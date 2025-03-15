Motion Uygulama İncelemesi: AI Scheduling size uygun mu?

Motion, takvim planlama ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır ve AI kullanarak programınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Birçok kullanıcı, Motion ile planlama görevlerini otomatikleştirmeyi sevse de, ödeme yapmadan önce bu araç hakkında daha fazla bilgi edinmek faydalı olacaktır. 💸

Bu Motion uygulaması incelemesinde, aracın avantajları ve dezavantajları dahil olmak üzere ana özelliklerini keşfedecek ve gerçek müşterilerin görüşlerini vurgulayacağız.

Bonus: Ayrıca, iş akışlarınıza daha uygun olabilecek bir alternatif de tanıtacağız. Başlıyoruz! 🤸

Motion nedir?

Motion, yapay zeka destekli bir görev yönetim sistemi ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Bu araç, görev takvimleri oluşturmayı, proje iş planları oluşturmayı ve projeleri baştan sona yönetmeyi destekler. Yapay zeka ile görevleri otomatik olarak planlar ve daha önce oluşturduğunuz takvimlere göre önerilerde bulunabilir. 🗓️

Motion'ı kullanmaya başlamak için etkinlikler, görevler ve toplantılar oluşturursunuz ve AI bunları otomatik olarak yapılacaklar listesine veya takvim görünümüne planlar. Uygulama iş akışlarınızı öğrendikçe, programı çalışma tarzınıza uyacak şekilde ayarlar.

Anahtar Motion Özellikleri

Motion, yapılacaklar listelerini basitleştirmek isteyenler için çeşitli özellikler sunar. Bunlar arasında otomatik olarak oluşturulan takvimler, bir AI asistanı ve diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyonlar bulunur. Bu Motion uygulaması incelemesinde kaçırmamanız gereken en önemli özellikleri burada bulabilirsiniz. 🏆

1. Takvim planlama

Motion aracılığıyla

Motion'un çevrimiçi takvimi manuel olarak veya AI'nın kontrolünü ele almasına izin vererek oluşturulabilir. Tamamlamanız gereken görevlerin bir listesini girin, algoritma bunları sizin için öncelik sırasına koyar. Görev önceliğine, son tarihlere veya işin ne kadar süreceğini tahmin ettiğinize göre parametreler ekleyebilirsiniz.

Görevler, en sık çalıştığınız saatler veya bir görev türü için günün en uygun saatleri gibi etkinliklere göre AI takviminde planlanır. Alternatif olarak, daha çok sizin tarzınıza uygunsa, manuel olarak bir Motion takvimi oluşturabilirsiniz.

2. Proje yönetimi görünümü

Motion aracılığıyla

Gerçek bir proje yönetimi (PM) yazılımı olmasa da, Motion bazı görev yönetimi özellikleri sunar. Proje yönetimi görünümünü açarak görevleri durum, proje türü veya önceliğe göre gruplandırabilirsiniz. PM yazılımlarına göre daha az ayrıntılı olmakla birlikte, geniş bir proje genel görünümü sunar.

3. AI toplantı planlayıcı

Motion aracılığıyla

Motion'ın AI toplantı asistanı, kullanıcıların ayrı bir uygulama için ödeme yapmadan sizinle kolayca toplantı ayarlamasını sağlar. Düzenli toplantılar için tekrarlayan bir rezervasyon bağlantısı veya potansiyel müşterilerle görüşmek için tek seferlik bir bağlantı oluşturun.

Proje yönetimi takviminin yalnızca size uygun zaman bloklarında toplantılar planlaması için parametreleri ayarlayın ve Cuma öğleden sonra toplantılarına veda edin! 👋

Programınızı yönetilebilir tutmak için günlük toplantı sınırları oluşturun ve markanızı yansıtacak şekilde rezervasyon sayfanızı kişiselleştirin.

Müşteriler, serbest çalışanlar veya potansiyel müşterilerle yapacağınız aramalar için özelleştirebileceğiniz toplantı ve program şablonları da bulunmaktadır. Bu Motion özelliği ile toplantı süresini ayarlayın ve yarısı kadar sürede özel bir program oluşturun.

4. Entegrasyonlar

Motion hepsi bir arada bir uygulama olmadığı için, en iyi verimlilik uygulamalarıyla entegrasyonlar sunar. Entegrasyonlar arasında Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Google Takvim, Google Meet, Gmail, Zoom ve Zapier bulunur. Motion'ın entegrasyonlarını kullanarak takvimleri senkronize edin, e-posta bildirimleri gönderin veya daha karmaşık iş akışlarının bir parçası olarak kullanın.

Motion fiyatlandırma

Bireysel: Aylık 34 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Motion Uygulamasını Kullanmanın Avantajları

Motion'ın basit özellikleri, yapılacaklar listeleri oluşturmak ve planlama yapmak için sade bir araç isteyen bireyler veya küçük takımlar için idealdir. Yerleşik otomasyonlar, onu sanal asistanlar için bir AI aracı olarak da uygun hale getirir. ✅

Motion uygulamasını kullanmanın başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:

AI otomatik planlama : Görevleri not alıp kendiniz düzenlediğiniz geleneksel yapılacaklar listesi yerine, Motion AI kullanarak görevleri geçmiş davranışlarınıza ve derin çalışma saatleri, öncelik ve tamamlanma süresi gibi parametrelere göre otomatik olarak taşır

Daha iyi organizasyon: Tam bir proje yönetimi paketi olmasa da, Tam bir proje yönetimi paketi olmasa da, Proje gösterge paneli , özel etiketlere ve projelere göre görevlerinizi düzenlemenizi sağlar

Kolay toplantı planlama: Motion ile, parametreleri ayarladıktan ve programınızdaki zaman dilimlerini blokladıktan sonra toplantı planlamak çok kolaydır

Motion kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlar

Motion'ın uygulaması basit olsa da, tüm kullanıcılar onu kullanımı kolay bulmuyor. Yüksek fiyat ve planlama dışındaki sınırlı özellikler hakkında da birçok tartışma var.

Motion uygulaması incelemesinde keşfettiğimiz başlıca sorunlar şunlardır:

Yüksek fiyatlandırma : Motion, özellikle planlama dışındaki sınırlı özellikleri göz önüne alındığında, daha pahalı yapılacaklar listesi uygulamalarından biridir

Yoğun AI odaklılık: Web uygulaması, neredeyse her şeyi AI ile çalıştırıyor ve bu, her kullanıcı için ideal olmayabilir. Bazı şeyleri manuel olarak yapmayı seçebiliyorsunuz, ancak uygulama aslında AI aracı arayan kişiler için tasarlanmış

Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü: Birden fazla Motion uygulaması incelemesi, gösterge panellerinin dağınık ve kafa karıştırıcı olduğunu belirtmektedir

Sınırlı özellikler: Piyasadaki Piyasadaki en iyi planlama uygulamaları kadar sağlam değildir. Yalnızca yapılacaklar listesi uygulaması ve basit bir planlayıcı istiyorsanız, bu araç alternatifler kadar çok işlevsellik sunmaz

Reddit'teki Motion Uygulaması İncelemeleri

Bu Motion uygulaması incelemesi için Reddit'e giderek gerçek kullanıcıların ürün hakkında ne söylediklerini gördük. Kullanıcıların Motion uygulamasını kullanma deneyimlerini paylaştıkları konuları inceleyince, ellerini kullanmadan çalışabilme ve zamanlama özelliklerini beğendiklerini göreceksiniz:

"Zaman bloklama özelliğini beğendim ve bu zihniyete oldukça uygun görünüyor. İşlerin ne zaman biteceğini belirleme konusunda duygusal yük azaldı. Tüm bilgiler önceden gönderiliyor ve karar vermeyi bana bırakmıyor."

Aynı yorumcu, emin olmadıkları bazı noktalara da değindi:

"Yılda 200 dolar değerinde mi bilmiyorum, ama kesinlikle düşünüyorum. Mobil uygulama üzerinde çalışılması gerekiyor. Mobil uygulamadan temel hedefim, hızlı giriş yapabilmek ve belki de genel bir bakış elde edebilmek. Görevleri girebiliyorsunuz, ama bunu yapmak için bir menüden geçmeniz gerekiyor."

Başka bir yorumcu, daha fazla görev özelliği olmasını diledi:

"Şu anda projelere yinelenen görevler ekleyememeniz beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Birçok müşteri projesinin proje yöneticisi olarak, bu tür AI görev planlaması kullanımım için çok ÖNEMLİ. "

Başka bir kişi, arayüz ve uygulama fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar yaşamıştır:

"Farklı takvimlerden senkronize edilen etkinlikleri ve görevleri taşımaya veya düzenlemeye çalışırken çok gecikmeli ve hatalı çalışıyordu."

Motion Uygulaması yerine kullanabileceğiniz alternatif takvimler

Bu Motion uygulaması incelemesi, AI destekli zamanlayıcı ve yapılacaklar listesinin artılarını ve eksilerini vurgulamakla birlikte, piyasadaki tek seçenek veya en iyisi değildir. 👀

En iyi takvim uygulamalarıyla karşılaştırıldığında, Motion daha az işlevsellik ve daha yüksek bir fiyat sunar, bu da bazı kullanıcılar için değmeyeceği anlamına gelebilir.

Neyse ki, ClickUp gibi bir alternatif, yalnızca zamanlama ve görev listesi oluşturma değil, iş akışlarınız genelinde daha fazla özellik, daha iyi kullanılabilirlik ve daha yüksek verimlilik sunar.

Özelleştirilebilir ClickUp Görünümleri ile proje metrikleri hakkında gerçek zamanlı raporlamadan yararlanın

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, takviminizde önemli etkinlikleri planlamanız, takım üyelerine görevler atamanız veya proje başarısını izlemeniz ve raporlamanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın iş akışlarını kolaylaştırır. İşte en iyi ClickUp özelliklerinden bazıları. 🎯

AI destekli, özelleştirilebilir ve sezgisel takvim planlama aracı

Takviminizi ClickUp'a bağlayın ve toplantıları, görevleri ve birikmiş işleri tek bir görünümde kolayca görüntüleyin

ClickUp'ın Takvim özelliği, iş yükünüzü akıllıca yönetmek için tasarlanmış bir AI planlama aracıdır.

Bir asistanınız olduğunu ve bu asistanın iş yükünüzü analiz edip görevlerin önceliğini belirledikten sonra, en verimli şekilde çalışabilmeniz için otomatik olarak zaman blokları oluşturduğunu hayal edin. ClickUp'ın yapay zekası tam da bunu yapıyor. En önemli işlerinizi halletmeniz için en uygun zamanları akıllıca belirleyerek önceliklerinize ulaşmanızı sağlıyor.

Son teslim tarihleri değişirse veya birikmiş işlerinizden yeni görevler ortaya çıkarsa, sistem programınızı dinamik olarak ayarlayarak manuel müdahaleye gerek kalmadan işlerinizi yolunda tutar. Bu yapay zeka odaklı yaklaşım, günlük planlama stresini ortadan kaldırarak önceliklerinizi yerine getirmeye ve birikmiş işlerinizi maksimum verimlilikle tamamlamaya odaklanmanızı sağlar. Takım düzeyinde, ClickUp Takvim, toplu kullanılabilirlik hakkında yapay zeka odaklı içgörüler sağlayarak takım planlamasını kolaylaştırır ve çakışmaları önler.

ClickUp AI Notetaker ve ClickUp Brain'in birleşimiyle anında aranabilir transkriptler, toplantı notları ve içgörüler elde edin

Motion gibi, ClickUp da daha hızlı ve verimli çalışabilmeniz için AI araçları sunar. Ancak Motion gibi her şeyi AI ile çalıştırmak yerine, ClickUp AI'yı kişisel veya iş ihtiyaçlarınız için mantıklı olan yerlerde kullanmanıza olanak tanır.

İşiniz için özel olarak tasarlanmış bu araç, düzinelerce kullanım örneği sunar. ClickUp AI'yı kullanarak toplantı özetlerini veya anahtar noktaları otomatik olarak oluşturun, proje zaman çizelgeleri oluşturun, toplantı gündemleri hazırlayın veya sunum taslakları oluşturun. 📌

ClickUp AI aynı zamanda bir düzenleyici olarak da işlev görür. Belgelerinizi daha profesyonel bir üsluba kavuşturmak için kullanın veya eylem öğeleri oluşturmayı kolaylaştırmak için notlarınızı yeniden biçimlendirin. Ayrıca anında alt görevler oluşturabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Yoğun iş yükünü azaltmak için şablonlar

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile gününüzü, haftanızı ve daha fazlasını planlayın

1.000'den fazla ClickUp şablonu ile görevler oluşturabilir ve her zamankinden daha hızlı işe koyulabilirsiniz. Oluşturduğunuz işin türüne uygun bir şablon seçin, indirin ve alanları doldurmaya başlayın. Saatler değil, dakikalar içinde tamamlanmış bir belgeye sahip olacak ve biçimlendirme yerine asıl işinize başlayabileceksiniz. 🛠️

ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, tüm görevlerinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Öncelikleri belirleyerek, görevler oluşturarak ve son tarihleri ayarlayarak başlayın. Şablonu kullanarak işi daha küçük görevlere bölün ve hatırlatıcıları otomatikleştirin, böylece hiçbir son tarihi kaçırmayın.

Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile tüm etkinliklerinizi haftalık, iki haftalık veya aylık olarak görüntüleyebilirsiniz. Kendiniz için veya daha büyük bir takım planının parçası olarak görevleri hızlı bir şekilde planlamak için kullanın. Benzer görevleri öncelik, proje veya süreye göre gruplar halinde düzenleyin.

ClickUp'ın İçerik Takvimi, yapılacaklar listesindeki görevlerin bir parçası olarak blog makaleleri veya sosyal medya gönderileri yayınlayan oluşturucular için tasarlanmıştır. Bu planlama şablonu, planlanan tüm içeriğinizi tek bir yerde tutar. Böylelikle, içeriğin ne zaman yayınlanacağını ve üretim sürecinde hangi aşamada olduğunu kolayca görebilirsiniz.

ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonu, bir adım geriye gidip kişisel veya takım hedeflerinizi yıllık bazda görselleştirmenizi sağlar. Hedeflerinize ulaşmak için hedefli bir zaman çizelgesi oluşturmak ve önemli görevleri listelemek için kullanın. Yerleşik Gantt grafiklerini kullanarak hedefleri ve dönüm noktalarını takip edin.

Verimli iş akışları için görev otomasyonu

ClickUp, yerleşik görev otomasyonları özelliğine sahiptir, böylece yoğun işlere daha az zaman harcayıp daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz. 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon arasından seçim yapın, yeni görevler atayın, SOP'lar oluşturun veya anlık bildirimleri tetikleyin. 🔔

Ayrıca, benzersiz iş akışlarınıza uyacak özel otomasyonlar da oluşturabilirsiniz. ClickUp tarih otomasyonları ile, yeni görev listeleri doldurarak veya yeni formlar tetikleyerek projeleri bir aşamadan diğerine anında taşıyabilirsiniz.

İşinizi istediğiniz şekilde görmek için birden fazla görünüm

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, işinizi size en mantıklı şekilde görmenizi sağlar; bu, Motion uygulamasının kafa karıştırıcı arayüzüne göre belirgin bir gelişmedir. Birden fazla ClickUp Görünümü, bir görevi ayrıntılı olarak inceleyebilir, genel bir bakış elde edebilir veya görsel grafiklerle ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Pano görünümüne geçerek, "ilerleme aşamasında", "incelemeye hazır" ve "güncelleme gerekiyor" bölümleriyle görevlerinizi iş akışında ilerledikçe görebilirsiniz. Liste görünümünü kullanarak tüm işlerinizin yapılacaklar listesi sürümünü alabilirsiniz. 📝

Daha fazla görünüm seçeneği mi istiyorsunuz? Sorun değil!

Görevlerinizi haftalık, aylık veya yıllık zaman çizelgesinde görmek için Takvim görünümüne geçin. Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi diğer görünümler, ilerlemeyi izlemek için görsel bir yaklaşım sağlar.

Öncelikler ve renk kodlaması ile net organizasyon

ClickUp'ı kişisel takvim aracı olarak kullanıyor veya birden fazla takımla bir iş yürütüyor olun, düzenli kalmak çok kolay. Öncelikle yapılması gereken işleri belirlemek için görevlerinize renk kodlu öncelik işaretleri ekleyin. Ayrıca farklı projelere renkler atayarak her birini görev listenizde daha kolay görebilirsiniz. 🎨

ClickUp'ın zamanlama özelliği, zaman yönetimi ve diğer araçları, işinizle ilgili her şeyi yönetmek için hepsi bir arada bir merkez oluşturur. ClickUp Entegrasyonları ile diğer araçların çoğunu tek bir alanda sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz.

ClickUp, Calendly, Apple, Google ve Outlook takvimleri gibi takvim uygulamalarıyla entegre olur. Ayrıca Toggl ve Harvest gibi zaman takipçileri ve Slack gibi iletişim uygulamaları için entegrasyonlar da sunar. Ayrıca, iş akışlarınızdan daha da fazla yararlanmak için Zapier gibi otomasyon araçlarıyla entegre edebilirsiniz. 🙌

En iyisi, ClickUp'ı hareket halindeyken bile her yerden kullanabilirsiniz. Mobil uygulama ve masaüstü uygulaması Mac iOS, Windows ve Linux işletim sistemleriyle uyumludur.

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

Takviminizden Daha Fazlasını Yönetmek İçin ClickUp'ı Edinin

Bu Motion uygulaması incelemesinin, bu yapay zeka destekli takvim ve yapılacaklar listesi uygulamasına kapsamlı bir bakış sunmasını umuyoruz. Kolay planlama ve entegrasyonlar gibi kullanışlı özelliklere sahip olsa da, daha büyük projeler veya görev yönetimi konusunda pek bir şey sunmuyor.

İşte bu noktada ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi aracı yardımcı olabilir. 🤩

ClickUp ile, dostane bir kullanıcı arayüzü, net renk kodlaması ve planlama sürecinizi hızlandırmak için şablonlar içeren takvim özelliklerine sahip olursunuz. Ancak bundan daha da fazlası, ClickUp'ı kullanarak görevleri sorunsuz bir şekilde önceliklendirebilir, birden fazla takım üyesi için programlar düzenleyebilir ve iş akışlarını tam olarak istediğiniz şekilde otomatikleştirebilirsiniz.

Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Kendiniz keşfedin ve ClickUp'a bugün kaydolun!