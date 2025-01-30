2025'te Denemeniz Gereken 7 Ücretsiz Yazılım Değerlendirme Şablonu

Yazılım değerlendirmesi uzun ama kritik bir süreçtir. Değerlendirme kriterlerini tanımlamanız, bir değerlendirme planı oluşturmanız, pazar araştırması yapmanız, yazılımı şirket içi uzmanlar veya gerçek kullanıcılar tarafından inceletmeniz, onların görüşlerini toplamanız ve birden fazla paydaşı yönetmeniz gerekir.

Her bir eylem öğesini manuel olarak izlediğinizi ve yönettiğinizi düşünün. Muhtemelen bazı adımları atlayacak ve tutarsız veriler elde edeceksiniz. Bu da ürününüzün piyasaya sürülmesinde gecikmelere neden olacaktır.

Yazılım değerlendirme şablonları, değerlendirme süreçlerinizi daha iyi yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Kalite güvencesi, kullanıcı memnuniyetini ölçme ve güvenlik açıklarını test etme için standart bir çerçeve sağlarlar.

Etkili bir yazılım değerlendirme şablonunun temel bileşenlerini keşfedin ve yazılım lansman veya uygulama sürecinizi kolaylaştırmak için yedi ücretsiz şablona erişin!

Yazılım Değerlendirme Şablonları Nedir?

Yazılım değerlendirme şablonları, yazılım çözümlerinin performansını, kalitesini ve kullanılabilirliğini değerlendirmek için yapılandırılmış belgeler veya çerçevelerdir. Proje yöneticileri, yazılım geliştiriciler, kalite güvence ekipleri ve iş analistlerine yazılım uygulamalarını değerlendirmek ve kullanıcıların gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için sistematik bir yaklaşım sağlar.

Bir iş akışı otomasyon yazılımı geliştirdiğinizi varsayalım. Bir yazılım değerlendirme şablonu, yazılımın iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için ayrıntılı bir kontrol listesi sağlar.

Yazılım gerekli tüm fonksiyonları sunuyor mu?

Arayüz ne kadar kullanıcı dostudur?

Yazılım mevcut sistemlerle iyi entegre oluyor mu?

Büyüyen iş ihtiyaçlarını ve daha büyük veri kümelerini karşılayabilir mi?

Çözümün güvenlik özellikleri nelerdir?

Yazılım, fiyatına değer mi?

Yazılım satıcısı hangi düzeyde müşteri desteği sağlıyor?

İyi bir yazılım değerlendirme şablonu nedir?

Capterra tarafından yapılan 2024 Teknoloji Trendleri Anketi, ABD'deki işletmelerin %58'inin son 12-18 ay içinde satın aldığı yazılımlardan pişman olduğunu ortaya koydu.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan bir yazılım ürünü oluşturmak için, teknik işlevleri değerlendirmenize ve bunların kullanıcıların ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamanıza yardımcı olacak bir yazılım değerlendirme şablonuna ihtiyacınız vardır.

Ürün yöneticileri veya yazılım geliştiricileri için bu, test aşamasında kullanıcı deneyimine daha fazla odaklanmak anlamına gelir. Bir yazılım değerlendirme şablonunda dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilirlik : Farklı yazılım türlerini değerlendirmek için kolayca özelleştirilebilir olmalıdır

Yapı ve netlik : Şablon, ilgili yazılım değerlendirme yönlerini kapsayan net bölümler içermelidir. Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için bile anlaşılması kolay olmalıdır

Puanlama sistemi : Yazılım değerlendirme şablonu, kullanıcı arayüzü, entegrasyon ve uyumluluk gibi çeşitli faktörlere göre yazılım çözümlerini derecelendirmek için tutarlı bir puanlama sistemine sahip olmalıdır

Ayrıntılı kriterler : Kapsamlı bir değerlendirme sağlamak için her değerlendirme faktörü için belirli bölümler/sorular olmalıdır

Uyumluluk kontrol noktaları : Şablon, yazılımın ilgili düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak için bir bölüm içermelidir

Paydaşların bakış açıları : Şablonun işbirliğini destekleyip desteklemediğini ve BT yöneticileri, yazılım geliştiricileri ve son kullanıcılar gibi farklı paydaşlardan girdi alıp almadığını kontrol edin

Sürüm kontrolü: Yazılım değerlendirme şablonu, değişiklikleri yapan takım üyesinin ayrıntılarını içeren bir değişiklik günlüğü sağlamalıdır. Bu, yeni özellikleri ve hata düzeltmelerini izlemeye yardımcı olur

10 Ücretsiz Yazılım Değerlendirme Şablonu

Yazılım çözümlerini kolayca karşılaştırmak için yedi ücretsiz yazılım değerlendirme şablonu. ⬇️

1. ClickUp Sezgisel Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sezgisel Değerlendirme Şablonu ile yazılımın kullanılabilirliğini değerlendirin ve müşteri memnuniyetini artırın

Karmaşık yazılımlar iş akışlarını bozarak hatalara, düşük verimliliğe ve yüksek eğitim maliyetlerine yol açabilir. Bu nedenle, yazılımınızı piyasaya sürmeden önce test etmeniz gereken ilk şey şudur: Kullanıcı dostu ve uyarlanması kolay mı? Bir arayüzün kalitesini değerlendirmek için, uzmanların kullanıcı memnuniyetini etkileyebilecek kullanılabilirlik kusurlarını belirlemek için yerleşik kuralları uyguladıkları bir süreç olan sezgisel değerlendirme yapabilirsiniz.

ClickUp'ın Sezgisel Değerlendirme Şablonu, kullanılabilirlik ilkeleri, endüstri standartları ve müşteri gereksinimlerine dayalı olarak uygulama arayüzünü ve kalitesini incelemek için takımınıza ayrıntılı bir yazılım değerlendirme kontrol listesi sunarak bu süreci daha sorunsuz hale getirir.

Bu şablonu kullanarak, ürünün piyasaya sürülmesinden önce kullanıcı deneyimini etkileyebilecek kullanıcı sürtüşmelerini, gezinme zorluklarını ve yazılımdaki diğer tutarsızlıkları belirleyin. Tüm değerlendirme bilgilerini tek bir yerde düzenler ve yeni özellik eklemeleri veya iyileştirmeler için otomatik olarak test görevleri oluşturur.

Aşağıdakiler gibi kullanılabilirliğin en önemli yönlerini değerlendirerek yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur:

Erişilebilirlik : Arayüz, engelli kişiler dahil olmak üzere teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için erişilebilir mi?

Verimlilik : Kullanıcılar görevlerini ne kadar hızlı tamamlayabilir?

Netlik : Arayüz açık ve anlaşılır mı?

Geri bildirim : Müşteri geri bildirimi için yer bırakıyor mu?

Öğrenme eğrisi : Arayüz yeni başlayanlar için kolay mı?

Navigasyon : Navigasyon basit mi?

Hata önleme : Kullanıcıların hata yapmasını önlemek için önlemler var mı?

Esneklik: Kullanıcılar fonksiyonlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor mu?

2. ClickUp tarafından sunulan Yazılım Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yazılım Geliştirme Şablonu ile yol haritaları oluşturun ve yönetin, ilerlemeyi izleyin ve hataları düzeltin

Ürün geliştirme, tasarım süreci ve testleri kolaylaştırmak için tek bir araç arıyorsanız, ClickUp'ın Yazılım Geliştirme Şablonunu deneyin. Ürün, tasarım ve kalite değerlendirme (QA) takımlarının işbirliği yapmasına, ürünler geliştirmesine, projeleri değerlendirmesine ve yazılım geliştirme KPI'larını izlemesine yardımcı olur.

Bunun gibi yazılım geliştirme şablonları, ürün geliştirme için özel bir alan oluşturmanıza olanak tanır. Bu şablonu, Agile, Scrum veya Kanban metodolojilerini kullanarak ürün yol haritaları tasarlamak, sprintleri yönetmek, özellik taleplerini ele almak ve ürün sürümlerini izlemek için kullanabilirsiniz.

Şablonun size nasıl yardımcı olacağı aşağıda açıklanmıştır:

Ürün yol haritası ve birikmiş işler : Yazılım çıktılarını ve bunların mevcut durumunu görüntüleyin, yol haritaları oluşturun, özellik isteklerini ve hata raporlarını alın, birikmiş işleri yönetin, bağımlılıkları görselleştirin ve zaman çizelgelerini izleyerek paydaşları bilgilendirin

Tasarım klasörü : Tasarımcılarla, görevleri ekleyip yönetebilecekleri, Figma gibi araçları bağlayabilecekleri, inceleme döngüleri uygulayabilecekleri, ürünün işlevsel ve görsel özelliklerini oluşturabilecekleri ve her adım için doğru notları belgeleyebilecekleri ortak bir alanda iş yapın

Squad 1 (Scrum sprintleri) : Önceden oluşturulmuş listeleri kullanarak sprintleri planlayın, izleyin, yönetin ve tekrarlayın. Ürün gereksinimlerinizi standartlaştırmak ve rol ve sorumlulukları belgelemek için takım belgelerine güvenin

Squad 2 (Kanban) : Sürükle ve bırak kartlarıyla birikmiş öğeleri düzenleyin ve ilerlemeyi güncelleyin. Önceden oluşturulmuş pano görünümüyle günlük standup toplantıları yapın ve süreç ve proje gereksinimlerini belgelendirin

Test senaryoları ve vakaları : QA takımınızın test vakaları ve test senaryoları oluşturup gözden geçirerek test çalıştırmalarınızı ve günlüklerinizi izlemesi için görev listeleri oluşturun

Teknik klasör: Önceden oluşturulmuş hata formlarını kullanarak olası sorunları ve sınırlamaları belgelendirin ve hata raporlama süreçlerini standartlaştırmak için geçici çözümler listesi oluşturun

3. ClickUp tarafından sunulan Yazılım Entegrasyonu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yazılım Entegrasyonu Şablonu ile birden fazla yazılımı daha hızlı entegre edin ve iş verimliliğini artırın

ClickUp'ın Yazılım Entegrasyonu Şablonu, farklı yazılımları entegre etmeyi planlayan takımlar için kullanışlı bir araçtır. Farklı uygulamalar arasındaki bağlantıyı görselleştirmenize yardımcı olarak entegrasyon sürecini basitleştirir.

Yazılım Entegrasyon Şablonu gerekli tüm entegrasyon kodlarını içerir, böylece tüm uygulamaları tek bir yerden daha kolay bir şekilde yönetebilir ve güncelleyebilirsiniz. Bu şablonu kullanarak entegrasyonla ilgili görevler oluşturabilir ve bunları takım üyelerine atayabilirsiniz.

Şablon ayrıca ortaklarınız ve tedarikçilerinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olarak genel proje maliyetini ve kalitesini artırır. Bu şablondan en iyi şekilde yararlanmak için şunları yapabilirsiniz:

Şablonu çalışma alanınıza ekleyin

Her entegrasyon hedefi için projeler oluşturun

15 durum kullanarak görevleri atayın ve düzenleyin

Paydaşlarla işbirliği yaparak beyin fırtınası yapın

Güncel kalmak için bildirimler ayarlayın

Maksimum verimlilik ve üretkenlik sağlamak için görevleri izleyin

4. ClickUp'ın Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Değişiklik Günlüğü Şablonu ile yazılım değişikliklerini kolayca izleyin

Kullanılabilirlik testlerinin bir parçası olarak yazılımınıza özellikler eklemeniz veya mevcut özellikleri değiştirmeniz gerekebilir. Bu değişiklikleri kaydetmek, kullanılabilirlik testleri sırasında yazılımın nasıl geliştiğini anlamak için çok önemlidir.

ClickUp'ın Yazılım Değişiklik Günlüğü Şablonu, tüm yazılım etkinliklerini belgelemek için özel bir alan sunarak bu süreci basitleştirir. Bu şablon, test projenizin güncellemeleri, hata düzeltmeleri ve değişikliklerinin merkezi bir kaydı olabilir.

Bu şablon, tüm kullanılabilirlik testi yaşam döngüsünü yönetmeye yardımcı olmak için merkezi bir veritabanı, düzenli geçmiş ve görsel bir zaman çizelgesi içerir.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel görev durumları oluşturarak yazılım değişikliklerini adım adım izleyin

Daha iyi takım ve paydaş görünürlüğü için yazılım değişikliklerini etiketler ve özniteliklerle düzenleyin ve sınıflandırın

Yorumları kullanarak yazılım değişikliklerini daha iyi izleyin, test görevlerini otomatik olarak oluşturun ve daha fazlasını yapın

5. ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile kullanıcı testlerini planlayın, müşteri geri bildirimlerini toplayın ve testlerin başarısını garantileyin

Ürününüz beta sürümüne hazır mı? ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile bu süreci daha sorunsuz hale getirebilirsiniz. Bu beyaz tahta şablonu, kullanıcı test oturumlarından ürün geri bildirimlerini ve içgörülerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. Ayrıca, kullanılabilirlik testi sonuçlarını izlemek ve gerektiğinde yinelemeleri veya iyileştirmeleri planlamak için de kullanabilirsiniz.

Bu şablon, kullanıcı deneyimini değerlendirmenize şu şekilde yardımcı olur:

İyileştirme alanlarını daha hızlı belirleyin

ClickUp'ta belirlenen sorunları belirli görevlerle ele alarak kullanıcı deneyimini iyileştirin

Kullanıcıların ürününüzle nasıl etkileşim kurduğuna dair geri bildirim toplayın

Ürün tasarımınızın genel başarısı hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Daha fazla bilgi: Web Sitesi Performansını Artırmak için 10 Kullanılabilirlik Testi Örneği

6. ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu ile ürününüzün tasarım kullanılabilirliğini değerlendirin

Şu anda bir prototip üzerinde çalışıyorsanız ve son sürümden önce kullanıcıların prototiple nasıl etkileşime girdiğini öğrenmek istiyorsanız, bir kullanılabilirlik testi planı geliştirmenin zamanı gelmiştir. Bu plan, kullanıcı ihtiyaçlarını, potansiyel sorunları ve beklentileri erken aşamada belirlemenize yardımcı olarak kullanıcı odaklı bir ürün oluşturmanızı sağlar.

ClickUp'ın Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu ile kapsamlı kullanıcı testleri planlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Şablon, verileri sıralamak ve önceliklere odaklanmak için proje adı ve açıklaması, takım, test yöntemi, test lideri ve test ilerlemesi gibi özel alanlar sunar.

Bu şablonu kullanarak test hedeflerini belirleyin, kaynakları hazırlayın, test ortamlarını ayarlayın, verileri analiz edin ve müşteri geri bildirim raporları oluşturun.

7. PdfFiller tarafından hazırlanan Excel Yazılım Değerlendirme Şablonu

pdfFiller aracılığıyla

pdfFiller'ın Excel Yazılım Değerlendirme Şablonu, yazılım özelliklerini, performansını ve işlevlerini incelemeye yardımcı olur.

Bir kullanıcı odaklı test grubuyla bir kod inceleme aracını test ettiğinizi varsayalım. Bu şablonu, kullanıcıların çözümü değerlendirirken rehberlik etmek için bir kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde, yazılımın müşterinin ihtiyaçlarına göre nasıl performans gösterdiğini öğrenebilirsiniz.

Şablon, kullanıcıların resim eklemesine, metni vurgulamasına ve yorum bırakmasına da olanak tanır. Kullanıcılardan geri bildirim aldıktan sonra, şablonu paydaşlarla paylaşarak geri bildirimleri vurgulayın. Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Değerlendirme amacınızı belirleyin

Sektördeki karşılaştırma ölçütleri hakkında gerekli bilgileri toplayın

Anahtar değerlendirme kriterlerini belirleyin

Her kriteri kullanıcılarla test edin

Bulguları özetleyin ve ürün önerilerinde bulunun

ClickUp ile Yazılım Değerlendirme Sürecini Kolaylaştırın

Kullanıcıların sorunlarını gidermek ve pazara daha hızlı giriş yapmak, her yazılım projesinde iki önemli önceliktir.

Bu önceliklerin karşılanması için, gelişen kullanıcı gereksinimlerini ve paydaşların ihtiyaçlarını yönetmeye, kullanıcı deneyimini değerlendirmeye ve potansiyel riskleri belirlemeye yardımcı olacak verimli bir yazılım değerlendirme sistemine ihtiyacınız vardır.

Kulağa zor gelse de, ClickUp'ın yazılım değerlendirme şablonlarıyla tüm bu süreci optimize edebilirsiniz. Geliştirme ve kullanıcı testlerinin kolaylaştırılmasından, bilinçli karar verme için ayrıntılı kontrol listelerine kadar, bu yazılım değerlendirme şablonları yazılım değerlendirmesinin her aşamasında yardımcı olabilir.

Yazılımları sistematik olarak değerlendirmek ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.