veya daha büyük bir şirket misyonu için çalışan bir takımı yönetiyor olun, basamaklı hedefler öncelikleri belirlemenize ve amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olabilir. Yukarıdaki beş adımlı kılavuzla, her süreç aşaması için ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler belirleyeceksiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha etkili ve motive olmuş takımlar oluşturmaya başlayın. Hedefler özelliği ile şirket ve her çalışan için hedefler oluşturmak çok kolay. Ayrıca, yerleşik iş akışları, görev yönetimi ve raporlama, ilerleme hakkında sizi bilgilendirir, böylece hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz.