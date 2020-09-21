Aditya, insanların soru sorduğu, makale yazdığı, ücretli ve ücretsiz çevrimiçi kurslardan öğrendiklerini paylaştığı ve öğrendiği, tüm uzman tavsiyeleri için başvurulacak bir yer olan AirTract'ta Büyüme Asistanı olarak çalışmaktadır. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği alanında lisans derecesine sahiptir ve son iki yıldır Dijital Pazarlama alanında çalışmaktadır. Ayrıca, çok okuyan ve büyük bir spor hayranıdır.

Proje yönetimi, yürütülen belirli bir projeyle ilgili planın geliştirilmesi ve yürütülmesidir. Projeyi baştan sona yürütürken sizin ve takımınızın geçeceği açık aşamalara bölünebilir.

Proje yönetiminin aşamaları, projenin doğru bir şekilde yürütülmesini ve gelecekte olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamak için hem yöneticiler hem de liderler tarafından izlenmesi gereken sistematik, adım adım süreçlerdir.

Projenin temel verimliliği, organizasyonel proje yönetimini güçlü ve yetkin hale getirmek için birkaç uygun aşamada yatmaktadır. Bu aşamalar, belirli bir projenin ilerleme raporunu anlamak için ön kılavuz olarak kullanılabilir.

Planınızın yolunda gitmesini istiyorsanız, proje yönetiminin beş aşamasını izlemeniz gerekir!

Proje Yönetiminin Beş Aşaması

Proje Yönetimi Enstitüsü'ne (PMI olarak da bilinir) göre, Proje Yönetimi, belirli bir projenin hedefine ulaşmak için belirli bir kuruluşun katılım ve faaliyetlerinin aralığını genişleten bilgi, teknikler, beceriler ve araçlardır.

Genellikle, bir projenin kontrol ve yönlendirme süreci baştan sona beş temel aşamaya ayrılır. Planınız yeni bir iş kurmak ya da bir pazarlama planı oluşturmak olsun, her yönetim takımı bu beş aşamadan geçer.

Şu beş aşamaya bir göz atalım:

Projenin başlatılması ve tasarlanması Proje planlama Projenin yürütülmesi Projenin izlenmesi, kontrolü ve gerçekleştirilmesi Proje kapanışı

Proje Aşamalarının Gerekliliği: Eleştirel Görüş

Her projenin kendine özgü talepleri ve izlenmesi gereken belirli bir yolu vardır. Proje yaşam döngüsünün aşamaları, yönetim ekibinin her projeyi bağımsız olarak ele almasını ve başarıyla yürütmesini sağlar. Ayrıca, bu aşamalar sistematik bir operasyonel prosedür sağlar ve projeye dahil olan tüm kişilerin performansını korur.

Her projenin kendine özgü talepleri ve izlenmesi gereken belirli bir yolu vardır. Proje yaşam döngüsünün aşamaları, yönetim ekibinin her projeyi bağımsız olarak ele almasını ve başarıyla yürütmesini sağlar. Ayrıca, bu aşamalar sistematik bir operasyonel prosedür sağlar ve projeye dahil olan tüm kişilerin performansını korur.

Biliyorum, "Bu gerçekten önemli mi?" diye düşünüyorsunuz

Cevap evet! Bu beş aşama önemlidir çünkü şunları sağlar:

İşinizin veya projenizin gerçek değerini ortaya çıkarmak için stratejik bir uyum sağlayın

Projenize otantik liderlik ve doğru yönlendirme getirin

Yönetiminizle ilgili net odak ve hedefler belirleyin

Hedefinize ilişkin gerçekçi planlar yapın

Genel sonuçların kalitesini kontrol edin

Bu beş aşamayı ve projenizin başarısına nasıl yardımcı olduklarını öğrenelim!

Adım 1: Başlangıç

Somut bir başlangıç, başarıya giden yolu gösterecek ve aynı zamanda yaşam döngüsündeki diğer tüm aşamaların temellerini atacaktır. Her şeyden önce, projenizin konseptini ve fikirlerini dikkatlice inceleyerek konseptin kuruluş için yararlı olup olmadığını belirleyin.

Bu aşamada, karar verme takımı tüm projeyi tamamlamak için gerçekçi bir yol belirleyecektir. Bu aşama, resmi başlangıç olarak da bilinir ve bir proje görevi sorunu ile başlar. Genellikle, projenin temel amacını ve hedefini tanımlar ve ayrıca proje bütçesini onaylar.

Bu aşama şununla başlar:

Uygun bir iş modeli : bir projenin gerçek ihtiyacını haklı çıkarır ve potansiyel faydalarla ilgili bir tahmin oluşturur

Fizibilite çalışması: Projenin zorluklarını değerlendirmek ve kuruluşun faydalarından yola çıkarak gerekli başlangıç adımlarını belirlemek için gerekli farklı kaynakları değerlendirir

Proje başlatma genellikle aşağıdakileri içeren bir Proje Başlatma Belgesi (PID) hazırlamak için bazı anahtar bileşenler gerektirir:

İş örneği

Projenizin hedefleri ve kapsamı

Proje organizasyonu

Proje riskleri

Proje paydaşlarının görüşleri

Raporlama ve kontrol çerçevesi ve daha fazlası

Tüm bunları tamamladıktan sonra, projenizi planlamanın zamanı geldi!

Adım 2: Planlama

Planlama aşaması, esas olarak belirli bir projenin hedefleri, bütçesi ve zamanı için bir taslak üzerinde odaklanır. Bu, ilerlemenize ve takımı doğru bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olan bir yol haritasıdır. Bu aşamada, proje yöneticisi, çalışanların becerilerini bir organizasyonun verimliliğini artırmak için kullanabilir.

Proje Planlama aşaması şunları içerir:

Kesin ihtiyaçların belirlenmesi

Amaç ve kapsamın belirlenmesi

Tam sonucu sunmak için zaman çizelgesini kesinleştirin

Bir organizasyonun düzgün akışı için bir program düzenlemek

Gereksinimleri düzenleme ve değerlendirme

Planlama aşaması, proje yönetimi için hayati önem taşır. Bu aşamada, takımınıza bir projenin nihai olarak başarıya ulaşması için gerekenlerin yer aldığı uygun bir yol haritası verilir!

Peki, şimdi ne olacak? Sonunda işin yapma zamanı geldi!

Adım 3: Uygulama

Takım sonuçları uygulamaya veya başlatmaya tamamen hazır olduğunda, proje yürütme aşaması her projeyi kontrol etmenize ve yönetmenize yardımcı olur. İş akışını düzgün ve organize bir şekilde sürdürmek için projenizin durumlarını kullanın. Proje yöneticisi, takımı motive etmek, performans seviyesini artırmak ve daha fazlasını yapmak için yönetim ve sosyal becerilerini kullanmalıdır.

Proje yönetimi, uygulama aşamasında şunlara ihtiyaç duyabilir:

Bireysel sorumluluk ve görevlerin oluşturulması

Görevleri takım üyeleri arasında dağıtmak

Görevleri yerine getirme

Projenizin ilerleme raporunu güncelleyin

Son teslim tarihlerine kadar teslim edilebilir hizmetler veya ürünler sağlayın

Bazı uzmanlar, uygulama ve tanıtımın birbirini takip eden aynı aşamaya ait olduğunu söylüyor.

Bu aşamayı tamamladıktan sonra, pazarlama ekibinizin yaptığınız işi sergilemesine yardımcı olmanız gerekir! Bu, bir ticaret fuarı için sunabileceğiniz hizmetlerin veya ürünlerin tanıtım paketini oluşturmayı içerebilir. Artık pazarlama ekibiniz, ürünlerinizi müşterilerinize tanıtmak için ürünle ilgili bilgileri, fiyatları ve hatta ürün fotoğraflarını toplamalıdır.

Şimdi ne olacak? Tamamlandı, değil mi?

Bekleyin! Hala iki aşama daha var!

Adım 4: İzleme ve kontrol

Bu aşamada yönetici, performansı ve ilerlemeyi ölçebilir ve ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlarla başa çıkabilir. İzleme ve kontrol aşaması, genel proje yönetimi için bir dönüm noktasıdır.

Projeyi izlemek için iyi planlanmış bir bütçe tutmak, söz verilen zaman çizelgesine uymak, ürünü son teslim tarihine kadar teslim etmek ve daha fazlası gibi farklı Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) vardır.

En önemli şey, bu aşamanın kolayca ölçülebilir olması ve yönetim ve paydaşlar tarafından ortaklaşa tutarlı bir şekilde kullanılmasıdır.

Adım 5: Proje Kapanışı

Proje yönetiminin son aşamasına geldik, burada tamamlanan projenizin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirme, bir ders sağlar ve bir sonraki projenizi daha verimli hale getirmek için genel süreci değerlendirir. Bu, proje yönetiminizin yaşam döngüsünün son aşamasıdır.

[Adım adım proje yönetimi ş Akışı modeli]

Tüm bu prosedürlerle, proje yönetimi gerçekten çok yoğun hale gelebilir. İşte burada proje yönetimi araçları devreye girer. Projenizi kolaylıkla planlamanıza yardımcı olurlar. ClickUp, bu konuda büyük destek sağlayabilecek araçlardan biridir.

Belgeler, hatırlatıcılar, hedefler, takvimler ve hatta bir gelen kutusu içeren bir proje yönetimi aracıdır. Tamamen özelleştirilebilir ve tescilli özelliklere sahip ClickUp, her boyutta ve sektördeki takımların aynı uygulamayı kullanarak planlama, organize etme ve işbirliği yapmasını sağlar.

Kaydedip herkesle paylaşabileceğiniz özel görünümler ve insanların üzerinde çalıştıklarını gösteren iş yükü grafikleri oluşturarak, herhangi bir projeyi kolayca yönetebilirsiniz.

Proje yönetimi süreci kuruluşlardan kuruluşa değişiklik gösterir; ancak bunlar, başarılı bir projenin geleneksel bileşenleridir. Dünyanın dört bir yanındaki yönetim takımları, projelerini birçok fayda sağlayarak tamamlamak için proje yönetiminin bu beş aşamasını izler.

Proje yönetimi, büyüklüğü ne olursa olsun, proje yönetiminin beş aşamasını takip ettiğiniz sürece zorlu olmak zorunda değildir.