2025'te 10 YouTrack Alternatifi ve Rakibi

Proje yönetimi alanında Murphy Kanunu genellikle geçerlidir: yanlış gidebilecek her şey, yanlış gider. Bu nedenle, doğru hazırlık anahtardır ve bu, olası sorunları izlemek için doğru araca sahip olmayı da içerir. ?️
YouTrack, çok yönlülüğü sayesinde popülerlik kazanmıştır. Proje görevlerini ve zaman çizelgelerini etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Aynı zamanda, yazılım hatalarından müşteri şikayetlerine ve hatta iç sorgulamalara kadar uzanan sorunları günlüğe kaydetmenize, kategorize etmenize ve önceliklendirmenize olanak tanır.
Özellikle yazılım geliştirme takımları, müşteri hizmetleri departmanları ve birçok sorunla uğraşırken karmaşık projeleri yürütmek zorunda olan tüm gruplar için faydalıdır.
Ancak YouTrack'in proje yönetimi ve sorun izleme özelliklerinin birleşimi size uymuyorsa, daha iyi mobil veya entegrasyon özelliklerine sahip bir araç arıyor olabilirsiniz. İşte burada devreye giriyoruz!
Özelliklerini, fiyatlarını ve kullanıcı değerlendirmelerini inceleyerek 2024'ün en iyi 10 YouTrack alternatifini bir araya getirdik. Kılavuzumuz, işinizi hızla büyütmek için mükemmel aracı seçmenize yardımcı olacaktır.
YouTrack alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
YouTrack'e alternatif ararken, aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir:
- Kapsamlı İşlevsellik: YouTrack'in her şeyi içeren özellik setine benzer şekilde, araç Gantt grafiklerinden zaman takibine kadar eksiksiz bir sorun izleme ve proje yönetimi özellikleri paketi sunmalıdır
- Esneklik: Teknik ve teknik olmayan takımlar için kullanımı kolay ve özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar özelleştirilebilir olmalıdır
- Gelişmiş Özellikler: Belge yönetim sistemi için bilgi tabanı, güçlü otomasyon yetenekleri ve kapsamlı raporlama gibi özellikler sunan çevik bir proje yönetimi aracı arayın
- Aktif Geliştirme: Geleneksel proje yönetimi tekniklerinden sürekli olarak gelişen, proaktif bir geliştirme ekibi tarafından düzenli olarak yeni özellikler ve güncellemeler yayınlanan bir araç seçin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 YouTrack Alternatifi
Bu önemli unsurları göz önünde bulundurarak, bugün mevcut olan en iyi 10 YouTrack alternatifini inceleyelim. İster yazılım geliştirme ister dijital pazarlama alanında olsun, bu araçlar günlük iş akışlarınıza biraz sihir katarak takımlarınızı ve projeler inizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak. ✨
1. ClickUp
ClickUp, sorunları etkili bir şekilde organize etmek, önceliklendirmek ve çözmek için tasarlanmış ücretsiz sorun izleme şablonları içeren güçlü, hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Ölçeklenebilir bir hiyerarşi altyapısı ile donatılmış kapsamlı çözümü, karmaşık projeleri yönetilebilir görevler ve alt görevlere bölerek etkili bir şekilde yönetir.
Ancak en öne çıkan özelliği ClickUp AI'dır. Teknik rapor, takım güncellemesi veya sosyal medya gönderisi gibi ihtiyaçlarınıza göre yazılı içerik üreten akıllı bir AI Araç Çubuğu içerir. Dahası, ClickUp'ın AI proje yönetimi aracı, otomasyona yardımcı olarak planlama, yol haritası oluşturma ve daha fazlası gibi görevleri üstlenir. Sanki 24 saat hizmetinizde olan kişisel, son derece verimli bir proje yöneticiniz varmış gibi. ⏰
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gantt, Kanban panosu ve Takvim gibi 15'ten fazla görünüm seçeneği ile tamamen özelleştirilebilir gösterge panelleri, kapsamlı bir iş akışı genel görünümü ve kaynak yönetimi sağlar
- ClickUp Sprint'ler, çevik sprint planlamasını ve yazılım geliştirme sürecini güçlendirir
- Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmak için yapay zeka destekli proje yönetimi özellikleri
- Müşterilerinizi rahatsız eden her bir sorunu takip etmek için kontrol listeleri
- Net beklentiler belirlemek ve takımın önemli konulara odaklanmasını sağlamak için öncelikler
- Yerel zaman takibi
- 1.000'den fazla yazılım entegrasyonu
ClickUp sınırlamaları
- Yeni özellikler sık sık ekleniyor, bu da yeni kullanıcıları zorlayabilir
- Öğrenme süreci gerektirir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Kısayol
Yazılım geliştirme takımları için tasarlanan Shortcut, proje yönetimi ve sorun izleme için zarif bir çözüm sunar. Temiz, Kanban tarzı arayüzü, bilgilerin belirli gruplar içinde saklanmasına ve sorunsuz işbirliğini engellemesine neden olan veri silolarının oluşmasını önler. Shortcut'un misyonu, bu duvarları yıkarak takımların sorunsuz bir şekilde bağlantı kurup fikirlerini paylaşabileceği ve hedeflerine doğru birlikte çalışabileceği bir alan açmaktır. ?
Shortcut, temel görev birimleri olan Hikayeleri daha geniş girişimleri temsil eden Epiklere gruplandırarak işleri düzenler. Hikayeler farklı projelere ve iş akışlarına ait olabileceğinden, bu yapı özellikle işlevler arası takımlar için kullanışlıdır. Son olarak, bu Epikler Dönüm Noktalarında toplanarak üst düzey bir ilerleme özeti sunar.
Shortcut'un en iyi özellikleri
- Proje organizasyonu için backlog ve sprint planlaması
- Verimliliği artırmak için iş akışı otomasyonu ve iş süreci yönetimi
- İzleme amacıyla proje ilerlemesinin görselleştirilmesi
- 50 diğer platformla entegre olur ve API aracılığıyla özel entegrasyonlar sunar
- Scrum ve Kanban gibi Agile metodolojileri için destek
- Arama fonksiyonuna sahip kullanıcı dostu arayüz
Kısayol sınırlamaları
- Genel isim, kaynak aramayı zorlaştırır
- Ücretsiz plan oldukça sınırlıdır
Kısayol fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 8,50
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Kısa yol derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
3. Redmine
Ruby on Rails çerçevesini kullanarak oluşturulan Redmine, Gantt grafikleri, sorun izleme ve daha birçok özelliğe sahip çok yönlü, açık kaynaklı bir proje yönetimi platformu olarak öne çıkıyor. Scrum proje yönetimini destekleyen eklentilerin entegrasyonunu sağladığı için özellikle çevik takımlar için faydalıdır.
Bu araç, bir sorunu bir projeye, kullanıcıya veya ürün sürümüne bağlamanıza olanak tanır. Ayrıca, bir sorunun çözülmesi için kaydedilen ilerlemeyi ayrıntılı bir görünümde sunar. "İlgili Sorunlar" fonksiyonu, geliştiricilerin sorunları yinelemeler, bloklar, öncelikler ve takip edenler gibi çeşitli ilişkilere göre birbirine bağlamasına olanak tanır, böylece yinelemeleri önler ve ş Akışı'nın basitliğini artırır.
Redmine'ın en iyi özellikleri
- Sorunları etkili bir şekilde yönetmek ve çözmek için sistematik sorun izleme yazılımı sistemi
- İşbirliğine dayalı wiki'ler, takımların proje planlarını, toplantı notlarını ve daha fazlasını belgelemelerine olanak tanır
- Sorunlar, projeler ve kullanıcılar dahil olmak üzere farklı veri türleri için özel alanlar
- Sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması ve ek güvenlik için rol atama ve izin ayarları
- Gantt grafikleri ve takvim gibi görsel özetler ile verimli proje izleme ve görev planlama ?
Redmine sınırlamaları
- Eski kullanıcı arayüzü
- Zor öğrenme süreci
- Müşteri desteği yok
Redmine fiyatlandırması
- Ücretsiz
Redmine puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)
4. Confluence
Ünlü bir yazılım şirketi olan Atlassian tarafından geliştirilen Confluence, sadece bir hata izleme yazılımı değildir. Süper gücü, belge oluşturma, bilgi düzenleme ve proje işbirliğini tek bir merkezi çalışma alanında birleştirmesinde yatmaktadır.
Kullanıcı dostu metin düzenleyicisi, önceden oluşturulmuş şablonları ve denetim izleri, Confluence'ı takım projelerini belgelemek ve izlemek için en iyi platformlardan biri haline getirir. Gerçek zamanlı düzenleme özelliği, satır içi ve sayfa yorumları, beğeniler ve resimler, GIF'ler ve emojiler gibi görsel öğelere izin veren sezgisel bir yorum sistemi ile tamamlanır. Takım üyelerine etiket eklendiğinde veya bir görev atandığında, bildirimler herkesin haberdar olmasını sağlar.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- Projeleri yönetmek için kapsamlı şablon seçimi
- Sezgisel sayfa hiyerarşisi ve arama yetenekleri
- Sürüm geçmişi izleme ile desteklenen gerçek zamanlı işbirliği ve düzenleme
- Kullanıcı izinleri üzerinde hassas kontrol için rol atama özellikleri
- 1.000'den fazla yazılım entegrasyonu
- Aktarım ve depolama sırasında şifreleme ile veri güvenliğini sağlar
Confluence sınırlamaları
- Bazen yanıt vermeyebilir
- Bazı kullanıcılar, özellikle tabloların biçimlendirilmesinde sorunlar yaşıyor
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 $'dan başlar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11 $'dan başlayan fiyatlarla
- Enterprise: Yıllık 102.500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Veri Merkezi: Yıllık lisans ücreti 27.000 $'dan başlar
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
5. Asana
Proje yönetimi araçları dünyasında gerçek bir ağır siklet olan Asana, sürekli iletişime dayanan büyük takımlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Güçlü görsel araçları ile takım koordinasyonunda devrim yaratır ve iş akışlarını optimize eder.
Ş Akışı Oluşturucu, takım liderlerinin ve proje yöneticilerinin süreçleri ayarlamasına, ilerlemeyi raporlamasına ve takımlar arasında güncellemeleri paylaşmasına olanak tanır. Düzenli talepler için formlar ve sorunsuz veri entegrasyonu için diğer yaygın olarak kullanılan araçlarla senkronizasyon gibi iş süreçlerini otomatikleştirmek için Kurallar oluşturulmasına olanak tanır.
Netlik ve organizasyona odaklanan Asana, yoğun iş ortamlarında ortaya çıkabilecek "kaos"a karşı koyar. Misyonu, takımların kolayca işbirliği yapabileceği, görevleri atayabileceği ve ilerlemelerini izleyebileceği tutarlı bir alan sağlamaktır. ?
Asana'nın en iyi özellikleri
- Net sahiplik ve son tarihlerle görev ve alt görev oluşturma ve yönetme
- Kurallar özelliği, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirir
- Optimum iş akışı görselleştirmesi için pano, liste, zaman çizelgesi ve takvim görünümleri
- Gelişmiş arama fonksiyonu
- 100'den fazla harici araçla entegrasyon
- İş güncellemeleri ve tartışmalar için özel bir alan
Asana sınırlamaları
- Bir görevi iki kullanıcıya atayamazsınız
- Bazı kullanıcılar, görünümünün dağınık olduğunu düşünüyor
Asana fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
6. Takım çalışması
Teamwork, yüksek düzeyde özelleştirilebilir iş akışları ve müşteri izinleri sunan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu, onu pazarlama ajansları gibi bir ajans veya müşteri hizmetleri modelini izleyen işletmeler için özellikle uygun, sağlam bir araç haline getirir.
Teamwork, projelerinize sınırsız sayıda müşteri ve hatta serbest çalışanları davet etmenizi sağlar. Onlar sadece gözlemci değildir, yorum yapabilir, zaman kaydı tutabilir ve daha fazlasını yapabilirler. Özel izinler, her katılımcının erişim düzeyini yönlendirmenize olanak tanır ve sorunsuz bir işbirliği süreci sağlar.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- İş akışları, müşteri izinleri ve daha fazlası için kapsamlı özelleştirme seçenekleri
- Kanban panonuzda kolay görev yönetimi için basitleştirilmiş otomasyon özellikleri
- Yerleşik zaman takibi ve finansal yönetim araçları
- 80'den fazla popüler araçla sorunsuz entegrasyon
- Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları
- Özelleştirilebilir şablonların oluşturulması ve proje dönüm noktalarının izlenmesi
Takım çalışması sınırlamaları
- Sohbet aracı daha iyi olabilir
- Bazı kullanıcılar, sınırlı grafik seçenekleri nedeniyle veri görselleştirmenin yetersiz olduğunu düşünüyor
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99 $, en az üç kullanıcı
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $, en az üç kullanıcı
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 19,99 $, en az beş kullanıcı
- Ölçek: Demo ve fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
7. nTask
nTask, proje iş akışları içinde sorun izleme ve risk yönetimi sürecini basitleştirmeyi, daha şeffaf ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Durum ve öncelik seviyeleri atama özelliği sayesinde platform, herkesin devam eden veya kapalı sorunlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu, takımların olası engelleri erken tespit etmesine ve bunları aşmak için etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.
nTask, yenilikçi faturalandırma yöntemleri ile bütçe yönetiminizi kolaylaştırmada da mükemmeldir. Görev veya kaynak başına sabit ücretler veya saatlik ücretler belirleyerek, projenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir faturalandırma yaklaşımı oluşturabilirsiniz. Bu, projenizin finansal durumunu göz önünde bulundururken görevlerin geliştirilmesine daha fazla odaklanmanızı sağlar.
nTask'ın en iyi özellikleri
- Görevler, alt görevler oluşturmak ve farklı görünümler arasında geçiş yapmak için kullanımı kolay arayüz
- Görevlere entegre zaman takibi özelliği, birden fazla projede çalışma saatlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar
- Bireysel sorumlulukları, haftalık kapasiteyi ve bütçeleri gösteren net proje özetleri
- Proje görevleri ve alt görevler içinde canlı sohbet, video ekleme, belge ekleme ve gerçek zamanlı iletişim için URL paylaşma gibi güçlü işbirliği araçları
- 1.000'den fazla uygulama ile entegre
nTask sınırlamaları
- Bazen yükleme yavaş olabilir
- Gelişmiş raporlama özellikleri yoktur
nTask fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
nTask puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (17 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
8. Trello
Görsel çekiciliği ve kolay gezinilebilen Kanban tarzı tasarımı ile Trello'nun basitliği ve uyarlanabilirliği, proje yönetimi araçlarına yeni başlayanlar için bile tercih edilen yazılım haline getirir.
Trello'nun ayırt edici özelliklerinden biri, Butler adlı kodsuz otomasyon aracıdır. Bu araç, Trello içindeki hemen hemen her eylemi kolaylaştıran ve otomatikleştiren kurallar, düğmeler ve komutlar oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, Butler bir görevi "Yapılacaklar" listesinden "Yapılıyor" listesine otomatik olarak taşıyabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve görevlere üye ekleyebilir.
Trello ile takımlar dosya paylaşabilir, zaman çizelgelerini izleyebilir ve iş yüklerini yönetebilir. Diğer bazı platformlar daha gelişmiş proje yönetimi özelliklerine sahip olsa da, Trello küçük takımlar ve daha basit projeler için mükemmel bir seçenektir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel bir kullanıcı deneyimi için sürükle ve bırak düzenleyici
- Bütünsel bir genel bakış ve daha iyi izleme için takvimler ve proje zaman çizelgeleri
- Görev atamaları, ek dosyalar ve kategorizasyon için Trello kartları
- Tekrarlanan projeler için şablonlar oluşturma
- Butler özelliği ile ş Akışı otomasyonu
- 180'den fazla uygulama ile entegrasyonlar
Trello sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Gantt grafikleri ve zaman takibi seçenekleri yoktur
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $'dan başlar, minimum 50 kullanıcı
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
9. Userback
Merkezi bir proje yönetim sistemi arayan yazılım tasarımcıları, geliştiriciler ve işletmeler için oluşturulan Userback, "kullanıcıyı geliştirmeye geri döndüren" adının hakkını veren bir geri bildirim ve hata raporlama platformudur. Kullanıcılara sezgisel geri bildirim araçları sunar ve geliştirme ekiplerine hassas hata ve sorun raporlama ile destek olur. ?
Userback ile açıklamalı ekran görüntüleri ve video kayıtları aracılığıyla titiz geri bildirimler toplayabilirsiniz. Userback, her tıklama, yakınlaştırma ve yeniden boyutlandırma eylemini yakalayarak, kullanıcıların yazılımınızla nasıl etkileşimde bulunduğunu derinlemesine anlamanızı sağlar. Bu, geliştirme sürecinin yanıt verebilirliğini önemli ölçüde artırarak, nihayetinde müşteri başarısını artırır.
Userback'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı kimliği, yanıt ve müşteri başarısına öncelik vermek için kullanıcı bilgileriyle önceden doldurulmuş alanlar sayesinde geri bildirim sürecinin verimliliğini artırır
- Proje yönetimini kolaylaştırmak için özel iş akışları
- Özellik Portalı, geri bildirimleri merkezileştirerek kullanıcılara düşüncelerini paylaşma, fikirleri doğrulama, görevleri atama ve ilerlemeyi izleme için bir platform sağlar
- Geri Bildirim işlevini birleştirerek benzer geri bildirimleri birleştirin ve zamandan tasarruf edin
- GitHub, Slack ve Jira gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
Userback sınırlamaları
- Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur
- Kullanıcı sayısının sınırlı olması, büyük takımlar için fiyatın hızla artması anlamına gelir
Userback fiyatlandırması
- Başlangıç: 10 kullanıcı için aylık 59 $; ek kullanıcı başına aylık 4,50
- Şirket: 15 kullanıcı için aylık 119 $; ek kullanıcı başına aylık 4,50
- Premium: 25 kullanıcı için aylık 217 $; ek kullanıcı başına aylık 4,50
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Userback puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)
10. Freshservice
Freshservice (Freshworks tarafından geliştirilmiştir), BT hizmet masası işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek için kullanışlı araçlar sunar. Bu, olay, değişiklik ve hizmet taleplerinden daha karmaşık BT işlemlerinin yönetimine kadar her şeyi kapsar. Freshservice ile BT takımları, tek bir gösterge panelinden iş akışlarını görselleştirebilir ve yönetebilir.
Freshservice, önceki görev kalıplarından ve performans metriklerinden öğrenerek AI kullanarak proje sonuçlarını ve gecikmiş görevleri tahmin eder ve daha hızlı sorun çözümü sağlar. Ayrıca, temsilcilere akıllı öneriler sunarak destek ekiplerinin verimliliğini optimize eder, bilet işleme süresini azaltır ve genel müşteri memnuniyetini artırır. ?
Freshservice'in en iyi özellikleri
- Ş Akışı otomasyonu, biletlerin doğru takım üyelerine otomatik olarak atanmasını sağlar
- İş akışlarını optimize etmek ve BT performansını izlemek için sağlam raporlama ve analiz araçları
- Kullanıcıların bilet açabileceği, durumlarını izleyebileceği veya sık karşılaşılan sorunların yanıtlarını bulabileceği bir self servis portalı
- Sorunları hızlıca çözmek için olay yönetimi araçları
- Sürümleri planlamak, test planlarını belgelemek ve takım üyelerini güncellemek için sürüm yönetimi araçlarını kullanın
- Görevleri izlemek ve dengeli iş yükü seviyeleri sağlamak için iş yükü yönetimi yetenekleri
Freshservice sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar gezinmeyi zor buluyor
- Kanban panosu görünümü gibi proje yönetimi fonksiyonları yoktur
Freshservice fiyatlandırması
- Başlangıç: Ajan başına aylık 19 $
- Büyüme: Ajan başına aylık 49 $
- Pro: Ajan başına aylık 95 $
- Enterprise: Ajan başına aylık 119 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Freshservice puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500+ yorum)
Doğru YouTrack Alternatiflerini Seçmek
Bu 10 mükemmel YouTrack alternatifinin her biri, sağlam bir dizi özellik ve yetenekle donatılmıştır. İster ClickUp gibi geniş bir yelpazede proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir çözüm, ister sorun izleme veya işbirliğinde uzmanlaşmış özel bir araç olsun, pazar seçeneklerle doludur.
Doğru yazılım, projelerinizi etkili ve zahmetsiz bir şekilde yönetmede büyük fark yaratabilir. ClickUp'ı deneyin ve en iyi işbirliği ve proje yönetimi araçlarını deneyimleyin!