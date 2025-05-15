Motion ve Google Takvim: Hangi Planlama Aracı Daha İyi?

Saat sabah 9 ve takviminize bakıyorsunuz: toplantılar, son teslim tarihleri ve kişisel görevlerinizin düzenli bir şekilde sıralandığı bir tablo. Gününüz yönetilebilir görünüyor, ta ki öyle olmadığı ortaya çıkana kadar.

Bir toplantı uzar, acil bir e-posta gelir ve birdenbire programınız altüst olur. Programınızı manuel olarak yeniden düzenlemek için çabalarken, önemli bir şeyi kaçırmadığınızı umarsınız. Daha kötüsü? Yaklaşan bir kampanya için fikirler üzerinde çalışmak için ayırdığınız zaman? Birisi bunu ani bir toplantıyla elinizden almıştır!

Bu senaryo, iş taahhütleri ve kişisel işler arasında koştururken yoğun hayatımızda sıklıkla yaşanır. Asıl zorluk, beklenmedik durumlarla başa çıkmak ve işler kaçınılmaz olarak değiştiğinde verimliliği korumaktır.

Bu makalede, Motion ile Google Takvim'i karşılaştırarak hangisinin takviminizi esnek ve kolay bir şekilde düzenlemenize yardımcı olabileceğini göreceğiz.

Bonus olarak, gününüzü nihayet kontrol altına almanızı sağlayan yapay zeka destekli bir takvim tanıtacağız.

👀 Biliyor muydunuz? İnsanların %78'i toplantı programlarının her zaman veya bazen kontrol dışı olduğunu düşünüyor.

⏰ 60 saniyelik özet Motion ve Google Takvim, güçlü planlama araçlarıdır ancak farklı ihtiyaçlara hizmet ederler. İşte karşılaştırma sonuçları: Motion: Günlerini otomatik olarak planlamak, görevlerin önceliklerini yeniden belirlemek ve manuel çaba harcamadan programları dinamik olarak ayarlamak için akıllı, yapay zeka destekli bir asistan isteyen profesyoneller için en iyisi. Google Takvim: Toplantıları yönetmek, hatırlatıcılar ayarlamak ve Google Çalışma Alanı ekosisteminde senkronizasyonu sağlamak için temiz ve güvenilir bir takvime ihtiyaç duyan kullanıcılar için idealdir. Motion ve Google Takvim'in özelliklerinin karşılaştırması: Görev Planlama ve Önceliklendirme: Motion, öncelik ve kullanılabilirliğe göre görevleri otomatik olarak planlar. Google Takvim, Google Görevler aracılığıyla temel görev oluşturmayı destekler, ancak her şeyin manuel olarak planlanması gerekir. Kullanıcı Deneyimi: Google Takvim basit, sezgisel ve kullanımı kolaydır. Motion daha gelişmiş otomasyon sunar, ancak yeni kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir. Entegrasyonlar: Motion, Google Takvim, ClickUp, Trello ve Zoom gibi araçlarla bağlantı kurar. Google Takvim, Gmail, Google Meet ve Zapier aracılığıyla yüzlerce uygulama ile yerel olarak entegre olur. ClickUp, tek bir platformda güçlü planlama, görev yönetimi ve takım işbirliği sunarak bu boşluğu doldurur: ClickUp Takvim , görevleri, etkinlikleri ve toplantıları tek bir yerden planlamanıza ve yönetmenize olanak tanır

ClickUp Görevleri takviminizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz

ClickUp Brain , yapay zeka destekli notlar, toplantı özetleri ve verimlilik içgörüler sunar

ClickUp Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Sohbet, takım olarak planlama, işbirliği ve uygulama işlemlerini kolaylaştırır

Motion ve Google Takvim'e genel bakış

Ayrıntılara geçmeden önce, Motion ve Google Takvim arasındaki anahtar farklılıkların hızlı bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz:

Özellik Motion Google Takvim Görev yönetimi Gelişmiş görev önceliklendirme ve AI destekli proje yönetimi Temel görev oluşturma (Google Görevler aracılığıyla) Otomatik planlama ve zaman bloklama Öncelik ve kullanılabilir zamana göre görevleri otomatik olarak planlayın ve takviminizde zamanı bloklayın Otomatik planlama/otomatik zaman bloklama özelliği yoktur Araçlarla entegrasyon Google Takvim, ClickUp, Slack, Asana vb. araçlarla entegre olur. Google Çalışma Alanı (Gmail, Google Meet vb.) ile entegre olur Özel görünümler Görevler ve etkinlikler için özelleştirilebilir görünümler sunar (Gruplama, Sıralama, Liste Görünümü, Kanban Görünümü) Sınırlı özel görünümler (Gün, Hafta, Ay) Fiyatlandırma Ücretsiz plan mevcuttur. Ücretli planlar 19 $/ay kullanıcı başına başlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 7,20 $/kullanıcıdan başlar Temel işlevler Verimlilik ve akıllı görev yönetimine güçlü odaklanma Öncelikle takvim planlamaya odaklanmıştır

Motion nedir?

motion aracılığıyla

Motion, görevleri ve takvim etkinliklerini entegre ederek zamanınızı otomatik olarak yönetmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir planlama ve verimlilik aracıdır. Google Takvim, Outlook ve ClickUp, Asana ve Trello gibi popüler görev yönetimi platformlarıyla senkronizasyon sağlayarak optimize edilmiş bir günlük gündem oluşturur.

Motion, görevleri aciliyet ve son tarihlere göre önceliklendirir. Yeni görevler ortaya çıktıkça veya mevcut görevler değiştikçe programınızı dinamik olarak ayarlar. Araç, toplantılar, yoğun işler ve molalar için otomatik olarak zaman ayırarak gününüzün dengeli geçmesini ve önemli görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Motion hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek ister misiniz? Karar vermeden önce Motion incelememize göz atın!

Motion özellikleri

Programınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilecek Motion'ın anahtar özelliklerini keşfedin.

1. AI Takvim

motion aracılığıyla

Motion'ın AI Takvimi, görevlerinizi otomatik olarak önceliklendirir ve en uygun şekilde planlayarak, fazla çalışmadan son teslim tarihlerine yetişmenizi sağlar.

Çalışma saatlerinizi ayarlayın, Motion toplantılarınızı ve görevlerinizi haritalandırsın ve verimliliğinizi ve dengenizi koruyacak özel bir programa odaklanın. Eğer çok fazla işiniz varsa, sizi uyarır ve planınızı ayarlar, böylece hiçbir son tarihi kaçırmaz veya bir son tarihi yakalamaya çalışırken yorulmazsınız.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Takvim ve Planlayıcı Uygulamaları

2. Görev Yöneticisi ve Zaman Bloklama

motion aracılığıyla

Motion, hızlıca yapılacaklar ekleyebileceğiniz bir görev yöneticisi içerir. Günlük veya haftalık görevler oluşturabilirsiniz; Motion, bunların tamamlanmasını sağlamak için takviminizde otomatik olarak zamanı bloklar.

Her görev için özel zaman aralıkları ayarlayın, Motion bunları uygun şekilde planlayacaktır. Tüm görev ayrıntıları kolay erişim için merkezi olarak saklanır.

3. AI Toplantı Asistanı

motion aracılığıyla

Motion'ın AI Toplantı Asistanı ile, arka arkaya toplantılar, sabah oturumları veya toplantısız cumalar gibi benzersiz çalışma tarzınıza uyacak şekilde toplantı tercihlerinizi özelleştirebilirsiniz.

Günlük toplantı sınırı belirleyin, bu sınıra ulaşıldığında takviminiz geri kalanını bloke eder — artık fazla rezervasyon yok. Motion, uygunluk durumunuzu yansıtan kişiselleştirilmiş bir rezervasyon sayfası oluşturur. Bu sayfayı ekip arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle paylaşın ve hızlı bir şekilde toplantı ayarlamalarına yardımcı olun.

Tercih ettiğiniz süre ve zaman aralıklarıyla, şirket içi toplantılar, müşteri aramaları, yatırımcı toplantıları veya potansiyel müşteri konuşmaları için özel planlama şablonları oluşturabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Motion, programınızı otomatik olarak oluşturmak için Mutluluk Algoritması adlı benzersiz bir algoritma kullanır. Amacı nedir? Bu, işlerinizi halletmenin iyi hissettirmesi gerektiği için mutluluğunuzu ve verimliliğinizi artırır!

Motion fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro AI: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş AI : Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için AI kullanmak istiyor. Diğer %15 ise AI'nın rutin görevleri ve idari işleri halletmesini istiyor. Bunun için AI'nın şunları yapabilmesi gerekir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeyini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini yerine getirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevleri ve toplantıları öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca tahsis edebileceğiniz AI destekli planlama deneyimini yaşayın. Ayrıca, rutin görevleri yerine getirmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da ayarlayabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

Google Takvim nedir?

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim (Google Çalışma Alanı'nın bir parçası), bulut tabanlı bir planlama ve zaman yönetimi aracıdır. Etkinlikler, randevular ve hatırlatıcılar oluşturmanıza, yönetmenize ve cihazlar arasında paylaşmanıza olanak tanır.

Tek seferlik veya tekrar eden etkinlikler planlayabilir, özel hatırlatıcılar ayarlayabilir ve bildirimler alabilirsiniz. Gmail ve Google Meet gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur, e-postalardan (toplantı davetiyeleri veya uçuş bilgileri gibi) otomatik etkinlik oluşturma ve video görüşmelerin doğrudan planlanmasına olanak tanır.

Bu takvim uygulaması ayrıca işbirliği özellikleri de sunar, böylece takvimleri takım arkadaşlarınızla paylaşabilir, başkalarını etkinliklere davet edebilir ve görüntüleme veya düzenleme izinleri ayarlayabilirsiniz.

Google Takvim özellikleri

Google Takvim'i yararlı bir planlama aracı yapan en önemli özellikler şunlardır:

1. Tüm takvimleriniz tek bir yerde

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, tüm etkinliklerinizi (iş, kişisel ve diğerleri) tek bir görünümde düzenler, böylece birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanız gerekmez. Sanal toplantılardan aile yemeklerine kadar her şeyi bir bakışta görebilirsiniz. Bu birleşik yapı sayesinde, uygunluğu hızlıca kontrol edebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve zamanlama çakışmalarını çözebilirsiniz.

Takvim katmanlama, Google Çalışma Alanı İş ve Kurumsal planlarında bulunan bir premium özelliktir.

2. Otomatik etkinlik algılama

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, Gmail'deki uçuş rezervasyonları, otel rezervasyonları veya toplantı davetleri gibi etkinlikleri otomatik olarak algılar ve bunları takviminize ekleyerek manuel girdi ihtiyacını azaltır.

💡Pro İpucu: İş veya okul hesabınız varsa, bir iş konumu ayarlayabilir ve aracın konuma özgü RSVP seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bir etkinliğe Evet yanıtı verdiğinizde, ön tanımlı olarak otomatik olarak şunlara ayarlanır: Ofisinizden katılıyorsanız bir toplantı odası

Evden veya başka bir konumdan katılıyorsanız sanal konum

3. Zaman İstatistikleri

google Takvim aracılığıyla

Belirli Google Çalışma Alanı planlarında bulunan Zaman İstatistikleri, takvim verilerinizi analiz ederek toplantılarda ne kadar zaman harcadığınızı gösterir, sık işbirliği yaptığınız kişileri belirler ve iş düzeninizi görselleştirir. Zamanınızı daha iyi anlamanıza ve potansiyel olarak optimize etmenize yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: Google Takvim, aylık planlama, kampanya planlama ve yinelenen etkinlikler için yerleşik şablonlar sunarak kurulumda zaman kazanmanızı sağlar.

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz plan

İş Başlangıcı: Aylık 7,20 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

İş Standardı: Aylık 14,40 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

İş Planı: Aylık 21,60 $/kullanıcı (Google Çalışma Alanı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma (Google Çalışma Alanı)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Yeterince aşağı kaydırın, Google Takvim 9999 yılındaki etkinlikleri planlamanıza izin verir! Gelecekteki robot efendinizle toplantınızı planlamaya hazır mısınız?

Motion ve Google Takvim: Özellik Karşılaştırması

Google Takvim, etkinlikleri yönetmek için harika bir ücretsiz araçtır, ancak sadece bir takvimdir. Öte yandan, Motion, Google Takvim'in üzerine akıllı bir katman ekleyerek, kişisel asistanınız gibi yapay zeka kullanarak gününüzü planlamanıza ve görevleri daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Şimdi bu farklılıkları ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Görev planlama

Motion, programınızı otomatik olarak yeniden önceliklendirerek görev yönetimindeki stresi ortadan kaldırır. Son dakika toplantısı veya beklenmedik bir görev ortaya çıkarsa, Motion tek bir tıklama ile bunu ayarlar. Programınız içinde en uygun zamanları bulur ve görevleri gününüze akıllıca yerleştirir, manuel olarak yeniden planlama zahmetine girmeden işlerinizi yolunda tutar.

Elinizde çok yüksek öncelikli bir görev varsa, bunu "ASAP" görevi olarak işaretleyebilirsiniz ve bu görev diğer tüm görevlerden öncelikli olacaktır.

Google Takvim, Gmail veya Google Görevler aracılığıyla uygulama içinde görevler oluşturmanıza olanak tanır. Her görevi tamamlamayı planladığınız tarihi ve saati seçin ve tamamladığınızda tamamlandı olarak işaretleyin.

Bu, yapılacaklar listenizi yönetmek için basit bir yol sunsa da, tüm süreç manuel olarak gerçekleştirilir. Görevlerinizi ve ilgili görev ayrıntılarını tek tek eklemeniz gerekir. Görev önceliklerini ayarlama veya programı sezgisel olarak yeniden düzenleme seçeneği yoktur.

🏆Kazanan: Motion. Daha esnektir — takviminize göre programınızı otomatik olarak yeniden ayarlar ve önemli görevlere öncelik vermenizi sağlar.

2. Arayüz ve kullanım kolaylığı

Motion uygulaması, görevleri, toplantıları ve notları tek bir sorunsuz iş akışına entegre eden şık ve modern bir arayüze sahiptir. Ancak, karmaşık özellikleri, yeni başlayanlar için işleri zorlaştırabilir.

Akıllı görev planlama ve dinamik zaman bloklama gibi anahtar unsurlar öğrenme süresi gerektirir. Uygulamanın arayüzü zarif olmakla birlikte, bu gelişmiş araçlara aşina değilseniz biraz karmaşık gelebilir.

Öte yandan, Google Takvim çok daha basit bir deneyim sunar. Temiz tasarımı ve sezgisel kontrolleri, etkinlik oluşturmayı, hatırlatıcılar ayarlamayı ve düzenli kalmayı kolaylaştırır. Öğrenmesi zor değildir; düzenli kalmanızı sağlayan basit işlevlere sahiptir.

🏆Kazanan: Google Takvim. Öncelikle temel takvim yönetimi için tasarlanmıştır ve basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

👀 Biliyor muydunuz? Dünya çapında 11.000 kişiye favori markalarının uygulamalarını neden kullandıkları sorulduğunda, en çok verilen cevaplar şunlardı: "kullanım kolaylığı" (35%), "hayatımı kolaylaştırıyor" (31%) ve "zaman kazandırıyor" (27%).

3. Yerel entegrasyonlar

Motion'ı Google Takvim, Gmail, Google Meet, Microsoft Teams, Microsoft Outlook 365, Zoom, iCloud Takvim, Siri, Zapier ve Zoom gibi birçok teknoloji yığını aracıyla entegre edebilirsiniz.

Öte yandan, Google Takvim, Google Dokümanlar, E-Tablolar, Görevler ve Meet gibi diğer Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Zapier'i kullanarak Google Takvim'inizi ClickUp, Trello, Google E-Tablolar, Airtable, HubSpot, Asana, Calendly ve daha fazlasıyla bağlayabilirsiniz.

🏆Kazanan: Beraberlik. Hem Motion hem de Google Takvim sağlam entegrasyonlar sunar.

Reddit'te Motion ve Google Takvim karşılaştırması

Reddit'e giderek gerçek kullanıcıların Motion ve Google Takvim hakkındaki deneyimlerini öğrendik. Karışık yorumlar bulduk.

Bazı kullanıcılar, Motion'ın iş akışlarındaki diğer araçların yerini almasını ve görev planlamayı otomatikleştirmesini çok seviyor.

flip4life diyor ki:

Motion, benim (ve takımımın) için Asana, TickTick ve Google Takvim'in yerini aldı. En önemli değeri, bir sonraki yapmanız gereken işlerden tamamen kopabilmenizdir. Son teslim tarihlerine ve aciliyetine göre yapılması gereken işleri önceliklendirmede çok başarılıdır. Böylece, uygulamayı her açtığımda, neyin ne zaman yapılması gerektiğini bana söyler.

Motion, benim (ve takımımın) için Asana, TickTick ve Google Takvim'in yerini aldı. En önemli değeri, bir sonraki yapmanız gereken işlerden tamamen kopabilmenizdir. Son teslim tarihlerine ve aciliyetine göre yapılması gereken işleri önceliklendirmede çok başarılıdır. Böylece, uygulamayı her açtığımda, neyin ne zaman yapılması gerektiğini bana söyler.

Diğer tartışmaları daha derinlemesine inceledikçe, bazı kullanıcıların Motion'ın Google Takvim'in işlevlerinden çok az şey sunduğunu düşündüğünü gördük. Görev girişi ve süreler hakkında sürekli kararlar vermek için daha fazla zaman gerektiğini ve bunun zihinsel aşırı yüklenmeye yol açtığını düşünüyorlar.

Crisistalker diyor ki,

Benim için çok fazla ayar ve "uğraşma" gerektiriyordu. İyi bir araç olduğunu söyleyebilirim, ancak hızlı bir yakalama aracı değil. Temel bir görevi girmek için her seferinde ne kadar süreceğini, hangi projeye ait olduğunu vb. düşünmem gerekiyordu. Bu, beynim için çok fazla bağlam değiştirme gerektiriyordu. Ayrıca, takvimim her zaman doluydu, bu da bana çok stres yaratıyordu ve diğerleri benim takvimime girip değişiklik yapmam gerekmeden kendileri için plan yapamıyorlardı. Yani haftalarımı planlamak için işe yaradı, ama gerçek hayatımı yürütmek için işe yaramadı (çünkü işler çok fazla değişiyor).

Benim için çok fazla ayar ve "uğraşma" gerektiriyordu. İyi bir araç olduğunu söyleyebilirim, ancak hızlı bir yakalama aracı değil. Temel bir görevi girmek için her seferinde ne kadar süreceğini, hangi projeye ait olduğunu vb. düşünmem gerekiyordu. Bu, beynim için çok fazla bağlam değiştirme gerektiriyordu. Ayrıca, takvimim her zaman doluydu, bu da bana çok fazla stres yaratıyordu ve diğerlerinin benim takvimime kendileri için planlama yapamamasına neden oluyordu. Yani haftalarımı planlamak için işe yaradı, ama gerçek hayatımı planlamak için işe yaramadı (çünkü işler çok fazla değişiyor).

ClickUp ile tanışın — Motion ve Google Takvim'e en iyi alternatif

ClickUp'ı iş için her şeyi yapan bir uygulama olarak biliyorsunuz. Yerel Takvim Görünümü, güçlü görev yönetimi özellikleri ve kullanışlı entegrasyonlarla ClickUp, planlarınız değiştiğinde işlerinizi esnek bir şekilde yeniden düzenlemenize yardımcı olan ve takviminize uymanızı sağlayan harika bir Google Takvim alternatifi.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp AI Takvim

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nde görevleri sürükleyip bırakın ve programınızı esnek bir şekilde yönetin

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim, görev yönetimi, toplantı planlama ve etkinlik koordinasyonunu tek bir güçlü çalışma alanına getiren tam özellikli bir planlama merkezidir. İster iş gününüzü planlıyor ister takımınızın dönüm noktalarını organize ediyor olun, ClickUp Takvim her şeyi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırır.

ClickUp Takvim ile şunları yapabilirsiniz:

ClickUp içinde doğrudan etkinlikler oluşturun ve yönetin — katılımcıları ekleyin, toplantı açıklamaları yazın ve hatta bağlantılara katılın

Kişisel veya takım toplantılarını planlayın , Google Takvim veya Outlook ile senkronizasyon yapın ve tüm randevuları görevlerinizle birlikte görün

Günlük, haftalık, aylık veya özel görünümler arasında geçiş yaparak zamanınızı size uygun bir şekilde görselleştirin

Görevleri veya etkinlikleri sürükleyip bırakarak anında yeniden planlayın; zaman çizelgelerini güncellemek için sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz

Proje zaman çizelgeleri planlıyor veya toplantılar için rezervasyon yapıyor olsanız da, anahtar öncelikleri gözden kaçırmadan anında ayarlamalar yapma esnekliğine sahip olacaksınız.

Ayrıca, iki yönlü takvim senkronizasyonu ile harici takvimleri (Google Takvim, Apple Takvim ve Outlook gibi) tamamen uyumlu tutabilirsiniz, böylece nerede planlanmış olursa olsun hiçbir güncellemeyi kaçırmazsınız.

Daha merkezi bir görev yönetimi için ClickUp'ın Takvim Görünümünü Google Takvim, Apple Takvim, Calendly veya Outlook Takvim ile senkronize edebilirsiniz.

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp AI Not Tutan

ClickUp'ın Not Alıcı özelliği ile her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın

ClickUp AI Notetaker, toplantıları otomatik olarak kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve özetlemek için tasarlanmış yerleşik toplantı asistanınızdır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Takım senkronizasyonu, müşteri görüşmesi veya beyin fırtınası oturumu fark etmez, AI Notetaker manuel çaba gerektirmeden herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp'ın AI Notetaker ile şunları yapabilirsiniz:

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams'deki toplantılara otomatik olarak katılın ve bunları kaydedin

Yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri, eylem öğelerini ve anahtar kararları doğrudan çalışma alanınıza alın

Toplantı notlarını Görevler veya Belgeler ile bağlantılandırarak sorunsuz bir şekilde takip edin

Notlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve bunları takım arkadaşlarınızla veya paydaşlarla anında paylaşın

Konuşmaya odaklanmaya çalışırken not almakla uğraşmanıza gerek yok. ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantılarınızın eyleme geçirilebilir, organize ve tüm takım tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

Ayrıca, tüm notlar tek bir merkezi hub'da saklanır, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan geçmiş tartışmaları yeniden ziyaret edebilir, transkriptleri arayabilir ve projeler arasında bağlamı koruyabilirsiniz.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Yerel entegrasyonlar

Video görüşmeleri için Zoom'u tercih ediyorsanız, ClickUp'ın Zoom ile yerel entegrasyonu sayesinde bir ClickUp görevinden doğrudan bir Zoom toplantısı başlatabilirsiniz.

Toplantı başladığında, katılmak için bir bağlantı otomatik olarak görevin yorumlarına (toplantıyı başlattığınız yere) gönderilir ve takımınızı katılmaları için bilgilendirir. Toplantı sona erdiğinde, ClickUp göreve tarih, saat, süre ve katılımcılar gibi ayrıntıları içeren başka bir yorum ekler ve isteğe bağlı olarak kayda bağlantı da ekler.

ClickUp Görevinden doğrudan bir Zoom Toplantısına katılın

ClickUp Meetings, toplantı gündemleri oluşturmaktan toplantı sırasında not almaya ve toplantı tutanakları oluşturmaya kadar toplantılarınızı belgelendirmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Belgeleri ve Görevleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak toplantı hedefleri belirleyebilir, gündem oluşturabilir ve toplantı tutanaklarını kaydedebilirsiniz. ClickUp Belgeleri sanal işbirliği olanağı sunar, böylece uzaktaki takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir ve belgenizi ortaklaşa düzenleyebilirsiniz.

Kontrol listeleri ekleyin ve toplantı sırasında bunları tartıştıktan sonra işaretleyin. Anahtar tartışma noktalarını ve önemli noktaları madde işaretleri, kalın, italik veya üstü çizili metinlerle vurgulayın. Kontrol listeleri ekleyin, büyük bilgi kümelerini görselleştirmek için tablolar ekleyin ve hızlı başvuru için ekran görüntülerini, PDF'leri veya diğer dosyaları doğrudan belgenize gömün.

Slash Komutlarını kullanarak ClickUp Belgelerinizde anında işlem yapın

Toplantıları daha eyleme geçirilebilir hale getirmek için ClickUp Görevleri, doğrudan Belgeler üzerinde yeni bir görev oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, toplantı tutanaklarında pazarlama takımının tatil sezonu satış kampanyasını gözden geçirmesi gerektiği belirtiliyorsa, metni izlenebilir bir göreve dönüştürebilir ve pazarlama departmanına atayabilirsiniz.

Toplantılar uzun sürdüğünde ve kafanızı meşgul edecek çok sayıda tartışma olduğunda, platformun AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak toplantı transkriptlerini otomatik olarak oluşturun. Hızlı ve doğrudur ve manuel not alma yükünü ortadan kaldırır.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Paylaşımlı Takım Takvimi Uygulamaları ve Yazılımları

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Ağaç şablonunu edinin ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile programınızı düzenleyin

Haftanızı yarım düzine yerde düzenlemek için uğraşmak yerine, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu size sıfırdan başlamadan görevleri, zaman çizelgelerini ve öncelikleri hizalamak için kullanıma hazır bir düzen sunar.

Planlama sürecinde daha fazla yapı isteyen takımlar veya bireyler için idealdir:

Net görev aralıkları ve son tarihlerle haftanızı önceden planlayın

Sıfırdan bir sistem kurmadan sahiplik atayın ve ilerlemeyi izleyin

Haftanızı mahvetmeden önce aşırı yüklemeleri veya engelleri tespit edin

Planlama stilinize uygun görünümleri özelleştirin: günlük odak noktası veya üst düzey haftalık genel bakış

Şablon, görevleri durumlarına göre (Beklemede, İlerleme Halinde, Tamamlandı ve daha fazlası) ayıran bir Özet sekmesi içerir, böylece neyin ilerlediğini ve neye dikkat edilmesi gerektiğini anında görebilirsiniz.

Sprint planlaması yapan bir proje yöneticisi veya müşterilerin işlerini bloklayan bir serbest çalışan olun, bu şablon kurulum zahmeti olmadan odaklanmanıza ve hızlı hareket etmenize yardımcı olur.

🗂️ Şablon arşivi: Takvim planlamasıyla ilgileniyor musunuz? Gününüzü planlamanıza yardımcı olabilecek ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonuna göz atın. Ayrıca, ClickUp'ın Çalışan Programı Şablonunu kullanarak vardiyaları görsel olarak planlayabilir, görevlere öncelik verebilir ve optimum iş gücü organizasyonu için izinleri takip edebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

ClickUp ile Takviminizi Daha Verimli Yönetin

Basitlik arıyorsanız, temel planlama için Google Takvim tam size göre. Ancak akıllı görev önceliklendirme ve otomatik ayarlamalar gibi biraz daha güçlü bir şey istiyorsanız, Motion teknoloji yelpazenizdeki araçtır.

Her iki dünyanın en iyisini mi istiyorsunuz? Google Takvim'i etkinlikleriniz ve randevularınız için temel olarak kullanmaya devam edin, Motion ise gelişmiş yapay zeka özellikleriyle verimliliğinizi artırsın.

Ancak, Google Takvim ve Motion, programınızın yanı sıra görevleri yönetme konusunda yetersiz kalır. Gerçekten hepsi bir arada bir çözüm için, görev yönetimi özellikleri, planlama ve takvim yönetimi sunan bir araca ihtiyacınız vardır. İşte burada ClickUp devreye girer.

ClickUp, görevleri eyleme geçirilebilir adımlara ayırmanıza, son tarihler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve takımlarla işbirliği yapmanıza olanak tanır, hepsi aynı arayüzde. Takvim görünümü görevlerinizle tamamen entegre edilmiştir (ve kullanıyorsanız Google Takvim ile senkronize edilir), böylece gününüzün, haftanızın veya ayınızın nasıl şekillendiğini tam olarak görebilirsiniz.

ClickUp ile bugün başlayın! ✅