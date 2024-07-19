OKR'leri Uygulama: Hedef Ayarlamada Etkili Yöntemler

Bir sonraki büyük hedefiniz nedir? 🎯

Hayalinizdeki işi kurmak ya da kullanıcı tabanınızı genişletmek olsun, hepimizin aklında bir sonraki büyük hedef vardır.

Ancak, bu büyük hedefler için plan yaparken, takımınızın aynı sayfada olduğundan emin olmak önemlidir. İşte burada hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) devreye girer. Bunları, hedefleri belirlemek ve bunları gerçekten gerçekleştirmek için kullanışlı bir araç olarak düşünün.

OKR çerçevesi, net ve iddialı hedefler (hedefler) belirlemenize ve ardından ölçülebilir belirli unsurlar (anahtar sonuçlar) ile ilerlemenizi izlemenize yardımcı olabilir.

Peki OKR'leri tam olarak nasıl uygulayabilirsiniz? Takımınızdaki herkesin ne için çalıştığını bildiğinden ve ilerlemelerini etkili bir şekilde izleyebildiğinden nasıl emin olabilirsiniz?

Bu blogda, hedeflerinizi planlama, ilerlemeyi izleme ve bu hedeflere ulaşmak için süreç boyunca yineleme dahil olmak üzere OKR'leri başarıyla uygulamak için bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız.

OKR'ler nedir ve neden önemlidir?

Büyük hayallerinize geri dönersek, önümüzdeki beş yıl içinde alanınızda lider bir startup olmak isteyebilirsiniz. Bunu başarmak için, sürekli iyileştirme kavramına dayanan aşamalı bir yaklaşıma ihtiyacınız var. OKR'ler tam da bunu sağlar.

OKR çerçevesi, siz ve takımınız arasında bir köprü görevi görerek stratejik vizyonu şirketin tüm çalışanları tarafından paylaşılan ve sahiplenilen üç aylık veya yıllık hedeflere dönüştürür.

"OKR'ler, liderlerin önceliklerini ve içgörülerini net bir şekilde ortaya koyar."

OKR'ler aşağıdakileri kolaylaştırarak işinizi doğru yönde ilerletmenize yardımcı olabilir:

Uyum: Şirketteki herkes genel hedeflerin ne olduğunu ve işlerinin bu hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu bilir

Şeffaflık: İlerleme, genellikle şirket genelinde açık bir şekilde izlenir, böylece herkes ne yapıldığını görebilir

Odak: OKR'ler, net hedefler belirleyerek takımların en önemli konulara odaklanmasına yardımcı olur

Uzak hedefler: OKR'ler, takımları yüksek hedefler belirlemeye ve mümkün olduğunu düşündüklerinden daha fazlasını başarmaya teşvik eder

Biliyor muydunuz? Peter Drucker'ın yönetim fikirlerinden yola çıkan Intel'in eski CEO'su Andrew Grove, 1970'lerde OKR çerçevesini oluşturdu. Bu çerçeve, hedef belirlemeye ölçülebilir sonuçlar ekledi ve eski Intel çalışanı John Doerr tarafından 1999'da Google'a getirilmesiyle popülerlik kazandı.

OKR metodolojisinin anahtar bileşenleri

Artık OKR'lerin ne yapabileceğini biliyoruz. Peki tam olarak neyi içerirler? OKR'ler iki ana bileşenden oluşur: hedefler ve anahtar sonuçlar.

Hedef, belirli sonuçlara ulaşmayı amaçlayan açıkça tanımlanmış bir amaç . Takımı motive etmek ve katılımını sağlamak için somut, anlamlı ve ilham verici olmalıdır

Anahtar sonuçlar ise, hedefe doğru ilerlemeyi izleyen ölçülebilir sonuçlardır

Bu ikisi birlikte, "Projemin sonunda başarı neye benzeyecek?" sorusuna cevap bulmanıza yardımcı olacaktır.

Hedefler ve anahtar sonuçlar, başarıyı veya tamamlanmayı açıkça tanımlayan metrikler kullanılarak ölçülebilir olmalıdır. Bu yapı, her takım üyesinin hedefleri uygulamak için ne yapması gerektiğini ve çabalarının iş içindeki belirli iyileştirmelere nasıl katkıda bulunacağını tam olarak anlamasını sağlar.

İşte bir OKR ayar sürecinin örneği: Hedef: Mobil uygulamamızın kullanıcı deneyimini (UX) iyileştirin ve kullanıcı katılımını artırın. Anahtar sonuçlar: Önümüzdeki çeyrekte 70 Net Promoter Score (NPS) puanı elde edin (yüksek müşteri memnuniyetini gösterir)

6 ay içinde uygulama kaldırma oranlarını %15 azaltın

Ortalama günlük aktif kullanıcı sayısını (DAU) bir yıl içinde 2 milyon artırın İşte her bir anahtar sonucun anlamı: Net Promoter Score (NPS): Müşteri sadakatini ve memnuniyetini ölçer

Uygulama kaldırma: Uygulama kaldırma sayısının azalması, kullanıcıların uygulamayı değerli bulduğunu ve cihazlarında tuttuğunu gösterir

Günlük Aktif Kullanıcılar (DAU): Her gün uygulamayı aktif olarak kullanan kullanıcı sayısını gösterir

OKR'leri uygulayarak, takımın çabalarını uyumlu hale getirebilir, stratejik uygulamayı geliştirebilir ve sahiplik ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik edebilirsiniz. Ayrıca, OKR'ler son derece esnektir, böylece benzersiz ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz zaman uyarlayabilir ve yineleyebilirsiniz.

OKR'leri Planlama ve Uygulama Adımları

OKR'ler güçlü bir hedef belirleme çerçevesi sunsa da, dikkatli bir planlama yapılmazsa kolayca raydan çıkabilir. Şirketinizin genel stratejisini ve OKR'leri liderlikten bireysel takımlara nasıl yayabileceğinizi düşünün, böylece daha büyük bir vizyona doğru tutarlı bir yol çizebilirsiniz.

Ve yaratıcı olun! Doğru OKR'ler, takımınızı ilhamlandırmalı ve bu büyük hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmalarına yardımcı olmalıdır!

OKR'lerinizi planlamanıza yardımcı olacak bazı genel kurallar:

1. Net bir vizyon ve hedefler belirleyin

OKR'lerinizi planlarken, uzun vadeli vizyonunuz sonraki tüm hedefleri ve anahtar sonuçları yönlendiren bir işaret feneri görevi görür. Orijinal hedeflerinize geri dönün. Ulaşmak istediğiniz nihai sonuç nedir? Daha da iyisi, ürün veya hizmetlerinizle hangi sorunu çözmeye çalışıyorsunuz?

X (eski adıyla Twitter) örneğini ele alırsak, Elon Musk'ın liderliğinde tüm organizasyonun önemli değişikliklerden geçtiğini biliyoruz. Şirket, bu değişikliklere uyum sağlamak için kısa vadeli gelir hedeflerini ve OKR'lerini değiştirmiş olsa da, X hala "dünyanın meydanı olmak" gibi daha büyük bir hedefe hizmet ediyor

Elon Musk'ın X (eski adıyla Twitter) satın alımı sırasında 2022'de attığı tweet

Sürekli değişen bir ortamda çalışırken, temel vizyonunuza dayalı OKR'ler oluşturmak, en çalkantılı dönemleri, hatta şirket satın almalarını bile atlatmanıza yardımcı olabilir!

2. Anahtar performans göstergelerini (KPI) belirleyin

KPI'lar ve hedefler, OKR çerçevesi bağlamında birbirinden ayrılamaz.

KPI'ları kullanarak iyileştirmelerin nerede gerekli olduğunu anlayabilir ve OKR'lerinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Ya da OKR'lerle başlayıp bunları belirli KPI'lara bağlayarak iş üzerindeki etkilerini izleyebilirsiniz.

İşte bazı yönergeler:

Hedeflerinizi belirlemek için mevcut KPI'larınızı kullanın: Finansal performans, müşteri gösterge panelleri ve çalışan anketleri dahil olmak üzere geçmiş verileri derinlemesine inceleyerek iyileştirme veya büyüme alanlarını belirleyin. Doğru yönde ilerlediğinizden emin olmak için stratejik hedeflerinizle bağlantılı KPI'ları arayın

Eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan KPI'lar seçin: Hedeflerinizin başarısını doğrudan ölçtüklerinden emin olun. KPI'lar, hedefin gerçekleştirilmesinin iş üzerinde nasıl bir etki yaratacağını açıkça göstermelidir. Göstermelik metriklerle yetinmeyin! Örneğin, çalışan devrini iyileştirmeye çalışıyorsanız, anlık anket sonuçlarıyla yetinmek yerine, işten ayrılma oranı gibi metrikleri izleyin

KPI'larınızı OKR'lerle birlikte izleyin: OKR'leri uygulamak dinamik bir süreçtir. KPI verilerinizi takip ederek, OKR planlamanızdaki eğilimleri ve olası engelleri erken aşamada tespit edebilirsiniz. Ancak, gerektiğinde OKR'lerinizi veya stratejilerinizi ayarlamaya hazır olun

3. Hedefleri tanımlayın ve iletin

Hedefler, ulaşmak istediğiniz şeylerin niteliksel tanımlarıdır. Ancak, bu niteliksel doğasına rağmen, eylem odaklı ve ilham verici olmalıdırlar:

İşinizdeki her sorunu çözmek için uzun bir hedef listesi yerine iki veya üç hedef belirleyin

en az iki ila beş SMART anahtar sonuca bağlı olmasını sağlayın. Bu Her hedefinolmasını sağlayın. Bu sonuçlar , başarıyı gösterecek belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı sonuçlardır

OKR'lerinizi açıkça belgelendirin ve şirket genelinde herkesin görebileceği bir OKR performans gösterge paneli oluşturun

OKR'leri takımınıza iletme Tüm Ekip veya Bana Her Şeyi Sor toplantı biçimini kullanarak şirketinizin OKR'lerini takıma açıklayın. Toplantı sırasında şirketin vizyonunu ve stratejik hedeflerini açıkça açıklayın ve OKR'lerin büyük resme nasıl bağlandığını gösterin. OKR'lerinizi tüm takım için anlaşılır ve ilgi çekici hale getirmek için görseller ve gerçek hayattan örnekler ekleyin. Sorular ve açık tartışma için yeterli zaman ayırın. Bu, şüpheleri giderir ve bu hedeflere ulaşmak için sahiplik ve ortak sorumluluk duygusunu güçlendirir. OKR'leri şeffaf hale getirerek ve şirket çapında bu ayar ile konuşmaları teşvik ederek, daha odaklı ve motive bir takımın ilerlemesi için zemin hazırlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Büyük fikirlerinizi yapılandırmak için bu hedef belirleme şablonlarına göz atın.

ClickUp ile OKR'leri Adım Adım Uygulama

Planlama harika, ancak birçok kişi uygulamada başarısız oluyor. OKR'leri uygulamak için aşamalı bir yaklaşım, süreç boyunca netlik ve uyum sağlamaya yardımcı olabilir.

Ana planınızın yanı sıra, OKR'lerinizi net bir şekilde tanımlamak ve belgelemek ve ilerlemenin her yönünü izlemek için güçlü bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var. ClickUp, bu konuda Sherlock'unuzun Watson'ı olabilir.

Hepsi bir arada proje yönetimi platformu olan ClickUp, hedeflerin ayarlanmasından görevlerin atanmasına ve etkinin ölçülmesine kadar planlanan OKR'ler genelinde uçtan uca görünürlük oluşturmanıza ve sürdürmenize yardımcı olabilir. ClickUp ile OKR'leri uygulamak için adım adım süreci inceleyelim.

1. OKR'lerinizi oluşturmak

OKR çerçevesi, hedef belirlemeye yukarıdan aşağıya bir yaklaşım gibi görünebilir. Ancak OKR'leriniz ne kadar işbirliğine dayalı olursa, başarı şansı da o kadar yüksek olur. Bunu sağlamak için, takımınızı OKR mesajları, anahtar sonuçlar ve KPI'lar hakkında beyin fırtınası yapmaya teşvik edin.

Bu, takım üyelerinin uzmanlık bilgilerini kullanmanıza ve olası engelleri erken aşamada belirlemenize olanak tanır. ClickUp Beyaz Tahta gibi araçları kullanarak genel hedeflerinizi görselleştirin ve bunları daha küçük, ulaşılabilir hedeflere bölün.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak, uygulama ve sonuç aşamalarından itibaren makul fikirleri kapsamlı bir şekilde araştırın ve bunların daha büyük vizyonunuzla nasıl bağlantılı olduğunu değerlendirin.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak takımınızla işbirliği yapın ve eylem planları hazırlayın

En iyi yanı ne mi? Beyaz tahtadan görevler ve ş Akışları oluşturabilir, böylece daha hızlı bir şekilde yürütme moduna geçebilirsiniz.

OKR'lerinizi ifade etmekte zorlanıyor musunuz? İlham verici ancak resmi bir üslup ile bu dengeyi tam olarak yakalayamıyorsanız, ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain'den yardım alın. ClickUp Brain'in yapay zeka yazarı, fikir üretmenize, ifade biçimlerini denemenize ve üslubunuzu geliştirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp Brain'in AI Writer ile metinlerinizin ses tonunu ve üslubunu kolayca ayarlayın

2. OKR'leri atama ve izleme

OKR'lerinizi belirledikten sonra, bunları eyleme geçirilebilir hedeflere ayırın ve şirket içi uzmanlarınıza atayın. Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp Hedefleri'ne girin.

ClickUp Hedefleri, ayrıntılı bir hedef hiyerarşisi oluşturmanıza olanak tanır ve OKR'lerinizi daha kolay izlemenizi sağlar. Bununla, daha büyük bir hedef belirleyebilir, onu daha küçük alt görevlere bölebilir ve bunları belirli takım üyelerine, son teslim tarihleri, dönüm noktaları, ilerleme izleme ve daha fazlası gibi ayrıntılarla atayabilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile yıllık ve üç aylık OKR'lerinizi planlayın ve görselleştirin

Başlamak için adım adım izleyebileceğiniz bir süreç:

Genel OKR'leriniz için üst düzey bir hedef oluşturun. Ardından, her bir Hedef için alt hedefler oluşturun

"Hedefler" alanını "Anahtar Sonuçlar" olarak özelleştirin. Özel metriklerinize göre uygun hedef türünü (örneğin, Sayı, Doğru/Yanlış, Para Birimi vb.) seçin

Zaman çizelgeleri, ilerleme rollup'ları ve daha fazlasına göre Hedefler ve Hedefler (Anahtar Sonuçlar) için ilerlemeyi görsel olarak izleyin

ClickUp Goal'un çok yönlü görünümleri ile farklı takımlar, kendileri için en alakalı kısımlara odaklanmak için görünümlerini filtreleyebilir ve özelleştirebilir.

Örneğin, proje yöneticiniz belirli son teslim tarihleriyle daha fazla ilgilenirken, bireysel katkıda bulunanlar görevin ayrıntılı açıklamalarından faydalanabilir.

Profesyonel ipucu: Kaynakları takımınızla paylaşmayı ve şeffaflığı sağlamak için herkese açık erişim izni vermeyi unutmayın.

Adım adım kılavuz olsa bile, OKR uygulama süreci bazen oldukça zorlu olabilir. Sıfırdan başlamak istemiyorsanız, size yardımcı olabiliriz!

ClickUp'ın OKR Klasör Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp OKR Klasör Şablonu, OKR'lerinizi ayarlama ve izleme konusunda başlangıçta karşılaşabileceğiniz sorunları aşmanıza yardımcı olabilir

ClickUp OKR Klasör şablonu OKR uygulama sürecinizi kolayca planlamanıza ve yürütmenize yardımcı olabilir. Bu yeni başlayanlar için uygun OKR şablonu, OKR geliştirme için temel yapıyı özetleyen önceden tanımlanmış bir planlama ritmi ve hedeflerinizi parçalara ayırmanıza ve yıl boyunca ilerlemeyi izlemenize yardımcı olacak OKR Listeleri içerir .

OKR uygulama süreciniz için mükemmel proje izleme iş akışını oluşturmak üzere Liste, Pano, Takvim, Etkinlik ve yedi özel durum dahil olmak üzere özel görünümler sunar.

ClickUp OKR Çerçeve Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp OKR Çerçeve Şablonu, OKR döngülerinizin kapsamlı bir görünümünü oluşturmanıza olanak tanır

Daha büyük bir takımda OKR beklentilerini belirlemek ve yönetmek için daha zengin özelliklere sahip bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp OKR Çerçeve Şablonu'nu kullanın. Örneğin, Global OKR Görünümü, genel hedeflerin ve amaçların ilerlemesini oluşturmanıza ve izlemenize olanak tanır.

OKR İlerleme Panosu Görünümü, takım görünürlüğünü artırmak için her takımın atanan hedeflerine yönelik ilerlemesini net bir şekilde gösterir. Zaman Çizelgesi Görünümü ve özelleştirilebilir görev durumları gibi diğer yararlı özellikler, gerektiğinde esnek bir şekilde ayarlamalar yapabilmenizi sağlayarak sürecin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar.

Profesyonel ipucu: Görevleri atarken takım üyelerine danışın. Bu, görevleri doğru kişilere atamanıza ve iki yönlü bilgi alışverişi ve uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır.

OKR kontrol toplantıları, takımların ilerlemeyi gözden geçirdiği, zorlukları tartıştığı ve önümüzdeki dönem için öncelikleri ayarladığı kısa, yapılandırılmış toplantılardır. Projenin karmaşıklığına bağlı olarak haftalık veya iki haftada bir yapılabilir.

ClickUp Gösterge Panelleri burada kullanışlı olabilir, ilerleme hakkında hızlı bir genel bakış sunar ve iyileştirme alanlarını belirler. İdeal olarak, OKR kontrol toplantılarınız, önceliklerdeki değişiklikleri veya zorlukları ele almak için net eylem adımları ve atanan sorumluluklarla sona ermelidir.

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak hedeflerinizi anahtar sonuçlara göre merkezileştirin ve izleyin

OKR'lerinizi başarıyla uygulamak için, değişikliklere uyum sağlamak ve organizasyonel hedeflerle sürekli uyumu sağlamak için bunları aktif olarak yönetmeniz ve gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın.

Ancak, bu kontrol toplantıları her zaman yüz yüze toplantılar olmak zorunda değildir. Takımınızın durumunu görmek için ClickUp Brain'in AI stand-up özelliğini de kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'den görev durumunuza göre bir özet yazmanıza yardımcı olmasını isteyin

Takımındaki diğer kişiler için nasıl görüneceğini aşağıda görebilirsin.

AI standup görünümü

OKR'lerinizi Koruma ve Ölçeklendirme

Uygulama planı hazırlandıktan sonra, OKR sürecindeki bir sonraki adım, iş ihtiyaçlarınıza göre hedefleri sürekli olarak izlemek ve ölçeklendirmektir.

Şimdi, bu kısım biraz zor olabilir. Takımlar arasında odaklanmayı ve uyumu korumak, özellikle takımlar arasında rekabet varsa zor olabilir. Ancak, açık iletişim ve çevikliği bolca kullanarak bu engellerin çoğunu aşabilirsiniz.

Nasıl olduğunu birlikte inceleyelim.

1. Anahtar sonuçlarınızı değerlendirme

OKR çerçevesine göre başarı basittir. Anahtar sonuçları elde ettiniz mi, etmediniz mi? Ancak OKR'leri etkili bir şekilde sürdürmek ve ölçeklendirmek için, bu sonuçların kendileriyle bağlantılı KPI'ları gerçekten ilerletip ilerletmediğini de değerlendirmeniz gerekir.

Örneğin, işten ayrılma oranlarını azaltmak için OKR'nin bir parçası olarak yeni bir ödül tanıma sistemi başarıyla uyguladınız. Program büyük bir başarı elde etti ve anketlerde yüksek övgü aldı, ancak işten ayrılma oranı aynı veya benzer seviyelerde kaldı. Böyle bir durumda, adımlarınızı geri izleyin ve yüzeysel başarılar yerine ölçülebilir bir etki yaratmayı öğrenin.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takımınızla birlikte hedefler belirleyin ve izleyin

OKR uygulama sürecinizin başarısını değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı ek hususlar şunlardır:

Zaman çizelgeleri: ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak hedefleri gerçekleştirmek için gereken tahmini süre ile gerçek süreyi karşılaştırın ClickUp Zaman Takibi'ni kullanarak hedefleri gerçekleştirmek için gereken tahmini süre ile gerçek süreyi karşılaştırın

Bağımlılıklar: ClickUp'ın Bağımlılıklar özelliği ile sonuçları hızlandıran veya takımınızı engelleyen bağımlılıkları kaydedin ClickUp'ın Bağımlılıklar özelliği ile sonuçları hızlandıran veya takımınızı engelleyen bağımlılıkları kaydedin

Dönüm noktaları: ClickUp Dönüm Noktaları ile proje süreci boyunca anahtar anları belgeleyin, örneğin, orijinal hedefin %50'sine ulaşıldığında ClickUp Dönüm Noktaları ile proje süreci boyunca anahtar anları belgeleyin, örneğin, orijinal hedefin %50'sine ulaşıldığında

Hedefler: Tüm hedefleri gerçekleştirebildiğinizi kontrol edin, ClickUp Hedefler Gösterge Paneli ile geride kalan veya geride kalan hedeflere dikkat edin

Bunların yanı sıra, ClickUp Performans İnceleme Şablonu'nu kullanarak anahtar OKR sahiplerinin bireysel performanslarına da bakın . Bu şablonu, ilgili proje görevlerine inceleme belgeleri oluşturmak için kullanabilir ve Pano görünümünü kullanarak proje dönemi boyunca işin nasıl ilerlediğini değerlendirebilirsiniz. Sonuçlara bağlı olarak, performans iyileştirmeyle ilgili eylem öğelerini takip etmek için takip görevleri de ayarlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu, takım üyeleriniz için 360 derecelik bir değerlendirme süreci sağlayabilir

OKR'lerin ilgili ve etkili olmaya devam etmesini sağlamak için, ideal olarak üç ayda bir düzenli incelemeler gerçekleştirerek, değişen iş ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapın.

2. OKR'leri yineleme ve iyileştirme

OKR'lerle çalışmak, geri bildirimlere, pazardaki ani değişikliklere ve gözlemlenen sonuçlara göre çevik ayarlamalar yapmanızı gerektirir.

Örneğin, araçtaki yeni bir özellik hatalı çalışır ve kullanıcı deneyimini etkiler, bu durumda süreç başında planladığınız NPS puanını elde edemeyebilirsiniz. Bu tür ani değişikliklere uyum sağlamak için alan bırakmak, OKR'lerinizi iş bağlamında daha ulaşılabilir hale getirmeye yardımcı olabilir.

OKR döngüsünü kapatmak için bazı düşünceler: Tüm hedeflerime ulaştım mı? Eğer öyleyse, başarımda neyin katkısı oldu? Eğer ulaşamadıysam, hangi engellerle karşılaştım? Tamamen ulaştığım bir hedefi yeniden yazacak olsam, neyi değiştirirdim? Bir sonraki döngünün OKR'lerine yaklaşımımı değiştirebilecek ne öğrendim?

Geri bildirim ve uyum kültürünü benimsemek, OKR'lerin sürdürülebilir başarısına ve alaka düzeyine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bunu sağlamak için, her OKR projesinin sonunda düzenli geri bildirim turları düzenleyerek anahtar öğrenimleri ve en iyi uygulamaları belirleyin.

Takım üyelerinizden fikir ve öneriler toplamak için ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu gibi kaynaklardan yararlanın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu ile öğrenilenleri ve en iyi uygulamaları daha iyi bir şekilde derleyin

Bu şablon, bilgi toplamak ve karşılaştırmak için kısa anketler oluşturmanıza yardımcı olur. Geri Bildirim Görünümü, Sağlayıcı Derecelendirme Görünümü ve Genel Öneri Panosu Görünümü gibi özel görünümler, belirli kriterlere göre girdileri filtrelemenizi ve bulmanızı sağlar.

3. OKR'leri takımlar arasında ölçeklendirme

OKR'leri şirket genelinde işler hale getirmek büyük bir girişim olabilir. En son isteyeceğiniz şey, takımların kendi hedeflerini diğerlerinin pahasına gerçekleştirmeleridir. 🌚

Bu karışıklığı önlemek için şunları yapabilirsiniz:

Küçük başlayın: Pilot takımınızı seçin, süreçlerdeki ve işbirliğindeki aksaklıkları giderin, en iyi uygulamaları belirleyin ve en iyi sonuçları elde ederken yavaş yavaş daha fazla takımı sürece dahil edin. Bu şekilde, yolunuzdaki tüm engelleri erken aşar ve herkes için sağlam, uyarlanabilir bir sistem kurarsınız

Herkesi aynı sayfada tutun: Her takımın büyük hedefi ve kendi parçalarının bu hedefe nasıl uyduğunu anladığından emin olun. Bu, karışıklığı önler ve herkesin aynı yönde ilerlemesini sağlar

Bu en iyi uygulamalara odaklanarak, OKR'lerinizin ivmesini koruyabilir ve bunları tek bir takımdan tüm şirkete sorunsuz bir şekilde yayabilirsiniz.

ClickUp ile OKR'lerinizi daha hızlı belirleyin ve gerçekleştirin

OKR'ler doğru uygulandığında, hırs ve başarı arasındaki uçurumu kapatabilir. Takımınız tüm bu büyük sayılara ve hedeflere ulaşamasa bile, yüksek hedefler koymak onları başlangıçta mümkün olduğunu düşündüklerinden daha fazlasını başarmaya itebilir.

OKR'lerle, aslında onlara tam olarak neyi hedeflemeleri gerektiğini söylüyorsunuz.

ClickUp, ClickUp Hedefleri ve önceden oluşturulmuş şablonlar gibi benzersiz özelliklerle OKR uygulamanızı hızlandırabilir. Bu özellikler, net OKR'ler oluşturmak ve başarıya giden yolda her aşamada bunları izlemek için şeffaf, yapılandırılmış bir çerçeve oluşturmanıza olanak tanır.

OKR'lerin ve ClickUp'ın işlevselliğinin birleşik gücüyle sürekli iyileştirme kültürünü benimseyerek, sonuçlara daha hızlı ulaşabilir ve uzun vadeli başarıya kendinizi hazırlayabilirsiniz.

Ücretsiz ClickUp hesabına kaydolun ve OKR'lerinizi bugün oluşturmaya başlayın!