2025'te Profesyonel Hizmetler için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Profesyonel hizmetler, avukatlar, mimarlar, tasarımcılar veya yazarlar gibi alanda bilgi ve deneyime sahip kişiler tarafından sunulan özel hizmetlerdir.

Profesyonel hizmetler, bireyler [serbest çalışanlar], küçük işletmeler [hukuk firmaları gibi] veya büyük şirketler [McKinsey veya Accenture gibi] tarafından sunulabilir. Operasyonların ölçeği ne olursa olsun, profesyonel hizmetler genellikle projeler olarak sunulur.

Profesyonel hizmet kuruluşlarının anahtar rekabet avantajlarından biri, mükemmel bir proje yönetim sistemidir. Bu sistem, müşterilere karmaşık projeleri başarıyla yürütmek için gerekli yapı, süreç, sistem ve izleme mekanizmalarına sahip olduğunuzu göstermenize yardımcı olur.

Nasıl seçeceğinizi mi merak ediyorsunuz? Size yardım ediyoruz!

Profesyonel hizmetler için bir proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İyi bir proje yönetimi yazılımı, danışmanların ve profesyonel hizmet firmalarının operasyonel yetkinliklerini göstermelerine yardımcı olur. İşte nasıl.

Çevik ve bütünsel proje yönetimi

Proje yönetimi çözümleri, karmaşık sorunları çözebileceğiniz konusunda güven oluşturur. Bunu görmek için şunlara dikkat edin:

Son tarihler, kaynaklar ve bağımlılıklar içeren görev yönetimi özellikleri

Liste, pano, zaman çizelgesi, Gantt grafiği ve diğer görünümler sayesinde görünürlük

Kullanıcı ve süpervizör atama yeteneği

Dokümantasyon ve bilgi yönetimi

Müşteriler, uzmanlıkları için danışmanları işe alır. İyi bir proje yönetimi aracı, bunu kanıtlamanıza yardımcı olmalıdır. Arayın:

Çerçeveleri ve şablonları sunmak için dokümantasyon özellikleri

Tekrarlayan süreçleri yürütmek için kontrol listeleri

Notlarınızı özetlemek ve bunlardan otomatik olarak görevler oluşturmak için danışmanlık amaçlı AI araçları

Yaratıcılık ve işbirliği

Karmaşık sorunları çözmek için takımların bir araya gelmesi ve yenilik yapması gerekir. Proje yönetimi aracınızda şunlar bulunmalıdır:

Dijital beyaz tahtalar

Zihin haritaları

Tüm görevler için yorum akışı

Süreç mükemmelliği

Sorunları çözerken, tüm paydaşlarla düzenli ve net bir şekilde iletişim kurmak çok önemlidir. İyi bir danışman proje yönetimi yazılımı bunu aşağıdakilerle otomatikleştirir:

Bildirimler

Hatırlatıcılar

Tekrar kullanılabilir şablonlar

İşte tüm bu özelliklere ve daha fazlasına sahip en iyi on proje yönetimi yazılımı.

Profesyonel Hizmetler için Kullanılacak En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Son sayımda, aralarından seçim yapabileceğiniz 441 proje yönetimi aracı vardı. Her biri, proje yönetimi özellikleri ve yeteneklerinin benzersiz bir kombinasyonuna sahiptir. Bu nedenle, önünüzdeki tüm seçenekler karşısında kafanızın karışması anlaşılabilir bir durumdur.

Sizin için araştırmayı yaptık. Profesyonel hizmetler için en uygun on ürünü seçtik.

1. ClickUp

Bir muhasebe firması için ClickUp proje yönetimi çalışma alanı örneği

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı, görevler, belge süreçleri, hedefler, beyaz tahtalar ve daha fazlasını kullanarak işleri planlamanıza, organize etmenize ve işbirliği yapmanıza yardımcı olur! Sektörünüz veya operasyonlarınızın ölçeği ne olursa olsun, sonsuz şekilde özelleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Özel iş akışları oluşturabilir, özel şablonlar yükleyebilir, formlar aracılığıyla veri toplayabilir ve ihtiyacınız olan her şeyi arayabilirsiniz.

Kullanıcıları, her bir göreve sorumlu, hesap verebilir, danışılan ve bilgilendirilen [RACI] matrisine göre atayabilirsiniz.

ClickUp RACI Matris Şablonunu kullanarak farklı görev ve faaliyetlerdeki personelinizin rollerini özetleyin

Muhasebe firmaları, emlak şirketleri ve BT hizmet sağlayıcıları gibi müşterilerimiz, operasyonlarını yönetmek için ClickUp'ı kullanıyor. ClickUp ile görevleri yönetin, bütçenizi aşmayın, süreçleri optimize edin, hatırlatıcılar ayarlayın ve raporlamayı basitleştirin, hepsi tek bir yerden.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hiyerarşik proje yönetimi: Projelerinizi Çalışma Alanı > Alan > Klasör > Listeler > görevler > alt görevler olarak ayırın. Eylem öğelerini ve kontrol listelerini de ekleyin.

Öncelikler: Görevleri acil, yüksek, normal veya düşük öncelikli olarak işaretleyin ve buna göre yönetin.

ClickUp Beyaz Tahtalar, takım fikirlerini işbirliği içinde koordineli eylemlere dönüştürmek için merkezi, görsel bir merkezdir

Beyaz Tahta: Ortak bir dijital beyaz tahta üzerinde beyin fırtınası yapın, işbirliği yapın ve iş akışlarınızı haritalandırın.

Belgeler: Süreçlerinizi veya çerçevelerinizi belgelendirin ve kolayca paylaşın. Belgeler'i not almak, toplantı tutanaklarını yazmak ve daha fazlasını yapmak için de kullanabilirsiniz.

15'ten fazla görünüm: Projelerinizi istediğiniz şekilde görün — tüm görevler için liste görünümü, duruma göre gruplandırılmış pano görünümü, ilerlemeyi izlemek için zaman çizelgesi görünümü veya ileriye bakmak için takvim görünümü.

ClickUp'ı kullanarak 15'ten fazla görünüm, önceden tasarlanmış şablonlar ve çok sayıda işbirliği özelliği ile projelerinizi verimli bir şekilde yönetin

Zaman takibi: Saatlik ücret alan bir danışman iseniz, ClickUp'ın zamanlayıcısıyla zamanı saniyeye kadar takip edebilirsiniz. Zaman kayıtlarını daha sonra manuel olarak da ekleyebilirsiniz.

Özelleştirme: Görev türlerini, iş akışlarını, durumları, alanları ve etiketleri özelleştirin. Projenizi kendi tarzınızda yönetin.

Danışmanlık şablonları: İhtiyacınız olan her kullanım durumu için özelleştirilebilir şablonlarla proje yöneticisinin blokunu aşın!

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI: AI'yı kullanarak toplantı notlarını özetleyin, görevleri otomatik olarak oluşturun, hatırlatıcılar oluşturun ve daha fazlasını yapın!

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

Yükleniciler veya müşteriler gibi harici kullanıcılar, ayarlarınıza bağlı olarak, sizinle paylaştığınız projeleri/planları görmek için ClickUp hesaplarına ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, her danışman veya takıma uygun fiyat planları sunar:

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur. Size en uygun planı bulmak için Özel fiyatlandırma mevcuttur. Size en uygun planı bulmak için satış takımımızla iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 [2.000'den fazla yorum]

Capterra: 4,7/5 [2.000+ yorum]

2. Nifty

nifty aracılığıyla

Nifty, takımları, hedefleri ve süreçleri bir araya getiren işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır. Görevler oluşturarak ve bunları liste, Kanban, zaman çizelgesi, takvim ve yüzme şeridi görünümleri olarak düzenleyerek projeleri yönetmenize olanak tanır.

Formlar, belgeler, dosyalar, tartışma, zaman takibi ve otomatik proje raporlama gibi özellikleri içerir.

İşbirliğine dayalı çalışma alanları çok çabuk dağınık ve karmaşık hale gelebilir. Nifty de bu riski taşır.

Nifty'nin en iyi özellikleri

Yapı: Projeler dönüm noktaları etrafında yapılandırılır ve ardından görevlere bölünür. Bir görevi tamamladığınızda, dönüm noktası ilerlemesi otomatik olarak güncellenir.

Tartışma panosu: Her proje, daha derin işbirliği için bir tartışma panosu ve Zoom entegrasyonu içerir.

Belgeler: Nifty, hafif bir belge düzenleyici içerir. Ancak, Google Dokümanlar hakkında kurumsal bilgiye sahipseniz, bunu da entegre edebilirsiniz.

Zaman takibi: Nifty, danışmanların her bir görev için harcadıkları zamanı kaydetmeleri için basit bir yol sunar. Takım verimliliği hakkında bilgi edinmek için faturalandırılabilir ücretler de ayarlayabilirsiniz.

Kullanışlı sınırlamalar

Bu hepsi bir arada aracı ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Takvim görünümü yetersiz olabilir

Özel alan ekleme konusunda sınırlı esneklik

Aynı projeyi birden fazla portföye ekleyememe

Uygun fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için Nifty ile iletişime geçin

Kullanışlı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 [5000+ yorum]

Capterra: 4,8/5 [2000+ yorum]

3. Notion

notion aracılığıyla

Notion, şeyleri belgelemek için basit bir Markdown arayüzüne sahip temiz bir not alma aracı olarak başladı. Profesyonel hizmetleriniz eğitim, öğretim, koçluk veya bilgi yönetimi alanındaysa, Notion içerik varlıklarınızı sergilemek için harika bir seçenektir.

Artık wiki, veritabanları ve görev yönetimi gibi kapsamlı bir verimlilik çalışma alanına dönüşmüş olsa da, bazı gelişmiş özelliklerde geride kalmaktadır.

Notion'un en iyi özellikleri

İçerik yayınlama : Afiş ve Markdown metinleri ile temiz ve düzenli web sayfaları oluşturun ve bunları ücretsiz olarak çevrimiçi yayınlayın

Belge hiyerarşisi : Belgelerinizi klasörler, sayfalar ve alt sayfalar hiyerarşisi içinde düzenleyin

Arama : Çalışma alanından ihtiyacınız olan her şeyi hızlı ve doğru bir şekilde arayın

Üretken AI: Proje planları dahil olmak üzere belgeleri hızlı bir şekilde yazın veya düzenleyin

Notion, bireyler için blok sınırlaması olmadığı için bağımsız danışmanlar tarafından ücretsiz bir proje yönetimi yazılımı olarak kullanılabilir.

Notion'un sınırları

Yerleşik zaman takibi yok

Özel raporlama özellikleri ve görünümleri yok

Görev türleri, filtreler veya alanlarda sınırlı özelleştirilebilirlik

Dosya boyutları ile ilgili sınırlamalar

Notion'un fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Notion ile iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 [5000+ yorum]

Capterra: 4,8/5 [2000+ yorum]

Bonus: Notion ile ClickUp'ı karşılaştırın

4. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Teamwork, profesyonel hizmet kuruluşları için özel olarak tasarlanmış modüllere sahip bir çevrimiçi proje yönetimi platformudur. Teamwork ile birden fazla karmaşık proje çıktısını, görevi ve alt görevi, süreci ve zamanı yönetebilirsiniz.

Bu alana yeni giren Teamwork, halen birçok gelişmiş özellik geliştirme aşamasındadır. Bağımsız danışmanlar ve serbest çalışanlar için Teamwork karmaşık görünebilir.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Sezgisel görev gösterge paneli : Yalnızca en son görevlerinizi görün; şirketinizin adını ve logosunu eklemek için özelleştirilebilir

E-posta entegrasyonu : Yorumlara ve bildirimlere e-posta yoluyla yanıt verin

Faturalandırma : Teamwork'te zamanı takip edin, faturalandırılabilir saatleri hesaplayın, zaman çizelgeleri oluşturun ve faturaları tek bir yerden düzenleyin

Ücretsiz müşteri hesapları: Ekstra ücret ödemeden birden fazla müşteriye erişim sağlayın

Teamwork'ün sınırları

Kurulumu ve kullanıma başlama süreci karmaşık görünebilir

Kontrol listesi yok

Diğer verimlilik araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Teamwork'ün fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: 0

Başlangıç: 8,99 $

Teslimat: 13,99 $

Grow: 25,99 $

Ölçek: Fiyatlandırma için Teamwork ile iletişime geçin

Teamwork'ün puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 [1050+ yorum]

Capterra: 4,5/5 [800+ yorum]

5. Asana

asana aracılığıyla

Asana, en popüler çapraz fonksiyonlu proje yönetimi uygulamalarından biridir. Pazarlama, operasyon, BT, ürün ve satış gibi çeşitli ekipleri desteklemek için tasarlanmıştır. Özellikle küçük işletmeler ve kurucuları tarafından yönetilen kuruluşlar arasında popülerdir.

Olağanüstü proje planlama özelliklerine rağmen, hepsi bir arada bir araç için gerekli standartları karşılamıyor. Birkaç açıdan eksiklikleri var.

Asana'nın en iyi özellikleri

Birden çok listede görevler : Herhangi bir görevi birden çok projeye ekleyerek yinelenen işleri azaltın

Hedef odaklı tasarım : Takımı hedeflerle uyumlu hale getirin, projeleri izleyin ve durumu takip edin

Entegrasyonlar : Kapsamlı ve sorunsuz bir görünüm için 200'den fazla aracı Asana'ya bağlayın

Görsel arayüz: Görevleri zaman çizelgeleri ve takvimler arasında sürükleyip bırakarak kolayca yönetin

Asana'nın sınırları

Ücretsiz sürümde sınırlı özellikler

Sadece beş görünüm, proje yöneticilerinin görünürlüğünü sınırlıyor

Zihin haritaları gibi görsel işbirliği araçları yok

Asana'nın fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için Asana ile iletişime geçin

Asana'nın puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 [1050+ yorum]

Capterra: 4,5/5 [800+ yorum]

Bonus: Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın

6. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, kurumsal proje yönetimi için ödüllü bir web tabanlı uygulamadır. Karmaşık özellikler ve sağlam mimari gerektiren kurumsal kurulumlarda büyük takımlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sonuç olarak, Wrike küçük işletmeler ve danışmanlar için çok karmaşık olabilir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Üç bölmeli görünüm : Erişilebilirlik ve verimliliğe yönelik sezgisel arayüz

Görev önceliği : Önemli/acil görevleri işaretleyin, böylece takımlar önce bunları halletsin

Raporlama : İlerlemeyi izlemek ve takip etmek için kapsamlı raporlama

Haber akışı: Takımdaki gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya benzeri haber akışı

Wrike'ın sınırlamaları

Yerleşik filtre, tamamlanan görevleri ön tanımlı olarak gizler; tüm görevleri bir kerede görmek için manuel olarak kaldırılması gerekir

Bazı entegre harici uygulamalardan gelen bildirimler bir saate kadar sürebilir

Sohbet seçeneği yok

Wrike'ın fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Aylık kullanıcı başına 30,49

Kurumsal: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

Enterprise+: Fiyatlandırma için Wrike ile iletişime geçin

Wrike'ın puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 [1050+ yorum]

Capterra: 4,5/5 [800+ yorum]

7. Kintone

kintone aracılığıyla

Kintone, verileri, iş akışlarını ve işbirliğini bir araya getiren özelleştirilebilir bir çalışma alanıdır. Kintone ile özel veritabanı uygulamaları, iş akışları ve görevler oluşturabilirsiniz.

Daha iyi görünürlük için konuşmaları verilere bağlayabilirsiniz. Veritabanlarını esnek bir şekilde yönetme özelliği ile, iletişim yönetimi yazılımınız olarak idealdir.

Bu kadar özelleştirilebilirlik, aynı zamanda karmaşıklık ve kafa karışıklığı da beraberinde getirir.

Kintone'un en iyi özellikleri

İşbirliği : Her konuşmayı bağlam içinde tutan sohbet özelliği

Profesyonel Hizmetler Otomasyon : Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler, takip işlemlerinde harcanan : Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler, takip işlemlerinde harcanan zamandan tasarruf sağlar

Özelleştirme: Özel iş akışları, görevler, hatırlatıcılar, onaylar ve görev devri

Kintone'un sınırları

Hantal kullanıcı arayüzü, her takıldığınızda müşteri hizmetlerini aramanız gerektiği anlamına gelir

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Aracı öğrenmek için video/belge eksikliği

Kintones'un fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 24

Kintone puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 [200+ yorum]

Capterra: 4,7/5 [140+ yorum]

8. Paymoapp

paymoapp aracılığıyla

Paymo, bireysel danışmanlar ve küçük işletmeler için bir danışmanlık proje yönetimi aracıdır. Projeleri, görevleri, kaynakları, dosyaları, finansları vb. yönetmeye yardımcı olur. Bu araçla zamanı ve karlılığı da takip edebilirsiniz.

Daha küçük takımlar için tasarlanmış olduğundan, sınırlı işbirliği ve ş Akışı yönetimi özelliklerine sahiptir.

Paymoapp'ın en iyi özellikleri

Zaman takibi : Ayarladıktan sonra arka planda çalıştırın ve zaman kayıtlarınızı alın

Faturalandırma : Zaman kayıtlarını zaman çizelgelerine ve faturalara otomatik olarak dönüştürün

Zaman bütçeleri : Her görev için zaman tahmini belirleyin ve gerçeklerle karşılaştırın

Takım planlayıcı : Daha iyi kaynak yönetimi için iş yükünü anlayın

Yinelenen görevler: Günlük, haftalık veya aylık olarak otomatik olarak yinelenen görevler oluşturun

Paymoapp'ın sınırları

Sınırlı sayıda görünüm — yalnızca liste, tablo, pano, takvim ve Gantt grafiği

Diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla daha az entegrasyon seçeneği

Sezgisel bir kullanıcı arayüzünün olmaması, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden oluyor

Paymoapp'ın fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9,9 $

Küçük ofis: Kullanıcı başına aylık 15,9

İş: Kullanıcı başına aylık 23,9

Paymoapp'ın puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 [550+ yorum]

Capterra: 4,8/5 [450+ yorum]

9. Hive

hive aracılığıyla

Hive, karma takımlar için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Profesyonel hizmet takımlarının görünürlük, işbirliği ve hedef odaklılıklarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Hive ile proje kapsamını belirleyebilir, görevler atayabilir, zamanı takip edebilir, otomatik güncellemeler gönderebilir, geri bildirim toplayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Basit ve kullanımı kolay özelliklerine rağmen, proje yönetimi yeteneklerinin olgunluğu ve karmaşıklığı bizi tatmin etmiyor.

Hive'ın en iyi özellikleri

Görev ilişkileri : Kartları görevlere kolayca bağlayarak aralarındaki ilişkiyi gösterin

Ana klasörler : Bilgileri tek bir yerde toplayın ve onayları isteyin

Proje hiyerarşisi : Ana proje > alt projeler > görev > alt görevler akışı, daha kolay izleme ve yönetim için

Düzeltme: Yerleşik belge ve video düzeltme

Hive'ın sınırları

Görev kartları yalnızca metin alır, görüntü veya başka herhangi bir medya almaz

Plana bakılmaksızın 500 otomasyon sınırı

Kanban sütunlarına kısmi kurallar eklenemiyor

Hive'ın fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $

Enterprise: Fiyatlandırma için Hive ile iletişime geçin

Hive'ın puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 [450+ yorum]

Capterra: 4,5/5 [150+ yorum]

10. Zoho Projects

zoho Projects ile

Zoho Projects, çok amaçlı, tamamen özelleştirilebilir bir proje yönetimi aracıdır. Zoho Projects ile görevler oluşturabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve alanları, düzenleri ve durumları özelleştirebilirsiniz.

Sorun izleme ve SLA, şablonlar vb. gibi sektöre özel ihtiyaçlar için özel olarak tasarlanmış modüllere sahiptir.

Güçlü bir oyuncu olmasına rağmen, birkaç temel ve kullanıcı dostu özellikten yoksundur.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Entegrasyonlar: Tüm Google Çalışma Alanı araçlarını tek bir pencerede görüntülemek için bağlayın. Dropbox, Github, Slack ve Google Apps Marketplace gibi diğer araçları da bağlayın

Özelleştirilebilirlik : Özel düzenler, alanlar, görünümler, fonksiyonlar, proje şablonları, etiketler, web sekmeleri ve daha fazlasını oluşturun

İşbirliği: Beslemedeki konuşmaları izleyin ve genel/gizli sohbet odaları aracılığıyla gerçek zamanlı iletişim kurun

Görev otomasyonu: Daha iyi operasyonel verimlilik için iş kurallarını, SLA'ları, webhook'ları, bildirimleri ve iş akışı kurallarını otomatikleştirin

Zoho Projects'in sınırları

Kapsamlı raporlama özelliklerinin eksikliği

Görev çubuğu araması, tüm çalışma alanı değil, belirli bir proje içindeki görevlerle sınırlıdır

Zoho Projects'in fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects'in puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 [350+ yorum]

Capterra: 4,3/5 [400+ yorum]

Doğru Proje Yönetimi Yazılımıyla Profesyonel Hizmetlerinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Her tür ve boyutta yüzlerce proje yönetimi aracı bulunmaktadır. Size genel bir fikir vermek için en iyi on tanesini seçtik. Yukarıdakilerden istediğinizi seçin ve müşterilerinize çevik, süreç odaklı ve iletişimsel olduğunuzu gösterin.

Dürüst olmak gerekirse, bu araştırmanın sonunda, ClickUp'ın sınıfının en iyisi kapsamlı proje yönetimi aracı olduğunu güvenle söyleyebiliriz. İkna olmadınız mı? Bugün ücretsiz deneyin.

Ya da satış ekibimizle iletişime geçerek ClickUp'ın sizin için nasıl çalışabileceğini öğrenebilirsiniz.