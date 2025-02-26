2025'te Geri Bildirimi Basitleştirecek En İyi 10 Görsel Geri Bildirim Aracı

Şunu hayal edin: Tasarımcınız size yeni bir açılış sayfasının taslağını gönderir. Düzenlenmesi gereken birkaç şey fark edersiniz: Düğmenin rengi uygun değil, aralıklar garip görünüyor ve afiş görüntüsü pek göze çarpmıyor.

Artık, düzeltilmesi gerekenleri tam olarak açıklamaya çalışarak uzun e-postalar yazmak zorunda kalmayacaksınız.

Görsel geri bildirim araçları işte bu noktada imdadınıza yetişir. Hata izleme araçlarından en iyi web sitesi geri bildirim araçlarına kadar, bu tür yazılımlar tasarımcıların, geliştiricilerin veya proje yöneticilerinin sadece birkaç tıklama ile net ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler sunmasına yardımcı olarak herkesin zaman kazanmasını sağlar.

Bu blog yazısında, karar vermenize yardımcı olacak en iyi görsel geri bildirim araçlarının anahtar özelliklerini ve fiyatlarını ele alacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 10 görsel geri bildirim aracının kısa bir özeti: ClickUp: Görsel proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi Görsel proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi MarkUp. io: Dijital varlıklar üzerinde işbirliğine dayalı geri bildirim için en iyisi Pastel: Web sitesi geri bildirimleri toplamak için en iyisi Filestage: Basitleştirilmiş inceleme ve onay süreçleri için en iyisi InVision: Etkileşimli prototip oluşturma ve tasarım işbirliği için en iyisi Usersnap: Kullanıcı geri bildirimi ve hata izleme için en iyisi Ziflow: Hızlandırılmış yaratıcı inceleme döngüleri için en iyisi Hotjar: Kullanıcı davranış analizlerini ve içgörülerini izlemek için en iyisi BugHerd: Görsel hata izleme ve görev yönetimi için en iyisi Frame. io: Gerçek zamanlı video işbirliği ve geri bildirim için en iyisi

Görsel geri bildirim araçları, kullanıcıların sorunları doğrudan tasarım, ekran görüntüsü, yazılım veya web sayfası üzerinde belirlemelerine olanak tanır. "Sağ üstteki düğme çalışmıyor" gibi belirsiz açıklamaları deşifre etmek yerine, tahminlere gerek kalmadan kesin görsel ipuçları elde edersiniz. Kullanıcılar ve takımlar arasındaki uçurumu kapatarak işbirliğini daha hızlı ve verimli hale getirirler.

İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için aşağıdaki özelliklere dikkat edin:

🖌️ Kullanım kolaylığı: Herkesin zor bir öğrenme süreci yaşamadan kullanabileceği basit ve sezgisel bir arayüz arayın

⏱️ Gerçek zamanlı işbirliği: İyi bir araç, önerileri anında paylaşmanıza ve bunlara göre hareket etmenize olanak tanıyarak karar verme sürecindeki gecikmeleri azaltmalıdır

🔗 Sorunsuz entegrasyon: Görsel geri bildirim aracınız, sorunsuz bir proje veya grafik tasarım iş akışı sağlamak için proje yönetimi platformları, tasarım araçları ve iletişim uygulamaları gibi diğer yazılımlarla entegrasyon özellikleri sunmalıdır

📊 Güçlü analitik: Isı haritaları, yorum eğilimleri ve kullanıcı davranışları gibi ayrıntılı içgörüler, geri bildirimleri hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir iyileştirmelere dönüştürmenize yardımcı olabilir

🔒 Güçlü veri güvenliği: Geri bildirimler genellikle hassas bilgiler içerir. Kullanıcı verilerini koruyan ve gizlilik düzenlemelerine uyan araçlara öncelik verin

📖 Daha Fazla Bilgi: Denemek için Ücretsiz Yazılım Değerlendirme Şablonları

Geri bildirimleri net bir şekilde iletmek için en iyi 10 görsel geri bildirim aracını inceleyelim.

1. ClickUp (Görsel proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

Tasarım görevlerini ve geri bildirimleri doğrudan Tasarım Takımları için ClickUp ile yönetin

Gerekli değişiklikleri açıklayan uzun bir mesaj gönderiyorsunuz, ancak takım üyeniz kafası karışıyor ve takip soruları soruyor. Şimdi ekran görüntüleri alıp, konuları açıklığa kavuşturmaya çalışıyorsunuz ve farkına varmadan geri bildirim döngüsü günlerce uzamış oluyor.

ClickUp ile, ileri geri yazışmaları atlayabilirsiniz. Proje yönetimi, görsel iletişim ve görev yönetimini tek bir platformda birleştiren iş için her şeyi içeren uygulama.

Tasarım Takımları için ClickUp, fikir üretmenize, maketleri paylaşmanıza ve anında geri bildirim almanıza yardımcı olur. ClickUp, verimli müşteri geri bildirimi toplama ve tasarım projesi yönetimini destekleyen çeşitli özellikler sunar.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak farklı tasarım veya yaratıcı işbirliği projeleri için görevler atayarak başlayın. Maket hazır olduğunda, tasarımcılar geri bildirim almak için dosya ekleyebilir.

Yorum Atma ve @bahsetme özellikleri sayesinde, takım üyeleri tasarım dosyalarına doğrudan geri bildirim bırakabilir, böylece geri bildirim süreci hızlı ve sorunsuz hale gelir.

ClickUp Yorumları ve @bahsetmeler kullanarak tasarım projelerine kolayca yorum ekleyin

Daha verimli geri bildirim için ClickUp'ın Düzeltme özelliğini kullanın. Bu özellik, resimlere, videolara ve PDF'lere doğrudan yorum eklemenize yardımcı olur. Ek dosyayı görevin etkinlik bölümünden açın, sağ üst köşeden Yorum Ekle'yi seçin ve geri bildiriminizi paylaşın. Sorumluluğu sağlamak için yorumları takım üyelerine atayabilirsiniz.

ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanarak videolara, resimlere ve PDF'lere açıklama ekleyin

En iyi yanı nedir? Etkileşimli ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirleri görselleştirebilir, stratejiler planlayabilir ve takım geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak toplayabilirsiniz. Beyaz tahtadaki belirli öğelere tıklayarak takım üyelerine görevler atayın. Ayrıca, görevleri ve belgeleri doğrudan gömebilirsiniz, böylece bağlamsal geri bildirim sağlayabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirleri görselleştirin ve tasarım görevlerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Ayrıca, Beyaz Tahtalarda ClickUp Brain'i kullanarak AI görüntüleri oluşturabilir ve görsel referansları paylaşabilirsiniz.

ClickUp Brain ile AI görüntüleri oluşturun ve görüntü referanslarını paylaşın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş bir özellik aralığına sahip olması nedeniyle öğrenme eğrisi diktir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebilir ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliriz.

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri izleyebilir ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliriz.

ClickUp Clips'i kullanarak ayrıntılı geri bildirimleri nasıl paylaşabileceğinizi öğrenin!👇

2. MarkUp. io (Dijital varlıklar üzerinde işbirliğine dayalı geri bildirim için en iyisi)

MarkUp. io, canlı web siteleri ve görüntüler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlayan görsel bir yorum platformudur. Web siteleri, görüntüler, PDF'ler ve videolar dahil 30 dosya türü için açıklama eklemeyi destekleyerek tasarımcılar, geliştiriciler ve pazarlama takımları için geri bildirim sürecini basitleştirir.

Yorum eklemek için URL girebilir, içerik yükleyebilir veya dosyaları sürükleyip bırakabilirsiniz. MarkUp. io, Google Chrome'da web sayfalarına açıklama eklemek için bir Chrome uzantısı da sunar.

MarkUp. io'nun en iyi özellikleri

Kayıt gerektirmeden takım üyesi veya misafir olarak katılabilecek sınırsız sayıda işbirlikçiyi davet edin

Konu başlıkları ve @bahsetmeler aracılığıyla içeriklerin üzerine doğrudan bağlamsal yorumlar bırakın

Yorumları filtreleyin veya arayarak ilgili geri bildirimleri bulun ve belirli sorunları daha kolay çözün

MarkUp. io sınırlamaları

Kullanıcılar, geri bildirim sürecini kesintiye uğratabilecek yavaş yükleme süreleri ve yanıt vermeme örnekleri bildirmiştir

Bazı kullanıcılar, Markup.io'nun Figma'dan gelen .fig dosyalarını desteklememesinden şikayetçi

MarkUp. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 79 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MarkUp. io puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar MarkUp.io hakkında ne diyor?

Yaratıcı projelerde QA geri bildirimi sağlamak için kullanım kolaylığı. Ek açıklamalar ve ekran/sayfa yakalamaları harika ve teknik veriler yardımcı oluyor. Çok kullanıcılı ortam güzel. Self servis kurulum olması ve uzun satış süreci olmaması hoşuma gitti. Veriler platformda kilitli ve dışa aktarılamıyor.

Yaratıcı projelerde QA geri bildirimi sağlamak için kullanım kolaylığı. Ek açıklamalar ve ekran/sayfa yakalamaları harika ve teknik veriler yardımcı oluyor. Çok kullanıcılı ortam güzel. Self servis kurulum olması ve uzun satış süreci olmaması hoşuma gitti. Veriler platformda kilitli ve dışa aktarılamıyor.

3. Pastel (Web sitesi geri bildirimleri toplamak için en iyisi)

via Pastel

Pastel, canlı web sitelerinde çalışan pazarlama takımlarının inceleme ve onay sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir görsel geri bildirim aracıdır. Herhangi bir web sitesini canlı bir tuval haline getirebilir ve dijital varlıklara doğrudan yorum bırakabilirsiniz

Pastel ayrıca, her bir açıklamayı belirli bir öğeye sabitlemenize olanak tanır. Bu sayede, ekran çözünürlüğü ve tarayıcı türü gibi bilgileri kaydederek web sitesi revizyonlarını tamamlayabilirsiniz. Pastel ile yorumları duraklatabilir ve geri bildirim almak istediğiniz zamanı kontrol edebilirsiniz.

Pastel'in en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan canlı web sitelerine doğrudan yorum yapın ve gerçek zamanlı görsel geri bildirim sağlayın

Trello ve Asana gibi araçlarda otomatik olarak biletler oluşturarak görevleri sorunsuz bir şekilde entegre edin

Geri bildirimleri verimli bir şekilde düzenlemek ve izlemek için yorumlara "hata" veya "ilerleme" gibi etiketler ekleyin

Pastel sınırlamaları

Pastel'in fiyatlandırması, özellikle platformu yoğun olarak kullanmayan kullanıcılar için, sunduğu özelliklere göre yüksek sayılabilir

Arayüzü başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir

Pastel fiyatlandırma

Ücretsiz

Solo: 35 $/ay

Studio: 119 $/ay

Enterprise: 450 $/ay

Pastel derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pastel hakkında ne diyor?

Pastel harika bir araç, iyi tasarlanmış ve minimalist bir kullanıcı arayüzüne sahip. Fiyatı, sunduğu özelliklere göre pahalıydı ve sonunda pek kullanmadık.

Pastel harika bir araç, iyi tasarlanmış ve minimalist bir kullanıcı arayüzüne sahip. Fiyatı, sunduğu özelliklere göre pahalıydı ve sonunda pek kullanmadık.

💡Pro İpucu: Farklı takım üyeleri geri bildirimlerini tek seferde değil, katmanlar veya aşamalar halinde ekleyebilecekleri "katmanlı" bir geri bildirim yaklaşımı kullanın. Bu yöntem, bir tasarımın veya projenin belirli yönlerine daha iyi odaklanılmasını sağlar ve sonuç olarak daha hedefli ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edilir

4. Filestage (Basitleştirilmiş inceleme ve onay süreçleri için en iyisi)

Filestage aracılığıyla

Filestage, tek bir dokunuşla belgelere, resimlere, videolara, web sitelerine ve ses dosyalarına yorum eklemenizi sağlayan çevrimiçi bir prova platformudur. Daha fazla netlik için ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve referansları paylaşmak için yorumlara dosya ekleyebilirsiniz

Filestage ayrıca, kullanıcıların bir dosyanın birden fazla sürümünü yan yana karşılaştırmasına olanak tanıyan güçlü bir sürüm kontrolü özelliği de içerir. Yeni sürümdeki değişiklikleri otomatik olarak vurgular. Proje sahipleri geri bildirimlerini verdikten sonra, değişiklikleri onaylamak için durumu yeşile, daha fazla değişiklik talep etmek için turuncuya değiştirebilirsiniz.

Filestage'in en iyi özellikleri

Doğrudan görsel içerik üzerinde zaman damgalı, kesin yorumlar ve açıklamalar ekleyerek her geri bildirimin bağlamsal olmasını ve dosyanın belirli bölümleriyle bağlantılı olmasını sağlayın

Dosyaların belirli bir sırayla incelenerek paydaşların içeriği aşamalı olarak onaylayıp reddedebilmesini sağlayan çok aşamalı onay süreçleri ayarlayın

Bir dosyanın birden fazla sürümünü yükleyin ve görsel olarak karşılaştırarak revizyonları izlemeyi ve değişiklikleri yönetmeyi kolaylaştırın

Geri bildirimler, güncellemeler ve onay durumu değişiklikleri hakkında gerçek zamanlı bildirimler göndererek takımların uyumlu çalışmasını ve önemli son tarihlerin kaçırılmamasını sağlayın

Videolar, görüntüler, belgeler, web siteleri, etkileşimli HTML ve ses dosyaları dahil olmak üzere çok çeşitli dosya türlerini barındırarak çeşitli proje ihtiyaçları için çok yönlü hale getirin

Filestage sınırlamaları

Filestage, doğrudan dosya düzenlemeyi desteklemez

Filestage fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 129 $/ay

Profesyonel: 369 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Filestage derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Filestage hakkında ne diyor?

Filestage. io'da özellikle beğendiğim özellik, videoların belirli noktalarına doğrudan yorum bırakma olanağıdır. Bu, düzenleyici olarak bir noktadan diğerine adım adım ilerleyebildiğim için revizyon sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor. İşaretlenen noktaların görsel olarak vurgulanması, hiçbir yorumun gözden kaçmamasını sağlıyor. Platformu daha önce kullanmamış müşterilerimiz, başlangıçta platformu kafa karıştırıcı buluyor ve özellikleri kullanmakta zorlanıyor.

Filestage. io'da özellikle beğendiğim özellik, videoların belirli noktalarına doğrudan yorum bırakabilme özelliği. Bu, düzenleyici olarak bir noktadan diğerine adım adım ilerleyebildiğim için revizyon sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor. İşaretlenen noktaların görsel olarak vurgulanması, hiçbir yorumun gözden kaçmamasını sağlıyor. Platformu daha önce kullanmamış müşterilerimiz, başlangıçta platformu kafa karıştırıcı buluyor ve özellikleri kullanmakta zorlanıyor.

📖 Daha fazla bilgi: Tasarım Odaklı Düşünme için En İyi Araçlar

5. Miro (Etkileşimli prototip oluşturma ve tasarım işbirliği için en iyisi)

Miro aracılığıyla

Miro, takımlar için tasarım sürecini kolaylaştıran görsel bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Miro'nun tuvalini kullanarak tasarım özetleri oluşturabilir, prototipler oluşturabilir ve bunları müşterilerinizle veya takım üyelerinizle paylaşarak geri bildirim alabilirsiniz. Bu araç, herkesin Miro panosunda oynatabileceği kaydedilmiş video veya sesli geri bildirimleri paylaşmanıza da olanak tanır. Anında geri bildirim mi istiyorsunuz? Tuval üzerinde canlı bir görüşme başlatın. Ayrıca, görsel notlar oluşturabilir ve pano içeriğini notlara sürükleyip bırakarak ayrıntılı tasarım geri bildirimlerini paylaşabilirsiniz.

Miro'nun en iyi özellikleri

Fikirleri yapılandırılmış metin belgelerine dönüştürün

Nokta oylama, anketler ve tahmin araçlarını kullanarak net geri bildirim alın

Beyaz tahtaya yapışkan notlar ekleyerek fikirlerinizi veya geri bildirimlerinizi paylaşın

Geri bildirimleri görevlere dönüştürmek için Jira veya diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre edin

Miro sınırlamaları

Kullanımında performans sorunları ve yavaş yükleme süreleri yaşandı

Platformun sürüm sistemi her zaman en son değişiklikleri yansıtmayabilir, bu da tasarım sürecinde karışıklığa ve olası hatalara yol açabilir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 8 $/ay

İş: Aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1600+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

Bir projeyle ilgili bilgileri düzenlemek için Miro'yu kullanıyorum. Ekran görüntüleri, bağlantılar, akış şemaları, rekabetçi ayrıntılar, zaman çizelgeleri – her şey devasa bir Miro panosuna aktarılıyor ve burada ihtiyacım olanı kolayca bulup diğerleriyle verimli bir şekilde paylaşabiliyorum.

Bir projeyle ilgili bilgileri düzenlemek için Miro kullanıyorum. Ekran görüntüleri, bağlantılar, akış şemaları, rekabetçi ayrıntılar, zaman çizelgeleri – her şey devasa bir Miro panosuna aktarılıyor ve burada ihtiyacım olanı kolayca bulup diğerleriyle verimli bir şekilde paylaşabiliyorum.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karışıklığı ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

6. Usersnap (Kullanıcı geri bildirimi ve hata izleme için en iyisi)

via Usersnap

Usersnap, ekstra lisans veya karmaşık eğitim gerektirmeden ekran görüntüleri, açıklamalar ve ekran kayıtları formunda kullanıcılardan doğrudan geri bildirim toplamaya yardımcı olan bir web sitesi geri bildirim aracıdır.

Usersnap'ın geri bildirim bileşenini web sitenize veya web uygulamanıza yerleştirin, kullanıcıların ekran görüntülerini veya kayıtları yakalamasına ve sorunları zahmetsizce paylaşmasına olanak tanıyın. Ürün testi, özellik doğrulama ve sorun izleme için çevik ve verimli bir geri bildirim döngüsü oluşturmanıza yardımcı olur.

Usersnap'ın en iyi özellikleri

Ekran görüntülerine ek açıklamalar veya ekran kayıtları dahil olmak üzere görsel geri bildirimleri doğrudan tarayıcıda toplayın

Koşullu sorular içeren anketler oluşturun ve başlatın, net tavsiye puanlarını hesaplayın ve kullanıcı davranışları hakkında ayrıntılı analizler alın

Farklı platformlarda tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlamak için ekran görüntülerini yakalayıp karşılaştırarak tarayıcılar arası kullanıcı testleri gerçekleştirin

Bakım maliyetleri olmadan bulut tabanlı bir platformun esnekliğinin ve ölçeklenebilirliğinin keyfini çıkarın

Usersnap sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, geri bildirim düğmelerinin ve bileşenlerinin ilk kurulumunu ve özelleştirilmesini biraz karmaşık buluyor

Usersnap'ın fiyatları, daha küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için yüksek olabilir ve daha gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcuttur

Usersnap fiyatlandırması

Başlangıç : 51,19 $/ay (49 €/ay)

Büyüme: 113,87 $/ay (109 €/ay)

Profesyonel: 207,89 $/ay (199 €/ay)

Premium: 406,38 $/ay (389 €/ay)

Usersnap puanlamaları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Usersnap hakkında ne diyor?

Usersnap'ın uygulama içi bileşenleri, kullanıcılarınızdan geri bildirim ve mesajlar toplamak için mükemmel bir yol sunar. Ayrıca Slack entegrasyonu da çok kullanışlıdır, bu sayede hata raporları ve diğer geri bildirim mesajları anında size ulaşır.

Usersnap'ın uygulama içi bileşenleri, kullanıcılarınızdan geri bildirim ve mesajlar toplamak için mükemmel bir yol sunar. Ayrıca Slack entegrasyonu da çok kullanışlıdır, bu sayede hata raporları ve diğer geri bildirim mesajları anında size ulaşır.

7. Ziflow (Hızlandırılmış yaratıcı inceleme döngüleri için en iyisi)

via Ziflow

Ziflow, yaratıcı takımlar için geri bildirim ve onay süreçlerini basitleştirerek, çerçeve ve piksel düzeyinde hassasiyetle işaretleme yapmanızı sağlar. Güvenli bir ortamda zengin açıklama araçları, otomatikleştirilmiş iş akışları ve çok sayıda yaratıcı uygulama ile entegrasyon sunar.

Ziflow, manuel karşılaştırmalar için "yan yana" modu veya özelleştirilebilir renk seçenekleriyle sürümler arasındaki farkları vurgulamak için "piksel piksel" modu sunar. Ayrıca, ayrıntılı geri bildirim sağlamak için kare, daire, ok, çizgi, serbest çizim ve metin seçimi dahil olmak üzere bir dizi açıklama şekli kullanabilirsiniz.

Ziflow'un en iyi özellikleri

Daha kolay işbirliği ve video içeriğinin incelenmesi için videolara kesin zaman kodlu yorumlar ekleyin

Yorumlarınızı gizli tutun veya belirli aşamalarda yalnızca seçilen gözden geçirenlerin görebilmesini sağlayarak gizliliği koruyun

Prova yöneticilerinin yeni sürümleri yüklemesine ve inceleme süreci boyunca sürüm kontrolünü sürdürmesine izin verin

Dropbox ve Google Drive gibi bulut depolama hizmetlerine bağlanın ve inceleme sürecinize yardımcı olacak iş akışı otomasyonu ayarlayın

Ziflow sınırlamaları

Kullanıcılar çok sayıda e-posta bildirimi alır ve bu durum bunaltıcı hale gelebilir

Ziflow'un kurulum süreci, özellikle teknolojiye pek aşina olmayanlar için zor olabilir

Ziflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 249 $/ay

Pro: 399 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ziflow derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Ziflow hakkında ne diyor?

Notlar almak, yorumlar eklemek, iş arkadaşlarınızı etiketlemek ve provaları yüklemek/incelemek sorunsuz ve çok değerlidir. Baskı dosyalarını veya PPT dosyalarını yüklerken çok nadiren görüntüleme sorunlarıyla karşılaşıyorum. Bazen, yazı tipleri gömülü ise baskı dosyaları üst üste baskı ile görüntülenir veya PPT dosyaları tamamen yüklenemez.

Notlar almak, yorumlar eklemek, iş arkadaşlarınızı etiketlemek ve provaları yüklemek/incelemek sorunsuz ve çok değerlidir. Baskı dosyalarını veya PPT dosyalarını yüklerken çok nadiren görüntüleme sorunlarıyla karşılaşıyorum. Bazen, yazı tipleri gömülü ise baskı dosyaları üst üste baskı ile görüntülenir veya PPT dosyaları tamamen yüklenemez.

8. Hotjar (Kullanıcı davranış analizi ve içgörüler için en iyisi)

via Hotjar

Hotjar, ısı haritaları ile web sitenizdeki kullanıcıların gerçek zamanlı etkinliklerini görselleştirmenize yardımcı olur. Kullanıcıların web sitenizde nereye tıkladığını, nereye kaydırdığını veya nereye gittiğini gösterir, böylece kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz. Yalnızca nicel verileri izleyen geleneksel analiz platformlarının aksine, Hotjar, Rage Clicks Maps aracılığıyla kullanıcı eylemlerinin arkasındaki "nedenleri" yakalayarak daha derinlemesine bir analiz sunar.

Isı haritaları, oturum kayıtları, anketler ve kullanıcı geri bildirimlerini bir araya getiren Hotjar, kullanıcı etkileşim modellerini analiz etmenize yardımcı olur.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Entegre edilmesi kolay bir geri bildirim bileşeni aracılığıyla gerçek zamanlı kullanıcı görüşlerini toplayın ve kullanıcılar sitenizin belirli öğeleriyle etkileşime girerken içgörüler elde edin

Gerçek zamanlı oturum kayıtlarını izleyerek davranış kalıplarını ortaya çıkarın, kullanıcıların sorun yaşamasına neden olan sürtüşme noktalarını belirleyin ve sorunları çözün

Anketleri hızlı bir şekilde başlatarak müşteri geri bildirimlerini toplayın ve eylemlerinin ardındaki düşünceleri anlayın

Hotjar sınırlamaları

Oturum kaydı yavaş yüklenebilir

Gösterge paneli görünümünü özelleştirmek zor olabilir

Hotjar fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: 39 $/ay

İş: 99 $/ay

Ölçek: 213 $/ay

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (530+ yorum)

Kullanıcılar Hotjar hakkında ne diyor?

Hotjar, son derece sezgisel bir araçtır ve kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza ve web sitemizin performansını iyileştirmemize yardımcı olan değerli ısı haritaları, oturum kayıtları ve geri bildirim araçları sunar. Bazen oturum kayıtlarının yüklenmesi yavaş olabilir.

Hotjar, son derece sezgisel bir araçtır ve kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza ve web sitemizin performansını iyileştirmemize yardımcı olan değerli ısı haritaları, oturum kayıtları ve geri bildirim araçları sunar. Bazen oturum kayıtlarının yüklenmesi yavaş olabilir.

9. BugHerd (Görsel hata izleme ve görev yönetimi için en iyisi)

via Bugherd

BugHerd, web sitesi geliştirme için görsel geri bildirim ve hata izleme konusunda uzmanlaşmıştır. Geri bildirim, özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kişilerden bağlamsal web sitesi geri bildirimi toplamak için verimli yollar arayan web geliştiricileri ve tasarımcılar arasında popülerdir.

Müşteriler, oturum açmak veya hesap oluşturmak zorunda kalmadan proje bağlantısına erişerek kolayca pin bırakarak yorum ekleyebilir. Teknik ayrıntılar eklemek ve daha doğru geri bildirim sağlamak için ekranı otomatik olarak yakalar. Ayrıca, yorumlar kolay izleme için Kanban panosunda otomatik olarak görevler olarak oluşturulur.

BugHerd'in en iyi özellikleri

Sorunsuz hata raporlama için LambdaTest ile entegre edin

Prova aracıyla çeşitli yaratıcı varlıklar hakkında geri bildirimleri toplayın ve düzenleyin

Web sitesi ziyaretçilerinin kırık bağlantılar veya sayfa hataları gibi belirli sorunlar hakkında görüşlerini paylaşmalarını sağlayarak genel geri bildirim toplayın

BugHerd sınırlamaları

Geri bildirimleri filtreleme seçeneği sunmaz

BugHerd fiyatlandırması

Standart: 5 üye için aylık 49 $

Studio: 10 üye için aylık 79 $

Premium: 25 üye için aylık 149 $

Özel: Özel fiyatlandırma

BugHerd derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar BugHerd hakkında ne diyor?

Bugherd, büyük hacimli web sitesi düzenlemelerini kolayca girmenizi sağlar ve bir proje yöneticisi olarak, müşteri talepleri ile geliştirme ekibi arasındaki uçurumu kapatır. Hızlı bir şekilde toplu düzenlemeler eklerken ekran görüntülerinin alınmaması ve görev gönderildiğinde işaretin yanlış yere gitmesi gibi birkaç sorun vardır. Ayrıca, uzantı bazen bozulur, bu nedenle programı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekir, bu da can sıkıcı bir durumdur.

Bugherd, büyük hacimli web sitesi düzenlemelerini kolayca girmenizi sağlar ve bir proje yöneticisi olarak, müşteri talepleri ile geliştirme ekibi arasındaki uçurumu kapatır. Hızlı bir şekilde toplu düzenlemeler eklerken ekran görüntüleri alınmamasıyla ilgili birkaç sorun vardır ve görev gönderildiğinde sık sık iğne yanlış yere düşer. Ayrıca, uzantı bazen bozulur, bu nedenle programı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekir, bu da can sıkıcı bir durumdur.

📖 Daha fazla bilgi: Ürün Tasarımları için Ücretsiz Tel Kafes Şablonları

10. Frame. io (Gerçek zamanlı video işbirliği ve geri bildirim için en iyisi)

Adobe tarafından satın alınan Frame. io, video karelerine geri bildirim eklemeyi kolaylaştıran popüler bir tasarım ş Akışı yönetim aracıdır. Takım üyeleri yorum ekleyebilir, referans görüntüleri ve videoları yükleyebilir ve emojiler kullanarak video üretim sürecini kolaylaştırabilir.

Frame. io ayrıca, sürükleyici bir inceleme süreci için tam ekran görünüm, yakınlaştırma ve oynatma kontrolü sağlar. Varlıkları gruplandırabilir, belirli inceleyiciler atayabilir ve hızlı geri bildirim almak için kişileri bilgilendirebilirsiniz.

Frame.io'nun en iyi özellikleri

Frame.io ile bağlam içinde yorumlar ekleyin ve ekran üzerinde açıklamalar yapın, geri bildiriminizi kolaylaştırın

Varlık sürümlerini otomatik olarak istifleyerek ve yan yana karşılaştırmalar yaparak ilerlemeyi izleyerek incelemeleri düzenleyin

Frame.io ile entegre Creative Cloud uygulamaları içinde doğrudan yorum konularına yanıt vererek geri bildirimleri sorunsuz bir şekilde yönetin

SSO/İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA), Depolama Bağlantısı ve yükleme/indirme, yalnızca yorum yapma veya yalnızca görüntüleme erişimi için hassas izinler gibi gelişmiş özelliklerle varlıkları güvence altına alın

Frame. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle müşterilerin hesap oluşturması gerektiğinde, müşterilerin videolara erişme ve yorum yapma konusunda zorluklar yaşadığını bildirmiştir

Depolama sınırları sınırlıdır ve toplu dışa aktarma seçenekleri yoktur, bu da büyük projeler için kısıtlayıcı olabilir

Frame.io fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Üye başına aylık 15 ABD doları

Takım: Üye başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma (birden fazla takım için)

Frame.io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Frame.io hakkında ne diyor?

Frame. io, notları bir araya getirmemize, geri bildirimleri doğru bir şekilde almamıza ve daha organize olmamıza yardımcı oldu. Kullanımı çok basit bir kullanıcı arayüzü var ve bu arayüzü bilmeyen kişilere açıklamak sadece birkaç saniye sürüyor. Transfer uygulaması, yükleme ve indirme işlemlerini hızlı ve kolay hale getiriyor. Her gün kullanıyorum! Finder/Dosya Gezgini'nde mevcut projeleri sabitleyebildiğiniz gibi, proje kısayolları olmasını isterdim.

Frame. io, notları bir araya getirmemize, geri bildirimleri doğru bir şekilde almamıza ve daha organize olmamıza yardımcı oldu. Kullanımı çok basit bir kullanıcı arayüzü var ve bu arayüzü bilmeyen kişilere açıklamak sadece birkaç saniye sürüyor. Transfer uygulaması, yükleme ve indirme işlemlerini hızlı ve kolay hale getiriyor. Her gün kullanıyorum! Finder/Dosya Gezgini'nde mevcut projeleri sabitleyebildiğiniz gibi, proje kısayolları olmasını isterdim.

ClickUp'ın Görsel Geri Bildirim Özellikleriyle İşbirliğini Geliştirin

Doğru görsel geri bildirim aracını seçmek, kaotik bir iş akışı ile sorunsuz bir işbirliği arasındaki farkı belirleyebilir. İşte ClickUp'ın parladığı nokta da budur.

ClickUp ile görüntülere, PDF'lere ve videolara açıklama ekleyebilir ve gerçek zamanlı geri bildirimleri sorunsuz bir şekilde paylaşabilirsiniz. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüzü, müşterilerden takım üyelerine kadar herkesin net ve eyleme geçirilebilir girdiler sağlayabilmesini garanti eder; modern takımlar için mükemmeldir.

En iyi yanı ne mi? ClickUp sadece geri bildirimi kolaylaştırmakla kalmaz, görev yönetimi, geri bildirim araçları ve işbirliği özelliklerini tek bir platformda birleştirerek tüm iş akışınızı güçlendirir.

Geri bildirimlerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı yaşayın!