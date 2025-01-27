örneklerle 25 Yazılım Geliştirme KPI'sı

Hedeflerin belirlenmesi, kaçınılmaz olarak bunların nasıl gerçekleştirildiğinin izlenmesini gerektirir. Bu, her proje yöneticisinin temel sorumluluklarından biridir ve yazılım geliştirme yöneticileri de bu konuda farklı değildir.

Proje yöneticileri, yazılım geliştirme projelerini verimli bir şekilde yönetmek için belirli KPI'lar kullanır. Geliştirme hızı, döngü süresi ve teslim süresi, yazılım projelerini izlemek için kullanılabilecek KPI'lara örneklerdir.

Yazılım geliştirme için bu KPI'lar, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki her adımı izlemek, darboğazları belirlemek ve sürekli iyileştirme için çalışmak üzere objektif verilerden oluşan araç setinizdir.

Yazılım geliştirme takımlarının, karar verme sürecini kolaylaştırmak için en iyi 25 yazılım geliştirme KPI'sı (anahtar performans göstergesi) yardımıyla geliştirme sürecini nasıl optimize edebileceğini görelim.

yazılım Geliştirme için 25 KPI Metrikleri

Belirli iş hedeflerine ve devam eden projelere göre uyarlanmış sayısız KPI vardır. İşte, geliştirici takımınızın hedeflerin ötesine geçmesini sağlamak için tüm panolarda geçerli olan en iyi 25 KPI.

1. Geliştirme Hızı

ClickUp'ta doğru ve görsel olarak çekici hız raporları oluşturarak gelecekteki Sprint tahminlerinizi iyileştirin

Yazılım geliştirme ekibinin performansını geliştirme hızıyla ölçün. Bu, ekibinizin bir sprint (görevlerin tamamlanması gereken sabit bir dönem) sırasında gerçekleştirebileceği toplam işi gösterir.

Bir sprint içinde, bir görev tamamlamak için gereken çabayı bir ila on arasında bir ölçekte hesaplamak için hikaye puanlarını kullanın. Bir en hızlı, on en karmaşık anlamına gelir. Her sprint ve hikaye puanını ölçerek, üç sprint içinde geliştirme takımınızın ortalama hızını anlayabilirsiniz.

Bu metrik olmadan, gelecekteki projeler için planlama, önceliklendirme, kaynak tahsisi ve gerçekçi beklentiler belirlemek zor olacaktır.

Geliştirme hızı = Bir sprintte tamamlanan toplam hikaye puanları

2. Döngü Süresi

ClickUp'ta döngü süresini izleyin

Döngü süresi, belirli bir görevi tamamlamak için harcanan zamanı ölçen bir DevOps Araştırma ve Değerlendirme (DORA) metriğidir. Takımın performansını ölçer ve gelecekteki görevleri tamamlamak için gereken zamanı tahmin eder.

Örneğin, yazılım geliştirmede döngü süresi, bir hatanın çözülmesi için gereken süreyi ifade edebilir. Bu süre, hatanın bir geliştiriciye atanmasından, kod kararlılığı ve kod testlerinden geçmesinden, kalite güvencesi tarafından düzeltilip onaylanmasına kadar olan süreyi kapsar.

Bu metrik, geliştirici ekibinin verimliliğini değerlendirmeye ve iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur. Her görevin döngü süresini istenen süre ile karşılaştırarak ekibin eksikliklerini analiz edebilirsiniz.

Döngü Süresi = Bitiş zamanı – Başlangıç zamanı

3. Kod Kapsamı

Test kapsamı olarak da adlandırılan kod kapsamı, test edilen kodun yüzdesini ölçer. Bu DevOps metriği, üretim ve test amaçları için yazılım kalitesini ölçer.

Test odaklı geliştirmeyi (TDD) önceliklendirir ve kodlardaki hataları belirler. Kod kapsamı ne kadar yüksekse, hata olasılığı o kadar azdır.

Kod kapsamı = (Testlerle yürütülen kod satırlarının sayısı / Toplam kod satır sayısı) X100

4. Dağıtım Sıklığı

Çevik metodolojilerin uygulanması, tüm takımın geliştirme döngüsü boyunca çevik metrikleri izlemesi gerektiğinden şirketin performansını ölçmeyi zorlaştırabilir. Böyle bir süreçte yazılım geliştirme araçlarının ve süreçlerinin performansını izlerken, dağıtım sıklığı KPI'sına güvenebilirsiniz.

Dağıtım ekibinin kodu hazırlama, test etme ve üretim gibi farklı departmanlara dağıtma hızını belirler. Bu KPI, dört DORA metriği arasında yer alır ve değişiklik başarısızlık oranı, değişiklikler için teslim süresi ve ortalama kurtarma süresi gibi diğer metriklerle bağlantılıdır.

Bu yazılım KPI'sı, geliştirme takımının verimliliği ve çevikliği hakkında bilgi sağlar, dağıtım uygulamalarını iyileştirmek için karşılaştırma ölçütleri belirler ve sürekli iyileştirmeye yardımcı olur.

Dağıtım sıklığı = Toplam dağıtım sayısı / Zaman dönemi

5. Net Promoter Skoru

Net Promoter Score (NPS), müşteri memnuniyetini sıfır ile on arasında bir ölçekte ölçer. Sıfır en kötü kullanıcı deneyimini, on ise en iyi deneyimi ifade eder.

Yazılımı sıfır ile altı arasında derecelendiren kişiler "eleştirenler", yedi ile sekiz arasında derecelendirenler "pasifler" ve dokuz ile on arasında derecelendirenler "destekçiler" olarak adlandırılır. Destekçilerin sayısı eleştirenlerin sayısını aşarsa, yazılım iyi performans gösteriyor demektir.

Net Promoter Score = (% destekleyenler) – (% eleştirenler)

6. Arıza Arası Ortalama Süre (MTBF)

Yazılım güvenilirliğini ölçmeye çalışırken, MTBF metriği iki yazılım arızası arasındaki ortalama süreyi ölçer.

Arızaların kaçınılmaz olduğu yazılım geliştirmede, MTBF metriği yazılım görevlerini değerlendirmek ve onarım stratejileri geliştirmek için çok önemlidir.

Arıza Arası Ortalama Süre (MTBF) = Toplam çalışma süresi/Toplam arıza sayısı

7. Değişiklik Başarısızlık Oranı

Yazılım kalitesini ölçmek, öznelliği nedeniyle karmaşık bir iştir. Değişiklik Hata Oranı metriği, üretimde hataya yol açan dağıtımların yüzdesini hesaplayarak yazılım kalitesi hakkında bilgi verir.

Düşük değişiklik başarısızlık oranı, daha az hata ve yüksek kalite anlamına gelir. Aksine, yüksek oran daha fazla hata ve takımın kodu yenilemesi gerektiği anlamına gelir.

CFR = (Başarısız değişikliklerin sayısı/Değişikliklerin sayısı)/100

Çekme talepleri gibi işlemler için Git entegrasyonları aracılığıyla ClickUp'a bağlanmak çok kolaydır

8. Çekme Talebi (PR) Boyutu

Çekme talebi boyutu, tek bir çekme talebindeki kod değişikliklerinin sayısını ölçen ve geliştiricinin yaptığı değişikliklerin boyutunu veya kapsamını yansıtan bir yazılım geliştirme metriğidir.

Küçük çekme talepleri incelenmesi ve işlenmesi daha kolaydır, daha hızlı entegrasyon sağlar, daha spesifik geri bildirimler sunar ve hata riskini azaltır. Buna karşılık, büyük çekme taleplerinin anlaşılması, incelenmesi ve düzeltilmesi daha uzun sürer.

9. Hata Tespit Oranı (DDR)

DDR oranı, sürümden önce bulunan kusurların sayısını, sürümden sonra bulunan kusurların sayısıyla karşılaştırarak ölçer.

DDR metriğini kullanarak, test takımınızın gözden kaçırdığı ve müşterilerin karşılaştığı, deneyimlerini olumsuz etkileyen hata sayısını değerlendirin.

Hata Tespit Oranı = (Bir aşamada bulunan hatalar + Toplam hatalar) X 100

10. Kod Değişim Oranı

Kodlar, yazılım yükseltmeleri ve yeni özelliklerin eklenmesiyle sık sık revizyona ihtiyaç duyar. Kod değiştirme oranı, belirli bir dönem içinde bir yazılım kodunun kaç kez yinelenmesi gerektiğini ölçer. Yüksek kod değiştirme oranı, daha fazla bakım ve risk anlamına gelir.

Örneğin, DevOp takımları genellikle ortalama %25 kod kayıp oranıyla çalışır, bu da kodların %75 verimli olduğunu gösterir.

Kod kayıp oranı = Başlangıçtaki toplam kod satırı sayısı – (Eklenen satır sayısı + silinen satır sayısı + değiştirilen satır sayısı)/ Toplam kod satırı sayısı X 100

11. Kod Basitliği

Başarıyla yürütülen basit bir kod, sürekli yinelemeler gerektiren karmaşık bir koddan daha üstündür. Kod basitliği, döngüsel karmaşıklık, kod yinelenmesi, kod değişimi vb. gibi çeşitli metrikler kullanılarak ölçülebilir.

İyi kod basitliği, kodun daha az zaman alacağını, daha az yineleme gerektireceğini ve daha az hata içereceğini gösterir.

Kod basitliğini ölçmek için, niceliksel değil niteliksel bir ölçüt olan döngüsel karmaşıklık gibi doğrudan bir formül yoktur.

12. Kümülatif Akış

Sprint ilerlemenizi anlamak için kümülatif akışlar veya tükenme grafikleri gibi raporları kullanın

Yazılım geliştirme yöneticileri genellikle yazılım geliştirme projelerinin aşamasını bilmek ister. Kümülatif akış, bir görevin onaylanıp onaylanmadığını, ilerleme aşamasında mı yoksa bekleme aşamasında mı olduğunu görsel diyagramlar aracılığıyla gösterir.

Farklı renkler farklı durumları gösterir. Ayrıca, şeridin genişliği döngü süresini gösterir. Bu yazılım geliştirme KPI'sı, yazılım geliştirme durumunu ölçmenize, darboğazları belirlemenize ve birikmiş öğeleri tamamlamak için gereken çabayı hesaplamanıza olanak tanır.

13. Hata Oranları

Hata oranı, yazılım testleri sırasında tespit edilen hata sayısını belirtir. Çoğu yazılım geliştirme takımı, bu metriği projeler, takımlar ve zaman dilimleri arasında hata oranlarını karşılaştırmak, karşılaştırma ölçütleri oluşturmak ve hataları azaltmak için gerçekçi hedefler belirlemek için kullanır.

Bunları iki açıdan inceleyebilirsiniz: tespit edilen toplam hata sayısı ve belirlenen hataların ciddiyeti.

Hata Oranı = (Tespit edilen hata sayısı/ Toplam kod satır sayısı) X 100

14. Sprint Burndown

Burnup ve Burndown grafikleriyle ClickUp'ta sprint raporlamasını görselleştirin

Sprint burndown metriği ile bir sprint içinde gerçekleştirilen görevlerin toplam sayısını ölçün. Sprintler sırasında yapılan işi belirleyen anahtar yazılım mühendisliği KPI'ları arasındadır. Sonuçlar beklentilere uymuyorsa, takımın performansını yeniden ayarlayın.

Şirketler genellikle sprint burndown grafikleri kullanır ve ideal ilerlemeden sapmaları kontrol etmek için hikaye puanlarında tamamlanması gereken işin süresini ve miktarını ölçer.

15. Sürüm Burndown

Sürüm burndown KPI metriği, ürün sürümünün ilerlemesini ölçer ve önceki sprintlere göre bir sürümü tamamlamak için kaç sprint gerekeceğini tahmin eder.

Operasyonların zamanında mı yoksa gecikmeli mi yürüdüğünü ölçmek ve projenin ilerlemesini paydaşlara göstermek için bir sürüm burndown grafiği kullanın.

16. Akış Verimliliği

Akış verimliliği anahtar performans göstergesi metriği, toplam ve aktif zaman oranını izleyerek durma dönemleri hakkında bilgi verir ve iş akışını optimize eder.

Akış Verimliliği = (Değer katan süre / Öncü süre) X 100

Değer katan zaman = Kaynak kodu/test gibi müşterinin ihtiyaçlarına doğrudan katkıda bulunan faaliyetlere harcanan zaman.

Toplam teslim süresi = Bir iş öğesinin Kanban sistemine girmesinden müşteriye teslim edilmesine kadar geçen süre.

17. Ortalama Onarım Süresi (MTTR)

Ortalama onarım süresi, bir sistemin bir sorunu veya arızayı onarmak için gereken toplam süreyi ifade eder. Yazılımın tamamen fonksiyoneline kavuşana kadar geçen tüm süreyi içeren onarım ve test süresini içerir.

Yazılım geliştirme projelerinde yüksek MTTR, planlanmamış kesintilere yol açabilir.

MTTR, sistemlerinizin ve ekipmanlarınızın güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini değerlendirir, iyileştirme alanlarını ve arıza eğilimlerini belirler, böylece yazılım geliştiricileriniz bakım stratejilerini optimize edebilir.

MTTR = Toplam bakım süresi / Onarım sayısı

18. Kuyruk Süresi

Kuyruk süresi, bir bilet açıldığından çözüldüğü ana kadar geçen işlem süresidir. Biletin hala kuyrukta beklediği ve ele alınmadığı veya çözülmediği dönemi ifade eder.

Uzun kuyruk süreleri, QA uzmanlarının eksikliği, zayıf iç iletişim veya yetersiz araçlar ve destekten kaynaklanabilir. Bu KPI, boru hattının ne kadar optimize olduğunu gösterir; dolayısıyla, ne kadar düşükse o kadar iyidir.

19. Kapsam Tamamlanma Oranı

Ticket tamamlama süreci ne kadar hızlı olursa, yazılım geliştirme takımının verimliliğine o kadar olumlu yansır. Kapsam tamamlanma oranı, bir sprint içinde tamamlanan ticket'ların toplam sayısını belirleyen bir metriktir.

Düşük kapsam tamamlanma oranı, optimize edilmemiş süreçlere, gerçekçi olmayan hedeflere veya çok az sayıda personele işaret eder.

20. Eklenen Kapsam

Eklenen kapsam, sprintin başlamasından sonra eklenen toplam hikaye puanı sayısını hesapladığı için tüm yazılım geliştirme yöneticileri için kritik bir metriktir.

Yüksek kapsam ekleme yüzdesi, önünüzdeki zorlukları belirlemek için planlama eksikliğini gösterir. Yeni işlerin gerçekleştirilme olasılığını azaltarak sprint planlamasını bozar.

Eklenen kapsamı azaltmak için, takımınızın ayırabileceğinden daha fazla zaman gerektiren özellikleri ortadan kaldırın. Ayrıca, fonksiyonun uzun vadede çalışmaya devam etmesi için gereken zaman ve çabayı belirten bir bakım tahmini oluşturabilirsiniz.

21. Teslim Süresi

ClickUp ile özel teslim süresi grafikleri oluşturarak kritik proje metriklerini izleyin

Teslim süresi, bir görevin talep edilmesinden tamamlanmasına kadar geçen toplam süreyi ölçer. Yazılım geliştirme takımlarının döngü süresinden farklı olarak, görevin tamamlanmasından önce gereken bekleme süresi, onaylar ve incelemeler de dikkate alınır.

Daha kısa teslim süresi, pazara daha hızlı giriş, daha fazla çeviklik ve kaynakların daha verimli kullanımı anlamına gelir. Bu faktörler bir araya geldiğinde müşteri memnuniyetinin artmasına katkıda bulunur.

Teslim Süresi = Dağıtım zaman damgası – Commit zaman damgası

22. Boşa Harcanan Çaba

Boşa harcanan çaba metriği, nihai projeye veya iş hedeflerine katkıda bulunmayan görevlere harcanan zamanı ve kaynakları ölçer.

Örneğin, takım iki hafta sonra alakasız olduğu düşünülen bir yazılım özelliği üzerinde çalıştıysa, boşa giden çaba, tüm geliştiricilere bu iki haftalık işleri için ödenen tutar olur.

Verimliliği artırmak ve pazara sunma süresini kısaltmak için, boşa harcanan çaba gibi yazılım geliştirme KPI'larını ölçün ve proje başarısı için bunları azaltmanın yollarını bulun.

Boşa Harcanan Çaba = (Toplam boşa harcanan çaba / Toplam çaba) X 100

23. Kesintiler

Kesinti metrikleri, belirli bir dönem içinde kesintiye uğrayan görevlerin toplam sayısını ölçer. Daha net bir fikir edinmek için bir görev içindeki kesintilerin toplam sayısını da ölçebilirsiniz.

Kesintiler performansı doğrudan etkiler ve gerçekçi zaman çizelgelerine uymak için ölçülmelidir. Kesintilere örnek olarak teknik sorunlar, sistem arızaları, kişisel kesintiler veya kaynakların kullanılamaması sayılabilir.

Kesinti Oranı = (Toplam kesinti sayısı / Toplam iş süresi) X 100

24. İşe Alım ve Hızlanma Süresi

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü yürütmek için yeterli kaynaklara ihtiyacınız var. Yetenekli geliştiricilerden oluşan bir takım kurmak bazen zaman alır ve bu da gerçekçi görev tamamlama beklentileri belirlemenin önemini vurgular.

İşe alım süresi, adayın bir işe başvurduğu andan işi kabul ettiği ana kadar geçen süreyi tanımlar. Bununla birlikte, adayın bir role işe alındığı andan o rolde tam verimlilik kazandığı ana kadar geçen süreyi ifade eden ramp süresini de hesaba katın.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tahmin ederken bu iki göstergeyi de göz önünde bulundurun.

Paydaşlar genellikle yazılımın tamamlanması için tahmini bir teslim tarihi talep ederler ve bu KPI, işlevler arası departmanların işlerini planlamasına yardımcı olur.

Sevkiyat tarihi, operasyonların ilerlemesi ve değişikliklerin meydana gelmesi durumunda değişebilir.

Yazılım Geliştirme KPI'larını Uygulamadaki Zorluklar ve Bunları Aşmak İçin İpuçları

Doğru KPI'ları seçmek

Yazılım geliştirme KPI'larını ayarlarken, projeniz için en uygun olanları belirlemek zor olabilir. Birkaç seçenek arasından en önemli anahtar performans göstergelerini nasıl seçersiniz?

Stratejik girişimleri destekleyen organizasyonel hedefler ve KPI'larla başlamanızı öneririz. Örneğin, yazılım geliştirmenin önemli ölçüde etki edebileceği anahtar alanlar arasında ürün kalitesinin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması ve pazara sunum süresinin kısaltılması sayılabilir.

İş değerini artıran ilgili KPI'lar arasında kod kapsamı, döngü süresi, kod kalitesi, ürün kalitesini iyileştirmeye yönelik MTTR, müşteri memnuniyeti için NPS ve pazara sunum sıklığı yer almaktadır.

Mühendisler, test uzmanları, geliştiriciler, proje yöneticileri ve ürün geliştiricilerinden girdi toplayarak bu çabayı ortak bir çaba haline getirin ve başarılı bir uygulama olasılığını artırın.

KPI'ları düzenli olarak ayarlama ve izleme

KPI'lar statik değildir; değişen gereksinimlere ve iş hedeflerine göre düzenli olarak ayarlanmalıdır. Bunları elektronik tablolar üzerinden izleyebilirsiniz; ancak sürüm kontrolü, otomatik veri değişikliklerinin olmaması ve rol tabanlı erişim nedeniyle ölçeklenebilirlik sınırlıdır.

Projenizi başarıyla tamamlamak için yazılım geliştirme KPI'larınızı izlemek ve ayarlamak için bir yazılıma veya şablona ihtiyacınız var.

Takımlar arasında uyumsuzluk

Geliştirme ekibinin NPS puanını ölçüp öncelik sırasına koyduğunu, ancak bunu müşteri destek ekibine iletmeyi unuttuğunu varsayalım. Bu uyum sağlanmadığında, destek ekibi müşteri deneyiminden çok hızı önceliklendirerek iş hedefini tehlikeye atabilir.

İlgili KPI metriklerini ölçmenin yanı sıra, bunların önemini ve şirket hedefleriyle uyumunu anlamaları için ilgili takım üyeleriyle de paylaşmalısınız.

Ortak bir gösterge paneli veya yazılım kullanmadan, herkesin KPI'lara uyumlu olmasını ve bunları gerçekleştirmeye katkıda bulunmasını nasıl sağlarsınız?

Verilerin kalitesi ve doğruluğu

Hesap tablosu tabanlı veri izleme, kararların yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek yinelenen girdiler, manuel veri girişi hataları ve güncel olmayan bilgiler gibi çeşitli eksikliklere sahiptir.

Veri siloları, her departmanın kendi verileri ve metodolojileriyle izole bir şekilde çalıştığı birçok şirkette oluşur.

Örneğin, kuruluş içindeki siber güvenlik takımı farklı veri kaynakları üzerinde çalışabilir. Buna karşılık, geliştirme takımı ayrı metodolojilere sahip olabilir, ancak bu takımların ortak bir hedefi vardır: siber saldırılara açık yazılım güvenlik açıklarını azaltmak.

Sonuç, tek bir doğru kaynak olmadan parçalanmış bir manzara. Kuruluşlar, özellikle işlevler arası takımlar ortak bir hedef için işbirliği yaptığında, sağlam kararlar almak için veri hijyeni ve zamanlamasının önemini küçümsememelidir. Tüm takımların aynı merkezi verilere erişebildiği tek bir doğru kaynaka sahip olmak çok önemlidir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile Yazılım Geliştirme KPI'larını İzleyin ve Uygulayın

Anahtar yazılım geliştirme KPI'larını öğrendikten sonra, bir sonraki soru bunları nasıl izleyeceğiniz ve uygulayacağınızdır.

Yazılım KPI'larını izlemek, net ve eyleme geçirilebilir bir şekilde farklı veri noktaları sağlayan etkili araçlar olmadan zaman alıcı ve hatalı bir iştir.

ClickUp, yazılım projenizle ilgili tüm anahtar performans göstergelerini izlemek ve bunların iş ve stratejik hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlamak için kapsamlı bir platformdur.

ClickUp Gösterge Panellerini özelleştirerek en alakalı KPI'ları gerçek zamanlı verilerle takip edebilir ve etkili ve zamanında karar vermeyi teşvik edebilirsiniz. Gösterge paneli, hız kartları, burndown kartları, burnup kartları, kümülatif akış, döngü süresi ve teslim süresi gibi sprint raporlama kartlarıyla özelleştirilebilir.

ClickUp Gösterge Panellerini Keşfedin ClickUp Gösterge Panelleri ile her proje için mükemmel görev kontrol merkezini oluşturun

Tüm bu kartlar, KPI izlemeyi basitleştirmek ve geliştirme çabalarını ölçmek için düzenli olarak güncellenir (hız hariç). Bu kartlar, kaynak, zaman aralığı, örnek dönem, iş miktarı, görev filtreleri vb. dahil olmak üzere çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir.

ClickUp Gösterge Panelleri, farklı kaynaklardan gelen değerli verileri entegre ederek yazılım geliştirme projesi metrikleri ve performansı hakkında bütünsel bir fikir sağlar. Bu veriler, yazılım geliştirme süreci hakkında veriye dayalı kararlar almak, kaynak tahsisini optimize etmek ve genel geliştirme sürecini iyileştirmek için kullanılabilir.

ClickUp KPI Şablonları

Başarı, KPI'ların önünde olmakla ilgilidir ve bir yönetici olarak, yazılım geliştirme takımınız için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ölçmelisiniz.

ClickUp yazılım geliştirme şablonları, yüksek kaliteli yazılım geliştirme için tasarlanmıştır. Kullanıma hazır, tamamen özelleştirilebilir alt kategorilerle birlikte gelir ve özel görünümler, durumlar ve alanlarla proje yönetimi KPI'larını izlemenize yardımcı olur.

Bu şablonu indirin ClickUp KPI İzleme Şablonu ile KPI'larınızı izleyin

ClickUp KPI Şablonu, ister yeni kurulan bir şirket ister köklü bir işletme olun, KPI ölçümünü çocuk oyuncağı haline getirir. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

En önemli veri noktalarınız hakkında güncel bilgilere tek bir yerden, tüm yazılım geliştiricileriniz için ulaşın

Hedeflere göre ilerlemeyi izleyerek geliştirme takımınızın çabalarını görünür kılın

Trendleri belirleyin ve görsel bir diyagramla anahtar performans göstergelerinizin (KPI) ilerlemesini izleyin ve ölçün

ClickUp for Software Development Teams, KPI ölçümünü şu şekilde basitleştirir:

Hedefler oluşturun : Uzun ve kısa vadeli hedeflerinizle uyumlu, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirleyin

ClickUp Gösterge Paneli : İhtiyaçlarınıza en uygun metrikleri belirleyin ve gösterge panelini kullanarak bunları izleyin

Dönüm noktaları oluşturun : Metrikleri kendiniz izleyin veya otomatik analiz araçlarını kullanarak gerçek zamanlı performansı takip edin

Sonuçları analiz edin: ClickUp Gantt grafik görünümünü veya pano görünümünü kullanarak sonuçları analiz edin ve gerektiğinde hedefleri değiştirin

Kalite Güvencesinin Yazılım Geliştirme KPI'larına Etkisi

Kalite güvencesi, güvenlik açıklarının belirlenmesi ve yazılımın hata tespiti için test edilmesinden yazılım geliştirme metriklerinin ölçülmesine kadar her aşamada merkezi bir rol oynamalıdır.

Yapılandırılmış ve güvenilir bir test süreci, geliştirme takımının müşterileriniz ürününüzü/yazılımınızı kullanmaya başlamadan önce tüm hataları ve sorunları gidermesini sağlar.

Ayrıca, optimum kalitede teslimat, kodun yeniden işlenme süresini azaltır, hata oranını ve hata tespit oranını düşürür. Bu nedenle, hızlı ve sorunsuz yazılım geliştirme süreçleri için kalite güvencesinin optimize edilmesini öneriyoruz.

Proje Gerçekleşme Şansınızı En Üst Düzeye Çıkarmak için Yazılım Geliştirme KPI'larını Ölçün

Yazılım geliştirme, projenin başarısını sağlamak için sık izleme ve ayarlamalar gerektiren yinelemeli bir süreçtir. Yazılım geliştirme KPI'larını ayarlamak, herkesin hesap verebilir olmasını sağlar ve yazılım geliştirme çabalarının iş hedeflerine odaklanmasını sağlar.

Yazılım geliştirme takımları için Kuzey Yıldızı görevi gören bu göstergeler, günlük ilerlemeyi ölçer ve liderlerin ve yöneticilerin büyük resmi daha iyi anlamasına yardımcı olur.

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımını yazılım teslim sürecine entegre ederek ilerlemeyi ölçün, KPI'ları izleyin, gerektiğinde ayarlayın ve geliştirme sürecinizi optimize edin.

Yazılım geliştirme KPI'larınızı ayarlamak ve izlemek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.