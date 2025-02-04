2025'te 10 YouTrack Alternatifi ve Rakibi

Proje yönetimi alanında Murphy Kanunu genellikle geçerlidir: yanlış gidebilecek her şey, yanlış gider. Bu nedenle, doğru hazırlık anahtardır ve bu, olası sorunları izlemek için doğru araca sahip olmayı da içerir. ?️

YouTrack, çok yönlülüğü sayesinde popülerlik kazanmıştır. Proje görevlerini ve zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Aynı zamanda, yazılım hatalarından müşteri şikayetlerine ve hatta iç sorgulamalara kadar uzanan sorunları günlüğe kaydetmenize, kategorize etmenize ve önceliklendirmenize olanak tanır.

Özellikle yazılım geliştirme takımları, müşteri hizmetleri departmanları ve birçok sorunla uğraşırken karmaşık projeleri yürütmek zorunda olan tüm gruplar için faydalıdır.

Ancak YouTrack'in proje yönetimi ve sorun izleme özelliklerinin birleşimi size uymuyorsa, daha iyi mobil veya entegrasyon özelliklerine sahip bir araç arıyor olabilirsiniz. İşte burada devreye giriyoruz!

Özelliklerini, fiyatlarını ve kullanıcı değerlendirmelerini inceleyerek 2024'ün en iyi 10 YouTrack alternatifini bir araya getirdik. Kılavuzumuz, işinizi hızla büyütmek için mükemmel aracı seçmenize yardımcı olacaktır.

YouTrack alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

YouTrack'e alternatif ararken, aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir:

Kapsamlı İşlevsellik : YouTrack'in her şeyi içeren özellik setine benzer şekilde, araç Gantt grafiklerinden zaman takibine kadar eksiksiz bir : YouTrack'in her şeyi içeren özellik setine benzer şekilde, araç Gantt grafiklerinden zaman takibine kadar eksiksiz bir sorun izleme ve proje yönetimi özellikleri paketi sunmalıdır

Esneklik : Teknik ve teknik olmayan takımlar için kullanımı kolay ve özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar özelleştirilebilir olmalıdır

Gelişmiş Özellikler : Belge yönetim sistemi için : Belge yönetim sistemi için bilgi tabanı , güçlü otomasyon yetenekleri ve kapsamlı raporlama gibi özellikler sunan çevik bir proje yönetimi aracı arayın

Aktif Geliştirme: Geleneksel proje yönetimi tekniklerinden sürekli olarak gelişen, proaktif bir geliştirme ekibi tarafından düzenli olarak yeni özellikler ve güncellemeler yayınlanan bir araç seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 YouTrack Alternatifi

Bu önemli unsurları göz önünde bulundurarak, bugün mevcut olan en iyi 10 YouTrack alternatifini inceleyelim. İster yazılım geliştirme ister dijital pazarlama alanında olsun, bu araçlar günlük iş akışlarınıza biraz sihir katarak takımlarınızı ve projeler inizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak. ✨

Gantt, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

ClickUp, sorunları etkili bir şekilde organize etmek, önceliklendirmek ve çözmek için tasarlanmış ücretsiz sorun izleme şablonları içeren güçlü, hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Ölçeklenebilir bir hiyerarşi altyapısı ile donatılmış kapsamlı çözümü, karmaşık projeleri yönetilebilir görevler ve alt görevlere bölerek etkili bir şekilde yönetir.

Ancak en öne çıkan özelliği ClickUp AI'dır. Teknik rapor, takım güncellemesi veya sosyal medya gönderisi gibi ihtiyaçlarınıza göre yazılı içerik üreten akıllı bir AI Araç Çubuğu içerir. Dahası, ClickUp'ın AI proje yönetimi aracı, otomasyona yardımcı olarak planlama, yol haritası oluşturma ve daha fazlası gibi görevleri üstlenir. Sanki 24 saat hizmetinizde olan kişisel, son derece verimli bir proje yöneticiniz varmış gibi. ⏰

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gantt, Kanban panosu ve Takvim gibi 15'ten fazla görünüm seçeneği ile tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleri, kapsamlı bir iş akışı genel görünümü ve kaynak yönetimi sağlar

ClickUp Sprint'ler, çevik sprint planlamasını ve yazılım geliştirme sürecini güçlendirir

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmak için yapay zeka destekli proje yönetimi özellikleri

Müşterilerinizi rahatsız eden her bir sorunu takip etmek için kontrol listeleri

Net beklentiler belirlemek ve takımın önemli konulara odaklanmasını sağlamak için öncelikler

Yerel zaman takibi

1.000'den fazla yazılım entegrasyonu

ClickUp sınırlamaları

Yeni özellikler sık sık ekleniyor, bu da yeni kullanıcıları zorlayabilir

Öğrenme süreci gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan için : Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Kısayol

Yazılım geliştirme takımları için tasarlanan Shortcut, proje yönetimi ve sorun izleme için zarif bir çözüm sunar. Temiz, Kanban tarzı arayüzü, bilgilerin belirli gruplar içinde saklanmasına ve sorunsuz işbirliğini engellemesine neden olan veri silolarının oluşmasını önler. Shortcut'un misyonu, bu duvarları yıkarak takımların sorunsuz bir şekilde bağlantı kurup fikirlerini paylaşabileceği ve hedeflerine doğru birlikte çalışabileceği bir alan açmaktır. ?

Shortcut, temel görev birimleri olan Hikayeleri daha geniş girişimleri temsil eden Epiklere gruplandırarak işleri düzenler. Hikayeler farklı projelere ve iş akışlarına ait olabileceğinden, bu yapı özellikle işlevler arası takımlar için kullanışlıdır. Son olarak, bu Epikler Dönüm Noktalarında toplanarak üst düzey bir ilerleme özeti sunar.

Shortcut'un en iyi özellikleri

Proje organizasyonu için backlog ve sprint planlaması

Verimliliği artırmak için iş akışı otomasyonu ve iş süreci yönetimi

İzleme amacıyla proje ilerlemesinin görselleştirilmesi

50 diğer platformla entegre olur ve API aracılığıyla özel entegrasyonlar sunar

Scrum ve Kanban gibi Agile metodolojileri için destek

Arama fonksiyonuna sahip kullanıcı dostu arayüz

Kısayol sınırlamaları

Genel isim, kaynak aramayı zorlaştırır

Ücretsiz plan oldukça sınırlıdır

Kısayol fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 8,50

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kısa yol derecelendirmeleri ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

3. Redmine

Ruby on Rails çerçevesini kullanarak oluşturulan Redmine, Gantt grafikleri, sorun izleme ve daha birçok özelliğe sahip çok yönlü, açık kaynaklı bir proje yönetimi platformu olarak öne çıkıyor. Scrum proje yönetimini destekleyen eklentilerin entegrasyonunu sağladığı için özellikle çevik takımlar için faydalıdır.

Bu araç, bir sorunu bir projeye, kullanıcıya veya ürün sürümüne bağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, bir sorunun çözülmesi için kaydedilen ilerlemeyi ayrıntılı bir görünümde sunar. "İlgili Sorunlar" fonksiyonu, geliştiricilerin sorunları yinelemeler, bloklar, öncelikler ve takip edenler gibi çeşitli ilişkilere göre birbirine bağlamasına olanak tanır, böylece yinelemeleri önler ve ş Akışı'nın basitliğini artırır.

Redmine'ın en iyi özellikleri

Sorunları etkili bir şekilde yönetmek ve çözmek için sistematik sorun izleme yazılımı sistemi

İşbirliğine dayalı wiki'ler , takımların proje planlarını, toplantı notlarını ve daha fazlasını belgelemelerine olanak tanır

Sorunlar, projeler ve kullanıcılar dahil olmak üzere farklı veri türleri için özel alanlar

Sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması ve ek güvenlik için rol atama ve izin ayarları

Gantt grafikleri ve takvim gibi görsel özetler ile verimli proje izleme ve görev planlama ?

Redmine sınırlamaları

Eski kullanıcı arayüzü

Zor öğrenme süreci

Müşteri desteği yok

Redmine fiyatlandırması

Ücretsiz

Redmine puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

4. Confluence

Ünlü bir yazılım şirketi olan Atlassian tarafından geliştirilen Confluence, sadece bir hata izleme yazılımı değildir. Süper gücü, belge oluşturma, bilgi düzenleme ve proje işbirliğini tek bir merkezi çalışma alanında birleştirmesinde yatmaktadır.

Kullanıcı dostu metin düzenleyicisi, önceden oluşturulmuş şablonları ve denetim izleri, Confluence'ı takım projelerini belgelemek ve izlemek için en iyi platformlardan biri haline getirir. Gerçek zamanlı düzenleme özelliği, satır içi ve sayfa yorumları, beğeniler ve resimler, GIF'ler ve emojiler gibi görsel öğelere izin veren sezgisel bir yorum sistemi ile tamamlanır. Takım üyelerine etiket eklendiğinde veya bir görev atandığında, bildirimler herkesin haberdar olmasını sağlar.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Projeleri yönetmek için kapsamlı şablon seçimi

Sezgisel sayfa hiyerarşisi ve arama yetenekleri

Sürüm geçmişi izleme ile desteklenen gerçek zamanlı işbirliği ve düzenleme

Kullanıcı izinleri üzerinde hassas kontrol için rol atama özellikleri

1.000'den fazla yazılım entegrasyonu

Aktarım ve depolama sırasında şifreleme ile veri güvenliğini sağlar

Confluence sınırlamaları

Bazen yanıt vermeyebilir

Bazı kullanıcılar, özellikle tabloların biçimlendirilmesinde sorunlar yaşıyor

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,75 $'dan başlar

Premium : Kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise : Yıllık 102.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Veri Merkezi: Yıllık lisans ücreti 27.000 $'dan başlar

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

5. Asana

Proje yönetimi araçları dünyasında gerçek bir ağır siklet olan Asana, sürekli iletişime dayanan büyük takımlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Güçlü görsel araçları ile takım koordinasyonunda devrim yaratır ve iş akışlarını optimize eder.

Ş Akışı Oluşturucu, takım liderlerinin ve proje yöneticilerinin süreçleri ayarlamasına, ilerlemeyi raporlamasına ve takımlar arasında güncellemeleri paylaşmasına olanak tanır. Düzenli talepler için formlar ve sorunsuz veri entegrasyonu için diğer yaygın olarak kullanılan araçlarla senkronizasyon gibi iş süreçlerini otomatikleştirmek için Kurallar oluşturulmasına olanak tanır.

Netlik ve organizasyona odaklanan Asana, yoğun iş ortamlarında ortaya çıkabilecek "kaos"a karşı koyar. Misyonu, takımların kolayca işbirliği yapabileceği, görevleri atayabileceği ve ilerlemelerini izleyebileceği tutarlı bir alan sağlamaktır. ?

Asana'nın en iyi özellikleri

Net sahiplik ve son tarihlerle görev ve alt görev oluşturma ve yönetme

Kurallar özelliği, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirir

Optimum iş akışı görselleştirmesi için pano, liste, zaman çizelgesi ve takvim görünümleri

Gelişmiş arama fonksiyonu

100'den fazla harici araçla entegrasyon

İş güncellemeleri ve tartışmalar için özel bir alan

Asana sınırlamaları

Bir görevi iki kullanıcıya atayamazsınız

Bazı kullanıcılar, görünümünün dağınık olduğunu düşünüyor

Asana fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

6. Takım çalışması

Teamwork, yüksek düzeyde özelleştirilebilir iş akışları ve müşteri izinleri sunan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu, onu pazarlama ajansları gibi bir ajans veya müşteri hizmetleri modelini izleyen işletmeler için özellikle uygun, sağlam bir araç haline getirir.

Teamwork, projelerinize sınırsız sayıda müşteri ve hatta serbest çalışanları davet etmenizi sağlar. Onlar sadece gözlemci değildir, yorum yapabilir, zaman kaydı tutabilir ve daha fazlasını yapabilirler. Özel izinler, her katılımcının erişim düzeyini yönlendirmenize olanak tanır ve sorunsuz bir işbirliği süreci sağlar.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

İş akışları, müşteri izinleri ve daha fazlası için kapsamlı özelleştirme seçenekleri

Kanban panonuzda kolay görev yönetimi için basitleştirilmiş otomasyon özellikleri

Yerleşik zaman takibi ve finansal yönetim araçları

80'den fazla popüler araçla sorunsuz entegrasyon

Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları

Özelleştirilebilir şablonların oluşturulması ve proje dönüm noktalarının izlenmesi

Takım çalışması sınırlamaları

Sohbet aracı daha iyi olabilir

Bazı kullanıcılar, sınırlı grafik seçenekleri nedeniyle veri görselleştirmenin yetersiz olduğunu düşünüyor

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $, en az üç kullanıcı

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $, en az üç kullanıcı

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 19,99 $, en az beş kullanıcı

Ölçek: Demo ve fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

7. nTask

nTask, proje iş akışları içinde sorun izleme ve risk yönetimi sürecini basitleştirmeyi, daha şeffaf ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Durum ve öncelik seviyeleri atama özelliği sayesinde platform, herkesin devam eden veya kapalı sorunlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu, takımların olası engelleri erken tespit etmesine ve bunları aşmak için etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.

nTask, yenilikçi faturalandırma yöntemleri ile bütçe yönetiminizi kolaylaştırmada da mükemmeldir. Görev veya kaynak başına sabit ücretler veya saatlik ücretler belirleyerek, projenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir faturalandırma yaklaşımı oluşturabilirsiniz. Bu, projenizin finansal durumunu göz önünde bulundururken görevlerin geliştirilmesine daha fazla odaklanmanızı sağlar.

nTask'ın en iyi özellikleri

Görevler, alt görevler oluşturmak ve farklı görünümler arasında geçiş yapmak için kullanımı kolay arayüz

Görevlere entegre zaman takibi özelliği, birden fazla projede çalışma saatlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar

Bireysel sorumlulukları, haftalık kapasiteyi ve bütçeleri gösteren net proje özetleri

Proje görevleri ve alt görevler içinde canlı sohbet, video ekleme, belge ekleme ve gerçek zamanlı iletişim için URL paylaşma gibi güçlü işbirliği araçları

1.000'den fazla uygulama ile entegre

nTask sınırlamaları

Bazen yükleme yavaş olabilir

Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur

nTask fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

nTask puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (17 yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

8. Trello

Görsel çekiciliği ve kolay gezinilebilen Kanban tarzı tasarımı ile Trello'nun basitliği ve uyarlanabilirliği, proje yönetimi araçlarına yeni başlayanlar için bile tercih edilen yazılım haline getirir.

Trello'nun ayırt edici özelliklerinden biri, Butler adlı kodsuz otomasyon aracıdır. Bu araç, Trello içindeki hemen hemen her eylemi kolaylaştıran ve otomatikleştiren kurallar, düğmeler ve komutlar oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, Butler bir görevi "Yapılacaklar" listesinden "Yapılıyor" listesine otomatik olarak taşıyabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve görevlere üye ekleyebilir.

Trello ile takımlar dosya paylaşabilir, zaman çizelgelerini izleyebilir ve iş yüklerini yönetebilir. Diğer bazı platformlar daha gelişmiş proje yönetimi özelliklerine sahip olsa da, Trello küçük takımlar ve daha basit projeler için mükemmel bir seçenektir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sezgisel bir kullanıcı deneyimi için sürükle ve bırak düzenleyici

Bütünsel bir genel bakış ve daha iyi izleme için takvimler ve proje zaman çizelgeleri

Görev atamaları, ek dosyalar ve kategorizasyon için Trello kartları

Tekrarlanan projeler için şablonlar oluşturma

Butler özelliği ile ş Akışı otomasyonu

180'den fazla uygulama ile entegrasyonlar

Trello sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Gantt grafikleri ve zaman takibi seçenekleri yoktur

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlar, minimum 50 kullanıcı

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

9. Userback

Merkezi bir proje yönetim sistemi arayan yazılım tasarımcıları, geliştiriciler ve işletmeler için oluşturulan Userback, "kullanıcıyı geliştirmeye geri döndüren" adının hakkını veren bir geri bildirim ve hata raporlama platformudur. Kullanıcılara sezgisel geri bildirim araçları sunar ve geliştirme ekiplerine hassas hata ve sorun raporlama ile destek olur. ?

Userback ile açıklamalı ekran görüntüleri ve video kayıtları aracılığıyla titiz geri bildirimler toplayabilirsiniz. Userback, her tıklama, yakınlaştırma ve yeniden boyutlandırma eylemini yakalayarak, kullanıcıların yazılımınızla nasıl etkileşimde bulunduğunu derinlemesine anlamanızı sağlar. Bu, geliştirme sürecinin yanıt verebilirliğini önemli ölçüde artırarak, nihayetinde müşteri başarısını artırır.

Userback'in en iyi özellikleri

Kullanıcı kimliği, yanıt ve müşteri başarısına öncelik vermek için kullanıcı bilgileriyle önceden doldurulmuş alanlar sayesinde geri bildirim sürecinin verimliliğini artırır

Proje yönetimini kolaylaştırmak için özel iş akışları

Özellik Portalı, geri bildirimleri merkezileştirerek kullanıcılara düşüncelerini paylaşma, fikirleri doğrulama, görevleri atama ve ilerlemeyi izleme için bir platform sağlar

Geri Bildirim işlevini birleştirerek benzer geri bildirimleri birleştirin ve zamandan tasarruf edin

GitHub, Slack ve Jira gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Userback sınırlamaları

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Kullanıcı sayısının sınırlı olması, büyük takımlar için fiyatın hızla artması anlamına gelir

Userback fiyatlandırması

Başlangıç : 10 kullanıcı için aylık 59 $; ek kullanıcı başına aylık 4,50

Şirket : 15 kullanıcı için aylık 119 $; ek kullanıcı başına aylık 4,50

Premium: 25 kullanıcı için aylık 217 $; ek kullanıcı başına aylık 4,50

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Userback puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

10. Freshservice

Freshservice (Freshworks tarafından geliştirilmiştir), BT hizmet masası işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek için kullanışlı araçlar sunar. Bu, olay, değişiklik ve hizmet taleplerinden daha karmaşık BT işlemlerinin yönetimine kadar her şeyi kapsar. Freshservice ile BT takımları, tek bir gösterge panelinden iş akışlarını görselleştirebilir ve yönetebilir.

Freshservice, önceki görev kalıplarından ve performans metriklerinden öğrenerek AI kullanarak proje sonuçlarını ve gecikmiş görevleri tahmin eder ve daha hızlı sorun çözümü sağlar. Ayrıca, temsilcilere akıllı öneriler sunarak destek ekiplerinin verimliliğini optimize eder, bilet işleme süresini azaltır ve genel müşteri memnuniyetini artırır. ?

Freshservice'in en iyi özellikleri

Ş Akışı otomasyonu, biletlerin doğru takım üyelerine otomatik olarak atanmasını sağlar

İş akışlarını optimize etmek ve BT performansını izlemek için sağlam raporlama ve analiz araçları

Kullanıcıların bilet açabileceği, durumlarını izleyebileceği veya sık karşılaşılan sorunların yanıtlarını bulabileceği bir self servis portalı

Sorunları hızlıca çözmek için olay yönetimi araçları

Sürümleri planlamak, test planlarını belgelemek ve takım üyelerini güncellemek için sürüm yönetimi araçlarını kullanın

Görevleri izlemek ve dengeli iş yükü seviyeleri sağlamak için iş yükü yönetimi yetenekleri

Freshservice sınırlamaları

Bazı kullanıcılar gezinmeyi zor buluyor

Kanban panosu görünümü gibi proje yönetimi fonksiyonları yoktur

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç : Ajan başına aylık 19 $

Büyüme : Ajan başına aylık 49 $

Pro : Ajan başına aylık 95 $

Enterprise: Ajan başına aylık 119 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freshservice puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)

Doğru YouTrack Alternatiflerini Seçmek

Bu 10 mükemmel YouTrack alternatifinin her biri, sağlam bir dizi özellik ve yetenekle donatılmıştır. İster ClickUp gibi geniş bir yelpazede proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir çözüm, ister sorun izleme veya işbirliğinde uzmanlaşmış özel bir araç olsun, pazar seçeneklerle doludur.

Doğru yazılım, projelerinizi etkili ve zahmetsiz bir şekilde yönetmede büyük fark yaratabilir. ClickUp'ı deneyin ve en iyi işbirliği ve proje yönetimi araçlarını deneyimleyin!